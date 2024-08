Abbiamo testato i 14 migliori strumenti gratuiti per la registrazione dello schermo (senza watermark) nel 2024

Il software di registrazione dello schermo può aiutarvi in molti modi.

Si possono registrare walkthrough, risolvere piccoli dettagli, catturare tonnellate di dati per farli vedere a tutti e molto altro ancora. Le possibilità sono infinite e in continua crescita! Soprattutto con l'aumento del lavoro a distanza. Ma per trasformare la registrazione dello schermo dei vostri sogni in realtà, ci può essere un problema.

Per creare una registrazione dello schermo di alta qualità è necessaria un'applicazione di alta qualità che aiuti a catturare chiaramente il punto... e molte di queste applicazioni sono solitamente accompagnate da una filigrana o da un prezzo elevato.

Soprattutto se dovete presentare la registrazione agli stakeholder o condividerla con l'azienda, la presenza di un watermark può far sembrare i vostri video poco professionali o distrarre dal contenuto. Tuttavia, il prezzo che potreste pagare per eliminare il simbolo dalla vostra registrazione potrebbe non valere quello che ottenete in cambio.

e allora cosa fare?

Vi rivolgete ai vostri amici del blog ClickUp per aiutarvi a cercare uno screen recorder gratuito. 🤓

Anche noi abbiamo incontrato questo ostacolo e abbiamo già fatto il possibile per aiutarvi a superarlo! Esploreremo alcuni dei nostri screen recorder gratuiti preferiti senza watermark che vi permetteranno di essere sempre in forma online, 24 ore su 24, 7 giorni su 7!

In questo articolo, esamineremo 14 registratori di schermo gratuiti, comprese le loro caratteristiche principali, i prezzi (se applicabili) e le valutazioni dei clienti, per aiutarvi a scegliere il video che fa per voi strumento di comunicazione che fa al caso vostro.

iniziamo lo screening!

Cosa cercare in un software gratuito per la registrazione dello schermo

Un registratore di schermo è utile quando dovete spiegare qualcosa a un cliente o a un collega. Invece di spiegarlo a voce o di scrivere lunghi paragrafi per far capire il vostro punto di vista, potreste semplicemente mostrarglielo! Apprezzeranno questo gesto, soprattutto se sono studenti visivi. 👀 🙋‍♀️

Con gli strumenti di registrazione dello schermo, è possibile fornire dimostrazioni o un tutorial passo-passo sul completamento di particolari attività.

Ma come si fa a sapere se un particolare software di registrazione dello schermo è la risposta a tutti i vostri problemi? (solo i problemi di lavoro, non quelli esistenziali) *dark humor alert*

Idealmente, il miglior registratore di schermo che sceglierete dovrebbe aiutarvi a creare video professionali senza filigrane o limiti di tempo. In caso contrario, ciò potrebbe limitare la possibilità di creare registrazioni complete e di alta qualità.

Ecco alcuni must da considerare quando si cerca un software di registrazione dello schermo:

Opzioni di registrazione multiple: cercate uno strumento di registrazione dello schermo che vi aiuti a catturare una finestra dell'app, una singola scheda o un'altra area specifica. Non sempre si desidera registrare l'intero schermo (e visualizzare la schermata del desktop in disordine 😜 ). Il registratore di schermo deve essere in grado di funzionare su tutte le piattaforme, compresi gli schermi di PC e Macbook.

cercate uno strumento di registrazione dello schermo che vi aiuti a catturare una finestra dell'app, una singola scheda o un'altra area specifica. Non sempre si desidera registrare l'intero schermo (e visualizzare la schermata del desktop in disordine 😜 ). Il registratore di schermo deve essere in grado di funzionare su tutte le piattaforme, compresi gli schermi di PC e Macbook. **Un watermark fastidiosamente grande compromette la visibilità del testo o delle immagini utilizzate nella registrazione. Dovreste optare per un software di registrazione dello schermo che non rovini i vostri video con i watermark

Funzionalità di editing: per rendere più ordinate le vostre registrazioni, dovreste essere in grado di accedere a uno strumento di editing o a un editor integrato. In questo modo, è possibile modificare i video senza lasciare lo strumento

per rendere più ordinate le vostre registrazioni, dovreste essere in grado di accedere a uno strumento di editing o a un editor integrato. In questo modo, è possibile modificare i video senza lasciare lo strumento Condivisibilità: anche le migliori registrazioni non servono a nulla se non è possibile condividerle con il pubblico a cui sono destinate. L'ideale sarebbe poter inviare link condivisibili immediatamente dopo aver salvato una registrazione dello schermo

anche le migliori registrazioni non servono a nulla se non è possibile condividerle con il pubblico a cui sono destinate. L'ideale sarebbe poter inviare link condivisibili immediatamente dopo aver salvato una registrazione dello schermo Voicevers e registrazioni audio: i migliori voiceovers possono fare miracoli per le vostre registrazioni. Pensate a tutti i film Disney che siete cresciuti guardando! L'applicazione che sceglierete dovrebbe permettervi di utilizzare un microfono per registrare la vostra voce per fornire un contesto alle vostre registrazioni

i migliori voiceovers possono fare miracoli per le vostre registrazioni. Pensate a tutti i film Disney che siete cresciuti guardando! L'applicazione che sceglierete dovrebbe permettervi di utilizzare un microfono per registrare la vostra voce per fornire un contesto alle vostre registrazioni Prezzo: è importante ricordare che è assolutamente ragionevole cercare le migliori qualità di registrazione dello schermo per gratis. Anche con una prova gratuita, non c'è motivo di spendere troppo per qualcosa che è alla portata di tutti! Basta sapere dove cercare. 🤔

Diamo un'occhiata ai migliori software gratuiti per la registrazione dello schermo (senza watermark) tenendo conto di queste caratteristiche.

14 Migliori strumenti gratuiti per la registrazione dello schermo senza filigrana

Ecco i migliori software gratuiti per la registrazione dello schermo (senza filigrana) da prendere in considerazione:

Registrate e condividete catture di schermate, finestre di app o schede del browser senza soluzione di continuità all'interno delle attività con Clip di ClickUp

ClickUp è uno degli strumenti più votati piattaforme di produttività e software di registrazione dello schermo utilizzati dai team produttivi in piccole e grandi aziende.

È probabilmente uno dei migliori registratori di schermo gratuiti, senza filigrana e senza limiti di tempo.

Con la funzione di registrazione gratuita dello schermo di ClickUp, ClickUp Clip , è possibile avviare immediatamente la registrazione dello schermo del desktop. È inoltre possibile visualizzare la registrazione subito dopo il suo salvataggio, senza doverla scaricare.

Questo registratore di schermo gratuito non macchia le vostre creazioni con imbarazzanti filigrane! 💯

In questo modo, potrete creare registrazioni pulite e professionali.

Con Clip, potete catturare tutorial avvincenti su come fare per i vostri clienti o registrare problemi tecnici per segnalare il problema esatto al team IT .

e la parte migliore?

Non ci sono limiti di tempo per la registrazione dei video!

ClickUp Caratteristiche principali

Ecco un'analisi più approfondita dei motivi per cui ClickUp è un'eccellente soluzione software per la registrazione dello schermo:

Registra il tuo Clip il modo in cui ti piace

avete bisogno di spiegare un processo di lavoro complesso o di salvare dettagli specifici discussi in una riunione con un cliente?

ClickUp è qui per esaudire tutti i vostri desideri.

Registrate e visualizzate direttamente i vostri direttamente nel vostro Chrome o Firefox con Clip! Invece di dover lottare per annotare i punti durante una riunione ora potete sedervi, rilassarvi e lasciare che Clip faccia la sua magia.

Infatti, è possibile scegliere di registrare lo schermo in vari modi:

L'intero schermo

Una finestra dell'applicazione

Qualsiasi scheda del browser (Chrome o Firefox)

Trascrivere clip con l'AI

Con Cervello ClickUp è possibile trascrivere automaticamente le note vocali da Clip. Con ClickUp AI e ClickUp è possibile:

Regolare la velocità di riproduzione

Scorrere i messaggi

Registrare fino a 20 minuti

Condividere i clip vocali con gli ospiti

Condividete i vostri file video in modo sicuro

Avete creato la vostra registrazione. e ora?

Potete inviare il video registrato al vostro team e ai clienti con un link condivisibile. In questo modo, il vostro team può facilmente visualizzare la registrazione per risolvere i propri dubbi, o il cliente può rivedere e dare il proprio feedback sul video.

Ecco come condividere un video registrato con Clip:

Fare clic sul menu ... in alto a destra

Fare clic su Copia collegamento

Condividere il link con chiunque, internamente o esternamente

Inviate facilmente il vostro video Clip registrato a chiunque con un link condivisibile direttamente da ClickUp

Aggiungete la vostra voce alle registrazioni video

perché limitarsi a catturare quando si può anche comunicare?

Con ClickUp è possibile registrare la propria voce (utilizzando un microfono) per rendere la registrazione video più significativa e interattiva. L'audio supporta le immagini della registrazione e vi aiuta a comunicare le vostre idee allo spettatore.

Ecco altri motivi per scegliere ClickUp..

I professionisti di ClickUp

Prezzi ClickUp informazioni

Gratuito per sempre

Impossibile : $7 per utente al mese

: $7 per utente al mese Business : $12 per utente al mese

: $12 per utente al mese Impresa : Contatto ClickUp per prezzi personalizzati

: Contatto ClickUp per prezzi personalizzati ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro del Workspace al mese

Valutazioni dei clienti ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 2.900 recensioni)

4,7/5 (oltre 2.900 recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 2.200 recensioni)

2. Telaio

via TelaioLoom è uno strumento gratuito per la registrazione dello schermo senza filigrana che favorisce la collaborazione di gruppo consentendo di condividere le registrazioni dello schermo con chiunque e su qualsiasi piattaforma.

È anche possibile dividere i video in cartelle distinte per il team interno e per gli stakeholder esterni. In questo modo, non commetterete il classico errore di inviare messaggi video sbagliati, rilasciando accidentalmente informazioni private e rischiando di turbare un cliente!

ma Loom è in grado di garantire che il successo **_looms _grande nel vostro posto di lavoro?

Vediamo.

Caratteristiche principali di Loom

Permette agli spettatori di interagire con i video tramite commenti ed emoji

I messaggi video possono essere protetti da password

Offre informazioni sul coinvolgimento come il numero di spettatori e le CTA

Informazioni sui prezzi di Loom

Il piano gratuito di Loom consente di aggiungere 50 creatori e fino a 25 video di cinque minuti per persona. Con il suo piano gratuito, avrete anche accesso a una cam bubble con le vostre registrazioni dello schermo, agli insight degli spettatori, a un'area di lavoro del team e all'editing istantaneo.

... e se amate Loom, i piani a pagamento con maggiore flessibilità partono da 10 dollari per utente al mese.

Valutazioni dei clienti su Loom

G2: 4.5/5 (130+ recensioni)

4.5/5 (130+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 180 recensioni)

3. ScreenRec

via ScreenRec ScreenRec è uno strumento di registrazione video che consente di registrare lo schermo utilizzando i tasti di scelta rapida. Utilizza la tecnologia di registrazione cloud che lo rende relativamente leggero e conveniente.

Sfortunatamente, questo strumento di editing video offre solo opzioni di modifica limitate e non sempre offre le registrazioni ad alta risoluzione che si desiderano.

In altre parole, non è possibile concludere l'affare se il cliente guarda da vicino i video sgranati!

Caratteristiche principali di ScreenRec

Visualizzazione e accesso alle registrazioni precedenti con link

Acquisizione e salvataggio delle registrazioni anche quando si è offline

Aggiungere l'audio del sistema o la propria voce al video registrato con un microfono

Informazioni sui prezzi di ScreenRec

ScreenRec è un registratore di schermo online gratuito.

Valutazioni dei clienti su ScreenRec

G2: 4.8/5 (3+ recensioni)

4.8/5 (3+ recensioni) Capitolare: NA

4. Invia il parco

via Invia il parcoInviare a casa è una delle principali piattaforme video per la comunicazione con i clienti. Fondata da esperti di marketing con un occhio di riguardo per il design, Sendspark semplifica la creazione di registrazioni video raffinate per il prospecting, l'onboarding o l'assistenza clienti.

Dopo aver installato l'estensione per Chrome, potrete lanciare il registratore direttamente all'interno di Gmail, LinkedIn, Hubspot, Intercom o Zendesk per registrare un video e inserirlo istantaneamente direttamente nella conversazione. Tutti i video sono splendidamente contrassegnati con il vostro logo e i colori del vostro marchio e, naturalmente, senza watermark!

Caratteristiche principali di Sendspark:

Registra lo schermo, la webcam o entrambi insieme

Incorporare facilmente i video in Gmail, LinkedIn, Hubspot, Intercom, Zendesk o altre piattaforme di messaggistica per i clienti

Whitelabel dei video con il proprio logo, i colori del marchio, le call-to-action e il dominio personalizzato (CNAME)

Informazioni sui prezzi di Sendspark

Sendspark offre un piano gratuito con un massimo di 30 video. Per una flessibilità ancora maggiore, i prezzi a pagamento partono da 15 dollari per utente al mese per video illimitati, branding personalizzato e call-to-action.

Valutazioni dei clienti di Sendspark

G2: 4,8/5 (150+ recensioni)

4,8/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (60+ recensioni)

5. QuickTime

via QuickTime QuickTime è un programma interattivo strumento di acquisizione video per utenti Mac simile a EaseUS RecExperts. Con questo strumento è possibile acquisire registrazioni dello schermo del computer e trasmettere video in diretta.

Purtroppo, QuickTime player non supporta tutti i tipi di formati di file video come AVI. Dovrete affidarvi a programmi di terze parti per convertire i file.

questa non sembra una soluzione rapida

Caratteristiche principali di QuickTime

Utilizza lo strumento di editing per ruotare, tagliare, dividere e unire i video clip

Dividere i video in più clip per modificarli individualmente

Caricare istantaneamente i file multimediali su Facebook, Vimeo e Youtube

Informazioni sui prezzi di QuickTime

QuickTime è un registratore di schermo online gratuito.

Valutazioni dei clienti su QuickTime

N/D

6. Screencast-O-Matic

via Screencast-O-Matic Screencast-O-Matic è un registratore di schermo senza watermark e un editor video che consente di migliorare la qualità delle registrazioni aggiungendo testo, immagini ed effetti di design.

Potete trasmettere le vostre idee al cliente attraverso una registrazione video interattiva.

Sebbene sia un registratore di schermo potente, nel piano gratuito non è possibile registrare video di durata superiore a 15 minuti.

Caratteristiche di Screencast-O-Matic

Supporta la registrazione da webcam

Accesso a video, immagini e musica dalla libreria incorporata

Importazione di video, audio e immagini da più dispositivi

Informazioni sui prezzi di Screencast-O-Matic

Screencast-O-Matic ha un piano gratuito e piani a pagamento a partire da 1,65 dollari al mese, con fatturazione annuale.

Valutazioni dei clienti su Screencast-O-Matic

G2: 4.1/5 (40+ recensioni)

4.1/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (20+ recensioni)

7. Studio OBS

via Studio OBS OBS (Open Broadcaster Software) Studio è uno dei migliori registratori di schermo senza watermark che consente di aggiungere sfondi personalizzati ai video. È possibile utilizzarlo per registrare lo schermo e mescolare audio e video per creare immagini uniche.

Inoltre, gli utenti possono trasmettere video Facebook Live e YouTube Live utilizzando questo registratore di schermo gratuito.

Tuttavia, la curva di apprendimento è molto ripida e i principianti potrebbero aver bisogno di un po' di tempo e di formazione prima di entrare nello studio (OBS).

Caratteristiche principali di OBS Studio

Passare da una sezione all'altra del video utilizzando transizioni personalizzate

Accesso a impostazioni semplificate per regolare le registrazioni dell'attività dello schermo, come il formato di uscita, la modalità di registrazione e altro ancora

L'interfaccia utente modulare "Dock" consente di riorganizzare il layout in base alle proprie esigenze

Informazioni sui prezzi di OBS Studio

OBS Studio è un registratore di schermo online gratuito.

Valutazioni dei clienti su OBS Studio

G2: 4.6/5 (50+ recensioni)

4.6/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (600+ recensioni)

8. Registratore di schermo Icecream

via Registratore di schermo Icecream Il software Screen Recorder di Icecream è uno strumento di registrazione dello schermo semplice e diretto che consente di catturare video dello schermo e persino di condividere uno screencast.

Con questo strumento di cattura dello schermo è inoltre possibile aggiungere numerosi effetti di animazione e di design alle registrazioni.

Con questo software di registrazione dello schermo, sembra proprio che vi aspetti una delizia (deliziosa come un gelato)!

Caratteristiche principali di Icecream Screen Recorder

Copia le registrazioni dello schermo del computer negli appunti per facilitarne la condivisione

Ritagliare, velocizzare o rallentare i video con questo registratore di schermo online

Aggiunta di note, frecce e immagini alle registrazioni

Informazioni sui prezzi di Icecream Screen Recorder

È possibile scaricare gratuitamente Icecream Screen Recorder.

Valutazioni dei clienti su Icecream Screen Recorder

G2: 4.1/5 (20+ recensioni)

4.1/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (15+ recensioni)

9. Screencastify

via Screencastify Screencastify è un registratore di schermo gratuito che supporta la registrazione via webcam ed è adatto sia ai principianti che ai professionisti.

I suoi strumenti di annotazione aiutano a richiamare l'attenzione sulle sezioni chiave della registrazione e a rendere i video più coinvolgenti. In questo modo, potrete assicurarvi che i vostri clienti non perdano interesse o si appisolino nel bel mezzo del video. 😴

Caratteristiche principali di Screencastify

Aggiunta di didascalie alle registrazioni

Riorganizzare rapidamente più clip video nell'ordine desiderato

Importazione di video da Google Drive nell'editor

Informazioni sui prezzi di Screencastify

Screencastify ha un piano gratuito, mentre i piani a pagamento partono da 49 dollari per utente all'anno.

Valutazioni dei clienti di Screencastify

G2: 4.6/5 (50+ recensioni)

4.6/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (120+ recensioni)

10. Tella

via TellaTella è una videocamera e un software di registrazione dello schermo che consente di registrare video completamente personalizzabili e immediatamente condivisibili dal browser web, senza filigrana.

Tella offre anche divertenti opzioni di personalizzazione. È possibile aggiungere sfondi personalizzati alle registrazioni dello schermo, cambiare i layout e gli stili della telecamera e combinare diversi clip. Consente inoltre di ritagliare e sostituire le registrazioni: un'ottima soluzione per registrare demo, tutorial, presentazioni, ecc video di reazione .

È anche possibile presentare le diapositive direttamente in Tella con la modalità Slides.

Caratteristiche principali di Tella

Durata di registrazione illimitata

Sfondi e layout personalizzabili

Clip modificabili - tagliare, dividere e combinare diverse clip in un unico video

Informazioni sui prezzi di Tella

Con il piano Starter gratuito di Tella è possibile registrare fino a 10 video e condividere i video tramite URL senza watermark. Il piano Pro a pagamento, con un numero illimitato di video e l'esportazione di video senza filigrana, parte da 19 dollari al mese per utente.

Valutazioni dei clienti su Tella

G2 : N/A

: N/A Capterra : N/A

: N/A Chrome Store: 5/5 (20+ recensioni)

Relative:_ **Consulta queste alternative a Vidyard !

11. Vmaker

Via Vmaker Vmaker è un software di registrazione dello schermo avanzato e gratuito che offre un modo sicuro e affidabile, privo di filigrana, per catturare, condividere e collaborare alle registrazioni sullo schermo. Include funzioni come il branding personalizzato, opzioni video interattive come annotazioni e quiz, potenti analisi, possibilità di condividere i file tramite Dropbox e Google Drive, ecc.

Caratteristiche principali di Vmaker

Annotazioni sullo schermo durante la registrazione

Blocco delle notifiche durante la registrazione

CTA personalizzate

Tracciamento e analisi delle prestazioni del video

Informazioni sui prezzi di Vmaker

Vmaker offre piani gratuiti e a pagamento. Lite, il piano gratuito, consente agli utenti di creare registrazioni di schermo illimitate con una durata massima di 7 minuti per registrazione, mentre il piano a pagamento parte da 7 dollari al mese.

Valutazioni dei clienti su Vmaker

G2: 4.7/5 (74+ recensioni)

4.7/5 (74+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (30+ recensioni)

12. TinyTake

Via TinyTake TinyTake è un altro registratore di schermo senza filigrane. Questo strumento consente di creare tutorial, presentazioni e video in pochi minuti. Offre funzioni come la possibilità di registrare lo schermo con l'audio, condividere screenshot con annotazioni e commenti, impostare catture temporizzate e GIF, ecc.

Caratteristiche principali di TinyTake:

Registrazione gratuita dello schermo fino a 2 GB

Possibilità di registrare lo schermo con l'audio

Annotazioni e commenti su immagini e video

Condivisione con un solo clic in vari modi (salvare su file, stampare, copiare negli appunti, allegare all'e-mail)

Informazioni sui prezzi di TinyTake

Il piano gratuito di TinyTake offre funzionalità di base con un limite di archiviazione di 2 GB e un limite di registrazione di 5 minuti. Per avere più spazio di archiviazione e funzioni avanzate, è possibile passare ai piani a pagamento a partire da 29 dollari all'anno.

Valutazioni dei clienti di TinyTake

G2: 4,5/5 (17+ recensioni)

4,5/5 (17+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (7+ recensioni)

13. Presentatore attivo

Via Presentatore attivo Il prossimo della lista è ActivePresenter, un registratore di schermo gratuito senza watermark che consente agli utenti di creare tutorial video, presentazioni e simulazioni di software in pochissimo tempo. Una volta terminata la registrazione del video, è possibile visualizzarlo in anteprima facendo clic sull'Anteprima HTML5 ed esportarlo in MP4, MKV, WMV, AVI e WebM.

Caratteristiche principali di ActivePresenter:

Uscita in più formati (HTML5, AVI, MP4, ecc.)

Apprendimento interattivo (domande hotspot, quiz, ecc.)

Azioni condizionali e interazioni avanzate/giochi di apprendimento

Informazioni sui prezzi di ActivePresenter

ActivePresenter offre un piano gratuito con funzionalità limitate di registrazione dello schermo e piani a pagamento a partire da 199 dollari per licenza.

Valutazioni dei clienti su ActivePresenter

G2: 4,5/5 (oltre 11 recensioni)

4,5/5 (oltre 11 recensioni) Capterra: 4.7/5 (44+ recensioni)

14. Camma gratuita

Via Camma libera Free Cam è un software di registrazione video gratuito che consente di creare registrazioni dello schermo, modificare i video e caricarli su YouTube senza watermark. Offre funzionalità di base per l'acquisizione di video, come la registrazione dell'intero schermo, di regioni selezionate o di oggetti con audio. Dispone inoltre di una funzione di editing che consente agli utenti di ritagliare e tagliare le registrazioni e di regolare il volume e il rumore di fondo.

caratteristiche principali di #### Free Cam:

Registra l'intero schermo, regioni selezionate o oggetti con l'audio

Editor audio e video integrato

Nessun limite di tempo per le registrazioni

Informazioni sui prezzi di Free Cam:

Il piano Free Cam Free fornisce funzionalità di base per l'acquisizione di video senza watermark e con tempo di registrazione illimitato. Per funzioni più avanzate, come l'uscita in HD e le opzioni di potenziamento del microfono, si può optare per il piano Pro (a partire da 15 dollari/utente al mese).

Valutazioni dei clienti di Free Cam:

G2: 4/5 (16+ recensioni)

Alternativeto.net: 4.3/6 (6+ recensioni)

Dite ciao alle registrazioni dello schermo di alta qualità con ClickUp!

Dall'ospitare un webinar alla presentazione aziendale, un registratore di schermo gratuito offre un'ampia gamma di utilizzi organizzativi.

Con ClickUp avrete a disposizione uno strumento di registrazione dello schermo completo di tutte le funzionalità, senza watermark e per sempre gratuito!

Inoltre, lo strumento di registrazione dello schermo di ClickUp è integrato nel vostro computer strumento di gestione del progetto . In questo modo, è possibile registrare video per una collaborazione efficace mentre si affrontano i progetti contemporaneamente.

sembra eccitante? Passa a ClickUp gratuitamente oggi stesso per registrare video in cui i vostri contenuti sono a fuoco senza un fastidioso watermark!