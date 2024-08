<strong>Come le aziende mantengono i dipendenti remoti impegnati e produttivi</strong>

Il lavoro da remoto è destinato a rimanere. Infatti, una ricerca di Zippia del 2022 ha rilevato che il 26% dei dipendenti americani lavora da remoto a tempo pieno o parziale.

La pandemia COVID-19 potrebbe essere stata il catalizzatore per un maggior numero di americani che lavorano da casa, ma la tendenza si è diffusa. Prima della pandemia, solo il 5,7% dei lavoratori statunitensi ha lavorato principalmente da remoto o da casa, secondo il Census Bureau. Zippia stima che entro il 2025 36,2 milioni di americani lavoreranno da remoto. ClickUp ha ricercato i modi in cui le organizzazioni stanno incrementando la produttività dei dipendenti remoti, utilizzando le intuizioni di McKinsey , Harvard Business Review , PwC , Gallup e la copertura giornalistica.

La stessa reportistica di Zippia ha rilevato che oltre il 90% dei lavoratori a distanza afferma che i loro produttività del lavoro è rimasta invariata o è aumentata da quando ha lasciato i confini di un ufficio tradizionale. Con un maggioranza schiacciante dei dipendenti statunitensi che preferiscono il lavoro da remoto, le aziende stanno trovando nuovi modi per mantenere le persone impegnate e concentrate.

A tal fine, le aziende stanno cambiando le modalità di reclutamento, formazione, promozione e feedback dei dipendenti remoti.

Continuate a leggere per scoprire cosa stanno facendo i datori di lavoro per mantenere i lavoratori felici ed efficienti mentre il lavoro da remoto continua a crescere negli Stati Uniti.

Ristrutturazione del reclutamento e delle assunzioni

via Ground Picture // Shutterstock

Lo screening dei candidati può essere una delle parti più dispendiose del lavoro di un selezionatore.

Un terzo delle organizzazioni ha completato la revisione dei propri processi di assunzione per meglio prepararsi all'assunzione di lavoratori remoti. Il è ancora più alto per le aziende che hanno registrato maggiori incrementi di produttività.

Molte di queste revisioni hanno incluso l'uso della tecnologia in modi nuovi, tra cui colloqui virtuali invece di riunioni di persona. Le aziende hanno anche ampliato gli intervalli geografici dei loro annunci di lavoro, perché il lavoro da remoto consente di ampliare il bacino dei candidati, prendendo in considerazione persone altamente qualificate che soddisfano tutte le loro qualifiche ma che vivono altrove.

Una reportistica di Accenture e della Harvard Business School hanno rilevato che la maggior parte delle aziende (90%) ha provato le revisioni automatizzate dei curriculum dei candidati. Tuttavia, l'85% dei reclutatori ha dichiarato che non aiuta a trovare i candidati migliori e rende la ricerca più difficile.

Le aziende possono mettere a punto le impostazioni di automazione per evitare che candidati altamente qualificati vengano esclusi quando il loro curriculum non corrisponde esattamente alla descrizione del lavoro.

INTEGRARE IL PROGRAMMA DI ONBOARDING DEI DIPENDENTI Esplora processo di inserimento dei dipendenti esempi e ulteriori informazioni su come progettare un programma di onboarding efficace che crei una relazione.

Incoraggiare la comunicazione

via Canva

La menzionata relazione di Zippia ha mostrato che 1 lavoratore remoto su 5 afferma che l'isolamento è il più grande svantaggio del lavoro da remoto.

Incoraggiare la comunicazione tra i lavoratori a distanza è fondamentale per le aziende per mantenere alta la produttività e la soddisfazione dei dipendenti. Le aziende che adottano piattaforme di messaggistica istantanea come Slack permettono ai lavoratori remoti di collaborare in tempo reale e feedback.

La comunicazione è una strada a doppio senso; le aziende devono assicurarsi che i lavoratori remoti si sentano autorizzati a parlare. Alcuni lavoratori a distanza preferiscono le conversazioni telefoniche, mentre altri preferiscono le videochiamate o la messaggistica istantanea. Dedicare del tempo a riconoscere quale modalità di comunicazione lavora meglio per ciascun dipendente può aiutare la direzione a mantenere alti i livelli di produttività.

Comunicare le vittorie e i successi dei dipendenti in modi creativi, come la consegna di una pizza o di una torta, è un altro modo per i manager di mostrare l'apprezzamento dei dipendenti a distanza.

AMPLIFICARE LE STRATEGIE DI COMUNICAZIONE Sfoglia esempi dettagliati di strategie di comunicazione per aiutarvi ad aumentare la produttività durante le riunioni, migliorare l'allineamento dei team e ottenere maggiori risultati aziendali.

Formazione dei manager sulla leadership a distanza

via Andrey_Popov // Shutterstock

Uno studio di Harvard del 2020 ha rilevato che il 40% dei manager si è sentito impreparato a gestire un team a distanza, e un numero ancora maggiore ha faticato a mantenere i membri del proprio team impegnati durante il lavoro da remoto.

" La formazione dei manager è la chiave per aiutare a mantenere le persone impegnate, motivate e produttive" nel 2023, ha dichiarato David Hassell, CEO della piattaforma tecnologica per la gestione delle prestazioni 15Five, alla Society for Gestione delle risorse umane .

I manager devono imparare a comunicare con i dipendenti , cancellare le aspettative e tradurre la cultura aziendale quando non è possibile interagire faccia a faccia.

Il micromanaging può ridurre la produttività e il morale dei lavoratori remoti. Formazione manageriale insegna ai leader come identificare le tendenze al micromanagement prima che diventino un problema.

I manager remoti dovrebbero concentrarsi meno sul fatto di essere nello stesso spazio dei propri dipendenti e più sui risultati desiderati, il responsabile operativo di HubSpot, un'azienda in larga parte azienda che lavora in modo ibrido ha dichiarato a Employee Benefit News HubSpot.

GIOCHI DI TEAM BUILDING MAI SENTITI Scoprite giochi di cui non avete mai sentito parlare, come "Common factor" e "Survivor", da un nutrito elenco di giochi di team building attività di team building .

Promozione dell'auto-guida

via Canva

Incoraggiare la leadership dei lavoratori a distanza aumenta l'account e l'efficienza .

I dipendenti con le capacità di gestire se stessi sul posto di lavoro e la propria vita personale sono spesso più produttivi di quelli che hanno bisogno di essere seguiti più da vicino.

I manager devono incoraggiare i lavoratori a distanza a sviluppare un forte senso di autoconsapevolezza, in modo che possano identificare il modo in cui pensano, sentono e agiscono nelle diverse situazioni.

" La consapevolezza di sé è un superpotere ... In che cosa sono forte e in che cosa non sono forte? ... Riconosco che ho delle lacune e che dovrei colmarle, invece di portare altre persone con la stessa esperienza e la stessa formazione", ha dichiarato Heidi Hauver, vicepresidente dell'esperienza delle persone presso l'azienda di gestione dei dati ShinyDocs alla società di collaborazione Fellow.

Consentire ai dipendenti l'autonomia di prendere decisioni e assumersi responsabilità per il loro esito positivo è un'altra strategia utilizzata dalle aziende per promuovere la leadership dei lavoratori a distanza.

Fornire e sollecitare feedback frequenti

Vadym Pastukh // Shutterstock

Tutti vogliono sentirsi apprezzati per un lavoro ben terminato. I lavoratori a distanza non fanno eccezione.

I dipendenti devono sentire che le loro idee e opinioni sono importanti. I manager devono incoraggiare conversazioni a doppio senso con i dipendenti remoti, ascoltando attivamente preoccupazioni e idee. Provider di feedback regolari è fondamentale quanto permettere ai dipendenti di dare il loro contributo alla direzione.

I lavoratori a distanza riferiscono di essere meno esauriti dal lavoro e di trovare più significato in il loro lavoro quando la direzione li incoraggia a fare domande ponderate e a chiedere frequenti feedback. Chiedere regolarmente "Da fare?" è un modo semplice per migliorare le prestazioni dei lavoratori remoti.

Massimizzare le prestazioni e aumentare il morale con il software di project management

Destreggiarsi tra lavoro, vita privata e produttività può essere una sfida nell'odierno ambiente di lavoro remoto o ibrido. Ma adottando i giusti passaggi e strumenti come ClickUp avrete l'aiuto necessario per rimanere organizzati, in connessione con i membri del vostro team, monitorando gli stati di avanzamento degli obiettivi, il tutto rimanendo concentrati su ciò che conta di più! Questo software unico automatizza i processi in modo efficiente e offre numerose funzionalità/funzione, dal monitoraggio delle attività alle oltre 15 visualizzazioni personalizzabili, per far sì che ogni secondo conti in modo semplice ed efficace. Provatelo gratis oggi stesso! Prova gratis ClickUp ---

Scrittore ospite:_ Aubrey Jane McClaine