50 cose produttive da fare quando ci si annoia al lavoro

Anche nelle giornate più piene di impegni, ci si ritrova con qualche pausa strana. Che siate in anticipo per una riunione, abbiate appena finito un compito impegnativo o stiate cercando di rilassarvi, ci sono sempre dei minuti di pausa per trasformare la noia in momenti produttivi.

Le persone altamente produttive riescono a fare molto perché si impegnano consapevolmente a fare ogni giorno le piccole cose che portano al progresso.

Considerate questo elenco come una risorsa per darvi qualche idea su come fare lo stesso! Ma con il vostro tocco personale. 🤗

Il lavoro esiste principalmente online, sia per i team che lavorano di persona che per quelli a distanza. Anche se non è possibile sfuggire completamente al tempo trascorso sullo schermo, abbiamo scelto questi 50 modi per trasformare la noia in produttività perché richiedono di allontanarsi dal monitor, riducono lo stress e l'ansia in qualche modo o entrambi.

In questo momento, potreste anche leggere questo post mentre siete in ritardo sul lavoro, il che è fantastico! Continuate a leggere per scoprire altri modi per trasformare questi minuti in più della vostra giornata in qualcosa di cui andare fieri.

50 cose produttive da fare quando ci si annoia

breve dichiarazione di non responsabilità: in questo elenco non troverete il suggerimento di accendere Netflix o Hulu, né di scorrere i social media: queste opzioni non vi saranno di grande aiuto nel lungo periodo. Quello che ci auguriamo che possiate trarre da questo post è l'idea che le piccole scelte nella nostra giornata fanno la differenza!

Fate attenzione a come spendete i vostri minuti in più, perché è lì che avviene la vera crescita.

E per una nota più pratica, abbiamo suddiviso ogni voce in categorie per aiutarvi a navigare facilmente in questa bestia di lista. Buon divertimento! 😊

1. Organizzatevi con un'app di produttività come ClickUp!

Se non vi state già organizzando con una piattaforma online, è ora di iniziare. Queste app possono aiutarvi a creare e mantenere abitudini che vi porteranno lontano nella vostra sfera personale e professionale.

Se avete abbandonato la vostra quotidiano se non volete portarvela dietro per i caffè, le commissioni e le riunioni, apprezzerete la comodità di avere le stesse informazioni a disposizione sul telefono o sul portatile. 🙌🏼

Set Obiettivi SMART creare matrici SWOT, stilare liste di controllo, pianificare la settimana e definire strategie con un unico strumento in grado di gestire tutto questo e molto altro, ClickUp!

tenete sempre a portata di mano il vostro calendario, le attività e i promemoria e accedete ad essi da qualsiasi dispositivo con ClickUp

ClickUp è un'applicazione all-in-one gestione delle attività soluzione utilizzata per affrontare qualsiasi cosa, dai progetti complessi alle semplici cose da fare. Che siate un task manager, un studente che si destreggia tra i compiti o di un genitore che sta componendo la lista della spesa, ClickUp offre centinaia di funzioni personalizzabili per aiutarvi a fare ordine.

Le funzioni di ClickUp garantiscono la gioia

🎨 Lavagne cliccabili : Riempi i minuti in più della tua giornata con una tela infinita su cui disegnare, scrivere ed esprimere te stesso! Iniziate con un modello o invitate i colleghi a giocare con il gioco rompighiaccio, Animal Drawing Battle, per alleggerire l'atmosfera lavorativa.

✅ Liste di controllo annidate Per tenere sotto controllo anche le più piccole cose da fare e assicurarsi che non rimanga nulla di intentato, è possibile utilizzare liste di controllo annidate che possono essere assegnate ad altri e organizzate con un semplice trascinamento. Una vera soddisfazione. 😌

🏅 Obiettivi ClickUp **Imposta obiettivi personali per te stesso o obiettivi professionali per il team con la funzione Obiettivi di ClickUp, altamente visiva e in grado di aggiornarsi automaticamente, rendendo più facile che mai vedere quanto sei vicino ai tuoi obiettivi.

📄 Documenti ClickUp **Creare il documento perfetto, wiki o base di conoscenza con un'infinità di opzioni di stile per far risaltare i vostri scritti, per poi condividere il vostro lavoro con chiunque tramite URL.

📝 Blocco note ClickUp e Estensione di Chrome **Annota idee rapide o le tue faccende quotidiane sul blocco note digitale di ClickUp e scarica l'estensione per Chrome di ClickUp per accedere al blocco note, tenere traccia del tempo e creare un'attività praticamente da qualsiasi punto del Web.

scaricate l'estensione per Chrome di ClickUp per riprendere da dove avete lasciato ogni pensiero sul vostro blocco note

E c'è ancora molto altro che ClickUp può fare per voi, e gratuitamente! Per saperne di più sulla piattaforma, su come si posiziona rispetto alle altre alternative e su un'infinità di altre risorse gratuite, visitate il sito Blog ClickUp .

2. Tieni d'occhio la tua casella di posta elettronica!

È quasi spaventoso quanto sia facile lasciarsi sfuggire di mano la casella di posta elettronica. Ma proprio come l'implacabile forza di madre natura, se lasciata a se stessa, la casella di posta elettronica può rapidamente crescere al di là delle vostre possibilità di controllo se non la curate quotidianamente.

In poche parole: iniziare a svuotare la casella di posta elettronica ovunque sia possibile.

Archiviate i messaggi che sono già stati aperti e trattati, snooze i messaggi che possono aspettare un altro giorno e cestinate tutto ciò che sta semplicemente occupando spazio.

Se volete davvero darci dentro, create delle cartelle per organizzare le vostre e-mail in base alla categoria del loro contenuto. Non siete pronti a separarvi da quel buono sconto del 25% del vostro negozio preferito? Archiviatelo. Esitate a cancellare l'e-mail di conferma per la partita dei Suns della prossima settimana? Archiviate anche quella.

Ogni messaggio ha un posto e vi sentirete più tranquilli sapendo dove trovarlo.

3. Pulite il vostro spazio di lavoro fisico

Ridurre il disordine fisico ha lo stesso impatto sulla chiarezza mentale.

Selezionate e riponete gli appunti e i documenti sparsi sulla scrivania, gettate le note adesive attaccate al monitor che non sono più rilevanti, quindi pulite le superfici. Permettetevi di iniziare con una vera e propria tabula rasa fino agli schermi e alla tastiera.

E se avete bisogno di un'ispirazione su come questo aspetto si presenta nella realtà, abbiamo chiesto al nostro team ClickUp di mostrarci le loro scrivanie ordinate:

via Juan Cardenas

via Neil Amaral

via Nick Potok

Non siamo maniaci della pulizia, siamo solo ossessionati dall'organizzazione. 💜

Ecco perché non potevamo sceglierne solo uno da condividere!

...BTW, se siete come me e di solito mangiate i vostri snack alla scrivania, potreste voler pulire il vostro mouse per sicurezza. 👀🖱

4. Organizzare il computer e la scrivania

Avere un'immagine personalizzata sul desktop può aggiungere un po' di necessaria felicità alla vostra giornata, ma assicuratevi che lo schermo del vostro desktop sia pulito da file e download vaganti in modo da poterlo vedere!

Se il vostro desktop è più caldo del mercato immobiliare statunitense, provate a suddividere i singoli file in cartelle pertinenti per categoria o reparto e a cestinare tutto ciò che non vi appartiene.

Suggerimento: ricordatevi di svuotare anche il cestino del computer! 🚮

5. Aggiornare il computer

Per mantenere le cose veloci, controllate se ci sono aggiornamenti!

Se vi ritrovate con 20 minuti di inattività, controllate la scheda About This Mac dalla tendina con l'icona della mela nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. Anche Chrome, Evernote, Grammarly e altri plug-in vengono costantemente aggiornati per garantire prestazioni ottimali! Siete in ritardo per un aggiornamento delle app?

6. Impostare un raccoglitore di vita

Potrebbe non sembrare entusiasmante, ma sarete così felici di averlo fatto!

Create un raccoglitore o una cartella con i documenti, i numeri, le password e i contatti importanti che sembrate sempre dimenticare o smarrire. Tenete tutto insieme per evitare di rovistare nei cassetti della scrivania la prossima volta che dovete reinserire il numero di pin del wifi che avete impostato cinque anni fa.

7. Eliminare le distrazioni

Oltre al vostro spazio di lavoro fisico, come potete riordinare il vostro spazio vitale? Se lavorate da casa il lavoro da casa è un'attività che si svolge nello stesso luogo in cui si dorme, si pranza, si legge e si preparano i pasti.

Migliorare la funzionalità complessiva di uno spazio diventa ancora più importante quando si riduce la metratura, ma piccole modifiche per organizzare o migliorare l'atmosfera delle aree abitative principali possono avere un effetto a catena positivo su come vi sentite durante il vostro tempo personale e professionale.

E non c'è bisogno di molto tempo!

Iniziate con i piatti o pulite rapidamente le superfici, poi potrete iniziare a pensare in modo più critico a quali cambiamenti funzionali più ampi volete apportare. Consultate il principi del feng shui per assicurarvi che i vostri cambiamenti siano intenzionali e di comprovata efficacia a incrementare la produttività del lavoro a distanza .

8. Affrontare l'armadio

Questo punto merita una menzione a parte perché è un compito enorme. Al di là dell'organizzazione (per colore, lunghezza delle maniche, stagione o tutti e tre), che cosa si può ridurre?

Creare spazio aggiuntivo può farvi ricordare gli abiti che amavate ma che avevate dimenticato o rivelare i capi base di cui il vostro guardaroba ha ancora bisogno.

Questo è anche un ottimo momento per scegliere alcuni outfit di tendenza per eliminare la fatica di decidere ogni giorno e lo stress di vestirsi al mattino, soprattutto quando si è in ritardo!

Ma soprattutto, considerate di donare i vostri pezzi indesiderati o portarli in un negozio di articoli in conto vendita per dar loro nuova vita!

9. Conquista i piccoli compiti che hai rimandato per giorni, settimane o mesi

Pulire l'auto, aggiornare il libretto di circolazione, lavare i pennelli per il trucco o rimettere a nuovo la ghisa: tutti abbiamo quella "cosa" che sappiamo richiederebbe solo pochi minuti, ma che non riusciamo a fare.

10. Rivedere il budget, gli investimenti e i risparmi

E se non avete un budget personale già, createne uno!

Anche se si tratta solo di un elenco delle principali spese mensili o degli abbonamenti, questo può aiutarvi a eliminare ogni elemento di sorpresa dalle vostre finanze. Può essere spaventoso aprire l'applicazione bancaria ogni giorno, ma vi aiuterà a prendere decisioni di spesa più intelligenti e a stare tranquilli.

I momenti liberi della giornata possono essere utilizzati anche per rivedere e gestire le opzioni finanziarie come il 401K, o qualsiasi opportunità di abbinamento a cui partecipi la vostra azienda! Un po' di denaro può essere molto utile. 💜

🛀🏼 Qualsiasi cosa e tutto ✨ cura di sé✨

Le abitudini sane portano a uno stile di vita più sano (dentro e fuori). Iniziate da qui per trovare suggerimenti e trucchi per migliorare la vostra salute fisica e mentale durante i minuti extra della vostra giornata.

11. Bevete acqua

Sul serio, quanta acqua avete bevuto oggi?

Nickelodeon via GIPHY

12. Prendetevi cura delle vostre piante

È bello prendersi cura di qualcosa e, se non avete un animale domestico, una pianta è un buon punto di partenza.

Prendetevi una pausa nella vostra giornata per pulire le sue foglie, darle una spruzzata e metterla al sole per qualche minuto. Inoltre, le piante puliscono l'aria attraverso la fotosintesi e migliorano i livelli di stress.

Ma se avete un animale domestico, assicuratevi che la pianta non sia tossica per gli animali o che sia fuori dalla loro portata. 🐶

13. Abbracciate il vostro tempo libero e rendetelo "tempo per me"

Può essere qualsiasi cosa che vi faccia semplicemente sentire bene. Il vostro "tempo libero" è prezioso! Usatelo con saggezza. Pensate alla "cura di voi stessi", ma senza regole o giudizi che vi frenino.

Che si tratti di lavorate da casa o sul posto di lavoro, c'è un valore reale nel sentirsi bene con se stessi e nel modo in cui questi sentimenti positivi si traducono nella propria etica lavorativa.

Dipingetevi le unghie, stappate una bibita sul patio, mettete una maschera idratante per il viso o - colpo di scena - lasciatevi annoiare per un secondo. La vita può scorrere molto velocemente, concedetevi lo spazio per una pausa e per non fare nulla, perché la noia genera creatività! Dopo questa pausa, tornate ai vostri compiti sentendovi rinfrescati e ringiovaniti.

14. Migliora la tua routine mattutina

Le abitudini sane generano uno stile di vita sano e la salute è ricchezza! Siate orgogliosi di quei piccoli rituali che vi aiutano a iniziare la giornata nel migliore dei modi e date priorità anche alle più piccole azioni quotidiane che vi mettono di buon umore.

Una giornata produttiva inizia con un sonno ristoratore e un grande bicchiere d'acqua. Prima di andare al lavoro o di sedervi alla scrivania, riuscite a fare una passeggiata o un pasto nutriente per completare il caffè del mattino? Punti bonus se riuscite a fare la vostra routine senza controllare il telefono. 🧖🏼‍♀️

15. Muovete il corpo

Fate stretching, yoga o esercizio fisico, anche alla scrivania!

Lo yoga da sedia esiste, quindi la scusa di sentirsi limitati nel cubicolo dell'ufficio non vale. Ci sono molti YouTube e blog di fitness che offrono risorse gratuite a cui accedere e da seguire praticamente ovunque.

Stare seduti su una sedia da scrivania, camminare con scarpe col tacco e lavorare alla tastiera per ore e ore può avere effetti negativi su fianchi, spalle, collo e schiena, ma non vi pentirete mai dei pochi minuti al giorno che dedicate a correggere queste abitudini. Non importa quanto grandi o piccoli siano i movimenti che sentite al momento: stanno funzionando!

16. Meditare o pregare

La meditazione è favolosa e i benefici sono infiniti! Bastano 10 minuti di meditazione quotidiana per gestire lo stress, aumentare la consapevolezza di sé, concentrarsi sul presente, ridurre le emozioni negative e acquisire una nuova prospettiva.

Quello che non vi dicono, però, è che la meditazione è piuttosto impegnativa!

Le piattaforme di streaming come YouTube, Spotify e le applicazioni per il benessere come Headspace sono ottimi punti di partenza se siete alle prime armi con la meditazione. Provate le meditazioni guidate e cercate quelle che più vi piacciono! Esistono moltissimi tipi di meditazione, quindi ce n'è sicuramente uno adatto a voi.

17. Fate una passeggiata

Il vostro cane ne sarà entusiasta.

Sembra quasi troppo facile, ma camminare per almeno 30 minuti al giorno apporta una tonnellata di potenti benefici per la salute fisica e mentale. Come le famose passeggiate nei boschi di Robert Frost, fare una passeggiata quotidiana può aiutare a schiarirsi le idee, a migliorare l'umore, la qualità del sonno, a ridurre lo stress e a migliorare la percezione generale di sé. Davvero, cosa c'è da perdere?

Camminare è anche un ottimo modo per uscire dalla propria bolla quotidiana. Esplorate una nuova zona del vostro quartiere o della vostra città e sfidate voi stessi lasciando a casa le vostre AirPods o provando una nuovo podcast sulla produttività o audiolibro.

🧠 Fate il check-in con il vostro presente e il vostro futuro

Iniziate chiedendo:

Come mi sento?

Come mi descriverei?

Quali sono i miei obiettivi?

Ora pensate a come vorreste rispondere a queste domande la prossima settimana, tra un mese o addirittura tra diversi anni.

18. Piano dei pasti

Sembra che ogni volta che andate al supermercato dimentichiate quella cosa di cui avete davvero bisogno?

Per evitare di dover fare congetture su ciò che comprerete, su cosa ne farete e su quanto consumerete effettivamente in una settimana, fate una lista in anticipo! Scrivete alcune ricette equilibrate per ogni pasto giornaliero e uno spuntino che vi piacerà sicuramente. Poi costruite la vostra lista della spesa intorno a questi ingredienti chiave.

Soprattutto se durante la pausa pranzo trascorrete molto tempo a fissare il frigorifero, date al vostro futuro una spinta salutare rendendo ovvia la scelta di opzioni già pronte per i pasti.

19. Rivedere i propositi per il nuovo anno

A che punto siete con i vostri obiettivi a lungo termine o trimestrali ?

È un'ottima occasione per riflettere e darsi una pacca sulla spalla per la crescita per cui si è lavorato duramente. E se non siete così avanti come speravate di essere, non c'è momento migliore del presente per rivalutare e fare nuove scelte strategiche .

Vedi questi_

Modelli di risoluzione per il nuovo anno_ _

!

20. Fare la lista delle cose da fare ogni giorno

Scrivete tutto quello che avete da fare oggi e non limitatevi alle attività lavorative. Dovete buttare la spazzatura? Fare i piatti? Lavarsi la faccia? Inseritelo nella lista delle cose da fare.

A volte la parte più difficile della giornata è proprio iniziare, ma concedersi l'emozione di cancellare anche la più piccola cosa dalla lista può aumentare la produttività nei punti giusti.

E non dovete farlo da soli! Lasciate che un app per gli elenchi di cose da fare fa il lavoro pesante al posto vostro, con una flessibilità sufficiente a tenere il passo con la vostra giornata piena di impegni. Dalle attività quotidiane alle liste della spesa, dai semplici promemoria a molto altro ancora, potete affidarvi a piattaforme di produttività come ClickUp per ogni voce del calendario.

Per non parlare del fatto che non dovrete più preoccuparvi di lasciare la vostra lista a casa! Accedete ai vostri elenchi dal desktop, dal cellulare o dalla scheda del browser.

21. Scrivere su un diario

Il nostro CEO, Zeb Evans giura su questo.

Riflettete sulla vostra giornata, sugli ultimi successi, sui pensieri, sui sentimenti e sulle cose per cui siete grati. La scrittura di un diario è anche il luogo ideale per iniziare a manifestare il proprio futuro!

Una nuova pagina bianca può intimorire, ma la buona notizia è che non c'è un modo sbagliato di scrivere un diario. Scrivete le citazioni o i mantra che vi stanno a cuore, scrivete una lettera a voi stessi, elencate i vostri obiettivi e iniziate a scolpire la persona che volete diventare.

Ecco alcuni dei nostri consigli citazioni preferite sul lavoro di squadra per aiutarvi ad ispirarvi!

🌱 Sviluppo personale e professionale

Piccole cose produttive che fanno una grande differenza a casa, al lavoro e nelle relazioni.

22. Fate un quiz sulla personalità o sullo stile di comunicazione

Questo non solo può insegnarvi qualcosa di nuovo su di voi, ma può anche aiutarvi a capire meglio i vostri colleghi. Sapere come ci si rivolge alle persone e come lavorare con loro vi porterà lontano in ogni aspetto della vostra vita. Eccone alcuni per iniziare:

Inoltre, è interessante! Qualsiasi altro campagna là fuori? 🙋🏼‍♀️

23. Prendere l'iniziativa sul lavoro

Se avete la possibilità di farlo, questo è il momento perfetto per dare una mano e assumervi una responsabilità in più, soprattutto se il resto del vostro team è oberato di lavoro. Oppure, se siete pieni di idee e non sapete cosa farne, riunitele in una proposta o in una presentazione e "stupite" il vostro capo con la vostra proattività e il vostro occhio per i dettagli!

24. Aggiornate il vostro curriculum o il vostro profilo LinkedIn

Quando è stata l'ultima volta che avete dato un'occhiata al vostro curriculum?

È più facile aggiornare il proprio curriculum o il CV mentre le responsabilità lavorative sono ancora fresche nella vostra mente. È anche un po' un'esaltazione dell'ego pensare a tutti i modi in cui aggiungete valore al vostro team. Non abbiate paura di vantarvi dei vostri risultati professionali perché, credetemi, lo fanno anche gli altri. 😎

25. Aprite un blog

Condividete le vostre competenze e aprite un blog, non avete nulla da perdere e tutto da dare! Al giorno d'oggi ci sono un sacco di AI strumenti di scrittura per aiutarvi a superare il blocco dello scrittore.

Bonus: date un'occhiata a questi

**Strumenti di scrittura AI_

!

26. Migliorare il ricordo

Esercitate il vostro cervello con sudoku, parole crociate, trivia e giochi di memoria! È come la serata trivia, solo senza le ali di pollo. 🙂

27. Aggiornatevi sulle notizie del settore o del mondo

Tenersi aggiornati su ciò che accade nel mondo o sulle ultime innovazioni del proprio settore è un ottimo modo per sentirsi a terra al lavoro e pronti per la giornata, e può anche aiutare a integrare i discorsi che si fanno al bar! Inoltre, non è necessario impiegare più di 10 minuti al giorno per tenersi aggiornati.

Cercate una newsletter quotidiana che vi piaccia davvero leggere, come Morning Brew o Axios, per eliminare il tempo che altrimenti impieghereste a raccogliere le informazioni da soli!

28. Esercitate le vostre competenze attuali

C'è sempre spazio per migliorare le competenze che già si possiedono, e fare pratica è un ottimo modo per mantenere aggiornate le proprie capacità tecniche. Provate a risolvere qualche problema o quesito per trasformare il vostro tempo libero in un'ulteriore opportunità per mantenere il vostro vantaggio.

Soprattutto se attualmente detenete il record del maggior numero di lanci consecutivi di cornhole in ufficio, assicuratevi che quel titolo sia ancora vostro.

29. Imparare una nuova abilità

Sulla stessa scia, quali sono le competenze che avreste voluto imparare ma che non avete mai perseguito? Seguite un corso online, guardate un tutorial o iniziate una nuova certificazione: non è necessario lavorare per ottenere una nuova laurea per ottenere uno strumento prezioso. Imparare una nuova abilità può richiedere anche solo un'ora o qualche minuto al giorno, ma non lo saprete mai finché non inizierete!

30. Motivati

Guardate un video motivazionale, ascoltate un podcast sulla produttività oppure prendere un libro di sviluppo personale per aiutarvi a dare una marcia in più.

Fortunatamente per voi, abbiamo creato un elenco dei nostri podcast di produttività preferiti per darvi un vantaggio nella ricerca.

31. Leggere

È stato detto che cominciare la giornata con 15 minuti di lettura possono aiutarvi a concentrarvi meglio. Cercate qualcosa che vi arricchisca! Scegliete titoli con consigli concreti che vi aiutino a progredire in qualche ambito della vostra vita.

P.S. Gli audiolibri contano 😉

Potrebbe sembrare un modo responsabile di procrastinare, ma i TED Talks sono sicuramente più nutrienti per il vostro cervello di qualsiasi cosa ci sia su Netflix in questo momento, quindi diamo il via libera a questo. 🚦

Inoltre, ci sono molti video TED. Davvero, tantissimi. Cercate le mini-lezioni che parlano dei vostri interessi, delle vostre passioni, del vostro lavoro o delle vostre relazioni. Quando iniziate a investire tempo nel miglioramento di alcune parti di voi stessi, anche tutti quelli che vi circondano lo sentono! Il che è una cosa bellissima. Muovere i primi passi sotto la guida di alcuni dei migliori educatori che TED ha da offrire è un punto di partenza imprescindibile.

Ma anche la selezione non deve essere così profonda! Per distrarti da tutto ciò che ti opprime, guarda una delle molte apparizioni di Neil deGrasse Tyson a TED. 🚀

🎶 Serotonina (ovvero il buon vecchio divertimento)

Questa è la mia sezione preferita. 💃🏼

33. Creare una playlist per la produttività

Il silenzio totale non vi sembra mai un po' troppo silenzioso? 🧐

Ci sono tonnellate di playlist, stazioni e artisti perfetti per aumentare la vostra concentrazione. Che siate appassionati di seguace del lofi da molto tempo o amate ascoltare la colonna sonora dei film di Harry Potter, prendetevi qualche minuto libero per compilare la vostra musica preferita da evitare perdere tempo saltare le canzoni o distrarsi.

34. Eseguire una jam session con la propria canzone preferita

Consiglio vivamente di ascoltare tutto su questa playlist dai nostri DJ Rod e Joey Cox!

35. Regalati!

Per il caffè! Per il pranzo! Uno spuntino!

36. Pianificate la vostra prossima vacanza, soggiorno o weekend di vacanza

Avere un pianificazione della produttività giorno! Approfittatene per fare i turisti nella vostra città! Non è necessario attingere ai propri risparmi per divertirsi un po'. Sognate un po' ad occhi aperti e regalatevi qualcosa di emozionante per la fine della settimana.

37. Scoprire un nuovo posto di lavoro o di studio

Questo è un ottimo modo per dare una scossa alla giornata e cambiare ambiente. Le giornate possono facilmente scorrere insieme quando si passa semplicemente dal letto all'ufficio di casa e al divano, giorno dopo giorno, ma scoprire un nuovo luogo può aiutarvi a dare una nuova prospettiva ai vostri compiti.

E se siete come me, vi dà anche un motivo per spazzolarvi i capelli. 💇🏼‍♀️

🎨 Entrare in contatto con il proprio lato creativo

Idee per esprimere voi stessi in modi che forse non avevate mai pensato prima.

38. Connettersi con i propri interessi artistici

Ci sono infiniti modi per essere creativi durante la giornata, ma ascoltatemi: iniziate con un libro da colorare. Fatelo e basta.

39. Iniziare un progetto di bricolage

La vostra casa è la vostra oasi! Anche se siete in affitto, ci sono moltissimi progetti di bricolage facili e veloci che possono aiutarvi a rinnovare il vostro spazio con poca spesa.

Questi progetti sono anche un ottimo modo per aumentare la fiducia in voi stessi, ricordandovi che siete in grado di fare qualsiasi cosa vi prefiggete. Prendete l'abitudine di essere proattivi e di creare il cambiamento che volete vedere intorno a voi trasformando la vostra casa nella casa dei vostri sogni.

40. Iniziare un nuovo hobby

Una delle mie citazioni preferite del momento è "non devi essere bravo nei tuoi hobby" L'aspettativa irrealistica di dover essere bravi in tutto ciò che si fa può potenzialmente impedirvi di fare molte cose che potreste amare ma che non avete mai provato.

Provate a preparare i vostri cocktail per arrotondare la giornata lavorativa, imparate a lavorare all'uncinetto, provate una nuova ricetta o iniziate a suonare l'ukulele. Fare qualcosa perché vi rende felici è l'unica ragione per continuare a farlo.

41. Scegliere un'attività secondaria

...Ma se siete bravi in un particolare hobby, potete trasformarlo in un progetto di passione?

42. Raccogliete e conservate i vostri ricordi preferiti

condivisione personale_: Di recente ho esaminato il mio rullino fotografico e ho selezionato circa 100 delle mie foto preferite da stampare senza l'intenzione di incorniciarle. Quella pila di foto 4×6 ora vive sulla mia scrivania e la prendo in mano quasi ogni giorno.

La maggior parte di esse ritrae amici, luoghi, animali domestici, familiari o semplicemente bei ricordi che mi fanno sorridere. 🥲

Potete prendere questo stesso sentimento e farlo vostro attraverso una foto incorniciata sulla scrivania, una parete di immagini o persino un album per ricordare le piccole cose che rendono il vostro duro lavoro degno di nota!

43. Creare una bacheca delle idee o delle ispirazioni

È un'attività comune da fare a cavallo dell'anno, ma non è mai troppo tardi per iniziare! Soprattutto perché le tavole di visione rappresentano tipicamente la vostra ispirazione per la versione attuale di voi stessi o le idee per l'immediato futuro.

Cercate su Pinterest, sulle vostre riviste preferite e sui blog immagini, parole e modelli di riferimento che trasmettano i valori che volete tenere in primo piano ogni giorno.

Inoltre, che cosa carina per decorare il vostro spazio di lavoro!

☎️Phone un amico (o un collega, o un familiare)

Davvero, avete parlato con un altro essere umano oggi? Prendete il telefono o fate una passeggiata nel vostro ufficio per creare quelle connessioni veloci ma importanti durante la giornata.

44. Raggiungere un membro della famiglia o un vecchio amico

Se non potete parlare subito, fissate un altro momento per parlare che vada bene per entrambi! Gli orari possono essere difficili, ma c'è sempre tempo per riconnettersi con qualcuno che si ama.

45. Organizza un caffè con un collega o un amico

Spezzate la giornata feriale e date una rinfrescata al vostro cervello con una conversazione che non abbia a che fare con le vostre mansioni lavorative. Questo vale anche per Zoom! Se il vostro team è remoto, segnate 15 minuti sul calendario del vostro collega come sorpresa divertente. ☕️

46. Rete online

Cercate su alcune delle vostre piattaforme preferite i prossimi seminari o iscrivetevi a un evento di networking per incontrare altri colleghi del vostro settore. Ci sono anche molti forum, pagine e gruppi online che vi aiuteranno a entrare in contatto con nuove persone nella vostra comunità professionale nel modo in cui vi sentite più a vostro agio!

47. Scrivere un'e-mail a un collega

C'è qualcuno nella vostra azienda che ammirate ma che non avete mai incontrato? O magari qualcuno che lavora in un altro reparto e che vi piacerebbe conoscere meglio: inviategli un messaggio! Non lo saprai mai finché non lo chiedi.

48. Raggiungete i potenziali clienti

Valutate il loro interesse, inviate una presentazione o scrivete e-mail di ringraziamento a potenziali clienti o partner. Poi, create dei modelli da queste e-mail per risparmiare ancora più tempo su questo fronte in futuro!

🫶🏼 Fare del bene

Non è mai un brutto momento per dare una mano.💜🦄

49. Negozio piccolo

Pensate a come sostenere le imprese locali. Può sembrare più facile ricorrere ai rivenditori più famosi per abitudine, ma ci sono tantissime piccole imprese incredibili che si trovano su siti come Etsy, o anche a livello locale, proprio nel vostro giardino.

Pensate ai regali, ai prodotti di uso quotidiano, alle opzioni alimentari coltivate localmente e ai prodotti per la pulizia. Ci sono sempre più opzioni rispetto alle scelte più ovvie!

50. Atti casuali di gentilezza Atti casuali di gentilezza sono una cosa importante per noi. 🎗

Nel mondo succedono tante cose e sembra che le notizie non si fermino mai. A volte può essere difficile alzarsi e andare al lavoro come se tutto andasse bene, anche se non lo pensiamo veramente.

Se vi trovate con un po' di tempo libero nella vostra giornata lavorativa, spendetelo saggiamente cercando cause e persone da aiutare. Fate una donazione a un ente di beneficenza, offrite il vostro tempo come volontari o, addirittura, rivolgetevi alla vostra azienda! Molte aziende hanno budget accantonati o offrono la possibilità di abbinare le donazioni proprio per questo scenario.

È sempre una buona idea restituire. 🤝

Per altre idee sulla produttività, date un'occhiata al nostro sito_ **guida sui trucchi per la produttività !

Inizia a cogliere l'attimo con ClickUp!

In poche parole: si tratta di vivere intenzionalmente!

Siate presenti, propositivi e ponderati nell'uso del vostro tempo, tutto! La vostra energia e il vostro impegno sono preziosi e, onestamente, la vita è troppo breve per sprecarla scorrendo i social media.

Fate in modo che le cose che fate mentre vi annoiate riflettano chi siete e chi volete essere! Potreste scoprire che questo non solo abbassa i vostri livello di stress quotidiano ma aiuta anche a condurre una vita generalmente più felice e sana. E chi non lo vorrebbe?

Se vi sentite un po' sopraffatti da tutte le idee presenti in questo elenco, non c'è posto migliore per iniziare che dalla cima!

Organizzate le vostre esigenze personali e professionali in una piattaforma di produttività completamente personalizzabile e facile da usare, progettata per aiutarvi ad avere successo. 💜

Utilizzate il vostro prossimo minuto libero per scaricare ClickUp e iniziate a ottimizzare i vostri impegni gratuitamente, per sempre. 🚀