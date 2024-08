10 Migliori alternative a Camtasia per la registrazione dello schermo nel 2024

Se Da fare registrate lo schermo e create video, è probabile che conosciate Camtasia. Questo software di TechSmith permette di creare facilmente video tutorial con la webcam o di registrarli dallo schermo del desktop.

Ma come dice il proverbio, la varietà è il sapore della vita. Potrebbe essere il momento di scegliere un'altra opzione. Dal momento che esistono molte alternative valide a Camtasia, abbiamo ristretto il campo alle migliori. 🏆

Questa guida presenta le 10 migliori alternative a Camtasia, con opzioni per una varietà di aziende e budget.

Cosa cercare in un'alternativa a Camtasia?

Quando cercate le migliori alternative a Camtasia, concentratevi sulle funzionalità/funzione che vi serviranno di più, ad esempio la facilità di modifica dei video e le opzioni di condivisione.

Ecco alcuni dei principali elementi da ricercare nelle alternative a Camtasia:

Strumenti di modifica dei video : Il software di registrazione dello schermo deve avere capacità di modifica di base. Queste includono l'aggiunta e la regolazione dell'audio, l'inserimento di didascalie e titoli, la creazione di sovrapposizioni, il taglio, la divisione, l'unione e la creazione di transizioni tra i clip video

Il software di registrazione dello schermo deve avere capacità di modifica di base. Queste includono l'aggiunta e la regolazione dell'audio, l'inserimento di didascalie e titoli, la creazione di sovrapposizioni, il taglio, la divisione, l'unione e la creazione di transizioni tra i clip video Interfaccia facile da usare : Molte funzioni vanno perse se l'interfaccia utente non è facile da capire. Privilegiate gli strumenti adatti ai principianti per semplificare l'uso

facile da usare Molte funzioni vanno perse se l'interfaccia utente non è facile da capire. Privilegiate gli strumenti adatti ai principianti per semplificare l'uso **Se avete il budget per una versione a pagamento o avete bisogno di un'alternativa gratuita a Camtasia, trovate qualcosa che si adatti ai vostri limiti di spesa

Assistenza per più formati : Potreste non aver bisogno di qualcosa che supporti tutti i formati video in circolazione, ma vorrete qualcosa che possa lavorare con i più comuni

Naturalmente, ci sono altre funzionalità/funzione di modifica e registrazione che si possono prendere in considerazione. Si tratta di decidere cosa vi serve e cosa funziona meglio per la vostra situazione specifica.

Le 10 migliori alternative a Camtasia da usare nel 2024

La migliore alternativa a Camtasia dipende da chi la usa e perché. Sia che si lavori con un'azienda, sia che si lavori con una team interfunzionale, sia che si lavori con un o semplicemente volete delle alternative gratis a Camtasia per i vostri progetti personali, abbiamo pensato a voi. 🌈 🌻

Condividete il vostro messaggio video con un collegamento diretto al browser che non richiede scarichi e può essere visualizzato immediatamente dopo la registrazione

ClickUp si propone di semplificare il project management (e la vita). Si dà il caso che sia anche uno dei migliori strumenti di registrazione dello schermo senza filigrana . In particolare, ClickUp Clip è stato progettato per un efficiente comunicazione del team senza limiti di tempo.

Potete usare il registratore di schermo Clip per inviare messaggi video rapidi e cancellati a chiunque. Questo registratore di schermo facile da usare può catturare l'intero schermo, la finestra o la scheda del browser in tempo reale.

È possibile salvare le registrazioni dello schermo per un secondo momento, registrare l'audio e le voci fuori campo utilizzando il microfono e condividerle con un link pubblico.

E soprattutto, Da fare con un software di modifica video di livello principiante.

Dal momento che ClickUp è orientato ai project manager, Clip ha piani di comunicazione del progetto in mente. Ma è anche un potente strumento di registrazione dello schermo per creare video professionali per l'istruzione, l'uso personale e molto altro ancora.

Condividete le registrazioni dello schermo per trasmettere il vostro messaggio con precisione, senza bisogno di una catena di email o di una riunione di persona

A differenza dei software dedicati all'acquisizione di schermate - si pensi a CamStudio, Snagit o Bandicam - ClickUp ha in più monitoraggio del progetto e gestione del team strumenti a supporto della vostra azienda. E quasi tutti sono disponibili sul piano Free Forever di ClickUp.

Ad esempio, avete bisogno di creare un piano di comunicazione da abbinare ai vostri video? ClickUp dispone di modelli per piani di comunicazione per aiutarvi risparmiare tempo . ✅

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

ClickUp si integra con oltre 1.000 strumenti, tra cui Zoom, Documenti Google, Google Scholar, Google Drive, Area di lavoro di ClickUp, Microsoft Excel, Trello, Slack, Evernote, Dropbox, Chrome, GitHub e Asana

Il registratore di schermo lavora su ogni dispositivo e sistema operativo,compreso MacOSandroid, Windows, Linux, iOS e browser web

L'interfaccia utente è facile da usare con funzionalità/funzione di trascinamento, demo gratis, GIF, comunicazione in tempo reale, preimpostazioni, modelli e altro ancora

Supporta diversi formati video e dispone di funzionalità di archiviazione cloud per risparmiare spazio sui dispositivi

Versione Free disponibile per tutti, con molti strumenti di alta qualità per i quali non dovrete mai pagare 🙂

Limiti di ClickUp:

Alcuni utenti sperimentano una curva di apprendimento (risolta con tutorial gratis)

Non è un software di cattura dello schermo dedicato, quindi potreste non utilizzare tutte le funzionalità/funzione disponibili

Prezzi di ClickUp:

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente pagato annualmente; $10/mese per utente pagato mensilmente

$7/mese per utente pagato annualmente; $10/mese per utente pagato mensilmente Business: $12/mese per utente pagato annualmente

$12/mese per utente pagato annualmente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI: Disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (8.300+ recensioni)

4,7/5 (8.300+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.700+ recensioni)

2. TinyTake

via TinyTake TinyTake è stato progettato per utenti Windows e Mac come strumento di registrazione, cattura e modifica dello schermo per privati e aziende. È possibile scattare screenshot e video dal proprio schermo, aggiungere commenti e condividerli con chiunque.

È un'opzione eccellente per chi crea video a scopo didattico, di supporto clienti o di documentazione. Come Ezvid e altri software di modifica video gratuiti, sono disponibili molti tutorial gratis per aiutarvi a superare qualsiasi curva di apprendimento. 🌻

Le migliori funzionalità/funzione di TinyTake:

L'integrazione con YouTube consente di caricare i video, anche quelli con annotazioni, direttamente sul proprio canale

Lavora con Google Drive e altri spazi di archiviazione cloud per risparmiare spazio sui dispositivi

L'interfaccia utente è interattiva e facile da usare per i principianti, in modo da poter iniziare subito a registrare video e utilizzare l'editor

Le funzionalità/funzione consentono di passare facilmente dalla registrazione del web e dello schermo alla registrazione della webcam, in modo da poter creare video a modo vostro

Limiti di TinyTake:

Alcuni utenti segnalano problemi con il limite di 5 minuti di registrazione sulla versione gratis, che è progettata solo per uso personale

Manca la capacità di caricare automaticamente i video su molti siti di hosting e piattaforme di social media popolari

L'alternativa a Camtasia supporta solo due formati video

Prezzi di TinyTake:

Basic: Gratis

Gratis Standard: $29,95/anno per utente

$29,95/anno per utente Plus : $59,95/anno per utente

$59,95/anno per utente Jumbo: $99,95/anno per utente

Valutazioni e recensioni di TinyTake:

G2: 4.3/5 (15+ recensioni)

4.3/5 (15+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (5+ recensioni)

3. Loom

via Loom Dashboard

Loom è una piattaforma di comunicazione video progettata per i team asincroni che hanno bisogno di un modo efficiente per interagire. È facile registrare e condividere video per far progredire il lavoro, sia che ci si trovi in ufficio o in aeroporto.

È un'alternativa popolare a Camtasia grazie alla sua interfaccia utente e alla funzione di live-streaming. 🙌

Avete già escluso Loom? Date un'occhiata al nostro elenco di Alternative a Loom per trovare una soluzione più adatta al proprio flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Loom:

Integrazione con diversi strumenti, tra cui Salesforce, Jira, Slack e Zoom

Assistenza in più formati video per utenti Linux, Mac e Windows

Il semplice sistema di tasti di scelta rapida consente di iniziare subito a lavorare con facilità

Le funzionalità/funzione consentono di registrare o condividere lo schermo del computer, il browser e la webcam in pochi secondi

Limiti di Loom:

Alcuni utenti riferiscono che Loom si blocca durante la registrazione dei video

Le recensioni menzionano difficoltà di navigazione nell'interfaccia utente

Nessuna versione gratuita "per sempre"

Prezzi di Loom:

Starter: Versione di prova gratuita

Versione di prova gratuita Business: $12,50/mese per utente pagati annualmente

$12,50/mese per utente pagati annualmente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Loom:

G2: 4,7/5 (1.000+ recensioni)

4,7/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (300+ recensioni)

4. Wondershare DemoCreator

via Wondershare DemoCreator Wondershare DemoCreator è un software di registrazione dello schermo progettato per registrare qualsiasi cosa sullo schermo. Dalle presentazioni di PowerPoint ai tutorial, questo strumento può aiutarvi a perfezionare le vostre presentazioni video grazie alle sue funzionalità avanzate di modifica.

È possibile aggiungere a DemoCreator un intervallo di altri prodotti Wondershare per trovare soluzioni per l'intera azienda. Tutto è compatibile con PC Windows, Mac, Android e iOS.

Le migliori funzionalità/funzione di Wondershare DemoCreator:

Funzionalità/funzione di integrazione con strumenti come Jira, Asana, Slack e Trello

Molteplici funzionalità/funzione di modifica, tra cui la compatibilità con lo schermo verde, l'annotazione semplice e gli effetti personalizzati del cursore

Supporta diversi formati di file, in modo da poter creare contenuti utilizzabili da tutto il team

Altri strumenti del marchio, come Wondershare Filmora e Wondershare QuizCreator, ampliano le funzioni per includere strumenti di formazione, quiz e mappe mentali

Supporta più formati di file

Limiti di Wondershare DemoCreator:

Gli utenti segnalano prezzi più alti al di fuori degli Stati Uniti.

Alcune recensioni menzionano la difficoltà di modificare le impostazioni predefinite con le funzionalità di modifica dei video

Prezzi di Wondershare DemoCreator:

Individuo: $69,99/anno per utente, pagato annualmente

$69,99/anno per utente, pagato annualmente Teams e Business: $155,88/anno per utente pagato annualmente

$155,88/anno per utente pagato annualmente Istruzione : $29,99/mese per utente

Wondershare DemoCreator valutazioni e recensioni:

G2: 4.7/5 (4+ recensioni)

4.7/5 (4+ recensioni) Capterra: 5/5 (3+ recensioni)

5. Presentatore attivo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ActivePresenter.jpg Presentatore attivo /%img/

via Presentatore attivo ActivePresenter è uno strumento di registrazione dello schermo, di editor video e di e-learning per la creazione di video, presentazioni interattive di formazione e documentazione. Questa soluzione per la registrazione dello schermo offre una suite di strumenti per la creazione di video, che la rendono un'eccellente alternativa a Camtasia.

La piattaforma consente di distribuire i contenuti su tutti i dispositivi, in modo che i membri del team o gli studenti possano accedervi indipendentemente dal sistema operativo. Inoltre, i membri del team possono utilizzare funzionalità avanzate di modifica per video, voci fuori campo e contenuti da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento 🤩

Le migliori funzionalità/funzione di ActivePresenter:

Le integrazioni con i più diffusi strumenti di e-learning, come PowerPoint e Saola Animate, consentono agli insegnanti di ottimizzare il flusso di lavoro

Temi e modelli permettono di creare nuovi progetti con facilità

Supporta diversi tipi di file e sistemi operativi

Demo, tutorial e un'interfaccia user-friendly rendono più facile superare le curve di apprendimento

Limiti di ActivePresenter:

Alcuni utenti riferiscono di aver perso le registrazioni a causa di crash e bug

Alcune menzioni menzionano problemi nella modifica di video più lunghi, con il risultato di blocchi e crash

Non esiste una vera versione gratis per il registratore di schermo

Prezzi di ActivePresenter:

Standard: $199 una tantum per licenza

$199 una tantum per licenza Pro: $399 una tantum per licenza

Valutazioni e recensioni di ActivePresenter:

G2: 4.5/5 (10+ recensioni)

4.5/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (50+ recensioni)

6. ScreenPal

via ScreenPal ScreenPal, ex Screencast-O-Matic, è uno strumento di creazione e collaborazione video per la registrazione, la modifica e l'hosting delle schermate. Presenta numerosi strumenti di facile utilizzo, tra cui un'estensione per la messaggistica video per i browser Chrome. 🛠️

Avrete accesso a funzionalità/funzione utili come quiz video, storyboard e script per rendere più facile il lavoro da fare. I membri del team possono utilizzarlo su dispositivi desktop e mobili con la maggior parte dei sistemi operativi e da qualsiasi parte del mondo.

Le funzionalità/funzione migliori di Screencast-O-Matic:

Integrazione con gli strumenti più diffusi, tra cui Zoom, Slack, Canvas, Gmail e Jira

Prezzi convenienti per adattarsi a quasi tutti i budget di privati e piccole aziende

Funzionalità/funzione che vanno dal drag-and-drop per i principianti alle funzioni di registrazione end-to-end per gli sviluppatori

Questa alternativa a Camtasia ha una libreria stock incorporata che permette di migliorare i video in pochi minuti

Limiti di Screencast-O-Matic:

Alcuni utenti segnalano la necessità di ulteriori funzionalità/funzione di modifica integrate

Non esiste una versione gratis e molte funzionalità/funzioni sono riservate al piano tariffario di livello superiore

Prezzi di Screencast-O-Matic:

Solo Deluxe: $3/mese per utente pagato annualmente

$3/mese per utente pagato annualmente Solo Premier: $6/mese per utente pagato annualmente

$6/mese per utente pagato annualmente Solo Max: $10/mese per utente pagato annualmente

$10/mese per utente pagato annualmente Teams Business: $8/mese per utente pagato annualmente

Valutazioni e recensioni di Screencast-O-Matic:

G2: 4.3/5 (70+ recensioni)

4.3/5 (70+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (50+ recensioni)

7. Movavi

via Movavi Movavi è una suite di modifica video con potenti funzionalità come la conversione di file, la registrazione dello schermo e lo screencasting. La suite Movavi comprende Movavi Screen Recorder, Video Editor e Video Converter, disponibili in diversi tipi di pacchetti.

Il registratore dello schermo è una solida alternativa a Camtasia se abbinato ad altri software Movavi. Permette di catturare qualsiasi attività dello schermo su video di alta qualità. Inoltre, è stato progettato per essere semplice, in modo che voi e il vostro team possiate usarlo senza bisogno di molta formazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Movavi:

Genera video di alta qualità su diversi sistemi operativi

Supporta diversi tipi di file

Riduzione del rumore e sostituzione dello sfondo con tecnologia IA

Le funzionalità/funzione di modifica di base permettono di disegnare forme e figure libere direttamente sui video registrati

Limiti di Movavi:

Alcuni utenti segnalano rallentamenti e arresti anomali durante la registrazione di video

Movavi non si integra con altri strumenti e app popolari per la produttività e la modifica dei video

Non esiste una vera versione gratuita

Prezzi di Movavi:

Screen Recorder : $42,95/anno per utente

$42,95/anno per utente Registratore di schermi + Editore di video : $134,90/anno per utente

$134,90/anno per utente Video Suite: $152,85/anno per utente

Valutazioni e recensioni di Movavi:

G2: 4.5/5 (50+ recensioni)

4.5/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (20+ recensioni)

8. ScreenRec

via ScreenRec ScreenRec è un registratore di schermo gratis che non ha watermark o limiti di tempo. Questa alternativa gratuita a Camtasia è progettata per risparmiare tempo con una comunicazione più veloce, semplici screenshot e video messaggi privati istantanei. 📤

Funzionalità/funzione come l'acquisizione dello schermo con un solo clic, screenshot annotati e condivisione istantanea riducono le interruzioni sul posto di lavoro. Inoltre, è gratis e non contiene spam al momento dell'iscrizione.

Le migliori funzionalità/funzione di ScreenRec:

L'integrazione con Google Drive, Dropbox e YouTube semplifica l'archiviazione e la condivisione dei video in pochi secondi

Funzionalità/funzione che permettono di aggiungere commenti ed evidenziare le parti più importanti dei vostri screenshot con un solo clic

Le analisi consentono di vedere chi ha guardato i video, per quanto tempo e quando li ha guardati

Condividete o pubblicate in privato o pubblicamente, taggate i vostri file e aggiungeteli a raccolte per tenerli organizzati

Supporta Windows, Mac e Linux

Limiti di ScreenRec:

Alcuni utenti hanno segnalato la necessità di ulteriori strumenti di annotazione e di funzionalità/funzione più avanzate

Le Menzioni menzionano funzioni di modifica audio e video limitate

Prezzi di ScreenRec:

Scarico gratuito

Valutazioni e recensioni di ScreenRec:

G2: N/A

N/A Capterra: 5/5 (5+ recensioni)

9. Wistia

via Wistia Wistia Video Recording, precedentemente noto come Soapbox, è un registratore di schermi e webcam che semplifica la creazione rapida di video di qualità. Progettato per i team e per chi si occupa di video marketing, ha diverse funzionalità/funzione molto apprezzate, come l'incorporamento, la condivisione e l'analisi.

Come piattaforma completa di video marketing, Teams può aiutare il vostro team a creare e ospitare video e a misurare l'impatto di ciascuno di essi. Avrete inoltre accesso a strumenti di marketing per promuovere la crescita aziendale con i video.

Le migliori funzionalità/funzione di Wistia:

Integrazione con oltre 30 strumenti, tra cui Drip, HubSpot, ScreenFlow, YouTube e Zoom

I registratori di schermo e webcam possono creare demo di prodotti, tutorial e altri video informativi

Funzione basata su browser senza scaricare nulla

Sistemi con un solo clic per la creazione di miniature, la modifica dei video, l'aggiunta di loghi e la scelta dei colori perfetti per il lettore video

Limiti di Wistia:

Alcuni utenti segnalano confusione tra i membri del team per quanto riguarda la configurazione SEO e l'organizzazione dei video

Molte delle integrazioni sono disponibili solo con il livello di prezzo più alto rispetto alle altre opzioni alternative a Camtasia presenti in questo Elenco

Prezzi di Wistia:

Plus : $24/mese per utente pagato annualmente

$24/mese per utente pagato annualmente Pro: $99/mese per utente pagato annualmente

$99/mese per utente pagato annualmente Advanced: $399/mese per utente pagato annualmente

$399/mese per utente pagato annualmente Premium: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Wistia:

G2: 4.4/5 (20+ recensioni)

4.4/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

10. Studio OBS

via Studio OBS Questo software gratuito e open-source per la registrazione video e il livestreaming è stato progettato pensando ai videografi. Dispone di funzionalità video, audio e visive per aiutarvi a creare contenuti di qualità professionale, senza dover rinunciare al vostro budget. 💸

Pur essendo meno ricco di funzionalità/funzione di molte altre alternative a Camtasia, OBS Studio permette di creare tasti di scelta rapida per azioni come il silenziamento delle fonti audio e il cambio di schermata. Inoltre, i team possono utilizzare la soppressione del rumore per filtrare i suoni di sottofondo.

Le migliori funzionalità/funzione di OBS Studio:

Integrazione con piattaforme come YouTube, Facebook e Twitch

Compatibile con Windows, Mac, Linux e con diversi tipi di file

Le funzionalità/funzione di livestreaming permettono di trasmettere contenuti audio e video di alta qualità

Alcune funzionalità/funzione sono adatte ai principianti, mentre altre si rivolgono ai professionisti dei video esperti in scripting

Limiti di OBS Studio:

Alcuni utenti riferiscono che il programma si blocca o si blocca quando si ferma e si riavvia un livestream inaspettatamente

Le recensioni menzionano una curva di apprendimento per acquisire familiarità con il programma e le funzionalità/funzioni

Prezzi di OBS Studio:

Gratuito

Valutazioni e recensioni di OBS Studio:

G2: 4.6/5 (100+ recensioni)

4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (900+ recensioni)

Pronti, impostati, registrati con le alternative di Camtasia!

Non c'è bisogno di accontentarsi quando ci sono così tante alternative Camtasia interessanti e convenienti. È il momento di trovare il software giusto per dare un tocco di freschezza ai vostri video. 🍋☀️

Ma se volete davvero infinite possibilità, non c'è niente di meglio di $$$a. Che siate principianti o professionisti, ClickUp può aiutarvi a liberare la vostra creatività. Iscriviti a ClickUp senza spendere un centesimo scegliendo il piano Free Forever!