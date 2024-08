30 Migliori strumenti di lavoro remoto per la collaborazione di gruppo nel 2024

Sappiamo che il lavoro a distanza può sembrare una navigazione in acque inesplorate, nonostante stia diventando la norma.

Ci sono sfide a bizzeffe, tra cui le fluttuazioni della produttività, la sensazione di isolamento e disconnessione, le perdite di comunicazione e la lotta per trovare l'equilibrio tra lavoro e vita privata.

Ma con i giusti strumenti a distanza è possibile trasformare il disordine in armonia e l'isolamento in collaborazione. Che si tratti di adattarsi a una politica di lavoro ibrida, di gestire un team di nomadi digitali o di incrementare la produttività giornaliera, costruire il kit di strumenti perfetto è la chiave per trasformare le sfide del lavoro a distanza in opportunità.

Ma come si fa a passare al setaccio i vari strumenti software per trovare il migliore per il proprio team?

Come scegliere l'app ideale per la collaborazione a distanza la scelta degli strumenti migliori dipende dalla comprensione delle esigenze del vostro team remoto.

Questa guida definitiva alla scelta dei migliori strumenti di lavoro a distanza per la collaborazione in team vi aiuterà a scegliere la giusta combinazione, o magari un'unica app che faccia tutto.

Siete pronti a scoprire i migliori strumenti che fanno sentire il lavoro da remoto meno remoto?

Iniziamo.

Cosa cercare negli strumenti per il lavoro a distanza?

Quando si sceglie il giusto strumenti per il lavoro da casa è necessario considerare due aspetti: quello che rende più fluida la giornata lavorativa e quello che avvicina il team.

Ecco alcune caratteristiche da tenere a mente:

**Strumenti con diverse funzioni di comunicazione, come le videochiamate e la messaggistica istantanea, aiutano a riprodurre l'atmosfera dell'ufficio e a mantenere tutti connessi e informati, indipendentemente dal luogo in cui si trovano. Questo è fondamentale permantenere il coinvolgimentodurante le riunioni del team

Capacità di integrazione: Cercate strumenti di lavoro remoto che si integrino perfettamente con altre applicazioni per evitare di passare da un software all'altro e concentrarvi sul lavoro da svolgere, favorendo il coinvolgimento e l'impegno del teammigliori abitudini di lavoro *Scalabilità: Scegliete strumenti che possano crescere con il vostro team, adattandosi alle vostre esigenze man mano che il team si espande

Cercate strumenti di lavoro remoto che si integrino perfettamente con altre applicazioni per evitare di passare da un software all'altro e concentrarvi sul lavoro da svolgere, favorendo il coinvolgimento e l'impegno del teammigliori abitudini di lavoro *Scalabilità: Scegliete strumenti che possano crescere con il vostro team, adattandosi alle vostre esigenze man mano che il team si espande Misure di sicurezza: La protezione delle informazioni sensibili non è negoziabile in un mondo in cui le violazioni dei dati sono fin troppo comuni. Assicuratevi che i vostri strumenti siano dotati di solide misure di sicurezza, come la crittografia, per mantenere al sicuro i dati del vostro team durante il lavoro in remoto

La protezione delle informazioni sensibili non è negoziabile in un mondo in cui le violazioni dei dati sono fin troppo comuni. Assicuratevi che i vostri strumenti siano dotati di solide misure di sicurezza, come la crittografia, per mantenere al sicuro i dati del vostro team durante il lavoro in remoto Strumenti che aiutano a tenere traccia dei progressi, a stabilire le scadenze e a gestire le attività possono cambiare la produttività del team, soprattutto quando si utilizzano strumenti semplificatimodelli di piano di lavoro* I migliori strumenti per il lavoro a distanza dispongono di funzioni come calendari condivisi e lavagne collaborative, che possono contribuire a creare un'esperienza di lavoro fianco a fianco, incoraggiando il lavoro di squadra e la creatività

I migliori strumenti per il lavoro a distanza dispongono di funzioni come calendari condivisi e lavagne collaborative, che possono contribuire a creare un'esperienza di lavoro fianco a fianco, incoraggiando il lavoro di squadra e la creatività Facilità d'uso e interfaccia utente: Cercate un'interfaccia che voi e il vostro team possiate navigare in modo naturale fin dal primo giorno, per garantire un'integrazione e un lavoro più rapidi

Selezionare gli strumenti giusti significa migliorare ogni giorno di lavoro, non solo riempire il vostro stack tecnologico. Concentrandosi su questi elementi essenziali, si prepara il team al successo, indipendentemente dal luogo di accesso.

I 10 migliori strumenti per il lavoro remoto da utilizzare nel 2024

Trovare gli strumenti giusti può trasformare le sfide del lavoro a distanza in maggiori opportunità di produttività e coinvolgimento. Scopriamo i migliori strumenti che rendono la gestione e la collaborazione a distanza quasi un gioco da ragazzi.

Il miglior strumento complessivo per il lavoro a distanza

1. ClickUp - Il centro di comando definitivo per il lavoro a distanza

ClickUp è una piattaforma che contiene tutti gli strumenti di produttività normalmente necessari!

Può diventare il centro di comando del vostro team per la gestione dei progetti, l'assegnazione dei compiti e il controllo della durata dei compiti, il che è molto utile per monitorare la produttività.

semplificate la comunicazione del vostro team e trasformate le conversazioni in attività realizzabili con ClickUp Remote Work Project Management

Con Il team remoto di ClickUp di ClickUp, che offre strumenti per la collaborazione, la produttività e la gestione dei progetti, creati su misura per il lavoro a distanza.

Screencasting e condivisione di video con il team con ClickUp Clips

Assegnate compiti al vostro team

organizzate i vostri progetti in modo perfetto, assicurandovi che ogni dettaglio sia tracciato e gestito in modo efficiente con ClickUp Tasks

ClickUp semplifica enormemente l'assegnazione di compiti a tutti i membri del vostro team remoto. È possibile:

Aggiungere compiti e assegnarli a membri specifici del team

Suddividere i compiti in sottocompiti per una gestione più semplice

Dare priorità ai compiti per garantire che i progetti importanti siano completati per primi

Personalizzate l'accesso per la sicurezza

È possibile personalizzare i diritti di accesso all'interno di ClickUp. Condividete attività e messaggi con dipendenti a tempo pieno, freelance e clienti, assicurando che tutti abbiano accesso senza compromettere la sicurezza.

Tracciare i progressi

visualizzate i vostri progressi, su misura per il flusso di lavoro di ogni team, con ClickUp's Views_

Tenere sotto controllo l'avanzamento del progetto è facile con Viste ClickUp . Scegliere tra:

IlVista del consiglioche visualizza le attività e i progetti in stile kanban

IlVista elencoche mostra i compiti in una lista da spuntare, rende semplice il monitoraggio dei progressi

Monitorare l'attività del team

Con Il punto di vista del team di ClickUp è possibile vedere a cosa sta lavorando ciascun membro del team e monitorare i suoi progressi. Questa vista è perfetta per i project manager che devono monitorare i carichi di lavoro e ridistribuire le attività secondo le necessità.

Facilita la comunicazione

I membri del team possono condividere file, link e altre informazioni per tenere tutti aggiornati attraverso i messaggi nella finestra di dialogo Vista chat .

Inoltre, è possibile taggare i membri del team e assegnare commenti per garantire un'azione tempestiva.

Integrazione perfetta

migliorate l'efficienza del vostro flusso di lavoro, collegando tutti i vostri strumenti essenziali in un'unica piattaforma con le integrazioni di ClickUp Integrazioni ClickUp consente di integrare oltre 1000 strumenti su un'unica piattaforma, come Dropbox, Slack, Figma, Zoom, Gmail e altri ancora, nel vostro spazio di lavoro ClickUp.

Tracciate la produttività con gli strumenti di tracciamento del tempo incorporati

ClickUp ha funzionalità di tracciamento del tempo che monitorano il tempo trascorso su progetti e attività. In seguito è possibile analizzare questi dati attraverso dashboard personalizzabili. Utilizzate queste informazioni per identificare i colli di bottiglia e aiutare il vostro team a ottimizzare il flusso di lavoro.

Date il via alle operazioni in remoto e ottimizzate gli sforzi del vostro team con il modello di piano di lavoro remoto di ClickUp

Il Modello di piano di lavoro a distanza ClickUp aiuta a organizzare e tenere traccia del lavoro a distanza per chi lavora con un team ibrido o remoto.

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Collaborazione con il vostro team su più dispositivi grazie alla sincronizzazione in tempo reale

Visualizzazione di progetti e creazione di flussi di lavoro con il vostro team tramiteLavagne ClickUp Create, organizzate e condividete documenti di progetto conClickUp Documenti Automatizzate le attività ricorrenti, i rapporti, gli aggiornamenti e altro ancora conAutomazioni ClickUp Monitorate la produttività del vostro team e ottenete informazioni per migliorare tramiteCruscotti ClickUp Accedere a un riccolibreria di oltre 1.000 modelli per dare il via al lavoro senza dover partire da zero

Limitazioni di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero incontrare una curva di apprendimento a causa delle ampie funzionalità e opzioni di personalizzazione di ClickUp

Prezzi di ClickUp

Gratuito per sempre

Impossibile : $7/utente al mese

: $7/utente al mese Business : $12/utente al mese

: $12/utente al mese Impresa : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro del Workspace al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)

4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (4.000+ recensioni)

Software di chat sul posto di lavoro

2. Slack: l'hub per la comunicazione di squadra

via Allontanarsi Slack offre diversi metodi di comunicazione: messaggistica diretta, canali di gruppo, chiamate vocali e video. Lo strumento ha anche un'interfaccia intuitiva che facilita la condivisione di file, il brainstorming di idee e la collaborazione in tempo reale.

Le migliori caratteristiche di Slack

Create canali per ogni progetto, argomento o team. Questa impostazione consente di mantenere le discussioni ordinate e organizzate, in modo che nulla vada perso nella confusione

Integrare numerosi altri strumenti all'interno di Slack, rendendolo il centro di comando per tutto ciò che riguarda il lavoro

Condividere file, avviare chat vocali o persino videochiamate veloci

Impostate i trigger per le notifiche e le risposte automatiche per mantenere la comunicazione tra i team fluida e tempestiva

Limitazioni di Slack

Il flusso costante di messaggi e notifiche può distrarre i membri del team dal loro lavoro

Il prezzo di Slack può diventare una spesa significativa per le aziende

Prezzi di Slack

Gratuito

Pro : $7/utente al mese

: $7/utente al mese Business+ : $11,70/utente al mese

: $11,70/utente al mese Griglia aziendale: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Slack

G2 : 4.5/5 (30.000+ recensioni)

: 4.5/5 (30.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (20.000+ recensioni)

3. Microsoft Teams: la suite di collaborazione tutto in uno

via Microsoft Teams Microsoft Teams è la soluzione ideale se si è già nell'ecosistema di Microsoft Office. È stato creato per garantire la possibilità di chattare, condividere e collaborare senza mai lasciare l'ambiente Office. Teams è eccellente per i team remoti perché include messaggistica in tempo reale, riunioni, chiamate, app di Office 365 e strumenti di terze parti in un unico luogo centralizzato, facilitando la produttività dei team distribuiti.

Le migliori caratteristiche di Microsoft Teams

Integrazione con Microsoft 365 e possibilità di lavorare su documenti, fogli di calcolo e presentazioni senza dover cambiare app

Chat, voce, videochiamate ed eventi live con un massimo di 10.000 persone

Creazione di canali personalizzati con schede per i documenti e le applicazioni più utilizzati per semplificare lo spazio di lavoro

Impostare messaggi di stato per indicare la disponibilità e le attività, come "Fuori ufficio fino a..." o "In riunione"

Limitazioni di Microsoft Teams

I nuovi utenti potrebbero trovare l'interfaccia ingombra e opprimente, con conseguente curva di apprendimento ripida

La qualità delle chiamate video e vocali dipende fortemente dalla stabilità e dalla larghezza di banda di Internet, il che può essere un limite nelle aree con scarsa connettività

Prezzi di Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials : $4,80/utente al mese

: $4,80/utente al mese Microsoft 365 Business Basic : $7,20/utente al mese

: $7,20/utente al mese Microsoft 365 Business Standard: $15/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Microsoft Teams

G2 : 4.3/5 (14.000+ recensioni)

: 4.3/5 (14.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (9.000+ recensioni)

4. Google Chat - Comunicazione semplificata per i team

via Chat di Google Se voi e il vostro team fate già parte dell'ecosistema Google, Google Chat vi permette di rimanere in contatto in modo semplice. Si tratta di una messaggistica semplice e di una collaborazione di gruppo senza soluzione di continuità.

Pensate che sia il vostro punto di riferimento per le chat e le discussioni veloci, il tutto rimanendo sincronizzati con le altre app di Google. È perfetto per i team che desiderano un modo semplice e integrato di comunicare senza ulteriori problemi.

Le migliori caratteristiche di Google Chat

Lavorate insieme al vostro team con Google Drive, Docs, Sheets, Slides e Calendar direttamente da Chat

Impostare spazi per ogni progetto o team per condividere file, assegnare compiti e monitorare i progressi in un unico punto

Individuate i messaggi e i file passati con la ricerca avanzata di Google, per avere sempre a portata di mano tutte le informazioni di cui avete bisogno

Limitazioni di Google Chat

Google Chat è ottimo per l'uso interno, ma è carente di funzioni per una comunicazione esterna più ampia, a differenza di Slack o Microsoft Teams

Alcuni potrebbero trovare Google Chat troppo semplice, privo di funzioni avanzate di gestione dei progetti e di integrazione con prodotti non Google

Prezzi di Google Chat

Business Starter : $6/utente al mese

: $6/utente al mese Business Standard : $12/utente al mese

: $12/utente al mese Business Plus: $18/utente al mese

$18/utente al mese Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Google Chat

G2: Non disponibile

Non disponibile Capterra: 4.5/5 (2000+ recensioni)

Strumenti AI per il lavoro a distanza

5. Otter.ai-Innovativa trascrizione da voce a testo

via Lontra.ai Otter.ai sta rivoluzionando la presa di appunti e l'efficienza delle riunioni con i suoi servizi di trascrizione vocale da testo.

È perfetto per i team che hanno bisogno di trascrizioni accurate di riunioni, conferenze o contenuti parlati. Otter AI si integra con Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e altri strumenti di riunione per facilitare la registrazione, la trascrizione e la condivisione degli appunti delle riunioni, favorendo l'efficienza dei team distribuiti.

Le migliori caratteristiche di Otter.ai

Utilizza l'intelligenza artificiale avanzata per trascrizioni in tempo reale e altamente accurate che colgono le sfumature della conversazione

Registrazione e trascrizione di riunioni grazie alla perfetta integrazione con Zoom e altri strumenti

Condividere, evidenziare e commentare le trascrizioni per incrementare la collaborazione di gruppo

Limitazioni di Otter.ai

Otter.ai supporta principalmente l'inglese, il che potrebbe non essere adatto a team multilingue o a contesti internazionali

La trascrizione automatica di riunioni sensibili potrebbe comportare rischi per la sicurezza senza un controllo rigoroso da parte dell'utente

Prezzi di Otter.ai

Basic: Gratuito

Gratuito Pro: $16,99/utente al mese

$16,99/utente al mese Business : $30/utente al mese

: $30/utente al mese Impresa: Prezzi personalizzati

Otter.ai valutazioni e recensioni

G2 : 4.2/5 (100+ recensioni)

: 4.2/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (50+ recensioni)

6. Jasper AI - Il vostro partner creativo di copywriting AI

via Jasper AI Jasper AI è in grado di generare contenuti scritti di alta qualità, dai testi di marketing ai blog, aiutando i team ad aumentare la produttività e la creatività. È perfetto per i team remoti che desiderano aumentare le proprie esigenze di produzione di contenuti.

**Ci sono diverse alternative a Jasper AI che potete esplorare. Provate ClickUp Brain se avete bisogno di un raffinato assistente di scrittura AI addestrato per contesti professionali.

Le migliori caratteristiche di Jasper AI

Produce contenuti diversificati e coinvolgenti, riducendo i tempi di scrittura

Si adatta a vari stili di scrittura per soddisfare la voce del vostro marchio

Brainstorming di idee e miglioramento dei contenuti grazie a un motore di intelligenza artificiale capace di gestire i contenuti

Limiti dell'intelligenza artificiale di Jasper

Le bozze necessitano spesso di una rifinitura manuale per quanto riguarda il tono e l'accuratezza

La padronanza dei suggerimenti di scrittura che producono buoni risultati richiede tempo

Prezzi di Jasper AI

Creator: $49/mese per sede

$49/mese per sede Pro: $69/mese per sede

$69/mese per sede Business: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jasper AI

G2 : 4.7/5 (1.000+ recensioni)

: 4.7/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (oltre 1500 recensioni)

7. ChatGPT - IA conversazionale avanzata

via ChatGPT ChatGPT di OpenAI è uno strumento di chat conversazionale AI gratuito. Genera risposte simili a quelle umane sulla base dei vostri input e può comprendere il contesto, rispondere alle domande e fornire spiegazioni.

ChatGPT è un ottimo strumento per i team remoti, soprattutto per i singoli, perché può semplificare in modo significativo attività come la scrittura di documentazione software, la generazione di idee e la modifica del testo.

ChatGPT è in grado di produrre rapidamente un testo grammaticalmente corretto, liberando tempo per attività più complesse e creative. Tuttavia, presenta diverse limitazioni, come informazioni limitate e non aggiornate (nella versione gratuita) e bassi livelli di precisione in alcuni contesti.

Le migliori caratteristiche di ChatGPT

Generare una varietà di forme di contenuto, come e-mail, copie di annunci, descrizioni di prodotti e altro ancora

Interazioni simili a quelle umane, poiché ChatGPT imita le conversazioni reali con risposte e comprensione del contesto

Riassumere ed estrarre informazioni accurate da lunghi testi, con un notevole risparmio di tempo

Limitazioni di ChatGPT

A volte può interpretare in modo errato domande complesse o fornire risposte irrilevanti se il contesto non è chiaro

Richiede aggiornamenti e messe a punto regolari per rimanere preciso e pertinente mentre impara dalle interazioni

Prezzi di ChatGPT

Piano gratuito

PianoPlus: $20/utente al mese

$20/utente al mese Piano Team: $30/utente al mese

$30/utente al mese Piano aziendale: Prezzo personalizzato

ChatGPT valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (500+ recensioni)

4.7/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (50+ recensioni)

Strumenti di condivisione e registrazione dello schermo

8. Loom: messaggistica video senza sforzo per i team

via Telaio Loom è uno strumento versatile per la registrazione delle schermate che favorisce la collaborazione tra team remoti scambiando video su una piattaforma semplice e intuitiva.

È possibile acquisire audio e video senza watermark su tutte le piattaforme, annotare le registrazioni in tempo reale e condividere i video senza scaricarli.

L'estensione di Loom per Chrome è vantaggiosa. Permette di registrare lo schermo senza aprire un'altra console.

**Ci sono molti ottimi strumenti per la registrazione dello schermo alternative a Loom alcune delle quali offrono funzionalità avanzate anche nel loro piano gratuito, come ad esempio ClickUp Clips .

Le migliori caratteristiche di Loom

Registrate il vostro schermo, la vostra voce e voi stessi (con una webcam) per creare video coinvolgenti per spiegare idee complesse o fornire istruzioni chiare ai vostri team

Condividere i video generando un link che può essere inviato tramite chat, e-mail o incorporato nei documenti

Tracciate chi ha visualizzato i video e raccogliete dati sul coinvolgimento per capire come si sono svolti i vostri video

Limitazioni di Loom

La versione gratuita limita il tempo di registrazione a 5 minuti e 25 video, il che potrebbe non essere sufficiente per presentazioni dettagliate

I semplici strumenti di editing di Loom potrebbero essere insufficienti per chi ha bisogno di una produzione video avanzata

Prezzi di Loom

Starter: Gratuito

Gratuito Azienda: $12,50/creatore al mese (fatturati annualmente)

$12,50/creatore al mese (fatturati annualmente) Impresa: Prezzi personalizzati

Loom valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (1500+ recensioni)

: 4.7/5 (1500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (400+ recensioni)

9. Wistia - Hosting video professionale per le aziende

via Wistia Wistia è perfetto per le aziende che desiderano ospitare video di marketing, perché archivia i video e analizza le interazioni con gli spettatori.

Oltre a essere una piattaforma di video marketing completa, Wistia offre funzionalità come la personalizzazione del player video, le opzioni di accessibilità integrate, le integrazioni senza soluzione di continuità, gli strumenti di lead generation e altro ancora.

Le migliori caratteristiche di Wistia

Ospita video con player personalizzabili che si adattano al vostro marchio

Traccia e analizza le interazioni degli spettatori con analisi dettagliate del coinvolgimento, tra cui heatmap e tassi di coinvolgimento

Acquisizione di contatti e conversioni grazie all'integrazione di moduli e inviti all'azione direttamente nei video

Limitazioni di Wistia

L'aggiunta di altri video e di analisi dettagliate può far lievitare rapidamente i costi

Adatto principalmente per il marketing, non ideale per la comunicazione interna o la formazione

Prezzi di Wistia

Gratuito (fino a 10 video)

(fino a 10 video) Plus: $24/mese

$24/mese Pro: $99/mese

$99/mese Advanced:$399/month

Valutazioni e recensioni di Wistia

G2 : 4.6/5 (500+ recensioni)

: 4.6/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

10. Vidyard-Potente strumento video per le vendite e il marketing

via Vidyard Vidyard è una piattaforma video alimentata dall'intelligenza artificiale che aiuta a creare video di alta qualità per gli schermi di computer e telefoni, come corsi di formazione, risorse educative per i clienti, demo di prodotti e altro ancora.

Questo strumento è ideale per i marketer e i team di marketing: può aumentare i contatti, accelerare la creazione di pipeline e migliorare la soddisfazione dei clienti.

Vidyard offre un'esperienza utente eccellente. Gli utenti possono collaborare in tempo reale per produrre, modificare e pubblicare video.

Le migliori caratteristiche di Vidyard

Creazione e personalizzazione di video con strumenti progettati per la produzione rapida di contenuti coinvolgenti e di alta qualità

Archiviare e distribuire i video su tutte le piattaforme o condividerli direttamente con i clienti via e-mail

Estrazione di informazioni dall'analisi delle prestazioni dei video per ottimizzare le strategie di marketing e i contenuti

Limitazioni di Vidyard

L'ampia gamma di funzionalità può essere eccessiva per i nuovi utenti o per i piccoli team che non dispongono di risorse dedicate al video marketing

L'accesso completo alle funzionalità avanzate richiede un abbonamento premium, che può rappresentare un investimento significativo per le aziende più piccole

Prezzi di Vidyard

**Gratuito

Pro: $29/mese

$29/mese Plus: $89/mese

$89/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Vidyard valutazioni e recensioni

G2 : 4.5/5 (700+ recensioni)

: 4.5/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

Strumenti di videoconferenza

11. Strumento di videoconferenza Zoom-Premier

via Zoom Zoom è un nome noto per le videoconferenze, conosciuto per l'audio cristallino e l'affidabilità. Oltre alle videoconferenze, Zoom offre funzioni come lavagne, chat di gruppo, registrazione delle videochiamate e trascrizione automatica.

È facilissimo da usare e offre numerosi strumenti di collaborazione utili, il che lo rende un must per tutti i team che si riuniscono regolarmente in remoto.

Le migliori caratteristiche di Zoom

Offre video e audio cristallini che rendono piacevole e conveniente la collaborazione con i team remoti

Gestisce la scalabilità senza problemi, dalle riunioni individuali alle conferenze di grandi dimensioni con opzioni fino a 1.000 partecipanti e 10.000 spettatori

Protezione delle riunioni con crittografia end-to-end e controlli host completi

Limitazioni di Zoom

Nonostante i miglioramenti, Zoom ha dovuto affrontare critiche sulla privacy, relative al modo in cui Zoom gestisce le informazioni sensibili

La qualità delle chiamate Zoom dipende in larga misura dall'accesso a Internet, che può essere un problema in aree con scarsa connettività

Prezzi di Zoom

Basic: Gratuito

Gratuito Pro: $14,99/utente al mese

$14,99/utente al mese Business: $21,99/utente al mese

$21,99/utente al mese Business Plus: Prezzi personalizzati

Prezzi personalizzati Enterprise: Prezzo personalizzato

Zoom valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5 (50.000+ recensioni)

: 4.6/5 (50.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (13.000+ recensioni)

12. Google Meet - videoconferenze senza interruzioni da parte di Google

via Google incontra Google Meet è uno strumento di videoconferenza affidabile e senza problemi che si inserisce nell'ecosistema Google. Se si utilizza già Google Workspace, è facile iniziare le riunioni.

Google Meet è apprezzato per la sua interfaccia semplice, le prestazioni fluide del dispositivo e i controlli pre-riunione per la qualità video e audio.

Le migliori caratteristiche di Google Meet

Pianificazione e partecipazione alle riunioni da Google Calendar e condivisione dei link alle riunioni su tutti i dispositivi

Video e audio chiari, anche su connessioni lente, essenziali per i team virtuali

Utilizzare didascalie in tempo reale durante le riunioni grazie al riconoscimento vocale di Google, un'eccellente funzione di accessibilità

Condivisione di una scheda di Chrome, di una finestra o dell'intero schermo

Limitazioni di Google Meet

Manca di funzioni avanzate presenti in strumenti più specializzati

Prestazioni migliori all'interno dei servizi Google, che limitano le funzionalità per gli utenti non Google

Prezzi di Google Meet

Business Starter : $6/utente al mese

: $6/utente al mese Business Standard: $12/utente al mese

$12/utente al mese Business Plus: $18/utente al mese

$18/utente al mese Enterprise: Prezzi personalizzati

Google Meet valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5 (2.000+ recensioni)

: 4.6/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (11.000+ recensioni)

13. GoToMeeting - Soluzione professionale per riunioni online

via GoToMeeting A Alternativa di zoom progettato esclusivamente per l'uso aziendale, GoToMeeting è una piattaforma per riunioni online affidabile e sicura. Le sue caratteristiche principali includono riunioni video ad alta definizione, condivisione dello schermo, funzionalità di registrazione e sale riunioni.

Le sue caratteristiche di sicurezza sono di particolare importanza: La crittografia AES-256-bit e la conformità HIPAA la rendono ideale per conferenze, riunioni di gruppo e scenari di lavoro remoto.

Le migliori caratteristiche di GoToMeeting

Sfrutta la condivisione avanzata dello schermo, le lavagne e la modifica collaborativa dei documenti per un lavoro di squadra efficace

Proteggere le conversazioni con forti misure di sicurezza, come la crittografia e il blocco delle riunioni, per mantenere la privacy

Trasferimento del controllo della tastiera e del mouse ai partecipanti durante le riunioni, utile per la collaborazione

Limitazioni di GoToMeeting

Meno intuitivo rispetto a strumenti più recenti, il che può ostacolarne l'adozione

Più costoso rispetto alle alternative, soprattutto per i team più piccoli che non necessitano di funzioni avanzate

Prezzi di GoToMeeting

Professionale: $14/utente al mese

$14/utente al mese Business : $19/utente al mese

: $19/utente al mese Impresa: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di GoToMeeting

G2: 4,2/5 (oltre 10.000 recensioni)

4,2/5 (oltre 10.000 recensioni) Capterra: 4.4/5 (10.000+ recensioni)

Strumenti per lavagne e mappe mentali

14. Miro - Lavagna interattiva per la collaborazione in team

via Miro Miro è un eccellente spazio di lavoro digitale che consente ai team remoti di collaborare visivamente attraverso vari strumenti e funzionalità, tra cui lavagne, mappe mentali e gestione dei progetti. Consente inoltre di ospitare riunioni video, migliorando la collaborazione e la comunicazione.

La caratteristica principale di Miro è la lavagna online, uno strumento perfetto per i team che devono ideare, pianificare o semplicemente essere creativi insieme. È possibile utilizzare questa lavagna per creare flussi di lavoro, per la progettazione di prodotti o per creare wireframe di siti web.

Le migliori caratteristiche di Miro

Si sincronizza con strumenti come Slack, Asana e Google Workspace per aumentare la sua funzionalità nel flusso di lavoro

Visualizza e collabora facilmente con note adesive, strumenti di disegno e modelli per aiutare i gruppi di lavoro

Ospitare un numero illimitato di utenti, ideale per team numerosi e progetti complessi

Utilizzate il timer integrato, la funzione di votazione, la chat video e l'app di stima per gestire sessioni di collaborazione produttive

Limitazioni di Miro

I nuovi utenti possono trovare l'ampia gamma di funzioni e strumenti eccessiva

Le schede con contenuti estesi possono talvolta subire dei ritardi, con ripercussioni sull'esperienza dell'utente nei team più numerosi

Prezzi di Miro

**Gratuito

Starter: $10/membro al mese

$10/membro al mese Business: $20/membro al mese

$20/membro al mese Impresa: Prezzi personalizzati

Miro valutazioni e recensioni

G2 : 4.8/5 (5.000+ recensioni)

: 4.8/5 (5.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1000+ recensioni)

15. Mural-Visual collaboration for innovative teams

via Murale Mural è una piattaforma di collaborazione costruita attorno a una lavagna ricca di funzionalità, come la sua alternativa, Miro .

Lo strumento è uno spazio di lavoro digitale per la collaborazione visiva, che consente ai team di progettazione dei prodotti e ad altri team di innovare ed eseguire idee insieme. L'aggiunta di commenti, note adesive e icone aiuta la comunicazione asincrona tra i membri del team.

Il murale è particolarmente efficace per ospitare workshop e sprint di progettazione.

le migliori caratteristiche di #### Mural

Coinvolgere i partecipanti e facilitare la collaborazione durante i workshop con strumenti di votazione, timer e celebrazione

Accedere a un'ampia gamma di modelli e framework che supportano varie metodologie, come agile, design thinking e pianificazione degli sprint

Invitare collaboratori esterni (come clienti e fornitori) a lavorare su progetti senza estendere l'iscrizione completa

Limitazioni del Murale

Alcuni utenti possono trovare l'interfaccia ingombrante, soprattutto quando si gestiscono progetti complessi con molti elementi

Mural può essere esigente in termini di risorse di sistema, il che può portare a prestazioni più lente sui dispositivi meno potenti

Prezzi di Mural

Gratuito

Team+ : $12/membro al mese

: $12/membro al mese Business: $17,99/membro al mese (fatturati annualmente)

$17,99/membro al mese (fatturati annualmente) Impresa: Prezzi personalizzati

Mural valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (1.000+ recensioni)

4.6/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

16. Lucidchart: diagrammi avanzati e comunicazione visiva

via Lucidchart Lucidchart è uno strumento di diagramma versatile che consente agli utenti di creare diagrammi tecnici complessi, diagrammi di flusso, mappe di processo e wireframe di prodotto, facilitando una comunicazione visiva chiara tra i team.

Lo strumento favorisce la collaborazione in tempo reale e asincrona con diversi strumenti utili: co-authoring in tempo reale, chatbox in editor, cursori collaborativi, commenti e altro ancora.

Le migliori caratteristiche di Lucidchart

Creare diagrammi complessi utilizzando una vasta gamma di modelli e forme

Modifica dei diagrammi insieme al vostro team in tempo reale, con chat e commenti integrati

Integrazione con Google Workspace, Microsoft Office e Jira

Limitazioni di Lucidchart

Meno opzioni di personalizzazione per i progetti rispetto agli strumenti di diagramming specializzati

La funzionalità mobile potrebbe non essere all'altezza dell'esperienza desktop, con conseguenti ripercussioni sull'usabilità in movimento

Prezzi di Lucidchart

**Gratuito

Licenza individuale: $7,95/mese (fatturati annualmente)

$7,95/mese (fatturati annualmente) Team (3 licenze team): $27/utente al mese

$27/utente al mese Impresa: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Lucidchart

G2: 4,5/5 (oltre 5.000 recensioni)

4,5/5 (oltre 5.000 recensioni) Capterra: 4.6/5 (2000+ recensioni)

Suite per ufficio online

17. Google Workspace - Suite integrata per una collaborazione senza soluzione di continuità

via Spazio di lavoro di Google Google Workspace, un tempo noto come G Suite, integra tutti i popolari strumenti di Google basati sul cloud in un unico pacchetto. I team trovano Google Workspace prezioso per la sua vasta gamma di strumenti basati sul cloud che aumentano la produttività e il lavoro di squadra: Gmail, Docs, Sheets, Drive, Calendar, Meet e altri ancora.

Questa suite completa di strumenti facilita l'operatività quotidiana, consentendo un rapido accesso ai documenti, una comunicazione fluida con i colleghi e una programmazione delle riunioni senza problemi.

Come per Clickup, la suite completa di strumenti di produttività e collaborazione funziona bene sia per le grandi aziende che per i piccoli team e gli individui.

Le migliori caratteristiche di Google Workspace

Passare dall'invio di e-mail, alla modifica e alla pianificazione con l'integrazione unificata degli strumenti di Google

Lavorare insieme sui documenti con il salvataggio istantaneo nel cloud

Proteggete i vostri dati con solide misure di sicurezza, come l'autenticazione a due fattori

Limitazioni di Google Workspace

L'ecosistema Google può essere limitante per la maggior parte delle esigenze di gestione dei progetti

Le app di Google mancano delle funzionalità avanzate e delle opzioni di personalizzazione presenti in alcuni software specializzati

Prezzi di Google Workspace

Business Starter : $7,20/utente al mese

: $7,20/utente al mese Business Standard : $14,40/utente al mese

: $14,40/utente al mese Business Plus: $21,60/utente al mese

$21,60/utente al mese Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Google Workspace

G2 : 4.6/5 (40.000+ recensioni)

: 4.6/5 (40.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (15.000+ recensioni)

18. Zoho Workplace: uno strumento completo per la comunicazione aziendale

via Posto di lavoro Zoho Zoho Workplace combina tutto ciò di cui il vostro team ha bisogno per essere connesso, produttivo e organizzato: posta elettronica, gestione dei file, creazione e archiviazione di documenti, gestione delle attività, hosting di e-mail e videoconferenze in un'unica comoda piattaforma.

Zoho Workplace offre anche funzioni di gestione dei progetti come il monitoraggio delle attività, i diagrammi di Gantt, i calendari e i timesheet.

Sebbene le capacità di gestione dei progetti siano limitate, Zoho Workplace è eccellente per le piccole e medie imprese, in quanto unisce economicità e funzionalità.

Le migliori caratteristiche di Zoho Workplace

Centralizza la posta elettronica, la messaggistica istantanea e le videoconferenze in un unico luogo per migliorare la connettività e il lavoro di squadra

Sfruttare l'ampia suite per ufficio, che include strumenti per l'elaborazione di testi, fogli di calcolo e presentazioni, tutti compatibili con i formati di Microsoft Office

Utilizzare ampie opzioni di personalizzazione e adattarsi facilmente alla crescita dell'azienda, garantendo un'esperienza personalizzabile e scalabile

Limitazioni di Zoho Workplace

Alcuni utenti trovano l'interfaccia utente meno intuitiva rispetto ad altre suite per ufficio

Pur essendo eccellente all'interno del suo ecosistema, l'integrazione con strumenti e servizi esterni può talvolta essere limitata

Prezzi di Zoho Workplace

Standard: $3/utente al mese

$3/utente al mese Professionale: $6/utente al mese

$6/utente al mese Solo posta: $1/utente al mese (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di Zoho Workplace

G2: 4.5/5 (oltre 2000 recensioni)

4.5/5 (oltre 2000 recensioni) Capterra: 4.6/5 (10+ recensioni)

19. Microsoft Office 365-Strumenti essenziali per i luoghi di lavoro moderni

via Microsoft Office 365 Microsoft Office 365, ora ribattezzato Microsoft 365, combina applicazioni Office come Word, Excel e PowerPoint con solidi servizi cloud come OneDrive e Microsoft Teams.

Le aziende possono creare, comunicare e collaborare in modo più efficace ovunque si trovino.

Anche se una soluzione capace di Alternativa a Google Workspace il prezzo potrebbe risultare proibitivo per i team più piccoli.

Le migliori caratteristiche di Microsoft Office 365

Accesso a una suite di applicazioni completa, che include applicazioni standard del settore come Word, Excel, PowerPoint e Outlook, con funzionalità costantemente aggiornate

Sincronizzazione del caricamento automatico dei file su OneDrive, per un accesso e una collaborazione semplici da qualsiasi dispositivo e ovunque

Garantire la protezione dei dati con misure di sicurezza avanzate, assicurando la conformità agli standard globali

Limitazioni di Microsoft Office 365

Più costoso dei suoi concorrenti

L'ampia gamma di funzioni e impostazioni può risultare eccessiva per i nuovi utenti o per i piccoli team che non dispongono di un supporto IT dedicato

Prezzi di Microsoft Office 365

Microsoft 365 Business Standard: $12,50/mese per utente

$12,50/mese per utente Microsoft 365 Business Premium: $22/mese per utente

$22/mese per utente Microsoft 365 Apps for Business: $8,25/mese per utente

Microsoft Office 365 valutazioni e recensioni

G2: 4,6/5 (5.000+ recensioni)

4,6/5 (5.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (13.000+ recensioni)

Strumenti di calendario per team remoti

20. Calendly - Programmazione ottimizzata per i professionisti

via Calendario Calendly elimina la seccatura della programmazione delle riunioni consentendo agli altri di prenotare appuntamenti in base alla vostra disponibilità. È molto apprezzato per la sua semplicità e per il tocco professionale che aggiunge alle interazioni di pianificazione.

È uno strumento eccellente per freelance, agenzie, fornitori di servizi professionali e reclutatori.

Suggerimento_pro: Per l'integrazione di Calendly nel vostro spazio di lavoro ClickUp si ottiene una solida combinazione di pianificazione e gestione dei progetti, perfetta per i team remoti.

Le migliori caratteristiche di Calendly

Elimina il tira e molla per trovare gli spazi adatti alle riunioni, consentendo al team di scegliere tra gli spazi disponibili nel calendario

Si sincronizza perfettamente con il vostro calendario (Google, Outlook, Office 365) e si integra con strumenti come ClickUp, Salesforce e Slack

Impostazione di messaggi di conferma, promemoria e follow-up personalizzati per migliorare l'esperienza della riunione per tutti i partecipanti

Limitazioni di Calendly

La versione gratuita è piuttosto limitata nelle funzioni e gli utenti devono sottoscrivere un abbonamento a pagamento per sbloccare maggiori funzionalità

Essendo una piattaforma basata sul web, richiede una connessione a Internet stabile per gestire e accedere alle prenotazioni

Prezzi di Calendly

**Gratuito

Standard: $12/seduta al mese

$12/seduta al mese Team: $20/seduta al mese

$20/seduta al mese Impresa: A partire da $15.000

Valutazioni e recensioni di Calendly

G2 : 4.7/5 (2.000+ recensioni)

: 4.7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3000+ recensioni)

21. Microsoft Outlook - Strumento completo per la posta elettronica e il calendario

via Microsoft Outlook Microsoft Outlook è molto più di un semplice client di posta elettronica. È una soluzione integrata per e-mail, calendari, contatti e attività, progettata per aumentare la produttività in ambito personale e professionale. Raggiungere la casella di posta zero diventa più facile con strumenti come Outlook e ClickUp, che aiutano a gestire la posta elettronica, a pianificare e ad automatizzare le attività.

Le migliori caratteristiche di Microsoft Outlook

Gestione di e-mail, attività e appuntamenti dalla stessa applicazione, per migliorare la produttività e l'organizzazione

Sfruttare potenti strumenti per la gestione dei messaggi di posta elettronica, come le categorie, i flag e le regole, che vi aiuteranno a mantenere la vostra casella di posta pulita e organizzata

Funziona senza problemi su tutti i dispositivi e con diversi servizi di posta elettronica, offrendo un'esperienza coerente ovunque lo si utilizzi

Limitazioni di Microsoft Outlook

I nuovi utenti potrebbero trovare scoraggiante l'insieme di funzioni e impostazioni che lo caratterizzano

Può essere pesante per le risorse di sistema, soprattutto quando si gestiscono grandi volumi di e-mail o si integrano più account

Prezzi di Microsoft Outlook

Incluso negli abbonamenti Microsoft 365

Valutazioni e recensioni di Microsoft Outlook

G2 : 4.5/5 (2000+ recensioni)

: 4.5/5 (2000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (1000+ recensioni)

22. Google Calendar-Efficiente strumento di gestione del tempo

via Calendario di Google Google Calendar, parte di Google Workspace, offre una soluzione semplice per gestire gli impegni del vostro team. Questo strumento consente di organizzarsi senza problemi.

È possibile iscriversi ai calendari del team, trovare orari comuni per programmare le riunioni e generare collegamenti a Google Meet, perfetti per i team remoti che lavorano in modo coeso. Inoltre, integrando Google Calendar in ClickUp, è possibile mantenere l'intero flusso di lavoro su un'unica piattaforma.

Le migliori caratteristiche di Google Calendar

Semplificare la gestione degli appuntamenti e degli orari con un'interfaccia pulita e facile da usare

Aumenta la produttività e la collaborazione grazie all'integrazione con altri servizi di Google

Accesso al calendario da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento

Limitazioni di Google Calendar

Pur essendo efficace per la pianificazione, manca di alcune delle funzionalità più avanzate presenti negli strumenti dedicati alla gestione dei progetti

La gestione delle attività di Google Calendar è meno completa rispetto agli strumenti specializzati, rendendo difficile il tracciamento delle attività e la gestione dei progetti complessi

Prezzi di Google Calendar

Gratuito per l'utilizzo con qualsiasi account Google

per l'utilizzo con qualsiasi account Google Incluso negli abbonamenti a Google Workspace per ulteriori funzionalità aziendali

Valutazioni e recensioni di Google Calendar

G2: Non disponibile

Non disponibile Capitolare: 4.8/5 (3.000+ recensioni)

Applicazioni per la gestione della distrazione e la concentrazione

23. Focus Bear-Assistente digitale alla produttività

via Orso da fuoco Focus Bear è uno strumento di produttività digitale progettato per aiutare gli utenti a rimanere concentrati e a gestire le distrazioni. Il lavoro a distanza è spesso accompagnato da distrazioni che fanno deragliare l'attenzione e riducono la produttività, e un'applicazione come questa aiuta a tenere a bada tutto ciò.

Questa applicazione è ideale per professionisti e studenti che desiderano migliorare la propria concentrazione durante i periodi di lavoro o di studio.

Le migliori caratteristiche di Focus Bear

Blocca i siti web e le app che distraggono, consentendo agli utenti di concentrarsi sul compito da svolgere senza interruzioni

Impostazione di sessioni di concentrazione temporizzate che incoraggiano periodi di lavoro profondo seguiti da brevi pause, promuovendo un sano ritmo lavoro-pausa

Traccia il tempo trascorso sulle attività e fornisce informazioni sugli schemi di produttività, aiutando gli utenti a ottimizzare i loro programmi

Limitazioni di Focus Bear

Disponibilità limitata su tutti i dispositivi, che può essere uno svantaggio per gli utenti che lavorano su più piattaforme

Pur essendo efficace, le funzionalità possono essere troppo basilari per gli utenti che cercano una suite di produttività più completa

Prezzi di Focus Bear

4,99 dollari al mese

Valutazioni e recensioni di Focus Bear

Non disponibile

24. Foresta - Rimanere concentrati, essere presenti

via Foresta Forest è un'altra applicazione unica nel suo genere che aiuta gli utenti a rimanere concentrati grazie a un gioco e a un rinforzo positivo.

Completando periodi di lavoro concentrato, si fa crescere un albero virtuale, che inizia a morire se l'utente lascia l'app per controllare altri siti o applicazioni.

Le migliori caratteristiche di Forest

Rimanere concentrati con uno strumento di gioco che fa crescere alberi virtuali, che rappresentano la durata dell'attenzione. Più lunga è l'attenzione, più grande è la foresta

Contribuire alle cause ambientali attraverso la collaborazione con organizzazioni che piantano alberi veri, con un impatto reale

Supporto multipiattaforma, disponibile sia come applicazione mobile che come estensione per browser, per consentire scenari di utilizzo versatili

Limitazioni della foresta

La natura ludica dell'applicazione potrebbe non piacere agli utenti che preferiscono uno strumento di produttività più tradizionale, senza bisogno di motivazioni esterne

Si concentra principalmente sulla gestione del tempo e manca di funzioni avanzate che si trovano in strumenti di gestione dei progetti completi

Prezzi di Forest

App mobile: 3,99 dollari per un acquisto una tantum su piattaforme mobili

3,99 dollari per un acquisto una tantum su piattaforme mobili Estensione per browser: gratuita

Forest valutazioni e recensioni

Google Play store: 4,7/5 (669.000+ recensioni)

25. Taskade: elenchi di cose da fare e gestione delle attività in modo collaborativo

via Taskade Taskade è uno strumento flessibile di gestione dei progetti e di collaborazione che aiuta i team a organizzare le attività, gestire i progetti e fare brainstorming di idee in uno spazio di lavoro sincronizzato.

Grazie alla comunicazione in tempo reale, ai modelli personalizzabili e all'automazione dell'intelligenza artificiale, i responsabili dei team remoti possono semplificare le attività, delegare il lavoro, fissare le scadenze e monitorare i progressi senza soluzione di continuità.

Le migliori caratteristiche di Taskade

Lavorare insieme in tempo reale, modificando e aggiornando le attività simultaneamente da qualsiasi luogo

Sfruttare un'ampia gamma di modelli personalizzabili per diversi tipi di progetti e flussi di lavoro

Passare da un'opzione di visualizzazione all'altra, come elenchi di attività, mappe mentali e diagrammi organizzativi, per soddisfare le diverse esigenze e preferenze

Limitazioni di Taskade

Essendo relativamente nuovo, potrebbe non avere lo stesso livello di integrazione dei concorrenti più affermati

Sebbene offra integrazioni di base, potrebbe non supportare ancora un'ampia gamma di applicazioni e servizi di terze parti come altri strumenti

Prezzi di Taskade

**Gratuito

Taskade Pro: $10/utente al mese

$10/utente al mese Taskade for Teams: $20/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Taskade

G2: 4.6/5 (40+ recensioni)

4.6/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (60+ recensioni)

Strumenti di conversione del tempo per team remoti

26. WorldTimeBuddy - Gestione semplificata del fuso orario

via WorldTimeBuddy WorldTimeBuddy è lo strumento ideale per tutti coloro che si destreggiano tra diversi fusi orari.

Questo strumento di facile utilizzo è il preferito dai professionisti che devono programmare riunioni e collaborare a progetti con team globali.

È possibile personalizzare la visualizzazione dell'orario con opzioni quali l'evidenziazione del fine settimana, gli avvisi DST e il formato misto 12/24 ore. In questo modo sarete sempre al corrente del vostro orario, ovunque vi troviate e in qualunque modo lavoriate.

Le migliori caratteristiche di WorldTimeBuddy

Selezionate e regolate gli intervalli di tempo con un'interfaccia drag-and-click, create pagine di eventi condivisibili e integrate gli orari delle riunioni direttamente nei vostri calendari o nelle applicazioni web

Utilizzate l'app per dispositivi mobili per avere la comodità di controllare e programmare anche in movimento

Limitazioni di WorldTimeBuddy

La gestione di più fusi orari può creare confusione e confusione

La gamma di opzioni di personalizzazione, come i formati di ore miste e l'evidenziazione dei fine settimana, può richiedere un periodo di apprendimento per i nuovi utenti per navigare in modo efficiente

Prezzi di WorldTimeBuddy

**Gratuito

Valutazioni e recensioni su WorldTimeBuddy

Non disponibile

27. App Miranda - Convertitore intuitivo di fusi orari

via App Miranda Miranda semplifica la gestione dei fusi orari. Il convertitore di fuso orario è stato progettato per aiutare gli utenti a pianificare riunioni e chiamate internazionali attraverso diversi fusi orari.

È l'ideale se voi e il vostro team dovete tenere sotto controllo più fusi orari: La mappa interattiva del mondo e la rotella per la regolazione dell'orario aiutano a programmare le riunioni direttamente attraverso l'app via e-mail.

le migliori caratteristiche dell'app #### Miranda

Visualizzazione dei fusi orari con una mappa del mondo visivamente accattivante, che mostra in tempo reale la luce del giorno e della notte nei diversi fusi orari

Sfruttare i widget per l'accesso rapido sui dispositivi mobili, in modo da poter vedere le informazioni sui fusi orari a colpo d'occhio senza aprire l'app

Personalizzazione dei fusi orari visualizzati e delle modalità di adattamento dell'applicazione alle proprie esigenze specifiche

Limitazioni dell'app Miranda

È progettata principalmente per i dispositivi mobili, il che potrebbe limitarne l'utilità per gli utenti che preferiscono le applicazioni desktop per il lavoro

Si concentra sulla semplicità, il che significa che potrebbe non avere la profondità di funzioni necessarie per esigenze di pianificazione più complesse

Prezzi di Miranda App

**Gratuito

Valutazioni e recensioni dell'App Miranda

Non disponibile

via Timeanddate.com I team remoti possono utilizzare Time Zone Converter di Timeanddate.com per effettuare conversioni di fuso orario complesse. Che si tratti di gestire orari transfrontalieri per motivi di lavoro, di viaggio o personali, questo strumento vi aiuterà con tutti i dettagli necessari.

le migliori caratteristiche di #### Timeanddate.com Time Zone Converter sono

Utilizzate le numerose informazioni sui fusi orari, compresi gli aggiustamenti per l'ora legale e le differenze di orario locali

Pianificate eventi e riunioni con un pubblico internazionale trovando gli orari più convenienti tra i vari fusi orari

Pur essendo completa, l'interfaccia web può risultare meno comoda di un'applicazione mobile dedicata per l'accesso in mobilità

**Gratuito

Non disponibile

Strumenti di sicurezza per team remoti

29. 1Password - Gestione sicura delle password

1Password è un potente gestore di password che conserva tutte le password, le licenze software e le informazioni sensibili in un caveau virtuale. Una sola password principale consente l'accesso e questo lo rende una scelta affidabile per le esigenze di sicurezza personali e professionali.

Le migliori caratteristiche di 1Password

Garantisce che tutti i dati memorizzati siano al sicuro da accessi non autorizzati grazie alla crittografia leader del settore

Utilizzare lo strumento su diversi dispositivi in Windows, macOS, iOS, Android e attraverso le estensioni del browser

Compila automaticamente le password su siti web e app, risparmiando tempo e migliorando la sicurezza, evitando l'uso ripetuto delle stesse password

Limitazioni di 1Password

A differenza di altri gestori di password che offrono un acquisto unico, 1Password richiede un abbonamento mensile o annuale

La gamma di funzioni e impostazioni può essere eccessiva per i nuovi utenti o per chi non è abituato a usare i gestori di password

Prezzi di 1Password

Singoli: 2,99 dollari/mese (fatturati annualmente)

2,99 dollari/mese (fatturati annualmente) Famiglie: $4,99/mese (con fatturazione annuale)

$4,99/mese (con fatturazione annuale) Team: $19,95/mese

$19,95/mese Aziende: $7,99/utente al mese (con fatturazione annuale)

1Password valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (1000+ recensioni)

4.7/5 (1000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2000+ recensioni)

Strumenti di messaggistica e chiamata

30. Signal - Messaggistica e chiamate private

via Segnale Signal prende sul serio la privacy del vostro team, offrendo un modo sicuro per chattare ed effettuare chiamate vocali e video. È la soluzione ideale per le persone che tengono alla propria sicurezza e si è guadagnata il plauso dei professionisti della sicurezza informatica e dei sostenitori della privacy di tutto il mondo.

Le migliori caratteristiche di Signal

Garantisce l'accesso ai messaggi e alle chiamate solo agli utenti che comunicano, grazie alla crittografia end-to-end

Migliora la privacy degli utenti raccogliendo dati minimi e non memorizzando i metadati dei messaggi o i registri delle comunicazioni

Limitazioni del segnale

La base di utenti più piccola di Signal, rispetto ad applicazioni come WhatsApp o Facebook Messenger, può limitare la comunicazione con una rete più ampia

L'interfaccia e le funzioni dell'app potrebbero sembrare meno raffinate o funzionali rispetto alle app più commerciali

Prezzi di Signal

Gratuito

Valutazioni e recensioni del segnale

G2 : 4.4/5 (400+ recensioni)

: 4.4/5 (400+ recensioni) Capterra: Non disponibile

Scegliere gli strumenti giusti per il vostro team

La scelta della vasta gamma di strumenti disponibili per il lavoro a distanza, la collaborazione e la sicurezza può risultare opprimente. Che si tratti di ottimizzare la comunicazione, migliorare la produttività o garantire la sicurezza dei dati, gli strumenti giusti possono fare la differenza nel modo in cui il team opera e prospera in un ambiente digitale.

Quando valutate questi strumenti, considerate come possono essere integrati nei flussi di lavoro del vostro team per aumentare la produttività e l'efficacia.

Ricordate che una gestione efficace dei progetti è fondamentale per una collaborazione di successo. Incorporare strumenti come ClickUp nella vostra configurazione aiuta a semplificare le attività di gestione e a mantenere il team ben coordinato, indipendentemente dalla posizione di ognuno.

Se siete un libero professionista, utilizzate trucchi per freelance per ottimizzare i vostri progetti indipendenti, mentre esplorate le funzioni di lavoro a distanza di ClickUp per le vostre esigenze di gestione dei progetti. Iniziate a lavorare con ClickUp oggi stesso per sperimentare i vantaggi di una piattaforma integrata di gestione del lavoro - Trasforma il tuo ufficio a casa in una centrale di produttività.