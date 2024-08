Come costruire un flusso di lavoro per la creazione di contenuti per il marketing dei contenuti

L'esito positivo del content marketing dipende da diversi fattori, ma l'elemento chiave è la coerenza.

La coerenza ha un impatto su molte parti del vostro lavoro richiesto. Ecco perché la creazione di un flusso di lavoro per la creazione di contenuti è imperativo per un'attività di marketing strategia di marketing dei contenuti .

I team di marketing sono spesso impegnati nella creazione di contenuti, per cui è necessario stabilire una buona strategia di content marketing processo di produttività dei contenuti può passare in secondo piano. Senza un piano ben pianificato, il processo di produzione dei processo di creazione dei contenuti il team spreca lavoro richiesto, tempo e risorse, con un impatto negativo sull'azienda.

Un contenuto ben definito flusso di lavoro del marketing dà al team una direzione e standardizza le operazioni sui contenuti. Il risultato finale è un ottimo contenuto, una frequenza di pubblicazione uniforme e un team più produttivo.

Questo articolo vi aiuterà a capire cosa significhino una solida strategia dei contenuti e una gestione del flusso di lavoro aspetto. Ma prima di entrare nel merito, ecco perché dovreste prendere in considerazione l'idea di costruirne uno. 🏗️

Cos'è un flusso di lavoro dei contenuti e perché ne avete bisogno?

Un flusso di lavoro per la creazione di contenuti è un insieme di attività o passaggi da completare prima che il contenuto sia pronto per la pubblicazione. Definisce anche i ruoli e le responsabilità delle persone coinvolte, i documenti e le risorse da utilizzare in ogni fase e le sequenze di attività.

Sia che stiate creando un post per un blog, copia di una pagina web, o un post sui social media, tutti i contenuti dovrebbero idealmente passare attraverso un flusso di lavoro definito. Tuttavia, è possibile avere flussi di lavoro diversi per diversi formati di contenuto.

La maggior parte team di marketing dei contenuti hanno i loro processi, anche se non sono formalmente stabiliti o documentati. È semplicemente il vostro modo di lavorare. Da fare, quindi, per definire il flusso di lavoro dei contenuti? 🤔

Avere un flusso di lavoro ben definito garantisce:

Il processo è suddiviso in passaggi più piccoli per renderlo più gestibile e tracciabile

Ruoli, responsabilità erisultati sono cancellati per tutti i membri del team

È possibile stabilire un programma coerente di pubblicazione dei contenuti

Vengono eliminati i colli di bottiglia del contenuto

Ogni contenuto viene sottoposto a un processo standard di controllo della qualità

Le risorse e il tempo sono utilizzati in modo ottimale

Visibilità dei progetti di contenuto e del loro stato di avanzamento

I contenuti vengono distribuiti e promossi in modo ottimale

Senza un flusso di lavoro documentato per la gestione dei contenuti:

Il team non rispetta le scadenze e i contenuti rimangono bloccati in produttività per giorni

I ruoli non sono chiari e il processo è dispersivo, senza chiarezza su chi deve fare cosa

I team editoriali hanno difficoltà a correggere gli errori e le inefficienze nei contenuti, rallentando ulteriormente il processo

I contenuti diventano incoerenti in termini di qualità, voce e, in ultima analisi, prestazioni

I passaggi vengono ripetuti e le risorse sono sotto o sovrautilizzate senza alcun impatto positivo

I project manager faticano a tenere traccia dello stato del progetto in assenza di stati definiti del flusso di lavoro

Gli obiettivi di marketing dei contenuti non vengono raggiunti nei tempi previsti e il ROI ne risente

$$$a cosa assomiglia un buon flusso di lavoro sui contenuti?

Un buon flusso di lavoro sui contenuti dovrebbe definire:

Le fasi che il contenuto attraversa prima della pubblicazione

Teams e responsabilità di ciascun membro del team nel processo di produzione dei contenuti

Le attività coinvolte in ogni fase del processo

Gli strumenti e le risorse necessarie per completare queste attività

Sequenze e programmi realistici per ogni attività/flusso di lavoro

Costruire una solida struttura flusso di lavoro per la gestione dei contenuti richiede un'attenta pianificazione, un brainstorming del team e un monitoraggio per garantire che il vostro processo di lavoro che sta dando i risultati migliori. A seconda del volume e dei tipi di contenuti creati, potrebbe essere necessario più di un flusso di lavoro.

Un buon flusso di lavoro di content marketing per una persona può non essere ideale per tutto il team. Tutto dipende dal vostro modo di lavorare e dai vostri obiettivi specifici. 🏆

Flussi di lavoro basati sulle attività vs. flussi di lavoro basati sullo stato

È anche importante sapere se il vostro team lavorerebbe meglio con un flusso di lavoro basato sulle attività o sullo stato.

Nei flussi di lavoro basati sulle attività, le fasi del flusso di lavoro rappresentano l'attività che deve essere svolta in quella fase. In questo caso, ogni passaggio è definito in modo molto più dettagliato e chiunque lavori al progetto sa cosa ci si aspetta da lui.

Ecco un esempio di flusso di lavoro basato sulle attività per la creazione di un progetto contenuti efficaci :

via Narrato

I flussi di lavoro basati su attività sono ottimi per tutti, ma soprattutto per i team di contenuto relativamente nuovi. Chiunque sia assegnato a un'attività ha un'idea chiara del proprio lavoro, di ciò che è stato terminato e di ciò che accadrà in seguito. Questo rende il processo di creazione dei contenuti molto più trasparente.

I team più esperti, invece, utilizzano spesso un flusso di lavoro basato sullo stato, in cui ogni fase è definita dallo stato, come suggerisce il nome. Le fasi non descrivono in modo elaborato ciò che deve essere fatto, come nel caso dei flussi di lavoro basati sulle attività.

I flussi di lavoro basati sullo stato sono più facili da monitorare, ma per ottenere il massimo da questo flusso di lavoro sui contenuti, il team deve avere una chiara comprensione del processo di creazione dei contenuti. Il lato positivo è che i flussi di lavoro basati sullo stato possono avere un'applicazione più ampia e possono essere utilizzati per diversi tipi di contenuti creati.

Ecco un esempio di processo basato sullo stato:

via Narrato

Come creare un buon processo di creazione dei contenuti e metterlo in pratica

Ogni buon flusso di lavoro sui contenuti dovrebbe essere costruito tenendo conto dei seguenti punti.

1. Determinare gli obiettivi dei contenuti e il pubblico di riferimento

I contenuti di marketing possono avere obiettivi diversi a seconda che si tratti di contenuti top-of-the-funnel (TOFU), middle-of-the-funnel (MOFU) o bottom-of-the-funnel (BOFU).

Per i contenuti TOFU, l'obiettivo è quello di generare consapevolezza del marchio, il che richiede più contenuti di produttività per i post del blog, per i post coinvolgenti sui social media e così via. Per quanto riguarda i contenuti del MOFU, si consiglia di utilizzare casi di studio, recensioni di prodotti o rapporti di ricerca che possano guidare il lettore lungo l'imbuto.

Questi obiettivi vi aiutano a decidere come deve essere il vostro processo di creazione personalizzata dei contenuti per tutti i diversi tipi di contenuti. Un'altra cosa importante da tenere a mente è il vostro traguardo.

Sapere per chi state creando i contenuti e cosa vogliono vedere vi aiuterà a decidere quali contenuti creare. Questo, a sua volta, influenzerà il vostro processo.

2. Definire i ruoli e le responsabilità del team

Il passaggio successivo è decidere chi del team di marketing sarà coinvolto nel processo. Per i flussi di lavoro di creazione dei contenuti, dovrete includere autori, editor, redattori senior, project manager e tutti gli altri stakeholder che hanno voce in capitolo nella creazione dei contenuti.

Pulse in ClickUp vi permette di vedere tutto il vostro team a colpo d'occhio, in modo da sapere chi è online e su cosa sta lavorando

Il ruolo di tutti i membri del team deve essere chiaramente definito per chiarire a chi spetta l'attività in quale fase del flusso di lavoro. Ad esempio, quando il contenuto è in fase di redazione, gli autori saranno i responsabili. Quando il contenuto è in fase di revisione, gli editor dovrebbero essere assegnati a questa fase.

E per l'approvazione finale, la responsabilità sarà degli editor senior. Questo flusso di lavoro aggiunge responsabilità e struttura.

3. Decidere i tipi di contenuto e la frequenza di produttività

Dovrete anche decidere quali tipi di contenuti intendete creare e con quale frequenza. È una buona idea avere una lista dei contenuti da creare calendario di marketing dove è possibile monitorare lo stato di tutti i progetti di contenuto. Il calendario dei contenuti vi aiuterà a garantire che i progetti siano pianificati con largo anticipo e completati nei tempi previsti.

Per costruire contenuti e calendari di marketing è possibile utilizzare un contenuto flusso di lavoro modello come Modello di calendario dei contenuti di ClickUp . Questo fornisce diverse visualizzazioni per monitorare i progetti.

È anche possibile aggiungere campi personalizzati e stati personalizzati per aiutare il team a capire a che punto è l'attività in un determinato momento.

Utilizzate questo utile video per imparare a utilizzare al meglio il modello di gestione dei contenuti Scarica il modello di gestione dei contenuti ClickUp Avere un calendario dei contenuti e un programma fisso di produzione o pubblicazione dei contenuti aiuta a decidere quanto tempo allocare per ogni fase del flusso di lavoro dei contenuti. Cercate di fissare scadenze precise e di gestire le aspettative una volta implementato il flusso di lavoro del content marketing.

4. Sviluppare il processo di creazione dei contenuti

Da fare, dopo aver terminato tutte le ricerche e i piani preliminari, è ora di definire il processo. Fate un brainstorming con il vostro team per capire quali passaggi devono seguire i contenuti per ottenere il miglior risultato possibile.

I diversi formati di contenuto possono prevedere passaggi diversi. Per istanza, i post sui social possono richiedere una sola fase di revisione e modifica prima della pubblicazione, mentre i post sui blog o altri contenuti di lunga durata possono richiedere due fasi di revisione per un controllo di qualità più rigoroso.

Inserite facilmente le attività nella vista Elenco per visualizzare i contenuti dei social media in ogni fase

Inoltre, stabilite scadenze e sequenze realistiche per ogni passaggio, in base al tempo logicamente necessario per completarlo. Questo aiuta il team a pianificare meglio e a garantire il rispetto dei tempi di pubblicazione.

5. Automazioni e organizzazione del flusso di lavoro

La creazione del flusso di lavoro dei contenuti è solo il primo passaggio. Per eseguirlo con esito positivo e rispettarlo a lungo termine, è necessario il supporto degli strumenti tecnologici giusti software per il flusso di lavoro dei contenuti e un robusto software di piattaforma di project management come ClickUp sono necessari per l'esito positivo dell'implementazione del flusso di lavoro dei contenuti. 🤝

Da fare per avere strumenti di gestione del flusso di lavoro?

L'utilizzo di un software per la gestione dei flussi di lavoro consente non solo di creare flussi di lavoro personalizzati per il marketing dei contenuti, ma anche di automatizzarli. Con automazioni del flusso di lavoro è possibile triggerare determinate azioni in ogni fase del flusso di lavoro, facendo risparmiare al team molto tempo per attività ripetitive e basate su regole.

Un software per il flusso di lavoro dei contenuti come Narrato è utile per questo tipo di operazioni. Narrato consente di creare passaggi personalizzati del flusso di lavoro dei contenuti e di automatizzarli. Inoltre, permette di creare i contenuti sulla piattaforma stessa e offre strumenti come il controllo grammaticale, Scrittura IA , ottimizzatore SEO e generatore di brief per consolidare il processo di produttività dei contenuti nello stesso luogo.

Bonus:_ **Creare contenuti con i generatori di contenuti dell'IA

Via Narrato

Con ClickUp, invece, troverete molti modelli di flusso di lavoro pre-creati che vi daranno un vantaggio. Sfruttare un modello di flusso di lavoro per i contenuti aiuta a risparmiare tempo e fornisce ai team di contenuto una struttura iniziale. La maggior parte del lavoro è già terminato, basta aggiungere i dettagli rilevanti per il vostro processo. Modello per i team di marketing di ClickUp è un buon esempio. Permette di costruire un team o un flusso di lavoro nella funzionalità Lavagna online, oppure gestire le risorse di marketing tra i team nelle viste Bacheca ed Elenco.

Organizza tutti i membri del tuo team di marketing attraverso flussi di lavoro collaborativi e condivisione di documenti Scarica il modello per i team di marketing di ClickUp I software e i modelli per il flusso di lavoro dei contenuti possono ridurre significativamente la quantità di lavoro richiesto per costruire un flusso di lavoro dei contenuti che sia efficace. Assicuratevi quindi di investire in essi fin dall'inizio.

6. Conducete regolari audit dei contenuti

Infine, è importante ricordare che la creazione di un flusso di lavoro sui contenuti non è un evento unico. Il mondo del marketing dei contenuti cambia continuamente, e da fare anche le formule per un esito positivo.

Per questo motivo è essenziale monitorare regolarmente le prestazioni dei contenuti e determinare se il flusso di lavoro esistente è utile. Se non si nota un impatto positivo sulle prestazioni dei contenuti o se si nota un calo delle prestazioni, potrebbe essere necessario ripensare la strategia e ridefinire il processo.

Il flusso di lavoro dei contenuti, come tutti gli altri processi, deve essere continuamente migliorato se si vogliono ottenere risultati a lungo termine.

Utilizzate il grafico Burndown di ClickUp per misurare le valutazioni dei contenuti completati

Utilizzo di strumenti e modelli per impostare il flusso di lavoro dei contenuti

ClickUp per la gestione del flusso di lavoro dei contenuti e per i modelli pronti all'uso

Se siete alla ricerca dei modelli perfetti per gestire i vostri progetti di marketing dei contenuti clickUp dispone di un'estesa libreria di modelli per la produttività e il marketing dei contenuti. I modelli di ClickUp possono aiutarvi a risparmiare tempo e a fornire un solido quadro di partenza e una struttura per il project management dei contenuti.

Il Modello di test A/B per la gestione dei contenuti di ClickUp, per istanza, consente di monitorare visivamente i risultati ottenuti campagne di contenuto da fare per testare diverse varianti delle vostre campagne e molto altro ancora. Il modello include 5 diversi stati del flusso di lavoro per la vostra campagna di contenuti e 8 campi personalizzati che potete popolare in base a ciò che volete testare.

Sono disponibili 7 diverse visualizzazioni, tra cui pianificazione, priorità, Sequenza, conversioni e altro ancora. Ognuna di queste visualizzazioni offre una prospettiva diversa sulle campagne di contenuti. Modelli di marketing dei contenuti come questi possono essere un ottimo modo per gestire efficacemente il flusso di lavoro dei contenuti.

Il Modello creativo e di design ClickUp è un'altra grande opzione per la gestione dei progetti di contenuto. Il modello consente di monitorare tutti i progetti di marketing e di design in un unico spazio. È possibile vedere a chi è stato assegnato cosa, quali risorse devono essere aggiornate, cosa è in corso e così via.

Create un flusso di lavoro completo per i vostri team creativi e di progettazione con questo utile modello di ClickUp Scarica il modello ClickUp per la creatività e il design Se si approfondisce il tema La libreria dei modelli di ClickUp il vostro team di contenuti troverà sicuramente qualcosa che si adatta alle esigenze del vostro flusso di lavoro.

Narrato per l'ottimizzazione del flusso di lavoro dei contenuti Narrato è uno strumento per il flusso di lavoro della creazione di contenuti che porta l'intero processo di creazione dei contenuti in un unico luogo grazie a potenti strumenti di pianificazione, creazione, ottimizzazione e funzionalità/funzione di collaborazione.

Questo strumento è stato progettato per i team che si occupano della creazione di contenuti, quindi viene fornito con modelli di attività e flussi di lavoro, visualizzazioni e strumenti necessari per i team che si occupano di contenuti. La creazione e l'ottimizzazione dei contenuti possono essere terminate all'interno dell'app.

Strumenti come la SEO automatica generatore di contenuti (parole chiave SEO, domande/argomenti da includere e altre raccomandazioni), il controllore di grammatica/lettura, l'assistente di scrittura IA, il generatore di idee per i contenuti, la ricerca di immagini gratis, ecc. rendono la creazione di contenuti vincenti un gioco da ragazzi. È inoltre possibile utilizzare le API per pubblicare contenuti su qualsiasi CMS.

Narrato, come software per il flusso di lavoro dei contenuti, è personalizzabile e consente di definire i passaggi del proprio flusso di lavoro.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Narrato\_Custom\Workflows\_sQh0Gzv-1400x643.png Flusso di lavoro dei contenuti esempio Narrato /$$$img/

via Area di lavoro di Narrato È anche possibile aggiungere automazioni basate sui passaggi come trigger. Ad esempio, è possibile impostare notifiche personalizzate e assegnare automaticamente le attività spostandole al passaggio successivo del flusso di lavoro.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Narrato\_Workflow\_Automazioni\N7qvJpj-1400x819.png Automazione del flusso di lavoro Narrato /$$$img/

via Area di lavoro di Narrato Questa personalizzazione è molto utile, poiché ogni team e il suo processo sono unici.

📌 TL;DR: Mentre ClickUp è un luogo ideale per monitorare e gestire in modo olistico tutte le attività di content marketing, Narrato è ottimo per gestire la creazione di contenuti su scala.

Impostazione dei team di contenuti per un esito positivo

L'impostazione di un buon flusso di lavoro per il content marketing è essenziale per ottimizzare i lavori richiesti. Il flusso di lavoro dei contenuti serve come lista di controllo di tutto ciò che dovete fare per creare contenuti di alta qualità che portino risultati.

Inoltre, vi aiuta a tenere traccia dei progetti di contenuto e a far sì che tutti i membri del vostro team siano sulla stessa pagina. Se non avete già un solido processo di content marketing, è ora di pensare a metterne in atto uno.

La scelta e l'implementazione degli strumenti software giusti per gestire il flusso di lavoro sui contenuti è altrettanto importante, altrimenti scalare i vostri sforzi si rivelerà un'attività gargantuesca.

ClickUp è un software sorprendente strumento di project management per organizzare tutti i vostri lavori richiesti dal marketing dei contenuti, con funzionalità/funzione straordinarie come la vista Bacheca, la visualizzazione Calendario e modelli pronti all'uso per ogni caso d'uso.

E Narrato possono lavorare insieme per aiutarvi a consolidare la vostra produttività e a pianificare e ottimizzare i contenuti per le prestazioni.

È ora di mettere in pratica questi suggerimenti e strumenti! 🙌

Scrittore ospite:_

Neelam Goswami è uno specialista dei contenuti presso Narrato.