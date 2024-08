Politica del lavoro ibrido: Una guida passo-passo e le migliori pratiche

Il lavoro da remoto è stato un'ancora di salvezza durante la pandemia. Ma mentre il mondo esce da diversi anni di allontanamento sociale, sempre più persone tornano in ufficio. Il lavoro da remoto è ottimo per l'equilibrio tra lavoro e vita privata e per il benessere dei dipendenti. Tuttavia, anche una riunione faccia a faccia ha i suoi vantaggi. Se non siete pronti a imporre un ritorno al 100% al lavoro di persona a tempo pieno, una politica di lavoro ibrida potrebbe fare al caso vostro. ✅

Un numero sempre maggiore di organizzazioni sta adottando politiche di lavoro ibride per colmare il divario tra il desiderio dei dipendenti di avere modalità di lavoro flessibili e l'esigenza dei dirigenti di avere contatti di persona. Con il lavoro ibrido, si permette al team di fare un mix di giorni di lavoro da remoto e in ufficio, di solito secondo un programma predeterminato.

Il lavoro ibrido è una nuova frontiera per la maggior parte dei manager e dei professionisti delle risorse umane, quindi se non avete mai scritto una politica sul lavoro ibrido, non preoccupatevi.

In questa guida, analizzeremo i componenti chiave di una politica ibrida e condivideremo un elenco di strumenti per aiutarvi a creare politiche efficaci per il vostro team ibrido.

Comprendere Politiche di lavoro ibride

Una politica di lavoro ibrido è un quadro scritto che spiega come la vostra organizzazione bilancia il lavoro di persona e quello da remoto. Questa documentazione offre ai dipendenti la flessibilità di lavorare nello spazio del vostro ufficio per una collaborazione faccia a faccia o in remoto dai loro uffici ufficio a casa . 🏡

Ma tutti devono venire in ufficio alla stessa ora? O ognuno può impostare il proprio orario di lavoro in ufficio? Il lavoro ibrido è incredibilmente flessibile e aperto all'interpretazione, quindi è bene documentarlo in modo che tutti i membri del team siano sulla stessa pagina.

Tuttavia, questi documenti sono complicati perché ogni organizzazione affronta gli accordi di lavoro flessibile in modo diverso. La politica di un'azienda potrebbe consentire ai dipendenti di lavorare da remoto alcuni giorni alla settimana, mentre un'altra potrebbe offrire accordi in cui il lavoro da remoto è la norma e ci si riunisce in sede solo quando necessario.

Gli accordi di lavoro ibridi sono complicati anche perché richiedono un approccio gestionale diverso. Invece di collegarsi di persona per verificare la produttività dei membri del team, bisogna adottare un approccio orientato ai risultati, che si concentra maggiormente sulle prestazioni e sui risultati dei dipendenti.

Allineate gli obiettivi aziendali, monitorate lo stato di avanzamento, conducete riunioni di project management e collaborate in modo efficiente, indipendentemente dalla vostra posizione, con il software di project management per team remoti ClickUp

Si tratta di un modo diverso di fare le cose, certo. Ma concentrarsi sulla produttività reale consente ai dipendenti di gestire i propri orari di lavoro, aumentando la loro autonomia, il loro impegno e la loro soddisfazione sul lavoro . La sola assenza di micromanagement può fare miracoli per la cultura aziendale e per le valutazioni. 🤩

Assicuratevi di considerare le implicazioni legali quando scrivete una politica di lavoro ibrida. Deve essere conforme a tutte le leggi sull'occupazione, in particolare quelle relative all'orario di lavoro, allo stato di occupazione part-time e full-time e alle modalità di lavoro da remoto per le persone con disabilità.

Dovete anche considerare:

Durata della giornata lavorativa

Gli straordinari

Obblighi fiscali, in particolare per i dipendenti remoti in altri stati o paesi

Dipendenti idonei

In caso di dubbio, sottoponete il vostro programma di lavoro ibrido e le politiche all'ufficio legale per assicurarvi che tutto sia in regola.

Componenti chiave di una Politica di lavoro ibrido

Ogni organizzazione Da fare lavora in modo ibrido in modo diverso, ma è comunque necessario includere queste sezioni, come minimo, nella vostra politica sul lavoro ibrido:

Criteri di idoneità: Definire quali posizioni sono idonee al lavoro da remoto. Ad esempio, l'inserimento di dati è un'ottima soluzione per il lavoro ibrido, mentre è quasi impossibile Da fare da casa per le mansioni rivolte ai clienti. È inoltre necessario definire linee guida chiare sulle posizioni di lavoro da remoto accettabili. Potete richiedere al vostro team di avere un ufficio dedicato a casa che soddisfi determinati standard di privacy o di sicurezza

Pianificate, organizzate e collaborate a qualsiasi progetto con l'attività di ClickUp Tasks

Orario di lavoro: La flessibilità è fantastica, ma a volte è necessario che tutti siano online simultaneamente per lavoro collaborativo e per le riunioni del team. Specificate nella policy il vostro programma di lavoro, compresi gli orari e i giorni della settimana in cui ci si aspetta che vengano di persona. Per istanza, ci si aspetta che i dipendenti siano disponibili durante gli orari aziendali standard o c'è spazio per la flessibilità, purché facciano il loro lavoro?

La flessibilità è fantastica, ma a volte è necessario che tutti siano online simultaneamente per lavoro collaborativo e per le riunioni del team. Specificate nella policy il vostro programma di lavoro, compresi gli orari e i giorni della settimana in cui ci si aspetta che vengano di persona. Per istanza, ci si aspetta che i dipendenti siano disponibili durante gli orari aziendali standard o c'è spazio per la flessibilità, purché facciano il loro lavoro? Linee guida per la comunicazione: Documento chestrumenti per il lavoro da remoto che utilizzerete per rimanere in contatto. Tra le opzioni più diffuse vi sono Slack, Zoom, Microsoft Teams eClickUp. Definire le aspettative per i tempi di risposta e l'uso appropriato della videoconferenza rispetto alla messaggistica 💻

Documento chestrumenti per il lavoro da remoto che utilizzerete per rimanere in contatto. Tra le opzioni più diffuse vi sono Slack, Zoom, Microsoft Teams eClickUp. Definire le aspettative per i tempi di risposta e l'uso appropriato della videoconferenza rispetto alla messaggistica 💻 **Misure di produttività: il lavoro ibrido di solito non valuta i dipendenti in base alle ore di lavoro, ma in base alle loro prestazioni. Per questo motivo, la vostra politica sul lavoro ibrido deve anche stabilire delle metriche per le prestazioni dei dipendenti. Sviluppate un sistema di controlli regolari e riunioni individuali per garantire che i dipendenti raggiungano i loro traguardi e ricevano il supporto necessario

Implementazione di una Politica di lavoro ibrida

Una politica di lavoro ibrida non è qualcosa che si può imporre al team all'improvviso. Seguite questi passaggi per implementare con successo una politica di lavoro ibrida che renda il vostro team felice, equilibrato e produttivo. 🧘

Sviluppare la politica

Anche se avete già una politica di lavoro ibrido non ufficiale, è una buona idea fare un passaggio e valutare se le cose stanno funzionando. Se non avete una politica, valutate il vostro attuale ambiente di lavoro per determinare quale tipo di accordo ibrido potrebbe funzionare meglio.

Questa è l'occasione per creare un modello di lavoro ibrido personalizzato. Invece di seguire troppo da vicino altri esempi di politiche di lavoro ibride, create qualcosa che si adatti meglio all'approccio al lavoro della vostra organizzazione. 📝

Questo piano preliminare deve delineare la struttura dell'accordo di lavoro ibrido, compresi gli orari di lavoro, le posizioni di lavoro e le opzioni di lavoro flessibile. Lavorate internamente alla politica per renderla il più pulita possibile, verificando che sia in linea con gli standard legali e le linee guida sulle risorse umane.

Acquisire il consenso della direzione

Questa è la cosa più importante. L'alta dirigenza, la C-suite o il consiglio di amministrazione devono approvare la politica sul lavoro ibrido. È molto probabile che abbiano dei commenti sul vostro piano, quindi non abbiate paura di tornare al tavolo da disegno finché non sarà perfetto. Quanto più il management supporta le politiche di lavoro ibrido, tanto più agevole sarà l'implementazione.

Comunicare con i dipendenti

Una volta che le alte sfere sono d'accordo sulla politica ibrida, è il momento di condividere il piano con i dipendenti. Invece di sbandierare su Slack "Ehi, abbiamo una nuova modalità di lavoro!", cercate di essere un po' più raffinati. Si tratta di un cambiamento importante, soprattutto per chi lavora da remoto, quindi è bene creare un piano di lavoro ponderato piano di comunicazione per l'annuncio della nuova politica ibrida. 📣

Inviate un'email a tutta l'azienda che fornisca informazioni dettagliate sulla politica, compreso il testo completo e i punti salienti. I dipendenti avranno comprensibilmente molte domande, per cui è bene programmare in modo proattivo sessioni di domande e risposte per risolvere eventuali dubbi.

Attuare la politica

Avrete bisogno dell'infrastruttura necessaria per far sì che il lavoro ibrido, beh, funzioni. Probabilmente avrete bisogno di una VPN e di strumenti di comunicazione come Slack o Zoom che lavorino da remoto e in ufficio.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Docs_Chat-view\_List-view\_Homepage-9-1400x1055.png Politica di lavoro ibrida: ClickUp Documenti, vista Chat e vista Elenco /$$$img/

Collaborate alle idee e create documenti o wiki straordinari con pagine annidate e opzioni di formattazione personalizzate per roadmap, basi di conoscenza e altro ancora

Prendete in considerazione la possibilità di riunire il vostro lavoro in un'unica soluzione software di lavoro ibrido come ClickUp, in modo che i dipendenti abbiano accesso a tutto, indipendentemente dal luogo di lavoro. ✨

Adattamento in corso d'opera

Il lavoro ibrido è un concetto nuovo per alcune aziende. L'implementazione di una nuova politica radicale come questa rischia di avere qualche intoppo. Verificate regolarmente l'efficacia del modello ibrido e apportate modifiche in base al feedback del team e alle esigenze aziendali.

Politiche di lavoro ibrido nel contesto di Risorse Umane Gestione

Gli accordi ibridi sono più difficili da realizzare rispetto ai lavori da remoto o in sede.

Allora perché scegliere l'ibrido? 🤷

La risposta breve è che i dipendenti vogliono un lavoro ibrido.

Le politiche di lavoro ibride hanno una grande influenza sulla capacità di reclutare dipendenti solidi e di costruire una sana cultura dell'ambiente di lavoro. Le persone in cerca di lavoro oggi valorizzano la flessibilità e l'equilibrio tra lavoro e vita privata, e le politiche di lavoro ibrido sono un grande punto di forza. 🙌

Inoltre, la cultura ibrida si concentra maggiormente sui risultati e sull'autonomia dei dipendenti, determinando un maggiore coinvolgimento degli stessi, indispensabile per la fidelizzazione a lungo termine.

Anche i programmi di assistenza per i dipendenti (EAP) funzionano bene con le politiche di lavoro ibride. È possibile modificare i PAE per affrontare le sfide uniche dei lavoratori da remoto e dei dipendenti ibridi, come l'isolamento, l'equilibrio tra lavoro e vita privata e persino l'ergonomia dell'home office.

I PAE possono offrire risorse e strumenti per aiutare i dipendenti ad adattarsi al vostro modello di lavoro ibrido, compresi workshop sulla gestione del tempo e sulla produttività, che influiscono direttamente sulle prestazioni dei dipendenti.

Integrazione della formazione e dello sviluppo dei dipendenti nel lavoro ibrido/ Politiche di lavoro da remoto

Comunicare con cura il passaggio a una configurazione di lavoro ibrida è ottimo, ma se volete davvero che i dipendenti abbiano successo, formateli. Il vostro team non sarà sempre insieme, quindi è importante fare il possibile per offrire uno sviluppo professionale al vostro team, indipendentemente dal luogo di lavoro.

Ad esempio, alcuni dipendenti trarranno beneficio da una formazione tecnologica. Non tutti sono esperti di strumenti come Microsoft Teams o Slack. Alcune sessioni di formazione aiuteranno sia voi che i vostri dipendenti a trarre maggior valore dagli strumenti che già pagate. 🛠️

Mantenete trasparente lo stato di progetti e attività con lo strumento di project management di ClickUp

Oltre alla tecnologia, lo sviluppo continuo delle competenze è un ottimo modo per aumentare le prestazioni e la motivazione dei dipendenti in un ambiente ibrido. Ad esempio, un regolare project management la formazione dei PM li terrà aggiornati sulle strategie più recenti per gestire progetti redditizi.

La maggior parte dei manager è alle prime armi con la gestione di team ibridi, quindi richiedete a tutti i vostri leader di seguire una formazione specializzata sulle best practice della gestione ibrida. Molti leader hanno familiarità con lo stile di gestione "col sedere in mano", che non farà altro che far deragliare l'esito positivo di un team ibrido.

Una formazione regolare metterà il management a proprio agio con l'approccio ibrido "hands-off", supportando l'autonomia dei dipendenti e il passaggio a un approccio orientato alle prestazioni alla gestione del lavoro .

Bonus:_ Software per il piano degli spazi dell'ufficio !

Strumenti per aiutare a creare Politiche di lavoro ibride

La creazione di una politica di lavoro ibrida richiede normalmente alcuni documenti, fogli di calcolo e scarabocchi. Per questo motivo le aziende utilizzano ClickUp per creare, condividere e implementare politiche di lavoro ibride in tempi record. 🏎️

Esplorate ClickUp per gestire i vostri progetti con la potenza dell'IA, oltre 15 visualizzazioni e automazioni delle attività

ClickUp è molto di più di una strumento di lavoro da remoto . È una soluzione di lavoro ibrida progettata per distribuire e gestire in modo efficiente una forza lavoro ibrida, sia che si trovi in ufficio o a chilometri di distanza.

Centralizza la comunicazione, la gestione delle attività e la documentazione in un'unica piattaforma di facile utilizzo. Tutte le aree di lavoro di ClickUp sono personalizzabili, per cui avete la libertà di adattare l'ambiente digitale come preferite.

Affidatevi alle solide funzionalità/funzione di ClickUp per mantenere il vostro team ibrido sulla stessa pagina.

**Invece di impegnarvi in una politica scritta che sapete che cambierà in seguito, fate un brainstorming della vostra politica di lavoro ibrido prima in un'area di lavoro di tipo "brainstorming"Lavagna online di ClickUp. L'intero team delle risorse umane e della leadership può collaborare in tempo reale da remoto, trasformando le idee in politiche attuabili. E soprattutto, le lavagne online si trasformano in progetti, documenti o attività con pochi clic 💡

Brainstorming, piani, strategie e comunicazione in tempo reale per velocizzare la consegna dei progetti con le lavagne online di ClickUp

**Non c'è bisogno di passare da uno spazio di archiviazione dei documenti a una piattaforma di collaborazione cloud. ClickUp combina la collaborazione in tempo reale e lo spazio di archiviazione conClickUp Documenti. Costruite splendidi documenti e collegateli ai vostri progetti o flussi di lavoro per rendere le politiche di lavoro ibride più fruibili

**Chi dice che è necessario creare documenti o lavagne online da zero?ClickUp offre modelli precaricati per un lavoro plug and play. Utilizzare il fileModello di lavagna online per il piano di lavoro di ClickUp per fare un brainstorming della vostra politica ibrida in tempo reale e il fileModello di promemoria della politica di ClickUp per condividere la nuova politica con il vostro team

Valutazione dell'esito positivo di Politiche di lavoro ibride

Le politiche di lavoro ibride sono le politiche di la fase successiva del lavoro da remoto . Il lavoro ibrido è una situazione vantaggiosa per tutti, a patto che venga implementato correttamente. 🏆

Ma Da fare per sapere se le vostre politiche di lavoro ibrido hanno un esito positivo?

È importante controllare i processi per assicurarsi che il nuovo approccio funzioni davvero. Se sta creando nuovi grattacapi che ostacolano lo stato del team, è probabilmente giunto il momento di apportare qualche modifica.

Stabilite obiettivi chiari per voi e per il vostro team e monitorate lo stato con ClickUp Obiettivi

Naturalmente, avrete bisogno di dati per capire se i vostri accordi di lavoro ibridi sono all'altezza. Create obiettivi tracciabili Obiettivi di ClickUp da monitorare:

Coinvolgimento dei dipendenti

Stato del progetto

Ore di lavoro del team

Carichi di lavoro

Creazione di progetti personalizzati ClickUp dashboard per l'intera azienda, per un intero reparto o per dipendente. Sarete in grado di monitorare le prestazioni in tempo reale, indipendentemente dal luogo in cui il vostro team lavora durante la giornata.

Costruisci il tuo Luogo di lavoro ibrido in ClickUp

Il lavoro ibrido offre i vantaggi culturali della connessione di persona senza compromettere la flessibilità. Le politiche di lavoro ibride eliminano l'ambiguità e gestiscono le aspettative, impostando tutti per un esito positivo a lungo termine.

Certo, la creazione di una nuova politica può richiedere tempo e lavoro richiesto, ma è il modo migliore per responsabilizzare i dipendenti e gestire un'azienda più efficiente. 🎯

Sì, potete provare a fare tutto da soli. Ma quando i risultati contano, gestite il vostro team ibrido con ClickUp. Questa piattaforma leader non solo è in grado di scrivere le vostre policy ibride, ma gestisce anche progetti, attività, comunicazioni, documenti, modelli e tutto ciò che riguarda i team ibridi.

Non dovete fidarvi della nostra parola. Provate voi stessi ClickUp. Create la vostra area di lavoro di ClickUp gratuitamente ora.