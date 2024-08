10 migliori strumenti di feedback dei clienti per migliorare la soddisfazione dei clienti nel 2024

Rispondere ai feedback migliora la soddisfazione dei clienti e li fidelizza. Ma prima di poter rispondere ai feedback, è necessario raccoglierli.

Gli strumenti per il feedback dei clienti sono entrati a far parte dello stack tecnologico di molte organizzazioni di esito positivo e strategie di gestione delle relazioni con il cliente . Questi strumenti sono disponibili in vari moduli, come il software di sondaggio online con modelli di sondaggio precostituiti e widget per il feedback degli utenti.

Se state cercando di approfondire il comportamento degli utenti, di misurare il vostro net promoter score o di migliorare l'esperienza dei clienti, c'è un prodotto adatto alle vostre esigenze. Questa guida illustra i migliori strumenti di feedback dei clienti disponibili e spiega cosa li rende unici. 🛠️

Cosa sono gli strumenti di feedback dei clienti?

Gli strumenti di feedback dei clienti sono prodotti software che aiutano le aziende a raccogliere i feedback degli utenti dei loro prodotti o servizi per comprendere e migliorare l'esperienza dei clienti. Le aziende possono raccogliere dati attraverso forum di feedback, recensioni online e sondaggi pop-up, a seconda del software.

Le organizzazioni possono quindi creare un ciclo di feedback, che consente loro di essere proattive nell'aumentare la soddisfazione dei clienti e di fornire ai propri team interni un feedback critico tramite modelli di piani di miglioramento delle prestazioni . Questi strumenti includono widget per il feedback che i marchi possono incorporare nei loro siti web e sondaggi per le app mobili che catturano il feedback in movimento.

Cosa cercare negli strumenti di feedback dei clienti?

Quando cercate i migliori strumenti di feedback dei clienti, tenete a mente i seguenti punti chiave:

Raccolta di feedback multicanale: Lo strumento scelto deve consentire di raccogliere feedback da più canali, tra cui app mobili, siti web e interazioni di persona

Lo strumento scelto deve consentire di raccogliere feedback da più canali, tra cui app mobili, siti web e interazioni di persona Sondaggi personalizzati: Lo strumento ideale vi permetterà di creare sondaggi su misura per domande specifiche, in modo da ottenere informazioni lungo tutto il percorso del cliente

Lo strumento ideale vi permetterà di creare sondaggi su misura per domande specifiche, in modo da ottenere informazioni lungo tutto il percorso del cliente Oltre alla semplice raccolta dei feedback dei clienti, lo strumento dovrebbe avere capacità di analisi dei feedback per trasformare i dati grezzi in feedback utilizzabili, come ad esempio sfruttare il feedback degli utenti per stabilire le priorità dei progetti * Un software difficile da usare può essere più un ostacolo che una risorsa. Lo strumento ideale dovrebbe consentire a tutti di acquisire rapidamente dimestichezza e, idealmente, dovrebbe includere risorse pronte all'uso comemodelli di moduli di feedback gratis per iniziare subito a lavorare

Un software difficile da usare può essere più un ostacolo che una risorsa. Lo strumento ideale dovrebbe consentire a tutti di acquisire rapidamente dimestichezza e, idealmente, dovrebbe includere risorse pronte all'uso comemodelli di moduli di feedback gratis per iniziare subito a lavorare Feedback visivo: Alcuni dei migliori strumenti di feedback forniscono ai clienti meccanismi di feedback visivo che consentono loro di evidenziare aree specifiche di un sito web o di un prodotto

Alcuni dei migliori strumenti di feedback forniscono ai clienti meccanismi di feedback visivo che consentono loro di evidenziare aree specifiche di un sito web o di un prodotto Forum di feedback: Uno strumento dovrebbe idealmente avere dei forum di feedback che permettano ai clienti di discutere della produttività, di inviare richieste e di interagire direttamente con i membri del vostro team

Uno strumento dovrebbe idealmente avere dei forum di feedback che permettano ai clienti di discutere della produttività, di inviare richieste e di interagire direttamente con i membri del vostro team Feedback immediato: I migliori strumenti dispongono di meccanismi di feedback immediato che consentono di rispondere in modo proattivo ai reclami o ai suggerimenti dei clienti

I migliori strumenti dispongono di meccanismi di feedback immediato che consentono di rispondere in modo proattivo ai reclami o ai suggerimenti dei clienti Capacità di integrazione: La piattaforma di feedback del cliente dovrebbe integrarsi perfettamente con strumenti e software per il servizio clienti , con i canali di supporto clienti e con altri elementi chiave del vostro stack tecnologico

10 Migliori strumenti per il feedback dei clienti nel 2024

Con così tante opzioni, trovare il giusto strumento di feedback dei clienti può fare la differenza. Il seguente elenco di strumenti per il feedback dei clienti copre un intervallo di casi d'uso per aiutarvi a iniziare la ricerca:

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è una piattaforma all-in-one per il project management che offre una serie di funzionalità/funzione a vantaggio di altre attività, tra cui gli strumenti di feedback degli utenti. Ad esempio, Moduli di ClickUp cerca di facilitare la raccolta di feedback e ci sono moduli personalizzati che si possono usare per richiedere il feedback dei clienti e raccogliere informazioni specifiche relative a un determinato prodotto. C'è anche il modulo Modulo di feedback di ClickUp che mostra cosa è in grado di fare la piattaforma. Documenti ClickUp è un altro strumento di feedback dei clienti che offre uno spazio collaborativo per la creazione e la modifica di documenti. È un ottimo modo per documentare o raccogliere i feedback degli utenti. Fornisce inoltre un repository di documenti relativi al feedback e aiuta ad allineare e informare tutti i membri del team.

Funzionalità/funzioni migliori di ClickUp

Creazione di moduli personalizzati da condividere con gli utenti per ottenere un feedback

Categorizzare i tipi di feedback utilizzando campi personalizzati

Discutere i feedback con i membri del team utilizzando la funzionalità dei commenti

Creare attività e assegnare ai membri del team la gestione del feedback

Creare e condividere FAQ o indicazioni per il sito weballa base di conoscenza per rispondere a domande comuni

Limiti di ClickUp

La curva di apprendimento può essere ripida per alcuni utenti, poiché ClickUp è una piattaforma all-in-one che combina funzionalità/funzione presenti in strumenti di project management,software per l'esito positivo dei clientie molto altro ancora

L'app mobile manca di alcune funzioni

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI: Disponibile per l'acquisto su tutti i piani a pagamento al prezzo di $5 per membro dell'area di lavoro e ospite interno al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Canny

Via A portata di mano Questo strumento di feedback dei clienti aiuta le organizzazioni a creare un ciclo dinamico di feedback dei clienti. Gli utenti creano richieste di funzionalità/funzione per fornire feedback. Gli altri utenti votano le richieste, aiutandovi a stabilire le priorità su cui lavorare.

Questo approccio democratico consente di conoscere le preferenze dei clienti e gli sviluppi di maggior valore per gli utenti. Un widget di feedback che si integra facilmente nelle app o nei siti web raccoglie il feedback dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Canny

Acquisizione dei feedback sui prodotti in un unico luogo

Analizzare i dati dei feedback per informare le decisioni sulla produttività

Priorità e roadmap delle funzionalità/funzione in base al feedback

Annuncio degli aggiornamenti della produttività per coinvolgere i personalizzati

Integrazione del software con altri strumenti di project management

Limiti di Canny

Può essere costoso

Manca la capacità di etichettare i progetti in bianco (white label)

L'importazione dei dati richiede più opzioni

Prezzi vantaggiosi

Gratuito

Crescita: $360/mese

Aziendale: Contattare il commerciale per i prezzi

Canny valutazioni e recensioni

Capterra: 4.7/5 (44 recensioni)

3. Sopravvivere

Via Sopravvivere Survicate consente di raccogliere efficacemente i feedback dei clienti attraverso vari mezzi, tra cui sondaggi personalizzati, widget di feedback e strumenti di feedback per i siti web. Consente alle organizzazioni di creare sondaggi di feedback personalizzati in grado di coinvolgere il pubblico, sfruttando l'analisi del sentiment per valutare lo stato d'animo e le opinioni degli intervistati.

Lo strumento si integra facilmente con le più diffuse piattaforme di marketing e di gestione delle relazioni con i clienti, semplificando il processo di raccolta dei dati. Survicate offre anche sondaggi NPS, che consentono di misurare la fedeltà dei clienti e di identificare le aree in cui è possibile migliorare l'esperienza dei clienti e promuovere relazioni a lungo termine.

Le migliori funzionalità/funzione di Survicate

Esecuzione di sondaggi multicanale per il feedback dei clienti

Monitoraggio e analisi delle principali metriche di feedback dei clienti

Creazione di sondaggi professionali con più di 400 modelli

Integrazione del software con altri strumenti di terze parti

Utilizzo di traguardi avanzati per migliorare le percentuali di risposta

Limiti di Survicate

Backend occasionalmente lento

Poche funzionalità/funzione rispetto alla concorrenza

Curva di apprendimento ripida per alcune funzionalità/funzione

Prezzi elevati

Starter: $53/mese

Business: $117/mese

Azienda: Contattare il commerciale per i prezzi

Survicate valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (29 recensioni)

4. Il ciclo

via Prestito Questo nuovo arrivato è uno strumento di feedback visivo per i clienti che consente agli utenti di scattare screenshot di un sito web o di un'app e di annotarli. Il widget di feedback si incorpora nei siti web, fornendo un facile accesso ai clienti.

Un posizionamento così prominente sul sito incoraggia un ciclo di feedback, promemoria del fatto che l'organizzazione si preoccupa della soddisfazione dei clienti. Il ciclo di feedback funge da potente motore per l'analisi del sentiment dei clienti.

Loop offre anche strumenti per la creazione di un forum di utenti in cui i clienti possono fornire un feedback diretto e interagire con i membri del personale e gli altri utenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Loop

Il feedback visivo dei clienti si integra direttamente nel vostro sito web

Il forum incorporabile permette agli utenti di votare il feedback

Il sistema di valutazione consente di assegnare un voto su una scala da 1 a 10, garantendo un feedback di qualità

Il feedback in-app consente agli utenti di scattare screenshot e di annotare sezioni specifiche

Limiti del loop

Limiti alle recensioni dei clienti

Prezzi del loop

Gratis

Premium: $39/mese

Enterprise: Contattare il commerciale per i prezzi

Loop valutazioni e recensioni

Nessuna recensione disponibile

5. Typeform

Via Typeform Typeform è uno strumento di sondaggio dal design interattivo e facile da usare. Offre diversi modelli di sondaggio che consentono di iniziare rapidamente a raccogliere feedback.

Le aziende possono creare sondaggi illimitati per approfondire tutti gli aspetti dell'esperienza del cliente, compresi i sondaggi mirati che individuano segmenti specifici di clienti per un'analisi più dettagliata dell'esperienza del cliente. In questo modo è possibile illuminare i segmenti di clienti e garantire che i lavori richiesti dal marketing siano in grado di soddisfare le loro preferenze.

Le organizzazioni possono anche utilizzare le funzionalità/funzione analitiche di Typeform per analizzare i feedback dei clienti e utilizzarli per ottenere un esito positivo.

Le migliori funzionalità/funzione di Typeform

Include moduli che mirano a essere diversi tra loro

Modulo che presenta una domanda alla volta, per far sì che la compilazione del modulo avvenga senza fatica

Funzionalità/funzione che catturano l'attenzione degli utenti

Permette di incorporare i moduli su varie piattaforme

Si integra con oltre 120 strumenti

Limiti di Typeform

Piano Free eccessivamente restrittivo, a differenza di molti altrimigliori alternative a Typeform* Prestazioni insufficienti per moduli complessi

Struttura dei prezzi costosa

Prezzi di Typeform

Gratuito

Basic: $29/mese

Plus: $59/mese

Business: $99/mese

Valutazioni e recensioni di Typeform

G2: 4.5/5 (oltre 650 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (700+ recensioni)

6. Feefo

Via Feefo Feefo si propone di fornire un mezzo autentico per raccogliere i feedback dei clienti, concentrandosi sulle recensioni online che seguono un rigoroso processo di verifica per garantire che i feedback siano validi e rappresentino esperienze reali dei clienti.

Gli strumenti di analisi disponibili in Feefo aiutano a identificare le interruzioni della soddisfazione dei clienti e a individuare le aree esatte che richiedono attenzione. La trasparenza e la fiducia che queste interazioni promuovono aiutano a fidelizzare i clienti, consentendo alle organizzazioni di crearsi una reputazione di esito positivo per i clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Feefo

La più grande piattaforma di recensioni di acquirenti verificati

Recensioni autentiche e verificate

Miglioramento della produttività e dell'esperienza dei clienti

Limiti di Feefo

Può essere costoso

La reportistica può essere complessa, soprattutto se si sta integrando consoftware di fidelizzazione dei clienti Prezzi Feefo

Essenziale: $119/mese

Potenziato: 299 dollari/mese

Valutazioni e recensioni di Feefo

G2: 4.2/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4/5 (2 recensioni)

7. Hotjar

Via Hotjar Hotjar è molto più di un semplice software per il feedback dei clienti: offre una soluzione completa per la gestione dell'esperienza dei clienti. Include una suite di strumenti per il test degli utenti che consentono alle organizzazioni di ottenere approfondimenti profondi e praticabili sul comportamento dei clienti sui siti web e di fornire un feedback in tempo reale sul sito web che Hotjar presenta in una visualizzazione di facile comprensione.

La raccolta dei dati proviene dalla registrazione degli input dei clienti sui siti web e dal feedback diretto degli utenti. È possibile utilizzare questi dati facilmente accessibili per aumentare il valore della vita del cliente.

Le migliori funzionalità di Hotjar

Utilizzate le heatmap per valutare quali sono le parti del vostro sito web che ricevono maggiore attenzione

Registrazione di sessioni utente reali per identificare e risolvere i problemi

Raccogliere il feedback diretto degli utenti durante l'esperienza del vostro sito

Creazione di sondaggi per coinvolgere direttamente gli utenti

Condurre interviste individuali con i clienti

Limiti di Hotjar

Piano Free limitato

Curva di apprendimento ripida per le funzionalità/funzione avanzate

Limiti allo spazio di archiviazione dei dati

Prezzi di Hotjar

Gratuito

Observe Plus: 32 dollari/mese

Observe Business: $80/mese

Observe Scale: $171/mese

Ask Plus: $48/mese

Ask Business: $64/mese

Ask Scale: 128 dollari/mese

Engage Plus: 280 dollari/mese

Engage Business: $440/mese

Engage Scale: Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Hotjar

G2: 4.3/5 (oltre 250 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (450+ recensioni)

8. Approfondimenti su Sprinklr

Via Approfondimenti Sprinklr Sprinklr Insights è un robusto strumento di feedback dei clienti che gestisce e analizza in modo approfondito il feedback dei clienti. Dispone di una piattaforma unificata per la raccolta dei feedback dei clienti da vari punti di contatto, consentendo una completa integrazione dei dati dei clienti.

Oltre allo strumento di feedback, le analisi avanzate di Sprinklr forniscono informazioni utili. I miglioramenti dell'intelligenza artificiale (IA) rendono ancora più utile il già prezioso feedback.

Le migliori funzionalità/funzione di Sprinklr Insights

Piattaforma unificata per l'esperienza dei clienti

Ascolto basato sull'IA per una visione più approfondita dei feedback

Interpretazione in tempo reale delle voci dei clienti

Limiti di Sprinklr Insights

Capacità di coinvolgimento limitate

Opzioni di pubblicazione che potrebbero essere più ampie

Mancanza di funzionalità/funzione per quanto riguarda il supporto a LinkedIn

Prezzi di Sprinklr Insights

Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Sprinklr Insights

G2: 4.3/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4.2/5 (50+ recensioni)

9. Cervello dell'utente

Via Cervello dell'utente Il software di feedback degli utenti Userbrain ha un valore unico. Il suo ampio database di volontari fornisce alle organizzazioni informazioni reali sugli utenti della loro produttività. Questo è perfetto per le aziende che vogliono condurre test precoci di customer experience su nuovi prodotti o su nuove funzionalità/funzioni per prodotti esistenti.

Poiché si tratta di un modo unico di raccogliere feedback rispetto ad altri elementi di questo elenco, Userbrain si abbina perfettamente a molti altri strumenti di feedback dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Userbrain

Creazione di test utente in pochi minuti

Accesso a un vasto pool di tester

Ottenere informazioni dai video di interazione con l'utente in tempo reale

Migliorare la risposta al feedback con funzionalità/funzione di collaborazione

Limiti di Userbrain

L'interfaccia mobile ha bisogno di lavoro

Le funzionalità/funzione del software hanno alcuni limiti rispetto alla concorrenza

I feedback dei tester non sono sempre perspicaci

Prezzi di Userbrain

Starter: $99/mese

Pro: $299/mese

Agenzia: 799 dollari/mese

Pagamenti a consumo: $39 per tester

Valutazioni e recensioni di Userbrain

G2: 5/5 (cinque recensioni)

Capterra: 4.3/5 (86 recensioni)

10. SondaggioMonkey

Via SurveyMonkey Uno dei nomi più importanti tra gli strumenti di feedback, SurveyMonkey offre una piattaforma per la creazione e la distribuzione di sondaggi personalizzati. Sebbene esistano molti strumenti di valutazione di alto livello Alternative a SurveyMonkey surveyMonkey rimane uno dei migliori strumenti di feedback dei clienti sul mercato.

Offre una matrice di modelli e opzioni personalizzate per aiutare le organizzazioni a raccogliere efficacemente il feedback dei clienti. È possibile incorporare il widget del sondaggio nei siti web per rendere più agevole l'acquisizione del feedback degli utenti e utilizzare il punteggio promozionale netto per valutare la fedeltà e la soddisfazione dei clienti.

Funzionalità/funzione migliori di SurveyMonkey

Gestisce un ampio intervallo di casi d'uso

Si integra con oltre 100 app

Permette di costruire e personalizzare facilmente i moduli

Aiuta a creare sondaggi migliori grazie all'IA integrata

Limiti di SurveyMonkey

Piano Free limitato

Limiti di risposta bassi

Curva di apprendimento per le funzionalità avanzate

Prezzi di SurveyMonkey

Individuale: $39/mese

Teams: $25/mese per utente

Premier: $75/mese per utente

Azienda: Contattare il reparto commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni su SurveyMonkey

G2: 4,4/5 (oltre 18k recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 9.500 recensioni)

Prova un ottimo strumento di feedback dei clienti come ClickUp

Abbiamo visto diversi strumenti di feedback personalizzati. Molti di essi servono a scopi unici, e combinare quelli che attirano maggiormente la vostra attenzione è sensato.

Per una soluzione robusta, ClickUp va oltre i soli strumenti di feedback dei clienti, fornendo un sistema completo di supporto clienti. Iscriviti oggi e raccogliete i feedback degli utenti, create basi di conoscenza e gestite progetti legati ai feedback, tutto in un unico posto con ClickUp ✨