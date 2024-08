Contee in cui il maggior numero di persone lavora da casa in ogni Stato

Quando la pandemia COVID-19 colpì all'inizio del 2020, tutte le attività che potevano adattarsi a un'attività remota lo fecero: corsi di fitness, happy hour, persino visite mediche e, soprattutto, la giornata lavorativa.

Ma molti sono rimasti di persona, in parte a seconda dell'attività o del lavoro. Un sondaggio del Pew Research Center condotto nell'ottobre 2020 ha rilevato che il 71% delle persone che potevano svolgere il proprio lavoro da remoto lavoravano da remoto. Tuttavia, i lavoratori a basso reddito avevano meno probabilità di Da fare, indipendentemente dalle mansioni svolte.

Anche la geografia ha avuto la sua importanza: Le città avevano maggiori probabilità di avere posti di lavoro a distanza, secondo un'analisi dell'OCSE, ma molti aree rurali hanno cercato di attrarre lavoratori che ora possono lavorare da qualsiasi luogo.

Il passaggio al lavoro da remoto non si è completato con la riapertura degli uffici per il lavoro di persona: Secondo un altro sondaggio del Pew Research Center, il 59% degli intervistati lavorava ancora da remoto nel 2022. ClickUp utilizzato Dati dell'Ufficio del censimento dell'American Community Survey del 2021 per trovare la contea di ogni Stato con la più alta percentuale di persone che lavorano da casa almeno una parte del tempo.

Naturalmente, il motivo per cui molti lavoratori scelgono il telelavoro è diverso nel 2023 rispetto al marzo 2020. Nello stesso sondaggio del Pew Research Center del 2022, gli intervistati hanno dichiarato che lavorare da casa rende più facile conciliare la vita privata con il lavoro e rispettare le scadenze. Rispetto al 2020, un numero minore di lavoratori a distanza ha dichiarato di essere preoccupato di essere esposto alla COVID-19 .

Inoltre, un sondaggio del 2022 condotto da McKinsey and Company ha rilevato che tra i professionisti intervistati che hanno avuto la possibilità di lavorare da casa, l'87% ne ha approfittato di questa soluzione. La flessibilità del lavoro è stata addirittura indicata come la terza motivazione più potente per cercare un nuovo lavoro.

Qual è la situazione del lavoro da remoto nel Paese? Quasi il 18% degli americani che hanno risposto al sondaggio dell'American Community Bureau del 2021 hanno dichiarato di aver lavorato da casa almeno in parte durante la settimana precedente. Si tratta di 27,6 milioni di persone circa il triplo dei 9 milioni di persone che hanno dichiarato di lavorare da casa nel 2019 .

Naturalmente, la quantità di lavoratori a distanza varia da Stato a Stato: Quasi la metà dei professionisti del Distretto della Columbia ha lavorato da remoto nel 2021, mentre quasi un quarto dei lavoratori di Washington, Maryland, Colorado e Massachusetts si è collegato da casa.

In quest'analisi, i legami sono stati suddivisi in base al numero di lavoratori in una contea. Le stime del sondaggio annuale dell'American Community erano disponibili solo per circa 620 contee, quelle con un numero di lavoratori pari al numero di persone presenti in una contea popolazione superiore a 65.000 abitanti -su oltre 3.000 a livello nazionale, ma sono stati utilizzati al posto delle stime quinquennali a causa degli estremi cambiamenti nelle tendenze del lavoro da casa negli ultimi anni. Gli Stati sono elencati in ordine alfabetico.

Continuate a leggere per scoprire dove la maggior parte delle persone lavora da casa nel vostro Stato.

Alabama: Contea di Madison

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/2.jpg Paesaggio urbano e corso d'acqua a Huntsville /$$$img/

via Canva

Persone che lavorano da casa all'interno della contea : 19.2% dei lavoratori

: 19.2% dei lavoratori Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore ai 16 anni): 193.623

(età superiore ai 16 anni): 193.623 Persone che lavorano da casa in tutto lo Stato : 9.6% dei lavoratori

: 9.6% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo stato (età 16+): 2,2 milioni

Alaska: Comune di Anchorage

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/3.jpg Lo skyline di Anchorage in inverno.

/$$$img/

via Canva

Persone che lavorano da casa all'interno della contea : 12.6% dei lavoratori

: 12.6% dei lavoratori Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore ai 16 anni): 145.508

(età superiore ai 16 anni): 145.508 Persone che lavorano da casa in tutto lo stato : 10.3% dei lavoratori

: 10.3% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo stato (età 16+): 343.883

Arizona: Contea di Maricopa

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/4.jpg Visualizzazione panoramica di Phoenix /$$$img/

via Gregory E. Clifford // Shutterstock

Persone che lavorano da casa all'interno della contea : 23.8% dei lavoratori

: 23.8% dei lavoratori Numero totale di lavoratori nella contea (età superiore ai 16 anni): 2,2 milioni

(età superiore ai 16 anni): 2,2 milioni Persone che lavorano da casa in tutto lo Stato : 20.7% dei lavoratori

: 20.7% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo stato (età 16+): 3,3 milioni

Arkansas: Contea di Benton

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/5.jpg Museo Walmart nel centro di Bentonville /$$$img/

via shuttersv // Shutterstock

Persone che lavorano da casa all'interno della contea : 21.5% dei lavoratori

: 21.5% dei lavoratori Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore ai 16 anni): 145.609

(età superiore ai 16 anni): 145.609 Persone che lavorano da casa in tutto lo stato : 9.7% dei lavoratori

: 9.7% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo stato (età 16+): 1,3 milioni

California: Contea di San Francisco

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/California-San-Francisco-County.png Il ponte Golden Gate a San Francisco /$$$img/

via Canva

Persone che lavorano da casa all'interno della contea : 45.6% dei lavoratori

: 45.6% dei lavoratori Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore ai 16 anni): 438.943

(età superiore ai 16 anni): 438.943 Persone che lavorano da casa in tutto lo stato : 21.4% dei lavoratori

: 21.4% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo stato (età 16+): 17,8 milioni

Colorado: Contea di Boulder

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Colorado-Boulder-County.jpg Visualizzazione aerea di Boulder City in autunno /$$$img/

via Maciej Bledowski // Shutterstock

Persone che lavorano da casa all'interno della contea : 36.3% dei lavoratori

: 36.3% dei lavoratori Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore a 16 anni): 172.868

(età superiore a 16 anni): 172.868 Persone che lavorano da casa in tutto lo stato : 23.7% dei lavoratori

: 23.7% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo stato (età 16+): 3,0 milioni

Connecticut: Contea di Fairfield

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/8.jpg Marina di Stamford /$$$img/

via Canva

Persone che lavorano da casa all'interno della contea : 23.5% dei lavoratori

: 23.5% dei lavoratori Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore ai 16 anni): 479.278

(età superiore ai 16 anni): 479.278 Persone che lavorano da casa in tutto lo stato : 19.5% dei lavoratori

: 19.5% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo Stato (età superiore ai 16 anni): 1,8 milioni

Delaware: Contea di New Castle

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Delaware-New-Castle-County.jpg Visualizzazione aerea di Wilmington /$$$img/

via Real Window Creative // Shutterstock

Persone che lavorano da casa nella contea : 23.6% dei lavoratori

: 23.6% dei lavoratori Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore ai 16 anni): 275.885

(età superiore ai 16 anni): 275.885 Persone che lavorano da casa in tutto lo stato : 18.6% dei lavoratori

: 18.6% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo stato (età 16+): 455.993

Florida: Contea di Seminole

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/10.jpg Fontana e torre del Parco Cranes Roost ad Altamonte Springs /$$$img/

via Brittx // Shutterstock

Persone che lavorano da casa all'interno della contea : 25.6% dei lavoratori

: 25.6% dei lavoratori Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore ai 16 anni): 240.502

(età superiore ai 16 anni): 240.502 Persone che lavorano da casa in tutto lo stato : 16.6% dei lavoratori

: 16.6% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo stato (età 16+): 9,9 milioni

Georgia: Contea di Fulton

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/11.jpg Visualizzazione aerea della metropolitana di Atlanta e delle autostrade /$$$img/

via Brett Barnhill // Shutterstock

Persone che lavorano da casa all'interno della contea : 36.3% dei lavoratori

: 36.3% dei lavoratori Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore ai 16 anni): 558.580

(età superiore ai 16 anni): 558.580 Persone che lavorano da casa in tutto lo stato : 18.2% dei lavoratori

: 18.2% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo stato (età 16+): 5,0 milioni

Hawaii: Contea di Hawaii

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Hawaii-Hawaii-County.png Visualizzazione aerea della città delle Hawaii /$$$img/

via dirkr // Shutterstock

Persone che lavorano da casa all'interno della contea : 13.0% dei lavoratori

: 13.0% dei lavoratori Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore ai 16 anni): 82.140

(età superiore ai 16 anni): 82.140 Persone che lavorano da casa in tutto lo stato : 10.7% dei lavoratori

: 10.7% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo stato (età 16+): 668.446

Idaho: Contea di Ada

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/13.jpg Skyline del centro di Boise /$$$img/

via Charles Knowles // Shutterstock

Persone che lavorano da casa all'interno della contea : 20.0% dei lavoratori

: 20.0% dei lavoratori Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore ai 16 anni): 254.309

(età superiore ai 16 anni): 254.309 Persone che lavorano da casa in tutto lo stato : 13.3% dei lavoratori

: 13.3% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo stato (età 16+): 889.536

Illinois: Contea di DuPage

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/14.jpg Skyline e ponte di Aurora /$$$img/

via Canva

Persone che lavorano da casa all'interno della contea : 26.7% dei lavoratori

: 26.7% dei lavoratori Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore ai 16 anni): 468.211

(età superiore ai 16 anni): 468.211 Persone che lavorano da casa in tutto lo stato : 19.3% dei lavoratori

: 19.3% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo stato (età 16+): 6,0 milioni

Indiana: Contea di Hamilton

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/15.jpg Visualizzazione aerea dei Giardini Coxhall a Carmel /$$$img/

via Canva

Persone che lavorano da casa all'interno della contea : 27.4% dei lavoratori

: 27.4% dei lavoratori Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore ai 16 anni): 187.363

(età superiore ai 16 anni): 187.363 Persone che lavorano da casa in tutto lo stato : 11.9% dei lavoratori

: 11.9% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo stato (età 16+): 3,2 milioni

Iowa: Contea di Dallas

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/16.jpg Visualizzazione aerea del centro città di Waukee /$$$img/

via Jacob Boomsma // Shutterstock

Persone che lavorano da casa nella contea : 27.4% dei lavoratori

: 27.4% dei lavoratori Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore ai 16 anni): 59.377

(età superiore ai 16 anni): 59.377 Persone che lavorano da casa in tutto lo stato : 13.4% dei lavoratori

: 13.4% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo Stato (età superiore ai 16 anni): 1,6 milioni

Kansas: Contea di Johnson

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/17.jpg Streetview e torre dell'orologio a Overland Park, Kansas /$$$img/

via Canva

Persone che lavorano da casa all'interno della contea : 27.1% dei lavoratori

: 27.1% dei lavoratori Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore ai 16 anni): 329.827

(età superiore ai 16 anni): 329.827 Persone che lavorano da casa in tutto lo stato : 13.8% dei lavoratori

: 13.8% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo Stato (età superiore ai 16 anni): 1,4 milioni

Kentucky: Contea di Oldham

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/18.jpg Fattoria rurale di cavalli del Kentucky /$$$img/

via Stephen Bailey // Shutterstock

Persone che lavorano da casa all'interno della contea : 21.4% dei lavoratori

: 21.4% dei lavoratori Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore ai 16 anni): 33.386

(età superiore ai 16 anni): 33.386 Persone che lavorano da casa in tutto lo stato : 11.5% dei lavoratori

: 11.5% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo stato (età 16+): 2,0 milioni

Louisiana: Parrocchia di Orleans

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/19.jpg tramite il tram di Canal Street nel centro di New Orleans /$$$img/

via TFoxFoto // Shutterstock

Persone che lavorano da casa all'interno della contea : 17.8% dei lavoratori

: 17.8% dei lavoratori Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore ai 16 anni): 164.397

(età superiore ai 16 anni): 164.397 Persone che lavorano da casa in tutto lo stato : 8.4% dei lavoratori

: 8.4% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo Stato (età superiore ai 16 anni): 1,9 milioni

Maine: Contea di Cumberland

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Maine-Cumberland-County.png Faro di Portland Head e linea di costa /$$$img/

via Joseph Sohm // Shutterstock

Persone che lavorano da casa all'interno della contea : 26.3% dei lavoratori

: 26.3% dei lavoratori Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore a 16 anni): 161.823

(età superiore a 16 anni): 161.823 Persone che lavorano da casa in tutto lo stato : 17.7% dei lavoratori

: 17.7% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo stato (età 16+): 660.465

Maryland: Contea di Montgomery

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/21.jpg Paesaggio urbano di Rockville /$$$img/

via Canva

Persone che lavorano da casa all'interno della contea : 37.1% dei lavoratori

: 37.1% dei lavoratori Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore ai 16 anni): 540.481

(età superiore ai 16 anni): 540.481 Persone che lavorano da casa in tutto lo stato : 24.0% dei lavoratori

: 24.0% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo stato (età 16+): 3,1 milioni

Massachusetts: Contea di Middlesex

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/22.jpg Visualizzazione aerea di Cambridge e dell'Anderson Memorial Bridge /$$$img/

via Joseph Sohm // Shutterstock

Persone che lavorano da casa nella contea : 32.3% dei lavoratori

: 32.3% dei lavoratori Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore ai 16 anni): 866.649

(età superiore ai 16 anni): 866.649 Persone che lavorano da casa in tutto lo stato : 23.7% dei lavoratori

: 23.7% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo Stato (età superiore ai 16 anni): 3,5 milioni

Michigan: Contea di Washtenaw

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/23.jpg Visualizzazione aerea del centro di Ann Arbor in estate /$$$img/

via Jacob Boomsma // Shutterstock

Persone che lavorano da casa nella contea : 29.5% dei lavoratori

: 29.5% dei lavoratori Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore ai 16 anni): 183.684

(età superiore ai 16 anni): 183.684 Persone che lavorano da casa in tutto lo stato : 16.4% dei lavoratori

: 16.4% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo Stato (età superiore ai 16 anni): 4,5 milioni

Minnesota: Contea di Washington

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/24.jpg Guardando il fiume St. Croix da Stillwater /$$$img/

via Jeff Lueders // Shutterstock

Persone che lavorano da casa all'interno della contea : 32.3% dei lavoratori

: 32.3% dei lavoratori Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore ai 16 anni): 140.694

(età superiore ai 16 anni): 140.694 Persone che lavorano da casa in tutto lo Stato : 20.9% dei lavoratori

: 20.9% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo stato (età 16+): 2,9 milioni

Mississippi: Contea di DeSoto

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/25.jpg Visualizzazione aerea del quartiere suburbano di Olive ramo /$$$img/

via Monarch Productions // Shutterstockk

Persone che lavorano da casa nella contea : 10.2% dei lavoratori

: 10.2% dei lavoratori Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore ai 16 anni): 91.372

(età superiore ai 16 anni): 91.372 Persone che lavorano da casa in tutto lo stato : 6.3% dei lavoratori

: 6.3% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo stato (età 16+): 1,2 milioni

Missouri: Contea di St. Charles

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Missouri-St.-Charles-County.jpg Contea di St. Charles, Missouri /$$$img/

via Rob Neville Photos // Shutterstock

Persone che lavorano da casa nella contea : 22.6% dei lavoratori

: 22.6% dei lavoratori Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore a 16 anni): 216.203

(età superiore a 16 anni): 216.203 Persone che lavorano da casa in tutto lo stato : 14.7% dei lavoratori

: 14.7% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo stato (età 16+): 2,9 milioni

Montana: Contea di Gallatin

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/27.jpg Visualizzazione aerea di Bozeman in estate /$$$img/

via Madison Kent // Shutterstock

Persone che lavorano da casa all'interno della contea : 18.0% dei lavoratori

: 18.0% dei lavoratori Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore ai 16 anni): 66.583

(età superiore ai 16 anni): 66.583 Persone che lavorano da casa in tutto lo Stato : 14.0% dei lavoratori

: 14.0% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo stato (età 16+): 522.807

Nebraska: Contea di Douglas

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/28.jpg Visualizzazione aerea di Omaha in estate /$$$img/

via Canva

Persone che lavorano da casa all'interno della contea : 19.1% dei lavoratori

: 19.1% dei lavoratori Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore ai 16 anni): 303.363

(età superiore ai 16 anni): 303.363 Persone che lavorano da casa in tutto lo stato : 12.8% dei lavoratori

: 12.8% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo Stato (età superiore ai 16 anni): 1,0 milioni

Nevada: Contea di Washoe

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/29.jpg Visualizzazione aerea di Reno in autunno /$$$img/

via Jacob Boomsma // Shutterstock

Persone che lavorano da casa all'interno della contea : 14.2% dei lavoratori

: 14.2% dei lavoratori Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore ai 16 anni): 245.560

(età superiore ai 16 anni): 245.560 Persone che lavorano da casa in tutto lo stato : 13.0% dei lavoratori

: 13.0% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo Stato (età superiore ai 16 anni): 1,4 milioni

New Hampshire: Contea di Hillsborough

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/30.jpg Visualizzazione serale del lungofiume di Manchester /$$$img/

via Canva

Persone che lavorano da casa all'interno della contea : 22.7% dei lavoratori

: 22.7% dei lavoratori Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore ai 16 anni): 233.146

(età superiore ai 16 anni): 233.146 Persone che lavorano da casa in tutto lo stato : 19.3% dei lavoratori

: 19.3% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo stato (età 16+): 733.129

New Jersey: Contea di Somerset

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/31.jpg Visualizzazione del drone sul parco di Somerset /$$$img/

via FotosForTheFuture // Shutterstock

Persone che lavorano da casa all'interno della contea : 31.4% dei lavoratori

: 31.4% dei lavoratori Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore ai 16 anni): 178.934

(età superiore ai 16 anni): 178.934 Persone che lavorano da casa in tutto lo stato : 22.1% dei lavoratori

: 22.1% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo Stato (età superiore ai 16 anni): 4,4 milioni

Nuovo Messico: Contea di Santa Fe

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/32.jpg Visualizzazione di Santa Fe in autunno /$$$img/

via Jimack // Shutterstock

Persone che lavorano da casa all'interno della contea : 24.3% dei lavoratori

: 24.3% dei lavoratori Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore ai 16 anni): 69.704

(età superiore ai 16 anni): 69.704 Persone che lavorano da casa in tutto lo stato : 15.2% dei lavoratori

: 15.2% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo stato (età 16+): 877.399

New York: Contea di New York

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/New-York-New-York-County.jpg Contea di New York, New York /$$$img/

via pisaphotography // Shutterstock

Persone che lavorano da casa nella contea : 36.5% dei lavoratori

: 36.5% dei lavoratori Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore ai 16 anni): 793.149

(età superiore ai 16 anni): 793.149 Persone che lavorano da casa in tutto lo stato : 19.6% dei lavoratori

: 19.6% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo stato (età 16+): 9,0 milioni

North Carolina: Contea di Orange

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/North-Carolina-Orange-County.jpg Contea di Orange, Carolina del Nord /$$$img/

via Bryan Pollard // Shutterstock

Persone che lavorano da casa all'interno della contea : 35.2% dei lavoratori

: 35.2% dei lavoratori Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore ai 16 anni): 71.761

(età superiore ai 16 anni): 71.761 Persone che lavorano da casa in tutto lo stato : 18.8% dei lavoratori

: 18.8% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo Stato (età superiore ai 16 anni): 4,9 milioni

North Dakota: Contea di Cass

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/North-Dakota-Cass-County.jpg Contea di Cass, Nord Dakota /$$$img/

via Guy William // Shutterstock

Persone che lavorano da casa nella contea : 13.7% dei lavoratori

: 13.7% dei lavoratori Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore ai 16 anni): 107.722

(età superiore ai 16 anni): 107.722 Persone che lavorano da casa in tutto lo stato : 8.9% dei lavoratori

: 8.9% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo stato (età 16+): 397.892

Ohio: Contea di Delaware

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/36.jpg Visualizzazione aerea del Delaware in estate /$$$img/

via dvgpro // Shutterstock

Persone che lavorano da casa all'interno della contea : 32.1% dei lavoratori

: 32.1% dei lavoratori Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore ai 16 anni): 116.974

(età superiore ai 16 anni): 116.974 Persone che lavorano da casa in tutto lo stato : 14.8% dei lavoratori

: 14.8% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo stato (età 16+): 5,5 milioni

Oklahoma: Contea di Tulsa

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/37.jpg Vista della città di Tusla /$$$img/

via Valiik30 // Shutterstock

Persone che lavorano da casa all'interno della contea : 14.0% dei lavoratori

: 14.0% dei lavoratori Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore ai 16 anni): 311.061

(età superiore ai 16 anni): 311.061 Persone che lavorano da casa in tutto lo stato : 10.4% dei lavoratori

: 10.4% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo Stato (età superiore ai 16 anni): 1,8 milioni

Oregon: Contea di Multnomah

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/38.jpg Paesaggio della città di Portland da Pittock Mansion /$$$img/

via Josemaria Toscano // Shutterstock

Persone che lavorano da casa all'interno della contea : 32.1% dei lavoratori

: 32.1% dei lavoratori Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore ai 16 anni): 425.906

(età superiore ai 16 anni): 425.906 Persone che lavorano da casa in tutto lo stato : 22.7% dei lavoratori

: 22.7% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo stato (età 16+): 2,0 milioni

Pennsylvania: Contea di Chester

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/39.jpg Visualizzazione aerea di West Chester in estate /$$$img/

via LittleKitty // Shutterstock

Persone che lavorano da casa nella contea : 29.1% dei lavoratori

: 29.1% dei lavoratori Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore ai 16 anni): 280.530

(età superiore ai 16 anni): 280.530 Persone che lavorano da casa in tutto lo stato : 18.7% dei lavoratori

: 18.7% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo stato (età 16+): 6,1 milioni

Rhode Island: Contea di Newport

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/40.jpg La città di Newport e il vecchio porto /$$$img/

via Ramunas Bruzas // Shutterstock

Persone che lavorano da casa all'interno della contea : 23.2% dei lavoratori

: 23.2% dei lavoratori Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore ai 16 anni): 42.058

(età superiore ai 16 anni): 42.058 Persone che lavorano da casa in tutto lo stato : 17.5% dei lavoratori

: 17.5% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo stato (età 16+): 533.088

Carolina del Sud: Contea di York

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/41.jpg Il tribunale della contea di York in primavera /$$$img/

via Nolichuckyjake // Shutterstock

Persone che lavorano da casa all'interno della contea : 18.5% dei lavoratori

: 18.5% dei lavoratori Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore ai 16 anni): 137.482

(età superiore ai 16 anni): 137.482 Persone che lavorano da casa in tutto lo stato : 11.7% dei lavoratori

: 11.7% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo stato (età 16+): 2,3 milioni

Sud Dakota: Contea di Minnehaha

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/42.jpg Turisti in visita al Falls Park di Sioux Falls /$$$img/

via Steven Frame // Shutterstock

Persone che lavorano da casa all'interno della contea : 14.7% dei lavoratori

: 14.7% dei lavoratori Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore a 16 anni): 109.606

(età superiore a 16 anni): 109.606 Persone che lavorano da casa in tutto lo stato : 11.1% dei lavoratori

: 11.1% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo stato (età 16+): 445.606

Tennessee: Contea di Williamson

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Tennessee-Williamson-County.png Contea di Williamson, Tennessee /$$$img/

via Canva

Persone che lavorano da casa all'interno della contea : 31.3% dei lavoratori

: 31.3% dei lavoratori Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore ai 16 anni): 131.742

(età superiore ai 16 anni): 131.742 Persone che lavorano da casa in tutto lo stato : 14.0% dei lavoratori

: 14.0% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo Stato (età superiore ai 16 anni): 3,2 milioni

Texas: Contea di Travis

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/44.jpg Visualizzazione aerea di Austin e del fiume /$$$img/

via Canva

Persone che lavorano da casa all'interno della contea : 36.2% dei lavoratori

: 36.2% dei lavoratori Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore ai 16 anni): 731.623

(età superiore ai 16 anni): 731.623 Persone che lavorano da casa in tutto lo stato : 16.3% dei lavoratori

: 16.3% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo stato (età 16+): 13,6 milioni

Utah: Contea di Salt Lake

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/45.jpg Visualizzazione aerea di Salt Lake City /%img/

via Canva

Persone che lavorano da casa all'interno della contea : 23.5% dei lavoratori

: 23.5% dei lavoratori Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore ai 16 anni): 613.545

(età superiore ai 16 anni): 613.545 Persone che lavorano da casa in tutto lo stato : 20.0% dei lavoratori

: 20.0% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo stato (età 16+): 1,6 milioni

Vermont: Contea di Chittenden

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Vermont-Chittenden-County.jpg Contea di Chittenden, Vermont /$$$img/

via Erika J Mitchell // Shutterstock

Persone che lavorano da casa nella contea : 26.4% dei lavoratori

: 26.4% dei lavoratori Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore ai 16 anni): 91.678

(età superiore ai 16 anni): 91.678 Persone che lavorano da casa in tutto lo stato : 19.6% dei lavoratori

: 19.6% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo stato (età 16+): 327.910

Virginia: Contea di Arlington

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/47.jpg Il ponte commemorativo di Arlington in autunno /$$$img/

Orhan Cam // Shutterstock

Persone che lavorano da casa nella contea : 48.8% dei lavoratori

: 48.8% dei lavoratori Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore ai 16 anni): 142.653

(età superiore ai 16 anni): 142.653 Persone che lavorano da casa in tutto lo stato : 22.3% dei lavoratori

: 22.3% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo Stato (età superiore ai 16 anni): 4,3 milioni

Washington DC

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/48.jpg Pennsylvania Avenue e Campidoglio /$$$img/

via Orhan Cam // Shutterstock

Persone che lavorano da casa all'interno della contea : 48.3% dei lavoratori

: 48.3% dei lavoratori Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore ai 16 anni): 354.033

(età superiore ai 16 anni): 354.033 Persone che lavorano da casa in tutto lo stato : 48.3% dei lavoratori

: 48.3% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo stato (età 16+): 354.033

Washington: Contea di King

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Washington-King-County.jpg Lo skyline del centro di Seatlle /$$$img/

via kan_khampanya // Shutterstock

Persone che lavorano da casa all'interno della contea : 38.3% dei lavoratori

: 38.3% dei lavoratori Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore a 16 anni): 1,2 milioni

(età superiore a 16 anni): 1,2 milioni Persone che lavorano da casa in tutto lo stato : 24.2% dei lavoratori

: 24.2% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo stato (età 16+): 3,7 milioni

West Virginia: Contea di Monongalia

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/50.jpg Visualizzazione aerea di Morgantown /$$$img/

via Canva

**Persone che lavorano da casa nella contea di Morgantown: 16.1% dei lavoratori

Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore ai 16 anni): 50.715

(età superiore ai 16 anni): 50.715 Persone che lavorano da casa in tutto lo Stato : 10.2% dei lavoratori

: 10.2% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo stato (età 16+): 707.299

Wisconsin: Contea di Dane

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Wisconsin-Dane-County.png Lo skyline di Madison con la cupola del Campidoglio /$$$img/

via Paul Brady Photography // Shutterstock

Persone che lavorano da casa all'interno della contea : 24.4% dei lavoratori

: 24.4% dei lavoratori Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore ai 16 anni): 313.158

(età superiore ai 16 anni): 313.158 Persone che lavorano da casa in tutto lo stato : 14.8% dei lavoratori

: 14.8% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo stato (età 16+): 2,9 milioni

Wyoming: Contea di Natrona

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/52.jpg Vista della città di Casper con intervallo di montagne /$$$img/

via Canva

Persone che lavorano da casa all'interno della contea : 7.3% dei lavoratori

: 7.3% dei lavoratori Numero totale di lavoratori all'interno della contea (età superiore ai 16 anni): 38.741

(età superiore ai 16 anni): 38.741 Persone che lavorano da casa in tutto lo Stato : 8.9% dei lavoratori

: 8.9% dei lavoratori Numero totale di lavoratori in tutto lo Stato (età superiore ai 16 anni): 283.628

Il futuro del lavoro è qui

Man mano che un numero sempre maggiore di aziende passa al lavoro da remoto, l'implementazione di strumenti di project management è la chiave per mantenere l'allineamento e la collaborazione tra i team.

Da fare è proprio questo: ClickUp è uno strumento all-in-one per il project management e la collaborazione tra team, che può davvero aiutare il vostro team a raggiungere il suo pieno potenziale in un luogo di lavoro disperso o ibrido. Con centinaia di potenti funzionalità/funzione e una piattaforma completamente personalizzabile, è possibile utilizzare ClickUp per supportare il lavoro asincrono e mantenere i team organizzati, allineati sugli obiettivi e in connessione in ogni momento.

Il futuro del lavoro è qui: date ai vostri team la soluzione moderna di cui hanno bisogno per lavorare al meglio da qualsiasi parte del mondo. Provate gratuitamente ClickUp ---

