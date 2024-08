16 dei migliori strumenti di lavoro da casa per il 2024

Dall'inizio di Internet, il lavoro da remoto è cresciuto costantemente fino a diventare una delle più grandi forze lavoro del mondo.

Tuttavia, è essenziale indicare che pochissime persone avevano previsto che questa popolazione sarebbe cresciuta fino ai numeri attuali. Come dimostrano le statistiche, 1 statunitense su 4 emetteployees lavora da casa, ovvero più del 26% della forza lavoro nazionale.

Se avete intenzione di unirvi a questo gruppo nei prossimi mesi, dovete valutare i vantaggi e gli svantaggi che otterrete. Soprattutto, dovete familiarizzare con i migliori strumenti di lavoro da casa per raggiungere i vostri oggetti.

Esistono diversi strumenti per il lavoro da remoto per migliorare la produttività che dovreste prendere in considerazione, ma prima vediamo quali tipi di strumenti fanno parte di questo elenco.

Cosa cercare negli strumenti per il lavoro da casa?

Se vi unite a una delle crescenti popolazioni di lavoratori da team remoti è necessario sapere che non tutti gli strumenti per il lavoro da remoto offrono i servizi migliori. Alcuni di questi strumenti sono pensati solo per aiutare i singoli a gestire attività semplici.

Altri non sono facilmente reperibili, e avrete bisogno di aiuto per ottenerli dal mercato, rendendo le vostre operazioni difficili. Ecco alcuni aspetti fondamentali che dovreste controllare dal lavoro da remoto strumenti.

Facilità d'uso

Prontamente disponibile e accessibile

Facile ed economico da mantenere

Riallineamento con il proprio lavoro ## 16 dei migliori strumenti per il lavoro da casa che devi conoscere

Ora che sapete cosa controllare nel lavoro da casa strumenti per la produttività è essenziale comprendere chiaramente alcuni dei migliori strumenti disponibili sul mercato. Come avrete capito, ci sono molti strumenti che potete incorporare nella vostra strategia per allineare i vostri lavoratori a distanza.

Tuttavia, alcuni di questi strumenti potrebbero essere più efficaci e offrire risultati migliori nelle vostre operazioni. Ecco 15 strumenti per la produttività del lavoro da casa che possono fare la differenza nelle vostre attività:

Le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp offrono alle organizzazioni una soluzione da parete a parete per ogni team ClickUp è emersa come la soluzione ideale per i software per il project management per i team remoti di tutto il mondo. Questo strumento è stato progettato per riunire tutti i lavori in un'unica piattaforma per una gestione più semplice per i team remoti lavoratori remoti .

Non dovete preoccuparvi del vostro dei team di lavoro da remoto perché non è mai stato così facile gestirli efficacemente e apportare rapidamente modifiche come con le funzionalità di project management di ClickUp.

Diamo un'occhiata!

funzionalità/funzione di ####

Pro

Possibilità di integrarsi con altri comuni strumenti di lavoro da remoto come Zoom, Slack e Loom

La versione gratis è più potente della maggior parte degli strumenti di collaborazione e produttività

Accesso a un'enorme quantità dilibreria di modelli precostituiti* Collegare attività simili tra le aree di lavoro utilizzando le Relazioni tra attività o le Relazioni di dipendenza

Semplicità di impostazione degli obiettivi

Semplicetrascinamento e rilascio per spostare e riassegnare le attività tra i vari team

Ricevere aggiornamenti in tempo reale e indicazioni visive quando gli altri visualizzano, modificano o commentano le attività

Contro

Gli utenti hanno spesso bisogno di un po' di formazione a causa del suo alto livello di personalizzazione

Rispondere via email può essere difficile

Le funzionalità/funzione di ricerca possono essere più lente (per ora 😉)

Prezzi

free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito

Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Unlimitato : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

Plus: $19/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (2.000+ recensioni)

: 4.7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Trello

Via Trello Il lavoro da remoto si concentra generalmente sul raggiungimento di obiettivi specifici obiettivi e finalità specifiche con team sparsi in diverse posizioni. Tuttavia, con Trello è possibile mettere rapidamente tutto nello stesso posto, comprese tutte le attività che i team stanno gestendo.

Trello riunisce tutte le attività, gli strumenti e i team in un'unica interfaccia utente per un'operatività senza soluzione di continuità.

funzionalità/funzione di ####

Chattare in tempo reale

Feed di attività/notizie

Gestione delle riunioni a distanza

Funzionalità/funzione di brainstorming

Pro

Facile da usare

Integrazioni senza soluzione di continuità

Automazioni semplificate

Servizio clienti efficace

Contro

Assenza di scorrimento laterale

Difficile cancellare le schede

Deve essere online per essere utilizzato

Prezzi

**Free Forever

Standard : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Premium : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Azienda: $17,50/mese per utente

Valutazioni e recensioni

G2 : 4.4/5 (12.990+ recensioni)

: 4.4/5 (12.990+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (2.2280+ recensioni)

3. Wrike

Via WrikeWrike è un famoso software di gestione del lavoro da remoto che sta conquistando il mondo. Con Wrike, potete gestire i vostri strumenti remoti con facilità. Questo strumento unico vi permette di eliminare le barriere del lavoro da remoto, assicurandovi di trovare chiarezza nelle vostre operazioni e di superare i vostri obiettivi.

funzionalità/funzione di ####

Tipi di elementi personalizzati

Piano delle risorse del progetto

App per dispositivi mobili e desktop

Funzionalità/funzione di tag incrociati

pro di ####

Coinvolge tutti

Flusso di lavoro naturale

Facile gestione delle attività

Integrazioni perfette

Contro

Difficile contattare il supporto clienti

Alcuni dicono che può avere funzionalità/funzione confuse

Non è così intuitivo per chi lavora da remoto

Prezzi

**Free Forever

Team : $9.80/mese per utente

: $9.80/mese per utente Business : $28,80/mese per utente

: $28,80/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni

G2 : 4.4/5 (3.230+ recensioni)

: 4.4/5 (3.230+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (1.890+ recensioni)

4. Movavi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/image-1400x790.png

/$$$img/

via MovaviRegistratore di schermo Movavi è un software di registrazione del desktop che consente agli utenti di registrare l'attività dello schermo, l'uso dei programmi e le videochiamate (Skype, Zoom, Hangouts). Lo strumento offre due modalità: registrazione dello schermo e screenshot.

Funzionalità/funzione

Registra solo i video della webcam, l'audio del sistema o il proprio microfono

Esportazione su Google Drive, YouTube, Telegram, WhatsApp, email o link di condivisione

Le opzioni di esportazione includono MP4, AVI, MOV, MKV, WEBM, GIF, MP3, PNG, BMP, e JPG

Pro

Due modalità di registrazione: registrazione dello schermo e screenshot

Interfaccia facile da usare e intuitiva

Impostazioni audio flessibili

Opzioni di esportazione rapida

Contro

Filigrana nel video in uscita durante il periodo di prova

Opzioni di modifica al limite

Solo 7 giorni di versione di prova

Prezzi

**Versione di prova gratuita

Licenza di un anno: $42,95

$42,95 Licenza a vita: $57,95

Valutazioni e recensioni

G2 : 4.5/5 (50+ recensioni)

: 4.5/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (20+ recensioni)

5. ProofHub

Via ProofHub Gestire un team a distanza può sembrare un'idea perfetta che riduce i costi operativi e produce i risultati attesi. Tuttavia, è essenziale sottolineare che solo a volte si tratta di un'impresa più gestibile.

Ecco perché è necessario un software di project management come ProofHub che vi assista nel piano, collaborare e l'organizzazione di team remoti.

funzionalità/funzione di ####

Modelli personalizzabili

Portale client

Vista Gantt/Tipo di Sequenza

Gestione delle idee

Pro

Possibilità di spostare le attività per fasi

Disponibilità di Bacheche

Facile e veloce

Facile da integrare con altri strumenti

Contro

Comunicazione errata

Può essere costoso per i lavoratori remoti

Problemi di collaborazione all'interno del team

Prezzi

**Versione di prova gratuita

Essenziale : $45/mese

: $45/mese Controllo estremo: $89/mese

Valutazioni e recensioni

G2 : 4.5/5 (60+ recensioni)

: 4.5/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (70+ recensioni)

6. GitHub

Via GitHub L'emergere di del lavoro da remoto ha portato con sé delle sfide . La sicurezza rimane la sfida principale, con l'emergere di criminali della cybersicurezza pronti a infiltrarsi e a rubare documenti essenziali alle organizzazioni. Con GitHub, è possibile lavorare con un celebre strumento di lavoro da remoto con funzionalità/funzione di sicurezza integrate.

Funzionalità/funzione

Gestione degli incarichi

Funzionalità di avviso/funzione di cancellazione

Dashboard

Gestione delle attività

Pro

Super pratico

Pratico strumento remoto

Facile interazione con gli altri utenti

Veloce da avviare

Contro

Nessuna app mobile

Difficile ricevere supporto

Manca la modalità scura

Prezzi

**Free Forever

Team : $44/anno per utente

: $44/anno per utente Azienda: $231/anno per utente

Valutazioni e recensioni

G2 : 4.8/5 (5.540+ recensioni)

: 4.8/5 (5.540+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (70+ recensioni)

7. Slack

via Slack Creare un ottimo team a distanza è sempre una sfida. Per questo motivo, la maggior parte delle organizzazioni che utilizzano operazioni a distanza trovano difficile avere un impatto sul mercato. Slack porta tutti i vostri strumenti e i team remoti in un unico luogo, rendendo più facile la comunicazione, lo scambio di idee e persino la risoluzione più rapida dei problemi esistenti.

Funzionalità/funzione

Funzionalità/funzione di messaggistica

Funzionalità/funzione di accessibilità

Funzionalità/funzione di connessione

Riunioni giornaliere, clip e videochiamate

pro di ####

Facile da usare quando si lavora da remoto

Gestione delle attività senza soluzione di continuità

Comunicazione senza soluzione di continuità

Le versioni a pagamento sono ottime per la condivisione dei file

Contro

Email e password separate per ogni canale

Strana interfaccia utente

Molti canali

Prezzi

**Free Forever

Pro : $7.25/mese

: $7.25/mese Business+ : $7.50/mese

: $7.50/mese Griglia aziendale: Contattare il reparto commerciale

Valutazioni e recensioni

G2: 4,5/5 (oltre 30.800 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (oltre 22.800 recensioni)

CLICKUP E SLACK: UN'ACCOPPIATA PERFETTA Da fare: è possibile integrare Slack con ClickUp per creare e gestire attività all'interno di Slack, trasformando al contempo i messaggi in attività e commenti? È semplice come Slack e ClickUp!

8. Zoom

Via Zoom Zoom ha cambiato le carte in tavola per quanto riguarda il lavoro da remoto. Questo strumento è emerso come il principale strumento di lavoro da remoto per le organizzazioni al culmine della pandemia di COVID-19, quando le videochiamate hanno conquistato il mondo del lavoro.

Inoltre, Zoom aiuta le organizzazioni a reimmaginare le aree di lavoro e a rendere le operazioni di lavoro da remoto senza soluzione di continuità. E soprattutto, può migliorare le operazioni dei clienti creando un modo più semplice per ospitare le riunioni dei team.

funzionalità/funzione di ####

Facilità di comunicazione attraverso le riunioni di team

Condivisione delle finestre dello schermo

Gestione del team per il lavoro da remoto

Gestione dei contatti

pro di ####

Facile da automatizzare

Efficace per i team commerciali

Facile monitoraggio delle vendite

Grande firma dei clienti

Contro

Facile perdita di lavoro

Difficoltà nel monitoraggio delle vendite

Mancanza di integrazione con iOS

Prezzi

**Free Forever

Pro : $149/anno per utente

: $149/anno per utente Business+ : $199/anno per utente

: $199/anno per utente Azienda: Contattare il reparto commerciale

Valutazioni e recensioni

G2: 4,5/5 (oltre 52.300 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (oltre 30.400 recensioni)

9. Miro

Via Miro La creatività è un aspetto essenziale di qualsiasi team di esito positivo. In qualità di team leader, volete assicurarvi che la vostra organizzazione disponga della creatività necessaria per raggiungere i propri oggetti, soprattutto nel lavoro da remoto.

La maggior parte degli strumenti per il lavoro da remoto sono inefficaci in questo ruolo, ma Miro è la piattaforma visiva del team per connettersi, collaborare e co-creare.

funzionalità/funzione di ####

Funzionalità/funzione di sicurezza ideali per i dipendenti remoti

Aspetti personalizzati

Strumenti visivi

Offerta di software

Pro

Più team possono lavorare insieme

Esperienza collaborativa impressionante

Promuove la creatività

Fornisce idee affascinanti

Contro

Livelli di contenuti bloccanti

Possibilità di modificare le aree sbagliate

Manca di funzionalità/funzione di integrazione

Prezzi

Free Forever

Starter : $8/mese per utente

: $8/mese per utente Business+ : $88/mese per utente

: $88/mese per utente Azienda: Contattare il reparto commerciale

Valutazioni e recensioni

G2 : 4.5/5 (52.300+ recensioni)

: 4.5/5 (52.300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 30.400 recensioni)

10. Attivare/disattivare

Ottenere prestazioni dettagliate dai singoli collaboratori in Attivare/disattivare Nel lavoro da remoto, la gestione del tempo è la strategia definitiva con cui le organizzazioni possono avere successo. Se avete un team che lavora da remoto, avete promesso approcci di gestione del tempo come unico modo per mantenere le prestazioni. Attivare/disattivare Toggl è un software per il project management e una strumento per il monitoraggio del tempo che aumenta efficacemente le prestazioni. Questo strumento semplifica la gestione delle risorse, poiché pagherete solo per ogni minuto fatturabile.

funzionalità/funzione di ####

App per dispositivi mobili e desktop

Monitoraggio offline

Timer con un clic

Elenco dei Da fare

pro di ####

Eccellente monitoraggio del tempo per i dipendenti remoti

Efficace project management

Facile da impostare

Vantaggi del monitoraggio delle attività

Contro

Difficile correggere i tempi sbagliati

Problemi di URL sulle funzionalità di monitoraggio del tempo

Difficoltà a mettere in pausa le sessioni

Prezzi

Free Forever

Starter : $9/mese per utente

: $9/mese per utente Premium : $18/mese per utente

: $18/mese per utente Azienda: Contattare il reparto commerciale

Valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (1.940+ recensioni)

: 4.7/5 (1.940+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 30.400 recensioni)

11. Google Drive

Via Google Tra i migliori strumenti di collaborazione, Google Drive consente di archiviare, condividere e lavorare su file e cartelle da computer, tablet o dispositivi mobili. È dotato di protezioni integrate che garantiscono un accesso remoto sicuro e crittografato ai file.

Tutti i file da condividere vengono scansionati in modo proattivo per individuare phishing, ransomware, spam e malware. Non dovrete più preoccuparvi del rischio crescente di minacce informatiche ai vostri dispositivi.

funzionalità/funzione di ####

Generazione di documenti

Archiviazione e conservazione

Accesso offline e remoto

Controllo della versione e condivisione dei file

Pro

Accesso remoto alle informazioni

Accesso sicuro

Spazio di archiviazione gratuito

Facile condivisione con i team

Contro

Mancanza dimiglioramenti continui* Assistenza inaffidabile

Mancanza di funzionalità/funzione di base

Prezzi

100 GB : $1.99/mese

: $1.99/mese 1 TB : $9,99/mese

: $9,99/mese 10 TB : $99,99/mese

: $99,99/mese 20 TB : $199,99/mese

: $199,99/mese 30 TB : 299,99 dollari al mese

: 299,99 dollari al mese Google Drive for Teams: $10,00/mese per utente

Valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (1.940+ recensioni)

: 4.7/5 (1.940+ recensioni) Capterra: 4.3/10+ recensioni)

12. Okta

Via Okta Nel corso degli anni, l'identità è stata una delle ragioni principali dell'esito positivo di diverse organizzazioni. I team si trovano sotto lo stesso tetto, il che significa che possono costruire un'identità che fa progredire l'organizzazione.

La situazione è diversa quando si tratta di team remoti. Tuttavia, con Okta, sarete in grado di creare un'identità con i vostri team remoti, promuovendo la produttività dei dipendenti, creando esperienze utente eccellenti e aumentando le iscrizioni dei clienti.

funzionalità/funzione di ####

Gestione dei criteri

Facilità di navigazione

Integrazioni con terze parti

Analisi comportamentale

pro di ####

Facile da imparare

Operazioni in sicurezza

Accesso con una sola password

Migliora l'esperienza dell'utente

Contro

Ritardi nelle notifiche push

Richiede il telefono per accedere

Accesso da altri dispositivi

Prezzi

Single Sign-On : $2/utente al mese

: $2/utente al mese Single Sign-On plus : $4/utente al mese

: $4/utente al mese Azienda : $8/utente al mese

: $8/utente al mese Azienda plus: Contattare il settore commerciale

Valutazioni e recensioni

G2 : 4.4/5 (630+ recensioni)

: 4.4/5 (630+ recensioni) Capterra: 4.7/690+ recensioni)

13. Loom

Via Loom Le riunioni con i team remoti sono una delle sfide principali. Avrete bisogno di aiuto per trasmettere rapidamente le informazioni e apportare le modifiche necessarie. È qui che entra in gioco Loom.

Questo nuovo strumento remoto vi permette di registrare video veloci e di aggiornare i vostri team remoti in tempo reale. Questo strumento vi aiuterà a ridurre le riunioni del 29%.

Funzionalità/funzione

Estensioni per Chrome

Hosting video

Libreria video illimitata

App desktop

Pro

Gli utenti possono registrare le schermate

Facile condivisione dei video

Vantaggi della trascrizione

Facile da configurare e utilizzare

Contro

Necessita di un'estensione per alcuni browser

Arresto anomalo regolare

Problemi all'avvio e all'arresto

Prezzi

Starter : Gratis

: Gratis Business : $8/utente al mese

: $8/utente al mese Azienda: Contattare il reparto commerciale

Valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (940+ recensioni)

: 4.7/5 (940+ recensioni) Capterra: 4.6/310+ recensioni)

14. Microsoft Teams

Via Microsoft Gli utenti Microsoft devono essere consapevoli di quanto segue Microsoft Teams . Si tratta di un software innovativo che ha cambiato le carte in tavola nelle operazioni a distanza. Questo strumento garantisce che i team possano condividere facilmente e rapidamente contenuti, apprendere nuove competenze, pianificare attività ed eseguirle insieme in un'interfaccia condivisa.

funzionalità/funzione di ####

Riunioni del team

Chiamate possibili

Collaborazione in tempo reale

Chattare in gruppo

Pro

Registrazione video

Facile unirsi ad altri team

Trasferimento di file senza problemi

Sicurezza avanzata

Contro

La versione desktop è soggetta a errori

Curva di apprendimento ripida

Difficile chiamare altri team

Prezzi

Microsoft Teams Essentials : $4/utente al mese

: $4/utente al mese Microsoft 365 Business Basic : $6/utente al mese

: $6/utente al mese Microsoft 365 Business Standard: $12,50/utente al mese

Valutazioni e recensioni

G2 : 4.3/5 (13.210+ recensioni)

: 4.3/5 (13.210+ recensioni) Capterra: 4.5/8,880+ recensioni)

15. nTask

via nTask Ogni team in crescita deve affrontare sfide enormi quando si tratta di scalare. È essenziale indicare che alcuni team hanno bisogno di aiuto per suddividere progetti complessi. Fortunatamente, la voce nTask in project management a distanza ha semplificato questo processo.

Con nTask è più facile suddividere progetti complessi in modo che i team possano pianificare, collaborare, analizzare e gestire le attività quotidiane in modo rapido e semplice.

funzionalità/funzione di ####

Pro

Capacità di lavorare in multitasking

Approccio alla gestione del tempo senza soluzione di continuità

Facilità di creazione di nuove attività

Notifiche regolari

Contro

L'assistenza è difficile da contattare

Perdita di dati

Difficoltà nella regolazione del calendario

Prezzi

Premio : $3/mese con fatturazione annuale

: $3/mese con fatturazione annuale Business : $8/mese con fatturazione annuale

: $8/mese con fatturazione annuale Azienda: Contattare il reparto commerciale

Valutazioni e recensioni

G2 : 4.4/5 (17 recensioni)

: 4.4/5 (17 recensioni) Capterra: 4.1/97 recensioni)

16. Alveare

Via Alveare L'assegnazione di attività a un team remoto richiede lavoro. È necessario un aiuto per capire chi sta facendo cosa e a quale ritmo. Ci vorrà tempo anche per determinare chi è responsabile di cosa e se sta lavorando attivamente per adempiere alle proprie responsabilità.

Hive è dedicato a garantire che possiate capire rapidamente il ritmo del vostro team e chi è responsabile delle varie attività.

funzionalità/funzione di ####

Correzione di bozze di documenti e video

Modelli di progetto

Flussi di lavoro di approvazione

Tabelle orarie e monitoraggio del tempo

Pro

Assegnare le attività è più facile

Riunisce le attività sotto un unico tetto

Facile da integrare con altri strumenti

Ha una sequenza temporale personalizzabile

Contro

Le notifiche sono difficili da seguire

La chat scompare continuamente

Richiede tempo per imparare

Prezzi

Solo : Free Forever per sempre

: Free Forever per sempre Teams : $12/utente al mese

: $12/utente al mese Azienda: Contattare il reparto commerciale

Valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/409 (17 recensioni)

: 4.6/409 (17 recensioni) Capterra: 4.5/169 recensioni)

Strumenti per il lavoro da remoto per il futuro del lavoro da remoto

Il lavoro da remoto non è più un lusso per le organizzazioni, ma una realtà con cui devono fare i conti. I lavoratori di talento sono attivamente interessati alle opportunità che consentono di lavorare da remoto.

Per attirare i migliori talenti, le aziende devono incorporare opportunità di lavoro da remoto. Fortunatamente, esistono strumenti di lavoro da remoto come ClickUp che aiutano i team a lavorare da una piattaforma centralizzata.

Con ClickUp, la vostra organizzazione avrà a disposizione una soluzione da parete a parete per gestire dipendenti remoti o in ufficio tutti nello stesso spazio. Le funzionalità di ClickUp aiutano a collegare i team e a migliorare la produttività grazie a flussi di lavoro personalizzabili, oltre 15 viste Team, funzionalità di documentazione della collaborazione e molto altro ancora.

Mettetevi alla postazione di guida oggi stesso e iniziate il vostro lavoro area di lavoro gratuita di ClickUp !