Abbiamo testato le migliori 12 alternative e concorrenti di Loom per il 2024

In qualità di content manager esperto che ha navigato nei terreni dinamici di diverse strutture di team - di persona, a distanza e ibride - ho capito che la chiave per una comunicazione efficiente è la semplicità e la chiarezza. Ecco perché la registrazione dello schermo è diventata un elemento fondamentale del mio kit di strumenti.

Nel corso degli anni ho lavorato con diversi strumenti di registrazione dello schermo, tra cui Loom che, pur essendo molto diffuso, ha la sua buona dose di limitazioni. Per nostra fortuna, il panorama tecnologico è ricco di potenti alternative a Loom e sono entusiasta di condividere con voi le mie 12 migliori scelte.

Scopriamo queste soluzioni che non solo aiutano a creare contenuti video interessanti, ma contribuiscono anche a migliorare la qualità del lavoro collaborazione tra i team. Preparatevi a ottimizzare le registrazioni dello schermo con queste fantastiche alternative a Loom!

Cos'è Loom?

Loom

Loom è un registratore di schermo che consente di registrare rapidi messaggi video da condividere con il proprio team.

Con l'estensione Loom per Chrome, è possibile registrare:

Visite al sito web

Esercitazioni sul software

Interviste

Lezioni online

E molto altro ancora

Questo rende Loom un'ottima alternativa all'uso di e-mail, messaggistica istantanea e applicazioni per videoconferenze.

Limitazioni di Loom

Anche se Loom dovrebbe essere la soluzione ideale per le esigenze di messaggistica video, non lo è affatto.

Ecco perché:

L'interfaccia utente di Loom non è molto intuitiva, quindi probabilmente avrete difficoltà a navigare e a creare i vostri messaggi video "istantanei"

Le sue limitate capacità di editing significano che dovrete affidarvi ad altre applicazioni o servizi per modificare i messaggi registrati

La versione gratuita limita gli utenti a 25 video e consente una durata massima di cinque minuti

Le 12 migliori alternative a Loom nel 2024

1. Clip di ClickUp

Dite addio alle lunghe discussioni di testo e dite ciao alla chiarezza con Clip di ClickUp !

Clips va oltre la semplice registrazione dello schermo: reinventa il modo di lavorare e offre una perfetta integrazione nell'ambiente di lavoro esistente. È possibile creare facilmente un clip in qualsiasi conversazione ClickUp, con un semplice clic sull'icona del video. Inoltre, ogni clip viene trascritto automaticamente con ClickUp Brain, il nostro assistente AI. In questo modo è possibile evidenziare i segmenti importanti, saltare da una sezione all'altra del video e utilizzare gli snippet quando necessario.

Condividere i clip è semplicissimo. È sufficiente incorporare il clip in ClickUp, condividere un link pubblico o scaricare il file video per una maggiore comodità. È inoltre possibile trasformare qualsiasi clip in un'attività, dando la possibilità di trasformare le idee in attività realizzabili. Infine, grazie all'archiviazione automatica di tutti i clip nel vostro Clips Hub, l'organizzazione non è mai stata così semplice. Liberate il vostro potenziale con Clips di ClickUp!

Caratteristiche dei clip chiave

Trasforma le conversazioni con i clip : Cliccate sull'icona del video per creare istantaneamente un clip in qualsiasi conversazione su ClickUp: un modo rapido e senza problemi per trasmettere le vostre idee e mantenere il vostro team in sintonia.

: Cliccate sull'icona del video per creare istantaneamente un clip in qualsiasi conversazione su ClickUp: un modo rapido e senza problemi per trasmettere le vostre idee e mantenere il vostro team in sintonia. Utilizzate le trascrizioni potenziate dall'intelligenza artificiale : ClickUp Brain si assume il compito di trascrivere ogni clip, presentandovi i tempi e i frammenti. Non dovrete più preoccuparvi di perdere i punti critici.

: ClickUp Brain si assume il compito di trascrivere ogni clip, presentandovi i tempi e i frammenti. Non dovrete più preoccuparvi di perdere i punti critici. Condividi il tuo clip con un solo clic: Condividere i clip è facile come fare clic su un pulsante. Che vogliate incorporarlo in ClickUp, condividere un link pubblico o scaricare il file video, la scelta è vostra.

Pro

Registra facilmente la finestra del desktop e la scheda di Chrome/Firefox

Condivisione rapida dei video con i membri del team

Può essere integrato con servizi come YouTube, Giphy, Google Drive e persino Loom

La versione gratuita prevede un numero illimitato di attività e di membri

Contro

Gli utenti non possono registrare direttamente i video dalla loro webcam

Lo strumento non è dotato diediting videocapacità

Prezzi delle clip

ClickUp offre multipli piani tariffari :

Gratuito per sempre

Impossibile : $7 per utente al mese

: $7 per utente al mese Business : $12 per utente al mese

: $12 per utente al mese Impresa : Contatto ClickUp per prezzi personalizzati

: Contatto ClickUp per prezzi personalizzati ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento per $5 per membro

2. ScreenRec

ScreenRec

il nome esplicito dice tutto, ma è davvero efficace?

scopriamolo

Caratteristiche principali di ScreenRec

Registra lo schermo, l'audio del computer e del microfono e la webcam in HD o 4k

Annotazione delle schermate con semplici strumenti di annotazione

Collegamento automatico condivisibile che consente di condividere facilmente le catture con chiunque nel mondo

Pro

Interfaccia utente semplice, moderna ed elegante

Registra per un tempo illimitato

Può catturare qualsiasi parte dello schermo con la funzione di ritaglio facile da usare

Contro

Nessun pulsante di pausa per interrompere temporaneamente la registrazione

Nessuna funzione di editing video

Prezzi di ScreenRec

ScreenRec è gratuito per sempre.

3. Wistia

Wistia

Caratteristiche principali di Wistia

Interfaccia di registrazione dello schermo semplice e intuitiva

Integrazione con la piattaforma video Wistia per una facile distribuzione

Funzioni di collaborazione per progetti video di gruppo

Pro

Perfetta integrazione con la piattaforma video Wistia per una gestione video avanzata

Interfaccia facile da usare per una creazione video rapida ed efficiente

Le funzioni di collaborazione facilitano il lavoro di squadra e la condivisione dei progetti

Contro

Capacità di editing limitate rispetto a software di editing video più avanzati

L'integrazione con la piattaforma Wistia può richiedere un abbonamento per l'accesso completo alle funzionalità

Prezzi di Wistia

Gratuito (fino a 10 video)

Plus: $19 al mese

$19 al mese Pro: $79 al mese

$79 al mese Avanzato: $319 al mese

4. Usersnap

Usersnap

Ma la funzionalità di registrazione dello schermo di Usersnap è facile e veloce come Loom e le altre alternative? 😏

scattiamo!

Caratteristiche principali di Usersnap:

Widget di feedback con tecnologia di registrazione dello schermo: facilitano la comunicazione con gli utenti interni ed esterni su questioni complesse.

Microsondaggi mirati: aumentano il coinvolgimento e assicurano approfondimenti precisi per prendere decisioni con prove sufficienti.

Dashboard e impostazione intuitiva: consente ai team non esperti di tecnologia di risparmiare tempo monitorando il sentiment degli utenti da un'unica postazione.

Community e conversazioni: costruite relazioni reali con gli utenti rispondendo ai feedback attraverso Usersnap o discutendo apertamente sulla Usersnap Board pubblica.

Pro:

Avere un flusso costante di prove per consentire ai team di apportare miglioramenti con fiducia.

Permettere ai clienti di condividere la loro voce e sentirsi coinvolti nella crescita del prodotto.

Iniziare a raccogliere i feedback degli utenti tramite la registrazione delle schermate con uno sforzo tecnologico minimo (30 minuti al massimo di configurazione).

Contro:

Non si tratta di un software di registrazione dello schermo, ma piuttosto di un software di registrazione dello schermostrumento per il feedback dei clienti che ha la funzionalità di registrazione dello schermo come caratteristica standard.

È destinato principalmente ai team di prodotti SaaS per la raccolta di feedback interni ed esterni, ma può essere usato anche dai team di CS, sviluppo e gestione dei progetti.

Non ci sono funzionalità di post-editing.

Prezzi di Usersnap

Piano startup: 69 dollari/mese, feedback illimitato per la registrazione dello schermo, 5 widget attivi per gli utenti per fornire feedback, 10 utenti.

Piano aziendale: 129 dollari/mese, feedback illimitati sulla registrazione dello schermo, 15 widget attivi per consentire agli utenti di fornire feedback, 15 utenti.

Piano Premium: 249 dollari/mese, feedback illimitato di registrazione dello schermo, 25 widget attivi per consentire agli utenti di fornire feedback, 25 utenti.

Piano Enterprise: 049 dollari/mese, feedback illimitato sulla registrazione dello schermo, widget attivi illimitati, utenti illimitati.

5. Inviarespark

Invia il parco

Ma è in grado di "accendere" la vostra messaggistica video?

Caratteristiche principali di Sendspark

Modelli per creare video personalizzati in scala

Supporto del branding per il proprio logo, tema di colore e dominio personalizzato

Possibilità di condividere i video come link, e-mail, messaggi di testo o embed di siti web

Analisi dettagliate per vedere chi guarda i vostri video, dove si trovano gli spettatori e a che punto del video sono arrivati

pro di ####

L'attenzione di Sendspark ai video per la comunicazione con i clienti lo rende una delle migliori opzioni per la vendita virtuale

Ottimo per creare rapidamente molti video simili (per il prospecting delle vendite, per l'onboarding,successo del cliente, assistenza, ecc.)

Veloce e facile da usare

Contro

Poiché Sendspark è stato progettato per la comunicazione con i clienti, altre piattaforme video come Clip saranno migliori per la comunicazione interna

La registrazione video non funziona bene su Safari o sui dispositivi mobili

Nessun editing video

Prezzi di Sendspark

Sendspark ha 4 piani tariffari:

Piano gratuito : Include le funzioni principali di registrazione della fotocamera e dello schermo per un massimo di 30 video.

: Include le funzioni principali di registrazione della fotocamera e dello schermo per un massimo di 30 video. Piano di messaggistica video 1:1 : $12/utente/mese - Include branding personalizzato, analisi dettagliate, video call-to-action e video illimitati

: $12/utente/mese - Include branding personalizzato, analisi dettagliate, video call-to-action e video illimitati piano Personalizzazione su scala : $39/utente/mese - Include white-label, dominio personalizzato, integrazioni CRM e un dashboard di amministrazione per monitorare le prestazioni del team e dei video.

: $39/utente/mese - Include white-label, dominio personalizzato, integrazioni CRM e un dashboard di amministrazione per monitorare le prestazioni del team e dei video. piano Team & Management: $129/team/mese - Include spazi di lavoro multipli per gestire più marchi

6. Camtasia

Camtasia

questo registratore di schermo sarà il vostro prossimo migliore amico?

diamo un'occhiata

Caratteristiche principali di Camtasia

Le opzioni di registrazione dello schermo consentono di registrare l'intero schermo, una parte di esso o solo una finestra dell'applicazione

I modelli video precostituiti riducono i tempi di editing dei video

Libreria di musica ed effetti sonori royalty-free per migliorare la vostra esperienza video

pro di ####

Camtasia è dotato di una buona libreria di risorse con icone, brani musicali, modelli di movimento e altro ancora

Lo strumento consente di aggiungere elementi interattivi come i quiz ai video

Contro

Camtasia non ha un piano gratuito ed è molto costoso se confrontato con altri programmi similistrumenti di registrazione dello schermo* Per creare contenuti video con questo strumento è necessaria una grande formazione

Gli utenti segnalano ritardi tra video e audio durante la registrazione

Prezzi di Camtasia

Camtasia offre quattro piani tariffari:

Piano di licenza singola individuale: $179,88 una tantum

$179,88 una tantum Piano di licenza per singoli e piccoli team: $299,99 una tantum

$299,99 una tantum Azienda: $286,85 una tantum

$286,85 una tantum Sono disponibili prezzi speciali per i team governativi, no-profit ed educativi

Controllate questi Alternative a Camtasia !

7. VEED

Veed

diamo un'occhiata più da vicino per determinare se può aiutarvi a creare il video dei vostri sogni

Caratteristiche principali di VEED

Layout multipli per registrare video in split-screen, inserire la webcam, scambiare lo sfondo e molto altro ancora

Strumento di editing online per aggiungere sottotitoli, ritagliare i video, rimuovere il rumore di fondo, includere effetti video e altro ancora

Spazio di lavoro per organizzare i contenuti, i loghi, i caratteri, le palette di colori, ecc. in un unico posto

pro di ####

VEED è facile da usare per principianti e professionisti

Le trascrizioni video facilitano l'aggiunta di sottotitoli a supporto dell'audio

Lo strumento di taglio video consente di tagliare file di diversi formati, tra cui GIF, MP4, MOV e AVI

Contro

L'editor video online di VEED è costoso: 15 dollari al mese

Il watermark di VEED appare nei video gratuiti (consulta questa guida per* registratori di schermo senza filigrana! * )

registratori di schermo senza filigrana! ) La collaborazione tra più membri del team è supportata solo nella versione "Pro"

Prezzi VEED

VEED offre tre piani tariffari:

Piano gratuito: lunghezza video di 10 minuti + progetti illimitati + 2GB di spazio di archiviazione + qualità di esportazione 720p + sottotitoli automatici + e molto altro

lunghezza video di 10 minuti + progetti illimitati + 2GB di spazio di archiviazione + qualità di esportazione 720p + sottotitoli automatici + e molto altro Piano base: $18/mese - lunghezza video di 25 minuti + progetti illimitati + 5GB di storage + qualità di esportazione 1080p + sottotitoli automatici + supporto chat + e altro ancora

$18/mese - lunghezza video di 25 minuti + progetti illimitati + 5GB di storage + qualità di esportazione 1080p + sottotitoli automatici + supporto chat + e altro ancora Piano Pro: $30/mese - lunghezza video di 2 ore + progetti illimitati + 20GB di storage + qualità di esportazione 4k + sottotitoli automatici + traduzione sottotitoli + supporto chat + brand kit + e altro ancora

$30/mese - lunghezza video di 2 ore + progetti illimitati + 20GB di storage + qualità di esportazione 4k + sottotitoli automatici + traduzione sottotitoli + supporto chat + brand kit + e altro ancora Piano business: $59/mese - video call to actions + 50GB di storage + avatar AI 240 minuti + video analytics

8. Vidyard

Vidyard

Ma è in grado di distinguersi in un giardino di altri strumenti video?

Caratteristiche principali di Vidyard

Condivisione video per inviare video via e-mail, incorporarli in siti web o condividerli su piattaforme di social media come Twitter, Instagram o Facebook

La funzione di notifica del coinvolgimento vi permette di sapere quando qualcuno visualizza il vostro messaggio video

Ottimizzazione dei video per elaborare automaticamente i vostri video con didascalie e metadati per posizionarli meglio nelle ricerche

Pro

Vidyard supporta il caricamento di video in diversi formati, come MP4, MOV, WMV e così via

Gli utenti possono registrare l'intero schermo, la scheda del browser, con o senza il feed della webcam

Contro

L'interfaccia utente può risultare confusa per i nuovi utenti

È offerto a un prezzo premium, con piani a pagamento a partire da 15 dollari/mese

Il software include solo funzionalità di editing limitate

Prezzi di Vidyard

Vidyard offre quattro piani tariffari:

Piano gratuito: registrazioni illimitate + upload illimitato + condivisione via e-mail, social media + e altro ancora

registrazioni illimitate + upload illimitato + condivisione via e-mail, social media + e altro ancora piano Pro: $19/mese - tutte le funzionalità "Free" + protezione con password + risposte ai video + call-to-action per i video + e altro ancora

$19/mese - tutte le funzionalità "Free" + protezione con password + risposte ai video + call-to-action per i video + e altro ancora PianoPlus: $59/mese - tutte le funzionalità "Pro" + più di tre utenti + branding personalizzato + analisi video + e altro ancora

$59/mese - tutte le funzionalità "Pro" + più di tre utenti + branding personalizzato + analisi video + e altro ancora Piano aziendale: Contattare le vendite

9. ZIGHT

CloudApp

ma questo registratore di schermo può aiutarvi a sentirvi come se foste sul Cloud 9?

verifichiamo

Caratteristiche principali di CloudApp

Webcam Screen Record consente di aggiungere il proprio volto alla registrazione dello schermo per un'esperienza personalizzata

Supporta le annotazioni per aggiungere testi o video alle registrazioni dello schermo

Supporta la creazione di GIF

Pro

La condivisione dei link consente di condividere facilmente i messaggi video con chiunque

La funzione di editing consente di tagliare e ritagliare facilmente i video

Contro

Il suo piano "Free" limita la durata dei video a 90 secondi

Non è possibile modificare o tagliare le registrazioni video

L'interfaccia utente non è intuitiva e richiede tempo per abituarsi

Prezzi di CloudApp

CloudApp offre quattro piani tariffari:

Piano Free: video + GIF + screenshot annotati + lunghezza del video fino a 90 secondi + accesso agli ultimi 20 file + notifiche del visualizzatore

video + GIF + screenshot annotati + lunghezza del video fino a 90 secondi + accesso agli ultimi 20 file + notifiche del visualizzatore piano Pro: $9,95/mese - tutte le funzionalità "Free" + registrazione illimitata + branding personalizzato + accesso a un numero illimitato di file + call-to-action + e molto altro ancora

$9,95/mese - tutte le funzionalità "Free" + registrazione illimitata + branding personalizzato + accesso a un numero illimitato di file + call-to-action + e molto altro ancora Team: $8/utente/mese - tutte le funzionalità "Pro" + gestione dei membri + fatturazione centralizzata + supporto prioritario + integrazioni di terze parti + e altro ancora

$8/utente/mese - tutte le funzionalità "Pro" + gestione dei membri + fatturazione centralizzata + supporto prioritario + integrazioni di terze parti + e altro ancora Enterprise: contattare per il prezzo - tutte le funzionalità "Team" + sicurezza, controllo e supporto aggiuntivi

Bonus:_ **Estensioni di Chrome_AI !

10. Snagit

TechSmith Snagit

ma è in grado di conquistare la posizione di miglior strumento di registrazione video?

vediamo..

Caratteristiche principali di Snagit

Funzione di registrazione dello schermo per catturare lo schermo come video MP4 o come GIF

Cattura a scorrimento panoramico per catturare schermate a scorrimento a pagina intera dello schermo

Annotazioni per aggiungere testo o disegnare elementi visivi sopra i video

pro di ####

Può estrarre il testo da un'immagine aggiunta alla sua libreria

La possibilità di aggiungere testo come annotazioni contribuisce a migliorare la chiarezza del contenuto del video

Contro

Dal momento che il registratore di schermo ha così tante funzioni, può risultare eccessivo per i nuovi utenti

Snagit non offre un piano gratuito e i piani a pagamento sono costosi e possono essere inadatti per le piccole imprese

Gli utenti non possono condividere direttamente i loro video come link e devono affidarsi a Screencast.com per questo scopo

Prezzi di Snagit

Snagit offre un costo di licenza una tantum di 62,99 dollari per utente.

11. Tella

Tella

Caratteristiche principali di Tella

Strumenti di registrazione video e dello schermo facili da usare

Opzioni di editing avanzate per creare video di qualità

Archiviazione su cloud per un facile accesso e condivisione dei contenuti video

Pro

Interfaccia semplificata per un'esperienza facile da usare

Robuste funzioni di editing per migliorare i contenuti video

L'archiviazione in cloud consente una facile collaborazione e condivisione dei video

Contro

Opzioni di personalizzazione limitate rispetto ad altri strumenti

Può mancare di alcune funzioni avanzate presenti in software di editing video più specializzati

Prezzi di Tella

Con il piano Starter gratuito di Tella è possibile registrare fino a 10 video e condividere i video tramite URL senza watermark. Il piano Pro a pagamento, con un numero illimitato di video e l'esportazione dei video senza filigrana, parte da 19 dollari al mese per utente.

12. Studio OBS

Studio OBS

Caratteristiche principali di OBS Studio

Software open-source con una comunità di supporto

Impostazioni personalizzabili per la registrazione flessibile dello schermo e lo streaming dal vivo

Supporto multipiattaforma per Windows, macOS e Linux

Pro

Ampie opzioni di personalizzazione per contenuti video personalizzati

Supporto per varie piattaforme

Possibilità di registrare e trasmettere simultaneamente

Aggiornamenti e miglioramenti regolari basati sul feedback degli utenti

Contro

Curva di apprendimento più ripida rispetto a strumenti più facili da usare come Loom

Richiede un livello superiore di conoscenze tecniche per utilizzare efficacemente tutte le funzionalità

Prezzi di OBS Studio

OBS Studio è uno screen recorder online gratuito.

Ottimizza le registrazioni dello schermo con Loom Alternative

Certo, Loom è una piattaforma di messaggistica video che sostituisce le lunghe e-mail e le interminabili videochiamate.

Tuttavia, il registratore di schermo non è molto facile da usare e offre funzionalità di editing minime.

E se si utilizza la versione gratuita, la piattaforma di registrazione video è piuttosto limitata.

Fortunatamente, diverse alternative a Loom, come Clip di ClickUp, consentono di creare contenuti video e molto altro.

Con ClickUp è possibile fare molto di più che registrare lo schermo del PC.

Potete collaborare con il vostro team al Spazio di lavoro creare Mappe Mentali, definire Obiettivi, impostare Automazioni per azioni ripetitive e così via.

Quindi, perché non ottenere ClickUp gratuitamente per risolvere tutti i vostri problemi di registrazione dello schermo?