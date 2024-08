Le 10 principali alternative e concorrenti di Vidyard 2024

Il video marketing è un modulo attivo della comunicazione moderna in tutto il mondo. Infatti, HubSpot mostra che il 96% dei clienti si affida ai video esplicativi delle aziende e l'88% vuole un video prima di effettuare un acquisto!

Sia che siate alle prime armi con la messaggistica video, sia che abbiate bisogno di una soluzione migliore per la produttività del team, avrete bisogno di una potente piattaforma di video marketing per risolvere più velocemente problemi complessi e personalizzare i flussi di lavoro.

Entrate in gioco: Sistemi di Enterprise Content Management (ECM) e Enterprise Video Content Management (EVCM)! Queste piattaforme gestiscono contenuti video per tutto il loro ciclo di vita e consentono alle aziende di controllare i costi associati allo spazio di archiviazione dei contenuti.

In questa guida, esploreremo 10 alternative a Vidyard per rendere creazione di contenuti video semplice, veloce ed efficiente!

Che cos'è Vidyard?

Vidyard è una piattaforma di video marketing progettata per aiutare le piccole aziende a iniziare a utilizzare il video content marketing. Le sue diverse funzionalità/funzioni aiutano a creare e distribuire bellissimi video senza dover apprendere competenze avanzate. Grazie alla tecnologia IA, è possibile creare filmati di alta qualità senza passare ore davanti al computer. Vidyard permette agli autori di contenuti di incorporare il proprio lettore personalizzato su qualsiasi sito web o blog.

La piattaforma video Vidyard offre un modo semplice per condividere contenuti come video di formazione, annunci aziendali, eventi aziendali, demo di prodotti o persino corsi online. È possibile aggiungere annunci video e promuovere i contenuti.

Vidyard rende super veloce e facile creare e ospitare video per chiunque. Inoltre, consente di registrare qualsiasi cosa dallo schermo del computer o del telefono. Ha versioni gratis e Pro e richiede solo pochi secondi per essere installato.

Dalla creazione alla distribuzione, la piattaforma basata su cloud di Vidyard completa il controllo su ogni aspetto della gestione dei contenuti video. Costruito con l'esperienza utente (UX) al centro, Vidyard consente agli utenti di collaborare con i vari team e reparti in tempo reale, utilizzando al meglio gli strumenti esistenti.

Top 10 Vidyard Alternative e Concorrenti

Scegliete di registrare l'intero schermo, la finestra di un'app o una scheda del browser con Clip di ClickUp e condividetelo con il team dall'interno di un'attività ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one in cui i team si riuniscono per pianificare, organizzare e collaborare sul lavoro utilizzando attività, documenti, chat, obiettivi, lavagne online e altro ancora. Facilmente personalizzabile con pochi clic, ClickUp consente a team di ogni tipo e dimensione di svolgere il lavoro in modo più efficace, portando la produttività a livelli mai raggiunti prima.

Se la cartella Download del vostro desktop raccoglie centinaia di immagini annotate alla fine di ogni settimana, provate Clip! Registrate la vostra voce e lo schermo in pochi minuti per dare un feedback, chiarire un processo o parlare di eventuali blocchi dell'attività a cui state lavorando. Non è necessario scaricare nulla!

Funzionalità/funzione di ClickUp

Registrazione gratuita di voce e schermo

Monitoraggio dei video in corsoprogetti di marketing con oltre 15 visualizzazioni di progetti

Commentare, modificare e lavorare su attività e documenti simultaneamente con il vostro team remoto * Creare un sistema di gestione dei video per standardizzare i flussi di lavoro

Create un'attività dalla vostra registrazione, aggiungete una descrizione e assegnate i membri del team

I professionisti di ClickUp

Il monitoraggio del tempo è disponibile su web, desktop e app mobile

Blocco note di ClickUp per prendere nota al volo dei contenuti video

È possibile dare priorità alle attività urgenti con filtri, ordinamenti, bandiere e campi personalizzati

Centro modelli di ClickUp è una libreria di modelli pronti all'uso per il supporto alla creazione di video

Contro ClickUp

Non è possibile esportare il report del monitoraggio del tempo

Curva di apprendimento a causa del numero di funzionalità/funzione disponibili e del livello di personalizzazione

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7 per membro al mese

: $7 per membro al mese Business : $12 per membro al mese

: $12 per membro al mese Azienda: Se avete bisogno di una suite di software completa per gestire i vostri carichi di lavoro e processi Enterprise, saremo lieti di aiutarvi ad ottenere un esito positivo! Per favorecontattare il settore commerciale quando siete pronti

Valutazioni e recensioni su ClickUp

4,7/5 su Capterra

4,7/4 su G2

2. Wistia

Funzionalità/funzione di collaborazione e commento in azione su Wistia Wistia è una piattaforma video con funzionalità/funzione innovative che facilitano la creazione di soluzioni robuste senza preoccuparsi della complessità dell'infrastruttura. Questo strumento offre preset avanzati di encoder e configurazioni personalizzate per fornire rapidamente contenuti video di alta qualità al pubblico, ovunque e in qualsiasi momento.

Funzionalità/funzione chiave di Wistia

Registra video dal browser e poi esportali in Wistia

Ritagliare e modificare i video fotogramma per fotogramma

Creazione di gallerie di video in carosello, griglia o vista Elenco

I professionisti di Wistia

Consente di distribuire facilmente i video su diversi canali web all'interno di un unico account

Include analisi native che consentono ai clienti di ottimizzare il coinvolgimento e migliorare il ROI

Metriche e approfondimenti in tempo reale per aiutare i manager a identificare e risolvere più rapidamente i problemi

La gestione dei contenuti dei canali (CCM) gestisce i video su tutti i canali e le piattaforme sociali (come YouTube) e li organizza in un unico punto

Semplici funzionalità/funzione di embed per aggiungere contenuti video al vostro sito web

I contro di Wistia

Wistia può essere relativamente costoso per le piccole aziende

Limita le dimensioni dei file a 8GB

Prezzi di Wistia

**Gratis

Plus : $19 mensili

: $19 mensili Pro : $79 mensili

: $79 mensili Avanzato: $319 mensili

Valutazioni e recensioni su Wistia

4,6/5 su G2

4,7/5 su Capterra

3. Vimeo

Funzionalità di registrazione dello schermo da Vimeo Per quanto riguarda i contenuti video, le organizzazioni si affidano sempre più spesso a servizi esterni per condividere le loro storie e comunicare direttamente con il pubblico. Ma la gestione di tutti questi file, dai diversi formati alle dimensioni, può richiedere tempo e difficoltà. E se fosse possibile visualizzare tutti i file contemporaneamente durante la modifica? Ora è possibile, grazie all'offerta Enterprise di Vimeo.

Funzionalità/funzione di Vimeo

Ottieni informazioni su visualizzazioni totali, commenti, Mi piace, condivisioni, caricamenti e scarichi

Strumenti di transcodifica integrati e generazione automatica di miniature

Modifica di qualsiasi video condiviso e monitoraggio del progetto in tempo reale con reportistica dettagliata sullo stato di avanzamento del progetto * Utilizzate gli strumenti di condivisione integrati per pubblicare i video attraverso i vostri canali di marketing

I professionisti di Vimeo

Accesso a reportistica per singoli video o per interi team

Ottenere informazioni su ciò che sta funzionando e su dove potrebbe essere necessario modificare la strategia

Identificare le tendenze di specifici gruppi demografici

Impostare obiettivi e utilizzare le analisi per misurare se li state raggiungendo

I contro di Vimeo

Vimeo ha una bassa visibilità rispetto ad altre piattaforme video come ClickUp e Loom

Non è possibile utilizzare annunci per sponsorizzare i propri video

Prezzi di Vimeo

Vimeo Plus : $$$a al mese, con un'allocazione di 250 GB all'anno

: $$$a al mese, con un'allocazione di 250 GB all'anno Vimeo Pro : 20 dollari al mese, con fatturazione annuale, con 1 TB di spazio allocato annualmente

: 20 dollari al mese, con fatturazione annuale, con 1 TB di spazio allocato annualmente Vimeo Business : 50 dollari al mese, con fatturazione annuale e allocazione di 5 TB all'anno

: 50 dollari al mese, con fatturazione annuale e allocazione di 5 TB all'anno Vimeo Premium: 75 dollari al mese con fatturazione annuale e allocazione di 7 TB all'anno

Valutazioni e recensioni su Vimeo

4,2/5 su G2

4,6/5 su Capterra

4. Flusso Microsoft 365

via Flusso Microsoft 365 Microsoft 365 Stream è un servizio di modifica video basato sul web che consente di creare video da condividere online. Questo potente strumento consente di creare video di qualità professionale in qualsiasi momento. È possibile caricare contenuti video dal computer e dai dispositivi mobili, modificarli insieme utilizzando vari strumenti e poi salvarli sul proprio dispositivo.

Funzionalità/funzione di Microsoft 365 Stream

La registrazione dello schermo cattura tutto ciò che è visibile sul desktop, compresi documenti e programmi

Organizzare e gestire immagini fisse e video con il drag and drop

Caricare le foto direttamente su siti sociali come Instagram, Facebook, YouTube, Google+, Pinterest o Flickr

Accesso ai file archiviati da qualsiasi luogo e su qualsiasi dispositivo

Microsoft 365 Stream pro

È possibile trasformare le presentazioni in video o documenti condivisibili

Potete facilitare le videochiamate su Teams

Il software di gestione dei file aiuta a individuare e gestire i file digitali

I contro di Microsoft 365 Stream

Manca di linee guida sufficienti per navigare nella piattaforma rispetto ad altre alternative Vidyard presenti in questo elenco

Prezzi di Microsoft 365 Stream

Personale : $69,99/anno

: $69,99/anno Famiglia : $99,99/anno

: $99,99/anno Business Basic : $6 per utente al mese

: $6 per utente al mese Business Standard : $12,50 per utente al mese

: $12,50 per utente al mese Business Premium: $22 per utente al mese

Valutazioni e recensioni di Microsoft 365 Stream

4,6/5 su G2

4,6/5 su Capterra

5. Loom

Loom esempio di registrazione video

Il prossimo elenco di alternative a Vidyard è Loom, una piattaforma di hosting video con lettori di alta qualità e una perfetta integrazione con i social network. Offre una riproduzione fluida e un'eccellente interfaccia utente che consente agli utenti di caricare facilmente contenuti video direttamente dal proprio computer. Oltre a postare, possono anche gestire diversi account utilizzando il loro dashboard.

funzionalità/funzione di #### Loom

Registrazione di contenuti in qualsiasi applicazione, su qualsiasi dispositivo

Modifica dei video nel browser o nell'app Loom

Gli spettatori possono lasciare reazioni emoji e commenti con data e ora per rispondere a un momento specifico del video

Registrazione dello schermo disponibile su prodotti Mac IOS

I professionisti di Loom

Loom fornisce molti strumenti di analisi per migliorare la qualità dei suoi video

Grazie a strumenti di analisi facili da usare, gli utenti possono monitorare le prestazioni del proprio pubblico nel tempo

A seconda della sottoscrizione, si può disporre di uno spazio di archiviazione illimitato

Questo servizio di video hosting offre a ogni nuovo utente 5 GB di spazio di archiviazione gratuito e consente agli utenti di creare playlist e di organizzare i propri contenuti

I contro di Loom

I video possono essere di bassa qualità

Quando si usa la versione gratis, c'è un limite di tempo di 5 minuti per i video

Prezzi di Loom

Piano iniziale : Gratis

: Gratis Business : $8 al mese

: $8 al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Loom valutazioni e recensioni

4,7/5 su G2

4.6/5 su Capterra

6. Bomba

via Bomba BombBomb è una piattaforma video che aiuta le aziende a capire come le persone interagiscono con i contenuti che pubblicano. Offre anche servizi personalizzati strumenti di video marketing personalizzati per entrare in connessione con il proprio pubblico. Gli utenti che si avvicinano per la prima volta alla messaggistica video possono approfittare dell'estesa libreria di risorse di BombBomb per avere successo con i video nella loro azienda.

Funzionalità/funzione di BombBomb

Integrazione con Gmail per registrare, inviare e monitorare dalla finestra In arrivo Cattura dello schermo

Invio tramite Slack, Linkedin o praticamente qualsiasi app di email o CRM con l'estensione per il browser

Creazione e invio di email video illimitate a tutti i membri del vostro database

I professionisti di BombBomb

Registrando i video, BombBomb aiuta a trasmettere le emozioni e il tono di un messaggio come viene trasmesso

È possibile tracciare le email per monitorare l'engagement

È facile da usare

I contro di BombBomb

Non è possibile taggare più di un contatto alla volta

Prezzi di BombBomb

Essenziale : $33 al mese

: $33 al mese Plus : $49 al mese

: $49 al mese Azienda: Prezzi personalizzati per team con più di 20 utenti

Valutazioni e recensioni di BombBomb

4,6/5 su G2

4,4/5 su Capterra

7. Invia il parco

via Invia il parco Sendspark aiuta le aziende a connettersi con i clienti attraverso messaggi video diretti per aumentare il coinvolgimento e aggiungere un tocco umano. Che si tratti di una presentazione, di una demo di un prodotto o di un follower, gli utenti possono scalare la personalizzazione per ottenere un'esperienza migliore da entrambe le parti. Sendspark dispone anche di una funzionalità/funzione per richiedere video a clienti o colleghi con un semplice link.

Funzionalità/funzione chiave di Sendspark

È possibile monitorare il ROI

È una piattaforma video interattiva con una dashboard

È possibile personalizzare i messaggi

I vantaggi di Sendspark

È veloce e affidabile

Ha una buona qualità audio e video

I contro di Sendspark

Piano Free limitato rispetto alle altre alternative Vidyard presenti in questo elenco

Prezzi di Sendspark

**Gratuito

Pro : $15 mensili

: $15 mensili Business : $29,80 mensili

: $29,80 mensili Azienda: Prezzi personalizzati per i team

Valutazioni e recensioni di Sendspark

4,8/5 su G2

4.8/5 su Capterra

8. Bonjoro

via BonjoroBonjoro è un servizio di video hosting con un'interfaccia semplice in cui gli utenti caricano i video direttamente sul sito per convertire i contatti. Inoltre, è possibile accedere ai messaggi video attraverso i collegati ai siti di social network o al motore di ricerca del sito.

funzionalità/funzioni chiave di #### Bonjoro

HDRegistratore dello schermo e della webcam di Chrome* Aggiungere CTA accattivanti al contenuto del video

Modificate e salvate il design del vostro video come modello riutilizzabile

Incorporate una miniatura nelle vostre email o condividete un semplice link

I professionisti di Bonjoro

Registrare e inviare rapidamente video

È possibile personalizzare i messaggi e vedere chi ha reagito

Bonjoro contro

Non è possibile riprodurre l'anteprima del video nell'app mobile

Prezzi di Bonjoro

**Gratis

Basic : $15 al mese

: $15 al mese Pro : $39 al mese

: $39 al mese Crescita: $79 al mese

Bonjoro valutazioni e recensioni

4.7/5 su G2

5/5 su Capterra

9. CreaStudio

via Creare uno studio CreateStudio è una soluzione online potente e di facile utilizzo per chi vuole creare video con facilità e condividerli con il proprio pubblico. Offre servizi di video hosting per privati e aziende.

Funzionalità/funzione chiave di CreateStudio

Dispone di un servizio di assistenza online 24 ore su 24, 7 giorni su 7

È possibile trascinare e rilasciare contenuti video sulla piattaforma

Modifica di video e audio

I professionisti di CreateStudio

È facile da usare per ottenere risultati di livello professionale

Assistenza tecnica e formazione eccellenti

Contro di CreateStudio

Non è possibile creare animazioni lunghe su questa piattaforma video

Prezzi di CreateStudio

Standard : $199 all'anno

: $199 all'anno Pass per tutti gli accessi: $349 all'anno

Valutazioni e recensioni di CreateStudio

4,8/5 su G2

4,8/5 su Capterra

10. Video Hippo

via Video Hippo Questa piattaforma video è un lettore di streaming dove gli utenti guardano e condividono i loro video preferiti con gli amici. L'app indicizza automaticamente ogni video caricato in base alla sua rilevanza per il profilo dell'utente. Gli utenti possono visualizzare l'elenco in ordine alfabetico o in base al tipo di contenuto ricercato.

Funzionalità/funzione chiave di Hippo Video

Registrazione, invio e monitoraggio dei video dalla finestra In arrivo di Outlook

Raggiungere più potenziali clienti contemporaneamente con campagne email video personalizzate

Monitoraggio delle email video, delle visualizzazioni video e delle percentuali di visualizzazione

Hippo Video pro

È facile da usare

Ci sono approfondimenti sui vostri video

Hippo Video contro

C'è un limite al numero di video che si possono registrare sullo schermo

Prezzi di Hippo Video

Starter : $19 al mese per un utente

: $19 al mese per un utente Pro : $40 al mese per utente

: $40 al mese per utente Crescita : $65 al mese per utente

: $65 al mese per utente Azienda: $99 al mese per utente

Hippo Video valutazioni e recensioni

4,6/5 su G2

4,5/5 su Capterra

Dite addio alla comunicazione a testo normale

I team che investono in un sistema di gestione del contenuto video risparmiano tempo, denaro e risorse comunicando al pubblico il messaggio giusto al momento giusto.

ClickUp è il modo più semplice ed efficiente per creare video personalizzati e di alta qualità per tutti i tipi di casi d'uso: creazione di contenuti, guide di onboarding, revisioni di progetti e altro ancora! ClickUp è il miglior strumento alternativo a Vidyard per la registrazione delle schermate e cambia il modo in cui le aziende possono registrare i video luogo di lavoro remoto connessioni. Creare un account $$$a gratis