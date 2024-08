le 10 migliori app per i promemoria per non perdere tempo nel 2024 (gratuite e a pagamento)

Ah, i promemoria. Dove saremmo senza?

Tra gli elenchi di cose da fare, il multitasking e il ritagliarsi momenti preziosi per sé, il cervello non riesce a tenere il passo con tutte le informazioni che elabora in un solo giorno. Ecco perché le app di promemoria sono essenziali.

Ma come si fa a trovare un'app di promemoria che aiuti invece di ostacolare? È qui che entro in gioco io! Ho fatto una ricerca e ho trovato le 10 migliori app di promemoria sul mercato, complete di prezzi, recensioni, pro e contro.

Andiamo avanti.

Le 10 migliori app di promemoria del 2024 (gratuite e a pagamento)

È ora di dare al vostro cervello un assistente virtuale sotto forma di una fantastica app per i promemoria. Che siate alla ricerca delle migliori app per i promemoria o di qualcosa a pagamento, vi copro io. 🙂

1. ClickUp - Il meglio per la gestione dei progetti

Sì, ClickUp ha conquistato il primo posto. **Certo, probabilmente ve lo aspettavate, ma io l'ho messo qui perché tiene tutto il nostro team al lavoro! ClickUp ha vinto diversi premi e si è piazzato in cima a diverse liste, ma non vi annoierò con i dettagli mentre cercate di organizzarvi.

Voglio invece parlarvi di la funzionalità dei promemoria di ClickUp e dell'elenco delle cose da fare. Potete creare notifiche per voi e per i membri del vostro team in pochi secondi e aggiungere file e allegati come promemoria per semplificarvi la vita. Sono facili da modificare, organizzare, commentare, aggiornare e (soprattutto) personalizzare.

ClickUp è una fantastica applicazione gratuita per i promemoria, con tantissime funzioni nel piano Free Forever. E con la flessibilità monitoraggio degli obiettivi , date di scadenza flessibili, modelli di liste di cose da fare e modelli di blocco del tempo è una soluzione perfetta per i team di qualsiasi dimensione.

Create elenchi di cose da fare chiari e multifunzionali per gestire facilmente le vostre idee e lavorare da qualsiasi luogo, in modo da non dimenticare più nulla

A proposito di team, ClickUp ha oltre 1.000 integrazioni e funziona su qualsiasi dispositivo, quindi è eccellente per i team multipiattaforma. ClickUp è quindi in grado di soddisfare tutte le esigenze, sia che si tratti di un'applicazione per iOS o Android, sia che si tratti di una funzionalità per browser o di un download per desktop.

Ho già detto che ClickUp ha centinaia di altre caratteristiche funzionali per semplificare la vita? Sì, è più di un'applicazione per elenchi di cose da fare: è un assistente personale che può semplificare ogni aspetto della vostra giornata lavorativa. Ed è un'ottima alternativa a gestione dei progetti in outsourcing .

Caratteristiche di ClickUp

I promemoria di ClickUp sono ricchi di impostazioni di personalizzazione, codifica dei colori e altre funzioni che aiutano a rispettare le scadenze e a rimanere organizzati ogni giorno

Inbox funziona come un'app calendario e un task manager per tenere più facilmente traccia dei promemoria

le schede "Avanti", "Fatto" e "Non programmato" consentono di tenere traccia di ciò che sta per arrivare, di ciò che è stato completato e dei promemoria che non hanno una data di scadenza

Impostate promemoria utilizzando allegati e file come foto, memo vocali o posizioni su mappe per tenere voi e il vostro team sulla giusta strada

Sincronizzate i promemoria e le date di scadenza con le vostre applicazioni di calendario grazie alle oltre 1.000 integrazioni con strumenti come Google Calendar, Outlook Calendar, Zoom, Amazon Alexa, Microsoft Teams e Zendesk

Impostate promemoria, notifiche e promemoria ricorrenti per il vostro team utilizzando l'opzione "promemoria delegati" e tenete tutto organizzato con i profili dei team

I professionisti di ClickUp

Molte recensioni parlano di una gestione efficace del tempo e delle attività utilizzando la versione gratuita di ClickUp

Blocco del tempo e le funzioni di notifica facilitano la visualizzazione della giornata lavorativa e la gestione delle attività

Semplificail monitoraggio dei dipendenti utilizzando i promemoria delegati e i profili dei team

Contro ClickUp

Alcune recensioni di utenti segnalano la presenza di funzionalità superflue

Può essere necessario aggiornare le attività durante la co-modifica dei promemoria

Prezzi di ClickUp

Gratuito per sempre (ClickUp Reminders è disponibile nel piano gratuito!)

(ClickUp Reminders è disponibile nel piano gratuito!) Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Aziendale: $12/mese per utente

$12/mese per utente Impresa: Contattateci per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 6.000 recensioni)

4,7/5 (oltre 6.000 recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. nTask - Il migliore per la collaborazione

via nTask nTask è un'altra opzione per chi cerca un'applicazione gratuita per i promemoria. Vi aiuterà a capire come dare priorità al vostro lavoro con elenchi di attività, promemoria, notifiche, date di scadenza e funzioni di collaborazione. È anche possibile visualizzare lo stato delle attività per verificare a che punto è il vostro team in qualsiasi progetto. 👀

Come comoda app per i promemoria, nTask ha anche una buona funzionalità multipiattaforma, in grado di fornire promemoria per il vostro team su quasi tutti i dispositivi. È stata progettata anche per aiutare a organizzare le attività personali, quindi se avete bisogno di creare promemoria per ottenere più latte o per finire un progetto, vi aiuterà a portarlo a termine.

Caratteristiche di nTask

Semplificare la collaborazione grazie alla funzionalità multipiattaforma per dispositivi web, iOS e Android

Visualizzazione degli elenchi e degli stati delle attività in base alle date di scadenza pianificate ed effettive

Utilizzate le funzioni di assegnazione dei compiti e di gestione dei progetti per tenere sotto controllo i progressi del vostro team

Strumenti multipli di gestione dei progetti e delle riunioni per aiutare a gestire altre aree del flusso di lavoro

Integrazione con strumenti popolari come Google Calendar, Outlook, Slack, Zoon e Zapier

I professionisti di nTask

Le recensioni riportano una migliore gestione dei progetti grazie alla possibilità di creare gruppi di lavoro

Facile creare e organizzare ogni attività per rimanere in carreggiata

Il monitoraggio del tempo è facile grazie alle utili notifiche

nTask contro

Alcuni utenti segnalano la necessità di maggiori funzioni

La mancanza di opzioni di personalizzazione può rendere il calendario difficile da organizzare

nTask prezzi

Premium: $4/mese per utente

$4/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Impresa: Contattare nTask per i prezzi

valutazioni e recensioni di nTask

G2: 4.4/5 (15+ recensioni)

4.4/5 (15+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (oltre 100 recensioni)

4. Microsoft To Do - Il meglio per gli utenti Microsoft

via Microsoft da fare Microsoft To Do è una semplice applicazione per gestire le attività professionali e personali in un unico cruscotto. Consente di visualizzare un'istantanea di tutto ciò che si deve fare in un giorno o di zoomare su particolari elenchi, se necessario. E la parte migliore? È completamente gratuita! 🙌

Microsoft To Do consente di impostare date di scadenza e promemoria per ogni attività e di assegnare stelle alle attività più importanti per mantenerle visibili. È inoltre possibile utilizzare i "passi" (ovvero le sottoattività) per suddividere le attività più grandi e aggiungere note a ciascuna di esse, se necessario.

Caratteristiche di Microsoft To Do

La creazione di attività consente di impostare assegnatari, creare date di scadenza, trascinare e rilasciare tra gli elenchi e implementare aggiornamenti di massa

La prioritizzazione delle attività consente di ordinare gli elenchi di cose da fare in base alle attività più urgenti

Impostare promemoria o dipendenze per aiutare a determinare l'ordine in cui le attività devono essere eseguite

Le attività ricorrenti semplificano le vostre giornate, eliminando il lavoro extra non necessario, soprattutto quando assegnate le attività

Microsoft To Do pro

Le attività di Microsoft To Do si sincronizzano automaticamente con le attività di Outlook, in modo da poter visualizzare gli elenchi in entrambi i luoghi

Le recensioni degli utenti di Outlook e Microsoft riportano un'interfaccia semplice e facile da usare

Utilizzabile gratuitamente da tutti gli utenti con un account Microsoft esistente

Microsoft To Do contro

Rispetto alle migliori app per i promemoria di questo elenco, To Do manca di integrazioni con altre app

Le recenti recensioni dei clienti segnalano la mancanza di aggiornamenti e nuove funzionalità

L'interfaccia utente non ha molte funzioni di personalizzazione e alcuni la trovano poco attraente

Prezzi di Microsoft To Do

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di Microsoft To Do

G2: 4.4/5 (50+ recensioni)

4.4/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 2.000 recensioni)

6. ProofHub - Il meglio per i team aziendali

via ProofHub ProofHub è un'applicazione per la gestione dei progetti e dei promemoria progettata per le aziende e i team di grandi dimensioni, ed è ricca di funzioni di collaborazione. Dal monitoraggio del tempo alle chat e agli annunci, ha tutto ciò che serve a un project manager per far avanzare i membri del team con le attività.

ProofHub è progettato per una curva di apprendimento minima, rendendo più efficiente l'integrazione con i membri del team. Inoltre, essendo disponibile in più lingue, è un'opzione popolare tra le aziende multinazionali che gestiscono lavoratori a distanza. ✨

Caratteristiche di ProofHub

La possibilità di avere un numero illimitato di utenti su entrambi i piani rende la collaborazione più semplice per i team di grandi dimensioni

Pianificazione, programmazione ed esecuzione di progetti semplici grazie alle funzioni di collaborazione

Ottimizzato per lavorare con membri di team remoti

Lo strumento online funziona su qualsiasi dispositivo iOS o Android

Le funzioni di collaborazione includono chat, discussioni, trasferimenti di file e annunci

Disponibile in 10 lingue

I professionisti di ProofHub

Le recensioni parlano di successo con task board e flussi di lavoro specifici per i team

Sincronizzazione perfetta per la maggior parte dei dispositivi

Contro di ProofHub

Alcuni utenti riferiscono che i loro team si sono sentiti a disagio nell'utilizzo dell'app dopo pochi mesi

Il prezzo potrebbe essere troppo alto per i team e le aziende più piccole

Prezzi di ProofHub

Essenziale: $50/mese

$50/mese Controllo estremo: $99/mese

Valutazioni e recensioni di ProofHub

G2: 4.5/5 (80+ recensioni)

4.5/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (80+ recensioni)

7. Twobird - La migliore app gratuita per i promemoria

via Twobird Twobird è probabilmente una delle migliori app gratuite per i promemoria di questo elenco perché è gratuita al 100%. Sebbene sia prevista l'aggiunta di piani premium con funzioni aggiuntive, tutti gli strumenti dell'app sono attualmente disponibili gratuitamente.

Invece di funzionare come uno strumento a sé stante, Twobird trasforma la vostra casella di posta in una lista di cose da fare multitasking, in un punto di riferimento per gli appunti e in una piattaforma di comunicazione. Invierà le liste della spesa, le note del team e altro ancora alla vostra casella di posta elettronica per un accesso rapido e facile. 🌻

Caratteristiche di Twobird

Si integra con Gmail e Outlook per aiutarvi a gestire le vostre attività dalla vostra casella di posta elettronica invece di utilizzare più strumenti

Imposta promemoria e note dalla casella di posta elettronica e li tiene organizzati in un semplice calendario

Utilizza l'account di posta elettronica esistente per gestire elenchi di cose da fare, liste della spesa, compiti, faccende e promemoria

Identifica le attività più importanti con l'aiuto dell'identificazione intelligente di Twobird

I vantaggi di Twobird

L'intera applicazione è gratuita, il che la rende ideale per le piccole imprese, gli imprenditori e l'uso personale

Condividete le note con persone che non usano TwoBird e permettete loro di modificarle dal loro browser

Twobird contro

Manca il feedback dei clienti sui siti di recensioni più famosi

Funzionalità limitate e nessun piano a pagamento per sbloccare altri strumenti

Supporta solo gli account di posta elettronica di Gmail e Outlook, rispetto ad altre app di elenchi di cose da fare

Prezzi di Twobird

Gratuito

Valutazioni e recensioni di Twobird

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Any.do - Il meglio per la pianificazione

via Qualsiasi.do Any.do è un'applicazione di gestione delle attività basata sul web, progettata con funzioni semplici per facilitare l'apprendimento dei membri del team. Può aiutare nella gestione di progetti per team di qualsiasi dimensione, mantenendo in ordine la propria vita personale.

Con liste di cose da fare, compiti, agende giornaliere e un calendario, Any.do si concentra sulle caratteristiche principali di un'app per i promemoria senza aggiungere un sacco di confusione. Inoltre, dispone di una versione gratuita, per cui è possibile provarla prima di impegnarsi, il che è sempre un vantaggio. 🤩

Caratteristiche di Any.do

Le funzioni di gestione dei progetti semplificano la creazione di elenchi di cose da fare e di attività per voi e per il vostro team

Pianificatore giornaliero vi aiuta a pianificare ogni giorno per essere sempre al corrente di ciò che dovete fare e quando

Il calendario offre una visione dall'alto verso il bassodel vostro programma di lavoro e delle attività personali

I promemoria e le notifiche vi aiutano a non perdere la rotta

Le funzioni di chat e collaborazione aiutano a lavorare in gruppo senza problemi

Funziona con qualsiasi dispositivo iOS o Android

I professionisti di Any.do

Si sincronizza con Google Calendar per una facile gestione delle attività

Assegna una priorità alle attività quotidiane per facilitarne il completamento

Le funzioni semplici rendono l'app facile da imparare

Any.do contro

Manca di molte funzioni presenti in applicazioni simili

Alcune recensioni menzionano problemi con i tempi di risposta del servizio clienti

Alcuni utenti hanno difficoltà a connettersi Any.do ai loro calendari e segnalano problemi con la sincronizzazione

Prezzi di Any.do

Personale: Gratuito

Gratuito Premium: $3/mese per utente

$3/mese per utente Team: $5/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Any.do

G2: 4.1/5 (150+ recensioni)

4.1/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (150+ recensioni)

9. Capsicum - Il migliore per la pianificazione giornaliera

via Capsico Capsicum è un'applicazione per la creazione di elenchi di cose da fare e per la pianificazione della giornata, progettata esclusivamente per gli utenti iOS. È ottimizzata per l'uso personale e professionale, con funzioni pensate per pianificare le vostre giornate, tenere traccia delle abitudini salutari e incoraggiare la scrittura di un diario.

Capsicum aiuta anche i professionisti a controllare le previsioni dei prossimi impegni, a prendere appunti sui progetti e a pianificare le giornate di lavoro per rimanere organizzati. Il design si ispira alle agende fisiche e può aiutare i professionisti che stanno passando alla gestione digitale delle attività.

Caratteristiche di Capsicum

Utilizzare le scorciatoie di Siri per tenere traccia delle abitudini e aggiungerle mentre si è in movimento; esse consentono anche di ricordare le abitudini in base alla posizione

Creazione di più taccuini per gestire diversi aspetti della propria vita

Usare elenchi di cose da fare mensili, settimanali e giornalieri per organizzare i propri compiti

Sincronizzazione di eventi e attività con il calendario Apple

Le pagine delle note incoraggiano le voci del diario e le note casuali non collegate ad alcun compito

I vantaggi di Capsicum

Semplificato per gli utenti iOS

La prova gratuita di 14 giorni conta ogni singolo giorno di utilizzo dell'app, non 14 giorni consecutivi

Contro di Capsicum

Manca il feedback dei clienti sui siti di recensioni più famosi

Disponibile solo per gli utenti iOS

Prezzi di Capsicum

Mensile: $1,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Capsicum

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Google Keep - Ideale per gli utenti di Google Workspace

via Google KeepGoogle Keep è un'applicazione per prendere appunti e promemoria gratuita per chiunque abbia un account Gmail. Consente di creare elenchi, promemoria e attività da fare in modo semplice e veloce. È anche possibile salvare immagini e integrare Keep con il calendario di Google.

Google Keep è utile per i freelance e le piccole imprese che devono tenere traccia di più progetti, ma è anche funzionale per l'uso personale. Inoltre, poiché è possibile modificare attività ed elenchi in qualsiasi momento, è facile creare una breve nota in movimento e ampliarla in seguito.

Caratteristiche di Google Keep

Organizzare, filtrare e trovare le note in base al colore e alla categoria

Utilizza immagini e file audio come attività e promemoria

Funziona su quasi tutti i telefoni, tablet o computer

Possibilità di condividere gli elenchi con altre persone per una semplice collaborazione e una sincronizzazione in tempo reale

I professionisti di Google Keep

Il software semplice è facile da usare e intuitivo per gli utenti Gmail esistenti

Gli utenti riferiscono di una maggiore produttività e divertimento grazie alle funzioni di personalizzazione

I contro di Google Keep

Le recensioni riferiscono di funzioni limitate per l'elaborazione di testi

Può presentare ritardi su alcuni dispositivi iOS

Prezzi di Google Keep

**Versione gratuita

Unlimited: $5/mese per utente

$5/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Enterprise: Contattare Google per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Google Keep

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (150+ recensioni)

Cosa cercare in un'app di promemoria?

Un'app di promemoria dovrebbe aiutare il cervello a tenere traccia di tutto, dalle attività essenziali al lavoro agli elenchi di cose da fare per uso personale. Il cervello umano dimentica molte cose: le ricerche dimostrano che le persone dimenticano il 50% delle nuove informazioni entro un'ora dalla ricezione. Dopo 24 ore, ne ha dimenticato il 70%; dopo una settimana, la percentuale sale al 90%!

Le app di promemoria possono aiutare a colmare queste lacune. Ecco alcuni punti chiave da tenere in considerazione per scegliere l'app migliore per le vostre attività quotidiane:

Compatibilità multipiattaforma: La migliore app di promemoria giornaliera per voi e per il vostro team deve supportare i dispositivi iOS e Android per funzionare per tutti. Non si sa mai: i membri del team potrebbero volerla su iPad, iPhone, Apple Watch, Android, Android Wear, Outlook, Gmail, browser, desktop Windows o Mac o altro ancora

La migliore app di promemoria giornaliera per voi e per il vostro team deve supportare i dispositivi iOS e Android per funzionare per tutti. Non si sa mai: i membri del team potrebbero volerla su iPad, iPhone, Apple Watch, Android, Android Wear, Outlook, Gmail, browser, desktop Windows o Mac o altro ancora Intuitiva interfaccia utente : Un'app to-do difficile da usare non aiuta nessuno. Quindi, trovatene una che sia facile da usare, con un'interfaccia minimalista e che offra molte opzioni di tutorial

Un'app to-do difficile da usare non aiuta nessuno. Quindi, trovatene una che sia facile da usare, con un'interfaccia minimalista e che offra molte opzioni di tutorial Notifiche efficaci : Se non vi accorgete quando l'app vi avvisa, non ne trarrete alcun beneficio. Cercate app con funzioni di promemoria basate sulla posizione, promemoria via SMS, promemoria a comparsa per le attività, opzioni di snooze e widget per assicurarvi che siano visibili

Se non vi accorgete quando l'app vi avvisa, non ne trarrete alcun beneficio. Cercate app con funzioni di promemoria basate sulla posizione, promemoria via SMS, promemoria a comparsa per le attività, opzioni di snooze e widget per assicurarvi che siano visibili È facile dimenticarsi di aggiungere un'attività se l'app lo rende un lavoro faticoso. Per questo le migliori app di promemoria dispongono di funzioni di aggiunta rapida come i comandi vocali e i suggerimenti intelligenti 🛠️

🛠️ Funzionalità aggiuntive: Più la vostra app di promemoria per le attività è in grado di fare, meglio è. Cercate funzioni aggiuntive come le sottoattività, le attività ricorrenti e la presa di appunti

È giusto avere standard elevati! Quando si trova un'app di promemoria eccellente, non ci si deve preoccupare di dimenticare nulla e si possono fare le cose in modo più efficiente.

Non perdete mai una scadenza con le app di promemoria

È il momento di scegliere un'app di promemoria e dire addio alle scadenze mancate. Questi fidati aiutanti vi terranno al passo con i tempi e vi avvicineranno a un perfetto record nella vostra vita personale e lavorativa. Potreste persino liberare un po' di tempo per l'happy hour... e tanti auguri per il vostro impegno! 🙌