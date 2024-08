10 Software per il flusso di lavoro dei contenuti per i team di marketing nel 2024

I team che si occupano di contenuti sanno quanto siano preziosi quando si tratta di guidare il traffico, aumentare il coinvolgimento dei clienti e costruire il vostro marchio.

Ma il fatto di essere in grado di produttività dei contenuti è una gatta da pelare. Da fare non solo per trovare modi intelligenti per battere i concorrenti, ma anche per gestire l'intero processo di produzione dei contenuti flusso di lavoro per la creazione dei contenuti dall'ideazione alla promozione.

Il vostro elenco di cose da fare è pieno di cose come il brainstorming per le idee delle newsletter, l'assegnazione di attività a scrittori freelance e la programmazione dei contenuti per la pubblicazione. Con tanti contenuti diversi in lavorazione contemporaneamente e diversi membri del team coinvolti, è facile perdere la palla al balzo o non rispettare una scadenza importante.

Ma non deve essere così. 👀

Gli strumenti per il flusso di lavoro dei contenuti vi garantiscono gli strumenti necessari per creare, programmare e gestire i contenuti in ogni fase. Qui parleremo di cosa dovreste cercare in questi strumenti e metteremo in evidenza 10 delle nostre opzioni preferite per supportare il vostro processo di creazione dei contenuti.

Cosa cercare in un software per il flusso di lavoro dei contenuti?

Il numero di strumenti a vostra disposizione è infinito. Ma trovare quello giusto può fare la differenza tra l'arrancare in un software lento e inadeguato e il raggiungere la massima efficienza con un'opzione personalizzabile. ✨

Scalate in modo efficace il processo di produzione dei contenuti utilizzando questo modello personalizzato in ClickUp

Ecco cosa cercare in un software per il flusso di lavoro dei contenuti:

Automazione del flusso di lavoro per attività ripetitive : In termini distrumenti di miglioramento dei processile automazioni accelerano il flusso di lavoro, minimizzano il rischio di errori e riducono il tempo necessario per programmare gli incarichi per il team

In termini distrumenti di miglioramento dei processile automazioni accelerano il flusso di lavoro, minimizzano il rischio di errori e riducono il tempo necessario per programmare gli incarichi per il team Strumenti di collaborazione: Commenti, chat e aree di lavoro sinergiche consentono di lavorare con i membri del team in tempo reale e di aumentare la visibilità del lavoro di ciascun membro

Commenti, chat e aree di lavoro sinergiche consentono di lavorare con i membri del team in tempo reale e di aumentare la visibilità del lavoro di ciascun membro Modelli personalizzabili : Da fare un lavoro migliore nella metà del tempo grazie a modelli per tutti i tipi di contenuto, dalle newsletter via email ai post sui social media, dai briefing sui contenuti alle guide di stile

Da fare un lavoro migliore nella metà del tempo grazie a modelli per tutti i tipi di contenuto, dalle newsletter via email ai post sui social media, dai briefing sui contenuti alle guide di stile Integrazioni: Lavorate senza problemi con gli strumenti che amate, scegliendo un software per il flusso di lavoro dei contenuti che si integra con app di messaggistica, monitoraggio del tempo e gestione delle attività

Lavorate senza problemi con gli strumenti che amate, scegliendo un software per il flusso di lavoro dei contenuti che si integra con app di messaggistica, monitoraggio del tempo e gestione delle attività Supporto per la creazione di contenuti: Scegliete un software che includastrumenti di scrittura e funzioni di modifica per migliorare ogni pezzo con facilità

I 10 migliori software per il flusso di lavoro dei contenuti da utilizzare nel 2024

Da app per la creazione di contenuti e strumenti di scrittura tecnica fino al software per il flusso di lavoro dei contenuti su larga scala, c'è uno strumento in grado di migliorare i vostri processi. Qui troverete 10 tra i migliori strumenti per semplificare la gestione del flusso di lavoro per il vostro team di contenuti. 🤩

Combinate i tag personalizzati e la visualizzazione del Calendario per visualizzare il vostro piano dei contenuti

ClickUp è un'applicazione di strumento per il project management che rende tutto più facile che mai, dalla scrittura dei contenuti alla pianificazione e alla ripartizione dei carichi di lavoro. Questo strumento di project management offre un'interfaccia user-friendly e un'infinità di personalizzazioni per semplificare qualsiasi processo sia per i responsabili dei contenuti che per quelli dei progetti. 🌻

Gestite la creazione di contenuti multicanale con Marketing con ClickUp funzionalità/funzione. Utilizzate i documenti e i componenti di collaborazione integrati per fare un brainstorming di idee per nuove campagne o per creare un database di regole sui contenuti. Create roadmap dei progetti con attività suddivise per ciascun membro del team e utilizzate le diverse visualizzazioni per tenere sotto controllo lo stato di avanzamento.

Costruite un sistema di gestione del flusso di lavoro visuale con La visualizzazione Calendario di ClickUp . Le visualizzazioni giornaliere, settimanali e mensili suddividono il piano dei contenuti e chiariscono la posizione di ogni progetto nella pipeline. Create campi personalizzati ed etichette come redazione, modifica, pubblicazione e promozione per segmentare il processo di creazione dei contenuti.

Inoltre, è possibile creare nuove campagne in pochi minuti invece che in ore grazie a ClickUp AI e modelli di contenuto personalizzabili. L'IA assistente di scrittura genera idee, modifica e riepiloga le note da condividere con il team. Modelli come il Modello di calendario dei contenuti di ClickUp vi permette di pianificare quando e come creare contenuti.

Funzionalità/funzioni migliori di ClickUp

Migliaia di modelli, tra cuimodelli per i social media emodelli di calendario dei contenuticonsentono di creare e pre-schedulare i contenuti in metà tempo

Le autorizzazioni personalizzabili consentono di condividere i documenti con i freelance e i membri del team, assicurando che tutti abbiano accesso alle informazioni di cui hanno bisogno e non a quelle che non servono

Le integrazioni con strumenti software complementari per il flusso di lavoro dei contenuti, come Slack, Google Drive e HubSpot, semplificano la gestione dei contenuti

Viste multiple, tra cui tavole Kanban e grafici Gantt, aumentano la visibilità del calendario dei contenuti, dei flussi di lavoro e del programma di pubblicazione per evitare colli di bottiglia

Funzionalità di gestione delle attività, come automazioni, liste di controllo e scadenze, per mantenere il team in linea con l'esito positivo

Limiti di ClickUp

Pur avendo un'interfaccia di facile utilizzo, può essere necessario un po' di tempo per sfruttare tutte le funzioni dello strumento

Alcune funzionalità, come lo strumento IA, sono disponibili solo nei piani a pagamento

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ recensioni)

: 4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 3.800 recensioni)

2. Narrato

via Narrato Narrato è un sistema di gestione del flusso di lavoro dei contenuti alimentato dall'IA e progettato per rendere più veloce la scrittura e la pubblicazione dei contenuti, anche su scala ridotta. Tra le funzionalità/funzione chiave che gli autori apprezzeranno ci sono un calendario integrato, strumenti di piano e aiuti alla produttività. Il software include anche un generatore di immagini e la possibilità di pubblicare direttamente dalla piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzione di Narrato

Utilizza l'assistente di scrittura IA per semplificare il piano dei contenuti generando idee per nuovi contenuti

La funzionalità/funzione di generazione di brief sui contenuti è integrata con ChatGPT per darvi più idee per la ricerca di parole chiave e di ciò che la concorrenza sta dicendo

Migliorare la strategia dei contenuti grazie alle raccomandazioni SEO, agli schemi e alle guide di stile integrati

Rimanere in carreggiata e non perdere mai una scadenza con la funzionalità/funzione Calendario dei contenuti

Limiti di Narrato

Sebbene sia possibile pubblicare dalla piattaforma, è necessario utilizzare un altro strumento per programmare i post sui social media

Alcuni utenti vorrebbero che la piattaforma fosse più personalizzabile

Prezzi di Narrato

Pro: $52/mese per area di lavoro

$52/mese per area di lavoro Business: $100/mese per area di lavoro

$100/mese per area di lavoro Personalizzato: Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Narrato

G2: 4.7/5 (30+ recensioni)

4.7/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (10+ recensioni)

3. Flusso di baci

via Kissflow Kissflow è uno strumento di gestione aziendale che semplifica i flussi di lavoro senza bisogno di codice. I flussi di lavoro visivi permettono di capire a che punto sono i progetti e quali saranno i prossimi. Vanta integrazioni con decine di strumenti e funzionalità/funzione di reportistica per tenere traccia delle metriche di marketing. 📈

Le migliori funzionalità/funzione di Kissflow

L'interfaccia semplice e priva di codice vi permette di creare un'area di lavoro personalizzata che abbia senso per voi

Le funzionalità di trascinamento consentono di prendere moduli e creare istantaneamente attività per costruire flussi di lavoro con facilità

I flussi di lavoro visivi consentono di vedere rapidamente i colli di bottiglia per ottimizzare i processi ed evitare battute d'arresto

L'instradamento dinamico consente di assegnare istantaneamente le attività al membro giusto del team, risparmiando tempo e lavoro richiesto nella gestione del team

Limiti di Kissflow

Anche se è uno strumento senza codice, c'è una curva di apprendimento

Alcuni utenti vorrebbero che ci fossero più integrazioni con i sistemi di gestione dei contenuti e i CRM

Prezzi di Kissflow

**Base: a partire da 1.500 dollari al mese

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Kissflow

G2: 4.3/5 (500+ recensioni)

4.3/5 (500+ recensioni) Capterra: 3.9/5 (30+ recensioni)

4. Hemingway

via Hemingway Volete creare contenuti di alta qualità che soddisfino gli standard internazionali di scrittura e di stile? Hemingway fa il terminato analizzando ciò che avete scritto ed evidenziando gli errori per la leggibilità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hemingway

L'interfaccia user-friendly mantiene le cose semplici, in modo che le piccole aziende e le grandi società con nuovi assunti possano facilmente integrare i membri del team senza spendere molto tempo o lavoro richiesto per la formazione

Il codice colore distingue gli errori più comuni, tra cui le frasi difficili da leggere, l'uso della voce passiva e le alternative più semplici

La funzionalità di conteggio delle parole facilita la creazione di un intervallo più ampio di contenuti, sia che si tratti di post di blog a lungo termine o di post sui social media con caratteri limitati

La versione web è gratis, oppure si può scegliere di scaricare l'app desktop a pagamento

Limiti di Hemingway

Il feedback scarno a volte include errori, quindi è necessario usare il proprio giudizio quando si accettano le modifiche

Non è progettato per individuare gli errori di ortografia o di grammatica, per cui è necessario un altro strumento

Prezzi di Hemingway

**Strumento online gratis

App desktop: $19,99 una tantum

Valutazioni e recensioni di Hemingway

G2: 4.4/5 (40+ recensioni)

4.4/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (10+ recensioni)

5. CoSchedule

via CoSchedule CoSchedule offre una suite di prodotti di marketing per ottimizzare la strategia di marketing dei contenuti e creare flussi di lavoro migliori. Il sistema di marketing dei contenuti supporta calendari per usi diversi, tra cui un calendario dei contenuti e un calendario sociale. Strumenti di assistenza sono stati progettati anche per semplificare la formazione e rendere più facile diventare un marketer di contenuti migliore.

Le migliori funzionalità/funzione di CoSchedule

Le funzionalità/funzione del calendario allineano l'intero team, sia che lavori con i freelance sia che si occupi della pubblicazione dei contenuti

L'Actionable Marketing Institute offre sessioni di formazione gratuite, della durata di 30 minuti o meno, per migliorare rapidamente le proprie competenze

L'Headline Studio valuta i titoli e offre suggerimenti per produrre contenuti più efficaci per i motori di ricerca e i lettori

Diverse visualizzazioni, tra cui un pannello Kanban, consentono di monitorare facilmente i contenuti in fase di briefing, scrittura, modifica o pubblicazione

Limiti di CoSchedule

Alcuni utenti ritengono che il prezzo sia costoso, soprattutto se si vogliono utilizzare tutte le funzionalità/funzione

Sebbene sia possibile utilizzare CoSchedule per pubblicare sui social media, alcuni utenti hanno segnalato degli errori

Prezzi di CoSchedule

Calendario gratuito: Free Forever

Free Forever Calendario sociale: $19/mese per utente

$19/mese per utente Calendario dei contenuti: Richiedere il prezzo

Richiedere il prezzo Marketing Suite: Per informazioni sui prezzi, rivolgersi a

Valutazioni e recensioni di CoSchedule

G2: 4.4/5 (oltre 200 recensioni)

4.4/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4.4/5 (100+ recensioni)

6. RaccogliContenuti

via RaccogliContenuto Eliminate il caos e scalate la produttività dei contenuti con GatherContent. Questo contenuto e software di gestione del flusso di lavoro consente di creare processi migliori, allineare i dipendenti alle loro attività e semplificare la creazione e l'ottimizzazione dei contenuti. 👨🏽‍💻

Le migliori funzionalità/funzione di GatherContent

Promozione del lavoro di squadra con funzionalità/funzione di collaborazione come la modifica in tempo reale e il brainstorming

Semplificate il vostro database dei contenuti gestendo fogli di calcolo e documenti in un unico comodo spazio grazie all'Hub Documenti

Modellivelocizzare la creazione dei contenuti e creare coerenza tra tutti i pezzi

Le integrazioni e l'API personalizzata consentono di connettere le app più amate e di pubblicare i contenuti più velocemente

Limiti di GatherContent

L'impostazione standard delle notifiche via email può risultare eccessiva per alcuni utenti, ma è possibile modificarla nel proprio profilo

Poiché lo strumento è altamente personalizzabile, c'è una curva di apprendimento e sarà necessario formare i nuovi utenti

Prezzi di GatherContent

Inizio: $99/mese, fatturati annualmente

$99/mese, fatturati annualmente Scala: $299/mese, con fatturazione annuale

$299/mese, con fatturazione annuale Transform: $799/mese, fatturati annualmente

$799/mese, fatturati annualmente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su GatherContent

G2: 4.3/5 (80+ recensioni)

4.3/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (10+ recensioni)

7. Teamsly

via Teams Teams va oltre la gestione del flusso di lavoro dei contenuti ed è una soluzione software progettata per gestire ogni aspetto dei team remoti. Con casi d'uso che vanno dai team politici e legali alle agenzie di marketing, è stato progettato per migliorare la comunicazione, la gestione delle attività, il libro paga e il monitoraggio del tempo.

Le migliori funzionalità/funzione di Teams

La chat istantanea permette di comunicare in tempo reale con i membri del team, indipendentemente da dove si trovino nel mondo

Le bacheche Kanban consentono di visualizzare il flusso di lavoro dei contenuti, comprese le date di scadenza importanti, i tipi di contenuto e i tempi di consegnagli oggetti del progetto* Utilizzate le registrazioni di cattura delle schermate per formare, condividere idee e spiegare processi che potete riutilizzare per i nuovi assunti o per stabilire procedure regolari

Tenere sotto controllo il carico di lavoro con la funzionalità di monitoraggio del tempo e semplificare le buste paga dei membri del team e dei freelance come scrittori ed editor

Limiti del team

Le integrazioni limitate possono rendere difficile il lavoro senza soluzione di continuità se si dispone di un ampio stack tecnologico

Alcuni utenti vorrebbero che il design della dashboard fosse più personalizzato

I prezzi di Teams

Gratuito sempre

Starter: $47/mese

$47/mese Business: $97/mese

Valutazioni e recensioni su Teams

G2: 4.8/5 (3+ recensioni)

4.8/5 (3+ recensioni) Capterra: N/A

8. Nintex

tramite Nintex Nintex consente di semplificare i processi aziendali e di creare flussi di lavoro personalizzati per i contenuti senza bisogno di codice. Per i progetti di marketing, è possibile utilizzarlo per creare calendari editoriali, ottimizzare la collaborazione del team e generare dati dalle campagne di marketing.

Le migliori funzionalità/funzioni di Nintex

Lo strumento Process Discovery esamina le procedure esistenti e mette in evidenza le aree da migliorare

Utilizzate il Process Manager per documentare i processi di creazione, modifica e pubblicazione dei contenuti

Le Automazioni robotiche dei processi automatizzano istantaneamente le attività ripetitive, liberando tempo per concentrarsi su altre iniziative

Le funzionalità di firma elettronica integrate semplificano l'assunzione di freelance per la creazione di contenuti

Limiti di Nintex

I piani tariffari sono costosi e limitano questo strumento alle aziende con budget più elevati per il software di flusso di lavoro

Le integrazioni potrebbero essere migliorate e più facili da navigare

Prezzi di Nintex

Pro: $25.000/anno

$25.000/anno Premium: $50.000/anno

$50.000/anno Personalizzato: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Nintex

G2: 4.2/5 (700+ recensioni)

4.2/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (80+ recensioni)

9. ProcessMaker

tramite ProcessMaker ProcessMaker è una piattaforma di automazione alimentata dall'IA. Lo strumento viene aggiornato trimestralmente, il che lo rende un'opzione all'avanguardia per le aziende che desiderano uno strumento che cresca insieme a loro. 💪

Le migliori funzionalità/funzioni di ProcessMaker

L'elaborazione intelligente dei documenti (IDP) analizza i processi e le informazioni e può generare spunti chiave o idee di miglioramento

L'automazione avanzata consente al team di concentrarsi sulle attività più importanti e riduce il tempo dedicato ai lavori di manutenzione

Utilizzate gli strumenti di dati integrati per monitorare le metriche di tutti i vostri lavori richiesti dal marketing

Le funzionalità/funzione a codice ridotto aumentano la personalizzazione e consentono di scalare i processi più rapidamente

Limiti di ProcessMaker

Pur essendo uno strumento più completo, è anche più costoso di altri strumenti di questo elenco

Alcuni utenti avrebbero voluto un maggiore supporto tecnico, soprattutto per i principianti

Prezzi di ProcessMaker

Piattaforma: $1.475/mese

$1.475/mese Pro: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Azienda+: Contattare per i prezzi

ProcessMaker valutazioni e recensioni

G2: 4,3/5 (oltre 200 recensioni)

4,3/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

10. Pianificabile

via Pianificabile Planable è uno strumento per il flusso di lavoro dei contenuti visivi che consente di creare, programmare e visualizzare i pezzi così come appaiono in natura. Progettato per semplificare la creazione di contenuti, si concentra sul contenuto, non sulle attività di project management e sulla programmazione che possono cloudare la creatività.

Le migliori funzionalità/funzioni di Planable

Creare contenuti direttamente nello strumento per vedere come appaiono su ogni canale diverso, che si tratti di social media o di un sito webnewsletter via email* I commenti contestuali migliorano la collaborazione senza dover ricorrere a uno strumento di messaggistica

Gli aggiornamenti in tempo reale e le semplici approvazioni consentono di spostare i contenuti nella pipeline più rapidamente, senza blocchi

Quattro diverse visualizzazioni, tra cui Calendario, Elenco, Griglia e Feed, consentono di visualizzare i contenuti nel modo più sensato per l'utente

Limiti di Planable

Lo strumento non si integra con tutte le piattaforme di social media

Progettato per la velocità, non è lo strumento migliore per costruire una strategia globale di contenuto o di marketing

Prezzi pianificabili

Free: Limite di 50 post totali

Limite di 50 post totali Basic: $11/utente

$11/utente Pro: $22/utente

$22/utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni pianificabili

G2: 4.6/5 (500+ recensioni)

4.6/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (300+ recensioni)

Creare flussi di lavoro migliori per i contenuti con ClickUp

Dagli strumenti software ai modelli di flusso di lavoro, queste 10 piattaforme aiutano a migliorare i flussi di lavoro del marketing dei contenuti. Che abbiate bisogno di uno strumento software per il flusso di lavoro dei contenuti per generare nuove idee o di uno che vi aiuti a gestire le attività, in questo elenco c'è l'opzione che fa per voi. Iscriviti a ClickUp oggi stesso e iniziate a creare flussi di lavoro migliori per i contenuti. Le automazioni delle attività accelerano la creazione dei contenuti e assicurano che ogni membro del team sappia su cosa lavorare. Funzionalità di marketing come le roadmap dei contenuti, le autorizzazioni e i suggerimenti di contenuti dell'IA consentono al vostro team di produrre ogni giorno il suo lavoro migliore. 🙌