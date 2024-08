Le 10+ alternative e concorrenti di Zoom (caratteristiche, prezzi e valutazioni)

Quando il COVID-19 è iniziato, i team interni hanno dovuto capire come avrebbero operato senza riunioni di persona.

Da fare affidandosi a app per videoconferenze come Zoom per aiutarli.

Sebbene Zoom sia nato come la cura perfetta per i team remoti con problemi di comunicazione, sono emersi alcuni problemi di privacy e violazioni della sicurezza. Da allora sono stati rilasciati diversi aggiornamenti per risolvere questi problemi e ora è molto più sicuro di quanto non fosse nel marzo 2020.

Ma se siete ancora cauti, ci sono molte altre app per le videoconferenze, tutte in grado di aiutarvi a soddisfare le vostre esigenze di comunicazione a distanza.

In questo articolo, esamineremo cosa è andato storto con lo Zoom clstrumento di riunione oud e di evidenziare altri 10 strumenti per aiutarvi a scegliere l'alternativa perfetta a Zoom.

Facciamo uno Zoom! 💨

Che cos'è Zoom?

Nota: queste sezioni sono destinate a chi è interessato a conoscere il problema dello Zoom. Se ne siete già a conoscenza, sentitevi liberi di passare alla sezione_

{\an8}Hef/ #1-cosa-sono-le-10-alternative-allo-zoom-nel-2022 dieci alternative per lo Zoom /%href/

.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/image4-e1682349694290.png Collaborare con team e client in tempo reale con Zoom /$$$img/

Collaborare con team e client in tempo reale con l'app Zoom Zoom è una popolare piattaforma di videoconferenza che consente di riunire virtualmente altre persone su diverse piattaforme hardware come desktop, laptop e app mobili per smartphone Android e Apple.

Ha diverse funzionalità/funzioni come:

Strumenti integrati per la collaborazione audio e video

Messaggi istantanei

Composizione mobile

Condivisione dello schermo

Registrazione e trascrizione delle riunioni

Nell'ultimo anno, lo strumento per le riunioni video di Zoom è diventato molto popolare per riunioni aziendali e personali .

il motivo?

Coronavirus, ovviamente!

Come molti team si sono adattati al al lavoro da remoto politiche di comunicazione, avevano bisogno di uno strumento di comunicazione virtuale per le riunioni di avvio del progetto e altre discussioni.

Le soluzioni di videoconferenza di Zoom, Zoom Meeting e Zoom Webinar, sono diventate gli strumenti preferiti per due motivi:

È facilissimo da impostare e utilizzare

Offre una versione gratuita ricca di funzionalità/funzione

Ma proprio come nel film, le cose sono andate un po' fuori strada.

**Conoscete il termine "zoombombing"?

Lo zoombombing è quando un ospite non invitato, di solito un hacker, si unisce alla riunione di Zoom.

Si è scoperto che ciò è avvenuto principalmente perché gli organizzatori delle riunioni non sapevano che avrebbero dovuto attivare alcune funzionalità/funzione di sicurezza per rendere sicuri i collegamenti e le chiamate alle riunioni.

non possiamo dire che sia colpa di Zoom, giusto?

Tuttavia, Zoom ha risposto rapidamente alle preoccupazioni sulla privacy. Nell'ultimo anno ha rilasciato diversi aggiornamenti. Ad esempio, ha modificato le impostazioni predefinite per rendere più sicure le videochiamate.

Inoltre, dispone di un'autenticazione a due fattori, utilizza lo standard di crittografia avanzata (AES) 256 ed è conforme alle norme GDPR e Conforme al CCPA .

Quindi, nonostante i precedenti problemi di sicurezza, l'app Zoom è ora una scelta abbastanza sicura.

Tuttavia, se desiderate comunque controllare alcune alternative a Zoom, vi abbiamo pensato noi.

dopotutto, siamo ancora in tanti ad avere un mondo di sole videoconferenze

Quali sono le 10+ alternative a Zoom nel 2024?

Proprio come per la scelta di un nuovo show di Netflix, è necessario valutare attentamente la situazione attuale e prendere decisioni sagge.

perché?

Scegliere il giusto strumenti di web conferencing è un passaggio cruciale per la vostra azienda. Dopo tutto, lo userete per comunicare le richieste di progetto e altre informazioni vitali con il vostro team.

E non tutte le app per le videochiamate sono adatte alle vostre esigenze aziendali.

Ad esempio, strumenti di videochiamata come Google Duo e FaceTime sono utilizzati principalmente per chattare personalmente. D'altro canto, Google Meet (precedentemente conosciuto come Hangout) e Teams di Microsoft sono più adatti per le videochiamate di gruppo.

Bonus:_ **Modelli di registro chiamate aiuta i team remoti a ospitare, acquisire, cercare e condividere riunioni video, senza bisogno di componenti aggiuntivi. Offre tutti gli elementi di base delle videoconferenze: videochiamate in sicurezza, impostazioni di microfono e telecamera, condivisione dello schermo, sfondi virtuali, integrazione del calendario e altro ancora.

Ma ciò che lo distingue è la funzione integrata per rendere le riunioni ricercabili e condivisibili, tra cui la trascrizione dal vivo, la registrazione istantanea su cloud (senza attese!) e i resoconti delle riunioni con collegamenti e elementi condivisi.

Funzionalità/funzione chiave

Registrazione e trascrizione dal vivo con un solo clic (in più lingue)

Programmi e note di riunione condivise

Ricerca universale tra i contenuti delle riunioni

Riassunti istantanei delle riunioni con collegamenti e elementi d'azione condivisi

pro di ####

Non è necessario scaricare un'app o pagare per strumenti componenti aggiuntivi

Interfaccia utente semplificata e reazioni emoji divertenti

Piano Free che consente di registrare e trascrivere le riunioni

Contro

Limite di 50 partecipanti per riunione

Niente chattare in privato (bisogna mandare un messaggio all'intero gruppo)

Nessuna sala riunioni

Valutazioni degli utenti

G2: 4.5/5 (130+ recensioni)

4.5/5 (130+ recensioni) Capterra: N/A

Prezzi

Vowel offre due opzioni di prezzo:

Free Registrazione e trascrizione di tutte le riunioni Ospitare riunioni per un massimo di 40 minuti ciascuna Possibilità di rivedere e ricercare le riunioni passate per 7 giorni Fino a 12 partecipanti per riunione Integrazioni di base (Slack, Google, Calendly)

Aziendale ($16,49/utente/mese con pagamento annuale) Nessun limite di tempo per le riunioni Possibilità di rivedere e ricercare le riunioni passate per sempre Fino a 50 partecipanti per riunione Assistenza in priorità (Prossimamente) Riepiloghi/riassunti delle riunioni alimentati dall'IA e a integrazioni avanzate



6. GoToMeeting

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/image14-1-1400x826.png goto meeting lavora da qualsiasi luogo homepage /$$$img/

GoToMeeting è una piattaforma di videoconferenza ospitata sul Web, particolarmente adatta ai team aziendali. Utilizza diverse tecniche di crittografia per mantenere la sicurezza degli utenti.

Cosa la rende diversa dalle altre app per chattare in video?

Non è necessario passare a un piano premium per avere un tempo di riunione illimitato.

Funzionalità/funzione chiave

Può trasferire il controllo della tastiera e del mouse a qualsiasi partecipante durante la riunione (questa è la funzionalità/funzione di cui parlavamo)

Registra le riunioni del team in tempo reale e le condivide in un secondo momento

Dispone di un sistema di condivisione dei file e di una funzione dicollaborazione con i documenti strumento

Possibilità di programmare riunioni in anticipo

pro di ####

Può avviare le riunioni con un solo clic

Può visualizzare fino a 25 partecipanti video contemporaneamente per una migliore visibilità del team

Si integra con le app di Office 365 come Outlook e Calendario

Contro

È necessario scaricare l'app prima di avviare una riunione, il che potrebbe causare ritardi

È necessario pagare per funzionalità/funzione aggiuntive come sondaggi, dispense, integrazioni di marketing, strumenti avanzati per webinar e altro ancora

Può essere più costoso della maggior parte degli strumenti di videoconferenza

Valutazioni degli utenti

G2: 4.2/5 (12.000+ recensioni)

4.2/5 (12.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (8000+ recensioni)

Prezzi

GoToMeeting offre due piani tariffari:

Professional ($14/organizzatore al mese):

Video HD Audio web Condivisione dello schermo Nessun limite di tempo per le riunioni E altro ancora

($14/organizzatore al mese): Business ($19/organizzatore al mese):

Co-organizzatori Registrazione illimitata sul cloud Trascrizione Presa di nota E altro ancora

($19/organizzatore al mese):

7. Skype

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/image1-1-1400x821.png microsoft skype crea una videochiamata gratis home page /$$$img/

Skype è un popolare strumento di videoconferenza utilizzato principalmente per chattare personalmente in video.

Tuttavia, con la nuova funzionalità "Skype Meet Now", Skype può essere utilizzato come software di videoconferenza aziendale.

Funzionalità/funzione chiave

Condivisione dello schermo per condividere presentazioni, immagini o qualsiasi cosa sullo schermo

Registrazione delle chiamate con sottotitoli generati automaticamente dal vivo

Sfocatura dello sfondo perriunioni virtuali in Skype Meet Now

La messaggistica intelligente consente di reagire a qualsiasi messaggio con le reazioni delle emoji

Pro

Interfaccia intuitiva

Supporta la piattaforma per dispositivi Android e Apple

Video e audio di alta qualità anche in Skype Riunioni

Contro

Molte recensioni di clienti riportano il congelamento delle immagini

La funzionalità/funzione SMS è solo in uscita; non è possibile ricevere un SMS su Skype

Potrebbe richiedere un'elevata larghezza di banda internet

Valutazioni degli utenti

G2: 4.3/5 (19.000+ recensioni)

4.3/5 (19.000+ recensioni) Capterra: N/A

Prezzi

Skype offre un piano gratuito, mentre i piani a pagamento partono da $$$a/mese per utente.

8. Eyeson

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/image6-2-1400x831.png riunioni video eyeson nella homepage del browser /$$$img/

Eyeson è un software per videoconferenze basato su cloud che si rivolge ad aziende di tutte le dimensioni.

A differenza della maggior parte degli altri servizi di videoconferenza, non è necessario scaricare o installare Eyeson per utilizzarlo. È sufficiente inviare il collegamento alla chiamata ai partecipanti, che potranno così partecipare direttamente dal proprio browser.

Un bel risparmio di tempo, no?

Funzionalità/funzione chiave

Supporta fino a 100 partecipanti per chiamata

Streaming in diretta della videochiamata su Facebook e YouTube in tempo reale

Funzione di registrazione per registrare unvideoconferenza* Può attivare la modalità ECO (solo audio) per risparmiare larghezza di banda

Pro

Basta fare clic su un collegato a una riunione per unirsi a essa

Consente di creare più sale riunioni per una migliore organizzazione e per un migliore accesso alle informazionicadenza delle riunioni* Può controllare la cronologia delle videochiamate effettuate in passato

Contro

Limitato a nove persone sulla telecamera

Non ha una funzionalità/funzione di lavagna online per la collaborazione in video

Non è disponibile un piano Free

Valutazioni degli utenti

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (17+ recensioni)

Prezzi

Eyeson ha due opzioni di prezzo:

Pro ($9/host al mese):

Tempo di riunione illimitato Numero illimitato di riunioni Sale riunioni illimitate E altro ancora

($9/host al mese): Corporate (preventivo personalizzato):

Licenza di dominio opzionale Provider cloud su richiesta Un sito dedicato all'esito positivo del cliente manager Tutte le funzionalità/funzione incluse E altro ancora

(preventivo personalizzato):

9. Riunione di Jitsi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/image7-2-1400x827.png jitsi meet avviare e partecipare a riunioni gratis homepage /$$$img/

Jitsi Meet è un servizio di videoconferenza criptato e open-source. Non è nemmeno necessario creare un account per partecipare a una sala riunioni in Jitsi Meet!

Funzionalità/funzione chiave

Collaborazione su documenti grazie alla funzionalità/funzione Etherpad

URL personalizzabili per qualsiasi riunione

App di chat integrata per le riunioni video

Assistenza fino a 100 partecipanti alle riunioni

pro di ####

Un ospite può unirsi rapidamente a una sala riunioni con un link di invito (non è richiesta alcuna registrazione o download)

Più utenti possono condividere il proprio schermo simultaneamente

Trattandosi di un software open-source, è facile da sviluppare e da personalizzare

Contro

Diverse recensioni di utenti riportano problemi di stabilità e di larghezza di banda

Non può registrare le riunioni

Quando si condivide lo schermo, non è possibile vedere la propria fotocamera o quella dei membri della riunione

Valutazioni degli utenti

G2: 4.3/5 (40+ recensioni)

4.3/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (40+ recensioni)

Prezzi

Jitsi Meet è una soluzione di videoconferenza gratuita.

10. Riunioni Cisco Webex

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/image5-1-1400x798.png iscrizione alle riunioni di cisco webex homepage /$$$img/

Cisco Webex Riunioni è un'app per videoconferenze che consente di organizzare videochiamate di gruppo, chiamate audio e altro ancora.

Questa app per videoconferenze fornisce anche la traduzione in tempo reale delle riunioni in oltre 100 lingue, il che è molto utile quando si ha bisogno di effettuare chiamate internazionali in un reality show tramite un programma per computer.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/image2-1.gif tv montata a parete con grafica di benvenuto al circolo /$$$img/

Funzionalità/funzione chiave

Accesso alle chat di gruppo e alle chat personali

Trasforma i contenuti condivisi in sfondi personalizzati

Funzionalità lavagna online che consente ai team di fare brainstorming insieme

Registrazione delle riunioni e trascrizione immediata delle stesse

pro di ####

Ospitare e partecipare a riunioni sul browser web, sull'app desktop o sul dispositivo mobile

Utilizzo dell'integrazione con i calendari di Google o Microsoft per gestire i programmi

L'app ha una funzionalità di videochiamata e audio che silenzia tutti i rumori di sottofondo

Contro

L'app desktop non è così robusta come la versione web

Più costosa della maggior parte delle alternative di Zoom

Nessuna registrazione video eopzioni di condivisione dei file nel piano Free

Valutazioni degli utenti

G2: 4.2/5 (12.000+ recensioni)

4.2/5 (12.000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (5000+ recensioni)

Prezzi

Cisco Webex Meetings offre tre opzioni di prezzo:

Gratuito Un host riunioni da 50 minuti Fino a 100 partecipanti Condivisione dello schermo E altro ancora

Starter ($14,95/host al mese):

1-50 host riunioni 24 ore su 24 Fino a 150 partecipanti 5 GB di spazio di archiviazione cloud per le registrazioni E altro ancora

($14,95/host al mese): Business ($29,95/host al mese):

1-100 host riunioni 24 ore su 24 Fino a 200 partecipanti Registrazioni MP4 E altro ancora

($29,95/host al mese):

11. Chanty

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/Screenshot-4-13-2022-2-17-21-PM-1400x656.png app per la comunicazione di team chanty /$$$img/ Chanty è uno strumento di collaborazione in team che promette di far terminare più lavoro, insieme! Ciò significa che con il vostro team potrete essere più produttivi di prima e completare tutte le attività in modo efficiente.

Funzionalità/funzione chiave

Chattare con audio, video e messaggi vocali

Cronologia dei messaggi illimitata e ricercabile

Gestione delle attività con scheda Kanban

pro di ####

L'app ha funzioni di ricerca efficienti che aiutano a trovare le informazioni necessarie

Le funzionalità di messaggistica e chattare si concentrano sull'assegnazione e il completamento delle attività

Integrazione con gli strumenti di project management

Contro

Manca di emoji personalizzate

L'iscrizione gratuita non ha alcune importanti funzionalità/funzioni

L'invito collegato per partecipare a una riunione video non è ancora disponibile

Valutazioni degli utenti

G2: 4.9/5 (30+ recensioni)

4.9/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (30+ recensioni)

Prezzi

Chanty ha due opzioni di prezzo

*Gratis Conversazioni pubbliche e private illimitate Cronologia illimitata e ricercabile Chiamate audio individuali illimitate Fino a 10 membri del team, 1 utente ospite e 1 ospite per conversazioni multiple 20 GB di spazio di archiviazione per i file del team E altro ancora

Business (3 dollari/membro al mese):

Videochiamate e audio di gruppo illimitate Linea dedicata di supporto Ruoli e autorizzazioni 3 utenti ospiti gratis per membro 20 GB di spazio di archiviazione per membro E altro ancora

(3 dollari/membro al mese):

Come rendere la videochiamata una parte essenziale del vostro processo di project management

da fare: cosa hanno in comune un project manager e un concorrente di reality show isolato in un appartamento?

Entrambi hanno bisogno di un'asso comunicazione virtuale .

Nello show, i concorrenti devono comunicare con gli altri membri del cast tramite un programma informatico. Non c'è modo di interagire di persona.

Il che fa sorgere la domanda:

da fare: come comunicano efficacemente i project manager?

Attenzione: le normali email e i testi non bastano.

Certo, potete provare a inviare email o testi per discutere di un progetto. Ma sarà impossibile tenere traccia di tutto.

Infatti, l'uso di strumenti di messaggistica come Slack per la gestione delle attività a cui abbiamo dedicato un intero articolo Slack per il project management .

Se volete davvero discussioni e spiegazioni approfondite, dovete usare la chattare in video per le vostre riunioni di progetto.

Una volta scelto lo strumento di videoconferenza giusto, siete già a metà strada.

C'è un'altra cosa di cui avete assolutamente bisogno.

Proprio come il programma informatico di The Circle, avete bisogno di una soluzione all-in-one come ClickUp per curare tutti i vostri problemi problemi di project management .

**Ma aspetta... cos'è ClickUp? ClickUp è uno dei leader mondiali più valutati al mondo software di project management utilizzato dai team superproduttivi in piccole e grandi aziende.

Ecco come ClickUp ha la funzione di lavorare con il vostro strumento di videochiamata preferito per creare il processo di project management perfetto:

Passaggio 1: Integrare il vostro strumento video con ClickUp

Prima di iniziare qualsiasi progetto, è necessario che i vostri strumenti siano bloccati e caricati.

Ad esempio, se si utilizza uno strumento per le conferenze come Zoom, si può facilmente integrarlo con ClickUp per avere tutto pronto.

Ecco come fare:

A. Abilitare la ClickApp Zoom

Ecco i passaggi da fare:

B. Connettere lo Zoom in ClickUp

Ecco come procedere:

Andare all'integrazione di Zoom nella sezione "Le mie app" delle impostazioni

Premete "Connessione"

Accedere al proprio account Zoom

Accettate la richiesta di integrazione dell'app ClickUp con il vostro account

C. Avviare una riunione Zoom in ClickUp

Ecco i passaggi per avviare rapidamente una riunione Zoom in ClickUp:

Aprire un'attività qualsiasi

Premete l'icona Zoom (o usate il comando /zoom)

Collegate il vostro account Zoom nel pop-up

Partecipare immediatamente alla riunione

Passaggio 2: effettuare una videochiamata iniziale con il team per discutere i piani del progetto

All'inizio di un progetto, i membri del team non devono sentirsi così. Fortunatamente, c'è una soluzione semplice.

È sufficiente condurre una videochiamata iniziale con il team per mettere tutti d'accordo prima di iniziare il lavoro.

È necessario informarli sulle caratteristiche del progetto prodotti del progetto e gli oggetti finali per assicurarsi che sappiano quali sono i loro traguardi. A tal fine, è opportuno organizzare una videoconferenza con il team e informarlo sul processo di pianificazione.

Utilizzate questi Funzionalità di ClickUp per impostare tutto in modo da rendere il progetto più facile da tentare:

Passaggio 3: fare il check-in con il proprio team per tenere sotto controllo lo stato del progetto

Ora che i vostri piani sono in corso, dovete controllare quotidianamente i membri del vostro team per sapere come stanno procedendo.

Non preoccupatevi: non devono essere riunioni video lunghissime che li fanno sentire in imbarazzo. Possono essere brevi riunioni di 10-15 minuti all'inizio della giornata per aiutare tutti a mettersi sulla stessa pagina.

È quello che la maggior parte dei agile e teams di mischia da fare. E sono noti per essere alcuni dei team più efficaci al mondo.

Ma ricordate che non è sufficiente collegarsi con il vostro team tramite una videochiamata. È necessario molto di più per tenere sotto controllo i progetti e le attività del team monitorare i verbali delle vostre riunioni ! Vediamo come ClickUp può aiutarvi in questo senso:

Congratulazioni, avete finito il vostro progetto! Ma non avete ancora terminato.

È ora di fare una videochiamata con il vostro team e discuterne:

cosa è andato bene?

Cosa è andato storto?

Quali difficoltà hanno incontrato durante il processo?

L'analisi di tutto questo vi aiuterà ad apportare le modifiche necessarie al vostro processo di lavoro per garantire che tutti i vostri progetti futuri si svolgano senza problemi.

**_Bonus: per saperne di più come gestire le riunioni in ClickUp e ottenere il nostro elenco di migliori alternative a ClickUp .

È il momento di Zoomare su un'alternativa 🏃

Avere il giusto strumento per le videoconferenze è una delle cose più essenziali per i moderni team remoti. E mentre Zoom è ancora uno strumento decente, ci sono tonnellate di altri strumenti per le videoconferenze soluzioni di videoconferenza in circolazione.

Ma questo solleva la domanda: con così tante opzioni, quale alternativa a Zoom Da fare?

non preoccupatevi

Basta scorrere il nostro elenco di software per videoconferenze per trovare la scelta perfetta per le vostre esigenze aziendali. Ma ricordate, se volete affrontare project management a distanza avrete bisogno di qualcosa di più di un semplice strumento per le videoconferenze.

ClickUp ha tutto ciò che serve per gestire i membri del team, creare attività e monitorare lo stato in remoto. Quindi, perché non di fare un salto su ClickUp gratis oggi?