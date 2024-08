10 abitudini lavorative efficaci – esempi e consigli per una carriera di successo

Ammettetelo, tutti noi abbiamo qualcuno al lavoro che ammiriamo per le sue abitudini lavorative.

Sono brillanti sul lavoro, la produttività è il loro secondo nome e sono quelli che hanno svelato i segreti delle migliori abitudini sul posto di lavoro.

li guardiamo e ci chiediamo: ma le persone produttive esistono davvero?

Se volete uscire dalla routine della mediocrità e imparare a costruire una migliore abitudine al lavoro, siamo qui per aiutarvi.

In questo articolo, metteremo in evidenza dieci potenti abitudini di lavoro che la maggior parte delle persone di esito positivo giurano di avere. E come bonus, abbiamo decodificato una modo rapido per mettere in pratica un'abitudine.

siete pronti ad adottare una buona abitudine di lavoro? Andiamo!

10 potenti abitudini di lavoro per il 2024

Buoni o cattivi, tutti noi siamo definiti dalle nostre abitudini.

E a volte, le cattive abitudini possono essere esagerate sul posto di lavoro. Infatti, potreste essere il collega più affascinante o più fastidioso solo in base alle vostre abitudini di lavoro.

Ma prima di immergerci nelle abitudini di lavoro positive, cominciamo con le buone abitudini di lavoro e con il motivo per cui dovreste svilupparle.

Secondo la definizione di abitudini di lavoro, le buone abitudini di lavoro sono modelli comportamentali di un dipendente che contribuiscono alle sue prestazioni lavorative. Sono fattori di esito positivo che aiutano ad aumentare la produttività, l'affidabilità, il lavoro di squadra e la soddisfazione sul lavoro.

Alcuni esempi di abitudini di lavoro essenziali sono:

La maggior parte delle persone di esito positivo pratica questi mantra di lavoro in un modo o nell'altro. Inoltre, allenano gli altri ad adottare lo stesso!

Per aiutarvi, ecco dieci abitudini di lavoro positive di cui avete bisogno per una carriera di successo:

1. Siate puntuali e professionali sul posto di lavoro

Essere puntuali al lavoro non è un problema.

Tuttavia, essere in ritardo può essere una delle cattive abitudini più difficili da superare.

Nulla fa impazzire il capo di un costante ritardo sul lavoro.

Se non volete essere schedati, cercate di arrivare sul posto di lavoro con 10 minuti di anticipo. Questo vi aiuterà a mappare la vostra giornata e ad essere pronti quando inizierà l'orario ufficiale.

Ora, può essere più difficile attenersi alle buone abitudini sul posto di lavoro, come la puntualità, mentre si lavora da remoto.

Ma dovreste comunque cercare di collegarvi in tempo e di essere disponibili per le chiamate o le riunioni del team.

Inoltre, non siate rigidi nella vostra routine di lavoro.

A volte non c'è problema se un'attività importante richiede un ritardo, purché non influisca sul vostro equilibrio tra lavoro e vita privata.

La puntualità e il commit nel lavoro parlano della vostra professionalità.

Il modo migliore per inculcare questa buona abitudine al lavoro è pianificare la giornata o gli orari d'ufficio.

Potreste:

Creare un programma per voi stessi

Impostare delle promemoria per le riunioni

Darsi un margine di tempo per affrontare gli eventi inaspettati

2. Rispettare e rispettare le scadenze

Rispettare le scadenze è un'abitudine positiva e un marchio di fabbrica delle persone di esito positivo. Completare il lavoro in tempo dimostra che si è responsabili e che si è in grado di portare a termine le attività in modo efficiente.

Suggerimento: Utilizzare il software per le risorse umane per mantenere i vostri dipendenti impegnati e responsabili delle loro abitudini di lavoro.

Ma se non riuscite a seguire le regole, potreste impostare un'attività di formazione e di controllo obiettivi a breve termine per voi stessi e per il vostro team. Questo può servire come obiettivo di piano d'azione per aiutarvi a concentrarvi meglio sull'attività da svolgere.

Inoltre, l'eliminazione e la celebrazione di queste piccole vittorie darà lo slancio per un esito positivo più grande.

Dovete anche comunicare con i vostri manager il carico di lavoro e lo stato di avanzamento dei progetti per assicurarvi di avere scadenze realistiche.

E se soffrite di La tristezza del lunedì da fare prima della settimana, preparate un elenco di cose da fare e pianificate il vostro lavoro per affrontare al meglio le scadenze.

3. Gestire il tempo per un sano equilibrio tra lavoro e vita privata

la gestione del tempo è un'abitudine sana che può farvi distinguere.

Se si fanno lunghe pause pranzo, si indulge in pettegolezzi o si discute di problemi personali sul lavoro, si sprecano ore di lavoro.

E se siete stati contagiati dal bug dei social media, solo voi potete evitare di finire nei guai sul lavoro.

Potete anche perdere la concentrazione e lavorare fino a tardi, gettando così nel dimenticatoio il vostro lavoro equilibrio tra lavoro e vita privata fuori dalla finestra.

A sviluppare una migliore abitudine al lavoro dovreste:

Dare priorità alle proprie attività

Evitare il multitasking

Ridurre le distrazioni intorno all'area di lavoro

Potreste anche utilizzare uno strumento di monitoraggio del tempo o strumento di project management per determinare il tempo dedicato alle attività e ai progetti. Particolarmente utili per chi lavora da remoto, queste app possono anche aiutare a potenziare la vostra capacità di lavoro profondo e permettervi di gestire le attività personali in modo efficiente.

4. Accogliere bene le critiche

Non aggrottate le sopracciglia di fronte a tutte le critiche che vi vengono rivolte.

Dare o ricevere feedback negativi è importante per la crescita, ed è qualcosa di cui si ha bisogno di tanto in tanto.

Dovreste trattare il vostro datore di lavoro come un career coach e imparare a de-personalizzare il messaggio.

Il feedback di un dipendente o del vostro capo serve ad aiutarvi a concentrarvi e a diventare una versione migliore di voi stessi.

La capacità di gestire le critiche dipende anche dalla vostra intelligenza emotiva.

Alcuni modi semplici per gestire un feedback negativo sono trattenere la reazione iniziale, fare domande e mostrare apprezzamento. Con un atteggiamento positivo, diventerete naturalmente più gentili nei confronti delle critiche costruttive.

5. Porre domande pertinenti

Non importa quanto siate abili, a un certo punto potreste rimanere bloccati.

Chiedete aiuto quando ne avete bisogno. È una sana abitudine.

A volte fare domande facilita anche le discussioni che possono essere utili a tutti.

Tuttavia, cercate di trovare un equilibrio tra curiosità e fastidio. Se si fanno troppe domande, soprattutto le stesse, può diventare rapidamente una cattiva abitudine di lavoro.

Il punto è che non bisogna infastidire i colleghi con domande del tipo "dov'è la macchina del caffè".

6. Essere organizzati

Non dovete essere il tipo di organizzatore "o la va o la spacca" nel vostro lavoro.

Iniziate con cose piccole come:

Colorare il vostro Calendario

Prendere note pertinenti

Creare una lista di controllo

Fare brevi e regolari pause durante il lavoro

E da qui continuate a fare progressi.

Anche una scrivania disordinata e un'agenda giornaliera incasinata sono un grande no. Non volete essere sotto i riflettori per queste cattive abitudini di lavoro.

Potreste anche utilizzare una strumento di gestione delle attività per organizzare le attività e aiutarvi a costruire questa positiva abitudine al lavoro. Dal monitoraggio delle scadenze alla visualizzazione delle attività, questi strumenti di strumenti di concentrazione possono aiutarvi a rimanere organizzati.

7. Comunicare in modo efficace

Sia che siate eseguite in ufficio o un lavoro da remoto, sempre comunicare in modo chiaro con il proprio datore di lavoro o con i colleghi di lavoro.

Non avete bisogno del thesaurus per redigere una risposta.

Siate semplici ma efficaci.

E non dimenticate di aggiornare regolarmente il vostro capo sullo stato del progetto. Apprezzano che li teniate al corrente.

Tuttavia, non dovreste essere l'unica persona a parlare.

Le persone produttive sono anche ascoltatori attivi. È una buona abitudine e un'eccellente soft skill da possedere.

Da fare per essere un ascoltatore attivo:

Non interrompere quando un collega parla

Osservare il linguaggio del corpo dell'oratore e trarre spunti dai segnali non verbali

Fare domande o follower pertinenti

Parafrasare le idee con parole proprie per assicurarsi di averle cancellate

8. Prendere iniziative e imparare un'abilità in modo proattivo

Da fare solo per ammirare le persone produttive, non avrete un esito positivo.

Da fare per ottenere un buon lavoro e scalare velocemente la scala dell'esito positivo, è necessario aggiornarsi.

Notate le competenze che non avete e frequentate seminari o corsi di certificazione professionale per colmare queste lacune.

Dovreste anche puntare a ruoli manageriali e rivolgersi a un career coach, se necessario.

Inoltre, non aspettate che il vostro capo vi deleghi delle attività, soprattutto se lavorate da remoto. Chiedete invece progetti in modo proattivo.

Prendete l'iniziativa di ottenere più lavoro, anche se non è previsto dalla vostra mansione. Questo vi farà "brillare come un diamante" tra i vostri colleghi.

Ma non sovraccaricare se si ha già abbastanza da fare. Non si vuole prendere un'attività importante e lasciarla incompiuta.

suggerimento professionale: Evitate il burnout e pianificate la vostra giornata bloccando i vostri impegni aziendali* _! 🕰_

9. Dire no alla procrastinazione

È probabile che preferiate scorrere i feed dei social media durante le ore di ufficio piuttosto che completare un progetto che non vi piace.

Tuttavia, quando rimandate le cose importanti, non fate altro che peggiorare le cose.

E prima che ve ne accorgiate... kaboom. La scadenza è già stata incollata.

Ma non lasciate che la paura delle scadenze abbia la meglio su di voi.

Se un'attività vi preoccupa troppo, tanto vale farla finita. È anche una sana abitudine impegnarsi nell'attività da svolgere e portare sempre a termine ciò che si è iniziato.

10. Usare un'app per la gestione delle abitudini

non siete più confusi alla domanda "che cosa sono le abitudini di lavoro"?

Fantastico!

Ma sviluppare buone abitudini di lavoro richiede tempo e le cattive abitudini sono difficili da abbandonare. In effetti, se chiedete alla maggior parte dei coach delle abitudini, probabilmente vi diranno che ci vorrà circa un anno e mezzo 21 giorni per formare un'abitudine .

da qui il monitoraggio delle abitudini o le app per la produttività come ClickUp entrano in scena.

Pronti a praticare sane abitudini di lavoro?

Sviluppare il mio lavoro abitudini che cambieranno la vostra vita non avverranno da un giorno all'altro.

Ma una volta che ci si mette d'impegno, si può sicuramente padroneggiare l'arte di avere abitudini di lavoro perfette.

