10 Migliori strumenti software per la gestione delle campagne nel 2024

Una sconcertante 71% delle campagne di marketing non riesce a raggiungere gli obiettivi prefissati, nonostante le aziende abbiano stanziato quasi 10% dei loro ricavi ai lavori richiesti dal marketing.

Non c'è da stupirsi, se si considera che la gestione delle campagne di marketing può sembrare di destreggiarsi tra sistemi disarticolati e processi frammentati, con gli occhi completamente bendati.

La mancanza di visibilità in tempo reale su progetti e campagne comporta ritardi e una posizione inefficiente delle risorse, aggravati da una comunicazione dispersiva.

I software e gli strumenti di gestione delle campagne possono aiutare le aziende a migliorare in modo esponenziale l'organizzazione e l'ottimizzazione delle cose che contano davvero, portando a campagne di marketing dall'esito più positivo.

Questa guida vi presenterà i software di gestione delle campagne da provare gestione delle campagne strumenti del 2024 e aiutarvi a capire le loro migliori funzionalità e i loro pro e contro, in modo da poter scegliere la piattaforma di gestione delle campagne giusta per le vostre esigenze aziendali. 📣 📈

Che cos'è uno strumento di gestione delle campagne?

Gli strumenti di gestione delle campagne sono soluzioni software progettate per aiutare le aziende a pianificare, monitorare, eseguire e analizzare le campagne di marketing in modo più efficiente, dall'impostazione degli obiettivi all'analisi delle prestazioni.

Uno strumento di gestione delle campagne online consente di gestire l'intero ciclo di marketing in un unico luogo, abbinando manodopera, tempo e budget a attività, processi, sequenze e metriche.

Cosa cercare in un software di gestione delle campagne

Scegliere tra una pletora di software di gestione delle campagne non è facile. In generale, è consigliabile controllare le seguenti funzionalità:

Interfaccia intuitiva per facilitare l'uso quotidiano

Capacità di project management end-to-end

Funzionalità di automazione del marketing

Flussi di lavoro personalizzabili

Robuste funzionalità di collaborazione e comunicazione

Capacità di integrarsi con altri strumenti di marketing preesistenti o popolari di nuova generazione e legacy

Funzionalità di nicchia qualisocial media project managementgestione delle campagne di email marketing, gestione delle campagne pubblicitarie, ecc.

Potente reportistica e analisi delle metriche in tempo reale

Efficienza dei costi

Applicazione mobile per lavorare in movimento e altro ancora

Sia che siate alla ricerca di un modo più semplice per gestire i post sui social media attraverso più canali di marketing, sia che vogliate una gestione più complessa delle performance delle campagne e delle campagne pubblicitarie analisi dei dati strumenti, c'è qualcosa per ogni esigenza.

Senza ulteriori indugi, diamo un'occhiata al Santo Graal degli strumenti di gestione delle campagne di marketing.

I 10 migliori software di gestione delle campagne nel 2024

Quando si tratta di campagne di marketing digitale, diversi software di gestione delle campagne di marketing esistono diverse piattaforme, tra cui quelle per il piano delle campagne, la gestione dei progetti, la creazione dei contenuti, il monitoraggio delle spese, la gestione delle sequenze e degli obiettivi, il social media marketing, l'automazione del marketing e altro ancora.

1. ClickUp #### Il migliore per il project management, la gestione di campagne di marketing e la collaborazione tra team

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-view-with-teams-1400x1016.png Utilizzo di ClickUp per il project management e la collaborazione di team /$$$img/

Portate tutti i vostri lavori e i vostri team in un unico posto con ClickUp

ClickUp è un sistema all-in-one per il project management e la collaborazione con i team produttività che aiuta a centralizzare e gestire il lavoro, la collaborazione e la comunicazione da un unico luogo.

Cosa rende ClickUp uno dei migliori strumenti di gestione delle campagne per i marketer?

Non solo offre centinaia di funzionalità/funzioni avanzate, ma fornisce anche una piattaforma completamente personalizzabile per consentire a qualsiasi team e azienda di configurare ClickUp in base alle proprie esigenze, preferenze e casi d'uso, anche come project management per il marketing software e strumento di gestione delle campagne.

Questo livello di flessibilità consente ai team commerciali e di marketing di configurare ClickUp per soddisfare le loro esigenze in continua evoluzione, dal piano delle campagne, alla mappatura del calendario delle campagne, al monitoraggio delle prestazioni delle campagne e ad altri progetti o esigenze di marketing.

Utilizzate le lavagne online per pianificare la strategia, Documenti ClickUp per i brief delle campagne, le procedure operative standard, la vista Elenco con campi personalizzati e stati personalizzati per semplificare il flusso di lavoro della gestione delle campagne e le dashboard personalizzate per prendere decisioni basate sui dati e massimizzare le prestazioni delle campagne.

Inoltre, ClickUp offre funzionalità avanzate di automazione del flusso di lavoro, collaborazione tra team e monitoraggio degli obiettivi per aiutarvi a ottimizzare l'allocazione delle risorse, automatizzare le attività ripetitive e gestire ogni parte della vostra campagna.

Un'altra interessante funzionalità/funzione offerta da ClickUp è il suo assistente di scrittura AI, ClickUp AI. ⚡️ ClickUp AI è uno strumento rivoluzionario integrato nella piattaforma ClickUp per aiutarvi a lavorare più velocemente, a scrivere in modo più intelligente e ad accendere la vostra creatività con centinaia di strumenti creati da esperti per ogni caso d'uso, tra cui la creazione di idee per le campagne, la stesura di brief per le campagne, il piano delle campagne di marketing e molto altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzioni

Gestione delle attività: Scegliete tra più di 35ClickApps per personalizzaregestione delle attività alle proprie esigenze, compresa l'automazione delle attività, l'assegnazione di punti dello sprint, l'aggiunta di campi personalizzati e altro ancora

Scegliete tra più di 35ClickApps per personalizzaregestione delle attività alle proprie esigenze, compresa l'automazione delle attività, l'assegnazione di punti dello sprint, l'aggiunta di campi personalizzati e altro ancora Struttura gerarchica del progetto : ClickUp offre un modo unico e rinfrescante di organizzare team, progetti, campagne e altro ancora, grazie alla sua robusta struttura a gerarchia di progettistruttura di gerarchia del progetto. Questo include la creazione di Spazi per team e dipartimenti, cartelle separate per progetti diversi ed elenchi per le attività

: ClickUp offre un modo unico e rinfrescante di organizzare team, progetti, campagne e altro ancora, grazie alla sua robusta struttura a gerarchia di progettistruttura di gerarchia del progetto. Questo include la creazione di Spazi per team e dipartimenti, cartelle separate per progetti diversi ed elenchi per le attività Flusso di lavoro Automazioni : Semplificare la gestione delle campagneautomazioni dei processi manuali e le attività di routine. Con oltre 50 azioni, trigger e condizioni per creare flussi di automazione, è possibile eliminare le attività ripetitive, risparmiando tempo e lavoro richiesto

: Semplificare la gestione delle campagneautomazioni dei processi manuali e le attività di routine. Con oltre 50 azioni, trigger e condizioni per creare flussi di automazione, è possibile eliminare le attività ripetitive, risparmiando tempo e lavoro richiesto Attività secondarie annidate e liste di controllo : Semplificate progetti complessi suddividendoli in attività e sottoattività. Consente inoltre la creazione di liste di controllo all'interno di attività specifiche per tracciare e monitorare lo stato di avanzamento;

: Semplificate progetti complessi suddividendoli in attività e sottoattività. Consente inoltre la creazione di liste di controllo all'interno di attività specifiche per tracciare e monitorare lo stato di avanzamento; Monitoraggio e analisi : ClickUp vanta un monitoraggio e un'analisi in tempo reale, che consente agli utenti di misurare gli indicatori di performance chiave attraverso grafici, diagrammi e reportistica dettagliata per adottare un approccio alla gestione delle risorse del progetto basato sui dati

: ClickUp vanta un monitoraggio e un'analisi in tempo reale, che consente agli utenti di misurare gli indicatori di performance chiave attraverso grafici, diagrammi e reportistica dettagliata per adottare un approccio alla gestione delle risorse del progetto basato sui dati Modelli personalizzabili : Accesso a oltre 1.000 modelli personalizzabili per ogni team e per diversi casi d'uso, come ad esempiomonitoraggio e analisi delle campagne,campagna di email marketing,piano della campagnae altromodelli per il marketing *Capacità di integrazione: Collegare ClickUp a oltre 1.000 strumenti di lavoro, tra cui strumenti di marketing popolari come Tableau, HubSpot e Salesforce, rendendo ClickUp uno dei migliori strumenti di gestione delle campagne oggi per i team di marketing

: Accesso a oltre 1.000 modelli personalizzabili per ogni team e per diversi casi d'uso, come ad esempiomonitoraggio e analisi delle campagne,campagna di email marketing,piano della campagnae altromodelli per il marketing *Capacità di integrazione: Collegare ClickUp a oltre 1.000 strumenti di lavoro, tra cui strumenti di marketing popolari come Tableau, HubSpot e Salesforce, rendendo ClickUp uno dei migliori strumenti di gestione delle campagne oggi per i team di marketing App mobile: ClickUp mobile app consente di gestire le campagne in movimento, accedere alle attività, comunicare con i membri del team e rimanere sempre aggiornati

limiti di ####

È probabile che i nuovi utenti debbano affrontare una curva di apprendimento

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili sull'app mobile

Prezzi

Free Forever: Piano gratuito ricco di funzionalità/funzione

Piano gratuito ricco di funzionalità/funzione Unlimitato: $7 al mese/utente

$7 al mese/utente Business: $12 al mese/utente

$12 al mese/utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI: Disponibile in versione di prova gratuita; è possibile aggiungerlo a qualsiasi area di lavoro a pagamento per soli $5 per membro/mese

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2: 4,7 su 5 (oltre 8.200 recensioni)

4,7 su 5 (oltre 8.200 recensioni) Capterra: 4,7 su 5 (oltre 3.700 recensioni)

2. Mittente #### Il migliore per l'automazione del marketing via email e SMS

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Sender.net-email-marketing-1400x695.png Marketing via email con Sender.net /$$$img/

Dashboard panoramica della campagna tramite Sender.net Mittente è una piattaforma di automazione del marketing via email e SMS che aiuta le aziende a gestire le loro campagne di marketing in modo semplice e redditizio.

È possibile progettare le proprie email da zero o scegliere da una libreria di modelli preconfezionati di bell'aspetto. Il pianificatore di email consente di gestire facilmente le campagne di broadcasting via email e SMS, mentre il costruttore di Automazioni permette di automatizzare le campagne via email e SMS.

Come strumento di gestione delle campagne, Sender consente di automatizzare completamente l'acquisizione di potenziali clienti utilizzando popup e moduli di iscrizione. È quindi possibile impostare campagne a goccia su autopilota per coltivare nuovi contatti attraverso percorsi d'acquisto personalizzati su scala con una segmentazione intelligente.

Il meglio per: Piccoli marchi e negozi di ecommerce che vogliono far crescere le proprie aziende con l'automazione del marketing via email e SMS

Le migliori funzionalità/funzioni

Automazioni per email e SMS : Impostazione di potenti campagne di automazione, tra cui serie di benvenuto, promemoria per i carrelli abbandonati, upselling e downselling post-acquisto e altro ancora, utilizzando lo strumento di creazione di automazioni drag-and-drop

: Impostazione di potenti campagne di automazione, tra cui serie di benvenuto, promemoria per i carrelli abbandonati, upselling e downselling post-acquisto e altro ancora, utilizzando lo strumento di creazione di automazioni drag-and-drop Segmentazione e personalizzazione intelligenti : Segmentate automaticamente i potenziali clienti durante la fase di accettazione in base alle preferenze o ai campi personalizzati e utilizzate la personalizzazione per far sentire a tutti che il vostro messaggio è stato scritto apposta per loro

: Segmentate automaticamente i potenziali clienti durante la fase di accettazione in base alle preferenze o ai campi personalizzati e utilizzate la personalizzazione per far sentire a tutti che il vostro messaggio è stato scritto apposta per loro Popup e moduli interattivi e ad alta conversione : Utilizzate popup e moduli spin-to-win altamente coinvolgenti per costruire e far crescere il vostro elenco email di potenziali clienti

: Utilizzate popup e moduli spin-to-win altamente coinvolgenti per costruire e far crescere il vostro elenco email di potenziali clienti Modelli e costruttore di email drag-and-drop : Libreria di Sender ricca di funzionalità/funzione di modelli di email modificabili e adatti ai dispositivi mobili, e anche un costruttore di email drag-and-drop per iniziare a costruire i propri progetti da zero

: Libreria di Sender ricca di funzionalità/funzione di modelli di email modificabili e adatti ai dispositivi mobili, e anche un costruttore di email drag-and-drop per iniziare a costruire i propri progetti da zero Potente reportistica: Analisi dettagliate e reportistica di facile comprensione, in qualsiasi momento e ovunque

/$$$img/ https://lh6.googleusercontent.com/jIDeqmqlkk9NSBdM6SS9WcqadbmjTUepI21tM4RZVmBHEtb3MZIaMytg7hh5\_DGcSQEm-Y6Tbdf9QDrGp2l8RYLsroalBadsn1ZAuzZjZybYkPH9N4sjRD1vPJ6SS2S4coVuRYcLUqd8aIt6

/$$$img/

Automazione delle email in Sender (via Sender.net)

limiti di ####

Il piano Free è generoso, ma porta il marchio di Sender

La piattaforma non supporta le campagne di affiliazione

Prezzi

Free Forever: Piano gratuito ricco di funzionalità per 2.500 abbonati e 15.000 email al mese

Piano gratuito ricco di funzionalità per 2.500 abbonati e 15.000 email al mese Standard: $8 al mese per un massimo di 30.000 email e 2.500 abbonati

$8 al mese per un massimo di 30.000 email e 2.500 abbonati Professionale: $29 al mese fino a 60.000 email e 2.500 abbonati

$29 al mese fino a 60.000 email e 2.500 abbonati Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2: 4,4 su 5 (44 recensioni)

4,4 su 5 (44 recensioni) Capterra: 4,6 su 5 (143 recensioni)

3. HubSpot

Il migliore per il monitoraggio delle campagne di marketing e l'analisi dei dati

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image54-e1687984337491-1400x831.png HubSpot /$$$img/

Visualizzazione della dashboard in HubSpot (via Hubspot) HubSpot è principalmente una piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) che offre alle aziende potenti funzionalità per ottimizzare e gestire il marketing, le vendite, il servizio clienti e le operazioni.

L'hub di marketing di HubSpot offre un intervallo completo di funzionalità e strumenti premium, tra cui la creazione di contenuti, le landing page, il social media marketing, la gestione delle campagne SEO, le campagne email, l'automazione del marketing e altro ancora, per consentire alle aziende di attrarre il proprio pubblico ideale e convertirlo in modo redditizio in clienti paganti.

Create, distribuite e automatizzate campagne email accattivanti e ad alta conversione su scala. Progettate pagine di atterraggio per le vostre campagne di traffico utilizzando un costruttore WYSIWYG (What You See Is What You Get) drag-and-drop e ottenete conversioni con profitto.

Utilizzate potenti dashboard per visualizzare le prestazioni delle campagne e ottimizzarle con un approccio basato sui dati. Infine, utilizzate gli strumenti di HubSpot per i social media per gestire, misurare e monetizzare campagne pubblicitarie e di social media marketing ad alto ROI.

Migliori funzionalità/funzione

Automazioni di marketing : Cura e valutazione dei lead in modo automatico, con un traguardo personalizzato sia per i potenziali clienti che per i clienti, in base al loro comportamento nel negozio online e alle interazioni con il vostro marchio

: Cura e valutazione dei lead in modo automatico, con un traguardo personalizzato sia per i potenziali clienti che per i clienti, in base al loro comportamento nel negozio online e alle interazioni con il vostro marchio Modulo online : Generare lead qualificati utilizzando moduli personalizzati pronti per la conversione grazie allo strumento di progettazione di moduli di facile utilizzo

: Generare lead qualificati utilizzando moduli personalizzati pronti per la conversione grazie allo strumento di progettazione di moduli di facile utilizzo Gestione delle relazioni con i clienti (CRM) : Creare e aggiornare automaticamente i record dei clienti, monitorare le loro attività e accedere alle interazioni delle parti, aiutando a semplificare i flussi di lavoro e a promuovere relazioni a lungo termine

: Creare e aggiornare automaticamente i record dei clienti, monitorare le loro attività e accedere alle interazioni delle parti, aiutando a semplificare i flussi di lavoro e a promuovere relazioni a lungo termine Costruttore di pagine di espansione: Designpagine di destinazione ad alta conversione che convertono i visitatori occasionali in clienti interessati. Inoltre, ottimizzate le conversioni con suggerimenti analitici e SEO

Designpagine di destinazione ad alta conversione che convertono i visitatori occasionali in clienti interessati. Inoltre, ottimizzate le conversioni con suggerimenti analitici e SEO Analisi approfondita: Monitoraggio delle email e della pagina di destinazione, ottenendo preziose informazioni basate sui dati attraverso analisi, reportistica e dashboard interattivi integrati

Limiti

Costo proibitivo per le piccole aziende e ancora di più con l'aumentare delle esigenze

Le personalizzazioni e l'uso di funzionalità/funzione avanzate possono richiedere l'assistenza di un esperto

Prezzi

Free: Un'automazione delle email, 2.000 email/mese e altri strumenti gratis

Un'automazione delle email, 2.000 email/mese e altri strumenti gratis Starter: $20 al mese per un massimo di 1.000 contatti di marketing

$20 al mese per un massimo di 1.000 contatti di marketing Professionale: $890 al mese per un massimo di 2.000 contatti di marketing

$890 al mese per un massimo di 2.000 contatti di marketing Enterprise: 3.600 dollari al mese fino a 10.000 contatti di marketing

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2: 4,4 su 5 (9.536+ recensioni)

4,4 su 5 (9.536+ recensioni) Capterra: 4,5 su 5 (5.537+ recensioni)

4. Forza vendita

Ideale per la gestione dei dati dei clienti e l'automazione dei processi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Salesforce-Marketing-Cloud-Intelligence-Dashboard-Example.png Esempio di dashboard di intelligence di Salesforce Marketing Cloud /$$$img/

Dashboard panoramica delle email tramite Salesforce Salesforce è una piattaforma completa per la gestione dei clienti, del marketing e delle vendite, progettata per le aziende di grandi dimensioni che desiderano migliorare le relazioni con i clienti, incrementare l'efficienza dei processi e aumentare il ritorno sugli investimenti (ROI) dei loro lavori richiesti.

Le funzionalità di personalizzazione di alta qualità basate sull'IA di Salesforce aiutano le aziende a costruire e a scalare campagne altamente pertinenti. Il modulo GPT di marketing facilita l'uso dell'IA generativa per risparmiare tempo durante tutto il ciclo di vita della campagna, dichiarando al contempo di ridurre i costi di acquisizione dei clienti. Eseguite campagne più intelligenti sfruttando la potenza di un'origine dati unificata sui clienti per fornire informazioni in tempo reale su più canali.

Infine, il modulo Customer 360 aiuta le aziende a connettere i team commerciali, di assistenza, di marketing e IT su un'unica piattaforma collaborativa, aumentando l'efficienza e l'efficacia in tutti i settori.

Le migliori funzionalità/funzione

Gestione delle relazioni con i clienti (CRM) : Conosciuto principalmente per le sue funzionalità CRM, Salesforce aiuta le aziende a gestire le informazioni di contatto dei prospect, a registrare le interazioni con i clienti, a identificare le opportunità, a tracciare i lead e a guidare le campagne di marketing, il tutto da un'unica dashboard

: Conosciuto principalmente per le sue funzionalità CRM, Salesforce aiuta le aziende a gestire le informazioni di contatto dei prospect, a registrare le interazioni con i clienti, a identificare le opportunità, a tracciare i lead e a guidare le campagne di marketing, il tutto da un'unica dashboard Automazioni di marketing : Il modulo di automazione del marketing di Salesforce consente alle aziende di automatizzare e ottimizzare le campagne di marketing. Include strumenti intelligenti per l'email marketing, il lead nurturing, il lead scoring, la gestione delle campagne e altro ancora

: Il modulo di automazione del marketing di Salesforce consente alle aziende di automatizzare e ottimizzare le campagne di marketing. Include strumenti intelligenti per l'email marketing, il lead nurturing, il lead scoring, la gestione delle campagne e altro ancora Mappa del viaggio del cliente : Visualizza e strategizza percorsi personalizzati dell'acquirente attraverso vari punti di contatto. Identificare le opportunità per coinvolgere i clienti e offrire esperienze personalizzate, per migliorare l'esperienza dei clienti

: Visualizza e strategizza percorsi personalizzati dell'acquirente attraverso vari punti di contatto. Identificare le opportunità per coinvolgere i clienti e offrire esperienze personalizzate, per migliorare l'esperienza dei clienti Gestione delle campagne email : Creare e inviare campagne email mirate agli elenchi o ai segmenti di contatti. Utilizzate modelli di email reattivi, personalizzazione intelligente e analisi dettagliate per progettare ed eseguire con facilità campagne email ad alta conversione

: Creare e inviare campagne email mirate agli elenchi o ai segmenti di contatti. Utilizzate modelli di email reattivi, personalizzazione intelligente e analisi dettagliate per progettare ed eseguire con facilità campagne email ad alta conversione Gestione dei social media : Gestite e monitorate la vostra presenza sui social media programmando i post, coinvolgendo follower e potenziali clienti, monitorando le conversazioni sui social e altro ancora

: Gestite e monitorate la vostra presenza sui social media programmando i post, coinvolgendo follower e potenziali clienti, monitorando le conversazioni sui social e altro ancora Punteggio e instradamento dei lead: Assegnazione automatica di valori ai lead in base al loro comportamento e al loro impegno, assicurando che i lead di maggior valore siano indirizzati alle migliori risorse commerciali dell'organizzazione

limiti di ####

Costo significativo, che aumenta ulteriormente con componenti aggiuntivi, personalizzazioni e app e servizi aggiuntivi

Salesforce può essere tanto difficile e complesso da impostare inizialmente quanto ricco di funzionalità/funzione e versatile

Prezzi

Free Forever: versione di prova gratuita di 30 giorni

versione di prova gratuita di 30 giorni Essenziale: $25 al mese/utente

$25 al mese/utente Professional: $75 al mese/utente

$75 al mese/utente Enterprise: $150 al mese/utente

$150 al mese/utente Unlimited: $300 al mese/utente

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2: 4,3 su 5 (14.105+ recensioni)

4,3 su 5 (14.105+ recensioni) Capterra: 4,4 su 5 (17.664+ recensioni)

5. Hootsuite

Il migliore per programmare, gestire e pubblicare i post sui social media

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/Hootsuite-Social-Media-Marketing.png Seguite le conversazioni su argomenti chiave, monitorate le prestazioni dei vostri post e le menzioni del marchio e le attività dei concorrenti con Hootsuite /$$$img/

Visualizzazione delle Bacheche tramite Hootsuite Hootsuite è uno strumento di gestione delle campagne sui social media che aiuta gli utenti a comporre, programmare e pubblicare contenuti sui profili dei social media. È uno strumento potente per coinvolgere potenziali clienti, monitorare le tendenze, promuovere contenuti, gestire campagne pubblicitarie e sfruttare un approccio basato sui dati utilizzando le analisi dei social media.

Hootsuite aiuta le aziende a trarre ispirazione dai contenuti grazie a modelli per i social media pronti all'uso in varie dimensioni, flussi di scoperta dei contenuti per vedere cosa sta facendo il giro e suggerimenti di hashtag basati sull'IA per farsi scoprire dal pubblico di riferimento. Le sue funzionalità di calendario per i social media aiutano gli utenti a pianificare e strategizzare i contenuti sui social media, oltre a collaborare ai flussi di lavoro di approvazione per garantire l'integrità dei contenuti.

Una delle funzionalità più interessanti è la finestra In arrivo condivisa che centralizza i commenti e i messaggi diretti su tutti i canali di marketing, consentendo ai rappresentanti aziendali di impegnarsi in modo efficiente e collaborativo.

Hootsuite aiuta le aziende di tutte le dimensioni, i social media manager, le agenzie di marketing digitale e i digital marketer freelance a gestire le loro campagne sui social media in modo più produttivo, rimanendo sempre al passo con le tendenze e le metriche delle prestazioni.

Migliori funzionalità/funzione

Calendario e pianificazione dei social media : Identifica le opportunità nel calendario dei contenuti dei social media e programma centinaia di post da pubblicare nei momenti migliori per ottenere il massimo coinvolgimento

: Identifica le opportunità nel calendario dei contenuti dei social media e programma centinaia di post da pubblicare nei momenti migliori per ottenere il massimo coinvolgimento Finestra In arrivo automatizzata : Centralizza tutte le interazioni sui social media in un'unica finestra In arrivo, rendendo il coinvolgimento dei clienti più gestibile ed efficiente

: Centralizza tutte le interazioni sui social media in un'unica finestra In arrivo, rendendo il coinvolgimento dei clienti più gestibile ed efficiente OwlyWriter IA : IA generativa che consente di generare istantaneamente didascalie per i social media e idee per i post, per creare contenuti per i social media sempre vincenti

: IA generativa che consente di generare istantaneamente didascalie per i social media e idee per i post, per creare contenuti per i social media sempre vincenti Connessione : Utilizzo di oltre 150 app per la condivisione di asset e dati sui vostri social network preferiti, tra cui Facebook, LinkedIn, Instagram, Google My Business, TikTok e altri ancora

: Utilizzo di oltre 150 app per la condivisione di asset e dati sui vostri social network preferiti, tra cui Facebook, LinkedIn, Instagram, Google My Business, TikTok e altri ancora Pubblicità sui social media: Progettazione, pubblicazione e analisi di campagne pubblicitarie sui social media su Facebook, LinkedIn e Instagram da una dashboard centralizzata e di facile utilizzo

limiti di ####

Hootsuite è uno degli strumenti di gestione delle campagne sui social media più costosi in circolazione

Gli utenti hanno segnalato la presenza di alcuni bug

Prezzi

Free: versione di prova gratuita di 30 giorni

versione di prova gratuita di 30 giorni Professionale: $99 al mese per un utente e 10 account sociali

$99 al mese per un utente e 10 account sociali Team: $249 al mese per tre utenti e 20 account sociali

$249 al mese per tre utenti e 20 account sociali Business: $739 al mese per cinque utenti e 35 account social

$739 al mese per cinque utenti e 35 account social Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2: 4,1 su 5 (3.906+ recensioni)

4,1 su 5 (3.906+ recensioni) Capterra: 4,4 su 5 (3.442+ recensioni)

6. Mailchimp

Il migliore per l'automazione del marketing e l'email marketing

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/MailChimp-Audience-Dashboard-Example.png Esempio di dashboard del pubblico di MailChimp /$$$img/

Esempio di dashboard per il pubblico tramite Mailchimp Mailchimp è una piattaforma di automazione del marketing all-in-one che offre funzionalità/funzione come l'email marketing, il costruttore di negozi online, il programmatore di appuntamenti, il costruttore di pagine di destinazione e altro ancora per aiutare le aziende a commercializzare meglio i loro prodotti e servizi.

Il suo modulo di marketing CRM è dotato di potenti gestione dei contatti funzionalità/funzione e segmenti già pronti per aiutarvi a comprendere e sfruttare i dati e le informazioni sui clienti per personalizzare le vostre strategie di coinvolgimento e di marketing.

Create esperienze su misura per i vostri potenziali clienti, per trasmettere il messaggio giusto al momento giusto, grazie alle funzionalità di targeting comportamentale e di personalizzazione di Mailchimp.

Mailchimp offre alle aziende di ogni tipo e dimensione, alle agenzie e ai freelance funzionalità complete per progettare e avviare campagne di marketing digitale completamente ottimizzate che fanno crescere il vostro business aumentando le vendite e il valore della vita dei clienti (LTV).

Le migliori funzionalità/funzioni

Campagne di email marketing : Utilizzate funzionalità/funzione come i modelli di email pre-progettati, la personalizzazione dinamica dei contenuti e l'aiuto per l'oggetto per progettare email di bell'aspetto che convertono

: Utilizzate funzionalità/funzione come i modelli di email pre-progettati, la personalizzazione dinamica dei contenuti e l'aiuto per l'oggetto per progettare email di bell'aspetto che convertono Gestione delle campagne : Gestite più progetti su diversi canali da una dashboard unificata. Monitorate con facilità i punti di contatto chiave della campagna, le attività e le analisi consolidate

: Gestite più progetti su diversi canali da una dashboard unificata. Monitorate con facilità i punti di contatto chiave della campagna, le attività e le analisi consolidate Demografia predittiva : Sfrutta la potenza dell'IA (Intelligenza Artificiale) predittiva per personalizzare il tuo marketing con dati demografici previsti in modo intelligente, portando a campagne di maggiore coinvolgimento

: Sfrutta la potenza dell'IA (Intelligenza Artificiale) predittiva per personalizzare il tuo marketing con dati demografici previsti in modo intelligente, portando a campagne di maggiore coinvolgimento Modelli di campagna : Utilizzate oltre 100 modelli predefiniti con una varietà di blocchi di contenuto ed elementi di design per lanciare campagne email e pagine di destinazione dall'aspetto professionale in pochissimo tempo

: Utilizzate oltre 100 modelli predefiniti con una varietà di blocchi di contenuto ed elementi di design per lanciare campagne email e pagine di destinazione dall'aspetto professionale in pochissimo tempo Test A/B: Testate tutto, dalle righe dell'oggetto, ai nomi, ai contenuti, alle immagini, ai layout e ai tempi di invio, per identificare e bloccare le variabili vincenti utilizzando i test A/B e multivariati

limiti di ####

L'interfaccia utente può essere difficile da navigare e da utilizzare per i neofiti

Opzioni di personalizzazione limitate

Prezzi

Free: 500 contatti e 1000 email al mese

500 contatti e 1000 email al mese **Gratuito per un mese. A partire da $9,28/mese per 500 contatti e 5.000 email/mese

Standard: Gratis per un mese. A partire da $13,86/mese per 500 contatti, 6.000 email/mese e funzionalità/funzione di automazione completa

Gratis per un mese. A partire da $13,86/mese per 500 contatti, 6.000 email/mese e funzionalità/funzione di automazione completa Premium: A partire da $277,14/mese per 10.000 contatti, 150.000 email/mese e utenti illimitati

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2: 4,4 su 5 (4.967+ recensioni)

4,4 su 5 (4.967+ recensioni) Capterra: 4,5 su 5 (16.155 recensioni)

7. Snov.io

Il migliore per l'automazione commerciale, la prospezione e la ricerca di informazioni a freddo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Snov.io\_.png Utilizzo di Snov.io per l'automazione commerciale, la prospezione e l'invio di informazioni a freddo /$$$img/

Elenco di potenziali clienti in Snov.io Snov.io è una piattaforma versatile per l'automazione commerciale e la lead generation che aiuta le aziende a ottimizzare le campagne di outreach. Offre funzionalità/funzione all-in-one per l'email marketing, la generazione di lead, la verifica delle email e l'automazione dell'outreach.

Grazie all'email finder, gli utenti possono scoprire lead pre-verificati in base al loro ICP (Ideal Customer Profile) di traguardo, mentre la funzionalità di verifica delle email aiuta a ridurre i tassi di rimbalzo ripulendo gli elenchi di email.

Sfruttate il suo potente CRM commerciale per costruire pipeline commerciali con un massimo di 100 fasi, configurare la gestione delle fasi dell'affare, gestire la documentazione e le note relative all'affare e al prospect, tracciare i lead usando i tag e spingere per un migliore lavoro di squadra usando il calendario condiviso.

Snov.io offre alle aziende che cercano modi migliori per gestire le loro campagne di outreach, tra cui la ricerca e la verifica dei lead, l'email outreach, l'automazione delle campagne e un CRM commerciale, per contribuire a migliorare l'efficienza e l'efficacia delle campagne di marketing.

Migliori funzionalità/funzione

Email finder : Raccoglie traguardi mirati e pre-verificati per ridurre i tempi di ricerca e verifica dei contatti e per eliminare i rimbalzi delle email

: Raccoglie traguardi mirati e pre-verificati per ridurre i tempi di ricerca e verifica dei contatti e per eliminare i rimbalzi delle email Campagne a goccia : Scalare le campagne con sequenze di email personalizzate e supportate da follower automatizzati

: Scalare le campagne con sequenze di email personalizzate e supportate da follower automatizzati Verificatore di email : Fa passare gli indirizzi email attraverso un processo di verifica a 7 livelli che riduce i tassi di rimbalzo e aumenta la probabilità di esito positivo delle campagne

: Fa passare gli indirizzi email attraverso un processo di verifica a 7 livelli che riduce i tassi di rimbalzo e aumenta la probabilità di esito positivo delle campagne Riscaldamento email : Migliora la deliverability della finestra In arrivo automatizzando l'invio di email nel tempo per costruire una reputazione positiva del mittente con i provider di servizi email

: Migliora la deliverability della finestra In arrivo automatizzando l'invio di email nel tempo per costruire una reputazione positiva del mittente con i provider di servizi email CRM commerciale: Ottimizza il flusso di lavoro commerciale monitorando lead, trattative, attività e risorse e comunicando e collaborando in modo efficace ed efficiente

limiti di ####

Le funzionalità CRM sono di base

L'interfaccia utente e l'interfaccia utente possono non essere intuitive quando si inizia a lavorare

Prezzi

Free: La versione di prova si autorinnova ogni 30 giorni e include 150 crediti email e 100 destinatari email

La versione di prova si autorinnova ogni 30 giorni e include 150 crediti email e 100 destinatari email Starter: $39/mese per 1.000 crediti email e 5.000 destinatari email

$39/mese per 1.000 crediti email e 5.000 destinatari email Pro 5K: $99/mese per 5.000 crediti email e 10.000 destinatari email

$99/mese per 5.000 crediti email e 10.000 destinatari email Servizio completamente gestito: a partire da $2.999/mese per 1.000+ aziende SOM e 1.000+ contatti ICP

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2: 4,5 su 5 (262 recensioni)

4,5 su 5 (262 recensioni) Capterra: 4,5 su 5 (195 recensioni)

8. Che cosa

Il migliore per la gestione dei dati delle campagne

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Whatagraph-Account-Dashboard-Overview-Example.png Esempio di panoramica della dashboard dell'account di Whatagraph /$$$img/

Panoramica dell'account via Whatagraph Whatagraph è una piattaforma di dati che consente alle aziende di gestire meglio i propri dati di marketing e di trarre vantaggio dagli approfondimenti basati sui dati.

Importate i vostri dati senza problemi grazie alle integrazioni native, visualizzateli con widget e modelli predefiniti e condividete i vostri dati con i client e gli stakeholder interni utilizzando una dashboard LIVE, avvisi automatici via email ed esportazioni di dati. Utilizzate data warehouse all'avanguardia come Big Query di Google per eseguire analisi su scala e personalizzare l'aspetto e le metriche dei vostri report.

Indipendentemente dal tipo e dalla portata della campagna, Whatagraph aiuta le aziende a semplificare il processo di gestione delle campagne, consentendo loro di connettere direttamente le proprie origini dati di marketing, di visualizzare i dati senza sforzo e di condividere rapidamente le informazioni.

Migliori funzionalità/funzione

**Origine dati eterogenea: Raccolta di dati da più canali, tra cui CRM, email marketing, annunci a pagamento, piattaforme analitiche e SEO, utilizzando oltre 40 integrazioni native o API personalizzate

Analisi dei big data : Trasferimento facile e sicuro di tutti i dati di marketing al proprio cloud BigQuery per mantenere un database centralizzato e per l'analisi su scala

: Trasferimento facile e sicuro di tutti i dati di marketing al proprio cloud BigQuery per mantenere un database centralizzato e per l'analisi su scala Accesso in tempo reale e condivisione automatizzata : Condividete l'accesso in sicurezza ai report in tempo reale e consentite la condivisione automatica dei report generati con le parti interessate in base a programmi predefiniti;

: Condividete l'accesso in sicurezza ai report in tempo reale e consentite la condivisione automatica dei report generati con le parti interessate in base a programmi predefiniti; Reportistica multicanale : Trasformare facilmente i dati di marketing grezzi in reportistica cross-canale ricca di informazioni utilizzando la funzionalità "Smart Builder"

: Trasformare facilmente i dati di marketing grezzi in reportistica cross-canale ricca di informazioni utilizzando la funzionalità "Smart Builder" Personalizzazione del marchio: Creare un'impressione potente sui client personalizzando i reportistica in base ariflettere il vostro marchio visivo. È possibile andare oltre, impostando un dominio personalizzato per la condivisione di reportistica e l'invio di email

limiti di ####

L'interfaccia può essere a volte buggata e soggetta a errori

I piani Free sono estremamente costosi e non esiste un livello gratuito

Prezzi

Free: Non esiste un livello gratuito. Solo una garanzia di rimborso di 30 giorni su tutti i piani a pagamento

Non esiste un livello gratuito. Solo una garanzia di rimborso di 30 giorni su tutti i piani a pagamento Professional: A partire da $223/mese per un massimo di 25 origini dati e cinque utenti

A partire da $223/mese per un massimo di 25 origini dati e cinque utenti Premium: A partire da $335/mese per un massimo di 50 origini dati e 10 utenti

A partire da $335/mese per un massimo di 50 origini dati e 10 utenti Personalizzato: Include oltre 100 origini dati e utenti illimitati. Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2: 4,1 su 5 (3.906+ recensioni)

4,1 su 5 (3.906+ recensioni) Capterra: 4,4 su 5 (3.442+ recensioni)

9. Trendhero

Il migliore per influencer marketing, analisi e outreach

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/TrendHERO.png Dimostrazione della dashboard dei rapporti in trendHERO /$$$img/

Dashboard dimostrativa del report tramite trendHERO Trendhero è uno strumento di marketing digitale all-in-one che aiuta gli utenti a scoprire, analizzare e connettersi in modo efficiente con gli influencer. Con oltre 90 metriche per la valutazione degli influencer, Trendhero aiuta le aziende a gestire le loro attività di marketing digitale campagne di influencer marketing in modo più proficuo.

Utilizzate oltre 20 potenti filtri per scoprire gli influencer in base a categorie, dimensioni, posizione, lingua e account simili. Sfruttate gli insight quotidiani che includono lo storico del numero di follower, l'impatto delle menzioni e il momento migliore per postare. Infine, è possibile connettersi in modo rapido e semplice con centinaia di influencer via email per discutere i requisiti aziendali e ricevere proposte.

Trendhero dispone di solide funzionalità di gestione delle campagne, tra cui flussi di lavoro facili da usare, accesso ai contatti degli influencer con un solo clic e analisi dettagliate per aiutare gli utenti a tenere sotto controllo le loro campagne di influencer marketing.

Migliori funzionalità/funzione

Analisi : Accesso a un'analisi approfondita con oltre 90 metriche, compresi i controlli per i follower falsi, i dati demografici e gli interessi del pubblico per valutare se il pubblico dell'influencer corrisponde al vostro traguardo demografico

: Accesso a un'analisi approfondita con oltre 90 metriche, compresi i controlli per i follower falsi, i dati demografici e gli interessi del pubblico per valutare se il pubblico dell'influencer corrisponde al vostro traguardo demografico Ricerca : Grazie a un sofisticato strumento di ricerca che applica oltre 20 filtri a un database di oltre 100 milioni di persone, la vostra azienda può scoprire influencer nano, micro e persino macro che sono realmente in linea con il vostro marchio e i vostri obiettivi di campagna

: Grazie a un sofisticato strumento di ricerca che applica oltre 20 filtri a un database di oltre 100 milioni di persone, la vostra azienda può scoprire influencer nano, micro e persino macro che sono realmente in linea con il vostro marchio e i vostri obiettivi di campagna Monitoraggio : Ottenere informazioni in tempo reale sui propri account, su quelli dei concorrenti e sugli influencer, come la crescita del numero di follower, le menzioni e gli orari migliori per la pubblicazione dei post

: Ottenere informazioni in tempo reale sui propri account, su quelli dei concorrenti e sugli influencer, come la crescita del numero di follower, le menzioni e gli orari migliori per la pubblicazione dei post Raggiungere: Connessione con centinaia di influencer via email in pochissimo tempo grazie all'invio automatizzato di email, Da fare a meno di ricerche manuali e ritardi amministrativi. Trendhero include modelli di email dinamiche altamente personalizzate, progettate per aumentare le valutazioni

limiti di ####

Numero limitato di filtri per setacciare un database enorme

Alcuni utenti hanno segnalato che l'analisi richiede molto tempo

Prezzi

Free: Account gratuito limitato con funzionalità/funzione di base, più una versione di prova gratuita di 14 giorni per tutti i piani a pagamento

Account gratuito limitato con funzionalità/funzione di base, più una versione di prova gratuita di 14 giorni per tutti i piani a pagamento Lite: $9,99/mese e include 10 report/mese e il monitoraggio di tre account

$9,99/mese e include 10 report/mese e il monitoraggio di tre account Pro: $29,99/mese e include 50 report/mese e il monitoraggio di 20 account

$29,99/mese e include 50 report/mese e il monitoraggio di 20 account Advanced: $99,99/mese e include 200 report/mese e il monitoraggio di 50 account

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2: 4,4 su 5 (79 recensioni)

4,4 su 5 (79 recensioni) Capterra: Non disponibile

10. GermoglioAlto

Migliore per l'automazione del marketing attraverso il canale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/SproutLoud-marketing-analytics.png Dashboard di analisi di marketing di SproutLoud /$$$img/

Dashboard di analisi di marketing via SproutLoud SproutLoud è una soluzione di automazione del marketing che mira ad aumentare le vendite e i ricavi delle aziende attraverso i partner di canale nel marketing locale. Aiuta a migliorare l'efficienza, a ridurre i costi e ad aumentare il ROI del marketing grazie a un numero di funzionalità/funzione che includono la gestione delle risorse, l'automazione del marketing locale, l'analisi e altro ancora

Personalizzate ed eseguite le campagne di marketing locale in modo semplificato, utilizzando dati analitici completi per comprendere il ROI di ogni campagna, comprese le statistiche di coinvolgimento dei partner e di utilizzo della piattaforma.

I rivenditori, i concessionari, i distributori e gli agenti possono organizzare e controllare le risorse di marketing, consolidare più processi di marketing in un unico hub centralizzato, eseguire campagne localizzate in minor tempo e con risultati migliori. Inoltre, il suo modulo di analisi offre alle aziende e ai loro partner di canale il vantaggio di migliorare le prestazioni delle campagne grazie a intuizioni basate sui dati.

Le migliori funzionalità/funzione

Costruttore di annunci e gestione delle risorse digitali : Collaborazione alla creazione di annunci e risorse di marketing personalizzati e conformi al marchio con i partner locali, evitando costosi ritardi e commissioni di agenzia

: Collaborazione alla creazione di annunci e risorse di marketing personalizzati e conformi al marchio con i partner locali, evitando costosi ritardi e commissioni di agenzia Automazione del marketing locale : Accelerare le campagne digitali su Facebook, LinkedIn, Yelp e altro ancora, bilanciando al contempo gli annunci tradizionali su giornali, radio e stampa personalizzata

: Accelerare le campagne digitali su Facebook, LinkedIn, Yelp e altro ancora, bilanciando al contempo gli annunci tradizionali su giornali, radio e stampa personalizzata Gestione dei fondi : Monitorare i finanziamenti offerti e i contributi ricevuti dalle reti di partner, in modo da gestire campagne pubblicitarie Co-Op trasparenti e sicure

: Monitorare i finanziamenti offerti e i contributi ricevuti dalle reti di partner, in modo da gestire campagne pubblicitarie Co-Op trasparenti e sicure Analisi di marketing: Monitoraggio degli indicatori chiave di performance su tattiche, campagne e partner per i media digitali e tradizionali offline. Beneficiare di reportistica giornaliera, settimanale e mensile

Sicurezza: La piattaforma di SproutLoud è conforme ai requisiti SOC 2 di tipo II, PCI, HIPAA, GDPR e CCPA e i data center che contengono i dati sono conformi agli stessi elevati standard di sicurezza dei dati

limiti di ####

Gli utenti riferiscono di una curva di apprendimento iniziale piuttosto ripida con lo strumento

Non esiste un piano Free

prezzi di ####

$$$a: Nessun livello gratuito, solo una versione di prova limitata

Nessun livello gratuito, solo una versione di prova limitata Piani a pagamento: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2: 4,9 su 5 (166 recensioni)

4,9 su 5 (166 recensioni) Capterra: 4,6 su 5 (10 recensioni)

Siamo giunti alla fine di questo percorso di confronto tra i migliori strumenti di gestione delle campagne che riteniamo valga la pena provare se la vostra azienda è alla ricerca di modi per gestire in modo più produttivo le campagne di marketing e i processi aziendali interni.

Vantaggi degli strumenti di gestione delle campagne

I giusti strumenti di gestione delle campagne possono aiutare la vostra azienda:

Gestire flussi di lavoro più efficienti

Migliorare il piano e l'esecuzione

Monitoraggio del tempo realeallocazione delle risorse e analisi delle prestazioni

Collaborare in modo più efficiente

Comunicare in modo più efficace

Automazioni di attività ripetitive e sottoprocessi e altro ancora

Qualsiasi azienda, indipendentemente dalla nicchia o dal settore, che possa trarre vantaggio da una migliore ottimizzazione delle proprie risorse, deve considerare di investire in uno strumento di gestione delle campagne.

Gestire le campagne di marketing con ClickUp

I tempi frenetici e le sfide competitive di oggi richiedono una gestione efficiente delle risorse aziendali al limite.

Gli strumenti di gestione delle campagne possono aiutare le aziende a snellire i flussi di lavoro, ottimizzare i processi di marketing e allineare il tutto agli obiettivi aziendali.

Che si tratti delle imbattibili capacità di project management di ClickUp, delle potenti funzionalità di email marketing di Sender o dell'abilità di gestione dei social media di HootSuite e SproutLoud, ogni strumento porta in tabella i suoi punti di forza unici. Insieme, formano un potente kit di strumenti che consente alle aziende di gestire efficacemente le campagne su più canali.

Inoltre, gli strumenti per la gestione delle campagne qui trattati possono arricchire lo stack tecnologico di un'azienda.

ClickUp, ad esempio, può fungere da hub centralizzato per la pianificazione delle campagne, l'assegnazione delle attività e il monitoraggio degli obiettivi. In combinazione con le funzionalità avanzate di automazione e personalizzazione di Sender o con le capacità di analisi dei dati e di reportistica di Whatagraph, le aziende possono ottenere informazioni preziose e prendere decisioni basate sui dati per ottimizzare le proprie strategie di marketing.

Incorporando il giusto mix di campagne strumenti di gestione delle campagne nelle loro operazioni le aziende possono sfruttare le tecnologie martech (marketing technology) all'avanguardia per aumentare l'efficienza, migliorare la comunicazione e incrementare i rendimenti dei loro lavori richiesti.

