10 Strumenti software per il lavoro ibrido flessibile per il 2024

Un ambiente di lavoro ibrido è la via di mezzo tra la tradizionale giornata in ufficio e il più recente movimento WFH.

Questo modello di team funzionale supporta lavoratori in ufficio, da remoto e in movimento, migliorando in modo significativo l'equilibrio tra lavoro e vita privata e la fidelizzazione dei dipendenti.

Ma la transizione può essere impegnativa. Senza il software adatto a supportare uno stile di lavoro ibrido, la configurazione può causare una forte disconnessione tra i team, con conseguente scarso monitoraggio delle attività e riduzione della responsabilità. La sincronizzazione dei flussi di lavoro per evitare sovrapposizioni era un altro problema.

Ciò che ha reso questo modello di ufficio veramente fattibile - e accettabile - è il software per postazioni di lavoro ibride.

Il software per il lavoro ibrido corregge i comunicazione e collaborazione **tra i dipendenti in ufficio e quelli in remoto. Con lo strumento giusto, è possibile creare facilmente uno spazio per uffici virtuali produttivi e sincronizzare il team senza sudare troppo.

In questo articolo vi presenteremo i 10 migliori strumenti di lavoro ibridi. Esplorate le loro funzionalità/funzione e i loro prezzi per selezionare quello che mantiene il vostro personale impegnato e produttivo. 💜

Cos'è il software per il lavoro ibrido?

I software per il lavoro ibrido riuniscono il vostro team remoto con funzionalità/funzioni progettate per distribuire e gestire in modo efficiente una forza lavoro ibrida. Questi strumenti digitali facilitano la collaborazione a distanza e ottimizzazione del processo per i dipendenti. I manager hanno a disposizione strumenti pratici per l'ottimizzazione degli spazi e il coinvolgimento del personale, il tutto in un'unica piattaforma.

La cultura del lavoro ibrido denota un accordo people-first in cui i dipendenti si dividono tra il lavoro da casa e quello in ufficio. Diversamente dal lavoro da remoto, in cui tutti i dipendenti lavorano da casa o in uno spazio di co-working, i modelli ibridi tendono ad avere un flusso di lavoro più imprevedibile. Come risultato, i gestori di aree di lavoro ibride di successo scelgono strumenti software che offrono:

Opzioni di collaborazione in tempo reale: Il software ibrido giusto ha strumenti comelavagne online e messaggeri istantanei per una collaborazione senza soluzione di continuità tra team in distribuzione Gestione unificata dei documenti: Il prodotto deve contribuire a creare un hub centrale per l'archiviazione dei documenti aziendali, facilmente accessibile ai dipendenti autorevoli Integrazioni: Il software deve supportare le integrazioni con le applicazioni di lavoro più diffuse, per consentire uno scambio di informazioni fluido senza dover passare da una piattaforma all'altra Dashboard completi: I leader e i gestori del team hanno bisogno di dashboard per visualizzare i flussi di lavoro del team, in modo da poter rivedere i carichi di lavoro, rimuovere le ridondanze e ottimizzare i processi Funzionalità/funzione di monitoraggio delle prestazioni: Assicurarsi che il software supporti il monitoraggio degli stati dei progetti, degli aggiornamenti e delle consegne. Ad esempio, uno strumento integrato per il monitoraggio del tempo vi aiuterà a far sì che i dipendenti siano responsabili della loro parte di lavoro

10 Strumenti flessibili per un ambiente di lavoro ibrido

Poiché le aziende e i dipendenti sono alla costante ricerca di una maggiore flessibilità nella loro giornata, si nota un aumento del numero di strumenti di lavoro ibridi che si affacciano sul mercato. Alcuni sono soluzioni all-in-one, mentre altri offrono servizi specifici come la prenotazione del desktop o le videoconferenze.

Abbiamo selezionato 10 dei migliori strumenti di lavoro ibridi per superare le sfide operative dei team distribuiti. 🥇

Sfruttate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle esigenze del vostro team ibrido

ClickUp è la vostra piattaforma di gestione delle attività e del lavoro, ricca di funzionalità/funzione che aiutano il vostro team in ufficio e in ufficio a gestire il flusso di lavoro team in remoto rimangono sempre sincronizzati.

Questa piattaforma dinamica centralizza tutto il lavoro tra le varie app, aumentando la produttività dei dipendenti e completando l'ottimizzazione di tutte le attività strategie di project management con facilità, sia che il team si riunisca di persona, da casa o in modo completamente asincrono. Pianificate le sequenze e i tempi di lavoro i prodotti da consegnare in base alla disponibilità del team, assegnare, regolare e monitorare i carichi di lavoro e utilizzare le funzionalità di comunicazione integrate per supportare il lavoro asincrono.

E se il vostro team ibrido è alla ricerca di collaborazione in tempo reale funzionalità/funzione, ClickUp vi ha coperto. Sfruttare Lavagne online di ClickUp Per il brainstorming visivo e per trasformare le idee in piani d'azione coordinati, grazie alla possibilità di trasformare qualsiasi oggetto della lavagna direttamente in un'attività tracciabile. Inoltre, la modifica collaborativa in tempo reale in ClickUp Documenti permette al team di lavorare fianco a fianco senza sovrapposizioni!

Dalla creazione di basi di conoscenza centralizzate alla costruzione di flussi di lavoro agili -ClickUp è in grado di fare tutto.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Software di lavagna online integrato che connette le idee direttamente ai flussi di lavoro

Un editor di documenti dinamici con un ricco styling, pagine annidate e funzionalità di bedding

Oltre 1.000 integrazioni con altri strumenti di lavoro tra cui Loom, Zoom, Zoom e Slack

Dashboard e reportistica per ottenere informazioni preziose sullo stato di avanzamento del progetto

Più di 15visualizzazioni di lavoro personalizzate per visualizzare i progetti da ogni angolazione

Funzionalità di gestione e ottimizzazione del carico di lavoro

Un'infrastruttura di gerarchia scalabile

Automazioni ClickUp per eliminare le attività ripetitive e coerenti

Limiti di ClickUp

L'elenco esteso di funzionalità/funzione può rappresentare una curva di apprendimento per gli utenti più giovani

Impossibilità di bloccare i widget sulle dashboard

Prezzi di ClickUp

Free Forever : $0

: $0 Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contatto per i prezzi Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.300+ recensioni)

: 4.7/5 (8.300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.700+ recensioni)

2. Inviato

Via: Inviato Dire che l'assegnazione degli spazi per gli uffici è un'attività frustrante per le imprese ibride gestori del team sarebbe un eufemismo. 🏢

Mantenete i flussi di lavoro dei team ibridi con la gestione degli spazi di Envoy. Questa piattaforma di spazi di lavoro offre strumenti di pianificazione self-service e di prenotazione delle scrivanie per dipendenti e visitatori.

I colleghi in visita possono prenotare una scrivania all'ora, al giorno o alla settimana. L'amministratore gestisce l'assegnazione in base alla disponibilità e mette a disposizione i servizi.

Risparmiate spazio e riducete al minimo il costo dell'affitto sfruttando l'Occupancy Dashboard per monitorare la presenza sul posto e l'utilizzo della postazione di lavoro.

Envoy aiuta anche a coordinare gli orari di lavoro ibridi, a individuare le distrazioni sul posto di lavoro, a inviare annunci e a creare mappe del posto di lavoro per facilitare la navigazione.

Se la vostra azienda gestisce consegne fisiche, apprezzerete le opzioni di gestione della posta di Envoy. Basta scansionare un pacco ed Envoy identificherà e notificherà subito il destinatario.

Le migliori funzionalità di Envoy

Prenotazione delle scrivanie per la gestione degli spazi

Supporta il coordinamento degli orari

Mappa del posto di lavoro

Strumenti di gestione della posta

Limiti di Envoy

Limitata adattabilità alle esigenze specifiche dell'azienda

Prezzi relativamente elevati

Prezzi di Envoy

Workplace Standard : $3/mese per utente

: $3/mese per utente Workplace Premium: $5/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale.

Valutazioni e recensioni di Envoy

G2 : 4.4/5 (100+ recensioni)

: 4.4/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (oltre 400 recensioni)

3. Tribeloo

Via: Tribeloo Tribeloo è un altro software ibrido per la gestione degli spazi per uffici che colpisce per le sue opzioni di prenotazione delle scrivanie.

Come Envoy, Tribeloo permette ai dipendenti di prenotare una scrivania prima di recarsi in ufficio. L'intera esperienza è priva di problemi: l'utente può accedere alle funzionalità/funzione di prenotazione da:

Utilizzando il sito web o l'app mobile di Tribeloo Integrando Tribeloo con il calendario di Outlook o Google Calendar (o componente aggiuntivo)

Ogni modifica dei calendari personali si sincronizza automaticamente anche con Tribeloo!

La piattaforma consente di creare quartieri in cui le persone dello stesso team possono riunirsi e collaborare. Personalizzare e ottimizzare i piani al volo, controllando quali aree dell'ufficio sono sovra o sottoutilizzate.

Tribeloo offre comode opzioni di personalizzazione, come l'assegnazione di scrivanie fisse, la ricerca di colleghi, l'impostazione di prenotazioni private e la formulazione di richieste speciali (come l'organizzazione di catering o lavagne online nello spazio). È inoltre possibile segnalare problemi di prenotazione attraverso l'app.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tribeloo

Prenotazione delle scrivanie senza problemi

Quartieri per i team

Piani personalizzati

Reportistica sui problemi senza problemi

Limiti di Tribeloo

Alcuni utenti trovano l'interfaccia leggermente obsoleta

Nessuna opzione per disabilitare le funzionalità/funzioni non necessarie (come il newsfeed) che occupano spazio sullo schermo

Prezzi di Tribeloo

Starter : 3,00 €/mese per utente

: 3,00 €/mese per utente Pro : 3,75 €/mese per utente

: 3,75 €/mese per utente Premium: 4,00 €/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale.

Valutazioni e recensioni su Tribeloo

G2 : 4.7/5 (30+ recensioni)

: 4.7/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (40+ recensioni)

4. Ospite da CBRE

Via: Google Play CBRE, acronimo di Coldwell Banker Richard Ellis, è un'azienda che opera nel settore immobiliare immobiliare e di investimento che offre servizi di occupazione di uffici a livello globale.

Il suo prodotto unico, Host, consente alle aziende di affittare, noleggiare o investire in spazi di lavoro scalabili per soddisfare le mutevoli esigenze di team ibridi. Un'area di lavoro gestita da Host è dotata di funzionalità tecnologiche e di ospitalità standard, senza lo stress della manutenzione dello spazio ufficio.

Con l'app mobile di Host, i membri del team possono prenotare scrivanie, sale conferenze e altri spazi per riunioni. L'opzione Find Your Way (Trova la strada) fornisce agli utenti non esperti indicazioni dettagliate su scrivanie, uffici e aree designate. ➡️

Integrazione dell'app con Outlook e Google Calendar per allineare i vostri impegni con quelli dei vostri colleghi promemoria automatici per eventi e riunioni in sede o online.

funzionalità/funzione migliori di #### Host by CBRE

Servizio di prenotazione globale delle scrivanie

Indicazioni dettagliate dell'area di lavoro

Integrazione con Outlook e Google Calendar

Promemoria automatici

limiti di #### Host by CBRE

È noto che l'app va in crash piuttosto spesso

Prezzi di Host by CBRE

Contattare gli agenti di Host per tutte le informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di Host by CBRE (app mobile)

Google Play: 5/5 (40+ recensioni)

App Store: 3.8/5 (20+ recensioni)

5. Robin

Via: Robin Robin è la spalla di Batman, ma anche il nome della nostra prossima piattaforma di lavoro ibrida preferita! Il suo fascino risiede in quattro funzionalità/funzione fondamentali:

Prenotazione della scrivania Programmazione della stanza Analisi del posto di lavoro Costruzione di comunità

Da fare ogni volta che il personale decide di recarsi in ufficio: basta lanciare l'app e prenotare una postazione o una stanza disponibile. Inoltre, possono vedere chi è presente in ufficio e condividere i dati di prenotazione per un migliore coordinamento.

La piattaforma offre una panoramica in tempo reale dell'ufficio a supporto della navigazione.

Utilizzate le informazioni sulle prenotazioni raccolte nel tempo per comprendere le valutazioni e pianificare di conseguenza le assegnazioni future. Queste informazioni possono anche aiutarvi a determinare il momento ideale per le attività di team building senza interrompere il lavoro.

Con Robin è possibile condividere gli annunci , raccogliere il feedback del team e negoziare all'unanimità politiche di lavoro ibride.

Le migliori funzionalità/funzioni di Robin

Prenotazione semplice di scrivanie e stanze

Informazioni sull'utilizzo degli spazi

Panoramica degli uffici in tempo reale

Annunci standard e di priorità

Limiti di Robin

La funzionalità/funzione di ricerca della scrivania è carente

Il sistema può presentare occasionalmente dei malfunzionamenti

Prezzi di Robin

Inizio : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Teams : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Azienda: Contattare per i prezzi

Robin valutazioni e recensioni

G2 : 4.4/5 (150+ recensioni)

: 4.4/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (50+ recensioni)

6. Zoom

Via: Zoom Zoom ha fatto il suo ingresso nel mercato quando i team avevano bisogno di un riunione virtuale in un'epoca in cui le riunioni di persona erano severamente vietate. Sebbene questo non sia più il caso (fortunatamente), la piattaforma è ancora ampiamente utilizzata per mettere in contatto team geograficamente dispersi, offrendo loro un luogo dove prendere decisioni, condividere idee o intraprendere conversazioni casuali.

Programmare e condurre le riunioni in pochi clic con la piattaforma strumenti di videoconferenza . Portate le vostre riunioni virtuali ovunque grazie a funzionalità/funzioni come la cancellazione del rumore e la possibilità di passare da app desktop a app mobile senza soluzione di continuità!

Zoom migliora anche l'esperienza audiovisiva del team. Ad esempio, la piattaforma mostra chi sta parlando in qualsiasi momento, rendendo la riunione più facile da seguire. Grazie alle opzioni di condivisione in diretta dello schermo, è possibile supportare la discussione con immagini dal proprio dispositivo.

Inoltre riunioni video e audio la piattaforma incoraggia la collaborazione sul posto di lavoro grazie a Zoom Whiteboard, ai sondaggi, alla chat del team e alla condivisione di file.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoom

Riunioni audio e video

Zoom Lavagna online per la collaborazione visiva

Facile passaggio tra desktop e mobile

Chattare con i team

Limiti di Zoom

L'overlay di controllo corrente può ostacolare la registrazione delle riunioni

A volte l'interfaccia può presentare dei ritardi

Prezzi di Zoom

Basic : $0

: $0 Pro : $149,90/anno per utente

: $149,90/anno per utente Business : $199,90/anno per utente

: $199,90/anno per utente Business Plus : $250/anno per utente

: $250/anno per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Zoom

G2 : 4.5/5 (50.000+ recensioni)

: 4.5/5 (50.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (10.000+ recensioni)

7. Miro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/headerimage-without-text-1400x1012.png Dashboard di Miro /%img/

Via: Miro Miro è una piattaforma di collaborazione visiva che aiuta i team remoti e ibridi a pianificare progetti, prototipi, diagrammi di flusso e altre attività di brainstorming.

Le lavagne digitali di Miro, chiamate lavagne Miro, offrono al team un kit completo di strumenti per dare vita a nuove idee. È possibile scrivere, disegnare, allegare file e aggiungere note e commenti. Tutte le lavagne vengono aggiornate in tempo reale, in modo che i vostri colleghi possano lavorare in modo efficiente sui progetti, sia che si trovino a due o a 20.000 metri di distanza!

Miro è anche adatto alla collaborazione asincrona. Condividete il vostro lavoro con i membri del team, i manager o le parti interessate e ottenete l'approvazione o suggerimenti dettagliati senza riunioni.

Con oltre 100 integrazioni, è possibile collegare progetti, attività e documenti a Miro e consolidare le schede del browser. Gli oltre 1.300 modelli della piattaforma offrono schemi pronti per il brainstorming e l'ideazione in diversi scenari.

Le migliori funzionalità/funzioni di Miro

Lavagne online

oltre 100 integrazioni

più di 1.300 modelli per diversi casi d'uso

Comunicazione facile tramite video, chat e presentazioni

Limiti di Miro

Può presentare un ritardo quando la dashboard è affollata di utenti

Lo strumento testo ha funzioni limitate

Prezzi di Miro

Gratis : $0/mese per utente

: $0/mese per utente Starter : $8/mese per utente

: $8/mese per utente Business : $16/mese per utente

: $16/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale.

Miro valutazioni e recensioni

G2 : 4.8/5 (4.900+ recensioni)

: 4.8/5 (4.900+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 1.200 recensioni)

8. Harvest

Via: Harvest Nessuno ha problemi di fiducia così profondi come i manager dei lavori ibridi. Bonnie sta davvero facendo il suo lavoro o aggiorna il suo Instagram da Home? E perché la relazione settimanale di Clyde non è ancora arrivata? Mi stanno prendendo in giro? 🤔

Fortunatamente, è possibile Harvest (pun intended) il potere del lavoro ibrido con registri di produttività trasparenti.

Harvest è tutto ciò che riguarda monitoraggio del tempo -La piattaforma consente di monitorare il tempo dedicato a specifiche attività, mantenendo la trasparenza delle ore di lavoro.

Come manager, apprezzerete gli strumenti analitici di Harvest. Rapporti visivi dettagliati consentono di comprendere e regolare i carichi di lavoro del team. I tempi registrati consentono di mantenere i progetti sulla giusta rotta, di stimare i budget e di fare previsioni accurate per imprese simili in futuro.

Trasformate il tempo monitorato in fatture e inviatele ai clienti. Utilizzate integrazioni come PayPal e Stripe per monitorare i pagamenti ricevuti dai client!

Le migliori funzionalità/funzione di Harvest

Comodo monitoraggio del tempo

Reportistica completa

Monitoraggio del budget

Assistenza per la fatturazione e l'incasso dei pagamenti

Limiti di Harvest

Alcuni utenti ritengono che il prezzo sia relativamente alto per le funzionalità/funzione offerte

I timer in background possono passare inosservati, causando tempi registrati errati

Prezzi di Harvest

Gratis : $0

: $0 Pro: $10,80/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale.

Harvest valutazioni e recensioni

G2 : 4.3/5 (750+ recensioni)

: 4.3/5 (750+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (550+ recensioni)

9. Loom

Via: Loom Lasciate che il vostro team ibrido fiorisca con Loom, una piattaforma video asincrona di prima classe. 🌸

La comunicazione in tempo reale e le riunioni dal vivo possono essere efficaci per alcuni, ma distraggono altri. Loom ha una soluzione: registrare i video in modo che il personale possa guardarli nel proprio tempo libero.

Utilizzate i video asincroni di Loom per spiegare un processo, fare una presentazione o anche salutare il vostro team. La parte migliore è che il personale non dovrà creare un account o effettuare il login per guardare i video!

Creare video non potrebbe essere più semplice: basta premere il pulsante di registrazione e creare il video. Gli elementi finiti vengono caricati automaticamente sulla piattaforma. Condividete i collegamenti con i membri del team interessati e il gioco è fatto!

Il team può reagire al video e inviare commenti con la data e l'ora, alimentando discussioni costruttive.

Loom è uno strumento fantastico per la formazione dei nuovi membri del team: invece di sommergerli con una pila di documenti, provate i video tour e le esercitazioni per farli ambientare.

Le migliori funzionalità/funzione di Loom

Registrazione video asincrona

Facile condivisione dei collegamenti

Coinvolgimento attraverso commenti e reazioni

Eccellente per l'onboarding dei dipendenti

Limiti di Loom

Non offre opzioni avanzate di modifica del video

Non c'è modo di rimuovere i controlli dallo schermo durante la registrazione

Prezzi di Loom

Inizio : $0

: $0 Business : $12,50/mese per utente

: $12,50/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale.

valutazioni e recensioni di #### Loom

G2 : 4.7/5 (1.300+ recensioni)

: 4.7/5 (1.300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 350 recensioni)

10. Slack

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/expirable-direct-uploads\_2F093f5635-00ea-4983-81a7-9eba72cc800d\_2FMulti-Device\_Group.png Esempio di prodotto Slack /$$$img/

Tramite: Slack Slack è stato creato con un'unica idea in mente semplificare la comunicazione del team . Questa piattaforma consente al personale di comunicare attraverso canali, che agiscono come comunità virtuali per chattare, reagire, lasciare commenti e condividere file.

In qualità di amministratore, è possibile creare canali pubblici per tutti i membri del team o privati per i membri selezionati. Potete anche comunicare con colleghi specifici tramite messaggi diretti.

Slack consente inoltre ai team distribuiti di sapere facilmente quando un collega è disponibile a lavorare, grazie agli indicatori online o offline e agli aggiornamenti di stato. Un'altra fantastica funzionalità è Slack Connect, ideale per comunicare con fornitori, client e stakeholder.

In qualità di gestori del team ibrido, apprezzerete anche Slack Canvas, una lavagna virtuale per il brainstorming e l'ottimizzazione delle idee. È anche possibile registrare e condividere clip audio e video per una comunicazione asincrona. 📹

Le migliori funzionalità/funzione di Slack

Canali di comunicazione pubblici e privati

Facilita le interazioni con i fornitori

Mostra la disponibilità dei compagni di squadra

Supporta il lavoro asincrono

Limiti di Slack

Opzioni di personalizzazione limitate

La qualità audio-video potrebbe essere migliore

Prezzi di Slack

Gratis : $0

: $0 Pro : $7,25/mese per utente

: $7,25/mese per utente Business+ : $12,50/mese per utente

: $12,50/mese per utente Enterprise Grid: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale.

Valutazioni e recensioni di Slack

G2 : 4.5/5 (30.000+ recensioni)

: 4.5/5 (30.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (23.000+ recensioni)

Software per il lavoro ibrido: Coinvolgere i disimpegnati

L'esito positivo di un modello ibrido dipende in larga misura dalla qualità del lavoro di comunicazione sul posto di lavoro . Non importa che siate in ufficio, a casa o a lavorare in un accogliente caffè sulla spiaggia, purché tutti siano sulla stessa pagina e facciano la loro parte. 🌴

Gli strumenti di collaborazione del nostro elenco hanno rivoluzionato l'area di lavoro tradizionale, mantenendo i team in connessione senza aree di lavoro fisiche. Scegliete la piattaforma che meglio si adatta alle vostre esigenze e assicuratevi che i vostri collaboratori siano sulla stessa lunghezza d'onda, ovunque si trovino! Se non sapete da dove cominciare, iniziate dall'inizio di questo elenco e provate gratis ClickUp oggi stesso .