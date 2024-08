Le 8 migliori alternative e concorrenti di Microsoft Teams nel 2024

cercate le migliori alternative a Teams?

Microsoft Teams è una potente piattaforma di messaggistica di gruppo che aiuta i team a rimanere in connessione attraverso la messaggistica istantanea, la condivisione di documenti e le videoconferenze.

Ma è tutto ciò di cui un team ha bisogno per avere un esito positivo?

non esattamente

Microsoft Teams non ha semplicemente tutte le funzionalità/funzione di cui un team ha bisogno per comunicare e collaborare in modo efficace.

probabilmente è anche per questo che state cercando un'alternativa a Microsoft Teams, giusto?

Beh, mettete a riposo il vostro team di ricerca! 🔦

In questo articolo, daremo un'occhiata a otto eccellenti alternative a Microsoft Teams che possono fare molto di più della semplice messaggistica e delle videoconferenze.

Iniziamo!

Nota:_ Questo articolo illustra innanzitutto cos'è Microsoft Teams e i suoi svantaggi per darvi un'idea più precisa dello strumento. Tuttavia, se desiderate passare direttamente alle alternative, fate clic su qui . /$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/ClickUp-Clip-Screen-Recording-Blog-CTA.png ClickUp Clip Screen Recording Blog CTA /%img/

Cos'è Microsoft Teams?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/03/image12-1-1400x814.png Pagina di destinazione di Microsoft Teams /$$$img/

Microsoft Teams è uno strumento per chattare e videoconferenze di team che consente di condividere file, inviare messaggi diretti e avviare video riunioni e audiochiamate di gruppo.

È anche possibile taggare i membri del team utilizzando il segno "@" e creare più canali Teams nell'app.

Poiché è difficile comunicare in modo efficace in gruppi numerosi, Microsoft Teams dispone anche di sale riunioni, che sono sottogruppi progettati per facilitare la comunicazione produttiva e il brainstorming.

Inoltre, il Sistema di Microsoft Teams trasforma le sale riunioni in spazi di collaborazione ricchi e abilitati ai video.

Questa funzionalità/funzione consente di partecipare facilmente a riunioni, condividere contenuti ed effettuare chiamate, il tutto da un intuitivo dispositivo console touch screen.

leggi tutto su**_

{\a6}Si tratta di un'applicazione che non ha nulla a che fare con la tecnologia https://clickup.com/it/blog/25629/microsoft-teams-project-management/ utilizzo di Microsoft Teams per il project management /%href/

.

3 motivi per cui avete bisogno di un'alternativa a Microsoft Teams

Sebbene le funzionalità/funzione sopra descritte sembrino ottime, l'app Microsoft Teams presenta alcuni svantaggi. Ecco tre motivi per cui è probabile che stiate cercando un'alternativa a Microsoft Teams:

1. Un numero limitato di canali

Questo app di messaggistica limita i team a 200 canali pubblici e 30 canali privati. Questi limiti possono essere problematici per le aziende con molti team e dipartimenti.

Bonus:_

**Alternative ai moduli Microsoft_

2. Le impostazioni delle autorizzazioni non sono flessibili

Non è possibile invitare utenti ospiti nei canali e, una volta aggiunto qualcuno a un Microsoft Team, questi ha automaticamente accesso a tutto.

scomodo, vero?

3. Organizzazione limitata

L'organizzazione dei file condivisi nelle conversazioni in Microsoft Teams può lasciare il team in preda alla rabbia.

Tutti i file caricati nelle conversazioni vengono scaricati nella sezione file del canale.

Se si cerca di organizzare i file spostandoli in cartelle denominate, i collegamenti ai file nelle conversazioni si interrompono..

Il che fa venire voglia di prendersi una pausa da Microsoft Teams! 🙅

Bonus:_

**Alternative alla lavagna online di Microsoft_

!

Le 8 migliori alternative a Microsoft Teams

Ecco le otto migliori alternative a Microsoft Teams:

1. ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/03/image4-1-1400x667.png dispositivi multipli che mostrano ClickUp /%img/ ClickUp è lo strumento leader al mondo per il project management e la comunicazione tra team.

Dal provider con funzioni avanzate di collaborazione con il team clickUp è la migliore alternativa gratis a Microsoft Teams.

Funzionalità/funzione chiave di ClickUp

Ecco come ClickUp può aiutare:

A. Visualizzazione chattare

avete bisogno di parlare di tutto e di più?

Usare il pulsante Visualizzare la chat per avere conversazioni di lavoro o casuali accanto al proprio lavoro senza perdere il monitoraggio di commenti e messaggi.

Ecco alcuni altri potenti elementi che potete includere nella visualizzazione Chat: Attività collegate

3. Google Riunione

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/03/image14-2-1400x808.png Pagina di atterraggio di Google Meet /$$$img/

Google Meet (precedentemente chiamato Google Meet) è uno strumento di videoconferenza che consente di partecipare a riunioni direttamente da un evento di Google Calendar, da un invito via email o da Gmail. Meet è una delle più popolari alternative a Teams di Microsoft.

Funzionalità/funzioni chiave di Google Meet

Videochiamate gratuite per un massimo di 100 partecipanti alla riunione

Funzione di condivisione dello schermo

Gli organizzatori della riunione possono silenziare e rimuovere i partecipanti

Possibilità di prendere note in tempo reale grazie alle didascalie automatiche in tempo reale, grazie alla tecnologia di riconoscimento vocale di Google

I professionisti di Google Meet

È possibile rivedere lo schermo per assicurarsi che la fotocamera e il microfono funzionino prima di partecipare alla riunione

Supporto su dispositivi Android e iOS e su browser come Chrome, Firefox, Edge e Safari

Si integra con altre app di Google, come Google Chattare, Google Calendar e Documenti Google, per una collaborazione efficace tra team

I contro di Google Meet

Non consente la condivisione bidirezionale dello schermo (solo una persona alla volta può condividere il proprio schermo)

Può visualizzare fino a 16 partecipanti contemporaneamente

Non è possibile inviare messaggi a una sola persona. I messaggi vengono inviati solo ai gruppi

Prezzi di Google Meet

Questo strumento di collaborazione tra team ha un piano gratuito e piani a pagamento a partire da $8/utente al mese.

Valutazioni dei clienti su Google Meet

G2: 4.4/5 (oltre 5000 recensioni)

4.4/5 (oltre 5000 recensioni) Capterra: 4.5/5 (9000+ recensioni)

Bonus:_ **Alternative a Microsoft Access !

4. Razzo.Chattare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/03/image6-1-1400x817.png Pagina di destinazione di Rocket.Chattare /$$$img/

Rocket.Chattare è una piattaforma open source per la comunicazione tra team che ha oltre 28k sviluppatori che lavorano alla sua roadmap.

Il lavoro di questi sviluppatori può "lanciare" il vostro team verso l'esito positivo:

Funzionalità/funzione chiave di Rocket.Chattare

menzioni per le persone e gli annunci

Supporta videochiamate e chiamate vocali con condivisione dello schermo

Può gestire messaggi diretti tra più utenti

È possibile accedere a un dashboard di coinvolgimento per vedere come gli utenti usano l'app

I vantaggi di Rocket.Chattare

L'app è sicura e aggiunge un ulteriore passaggio di verifica quando si completano azioni specifiche

Traduce il messaggio attraverso MS translate per gestire sia i messaggi esterni che quelli di altri utentile lacune della comunicazione interna* Ordinamento delle conversazioni in base all'ultima attività o in ordine alfabetico

Disponibile su mobile, web e desktop

Contro di Rocket.Chattare

Il design dell'interfaccia non è così semplice per l'utente rispetto ad altre alternative di MS Teams

Le app mobili non hanno la stessa funzione di quelle di altre alternative a MS Teams

Le notifiche di lettura sull'app desktop non si riflettono nelle app mobili

Prezzi di Rocket.Chattare

Questa app per chattare ha un piano gratuito, mentre i piani a pagamento partono da $$$a utente al mese all'anno.

Valutazioni dei clienti di Rocket.Chat

G2: 3.8/5 (100+ recensioni)

3.8/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (100+ recensioni)

5. Cisco Webex Teams

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/03/image7-1-1400x811.png Pagina di destinazione di Cisco Webex Teams /$$$img/

Cisco Webex Teams è un'altra popolare app per le videochiamate.

Uno degli svantaggi di questa app per chattare con i team è che è molto più costosa della maggior parte delle altre piattaforme di comunicazione.

Funzionalità/funzione chiave di Cisco Webex Teams

Supporta videochiamate con un massimo di 1000 partecipanti

Può gestirela condivisione di schermi e file* C'è una lavagna online per i membri del team per fare brainstorming insieme

È possibile registrare le riunioni e ottenerne immediatamente la trascrizione

I pro di Cisco Webex Teams

È possibile ospitare e partecipare alle riunioni dal browser web, dall'app desktop o da un dispositivo mobile

Si integra con i calendari di Google e Microsoft

È possibile inviare messaggi in chat pubbliche e personali

Considerazioni su Cisco Webex Teams

Integrazioni limitate rispetto ad altre alternative a Teams di MS

È necessario effettuare l'aggiornamento a un piano a pagamento per accedere al supporto clienti via chat e call-in

Nessuna opzione di registrazione video nel piano gratuito

Prezzi di Cisco Webex Teams

Questo strumento di collaborazione ha un piano gratuito e piani a pagamento a partire da $14,95/host al mese.

Valutazioni dei clienti di Cisco Webex Teams

G2: 4.3/5 (oltre 500 recensioni)

4.3/5 (oltre 500 recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 4000 recensioni)

6. Brosix

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/screenshot-brosix-1400x739.png

/$$$img/ Brosix è un software di messaggistica istantanea per le aziende, che fornisce comunicazioni crittografate in tempo reale, attraverso più applicazioni, per semplificare il modo in cui viene terminato il lavoro quotidiano.

Uno degli aspetti migliori di Brosix è la sua sicurezza. Tutto avviene su una rete di team completamente crittografata che offre il pieno controllo dell'app. Questo la rende un'ottima soluzione per la comunicazione di team per chi vuole avere una comunicazione protetta all'interno della propria organizzazione.

Funzionalità/funzione chiave di Brosix:

Rete di comunicazione interna sicura con videochiamate, condivisione di file crittografati, condivisione dello schermo e altro ancora

Archivi mensili dei registri delle attività degli utenti pronti da scaricare dal Pannello di controllo

Amministratori multipli sulla rete

oltre 3000 integrazioni e app desktop, mobile e web

I professionisti di Brosix

Tecnologia di trasferimento di file peer-to-peer veloce e sicura di dimensioni illimitate

Controllo di chi chatta con chi e di chi ha accesso a quali funzionalità/funzione

Rete privata di team con marchio esclusivo

Determinazione del tempo di salvataggio della cronologia delle attività dell'utente

Brosix contro

Il classico stile "retrò" lo fa apparire come uno strumento un po' vecchiotto

La presenza di molte funzionalità/funzione e impostazioni può rendere un po' complesso l'orientamento

Non c'è una grande scelta di emoji

Prezzi di Brosix

Brosix ha una rete gratuita per sempre per i piccoli team che iniziano a lavorare (fino a 3 utenti) e piani a pagamento a partire da 4 dollari al mese.

Valutazioni dei clienti Brosix

G2 : 4.5/5 (30+ recensioni)

: 4.5/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (60+ recensioni)

7. Pumble

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/pumble-homepage-1400x854.jpg app per chattare con il team di pumble /$$$img/ Pumble è uno strumento di collaborazione gratuito che permette ai team di comunicare in tempo reale e di ridurre l'uso di email nella comunicazione quotidiana.

Pumble è l'app che fa per voi se avete bisogno di un modo economico e affidabile per rimanere in contatto con il vostro team.

Funzionalità/funzione chiave di Pumble

Utenti illimitati e cronologia delle chat illimitata con il piano Free Forever di Pumble

Pumble Server che garantisce la massima sicurezza e privacy dei dati per le aziende di tutte le dimensioni

Funzionalità/funzione di accesso ospite che consente di comunicare con client, venditori e altre terze parti dando loro un accesso limitato alle aree di lavoro

Disponibile per Mac, Windows, Linux, iOS, Android e Web

I professionisti di Pumble

Creazione e utilizzo di canali pubblici e privati per la comunicazione e la collaborazione di tutti i giorni

La funzionalità/funzione thread previene l'ingombro dei canali e aiuta a evitare il sovraccarico di informazioni

Generoso piano di archiviazione: 10 GB di spazio di archiviazione per area di lavoro con il piano gratuito e 10 GB/spazio di archiviazione illimitato per utente con i piani a pagamento

L'opzione di autorizzazione dei canali consente di controllare chi pubblica nei canali presenti nell'area di lavoro

Pumble contro

L'app non supporta integrazioni di terze parti

Se si desidera utilizzare la funzionalità/funzione di accesso per gli ospiti di Pumble, è necessario aggiornare il proprio piano gratis

Non è possibile personalizzare il suono delle notifiche

Prezzi di Pumble

Pumble ha un piano Free Forever che soddisfa le esigenze delle piccole e medie imprese e un piano a pagamento a partire da 1,99 dollari per utente al mese che consente di accedere alla maggior parte delle funzionalità/funzione di Pumble.

Valutazioni dei clienti su Pumble

G2: 4,4/5 (5 recensioni)

4,4/5 (5 recensioni) Capterra: 4.6/5 (75+ recensioni)

8. Chanty

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/chanty-1400x792.png alternativa chanty microsoft team /$$$img/ Chanty è uno strumento di collaborazione tra team e un'alternativa a MS Teams che mira ad aumentare la produttività di team grandi e piccoli. Grazie alla sua interfaccia semplice e lineare, può essere utilizzato da professionisti di qualsiasi settore.

funzionalità/funzione chiave di #### Chanty

Messaggi audio con funzionalità/funzione di condivisione e privacy

Chattare ricercabile e cronologia messaggi illimitata

Gestione delle attività con scheda Kanban

Notifiche personalizzate

I vantaggi di Chanty

Forte enfasi sulla gestione delle attività

Prezzo contenuto per la versione in sottoscrizione

Le funzionalità/funzione di chattare si concentrano sull'assegnazione e sul completamento delle attività

Funzioni di ricerca efficienti per trovare le informazioni rilevanti

I contro di Chanty

Alcune funzionalità/funzione sono limitate nel piano gratuito

Prezzi di Chanty

Chanty ha un piano gratuito per un massimo di 10 membri e un piano a pagamento con 3$$a utente/mese con funzionalità/funzioni illimitate.

Valutazioni dei clienti di Chanty

G2: 4.5/5 (35 recensioni)

4.5/5 (35 recensioni) Capterra: 4.9/5 (30 recensioni)

Microsoft Teams ha abbandonato la chat 👋

Certo, Microsoft Teams consente di effettuare videochiamate in movimento, ma questo significa che è una buona soluzione per la comunicazione e la collaborazione tra team?

Purtroppo Microsoft Teams non fornisce ai team tutte le funzionalità/funzione chiave di cui hanno bisogno.

Fortunatamente, esistono alcuni strumenti di collaborazione tra team che possono facilmente prendere il posto di Microsoft Teams.

Da fare: abbiamo menzionato alcune alternative gratis a Microsoft Teams, ma nessuna è così avanzata come ClickUp.

ClickUp non solo possiede tutte le funzionalità/funzione chiave delle altre app, ma ha anche tonnellate di altre funzioni per la collaborazione tra team e per la gestione delle riunioni gestione delle attività funzionalità/funzione come Priorità delle attività , Attività ricorrenti, e potenti Grafici Gantt. Ottieni ClickUp gratis per sperimentare un vero strumento di comunicazione di squadra. 😎