10 migliori software di database gratuiti nel 2024 (caratteristiche, prezzi)

Un sistema di gestione dei database (DBMS) può essere un salvavita per la gestione dei dati. Fornisce un modo organizzato di archiviare, accedere e gestire i dati. Il DBMS semplifica l'accesso e l'aggiornamento delle informazioni da un database gestito centralmente.

Con l'aiuto di un DBMS, gli utenti possono aggiungere nuovi dati o modificare quelli esistenti nel database. Inoltre, elimina le attività ridondanti come l'inserimento degli stessi dati più volte.

ma quale software di database gratuito dovreste scegliere?

In questo articolo esploreremo cosa sono i sistemi di gestione dei database e come scegliere quello giusto per le vostre esigenze. Inoltre, vi segnaleremo i dieci migliori software di database gratuiti per aiutarvi.

Cos'è il software per database?

Il software di database è un tipo di software progettato per archiviare e gestire i dati. Viene spesso utilizzato dalle aziende per creare schede informative per organizzare e memorizzare grandi quantità di informazioni, come i dati dei clienti o le informazioni sull'inventario. Il software di database può essere basato su client-server o su Web, a seconda delle esigenze dell'azienda.

Il software di database consente agli utenti di creare più database e tabelle che aiutano a organizzare le informazioni in modo efficiente e sicuro. Ha potenti capacità di interrogazione, che facilitano agli utenti la ricerca di dati specifici in modo rapido.

Come scegliere il giusto strumento di database gratuito per la vostra azienda

Scegliere la soluzione di database giusta può essere difficile come decidere quale serie di Netflix guardare. Ci sono così tante opzioni tra cui scegliere!

Ecco alcuni filtri da applicare per restringere la ricerca:

Complessità : alcuni strumenti di database possono essere molto complicati e richiedere un certo know-how tecnico. D'altra parte, alcunisoftware gratuito per la gestione dei progetti vi aiutano a gestire con facilità i dati relativi al progetto

: alcuni strumenti di database possono essere molto complicati e richiedere un certo know-how tecnico. D'altra parte, alcunisoftware gratuito per la gestione dei progetti vi aiutano a gestire con facilità i dati relativi al progetto Sicurezza : non volete che i vostri dati finiscano nelle mani sbagliate? Allora scegliete un software che utilizzi le più recentisicurezza dei dati tecniche 🔐

: non volete che i vostri dati finiscano nelle mani sbagliate? Allora scegliete un software che utilizzi le più recentisicurezza dei dati tecniche 🔐 Integrazioni: le integrazioni vi aiutano a gestire i dati tra le vostre app preferite, sia che si tratti di Software CRM o la vostra app di comunicazione

le integrazioni vi aiutano a gestire i dati tra le vostre app preferite, sia che si tratti di Software CRM o la vostra app di comunicazione Prezzi: anche se tratteremo alcuni dei migliori software per database gratuiti, alcuni strumenti hanno piani a pagamento che offrono funzionalità aggiuntive, spazio di archiviazione, ecc. Assicuratevi quindi di scegliere una soluzione di database che vi offra il miglior rapporto qualità-prezzo

Ora che abbiamo completato il nostro corso accelerato sui software per database, passiamo al lavoro.

10 Migliori programmi software per database

Ecco i dieci migliori software per database gratuiti disponibili oggi:

1. ClickUp - Ottimo per la gestione dei database

Trascinare e rilasciare le attività su una vista tabella ClickUp per una semplice organizzazione

ClickUp è uno dei software di gestione dei progetti più apprezzati al mondo, amato dai team superproduttivi dalle startup alle grandi aziende.

Utilizzo Gerarchia di ClickUp per creare il database e organizzarlo in Spazio di lavoro , Spazi , Cartelle e altro ancora, per una gestione agevole. È quindi possibile utilizzare le funzioni di filtro e di ricerca di ClickUp per interrogare il database e recuperare i dati in base a criteri specifici.

ClickUp consente anche di importare ed esportare i dati, il che può essere utile quando si lavora con grandi insiemi di dati.

Caratteristiche principali di ClickUp

Ecco un rapido sguardo a come ClickUp vi aiuta a diventare un data ninja: Elenchi !

5. MongoDB - Ottimo per l'archiviazione di dati enormi

Via MongoDB MongoDB è un software di gestione di database NoSQL che memorizza i dati sotto forma di documenti.

**Abbiamo parlato di SQL, ma cos'è NoSQL?

Un database NoSQL memorizza i dati in forme non tabellari, come un database di documenti, un database di grafi, ecc. Questo lo rende una piattaforma adatta alla gestione di dati non strutturati.

E mentre il termine "mongo" in MongoDB si riferisce a un'enorme quantità di dati, il piano gratuito supporta solo 512 MB di spazio di archiviazione.

Caratteristiche principali di MongoDB

Trigger in tempo reale per creare un'applicazione di dati guidata dagli eventi

Linguaggio di interrogazione ricco ed espressivo

Funzionalità di ricerca full-text integrata

MongoDBgrafici per la visualizzazione dei dati e business intelligence in tempo reale

Limitazioni di MongoDB

Le recensioni degli utenti riportano che la duplicazione dei dati si verifica quando i dati aumentano

Può avere una curva di apprendimento ripida

Può essere difficile unire i documenti

Prezzi di MongoDB

Il modello cloud di questo strumento di gestione di database di documenti offre un piano gratuito con 512 MB di spazio di archiviazione per lo sviluppo di piccole applicazioni.

Per ottenere maggiori funzionalità, è necessario contattare il supporto per i piani a pagamento.

6. PostgreSQL - Buono per l'affidabilità

Via PostgreSQL PostgreSQL è un potente sistema di database relazionale a oggetti open-source. Ha più di 15 anni di sviluppo attivo e un'architettura collaudata che gli ha fatto guadagnare una solida reputazione in termini di affidabilità, integrità dei dati e correttezza.

Funziona su tutti i principali sistemi operativi, compresi Linux, UNIX (AIX, BSD, HP-UX, SGI IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64) e Windows. PostgreSQL offre una serie completa di funzionalità che rivaleggiano con quelle dei database commerciali come Oracle o MySQL.

Caratteristiche principali di Postgre SQL

Open-Source: PostgreSQL è un sistema di database libero e open-source.

Conformità ACID: Postgres supporta ACID (Atomicità, Consistenza, Isolamento e Durata), garantendo la coerenza e l'integrità dei dati.

Estensibile: PostgreSQL supporta estensioni e funzioni personalizzate, rendendolo altamente personalizzabile.

Limitazioni di Postgre SQL

Complessità: PostgreSQL può essere relativamente complesso per i nuovi utenti e può presentare una curva di apprendimento più ripida rispetto ad altri sistemi di database.

Supporto limitato: PostgreSQL ha una comunità di utenti più ristretta rispetto ad altri sistemi di database, il che può rendere più difficile la ricerca di supporto e la risoluzione dei problemi.

Nessuna replica nativa: A differenza di altri sistemi di database, PostgreSQL non dispone di funzionalità di replica nativa e richiede una configurazione aggiuntiva.

Prezzi di Postgre SQL

L'uso di PostgreSQL è gratuito.

7. Amazon RDS - Ottimo per la gestione di database relazionali scalabili

Via Amazon RDS Amazon RDS è un potente servizio di database nel cloud che consente di distribuire e gestire database relazionali scalabili nel cloud. Consente alle organizzazioni di scaricare le attività di amministrazione dei database, come le patch e i backup, fornendo al contempo una piattaforma sicura e affidabile con elevata disponibilità e durata.

Con Amazon RDS, gli utenti possono facilmente scalare il proprio database con pochi clic sulla console di gestione AWS, consentendo loro di aumentare o diminuire rapidamente il volume di lavoro in base alle necessità.

Caratteristiche principali di Amazon RDS

Scalabilità: Scalare automaticamente la capacità di calcolo e di memoria, nonché le risorse di storage.

Affidabilità: Amazon RDS garantisce un'elevata disponibilità grazie a funzioni come i backup automatici, la replica per il disaster recovery e le repliche in lettura per migliorare le prestazioni.

La sicurezza

Limitazioni di Amazon RDS

Supporto limitato per i database

Blocco del fornitore

Opzioni di personalizzazione limitate

Prezzi di Amazon RDS

Amazon RDS offre un livello gratuito per i nuovi clienti. Visitate Prezzi di Amazon RDS per maggiori informazioni.

8. RazorSQL - Buono per utenti esperti e principianti

Via RazorSQL RazorSQL è uno strumento per l'interrogazione di database, un editor di programmazione e un programma di strumento di amministrazione di database per Mac OS X, Windows, Linux e Solaris. RazorSQL consente agli utenti di collegarsi a più database da un'unica applicazione con un solo clic.

È stato progettato per essere potente e allo stesso tempo facile da usare sia per i principianti che per gli utenti avanzati. Grazie alla sua interfaccia utente intuitiva, è lo strumento perfetto per sviluppatori, amministratori di database e webmaster.

Caratteristiche principali di RazorSQL

Supporto multipiattaforma

Strumenti di generazione del codice: RazorSQL può generare automaticamente codice SQL per la creazione di tabelle, viste e altro.

Strumenti di esportazione e importazione

Limitazioni di RazorSQL

Piani tariffari costosi

Nessun supporto per il cloud storage

Prezzi di RazorSQL

1 Utente: $99.95

$99.95 2-9 Utenti: $96.95

$96.95 10-19 Utenti: $94,95

$94,95 20+ Utenti: 92,95

9. Informix - Ottimo per prestazioni e scalabilità

Via Techrepublic Informix è un sistema di gestione di database che consente alle organizzazioni di gestire i propri dati in modo più efficiente ed efficace. Grazie alla sua architettura aperta, fornisce una piattaforma innovativa per l'accesso, l'analisi e la gestione di dati strutturati e non strutturati. Il suo potente motore di interrogazione offre prestazioni e scalabilità senza precedenti.

Informix offre anche funzioni di sicurezza integrate per proteggere le informazioni sensibili da accessi o modifiche non autorizzati.

Caratteristiche principali di Informix

Funzionalità di sicurezza come la crittografia dei database, l'autenticazione degli utenti e il controllo degli accessi basato sui ruoli

Ottimizzazione delle query ad alte prestazioni e capacità di elaborazione in parallelo

Basso costo di gestione

Limitazioni di Informix

Supporto limitato della piattaforma

Scarsa documentazione

Prezzi di Informix

Visitate il sito Pagina dei prezzi di IBM Informix per informazioni sui prezzi.

10. Altibase - Ottimo per gli utenti attenti al budget

Via Altibase Altibase è un sistema di gestione di database relazionali sviluppato e utilizzato da oltre 20 anni. È la scelta ideale per le aziende che cercano una soluzione potente ma economica.

Altibase offre caratteristiche avanzate come l'alta disponibilità, la scalabilità, la sicurezza e le prestazioni che lo rendono perfetto per le esigenze di dati di qualsiasi organizzazione.

Caratteristiche principali di Altibase

Funzionalità di database ibrido

Architettura multi-thread e design a basso costo di gestione

Affidabilità

Limitazioni di Altibase

Supporto cloud limitato e utilizzo limitato per le aziende che preferiscono implementazioni basate sul cloud

Documentazione limitata

Prezzi di Altibase

Contattare Altibase per informazioni sui prezzi.

Gestione dei dati semplificata con il software per database

Sia che si tratti di creare meraviglie software o di gestire campagne di marketing, è necessario un software di gestione dei database per archiviare e gestire tutti quei dati preziosi.

Anche se abbiamo presentato cinque ottimi software gratuiti per database, quello che vi serve dipende dalle vostre esigenze.

Ad esempio, se desiderate uno strumento semplice per gestire tutti i dati dei vostri progetti, scegliete ClickUp.

Con un sacco di funzioni fantastiche come i documenti e le relazioni, ClickUp è il miglior software di database per la gestione dei dati di progetto.

Quindi, perché non iscriversi gratuitamente a ClickUp oggi stesso !