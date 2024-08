17 migliori integrazioni di app Slack per il 2024 (caratteristiche, prezzi)

È incredibile come la parola "Slack" sia passata dall'essere sinonimo di scarsa produttività all'essere oggi una parte indispensabile della nostra vita lavorativa.

Dalle chat di gruppo ai DM (direct message), Slack è uno strumento di comunicazione efficace che ha conquistato quasi tutte le aziende.

Tuttavia, la sua funzionalità/funzione basata sulla chat non è sufficiente per guidare il team verso l'esito positivo.

Fortunatamente, è possibile utilizzare le integrazioni di Slack per collegarsi a un'app di terze parti per la contabilità, la gestione delle attività, il monitoraggio del tempo, ecc. Questo rende la collaborazione molto più fluida, perché non dovrete aprire innumerevoli schede o finestre per gestire le vostre attività.

In questo articolo parleremo di cosa sono le integrazioni di Slack e metteremo in evidenza le 17 migliori, comprese le loro funzionalità/funzioni chiave e i prezzi.

Cosa sono le integrazioni di Slack?

Slack le integrazioni sono strumenti che si possono incorporare nell'interfaccia di Slack per espandere le capacità di lavoro da remoto. Consentono di accedere a più funzioni da un'unica piattaforma.

Pensate al vostro supermercato di quartiere che ospita tutti i generi alimentari essenziali, i dolciumi preferiti, i prodotti per la pulizia, i prodotti di bellezza e così via, tutti in un unico posto.

Grazie a questo supermercato, non è necessario fare il passo più lungo della gamba (letteralmente!) per ottenere le vostre esigenze specifiche (funzioni) da negozi (app) separati.

Ecco alcuni vantaggi dell'utilizzo delle integrazioni di Slack:

Piattaforma centralizzata per la gestione delle attività e del budget,monitoraggio dei problemiecc.

Migliora la comunicazione tra team remoti, poiché le informazioni non vengono disperse in diverse app. Questo, a sua volta, favorisce il team building

Promuove la facilità d'uso, in quanto i vostri collaboratori non dovranno seguire una formazione separata sul software (il che li rende sicuramente più tranquilli 😁)

Diamo un'occhiata alle migliori integrazioni di Slack che possono migliorare la produttività del vostro team ed evitare che si rilassino!

17 Migliori integrazioni di app Slack per il 2024

ClickUp è uno degli strumenti di produttività e project management con la valutazione più alta, utilizzato da team produttivi di piccole e grandi aziende.

L'integrazione di ClickUp con Slack offre molto di più di un normale strumento di chat.

È possibile trasformare i messaggi di Slack in Attività di ClickUp e inviare notifiche sullo stato del lavoro, sui nuovi commenti, sulle liste di controllo e così via, sul vostro canale Slack.

È anche possibile aprire le attività di ClickUp in Slack, esaminarne i dettagli e agire immediatamente.

Funzionalità dell'integrazione ClickUp + Slack

Ecco una rapida panoramica di alcune utili funzionalità/funzioni di questa integrazione con Slack

Creazione di nuove attività di ClickUp in qualsiasi canale Slack digitando semplicemente /clickup new

Pubblicare attività di ClickUp in Slack arricchite con dettagli, contesto e la possibilità di eseguire azioni con l'attività

Trasformare i messaggi in attività di ClickUp

Integrazione di Slack con ClickUp

Prezzi ClickUp ClickUp ha un piano Free Forever ricco di funzionalità che supporta membri e attività illimitate. I piani a pagamento partono da $$$a per utente.

Recensioni ClickUp

"Risolvere i problemi di comunicazione, gestione del tempo, delegare e capire i ruoli e ciò su cui ognuno sta lavorando e che deve fare. Il software è stato ottimo per il nostro team e ci sono molte meno incomprensioni" - G2Crowd "Adoro usare ClickUp per tutte le mie esigenze di gestione del lavoro. Personale e professionale e soprattutto con il mio team! I dashboard e i modelli sono altamente personalizzabili. Anche i plugin (Google) sono ottimi per la produttività e i lavori richiesti." - G2Crowd

2. Campagna attiva

ActiveCampaign è un'azienda che si occupa di automazione commerciale Un software CRM che può aiutare a far salire alle stelle la produttività del vostro team commerciale.

Aiuta i team con marketing via email , automazione del marketing e Strumenti CRM per migliorare la fidelizzazione e la soddisfazione dei clienti.

Vediamo come questa integrazione con Slack può espandere la vostra base di clienti attivi.

Integrazione ActiveCampaign + Slack Funzionalità/funzione

Creazione di messaggi Slack personalizzati che menzionano i membri del team per la gestione dei ticket dei clienti

Ricevere notifiche Slack relative agli aggiornamenti di stato dei prospect

Notifica all'utente di Slack ogni volta che un contatto si iscrive o si disiscrive

Prezzi di ActiveCampaign

ActiveCampaign offre piani a pagamento a partire da 15 dollari al mese.

Recensioni di ActiveCampaign

"Sebbene AC faccia un ottimo lavoro di onboarding, la curva di apprendimento è ancora un po' ripida. Mi piacerebbe avere più suggerimenti contestuali, ricette e/o risorse interne per sviluppare alcune funzionalità/funzione chiave" - Recensione verificata di Capterra "La mia esperienza complessiva è stata molto buona. Il servizio clienti è eccellente in caso di problemi. Nel marketing digitale lo usiamo tutti i giorni ed è necessario avere un modo più semplice Da fare per le reportistiche/analisi, e ActiveCampaign è difficile da leggere i report, inoltre all'inizio è difficile usare la piattaforma nelle prime settimane." - Recensione verificata di Capterra

3. Calendly

Calendly è lo strumento ideale per programmare riunioni a proprio piacimento.

In questo modo si evita di dover ricevere una valanga di email per programmare una riunione. Inoltre, evita che il vostro pisolino venga rovinato da una riunione improvvisa per la quale non eravate preparati!

Integrazione Calendly + Slack Funzionalità/funzione

Accesso e condivisione dei collegati alle riunioni di Calendly direttamente dal vostro feed di Slack

Aggiunta di un messaggio Slack personalizzato ai collegamenti alle riunioni

Selezione del tipo di riunione e della durata (una sessione di 15 minuti o di 30 minuti di griglia) dall'interfaccia Slack

Prezzi di Calendly

Calendly ha un piano gratuito, mentre i piani a pagamento partono da $$$a utente al mese.

Recensioni di Calendly

"È così difficile mettere il dito su qualcosa che vorrei migliorare. Uso Calendly da anni e non mi ero reso conto di quanto fossero e siano diventate robuste alcune delle integrazioni, quindi forse qualche istruzione aggiuntiva su queste sarebbe super vantaggiosa per gli utenti come me che non sapevano nemmeno quanto si stessero perdendo." - Recensione verificata di Capterra "Per quanto mi piaccia Calendly, ci sono alcune funzionalità/funzione che non mi piacciono, beh, ogni software non è perfetto e Da fare abbiamo opinioni diverse. La funzione Disponibilità del Calendario, per me è confusa, devi evidenziare prima il giorno in cui vuoi essere disponibile fino alla data della tua disponibilità. Vorrei che Calendly avesse una funzionalità/funzione in cui si possa semplicemente inserire una certa data fino alla disponibilità, più simile a un menu a tendina. Ma questa è solo una mia opinione, adoro comunque la facilità d'uso di questo software" - Recensione verificata di Capterra Controlla la nostra guida per_ più integrazioni con Calendly !

4. Ciambella

Donut è un'app di Slack che riunisce in modo casuale i colleghi per una divertente chattare in team. È anche possibile creare un semplice sondaggio e inviare una domanda a scelta multipla con un massimo di cinque possibili risposte.

È anche dotata di promemoria per aiutare voi e il vostro collega di lavoro a decidere l'orario adatto per l'incontro elettronico.

Donut + Integrazione con Slack Funzionalità/funzione

Offre scorciatoie per avviare o unirsi a un canale per aiutarvi ad agire rapidamente senza uscire da Slack

Creazione di canali Slack per abbinare diversi compagni di squadra

Invio di messaggi personalizzati per dare il benvenuto ai nuovi membri del team da remoto

Prezzi della ciambella

Donut ha un piano gratuito, mentre i piani a pagamento partono da 59 dollari al mese.

Recensioni di Donut

"Abbiamo visto persone in connessione! In un ambiente remoto è difficile, e questo strumento permette loro di Da fare" - G2Crowd "È stato un po' confuso cercare di impostare la lotteria per il mio CEO, ma quando ho chiesto aiuto sono riuscito a ottenere ciò di cui avevo bisogno" - G2Crowd Bonus:_ _Recensione di Slack e Google Chattare

5. Dropbox

Dropbox è un sistema intelligente per la condivisione di file e lo spazio di archiviazione dei documenti.

In questo modo, è meno probabile che i vostri compagni di squadra perdano informazioni o facciano cadere la palla!

In Slack esistono due versioni dell'app Dropbox: Dropbox e Dropbox Paper.

Mentre Dropbox consente di condividere media, file e documenti, Dropbox Paper è un luogo di lavoro online per i documenti, dove è possibile organizzare e modificare tutti i testi, le idee e i file.

Integrazione Dropbox + Slack Funzionalità/funzione

Anteprima dei file di Dropbox nel feed di Slack

Ottenere informazioni sul lavoro condiviso nelle conversazioni Slack dai feed delle attività dei file Dropbox

Integrazione conTeams di Microsoft per la modifica dei documenti in tempo reale

Bonus:_ Microsoft Teams vs Slack è un'app di Slack che promuove una migliore cultura del team e crea un mondo migliore per il domani.

Incoraggia il riconoscimento peer-to-peer, permettendovi di premiare i vostri colleghi con semi di alberi. Poi, a nome dei vostri colleghi, Evergreen pianta quegli alberi. In altre parole, massimizza la produttività del team riducendo al minimo l'impronta di carbonio.

Vediamo come questa app di Slack può aiutarvi a creare relazioni aziendali che durano nel tempo.

Integrazione di Evergreen + Slack Funzionalità/funzione

Aumentate la produttività del lavoro riconoscendo i vostri colleghi per il loro contributo

Trasmissione dei riconoscimenti ai canali Slack dell'intera azienda

Monitoraggio diimpegno dei dipendenti esportando un CSV dell'elenco di riconoscimenti

Prezzi Evergreen

Evergreen offre piani a pagamento a partire da 2,99 dollari/utente al mese.

Recensioni Evergreen

"Mi piace che sia gratificante in due modi. Ricevo un riconoscimento per il mio lavoro e posso piantare alberi" - G2Crowd "È fantastico poter avere un impatto sulla riduzione della nostra impronta di carbonio come azienda con un servizio così semplice e amichevole come Evergreen!" - G2Crowd

7. Favro

Favro è un sito di collaborazione software di piano che vi aiuta a pianificare il vostro lavoro nel modo che preferite.

Consente inoltre di costruire dashboard esecutive che includono la roadmap dell'intero team. In questo modo, tutti hanno ben chiaro di cosa sono responsabili, sia che si tratti di creare la reportistica giornaliera, di fare la presentazione o di organizzare il prossimo pizza party!

Favro + Integrazione con Slack Funzionalità/funzione

Permette di pianificare le attività e di monitorare il tempo direttamente dall'interfaccia di Slack

Creare canali Slack dedicati a progetti specifici di Favro

Convertire i messaggi di Slack in attività di Favro in pochi secondi

Prezzi di Favro

Favro offre piani a pagamento a partire da 12 dollari al mese (due utenti).

Favro Recensioni:

"Esperienza ok con Favro, ma il mio lavoro richiede molta flessibilità con le attività secondarie, cosa che manca a Favro. Gli altri aspetti organizzativi funzionano bene" - Recensione verificata di Capterra "Questo strumento ha reso facile l'automazione dei processi e la gestione dei progetti, che è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno in questi tempi in cui più della metà dell'azienda lavora da casa." - Recensione verificata di Capterra

8. Giphy

Giphy è un archivio di GIF animate che la gente preferisce di gran lunga alle parole.

Consente di generare innumerevoli GIF per qualsiasi frase, aiutandovi ad avere conversazioni divertenti con i membri del vostro team. Dopo tutto, un'immagine (o una gif) vale più di mille parole!

Funzionalità/funzione di integrazione di Giphy + Slack

Generazione di GIF a scelta semplicemente inserendo il comando /giphy in Slack

in Slack Selezione da una raccolta di GIF o selezione di una nuova immagine

Gli amministratori possono personalizzare le impostazioni di ricerca per garantire che tutte le GIF siano adatte al luogo di lavoro

Prezzi di Giphy

Giphy è gratis per tutti.

Recensioni Giphy

"Non c'è dubbio: questa app è davvero divertente da usare e si può fare affidamento su di essa per ottenere quasi tutto ciò di cui si ha bisogno, non importa quanto fuori dal sentiero battuto!" - Recensioni su Apple Store "Uso questa app da molti anni. Non mi ha mai deluso" - Recensioni su Apple Store

9. GitHub

GitHub è una piattaforma di sviluppo che consente al team di software di maintainer i propri progetti con facilità.

L'integrazione di questa app può accelerare il lavoro del team di sviluppo consentendo loro di accedere ai migliori progetti e repository di codice approvati dalla comunità.

Vediamo come diventa l'hub definitivo per la comunità degli sviluppatori integrando Slack.

Funzionalità/funzione di integrazione GitHub + Slack

Completa visibilità sui progetti GitHub tramite i canali Slack

Aprire o chiudere problemi e richieste di pull sul repository GitHub da Slack

Ricevere aggiornamenti su nuovi commit, richieste di pull, nuovi problemi, revisioni del codice, ecc. con /github subscribe [nome repository] slash comment in Slack

Prezzi di GitHub

GitHub ha un piano gratuito, mentre i piani a pagamento partono da $4/utente al mese.

Recensioni GitHub

"In termini di funzionalità/funzione legate allo sviluppo del software, GitHub è quasi perfetto. Ma se riuscissero ad aggiungere qualche funzionalità aggiuntiva sarebbe fantastico. Inoltre, l'interfaccia utente di GitHub può essere migliorata in modo che gli utenti professionali possano sfruttarla al meglio" - Recensione verificata di Capterra "La curva di apprendimento iniziale può essere difficile per i nuovi utenti. L'onboarding richiede un po' di dettagli e di pratica per quanto riguarda la clonazione dei repository, la creazione di un fork/ramo, il push delle modifiche al codice e l'invio di richieste pull quando si inizia, ma una volta che questo processo è ben compreso, il prodotto è facile da usare." - Recensione verificata di Capterra

10. Karma

Karma è un bot di Slack che può aumentare il morale del team riconoscendo i dipendenti con le migliori prestazioni e celebrando le principali attività cardine del lavoro.

Dalla condivisione di micro-feedback all'impostazione di ricompense automatiche fino alla valutazione dei contributi individuali, questa integrazione Slack assicura che il vostro karma non passi inosservato! 😇

Karma + Integrazione Slack Funzionalità/funzione

Impostazione di un sistema di bonus settimanali, mensili o trimestrali con questa integrazione

I leader del team possono accedere a informazioni utili perrevisione delle prestazioni* Fissare obiettivi mensili per guidare il team verso l'esito positivo

Prezzi del karma

Karma ha un piano gratuito, mentre i piani a pagamento partono da $$$a area di lavoro al mese.

Recensioni Karma

"Miglioramento della felicità, aumento del riconoscimento e ulteriore radicamento dei nostri valori fondamentali" - G2Crowd "Dare e ricevere karma è diventato sempre più intuitivo. È un mezzo elegante per monitorare e promuovere il sentimento positivo nella nostra comunità online" - G2Crowd

11. MailChimp

Mailchimp offre alle aziende una piattaforma di marketing all-in-one per raggiungere il proprio traguardo nel modo giusto.

L'integrazione con l'app di Slack vi aiuta a diventare esperti di marketing con facilità, dall'esecuzione di campagne sui social media alla creazione di pagine di destinazione.

Integrazione MailChimp + Slack Funzionalità/funzione

Ricevere una notifica in Slack ogni volta che qualcuno si iscrive o si disiscrive da MailChimp

Ricevere aggiornamenti sullo stato delle campagne email all'interno di Slack

Informate il vostro team sulle attività di MailChimp attraverso i canali Slack

Prezzi di MailChimp

MailChimp ha un piano gratuito e piani a pagamento a partire da 9,99 dollari/mese.

Recensioni su MailChimp

"I nuovi utenti che si avvicinano all'email marketing potrebbero essere a disagio per il fatto che l'assistenza telefonica non è disponibile a tutti i livelli di iscrizione al piano, ma il loro supporto online è davvero fantastico." - Recensione verificata di Capterra "La mia esperienza nell'utilizzo di MailChimp è stata un risparmio di tempo e vedo sicuramente dei risultati positivi, il loro team di assistenza clienti è così disponibile e gentile" - Recensione verificata di Capterra

12. Nettare

Nectar è uno strumento eccellente per riconoscere e premiare i contributi dei dipendenti.

I premi possono andare da pacchetti regalo personalizzati per un "lavoro ben terminato" a sconti esclusivi in ristoranti di alto livello e Airbnbs.

È come Babbo Natale per gli adulti, che esaudisce i loro desideri. 😍

Nectar + Integrazione con Slack Funzionalità/funzione

Notifiche sui riconoscimenti dei dipendenti direttamente dal vostro canale Slack

Incorporare facilmente Nectar in Slack per una maggiore partecipazione

Programmazione di messaggi automatici per compleanni e anniversari di lavoro su Slack

Prezzi di Nectar

Nectar ha un piano gratuito, mentre i piani a pagamento partono da $$$a utente al mese.

Recensioni di Nectar:

"Controllo abitualmente Nectar e sono sempre felice di vedere che qualcuno viene premiato per il suo lavoro e la sua dedizione. Essere riconosciuto io stesso è molto gratificante. Penso che, soprattutto in tempi di aumento del lavoro da remoto, sia un ottimo strumento da avere a disposizione quando si vuole ringraziare gli altri per il loro lavoro" - Recensione verificata di Capterra "Anche se lo uso solo da pochi mesi, non ho trovato nulla di intrinsecamente negativo in questo software o nel suo utilizzo. Una cosa che non mi piace del software è la quantità limitata di punti che io e i miei colleghi possiamo dare. So che probabilmente è solo una differenza di costo per aumentare la quantità di punti che i dipendenti ricevono ogni mese, ma trovo sempre i miei colleghi che dicono che vorrebbero averne di più o che hanno dato via tutti i loro punti prima della fine del mese" - Recensione verificata di Capterra

13. Forza vendita

Salesforce è uno strumento CRM che crea esiti positivi sia per le piccole imprese che per le grandi aziende. Vi aiuta a incrementare i ricavi commerciali, ad aumentare la larghezza di banda del marketing e a fornire con esito positivo tutti i vostri servizi.

Vediamo come questa integrazione con Slack trasforma il vostro team in una forza da non sottovalutare! 💪

Funzionalità/funzione dell'integrazione Salesforce + Slack

Ricevere avvisi rilevanti di Salesforce sul vostro canale Slack

Cercate gli elementi e le informazioni di Salesforce all'interno di Slack digitando / salesforce

Invio e ricezione di messaggi tra Salesforce Chatter e i canali Slack

Prezzi di Salesforce

Richiedete un preventivo personalizzato a Salesforce.

Recensioni su Salesforce

"I punti a sfavore che ho riscontrato sono pochi. Se dovessi sceglierne uno, sarebbe il Calendario e la sua funzione. Mi piacerebbe vedere alcune modifiche in quel punto ma, a parte questo, ho più pro che contro" - Recensione verificata di Capterra "Ho riscontrato un esito positivo nella generazione di contatti e nella documentazione delle interazioni con questi contatti. I contro sono di gran lunga superati dai pro e ho riscontrato un esito più positivo utilizzando SalesForce Cloud rispetto a qualsiasi altro software commerciale/CRM in circolazione" - Recensione verificata di Capterra

14. Linea di squadra

Teamline è un semplice strumento per il project management di Slack. Offre al team una panoramica sullo stato del progetto e migliora la collaborazione tra i membri.

Avete mai perso importanti dettagli del progetto in un lungo thread in cui si discute di documentari polizieschi?

Beh, non è più così.

Con Teamline, potete creare attività a partire dai messaggi di Slack in modo istantaneo.

Integrazione Teamline + Slack Funzionalità/funzione

Gestire le attività e assegnare una scadenza dall'interfaccia di Slack

Organizzare le attività e raggrupparle in canali Slack

Questa integrazione offre al team di Slack una vista completa delle attività assegnate

Prezzi di Teamline

Teamline offre piani a pagamento a partire da 49 dollari al mese.

Recensioni di Teamline

"Mi è piaciuta molto la semplicità di mettere il prodotto online e in funzione. Ha anche una curva di apprendimento decente" - G2Crowd "Mi piace il fatto che si possano impostare promemoria e attività al volo all'interno delle conversazioni di Slack" - G2Crowd

15. Time Doctor

Time Doctor consente di monitorare le ore di lavoro dedicate a ogni progetto e aiuta le aziende a registrare le ore fatturabili. Questa integrazione con Slack offre un'efficace soluzione di monitoraggio del tempo basata sul web direttamente nei vostri canali Slack.

In questo modo, potrete conoscere le ore trascorse su ogni attività o progetto (e forse ridurre il tempo trascorso a guardare i filmati dei gatti)!

Time Doctor + Integrazione Slack Funzionalità/funzione

Monitoraggio del tempo trascorso dal team a lavorare su un progetto e ricezione di reportistica nei canali Slack

Aggiungete o rimuovete persone in Time Doctor per decidere chi può vedere le notifiche di Slack

Monitoraggio di qualsiasi sito web o app aperta dai compagni di squadra durante il lavoro

Prezzi di Time Doctor

Time Doctor offre piani a pagamento a partire da 7 dollari/utente al mese.

Cercate altri strumenti per la gestione del tempo? Consultate il nostro elenco dei migliori strumenti qui .

Recensioni di Time Doctor

"Non c'è nulla che non mi piaccia di questo software. Avrei solo voluto che fosse più accessibile per un piccolo team" - Recensione verificata di Capterra "Ho risparmiato un sacco di tempo utilizzando Time Doctor per monitorare come trascorro la mia giornata e su quali progetti. Inoltre, non devo scrivere nulla e poi preoccuparmi di perderlo prima di inviare una fattura a un client. Quindi ha aiutato molto anche la mia organizzazione" - Recensione verificata di Capterra

16. Zapier

Zapier vi permette di connettere diverse app che utilizzate quotidianamente e di snellire il flusso di lavoro per ottenere risultati migliori. Integrate Zapier a Slack per automatizzare le vostre attività ripetitive.

Con Zapier, un'azione su una particolare app (trigger) può influenzare un'altra app. L'opzione di condivisione interattiva dello schermo può essere utilizzata anche per la risoluzione di problemi di gruppo.

Ma tutto questo è sufficiente per eliminare tutte le preoccupazioni legate al lavoro? Vediamo.

Funzionalità/funzione di integrazione Zapier + Slack

Condivisione delle informazioni dalla vostra area di lavoro Slack a qualsiasi altra app in pochi minuti

Automazioni dei flussi di lavoro di routine per risparmiare tempo

Condivisione di eventi imminenti di Google Calendar in un canale Slack

Prezzi di Zapier

Zapier ha un piano gratuito, mentre i piani a pagamento partono da $$$a/mese.

Recensioni di Zapier

"La mia esperienza è stata generalmente positiva. Ho preso subito confidenza con la piattaforma e ho sempre trovato quello che cercavo" - Recensione verificata di Capterra "Non c'è molto che non mi piaccia del software. Da fare attenzione che le piattaforme che si collegano siano configurate correttamente, altrimenti le informazioni non arriveranno, ma tutto questo può essere testato prima di lanciare una campagna." - Recensione verificata di Capterra

17. ZipBooks

ZipBooks è uno strumento di account che ti toglie il dolore di Da fare, noioso, noioso.. contabilità attività. Ad esempio, consente di creare fatture, di contabilizzare le spese e di ottenere informazioni utili.

Installate questa integrazione dalla directory delle app di Slack per semplificare ulteriormente le vostre attività legate all'account.

Integrazione ZipBooks + Slack Funzionalità/funzione

Registra le spese dall'area di lavoro di Slack a ZipBooks

Generazione di fatture online direttamente dall'account Slack

Visualizzazione del conto economico di base, compresi ricavi, commissioni e reddito netto con il comando slash in Slack

Prezzi di ZipBooks

ZipBooks ha un piano gratuito, mentre i piani a pagamento partono da 15 dollari al mese.

Recensioni ZipBooks

"Una piattaforma altamente funzionale e facile da usare per la fatturazione e l'account dei client" - Recensione verificata di Capterra "Poiché non capisco la contabilità, ho avuto qualche problema a riconciliare alcuni addebiti/crediti e non ho potuto "annullare" ciò che avevo terminato molto facilmente. Tuttavia, il loro servizio clienti è stato di altissimo livello e mi ha aiutato a risolvere il problema senza alcun costo aggiuntivo. Pensavo di dover assumere qualcuno per risolvere il problema, e loro mi hanno dato consigli gratis per aiutarmi a risolvere il problema da solo" - Recensione verificata di Capterra Confronto_

Confronto_ [Slack Vs Asana](https://clickup.com/it/blog/68953/slack-vs-asana/)