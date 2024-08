8 passi per scalare il processo di produzione dei contenuti

Riuscire a trovare il sistema perfetto per la produzione di contenuti sembra spesso una battaglia in salita, tra nuove tendenze, strategie e, naturalmente, l'annosa sfida di fornire qualità piuttosto che quantità.

ma come si fa a fare entrambe le cose?

Scalare la produzione di contenuti senza sacrificare la qualità può sembrare impossibile con le risorse attuali. Realisticamente, non è possibile costruire e mantenere una macchina organica ad alta crescita senza investire in qualcosa

I budget sono difficili. La maggior parte dei content manager è abituata a lavorare con gli scarti del budget complessivo del marketing, soprattutto se confrontati con il PPC e la pubblicità digitale. Tuttavia, il valore dei contenuti organici è ancora elevato, mentre gli spazi pubblicitari diventano sempre più costosi. Questo ha spinto alcuni team di marketing a riallocare i budget PPC in iniziative di contenuto più ampie.

È difficile non capire perché. Il Rapporto Semrush 2023 sullo stato del marketing dei contenuti ha rilevato che oltre un quarto degli intervistati spende meno di 1.000 dollari al mese per il content marketing, con la stragrande maggioranza che non raggiunge i 5.000 dollari. Si consideri il fatto che il 39% delle aziende di tutto il mondo spende tra i 50.000 e i 500.000 dollari al mese per la pubblicità di ricerca ed è chiaro perché alcune aziende stiano ridistribuendo i budget tra i siti a pagamento e quelli organici.

Che si abbia poco o molto, i content manager devono essere parsimoniosi con i loro budget. Ecco perché è così importante implementare un flusso di lavoro solido e collaudato per scalare la produzione di contenuti. Ed è esattamente quello che ha fatto il nostro team di contenuti di ClickUp.

Il risultato finale è stato un flusso di lavoro personalizzato costruito interamente all'interno di ClickUp che il nostro team di content marketing ha utilizzato per scalare drasticamente la nostra produzione mensile di oltre il 500% in meno di un anno.

Non siamo qui per custodire i nostri segreti di scalabilità. Infatti, abbiamo instancabilmente lavorato, testato e ottimizzato questo processo di scalabilità dei contenuti in un sistema utilizzabile Modello ClickUp -in modo da non dover perdere tempo prezioso a costruire manualmente il proprio.

In questa guida vi spiegheremo tutto quello che c'è da sapere sulla scalabilità della produzione di contenuti e come utilizzare il nostro modello personalizzato (progettato da scrittori) per avviare il processo.

Che cos'è la scalabilità della produzione di contenuti?

Lo scaling della produzione di contenuti è il processo che consente di aumentare in modo rapido ed efficiente il numero di blog, guide e altre risorse digitali per generare più contatti man mano che l'azienda cresce. Il processo si basa sull'idea che un maggior numero di contenuti si traduca in un maggior traffico organico e, in ultima analisi, in un maggior volume di affari.

Sebbene questa idea non sia nuova, la rapida e inarrestabile ascesa di Strumenti di intelligenza artificiale ha spinto la scalabilità della produzione di contenuti in prima linea tra le best practice di marketing. Detto questo, i contenuti generati dall'IA possono rendere confusa la linea di demarcazione tra l'importanza di molti contenuti e i contenuti affidabili.

Anche La posizione di Google è quella di "produrre sempre contenuti originali, di alta qualità e orientati alle persone", indipendentemente dal fatto che siano stati creati utilizzando l'intelligenza artificiale o meno.

L'IA non è qui per sostituire la produzione di contenuti. Al contrario, dovrebbe funzionare come assistente alla scrittura> per far uscire le vostre idee più velocemente. Inoltre, è sempre più facile individuare grandi quantità di contenuti generati dall'IA che non hanno ricevuto il tocco di un redattore umano, il che significa che l'importanza di contenuti di alta qualità è più forte che mai, anche se si tratta di pubblicare in massa contenuti per blog.

Alex York, Sr. Responsabile marketing dei contenuti di ClickUp

È responsabilità del content marketer produrre contenuti di valore e affidabili, soprattutto in fase di scalata. Ma l'intelligenza artificiale generativa può ancora far parte del vostro processo. Infatti, l'88% degli esperti di marketing si affida già all'IA come strumento nelle proprie strategie di contenuto, ma non come forza trainante.

Perché il content scaling è importante?

Lo scaling della produzione di contenuti è la strategia definitiva per aumentare il traffico organico, la visibilità, la consapevolezza, i contatti e le entrate. Genera un tesoro di contenuti sempreverdi che possono essere scalati, riproposti e utilizzati per costruire il vostro marchio come fonte affidabile di informazioni.

Infatti, le aziende che pubblicano quattro o più blog alla settimana sono state trovate hanno guadagnato una quantità di traffico tre volte e mezzo superiore rispetto a quelli che pubblicavano con minore frequenza. Quindi, per quale altro motivo la scalabilità dei contenuti è così importante? ⬇️

La scalabilità della produzione offre maggiori opportunità di mostrare la profondità del prodotto con risorse che coprono una gamma più ampia di parole chiave

Le pubblicazioni con elevati volumi di contenuti sono spesso premiate dai motori di ricerca e si posizionano nella prima pagina dei risultati di ricerca

I team di marketing e social possono amplificare i contenuti su una varietà di canali per raggiungere un pubblico più ampio

Rivolgersi ai clienti in ogni fase del ciclo di vendita rende il loro viaggio lungo l'imbuto più fluido ed efficiente.

Una produzione di contenuti scalabile e di successo si riduce a rendere i flussi di lavoro più facili da replicare. Infatti, molte fasi del flusso di lavoro rimangono invariate, sia che si scrivano 10 blog al mese che 100. Aggiungere semplicemente altre scadenze ai vostri scrittori non è sufficiente. ✂️

Sfortunatamente, è quasi impossibile fare tutto questo usando un Foglio di calcolo Excel o semplice Schede Kanban . È necessario un sistema centralizzato e robusto strumento di gestione del lavoro per connettere i team, fornire una visione di alto livello della produzione e gestire il gran numero di compiti e sottocompiti che derivano dalla produzione di quantità massicce di contenuti.

Tracciate e organizzate le attività relative ai contenuti su un foglio di calcolo dinamico e veloce, utilizzando la vista Tabella di ClickUp

Trovare lo strumento adatto è già di per sé una sfida, quindi abbiamo preso in mano la situazione e abbiamo progettato un modello personalizzabile per gestire la produzione di contenuti in base alle vostre esigenze.

Come ClickUp ha scalato la produzione di contenuti - Usando ClickUp

Dopo molti tentativi ed errori di scalare i nostri processi, abbiamo imparato a conoscere queste cose. Abbiamo adattato i nostri flussi di lavoro, siamo rimasti agili e abbiamo completamente rielaborato il nostro approccio per supportare meglio molti contenuti alla volta.

e lo abbiamo fatto interamente all'interno di ClickUp. 🏆

Visualizzate le vostre attività con oltre 15 visualizzazioni in ClickUp, tra cui Elenco, Bacheca e Calendario

Prima di tutto, assicuratevi di aver considerato gli altri processi e team interessati dalla vostra strategia di contenuti e dai flussi di lavoro. Le strategie SEO, la creazione di brief per i blog, le richieste di design e i calendari dei social media sono tutti direttamente influenzati dalla scalabilità dei contenuti.

Per mantenere la trasparenza e allineare il team fin dall'inizio, è meglio:

Aggiornare le guide di stile e iSOP per garantire la coerenza e risparmiare un sacco di tempo durante il processo di editing, quando il numero di bozze da revisionare aumenta drasticamente

Cercate il modo di raggruppare tipi di contenuti e argomenti simili per ogni segmento di pubblico o per ogni categoria di utentipersonas utente* Sfogliate tutti i contenuti esistenti nel vostro catalogo per identificare tutti i frutti a portata di mano e determinare se possono essere rinnovati, riproposti o ottimizzati

Mantenete le cose semplici! Indipendentemente dal numero di autori o di risorse esterne che aggiungete al mix, il processo di produzione dei contenuti più scalabile deve essere facile da replicare. Lasciate che siano le automazioni a gestire il lavoro, in modo che il team possa concentrarsi sulla creazione di contenuti e non sull'apprendimento di un nuovo strumento

Trovare il giusto equilibrio tra qualità e quantità è una delle sfide più grandi che i team devono affrontare quando aumentano i loro sforzi di content marketing. L'abbiamo provato anche noi, ma abbiamo confezionato la nostra soluzione in un asset personalizzato per altri team che creano contenuti e intraprendono lo stesso viaggio: il Modello di scalabilità della produzione di contenuti ClickUp .

Scalate in modo efficace il vostro processo di produzione di contenuti utilizzando questo modello personalizzato di ClickUp

Questo modello è stato progettato specificamente per gli scrittori e i redattori che si trovano nella trincea della scalabilità dei contenuti. In questa risorsa gratuita, abbiamo rispecchiato il nostro processo interno fin nei minimi dettagli per aiutarvi a replicare la strategia di scalabilità che abbiamo costruito (e che utilizziamo ancora oggi).

Accedete all'esatto visualizzazioni , Campi personalizzati , i dettagli dell'attività e i campi precostituiti Automazioni che hanno fatto la differenza per noi, quindi modificate qualsiasi aspetto di questo A livello di cartella per creare un processo completamente personalizzato e adatto alla vostra situazione.

Non si tratta solo di cosa si fa, ma anche di come lo si fa. Siamo qui per spiegarvi come utilizzare questo modello per scalare i vostri contenuti. Sebbene la produzione di blog sia l'esempio principale di contenuto, questo framework flessibile e modellato può essere personalizzato per qualsiasi tipo di contenuto.

Seguiteci per scalare la produzione di contenuti in otto semplici passi. ⚡️

**CONSIGLIO PRO Considerate questo blog come la vostra guida personale all'onboarding. Per ottenere risultati ottimali, scaricate il modello, aggiungetelo al vostro spazio di lavoro e seguite ogni fase con noi in un'altra finestra.

Fase 1: Creare il backlog dei contenuti

Per scalare qualsiasi tipo di contenuto è necessario essere all'altezza della domanda e dell'offerta. Prima di pianificare la vostra pipeline, assicuratevi che il vostro team sia pronto a battere la tastiera con un solido backlog di parole chiave e argomenti ben studiati.

Il backlog dei contenuti è la base di partenza per ogni contenuto nuovo o esistente. È il luogo in cui gli argomenti pronti per il blog aspettano di essere raccolti dagli autori.

Sfogliate tutte le attività di blog pronte e in corso dal vostro backlog di contenuti per visualizzare ciò che è in programma e delegare al team in pochi secondi

Il backlog dei contenuti vs. il database dei contenuti

Ogni fase del processo dei contenuti è influenzata dalla "salute" del backlog. È il luogo di riferimento di tutti per la pianificazione dei flussi di lavoro futuri. È anche l'inizio del database del vostro blog, con la differenza principale che il backlog riguarda quello che c'è sul ponte.

Potrebbe sembrare un primo passo superfluo, ma avere un luogo separato per visualizzare la futura pipeline di creazione dei contenuti da quella attuale è essenziale per un processo di scalabilità senza intoppi.

Pensate a questo: se il vostro obiettivo è pubblicare 50 blog al mese, pianificate di avere quel numero di blog brief pronti nel vostro backlog prima del mese successivo (ad esempio, preparate i blog brief di ottobre a settembre).

Ogni post del blog in arretrato finirà per confluire nel database una volta assegnato a uno scrittore, ricevuto una scadenza ed entrato a far parte del database flusso di lavoro dei contenuti . Ma avere la possibilità di gestire i contenuti passati, presenti e futuri in elenchi separati significa poter visualizzare appieno le diverse fasi della pipeline, senza sentirsi sopraffatti.

Un'altra buona notizia: dal momento che il backlog si concentra maggiormente sulle parole chiave, sugli argomenti del blog e sui brief del blog, non dovrete ancora dedicare troppo tempo ad altri dettagli.

Ok, ora passiamo alla parte più importante: la costruzione del backlog. 🪵

È ora di rompere con i fogli di calcolo

Ascoltate: i backlog possono essere costruiti in fogli di calcolo e la maggior parte dei content manager utilizza ancora questo metodo. Tuttavia, un backlog intenzionale e ben organizzato in una piattaforma centralizzata riduce in modo significativo le perdite di tempo dovute al cambio di piattaforma o alla ricerca di comunicazioni nella posta elettronica.

Dalla condivisione e dalle autorizzazioni al collegamento dei blog alle attività di altre piattaforme, la gestione dei contenuti nei fogli di calcolo è impegnativa. È così che ho iniziato a lavorare nel content marketing, ma ho capito subito la potenza di una piattaforma di collaborazione personalizzabile per creare flussi di lavoro sui contenuti che tutti possono utilizzare.

Alex York, Sr. Responsabile marketing dei contenuti di ClickUp

Credeteci, non è facile costruire un database che si collega direttamente al flusso di lavoro dei contenuti e al programma di pubblicazione da un unico foglio di calcolo. Ma perché preoccuparsi di perdere tempo e fatica per impostare il backlog da zero?

Il vostro carico di lavoro è già abbastanza impegnativo: risparmiate tempo e lasciate che il nostro modello già pronto si occupi del lavoro più pesante per voi. 🏋🏻‍♀️

Una volta applicato questo modello al vostro spazio di lavoro, vedrete diverse visualizzazioni appuntate nella parte superiore dello schermo ed elencate sotto la cartella di scalatura della produzione di contenuti nella barra laterale.

Per iniziare a costruire il database utilizzando il Backlog Visualizzazione dell'elenco , spostarsi nell'elenco Posti del blog (in corso) e selezionare Backlog.

Visualizzate tutti i post in corso per stato, autore e altro ancora utilizzando la vista Elenco del backlog dei contenuti precostituita in ClickUp

Da qui, è possibile modificare i nomi delle attività esistenti per adattarli agli argomenti del blog o creare attività completamente nuove per ogni parola chiave. In ogni caso, siete già un passo avanti. 🎉

Il nostro backlog precostituito è stato progettato per garantire la massima velocità e comodità. Senza dover fare clic sulla visualizzazione corrente o aprire un'attività del blog, potete accedere ai brief del blog aggiunti dal vostro team SEO e persino agli URL in tempo reale per i prossimi aggiornamenti dei post del blog.

Questi campi, e molti altri, vengono visualizzati automaticamente quando si visualizza il backlog e rimangono con l'attività blog designata in ogni fase del flusso di lavoro. Quando uno scrittore è pronto a svolgere un'attività di blog dal backlog, passa alla fase successiva del processo di scalatura. ➡️

Fase 2: Lavorare dal database in base allo stato dell'attività

Una volta che un argomento è pronto per essere affrontato, collegatelo a un'attività fattibile. Questo è il momento in cui le attività del blog vengono aggiunte al database dei contenuti, la posizione centralizzata per tutti i contenuti attualmente in produzione. L'aggiunta delle attività del blog al database è il modo in cui si stabilisce la priorità e si tiene traccia del loro avanzamento nel flusso di lavoro.

Utilizzando il nostro modello personalizzato, cambiando lo stato dell'attività del blog da Da fare o Pronto per breve tempo, l'attività verrà automaticamente spostata nel nostro elenco di database precostituito intitolato Tutti i post in corso.

Più dettagli a colpo d'occhio si aggiungono in questa fase, meglio è.

La possibilità di avere queste informazioni in un'unica vista mantiene il database gestibile ed è essenziale per fornire aggiornamenti più rapidi. Noterete che il vostro database è molto più efficiente una volta assegnate le attività del blog alle singole persone, aggiornato lo stato e stabilito un calendario.

Compilare facilmente le attività del blog direttamente dalle visualizzazioni del database in ClickUp

Questi elementi vengono visualizzati automaticamente nell'Elenco del database, insieme a colonne aggiuntive per l'impostazione della Sorgente autore, del Tipo di contenuto e dell'anteprima del Commento più recente nell'attività del blog, ma ne parleremo più avanti.

Dare un nome alle attività permette di organizzare tutto

In questa fase, suggeriamo di aggiungere il tipo di contenuto o la categoria come prefisso al nome delle attività del blog. Quindi, se state scrivendo un post per il blog sul tema 50 cose più produttive da fare al lavoro il nome dell'attività sarebbe "Blog SEO: Cose produttive da fare al lavoro"

Oppure, se di solito si creano campagne intorno a una singola categoria di contenuti, si può rinominare l'attività in modo che corrisponda al tipo di contenuto che si sta creando, ad esempio "Video: Cose produttive da fare al lavoro"

Aggiornare il nome delle attività del blog con un prefisso che corrisponda al campo personalizzato del tipo di contenuto corrispondente per facilitare l'organizzazione in ClickUp

Potrebbe sembrare eccessivo, ma questo livello di organizzazione e trasparenza è fondamentale per filtrare e raggruppare il lavoro di tutti. Inoltre, se state scalando più tipi di contenuti per un pubblico mirato o se state creando degli argomenti pilastro, la personalizzazione del prefisso dell'attività e del campo personalizzato Content Type fa miracoli per mantenere i database strutturati.

Fase 3: Personalizzare i dettagli dell'attività per la massima efficienza

La bellezza di questo framework scalabile risiede nella sua flessibilità - e per aumentare la vostra produzione di 10 volte, dovete esserlo. Ogni aspetto di ciò che abbiamo discusso può essere modificato, soprattutto se si segue il nostro modello.

Non volete separare il backlog dal database? Rimuovete il filtro in cima alla vista per vedere lo stato di ogni attività nella cartella. Oppure, se il nome di un elenco diverso si adatta meglio alla dicitura della vostra azienda, cambiatelo!

Questa è la magia di questo modello: è costruito per sostenere i vostri processi. Le impostazioni predefinite sono quelle che hanno funzionato per il nostro team di content marketing del blog. 🫱🏼‍🫲🏾

Ripartire le attività di base del blog

I campi presenti nelle colonne del database dei contenuti e del backlog si trovano anche in ogni attività del blog. Se si apre la vista Attività, il nome dell'attività, lo stato, l'assegnatario e la data di scadenza saranno visualizzati.

Scorrendo, si arriva ai campi personalizzati inclusi automaticamente nel nostro modello di scaling dei contenuti. Ecco un rapido riepilogo di cosa sono e come li usiamo:

Tipo di contenuto : Poiché questo modello è stato costruito dal nostro team di blog, ogni tipo di contenuto assomiglia alle nostre aree di interesse generale. Ogni tipo di contenuto è modificabile per adattarsi al vostro stile, sia che si tratti di descrivere gli argomenti del blog, il tipo di media o il reparto

: Poiché questo modello è stato costruito dal nostro team di blog, ogni tipo di contenuto assomiglia alle nostre aree di interesse generale. Ogni tipo di contenuto è modificabile per adattarsi al vostro stile, sia che si tratti di descrivere gli argomenti del blog, il tipo di media o il reparto Data di pubblicazione target : La data di pubblicazione target è separata dalla data di scadenza e dalla data di pubblicazione effettiva, perché "le cose succedono"_ Puntare alla data di pubblicazione target aiuta il team a pianificare meglio il nostro programma di contenuti e a modificarlo se necessario

: La data di pubblicazione target è separata dalla data di scadenza e dalla data di pubblicazione effettiva, perché "le cose succedono"_ Puntare alla data di pubblicazione target aiuta il team a pianificare meglio il nostro programma di contenuti e a modificarlo se necessario Fonte degli autori : Per tenere traccia dei vari autori, interni, esterni o entrambi, utilizzate la fonte scrittore per sapere e ordinare rapidamente chi è assegnato a _quali contenuti. Mantenere la fonte dello scrittore separata dall'assegnatario del compito è particolarmente utile se si utilizza un'agenzia con un proprio team di autori multipli

: Per tenere traccia dei vari autori, interni, esterni o entrambi, utilizzate la fonte scrittore per sapere e ordinare rapidamente chi è assegnato a _quali contenuti. Mantenere la fonte dello scrittore separata dall'assegnatario del compito è particolarmente utile se si utilizza un'agenzia con un proprio team di autori multipli URL del brief del blog : Aggiungete un link al vostro brief del blog per facilitarne l'accesso e velocizzarne la modifica

: Aggiungete un link al vostro brief del blog per facilitarne l'accesso e velocizzarne la modifica URL della bozza : Evitate di scorrere i commenti dei task o la vostra casella di posta elettronica. Accedete alle bozze direttamente dall'attività del blog

: Evitate di scorrere i commenti dei task o la vostra casella di posta elettronica. Accedete alle bozze direttamente dall'attività del blog URL blog live : Aggiungete il link live all'attività del blog per comodità, migliore organizzazione e velocità nell'esportazione di tutti gli URL del blog

: Aggiungete il link live all'attività del blog per comodità, migliore organizzazione e velocità nell'esportazione di tutti gli URL del blog Data di pubblicazione: La data di pubblicazione è essenziale per registrare e tenere traccia di quando il contenuto è stato pubblicato. L'analisi delle percentuali di pubblicazione aiuta a determinare se si stanno raggiungendo le date previste e a regolarsi di conseguenza per gli obiettivi futuri

Accedere ai campi personalizzati visualizzati nelle viste direttamente all'interno di qualsiasi attività del blog

Man mano che si inseriscono i dettagli dell'attività del blog, ciascuno di essi viene aggiornato automaticamente in ogni elenco e vista, per uno stato più accurato. Come in una serie di dati puliti, l'aggiunta di questi dettagli rende il lavoro più facile da automatizzare, ordinare, filtrare e presentare in ogni fase del processo.

Il aggiorna automaticamente la visualizzazione e l'interconnessione tra tutti gli elenchi e le viste di ClickUp hanno svolto un ruolo fondamentale nella nostra capacità di scalare e sostenere i processi di creazione dei contenuti. Ma se preferite lavorare con un altro software di gestione del lavoro, cercate il modo di replicare campi personalizzati simili.

Fase 4: Assegnare i contenuti

Non resta che assegnare i contenuti agli autori, pubblicarli sul blog e voilà, il gioco è fatto! Quasi. 🫣

L'assegnazione degli articoli è molto più impegnativa quando si devono gestire molti contenuti. Per i team che puntano a produrre una quantità di contenuti di qualità 10 o addirittura 20 volte superiore a quella a cui sono abituati, trovare il ritmo giusto richiederà un po' di sperimentazione.

Aggiornate le vostre SOP e tenetele sempre a portata di mano

Prima di iniziare a delegare le attività del blog, fornite ai vostri autori tutte le risorse di cui hanno bisogno per seguire esattamente il vostro processo. Soprattutto se lavorate per la prima volta con freelance o agenzie, non volete lasciare spazio a errori per quanto riguarda la voce del marchio, i requisiti di formattazione o la conoscenza del prodotto.

Potrebbe essere utile aggiornare e linkare i documenti di processo importanti in ogni descrizione dell'attività, in modo che il vostro SOP e guide di stile sono in primo piano. Fortunatamente, è possibile automatizzare questo processo ed evitare di aggiungere manualmente i collegamenti a ogni attività. E per processi più dettagliati, considerate condividere un video registrato che illustra ogni passaggio sullo schermo.

Condividete le registrazioni dello schermo per trasmettere il vostro messaggio in modo preciso senza bisogno di una catena di e-mail o di un incontro di persona con Clip by ClickUp

Documentare ogni fase del processo di creazione dei contenuti è un modo sicuro per recuperare più tempo nel processo di scaling. E vedrete l'impatto di queste risorse riflettersi nella qualità di ogni bozza che rivedrete.

Per quanto riguarda la cadenza di distribuzione dei contenuti, è meglio scaglionare gli incarichi.

Prendete i vostri contenuti mensili obiettivo settimana per settimana . Assegnate i contenuti in lotti, in modo che gli autori possano stabilire meglio le priorità del proprio carico di lavoro senza sentirsi impantanati dal numero di compiti che hanno davanti. Questo aiuta anche a mantenere un programma di pubblicazione coerente e impedisce di accumulare contenuti alla fine del mese.

Un altro punto importante da ricordare: i vostri scrittori inizieranno a redigere i contenuti del mese successivo settimane prima dell'inizio del mese stesso.

Utilizzare il linguaggio naturale come "tra sei settimane" o "il mese prossimo" per assegnare le date di scadenza delle attività e i campi personalizzati delle date in ClickUp

Alcuni scrittori lavorano meglio quando i contenuti sono pianificati a circa sei settimane dalla data di pubblicazione. Stabilire le date di pubblicazione con largo anticipo in nel calendario dei contenuti aiuta gli autori a rispettare le scadenze con meno intoppi e senza compromettere la qualità dei contenuti.

Fase 5: Costruite la vostra visione mensile

Sebbene il backlog del blog e il database siano essenziali per gli sforzi di scalare i contenuti, le viste mensili sono senza dubbio le più utilizzate dai nostri scrittori.

Se siete al passo con il nostro modello di scalabilità dei contenuti, troverete queste viste subito dopo l'apertura della cartella, intitolate Questo mese, L'ultimo mese e Il prossimo mese. Queste Visualizzazioni della tabella sono un modo per l'editore di gestire facilmente il carico di lavoro del team.

Visualizzate il carico di lavoro del vostro team utilizzando visualizzazioni di tabelle aggiornate automaticamente e raggruppate in base al campo personalizzato Origine del writer nel modello di scalatura dei contenuti di ClickUp

Questa vista è raggruppata in base al campo personalizzato Writer Source per vedere rapidamente il numero totale di blog che ogni singolo scrittore o team ha sul piatto per il mese. Tuttavia, questa vista può essere personalizzata per comunicare qualsiasi altro aspetto importante del vostro flusso di lavoro.

Se per il vostro team ha più senso visualizzare i contenuti mensili per categoria, argomento del pilastro o assegnatario, avete la possibilità di apportare queste modifiche in pochi secondi. La parte migliore di questa fase è che il lavoro necessario per creare la vostra vista mensile è già stato fatto!

Se avete costruito accuratamente il vostro backlog, aggiornato il database dei contenuti e compilato le informazioni chiave sulle attività, le vostre viste mensili si popoleranno automaticamente. È sufficiente rinominare ogni vista in modo che corrisponda alla data corrente per renderla più chiara e facile da usare.

Per i mesi successivi, è sufficiente duplicare un'altra vista per conservare il lavoro svolto in passato e continuare a monitorare i nuovi contenuti in futuro. In effetti, il nostro team blog si riunisce settimanalmente per discutere la vista Tabella mensile, in modo che tutti abbiano le informazioni più aggiornate in un unico posto.

È possibile che abbiate già fissato una riunione simile per rivedere i colli di bottiglia con il vostro team e determinare tempistiche realistiche: questa risorsa rende tutto più semplice. È intelligente rimanere agili per scalare in modo significativo.

E da quando abbiamo introdotto la visualizzazione della tabella mensile nelle nostre riunioni settimanali, il nostro team è riuscito a fare il pivot in men che non si dica.

Scalare il processo di produzione dei contenuti è tutt'altro che uno spettacolo per una sola persona: è necessaria una comunicazione efficiente e aggiornamenti frequenti per garantire che le persone chiave siano al corrente dei progressi complessivi del team.

È qui che ci affidiamo ad alcuni dei Migliori caratteristiche di ClickUp . 🥇

Per mantenere i nostri flussi di lavoro in movimento, usiamo commenti assegnati per citare e delegare rapidamente elementi di azione direttamente al revisore. Dato che il database del blog e la vista mensile visualizzano entrambi il commento più recente per ogni attività del blog, è essenziale mantenere la visibilità utilizzando i commenti in ClickUp collaboratori che comunicano avanti e indietro i commenti possono accumularsi ed essere difficili da vagliare.

Riassumi istantanei di lunghe discussioni di commenti con un clic di un pulsante grazie a ClickUp AI

Questo apre al nostro team la possibilità di utilizzare ClickUp AI e la funzione di riepilogo dei commenti. Questa funzione di intelligenza artificiale genera istantaneamente un riepilogo puntato delle lunghe discussioni, delle note e degli aggiornamenti di qualsiasi attività, in modo da arrivare direttamente al punto di ciò che è necessario e da chi.

Portando con sé altri software di collaborazione se non si riesce a gestire questi aggiornamenti cruciali, è più facile che le bozze cadano nel dimenticatoio, e non si vuole deviare dalla rotta a causa di un misero errore di comunicazione.

Mentre i redattori delegati passano una notevole quantità di tempo a lavorare su diversi elenchi e punti di vista, i redattori di contenuti stanno, beh, scrivendo. ✍🏻

Durante la creazione di contenuti, i nostri blog passano attraverso diversi cicli di modifiche e revisioni. Per seguire il nostro processo esatto nel modello di scalabilità della produzione di contenuti, chiedete al vostro scrittore di aggiungere il suo link alla bozza nel campo personalizzato Draft URL. Quindi, lo scrittore pubblicherà un commento nell'attività del blog e taggherà il revisore.

Condividete facilmente le bozze del blog, collaborate alle modifiche e create contenuti più velocemente con ClickUp Docs

Aggiungete pure il link alla bozza nel commento per comodità del vostro recensore. 💜

Per mantenere le vostre visualizzazioni e gli elenchi completamente aggiornati, aggiornate immediatamente lo stato dell'attività a In revisione. Una volta che il revisore ha letto la bozza e ha dato i suoi suggerimenti, commenterà di nuovo lo scrittore e aggiornerà lo stato dell'attività a Aggiornamento richiesto.

A questo punto, lo scrittore apporta tutte le modifiche necessarie, aggiunge i pezzi mancanti e prepara la bozza per la revisione finale.

**CONSIGLIO PREZIOSO Scrivete questo processo e aggiungetelo alla descrizione del compito, in modo che tutti siano d'accordo con la strategia e i canali di comunicazione concordati.

Fase 7: Formattare i contenuti nel CMS

La bozza può essere fatta, ma un'attività di blog non è completa finché il contenuto non viene pubblicato sul sito. La fase finale può diventare un po' noiosa con la formattazione e l'editing web, ma ci siamo quasi.

Invece di lasciare al caporedattore il compito di formattare e preparare i contenuti in arrivo, mettete il potere nelle mani degli scrittori. 🤗

Una volta che un contenuto è stato rivisto e aggiornato per rispondere a eventuali commenti in sospeso, aggiungetelo alla vostra redazione sistema di gestione dei contenuti in questa fase, è importante mantenere il ritmo di produzione in modo da poter formattare e, idealmente, pubblicare un contenuto nello stesso giorno.

Lo scrittore aggiungerà l'immagine in evidenza, eventuali link importanti, la formattazione corretta e gli ultimi ritocchi prima di condividere il link della bozza CMS con l'editore per la revisione finale. Quando uno scrittore finisce di scrivere la formattazione di una bozza nel CMS dovrebbe essere praticamente pronta.

Per coerenza ed efficienza, seguite lo stesso processo di commento del primo ciclo di modifiche (passo sei), quindi aggiornate lo stato dell'attività da Aggiornamento richiesto a Revisione finale.

Aumenta la produttività con la gestione collaborativa delle attività assegnando compiti, etichettando commenti e condividendo registrazioni dello schermo in un'unica piattaforma

Se utilizzate ClickUp, potete riunire tutte le discussioni relative alle revisioni in un thread di commenti direttamente all'interno dell'attività. Non dimenticate di assegnare o @menzionare l'editor corretto. 🤓

Fase 8: Rivedere, pubblicare e contrassegnare come fatto

Siete arrivati alla fase finale della creazione di un processo scalabile di creazione di contenuti: non vi resta che un'ultima verifica.

I redattori dovrebbero apportare le ultime modifiche al blog direttamente nel CMS e, quando è pronto per essere pubblicato, aggiornare lo stato dell'attività a Pronto e rispondere nel thread dei commenti per far sapere allo scrittore che è pronto per essere pubblicato.

Una volta modificato lo stato di un'attività del blog da Pronto a Pubblicato, questa si cancellerà automaticamente dal database dei contenuti e passerà all'elenco Pubblicato. In questo modo, potete controllare il carico di lavoro attivo del team e al tempo stesso monitorare i progressi verso il vostro obiettivo generale.

Nell'elenco Pubblicato si trova una sezione separata Vista calendario di tutti i post pubblicati. Da questo calendario dei contenuti è facile visualizzare quanti blog vengono pubblicati ogni giorno, settimana o mese, per assicurarsi di mantenere un programma di pubblicazione costante.

Dopo che lo stato di un'attività del blog è stato impostato su Pubblicato, questo verrà aggiornato automaticamente nella vista Calendario dei contenuti del blog pubblicati

Se notate che la maggior parte dei vostri contenuti arriva tutta in una volta o nelle ultime settimane del mese, potete modificare in modo proattivo il vostro flusso di lavoro per ottenere un programma di pubblicazione più coerente.

Credeteci, il vostro team vi ringrazierà per questo. Nessuno vuole lavorare fino a tardi l'ultimo venerdì. 🍸

Mantenimento dei contenuti su scala in ClickUp

Anche dopo che il vostro blog è stato pubblicato, non è mai veramente scomparso. Per mantenere i contenuti di qualità del vostro blog aggiornati, utili e rilevanti, è importante rivederli nel tempo per aggiornarli o riproporli regolarmente.

Mantenere il polso di ogni blog che passa sulla vostra scrivania è una richiesta importante dopo aver scalato la vostra strategia di content marketing. Ma se si utilizza uno strumento come il nostro modello personalizzato di produzione di contenuti in scala insieme a un potente sistema di gestione del lavoro come ClickUp, è molto più facile mantenere contenuti di alta qualità in scala, anche per un periodo di tempo prolungato.

Parlando per esperienza, questi otto passi funzionano.

L'abbinamento di questa strategia di content marketing con il nostro collaudato modello di scalabilità dei contenuti ha cambiato completamente le carte in tavola per il nostro team, e sappiamo che può fare lo stesso anche per il vostro.

Accedete alla risorsa gratuita evidenziata in questo blog, un vasto Libreria di modelli , tonnellate di modelli flessibili gestione del lavoro , oltre 1.000 integrazioni e molto altro ancora se vi iscrivete oggi stesso a ClickUp. 🏆 Iscriviti a ClickUp