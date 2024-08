5 grafici che mostrano come i livelli di produttività variano a seconda dello Stato

La pandemia COVID-19 ha determinato un aumento della produttività a livello nazionale, anche se tale aumento non è stato uniforme da Stato a Stato. ClickUp ha utilizzato i dati del file Ufficio delle statistiche del lavoro per confrontare i livelli di produttività per Stato, in base alle posizioni aziendali. L'analisi esamina attentamente le relazioni tra produttività, retribuzione e ore lavorate.

Gli economisti e le istituzioni hanno inteso gli esseri umani come elementi importanti per le operazioni aziendali sin da quando Adam Smith ha proposto di definire il concetto di " capitale umano " alla fine del 1700.

Il numero di ore di lavoro delle persone può essere misurato o stimato, e il numero totale di beni e servizi creati in ogni ora di lavoro per persona è considerato una misura del "capitale umano" produttività o l'efficienza con cui gli esseri umani producono nuove cose per ottenere un guadagno economico.

Dagli anni Cinquanta gli studi hanno dimostrato che il capitale umano, così come il denaro stesso, può guidare la crescita economica per intere nazioni di persone.

Il dilemma dell'equilibrio vita-lavoro dopo la pandemia

I lavoratori sono, ovviamente, molto più di una semplice risorsa alla catena di montaggio di un veicolo o di un assistente su un aereo commerciale: sono anche individui che hanno famiglie, passioni e vite al di fuori del lavoro che svolgono.

La pandemia COVID-19 ha messo a nudo la moderna lotta degli americani per bilanciare questi due mondi. Lavorando a casa o in ambienti di lavoro rischiosi, le persone hanno scoperto una nuova leva in un'economia in cui i lavoratori erano molto richiesti. Molti lavoratori hanno iniziato a cercare maggiore flessibilità e compenso o hanno cambiato lavoro.

Come misurata dagli economisti oggi, la produttività è una forza umana che è sempre aumentata. Questo perché le persone incorporano nuove tecnologie e innovazioni, che consentono loro di produrre beni e servizi in modo più efficiente. E gli Stati Uniti sono stati coerenti nel portare avanti i progressi tecnologici negli ultimi decenni. Se il settore privato li abbia sfruttati adeguatamente è oggetto di dibattito.

Per questo motivo, esaminare la variazione della produttività da un anno all'altro è più utile che riconoscere semplicemente la tendenza, da tempo accettata, secondo cui il progresso tecnologico ha solo fatto aumentare la produttività degli esseri umani nel corso del tempo.

La variazione della produttività del lavoro in 5 grafici

Quanto valore hanno creato i lavoratori all'ora nel 2021 rispetto al 2020? A livello nazionale, produttività del lavoro tra i lavoratori del settore privato è aumentata dell'1,9% nel 2021, ovvero circa allo stesso livello degli ultimi decenni. Secondo il BLS, le ore lavorate sono cresciute del 5,4% dal 2020 al 2021, la crescita più significativa da un anno all'altro degli ultimi decenni, anche se i dati del 2021 non hanno ancora superato le ore totali lavorate nel 2019.

Ciò è dovuto in parte al fatto che il 2020 è stato un anno storicamente dirompente per il lavoro. Il diffondersi del contagio e la mancanza di vaccini per prevenire la morte hanno fatto sì che le operazioni aziendali di persona fossero pericolose e persino potenzialmente mortali, soprattutto per i lavoratori che si trovavano in una situazione di emergenza lavoratori anziani .

La maggior parte degli Stati ha aumentato la produttività del lavoro, ma alcuni hanno registrato una diminuzione

Secondo il Bureau of Labor Statistics, le Home che ospitano aziende in rapida crescita possono essere la prova di una più rapida crescita della produttività Istituto Brookings . Queste informazioni potrebbero spiegare perché la California e Washington, dove si trova gran parte della presenza tecnologica del Paese, hanno registrato un significativo aumento della produttività nei primi due anni della pandemia di COVID-19.

Anche gli Stati che non sono tradizionalmente visualizzati come hub tecnologici hanno beneficiato delle forti oscillazioni della migrazione interna, che ha visto i colletti bianchi americani che vivono in città spostarsi dalle coste affollate e costose verso Stati più convenienti. Il Tennessee ha visto il suo settore tecnologico fiorire negli ultimi anni, una tendenza sostenuta dalle pressioni della pandemia.

I contributi del PIL hanno avuto un intervallo compreso tra 58 e 118 dollari all'ora

Le economie in espansione di California, New York, Massachusetts e Washington hanno visto i lavoratori creare il maggior valore per ora lavorata. Si tratta di Stati con un'ampia disponibilità di Internet, che consente di sfruttare gli ultimi sviluppi tecnologici del software, e con una popolazione in crescita.

Secondo il BLS, dal 2007 il Midwest è rimasto indietro rispetto a tutte le altre regioni del Paese in termini di aumenti di produttività analisi .

La produttività è cresciuta maggiormente dove i compensi sono aumentati

Esiste una forte correlazione tra aumento della retribuzione e aumento della produttività. I ricercatori hanno scoperto che le aziende che aumentare la retribuzione anche in risposta agli aumenti del salario minimo, crea un maggiore senso di allegato tra i lavoratori e il datore di lavoro.

La California, il New Hampshire e Washington D.C. hanno visto aumentare le retribuzioni di oltre il 5% nel 2021 rispetto ai livelli del 2020. Questi luoghi hanno anche alcuni dei costi di vita più alti della nazione. Anche la Florida, che ospita una popolazione in forte invecchiamento, ha registrato aumenti salariali significativi rispetto agli altri Stati, ma non si sono tradotti in aumenti di produttività.

Questa tendenza non si è mantenuta per l'aumento delle ore di lavoro

Lavorare più ore non significa necessariamente produrre più valore per un'azienda, un dipendente o l'economia. I numeri lo confermano: I lavoratori di Stati come il Nevada, il Wyoming e la Florida hanno trascorso più ore di lavoro e, come risultato, hanno registrato un calo della produttività.

A Washington e Washington D.C., i lavoratori hanno fatto passi da gigante in termini di efficienza, registrando una crescita della produttività del 4% o più rispetto all'anno precedente, secondo i dati BLS.

Alcuni impiegati hanno scoperto che il passaggio al lavoro da remoto durante la pandemia ha comportato un aumento delle ore di lavoro, perché i loro smartphone personali potevano ricevere comunicazioni di lavoro anche molto tempo dopo la fine della giornata lavorativa ufficiale di otto ore. La maggior parte, tuttavia, ha dichiarato di essere stata aiutata a trovare un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, secondo un'indagine del BLS Pew Research condotto nel gennaio 2022.

Arrotondare i migliori e i peggiori risultati

Il risultato finale è che la produzione dei lavoratori è aumentata nel corso dell'anno, in quanto la domanda è salita alle stelle per i beni, mentre gli americani hanno continuato a evitare le aziende del settore dei servizi, come gli eventi dal vivo e le I casinò del Nevada .

Le economie di alcuni Stati si sono trovate in una posizione migliore per beneficiare di questo spostamento della domanda. Stati come il Wyoming e l'Alaska, tuttavia, hanno visto la produttività soffrire. Inoltre, i salari, pur aumentando, sono rimasti indietro rispetto ai tassi di crescita di Stati con forza lavoro altamente qualificata come il New Hampshire e Washington.

Scrittore ospite:_

Dom DiFurio