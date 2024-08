i 10 migliori strumenti di analisi dei prodotti nel 2024 (recensioni e prezzi)

Perché alcune funzionalità/funzione del vostro prodotto non ricevono l'attenzione che meritano? È un problema che vi fa perdere il sonno?

Non siete soli.

Comprendere il comportamento degli utenti, l'utilizzo del prodotto e il percorso dei clienti è difficile ma essenziale. È qui che uno strumento di analisi dei prodotti può aiutarvi! Questi strumenti tengono sotto controllo il modo in cui gli utenti interagiscono con un prodotto, rivelano le funzionalità più popolari, il tempo trascorso su ciascuna funzionalità e molto altro ancora.

Con le analisi di prodotto, imparerete a conoscere il vostro prodotto da capo. Soprattutto le aree da correggere.

Con tutti questi dati qualitativi e quantitativi, è più facile individuare le funzionalità/funzione da migliorare, promuovere o riprogettare completamente.

Inoltre, l'utilizzo delle capacità di segmentazione di questi strumenti vi aiuterà a creare messaggi personalizzati che aiuteranno i vostri clienti a proseguire nel loro percorso di acquisto.

Certo, migliorerete il vostro prodotto e manterrete la vostra base di clienti esistente. Ma questo è solo l'inizio. Cerchiamo di individuare e analizzare come gli strumenti di analisi dei prodotti vi aiutano a migliorare le vendite.

Cosa cercare negli strumenti di analisi dei prodotti?

Prima di esplorare i nostri migliori strumenti di analisi dei prodotti, analizziamo alcune funzionalità/funzione di cui il team ha bisogno per sfruttare al meglio l'investimento:

**Un'interfaccia intuitiva: un'interfaccia facile da usare che consenta agli utenti tecnici e non tecnici di navigare ed estrarre informazioni

**Monitoraggio di eventi personalizzati: lo strumento analitico deve essere in grado di definire e monitorare eventi personalizzati in base agli obiettivi aziendali specifici

Integrazioni: Assicurarsi che lo strumento si integri con le origini dati, i database e le altre piattaforme esistenti

Sicurezza dei dati: Assicuratevi che lo strumento sia conforme alle normative sulla protezione dei dati e che segua le best practice per la sicurezza dei dati

Analisi mobile: Se applicabile, assicuratevi che lo strumento sia in grado di analizzare e monitorare efficacemente il comportamento degli utenti all'interno delle applicazioni mobili

Visualizzazione dei dati: Cercare opzioni di visualizzazione solide per una comunicazione chiara ed efficace delle informazioni

Scalabilità: Lo strumento scelto deve essere in grado di scalare con la vostra azienda man mano che la base di utenti e il volume di dati aumentano

Supporto clienti e formazione: La disponibilità di un supporto clienti e l'accesso ai materiali di formazione sono fondamentali per aiutare il team a sfruttare al meglio lo strumento

I 10 migliori strumenti di analisi dei prodotti da utilizzare nel 2024

Ora che sappiamo cosa cercare negli strumenti di analisi dei prodotti, passiamo in rassegna le 10 migliori opzioni.

1. Google Analytics

via Google Analytics Google Analytics guida la nostra classifica dei migliori software di analisi dei prodotti, offrendo molti strumenti gratis per un'analisi approfondita dei dati aziendali. Che si tratti di un sito web o di un'app, Google Analytics consente di esaminare i dati su tutte le piattaforme, fornendo preziose informazioni sulla base di utenti.

Funzionalità/funzione come gli obiettivi SMART facilitano l'analisi dei dati il monitoraggio degli obiettivi assicurando che i lavori richiesti siano in linea con gli oggetti. E la parte migliore? Potrete accedere a informazioni che solo Google può darvi.

Dato che Google offre molti prodotti diversi, come Google Advertising e Google Publisher, è possibile connettersi e utilizzare queste informazioni per ottenere risultati migliori.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Analytics

Analizzare i dati qualitativi e quantitativi con chiarezza grazie a solidi strumenti di reportistica e visualizzazione

Comprendere le prestazioni dicampagne di marketing con l'analisi dell'imbuto

Semplificare il processo di aggiunta dei codici di monitoraggio con Google Tag Manager

Rilevare schemi e anomalie con il rilevamento intelligente delle anomalie

Limiti di Google Analytics

Utilizza solo dati a campione

Non ha accesso ai dati grezzi

È più difficile eseguire analisi sofisticate

Il limite di visite è di 10 milioni di unità

Prezzi di Google Analytics

**Gratis

Google 360: Prezzi personalizzati

Valutazioni e giudizi su Google Analytics

G2: 4,5/5 (6.240+ recensioni)

4,5/5 (6.240+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 7.760 recensioni)

2. Storia completa

via Storia completa Fullstory è una scelta popolare tra i software di analisi che esplora le aree specifiche in cui il vostro sito web, app o software potrebbe causare problemi ai visitatori. L'identificazione dei problemi vi aiuterà ad apportare miglioramenti.

Questo software di analisi dei prodotti risolve efficacemente problemi come pagine di errore 404 e tag mancanti, garantendo un'esperienza digitale più fluida.

Non è tutto: gli strumenti di analisi devono lavorare in modo efficiente con gli altri strumenti del vostro arsenale. Fullstory si integra con i più diffusi software per il project management come Slack, Trello e altri.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fullstory

Ottenere informazioni immediate sulle interazioni e sui comportamenti degli utenti con la reportistica in tempo reale

Conoscere meglio la vostra base di clienti con analisi mirate grazie alla segmentazione

Associare azioni specifiche a singoli utenti con l'identificazione degli utenti stessi

Ottenere un registro dettagliato di ogni clic effettuato dagli utenti con un'accurata traccia dei clic

Limiti di Fullstory

Più focalizzato sul monitoraggio dei siti web, meno efficiente per le app

Considerato relativamente costoso rispetto a strumenti simili

Prezzi di Fullstory

Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Avanzato: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Business: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Fullstory

G2: 4.5/5 (350+ recensioni)

4.5/5 (350+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (65+ recensioni)

3. Mixpanel

via Mixpanel Se volete monitorare ogni aspetto del comportamento degli utenti, Mixpanel vi aiuterà. Analizza i dati, individua le tendenze, fornisce aggiornamenti in tempo reale e aiuta a visualizzare i dati facilmente con grafici e diagrammi dettagliati.

Ciò che distingue Mixpanel è il suo approccio user-friendly all'esplorazione dei dati, senza bisogno di conoscenze SQL. La scalabilità non è un problema: la piattaforma cresce con il volume di dati in espansione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mixpanel

Effettuare sperimentazioni efficaci con i test A/B

Ottenere una chiara comprensione dei risultati con la versatile visualizzazione dei dati

Raccogliere i feedback degli utenti per le modifiche con i sondaggi mobili

Automazione del monitoraggio delle interazioni dell'utente con le funzionalità/funzione di auto-tracciamento

Limiti di Mixpanel

La formattazione della dashboard potrebbe essere più facile per l'utente

La curva di apprendimento è considerata impegnativa da alcuni utenti

Alcuni utenti ritengono che le funzionalità/funzione della documentazione siano obsolete

Prezzi di Mixpanel

**Gratis

Crescita: A partire da $20 al mese

A partire da $20 al mese Enterprise: A partire da 833 dollari al mese

Valutazioni e recensioni di Mixpanel

G2 : 4.6/5 (1080+ recensioni)

: 4.6/5 (1080+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (120+ recensioni)

4. UXCam

via UXCam UXCam si distingue come uno dei migliori strumenti software di analisi dei prodotti, creato su misura per monitorare il comportamento degli utenti nelle app per dispositivi mobili. Fornisce una panoramica chiara di come gli utenti si impegnano con la vostra app, aiutandovi a migliorare il coinvolgimento generale.

L'aspetto più interessante è che si ottengono approfondimenti sui dati del comportamento degli utenti e si capisce perché gli utenti non riescono a convertire grazie a funzionalità/funzione come le Heatmap e i replay delle sessioni.

Funzionalità/funzione migliori di UXCam

Visualizzazione e analisi degli indicatori di performance chiave (KPI) con dashboard personalizzabili

Ottimizzazione del percorso del cliente con l'analisi dell'imbuto

Individuare esattamente il punto in cui gli utenti abbandonano l'app con i flussi delle schermate

Personalizzazione dei dati attraverso l'analisi degli eventi per ottenere informazioni personalizzate

Limiti di UXCam

Le dashboard potrebbero beneficiare di funzioni più potenti e flessibili

Progettato esclusivamente per le app mobili, non per le web app

Considerato relativamente costoso

Problemi occasionali di lentezza di caricamento

Prezzi di UXCam

Gratis : Fino a 3.000 sessioni

: Fino a 3.000 sessioni Crescita : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di UXCam

G2: 4.7/5 (150+ recensioni)

4.7/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (20+ recensioni)

5. Ampiezza

via Ampiezza Amplitude si distingue come strumento di analisi dei prodotti di alto livello, in grado di offrire preziose informazioni sul modo in cui gli utenti navigano nella vostra applicazione, sulle loro funzionalità preferite e altro ancora per aumentare la fidelizzazione. Queste informazioni vi aiutano a migliorare il vostro sistema digitale strategia di produttività .

L'interfaccia di facile utilizzo contraddistingue Amplitude e rende la curva di apprendimento più agevole rispetto ad altri software di analisi dei prodotti.

Le migliori funzionalità/funzione di Amplitude

Coinvolgere con i dati attraverso la visualizzazione

Monitoraggio dell'abbandono dell'utente con un'efficiente analisi del funnel

Approfondimento dei dati per ottenere informazioni preziose

Interfaccia facile da usare, adatta ai principianti e agli utenti non tecnici

Limiti di Ampiezza

L'analisi è limitata ai dati raccolti negli ultimi 365 giorni

Non è l'ideale per gli utenti tecnici che cercano funzioni avanzate

Limiti per i segmenti di utenti, per l'anteprima nei flussi di utenti e per il numero di eventi per un singolo grafico

Prezzi di Amplitude

Free

Plus: A partire da $49 al mese

A partire da $49 al mese Crescita: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Amplitude

G2 : 4.5/5 (2.010+ recensioni)

: 4.5/5 (2.010+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (60+ recensioni)

6. Scatola di vetro

via Scatola di vetro Glassbox è uno degli strumenti di analisi dei prodotti che consente di conoscere il modo in cui gli utenti interagiscono con il vostro prodotto digitale attraverso i diversi canali. Non si tratta solo di ciò che fanno, ma anche del perché lo fanno.

Questa visualizzazione cristallina accelera il processo decisionale. E se il processo decisionale tende a essere un blocco, prendete in considerazione l'uso di modelli decisionali gratuiti per migliorare i vostri risultati.

funzionalità/funzione di #### Glassbox

Approfondite la comprensione del comportamento dell'utente con mappe del viaggio aumentate e replay delle sessioni

Visualizzazioni in tempo reale di facile utilizzo, che coprono i dati sia sul web che sulle app mobili

Ottenere approfondimenti basati sull'IA per prendere decisioni più rapide

Sviluppare funzionalità/funzione essenziali basate su ciò che i clienti utilizzano e di cui hanno bisogno, utilizzando i dati comportamentali

Limiti di Glassbox

Opzioni limitate per la personalizzazione delle visualizzazioni e degli elementi del report

Gli utenti possono trovare difficile la ricerca dei nomi delle pagine senza un repository centralizzato

Alcuni utenti segnalano una velocità di funzionamento più lenta

Prezzi di Glassbox

Glassbox offre modelli di prezzo personalizzati per le vostre esigenze specifiche.

Valutazioni e recensioni di Glassbox

G2: 4.9/5 (580+ recensioni)

Capterra: 5/5 (oltre 40 recensioni)

7. Pendo

via Pendo Pendo è uno degli strumenti di analisi dei prodotti più popolari sul mercato. Non sono necessarie competenze tecnologiche, ma è possibile raccogliere dati sul comportamento delle app e degli utenti. La parte interessante? L'analisi retroattiva consente anche di imparare dai dati passati, una funzionalità molto utilizzata dai team di prodotto e di marketing.

Fate in modo che il vostro processo decisionale più velocemente grazie a queste informazioni. Teams fa anche miracoli per il team con l'analisi dei processi. Utilizzate i dati per modificare e ottimizzare le app che il team utilizza quotidianamente.

Le migliori funzionalità/funzione di Pendo

Individuare rapidamente le funzionalità/funzione del prodotto più apprezzate dai vostri clienti

Visualizzare i dati per vedere dove gli utenti potrebbero incontrare ostacoli o abbandonare il prodotto

Integrazione con CRM e strumenti come Salesforce, Slack, WordPress e altri ancora

Limiti di Pendo

Le opzioni di personalizzazione per le funzionalità/funzione di analisi sono alquanto limitate

È necessaria una certa conoscenza tecnica, soprattutto per quanto riguarda i tag

Prezzi di Pendo

**Gratuito

Crescita: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Portfolios: Prezzo personalizzato

Valutazione e recensioni di Pendo

G2: 4.4/5 (1350+ recensioni)

4.4/5 (1350+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (200+ recensioni)

8. Portafoglio

via Logrocket Logrocket decodifica il 'perché' delle vostre chiavi di misura e dei vostri KPI, rendendo più facile la visualizzazione dei comportamenti cruciali e il monitoraggio delle tendenze senza sforzo. La maggior parte degli utenti lo ama perché richiede una conoscenza tecnica minima. L'IA fornisce le risposte ai prodotti di cui si ha bisogno in pochi secondi.

Inoltre, gli insight sul funnel scavano in profondità nel motivo per cui gli utenti si bloccano sul vostro prodotto, aiutandovi a capire quali sono le funzionalità/funzione che aggiungono maggior valore ai vostri utenti. Questo lo rende uno dei migliori strumenti di analisi dei prodotti presenti nell'elenco per favorire l'adozione degli utenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Logrocket

Monitoraggio di errori e bug

Scavare nei dati qualitativi e quantitativi per ottenere approfondimenti

Permette la collaborazione tra i team per identificare e risolvere i problemi UX

Include il replay della sessione per uno sguardo dettagliato

Limiti di Logrocket

Curva di apprendimento ripida

Potrebbe trarre vantaggio dall'esclusione degli errori derivanti dalle estensioni installate dall'utente

Non c'è un'opzione per trovare sezioni specifiche delle sessioni dell'utente che sono molto lunghe da sfogliare

Prezzi di Logrocket

free Forever: Gratuito per sempre

Teams: A partire da $69 al mese

A partire da $69 al mese Professionale: A partire da $295 al mese

A partire da $295 al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazione e recensioni di Logrocket

G2: 4.6/5 (1180+ recensioni)

4.6/5 (1180+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (20+ recensioni)

9. Mucchio

via Heap Analitica

Heap si distingue per la sua semplicità nella raccolta e nell'analisi dei dati del ciclo di vita del prodottoe dati . Grazie all'interfaccia intuitiva di Heap, la navigazione tra le complessità dei dati diventa semplice, rendendolo uno degli strumenti di analisi dei prodotti più user-friendly di questo elenco per i non addetti ai lavori.

Ciò che contraddistingue Heap è la sua capacità di fornire approfondimenti fondamentali che soddisfano e superano le aspettative dei clienti, portando a un aumento del tasso di fidelizzazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Heap

Configurazione semplice per un'attivazione senza problemi

Impressionanti replay delle sessioni per individuare con esattezza gli utenti

Feedback rapido dopo la configurazione senza complicazioni

Team del supporto forte che vi assiste

Limiti di Heap

Mancano i tour guidati, i banner e i sondaggi NPS rispetto ad alcune alternative

Problemi di precisione con alcuni eventi catturati automaticamente e etichettati

Si concentra solo sulle interazioni del frontend, richiedendo un altro strumento per la gestione del backend

Prezzi di Heap

**Gratuito

Crescita : Prezzi personalizzati

: Prezzi personalizzati Pro : Prezzi personalizzati

: Prezzi personalizzati Premium: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Heap

G2 : 4.4/5 (1070+ recensioni)

: 4.4/5 (1070+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (40+ recensioni)

10. Metriche quantistiche

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/quantum-metric-1400x788.png

/$$$img/

via Metriche quantistiche Quantum Metric conclude il nostro elenco come un giocatore influente tra i migliori strumenti di analisi dei prodotti. Copre un ampio intervallo di KPI, siano essi tecnici, comportamentali o aziendali.

La piattaforma si concentra sull'identificazione rapida di qualsiasi cambiamento in questi KPI per tenervi informati, soprattutto quando si verificano anomalie come problemi di conversione. Individuare e risolvere questi problemi in tempo reale può migliorare notevolmente la fidelizzazione dei clienti.

Per quanto riguarda la fidelizzazione dei clienti, vi aiuta anche ad approfondire i dati relativi ai segmenti di comportamento dei clienti. In questo modo è possibile identificare le loro esigenze non soddisfatte e agire di conseguenza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Quantum Metriche

Monitoraggio completo dell'utilizzo

Rilevamento dei problemi in fase iniziale con un approccio investigativo

Analisi su misura attraverso dashboard personalizzabili

Approfondimenti diretti con app visibili, che offrono heatmap e profondità di scorrimento sul vostro sito

Limiti di Quantum Metriche

Non c'è integrazione con Fogli Google

C'è spazio per migliorare la visualizzazione delle interazioni

L'interfaccia della reportistica personalizzata potrebbe essere più user-friendly

Prezzi di Quantum Metriche

I dettagli sui prezzi non sono visualizzati sulla piattaforma.

Valutazioni e recensioni di Quantum Metriche

G2: 4.6/5 (220+ recensioni)

4.6/5 (220+ recensioni) Capterra: Valutazioni insufficienti

Altri strumenti di produttività

Mentre le piattaforme come Google Analytics si concentrano sull'estrazione di informazioni utili dai dati di prodotto, gli strumenti avanzati di soluzioni avanzate per la gestione dei prodotti come ClickUp sfrutta le capacità dell'IA per facilitare una roadmap coesa per migliorare la collaborazione del team e generare feedback efficienti da parte degli utenti. Può facilmente raddoppiare e competere con i migliori strumenti di analisi dei prodotti di questo elenco.

Utilizzate ClickUp per gestire in modo efficiente il ciclo di vita dei vostri prodotti con oltre 15 visualizzazioni, modelli predefiniti e numerose funzionalità/funzioni di collaborazione

ClickUp ClickUp AI cambia il modo di gestire le crisi immediate nella gestione dei prodotti. Ad esempio, se il vostro concorrente lancia un prodotto simile al vostro prima di voi, dovete agire rapidamente. Il lancio previsto per il mese successivo si sposta improvvisamente alla settimana successiva. Da fare, ma con poco tempo a disposizione. È qui che ClickUp AI semplifica le cose:

Creare un piano di lancio sul mercato e assegnare le responsabilità ai diversi reparti, come i team di prodotto e marketing, commerciale, servizi, SEO, ingegneria e altri ancora

ClickUp AI automatizza le attività che ogni reparto deve svolgere. Ad istanza, se si seleziona un design, è possibile inserire dei prompt e il team di progettazione avrà a disposizione tutto ciò che serve per iniziare a lavorare

La comunicazione e la collaborazione rapide tra i diversi reparti non lasciano spazio alla confusione

Automatizzate la stesura della documentazione con l'IA, monitorate lo stato di avanzamento attraverso grafici e sprint e risolvete rapidamente i bug di codifica con ClickUp AI

Sebbene ClickUp automatizzi la maggior parte delle attività di gestione del prodotto, ecco alcune funzionalità/funzione aggiuntive:

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Ottenere una rappresentazione visiva disequenza dei progetti e delle attività cardine con le roadmap

Utilizzate i suoi numerosi modelli per redigere rapidamente brief di prodotto, roadmap di prodotto, gestione agile della mischia e monitoraggio di bug e problemi

Centralizzare i dettagli, i requisiti e le specifiche del progetto con la documentazione

Impostazione, monitoraggio e gestione di obiettivi del progetto per assicurare l'allineamento con l'oggetto aziendale complessivo

Utilizzare gli strumenti per il piano di sprint, la gestione del backlog e il monitoraggio dello stato

Utilizzate le attività di ClickUp per monitorare lo stato con traguardi numerici, monetari, vero/falso e attività

Date priorità e organizzate le attività per un'efficiente esecuzione dello sprint

Ottenere un dashboard centralizzato per l'accesso immediato a metriche, stati e KPI del progetto

Creare reportistica personalizzata per migliorare l'analisi dei dati

Utilizzare gli strumenti visivi, come grafici e diagrammi, per una facile interpretazione dei dati del progetto

Collaborare epianificare strategicamente con i membri del team indipendentemente dalla loro posizione

ClickUp si riunisceagile project management deve adattarsi alle mutevoli esigenze dei vostri team

Limiti di ClickUp

Per i nuovi utenti è un'esperienza travolgente a causa delle numerose funzionalità/funzioni

I cambiamenti nelle schede a volte richiedono un po' più di tempo per essere riflessi

Prezzi di ClickUp

ClickUp offre cinque diversi piani tariffari per soddisfare le esigenze di diversi team:

Piano Free Forever

Piano Unlimited: $7 al mese per utente

$7 al mese per utente Piano Business Piano : $12 al mese per utente

: $12 al mese per utente Piano Business Plus Piano : $19 al mese per utente

: $19 al mese per utente Piano Enterprise Piano: prezzo personalizzato

**Nota: ClickUp AI è disponibile per 5 dollari per area di lavoro di ClickUp su tutti i piani a pagamento.

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,7/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Trovare istantaneamente i dati necessari con i widget in ClickUp Dashboards

Abbracciare l'esito positivo guidato dai dati: Scegliere il giusto strumento di analisi dei prodotti per la vostra crescita

Se volete scoprire informazioni interessanti sul vostro prodotto, completatelo con strumenti che facilitino la gestione del prodotto, come fa ClickUp con le sue diverse funzionalità/funzione.

Dopo tutto, non si tratta solo di raccogliere e interpretare i dati, ma anche di automatizzare i processi successivi e migliorare la collaborazione tra i membri del team.

Con i giusti strumenti di analisi dei prodotti, non dovrete più chiedervi se la concorrenza prenderà il sopravvento. Sarete pronti a intraprendere azioni rapide ed efficienti quando necessario.