i 10 migliori strumenti e software per la comunicazione sul posto di lavoro nel 2024

Comunicazione interna è parte integrante delle operazioni sul posto di lavoro. Dai vertici aziendali fino ai dipendenti, la diffusione di informazioni rilevanti contribuisce a creare un ambiente di lavoro sano e a mantenere il coinvolgimento dei dipendenti.

Sebbene esistano barriere inevitabili, come quelle ambientali e personali, che risultano in una cattiva comunicazione, il loro superamento è la chiave per migliorare la comunicazione interna e per la collaborazione del team .

E alla luce della pandemia, sono disponibili più strumenti di comunicazione che mai per mitigare le sfide di degli ambienti di lavoro remoti e ibridi siamo qui per aiutarvi a conoscere i migliori strumenti di comunicazione sul posto di lavoro e a fare la scelta giusta per il vostro team.

Abbiamo analizzato diversi strumenti e software di comunicazione in grado di aumentare la produttività, semplificare la collaborazione e mettere in contatto i team distribuiti. Continuate a leggere per conoscere la nostra top 10 dei migliori strumenti di comunicazione sul posto di lavoro oggi disponibili!

Vantaggi dell'utilizzo di strumenti e software di comunicazione sul posto di lavoro

"La maggior parte dei costi aziendali è costituita da spese di proprietà, come l'affitto e le tasse. Con la pandemia che ha reso possibile il lavoro da casa, i bilanci sono stati ridotti e riallineati per investimenti a maggior valore aggiunto, come gli strumenti di comunicazione interna" vertice sul credito Quindi, se anche voi state pensando di investire nella comunicazione e nel strumenti di coinvolgimento dei dipendenti allora siete sulla strada giusta! Oltre a fornire ai team ibridi e remoti un modo per rimanere in connessione, gli strumenti di comunicazione aziendale apportano benefici all'intera organizzazione. Ecco alcuni benefici chiave dell'implementazione di questi moderni strumenti:

Semplificare la comunicazione sotto lo stesso tetto

I gestori e i team leader possono tenere traccia dello stato di avanzamento dei lavori, dei dipendenti e delle loro richieste obiettivi di comunicazione dei dipendenti e le assegnazioni dei progetti più facilmente implementando uno strumento o una piattaforma di knowledge center.

È facile perdere le informazioni in una marea di dati, informazioni e incarichi, perciò strumenti di comunicazione del team forniscono uno sportello unico per il monitoraggio di tutto ciò che occorre sapere su un incarico.

Comunicazione aziendale sicura

"Sempre più aziende si affidano alla tecnologia, e per una buona ragione. Tuttavia, queste aziende devono anche controllare queste applicazioni per evitare perdite o violazioni di dati. La sicurezza dei dati dovrebbe essere uno degli investimenti più importanti di un'organizzazione per evitare conseguenze legali e/o ramificazioni" -Mark Pierce, amministratore delegato di avvocato LLC del Colorado Detto questo, è fondamentale per le aziende scegliere gli strumenti di comunicazione del team. Le organizzazioni possono proteggere meglio la comunicazione aziendale e i dati sensibili con i giusti strumenti di comunicazione interna sicurezza end-to-end .

Miglioramento della collaborazione, della produttività e del coinvolgimento dei dipendenti

"I leader spesso considerano il coinvolgimento dei dipendenti come una delle attività più difficili da mantenere in un'organizzazione. La produttività dei dipendenti è fortemente influenzata dal modo in cui si sentono valorizzati e coinvolti, quindi assicurarsi che siano coinvolti e aggiornati è ciò su cui i manager più efficaci dovrebbero concentrarsi."-Tom Golubovich, Responsabile Marketing e Relazioni con i Media,_ trasferimenti Ninja Mettere la comunicazione tra i dipendenti al centro di ogni organizzazione è fondamentale per mantenere il coinvolgimento e la produttività dei dipendenti ai massimi livelli. L'utilizzo di strumenti di comunicazione interna consente ai dipendenti di essere sempre sulla stessa pagina e di essere produttivi, efficaci ed efficienti anche quando lavorano da casa.

10 Migliori strumenti di comunicazione sul posto di lavoro per i team nel 2024

Quando si tratta di strumenti di comunicazione, queste piattaforme sono ormai di gestione delle attività, messaggistica istantanea, collaborazione sui documenti strumenti di collaborazione documentale, funzionalità di riunioni virtuali, chattare in gruppo e videochiamate.

Da fare, quindi, per sapere qual è quello che fa per voi? Ecco una carrellata dei 10 migliori strumenti di comunicazione interna, con le loro migliori funzionalità/funzioni, i limiti, i prezzi e le recensioni, per darvi la visione necessaria a scegliere quelli giusti per il vostro team e la vostra organizzazione!

1. ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Docs_Chat-view_List-view_Homepage-4-1400x1055.png Vista Documenti, Chat e Elenco in ClickUp /%img/

Monitorate gli aggiornamenti del progetto, gestite i flussi di lavoro e collaborate con il team, tutto dalla vostra area di lavoro di ClickUp ClickUp è un programma completo di project management e di strumento di produttività che mira a semplificare il flusso di lavoro e la comunicazione del team portando tutto il lavoro in un unico luogo centralizzato.

Con centinaia di funzionalità/funzione e una piattaforma completamente personalizzabile, i team di tutte le dimensioni e di diversi settori possono pianificare, gestire e monitorare i progetti e le comunicazioni all'interno della stessa piattaforma.

Inoltre, poiché ClickUp è costruito con funzionalità/funzione di comunicazione tra team con rilevamento della collaborazione, i team possono collaborare senza problemi in tempo reale o in modo asincrono, rendendo possibile mantenere allineati i team remoti e in connessione in ogni momento. Utilizzare Le lavagne online di ClickUp per sessioni di brainstorming e di piano strategico e Documenti ClickUp per memorizzare idee, procedure operative standard e molto altro.

Dispone persino di una funzionalità/funzione di messaggistica integrata la funzione di messaggistica integrata /%href/ è la visualizzazione di Chattare, per la messaggistica istantanea, per tenere le conversazioni accanto al lavoro. E se avete bisogno di un altro modo per comunicare con il vostro team, potete usare il registratore di schermo in app, Clip by ClickUp, per creare e inviare messaggi video all'interno di ClickUp.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/ClickUp-Clip-video.gif Video di ClickUp Clip /$$$img/

Condivisione di registrazioni dello schermo per trasmettere con precisione il vostro messaggio senza bisogno di una catena di email o di una riunione di persona Provate Clip di ClickUp E se siete alla ricerca di un modo più efficiente per gestire le vostre email clickUp offre una funzionalità/funzione "Email in ClickUp" che consente di inviare e ricevere email senza lasciare la piattaforma. È sufficiente integrare le app di posta elettronica più utilizzate in ClickUp, come Gmail, Outlook o Front, per iniziare a rispondere alle email all'interno delle attività di ClickUp. 📧

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/email-in-clickup-1400x927.png Inviare e ricevere email all'interno di ClickUp per semplificare la gestione delle email /$$$img/

Inviare e ricevere email all'interno di ClickUp per semplificare la gestione delle emailProva l'email in ClickUp Le funzionalità/funzioni di ClickUp vi consentono di lavorare e comunicare facilmente con i vostri team senza dover passare da una piattaforma all'altra strumenti di comunicazione e project management oggi.

Migliori funzionalità/funzione

Piattaforma completamente personalizzabile : Personalizzate ogni parte di ClickUp per adattarlo alle esigenze del vostro team e della vostra azienda

: Personalizzate ogni parte di ClickUp per adattarlo alle esigenze del vostro team e della vostra azienda 15+ visualizzazioni personalizzate : Scegliete tra più di 15 modi per visualizzare il vostro lavoro, tra cui la visualizzazione chattare

: Scegliete tra più di 15 modi per visualizzare il vostro lavoro, tra cui la visualizzazione chattare Visualizzazione chat : Invia messaggi istantanei al tuo team e conserva le conversazioni insieme al tuo lavoro

: Invia messaggi istantanei al tuo team e conserva le conversazioni insieme al tuo lavoro **Gestite tutte le vostre comunicazioni email in un unico posto senza dover ricorrere a programmi e software aggiuntivi. Inviate notizie aziendali, incarichi, attività, informazioni e messaggi critici in ClickUp senza dover cambiare scheda

Lavagne online : Create supporti visivi per riunioni virtuali e mappate progetti e idee per comunicare i piani ai vostri team

: Create supporti visivi per riunioni virtuali e mappate progetti e idee per comunicare i piani ai vostri team Osservatori : Quando qualcuno viene assegnato come osservatore, riceverà automaticamente notifiche quando vengono effettuati aggiornamenti su un'attività, eliminando la necessità di seguire manualmente le attività

: Quando qualcuno viene assegnato come osservatore, riceverà automaticamente notifiche quando vengono effettuati aggiornamenti su un'attività, eliminando la necessità di seguire manualmente le attività Commenti e menzioni assegnati: Create elementi d'azione all'interno di un'attività e assegnateli ad altri o a voi stessi, e utilizzate la funzionalità di menzione per attirare la loro attenzione sugli elementi all'interno delle attività o della visualizzazione della chat

limiti di ####

Il software non ha una funzionalità/funzione integrata per le videochiamate per le riunioni virtuali. Tuttavia, Da fare dispone di diverse integrazioni di app con software di videochiamata comeIntegrazione con Zoom che consente di avviare una riunione all'interno di un'attività di ClickUp utilizzando il pulsante della riunione Zoom o il comando slash /zoom

Prezzi

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7 per membro al mese

: $7 per membro al mese Business : $12 per membro al mese

: $12 per membro al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.7 su 5 (5.732 recensioni) Top 50 delle produttività per la gestione dei prodotti

: 4.7 su 5 (5.732 recensioni) Capterra : 4.7 su 5 (3.553 recensioni) Top Performer in Software per la gestione di progetti e attività Provate ClickUp gratis ### 2. Slack

: 4.7 su 5 (3.553 recensioni)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image57.jpg Esempio di prodotto Slack /$$$img/

via Slack Via Slack è una piattaforma di comunicazione e messaggistica istantanea dove i team possono riunirsi per formare una comunicazione e una collaborazione flessibili e senza interruzioni.

La configurazione di Slack è progettata in modo che i team all'interno dei team siano facilmente accessibili e identificabili, con i suoi 'canali' al centro della sua interfaccia utente. Come Discord, Slack utilizza i canali per consentire ai team di separare efficacemente le conversazioni e le discussioni in base a progetti o argomenti, per un modo più organizzato di archiviare e tenere traccia delle conversazioni.

Migliori funzionalità/funzione

Canali: Organizza le conversazioni in spazi dedicati

Organizza le conversazioni in spazi dedicati Huddle: All'interno dei canali, Slack consente di parlare in Slack Huddle, che permette di comunicare tramite audio o videochiamata

All'interno dei canali, Slack consente di parlare in Slack Huddle, che permette di comunicare tramite audio o videochiamata Integrazioni con le app: Integrazione di Slack con vari strumenti e software come ClickUp, Google Drive, Zoom, Loom, Google Calendar, Microsoft Teams e molti altri

➡️ prova l'integrazione di ClickUp in Slack limiti di ####

I messaggi, i file e le conversazioni più vecchi di 90 giorni sono nascosti nel piano Free

Prezzi

Free

Pro : $7,25 al mese

: $7,25 al mese Business : $12,50 al mese

: $12,50 al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.5 su 5 (30.942 recensioni) Top 50 delle produttività per il lavoro da remoto

: 4.5 su 5 (30.942 recensioni) Capterra 4,7 su 5 (22.843 recensioni)



3. Teams di Microsoft

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Microsoft-Teams.png Microsoft Teams /$$$img/

via Microsoft Teams

Quando si parla di lavoro ibrido per i dipendenti moderni, Microsoft Teams è diventato un importante strumento di comunicazione per le videochiamate, le chat di gruppo e gli strumenti di comunicazione interna.

Microsoft Teams consente di organizzare riunioni in qualsiasi momento e ovunque, grazie alle sue funzionalità/funzione, tra cui la modalità Together e la visualizzazione dinamica, che rendono le riunioni remote e i webinar il più possibile vicini e interattivi.

Come strumento di comunicazione, Microsoft Teams aiuta a connettere i lavoratori remoti attraverso funzionalità di chattare e collaborazione facili da navigare, tra cui canali e canali condivisi, oltre a creare stanze separate per i team e a rispondere e ricevere telefonate attraverso il programma.

Migliori funzionalità/funzione

*Microsoft Office*)

Prezzi

Free

Nitro : $9,85 al mese

: $9,85 al mese Nitro Classic : $4,92 al mese

: $4,92 al mese Server Boost : $4,99 al mese

: $4,99 al mese Nitro Basic: $2,95 al mese

Valutazioni e recensioni dei clienti

Capterra: 4.7 su 5 (240 recensioni)

9. ProofHub

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Proofhub-app.jpeg Teams che comunicano nell'app Proofhub /$$$img/

via Proofhub ProofHub è un progetto all-in-one software di piano che consente ai membri del team di pianificare, collaborare, organizzare e consegnare i progetti.

Con gli strumenti di comunicazione di gruppo che bombardano il mercato, ProofHub offre funzionalità di pianificazione del progetto e di comunicazione del team in un'unica soluzione, con un'interfaccia utente di facile comprensione per discutere con il team, fare annunci e condividere le notizie dell'azienda.

Migliori funzionalità/funzione

Integrazioni delle app con Dropbox, Microsoft Outlook, Google Calendar e Drive

Schede Kanban e grafici Gantt per un'efficace gestione e organizzazione dei progetti

ProofHub fornisce un centro di notifiche centrale per gli annunci a livello aziendale, per facilitare la comunicazione con i dipendenti

limiti di ####

A causa della mancanza di strumenti di budgeting, questo software non è consigliato ai manager che desiderano gestire efficacemente il proprio budget in un'unica app

Prezzi

Ultimate Control : 99 dollari al mese per progetti illimitati, utenti illimitati e 100 GB di spazio di archiviazione

: 99 dollari al mese per progetti illimitati, utenti illimitati e 100 GB di spazio di archiviazione Essenziale: 50 dollari al mese per 40 progetti, utenti illimitati e 15 GB di spazio di archiviazione

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.5 su 5 (74 recensioni)

: 4.5 su 5 (74 recensioni) Capterra: 4.5 su 5 (76 recensioni)

10. Messaggero per truppe

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/TroopMessenger-app.png Uso dell'app TroopMessenger per comunicare con i team /$$$img/

tramite TroopMessenger Messaggero delle truppe è una soluzione di comunicazione che consente la messaggistica istantanea, la videochiamata e l'audio, la chat di gruppo, la condivisione di file e lo screen sharing remoto.

Le migliori funzionalità/funzioni

Crittografia end-to-end per garantire la sicurezza delle conversazioni di lavoro

La funzionalità/funzione della finestra di burnout permette di chattare in incognito per conversazioni più private

Oltre alle chiamate vocali, è possibile inviare messaggi audio come nei normali messaggi telefonici o in Facebook Messenger

limiti di ####

La differenza tra Troop Messenger rispetto ad altri di questo elenco è che si concentra principalmente sulla comunicazione tra membri del team piuttosto che sul project management

Prezzi

Premium : $25 per utente/mese

: $25 per utente/mese Azienda : $5 per utente/mese

: $5 per utente/mese Superior: $9 per utente/mese

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.6 su 5 (71 recensioni)

: 4.6 su 5 (71 recensioni) Capterra: 4.8 su 5 (15 recensioni)

Cosa rende un buon software di comunicazione sul posto di lavoro?

Quando si cercano strumenti di comunicazione, l'obiettivo dovrebbe essere quello di trovare quelli che si adattano alle vostre crescenti esigenze, offrono flessibilità e sicurezza e sono economicamente vantaggiosi.

"L'innovazione tecnologica ha un costo elevato. I manager devono trovare un equilibrio tra costi e benefici e valutare con attenzione il ROI di investimenti significativi che riguardano un'enorme fetta delle operazioni aziendali" l'esperto di rendite Ecco alcune funzionalità/funzione chiave da tenere a mente quando si è a caccia di strumenti di comunicazione interna:

Funzionalità/funzione di collaborazione

Integrazioni di app

Project management e gestione delle attività

Conferenze vocali e video

Messaggi diretti e di gruppo

Condivisione di file

Elenco di messaggi del team

Funzionalità di crittografia e sicurezza

"Le violazioni dei dati e gli incidenti informatici sono uno dei casi legali più diffusi negli ultimi anni. Le organizzazioni dovrebbero dare la massima priorità all'utilizzo di app e programmi che pongono la sicurezza informatica al di sopra di ogni altra cosa, per non compromettere dati e informazioni sensibili" -Amy De La Fuente, direttore degli Affari pubblici, Servizi legali Bosco

Mantenete la produttività e la connessione dei vostri team remoti con ClickUp

Qualunque siano le funzionalità, i vantaggi o il budget a disposizione per scegliere il miglior software di comunicazione sul posto di lavoro, dovreste essere in grado di valutare attentamente le esigenze della vostra organizzazione e, soprattutto, dei vostri dipendenti.

Il miglior software per la comunicazione interna deve supportare i team remoti e rendere comunicazione asincrona condivisione delle conoscenze e collaborazione il più possibile semplice e senza soluzione di continuità, dai vertici aziendali al personale.

Gli strumenti di produttività all-in-one come ClickUp sono un eccellente strumento di project management e di comunicazione per l'intera organizzazione. È dotato di migliaia di funzionalità/funzione per la collaborazione e la comunicazione, per dare ai team ciò che serve per tenere discussioni di gruppo, monitorare il flusso di lavoro dei progetti e collaborare su piani e progetti in tempo reale, ovunque si trovino.

ClickUp si può provare gratis: connettete i vostri team distribuiti, migliorate la comunicazione interfunzionale e portate tutto il vostro lavoro in un unico luogo oggi stesso! ---

