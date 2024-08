Cos'è un sistema di gestione del lavoro e come implementarlo? (2024)

Nell'attuale mondo competitivo, le organizzazioni devono impegnarsi costantemente per raggiungere gli obiettivi e i traguardi annuali. Fortunatamente, c'è un modo per farlo senza farsi prendere dal panico e mangiarsi le unghie un giorno sì e l'altro pure.

E inizia con la comprensione della gestione del lavoro.

La gestione del lavoro è un processo che aiuta un'azienda a aziendale a gestire sia i flussi di lavoro sia i carichi di lavoro contemporaneamente.

è un superpotere aziendale che può lasciare sbalorditi persino gli Avengers!

In questo articolo, vi spiegheremo tutto quello che c'è da sapere su gestione del lavoro , compresi i suoi benefici chiave e il suo processo. Verrà inoltre evidenziato il miglior strumento di gestione del lavoro che potete utilizzare oggi.

Immergiamoci in questa storia. 🏊

Che cos'è la gestione del lavoro?

la gestione del lavoro è un sistema che aiuta le aziende a creare una struttura di flusso di lavoro efficiente che funzioni a tutti i livelli dell'organizzazione. Il suo obiettivo è razionalizzare diversi processi aziendali in modo che i processi interni e team virtuali possono lavorare in modo efficiente per massimizzare i profitti.

E per questo, si valuta attentamente l'attuale lavoro operativo in corso per identificare le carenze della struttura esistente.

La gestione del lavoro integra anche procedure che aiutano le organizzazioni ad allineare il proprio lavoro e ad eseguirlo alla perfezione.

In definitiva, tutto questo contribuisce a (rullo di tamburi, per favore...)

Aumentare le prestazioni dell'organizzazione

Eliminare le ridondanze all'interno del sistema

Soddisfare le aspettative dei client (e apparire ultra-fighi mentre lo si fa 😎)

Utilizzo efficiente delle risorse

Eccellente collaborazione del team

Ora, la maggior parte delle persone confonde il work management con il project management perché entrambe le pratiche condividono alcuni punti in comune.

Tuttavia, non sono la stessa cosa.

Cerchiamo quindi di fare chiarezza e di capire rapidamente le loro differenze.

Gestione del lavoro vs project management

Certo, la gestione del lavoro implica la razionalizzazione delle attività, il miglioramento del l'utilizzo delle risorse ecc.

In pratica, si tratta di cose che si fanno anche con il processo di project management.

Ma c'è un'enorme differenza tra i due quando si tratta della loro portata.

Ecco come la gestione del lavoro e il project management sono due concetti diversi:

confronto tra la gestione del lavoro e il project management Gestione del lavoro | Project management | | ----------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------- | | Aiuta a organizzare ed eseguire attività relative a più progetti e ad attività ad hoc | Consente di raggiungere obiettivi a lungo termine incentrati sull'efficienza e sull'esito positivo dell'azienda | È un processo ripetitivo con una struttura flessibile e in continua evoluzione | Coinvolge tutti i team di un'organizzazione | Coinvolge solo i membri del team di progetto associati a un particolare progetto | | Aiuta a raggiungere gli obiettivi aziendali | Aiuta a soddisfare le aspettative del progetto |

Fatta questa premessa, analizziamo le diverse fasi del processo di gestione del lavoro.

Il processo di gestione del lavoro

Il processo di gestione del lavoro consiste in sei passaggi che aiutano ad adottare un approccio coerente e strutturato alla gestione del lavoro:

Identificazione del lavoro

Pianificazione del lavoro

Programmazione del lavoro

Esecuzione del lavoro

Follow up del lavoro

Analisi del lavoro

L'oggetto finale di tutti questi passaggi è la consegna di prodotti di qualità che riuniscano le parti interessate e che siano in linea con il budget approvato.

Fortunatamente, con uno strumento di gestione del lavoro come ClickUp, sarete in grado di automatizzare e streamizzare tutti e sei i passaggi.

Ma prima di vedere come ClickUp rende la gestione del lavoro in azienda un gioco da ragazzi, ecco cosa succede in ogni fase del processo di gestione del lavoro:

1. Identificazione del lavoro

Questo passaggio prevede l'identificazione dell'attività da svolgere.

Si definisce esattamente il lavoro, come svolgerlo e quando completarlo.

È anche essenziale documentare queste informazioni per garantire che tutti siano sulla stessa pagina.

2. Pianificazione del lavoro

La pianificazione del lavoro prevede l'identificazione delle risorse necessarie e la creazione di stime dei tempi per garantire che le cose da fare siano terminate in tempo. Una volta combinati tutti i dati rilevanti, è necessario elaborare un piano d'azione.

uno che sia eseguibile, a differenza di tutti i piani per le vacanze del 2020..._ 😐

Fortunatamente, da quando le app per la gestione del lavoro sono diventate grafici di Gantt incorporati non dovrete più affidarvi ai fogli di calcolo per pianificare il lavoro!

3. Pianificazione del lavoro

In questo passaggio, il team leader o il gestore del progetto mappa il lavoro in giorni, settimane o addirittura mesi.

E con questi sequenza del project management in mano, informate il team sulle loro responsabilità in modo dettagliato.

4. Esecuzione del lavoro

Dopo aver programmato e mappato tutto, è il momento di passare all'azione.

I membri del team iniziano a lavorare sull'attività seguendo il piano d'azione predefinito discusso nelle fasi iniziali. Inoltre, si dà la priorità a qualsiasi lavoro urgente (e alle pause per il caffè) per assicurarsi di raggiungere gli oggetti in tempo. ☕

5. Follow-up del lavoro

Sappiamo tutti quanto possa essere frustrante perdere una scadenza importante..

Ma i piani non vanno sempre come previsto, e va bene così.

Ecco perché è essenziale fare un follow up del lavoro e controllare che tutti i membri del team stiano lavorando secondo il programma.

Se qualcosa non va bene, potete fare un brainstorming insieme e creare piani di backup per avvicinarvi ai vostri obiettivi.

6. Analisi del lavoro

quali sono stati gli ostacoli? cosa si poteva fare meglio?

In questa fase, si fa riferimento ai dati e alla documentazione raccolti per valutare la qualità del lavoro. È utile per prendere nota di tutte le chiavi di lettura per perfezionare i processi.

Come ottimizzare con il software di gestione del lavoro

Per una gestione positiva del lavoro, è necessario pianificare, programmare, monitorare e organizzare diversi aspetti per migliorare l'efficienza del team.

Da fare per un singolo progetto è già faticoso.

Da fare a livello organizzativo!

Non preoccupatevi. Con il destro software di gestione del lavoro, questo può essere un gioco da ragazzi.

Indipendentemente dal settore in cui operate, il software può aiutarvi in alcune, se non in tutte, queste aree:

Esaminiamo più da vicino tre ragioni chiave per le quali è necessario utilizzare un software di gestione del lavoro.

**1. Delegare come un capo!

La gestione delle attività e le deleghe sono molto più complicate di quanto sembri (siamo sicuri che qualsiasi manager sarebbe d'accordo con noi)

Fortunatamente, l'assegnazione delle attività diventa un gioco da ragazzi con una soluzione di gestione del lavoro. I manager possono assegnare le attività in pochi clic e rimanere aggiornati sullo stato di avanzamento in tempo reale. Inoltre, vi aiuta a impostare le priorità e gestire le scadenze in un batter d'occhio!

2. Collaborare con facilità

Vi siete mai persi a cercare informazioni rilevanti in un lungo thread di email?

è come chiedere se avete mai avuto voglia di saltare il lavoro il lunedì? sì, certo! #MondayBlues_ 😰

Beh, questo non succederà se utilizzate un software di gestione del lavoro. Una piattaforma di gestione del lavoro consente di archiviare e condividere tutti i file rilevanti in modo che siano facilmente accessibili ai membri del team.

3. Efficace gestione del carico di lavoro

Con software di gestione del flusso di lavoro la gestione del carico di lavoro del team diventa facilissima. È possibile ottenere un rapido riepilogo di ciò che è sul piatto di ognuno! 🍽 Gestione efficace delle risorse consente anche di identificare chi è sovraccarico di lavoro e di riassegnare le risorse a un dipendente con meno attività.

Come scegliere il giusto strumento di gestione del lavoro

Il software di gestione del lavoro è piuttosto utile, giusto?

ma scegliere lo strumento giusto può essere difficile come capire la trama di un film di Christopher Nolan

Lo strumento di gestione del lavoro che scegliete deve corrispondere al flusso di lavoro esistente e agli oggetti aziendali della vostra organizzazione.

Ecco alcuni elementi da tenere d'occhio:

Analizzare i processi esistenti e vedere quali dipartimenti contribuiscono immensamente o chi ha bisogno di una spinta in più (e magari di un discorso di incoraggiamento!)_

In base alla vostra struttura organizzativa, determinate le funzionalità/funzione di cui avete bisogno per semplificare la gestione del lavoro

Più grande è il team e il volume di lavoro, più sofisticata è la soluzione software che un'organizzazione dovrebbe cercare. Il team può anche utilizzare una soluzione di gestione del lavoro aziendale basata sul cloud

Se il flusso di lavoro esistente è ad alta intensità di lavoro, le organizzazioni dovrebbero prendere in considerazione una soluzione di automazione del processo di gestione del lavoro con sincronizzazione automatica dei dati, aggiornamenti e avvisi

L'obiettivo principale è aumentare l'efficienza dei dipendenti? O scalare la crescita aziendale? L'identificazione dei traguardi aziendali chiave può aiutare le aziende a individuare il software in grado diche consentirà alla loro forza lavoro di raggiungere tali traguardi

p.S. Più grande è il risultato, più grande sarà la festa di lavoro annuale

Discutete di questi aspetti con il vostro team e sarete in grado di decidere il software di gestione del lavoro più adatto alle vostre esigenze.

Per aiutarvi a prendere questa decisione, vi presentiamo ufficialmente ClickUp.

Il miglior strumento di gestione del lavoro nel 2022

come potete voi e il vostro team far schizzare i livelli di produttività e creare un flusso di lavoro ineguagliabile?

Collaborando con il miglior software di gestione del lavoro in circolazione, ClickUp!

_ClickUp è come Yoda, che dà ai team virtuali la forza necessaria per usufruire di tutto il loro potenziale

Con modelli personalizzati e funzionalità innovative come le Mappe mentali e il ban board, ClickUp aiuta le organizzazioni a stabilire una struttura di lavoro sana e stabile. 😇

Ecco una rapida panoramica di alcune delle caratteristiche migliori Funzionalità/funzione di ClickUp che lo rendono lo strumento di gestione del lavoro per eccellenza:

Lavorare per salire

Il software di gestione del lavoro non solo aumenta le performance di un'organizzazione, ma migliora anche la comunicazione e la produttività aziendale. Aiuta le aziende ad allocare e gestire le risorse in modo efficiente, motivando i membri del team a ottenere molto di più in un determinato lasso di tempo.

qual è quindi il prossimo passaggio per le organizzazioni che vogliono scalare la propria crescita?

Diventare BFF con un sistema di gestione del lavoro con funzioni avanzate come ClickUp! 💁

Con un dashboard completo e di facile utilizzo, ClickUp vi aiuta a monitorare lo stato del lavoro e a gestire il tempo in modo efficace.

Inoltre, il team può collaborare alle idee dei progetti, ai verbali delle riunioni e altro ancora con Teams.

Quindi unisciti gratis a ClickUp oggi stesso per affrontare ogni attività con sicurezza e #WinAtWork ogni giorno.