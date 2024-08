5 motivi per cui il lunedì fa schifo (e 5 modi per fargli capire chi è il capo)

Black Monday. Blue Monday. Monday maniacale. Monday.com. Il lunedì ha subito una crisi di branding da qualche tempo dopo i Babilonesi lo chiamarono e prima che Jim Davis creasse un gatto a cartoni animati la cui intera personalità si basava sull'odio nei suoi confronti.

C'è una ragione legittima per cui le star dei reality favolosamente trash hanno battuto cantanti di talento e attori brillanti al gioco della fama, e riguarda le società capitalistiche che inviano alle persone così tanti messaggi contrastanti sull'esito positivo che spesso vorremmo intorpidire il nostro cervello con surrealtà d'evasione . Ci piacciono molto anche i treni.

Ma se visualizziamo il Monday come il cancello di partenza della corsa dei topi, non c'è da stupirsi che desideriamo la possibilità di escludere questa pressione con ogni mezzo necessario. Soprattutto in tempi come questi, la distrazione improduttiva sta rapidamente diventando la nuova iterazione della "cura di sé", ed è per questo che è più importante che mai rendere il riposo mentale quotidiano essenziale e normale come lavarsi i denti.

Suggerimento del capo #4: trovare il tempo per le pause mentali

" Interruzioni del cervello " sono note da tempo nel mondo dell'insegnamento elementare, e il termine si riferisce in gran parte all'importanza che le menti in crescita abbiano pause sufficienti tra l'immersione in materie completamente nuove. È un concetto che può aiutare anche gli adulti!

Ricordate: lo scopo di una pausa non è semplicemente quello di interrompere per un minuto quello che state facendo, ma di concedervi un po' di tempo per ricaricare e riposare la mente. L'obiettivo non è distrarsi dai propri compiti, ma darsi l'opportunità di tornare alla propria attività con rinnovata concentrazione, energia e motivazione. Il burnout è reale e cose come la meditazione, una passeggiata all'aperto o ritagliarsi un po' di tempo nella propria giornata per completare il logout sono fondamentali per facilitare il passaggio dal fine settimana al giorno feriale.

5. I lunedì sembrano interminabili

Per molte persone che lavorano nei giorni feriali e hanno le ferie nei fine settimana - soprattutto per coloro che sono particolarmente insoddisfatti il lunedì può sembrare l'inizio estenuante di una settimana piena di pazzia, adultismo, noia e necessità di essere sempre "attivi" Avere due giorni di riposo e cinque di lavoro aumenta il valore che diamo a questi due giorni, che a sua volta aumenta il disprezzo comparativo che abbiamo per gli altri, e in particolare per il leader di quei giorni.

A parte abbandonare qualsiasi parvenza di vita in cui esista il concetto di giorni lavorativi, c'è un modo per combattere questa sensazione..

Cosa, troppo esoterico? Ok, mettiamola così: la realtà di quanto il primo giorno della settimana di lavoro sarà strascicato e infelice sta tutta nella percezione che ne avete. È vero, affrontare quel giorno può comportare alzarsi in anticipo in modo offensivo, avere a che fare con persone che parlano a bassa voce con l'alito di caffè o dover rimanere in attesa con la compagnia della carta di credito, ma il disagio di questi momenti è temporaneo e passerà anche quello.

A tutti è capitato di vivere un'esperienza che ha fatto sembrare che il tempo si muovesse al rallentatore o che passasse in un lampo. In effetti, gli scienziati stanno ancora cercando di capire esattamente perché un giorno sembra breve e un anno sembra un'eternità per un bambino, ma per un adulto gli anni sembrano volare e certi giorni (come il Monday) possono sembrare infiniti.

Forse è perché gli adulti possono cadere così facilmente in una routine quotidiana che fa sì che i giorni si confondano, o forse è la mancanza di apprendimento o di provare cose nuove ed eccitanti che erano così comuni nell'infanzia. Comunque sia, la verità è che il tempo non cambia, ma noi sì. E questo significa che possiamo cambiare il modo in cui visualizziamo il tempo, il modo in cui lo spendiamo e il modo in cui di dare priorità al nostro tempo .

Alla fine della giornata..

Cos'è la vita se non un bellissimo insieme di giorni belli e brutti? Non si sa mai, alcuni dei vostri giorni migliori potrebbero essere proprio i Monday che temete. Vi lascio con una poesia sulla settimana che leggevo da bambino. Era in un libro di filastrocche con un'illustrazione terrificante di Madre Oca che mi faceva venire gli incubi, ma comunque recitava così:

il bambino di lunedì è bello di viso

"Il bambino di martedì è pieno di grazia"

{\an8}Il figlio di mercoledi' e' pieno di sventure

{\an8}il bambino di giovedi' ha molta strada da fare

il bambino di venerdì è amorevole e generoso

{\an8}il figlio di sabato lavora duramente per vivere

{\an8}E il bambino nato di sabato..

{\an8}è allegro e spensierato, buono e allegro

Sembra che la nostra versione attuale del lunedì sia proprio quella del mercoledì, e forse in futuro il venerdì di oggi sarà il lunedì di domani. Non si sa mai, il tempo è un'illusione, dopotutto

