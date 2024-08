Ruoli manageriali: Definizione, tipi e applicazioni

La gestione è un'attività complessa che coinvolge persone, processi e risoluzione di problemi. In un solo giorno, potreste trovarvi a pianificare il prossimo trimestre, ad assegnare attività o materiali, a negoziare per ottenere un budget maggiore e a trattare con un client o un membro del personale arrabbiato. 🤹

Un manager efficace deve quindi sviluppare un ampio intervallo di competenze. Queste competenze possono essere suddivise in categorie note come ruoli manageriali.

In questa guida scoprirete cos'è un ruolo manageriale e come vengono classificati i diversi tipi di ruoli. Scoprirete anche come utilizzare queste definizioni di ruolo manageriale per sviluppare le vostre capacità di gestione e aumentare le vostre possibilità di promozione. 🙌

Che cosa sono I ruoli manageriali ?

I ruoli manageriali sono un modo per classificare le varie funzioni della gestione. I ruoli sono stati sviluppati da un accademico e autore canadese, il professor Henry Mintzberg, e pubblicati nel 1989 nel suo libro "Mintzberg on Management: Inside Our Strange World of Organizations"

I ruoli manageriali di Mintzberg aiutano a definire le competenze richieste dai manager ai diversi livelli della struttura organizzativa.

Sia che siate già in una posizione manageriale o che vi stiate candidando, utilizzate queste definizioni di ruoli manageriali per chiarire la vostra descrizione del lavoro e identificare le aree di miglioramento per migliorare il vostro kit di strumenti professionali. 🛠️

Ruoli e responsabilità manageriali comuni

La teoria del management di Mintzberg descrive tre diversi tipi di ruoli manageriali: ruoli interpersonali, ruoli informativi e ruoli decisionali. Ogni categoria è ulteriormente suddivisa in diversi ruoli manageriali specifici.

Data la natura del lavoro manageriale, è probabile che dobbiate ricorrere a diverse, se non a tutte, queste competenze in diversi momenti della vostra giornata lavorativa. 🕜

Ruoli interpersonali

Nei ruoli interpersonali, il manager è responsabile di fornire idee e informazioni. Interagisce con altre persone per assicurarsi che le cose vengano terminate in linea con gli obiettivi organizzativi. Ciò include la comunicazione sia all'interno dell'organizzazione che all'esterno, ad esempio con i client e gli altri stakeholder.

Ruoli interpersonali manageriali : capo, leader e collegamento

Ruoli informativi

In questa categoria, il manager è responsabile della generazione o della raccolta dei dati, quindi dell'elaborazione e della condivisione delle informazioni con gli altri. I dati possono essere raccolti dall'interno o dall'esterno dell'azienda ed è compito del manager analizzarli e assicurarsi che vengano forniti a chi ne ha bisogno.

Informazionale ruoli manageriali : Monitor, Divulgatore, Portavoce

Ruoli decisionali

In questi ruoli manageriali, il manager utilizza le conoscenze raccolte, insieme al processo decisionale e alla comunicazione, per far progredire l'organizzazione verso i suoi obiettivi. 🌈

ruoli *decisionali manageriali : Imprenditore, Gestore delle perturbazioni, Allocatore di risorse e Negoziatore

Ruoli manageriali Secondo Henry Mintzberg

Ora che avete compreso le categorie dei ruoli manageriali di Mintzberg, analizziamo ciascuna delle 10 definizioni di ruolo manageriale in modo più dettagliato.

1. Capo figura

Il ruolo di "figurehead" è associato all'alta direzione e di solito è investito di una discreta quantità di autorità e potere, spesso insieme a responsabilità legali.

A questo livello, i manager rappresentano e promuovono l'azienda all'esterno, in occasione di riunioni con i client, procedimenti legali o eventi sociali. Hanno anche un ruolo interno da svolgere, fungendo da modello e ispirando i membri del team a proseguire verso gli obiettivi aziendali. ✨

2. Leader

In un ruolo di leadership, i manager supervisionano le prestazioni di un'organizzazione, di un reparto o di un team e assicurano che le prestazioni di un'organizzazione, di un reparto o di un team le dinamiche del team rimangono positivi. Stabiliscono degli obiettivi, come un obiettivo commerciale o di progetto, e li comunicano a tutti i membri del team. 🎯

I leader delegano le attività, verificano lo stato di avanzamento e forniscono feedback, supporto e motivazione laddove necessario. Il ruolo di leader può includere anche alcune funzioni relative alle risorse umane, come l'assunzione, la formazione e la valutazione del personale.

3. Collegamento

Il ruolo di collegamento è responsabile dello sviluppo e del mantenimento di relazioni interne ed esterne. Fa da ponte tra membri di team diversi o a diversi livelli della catena di comando, comunicando e mettendo in connessione le persone per far terminare il lavoro. 🤝

I referenti possono anche coordinarsi con le parti interessate esterne, come ad esempio riunioni con i client per capire le loro esigenze o per fare rete con partner e fornitori per promuovere gli obiettivi dell'azienda.

4. Monitoraggio

In un ruolo di monitoraggio, i manager cercano attivamente informazioni per valutare l'efficacia dell'azienda e identificare problemi e opportunità. Ad esempio, possono raccogliere i feedback dei client e scoprire un problema ricorrente che richiede un'azione correttiva o trarre ispirazione per nuove produttività. 💡

I monitor monitorano anche le tendenze del settore per assicurarsi che l'azienda rimanga competitiva e in linea con le modifiche normative.

5. Divulgatore

La funzione di questo ruolo manageriale è raccogliere informazioni strategiche e tecniche da diverse fonti e trasmetterle alle persone appropriate. Le informazioni possono includere problemi sollevati durante le riunioni individuali o di team o idee per nuovi prodotti o servizi.

Le informazioni possono essere proposte anche a ottimizzare i processi implementando nuovi software di gestione delle operazioni . Le iniziative possono richiedere l'approvazione dei vertici aziendali o la diffusione ai dipendenti. Da fare a voce o per iscritto, direttamente con la persona interessata o a monte o a valle della catena di comando.

6. Portavoce

Nel ruolo di portavoce, un manager è il volto del proprio team o dell'intera organizzazione. Ad esempio, può presentare i risultati del team e gli obiettivi aziendali per l'anno successivo al team di gestione superiore.

Un portavoce potrebbe anche condividere i risultati dell'azienda a una riunione degli azionisti o parlare a una conferenza per aumentare la reputazione dell'azienda presso i client e gli investitori attuali o potenziali. 💰

7. Imprenditore

Il ruolo dell'imprenditore crea cambiamento e innovazione all'interno dell'azienda, gestendo i processi aziendali e risolvendo i problemi. Propone nuove idee per mantenere l'azienda competitiva, ad esempio può provare nuovi prodotti di tendenza. 📈

I manager imprenditoriali decidono le iniziative strategiche, come l'utilizzo di un nuovo canale di marketing o la creazione di una partnership aziendale. Inoltre, implementano tutti gli aggiustamenti organizzativi che potrebbero essere necessari, come la ristrutturazione di un reparto, l'acquisizione di un'altra azienda o la creazione di una nuova società standardizzare i processi .

8. Gestore dei disturbi

In questo ruolo manageriale, il manager si occupa delle sfide che si presentano. Gli addetti alla gestione dei disturbi gestiscono i problemi e li risolvono per mantenere la produttività e far funzionare le operazioni senza intoppi.

I problemi possono essere interni, come la perdita di un dipendente importante o la necessità di risolvere un conflitto tra membri del team. Il problema può anche essere esterno, come la gestione di un client insoddisfatto o la rottura di un contratto da parte di un fornitore. 🪄

9. Allocatore di risorse

Nel ruolo di allocatore di risorse, il manager decide come allocare al meglio le risorse organizzative per sfruttare al meglio il tempo e il budget disponibili. Esempi di risorse includono membri del personale, strutture, materiali e attrezzature.

L'assegnazione può richiedere risorse di pianificazione in base al carico di lavoro del progetto, dividendo i fondi tra i reparti in base al budget o assegnando le attrezzature in base alle necessità.

10. Negoziatore

Il ruolo di negoziatore prevede la negoziazione per conto di un reparto o dell'intera azienda per ottenere il miglior risultato possibile per tutti gli interessati. Ad esempio, il gestore del team può avere bisogno di negoziare con un dipendente sul suo stipendio, con la direzione sul budget del reparto o con un altro reparto per ottenere l'accesso a membri del team con competenze specifiche. Oppure può negoziare con i client o i fornitori in merito a consegne, date di scadenza e costi. 💸

Ora che avete compreso i diversi ruoli di un manager e alcuni dei principi della gestione, analizziamo come potete utilizzare queste conoscenze per migliorare le vostre competenze.

Applicazione del Modello dei ruoli manageriali nel posto di lavoro

Per essere un manager veramente completo e di successo, dovreste essere in grado di passare in uno qualsiasi dei ruoli manageriali, a seconda delle necessità. Pensate a quanto utilizzate ciascun ruolo nella vostra posizione attuale, oppure Da fare qualche ricerca per scoprire quali si applicano al lavoro a cui aspirate.

Ciò non significa che dobbiate essere ugualmente bravi in tutti i ruoli: poche persone lo sono. Ma ha senso sviluppare le aree in cui si può migliorare. 💪

Da fare è sfruttare gli strumenti che possono aiutarvi a migliorare i vostri processi manageriali.

ClickUp è un sistema all-in-one per la produttività e la gestione dei progetti project management strumento ideale per la gestione del team, per migliorare le capacità di leadership e per snellire i carichi di lavoro. Utilizzatelo per identificare gli obiettivi, pianificare il percorso da seguire e monitorare lo stato, risparmiando tempo e lavoro richiesto in ogni momento. 🏆

Passo 1. Valutare le competenze attuali

Per ciascuna delle definizioni di ruolo manageriale, valutate il vostro attuale livello di competenza su una scala da 1 a 10, dove 1 è "non competente" e 10 è "estremamente competente" Da fare facilmente in una ClickUp Documento in modo da potervi tornare in seguito per vedere i progressi fatti.

Raggiungete i vostri oggetti con una Sequenza chiara grazie a ClickUp Obiettivi

Utilizzate questa valutazione per decidere quali ruoli volete migliorare. Cancellate esattamente gli obiettivi che state cercando di raggiungere e impostate i vostri obiettivi Obiettivi di ClickUp per cui lavorare. 📌

Passaggio 2. Pianificare lo sviluppo

Utilizzate uno dei programmi di ClickUp strumenti per la mappatura dei processi -simile ClickUp Lavagne online o ClickUp Mappe mentali -per pianificare il vostro percorso. Per ogni ruolo a cui volete lavorare, mappate le competenze specifiche che dovete sviluppare.

Ad esempio, se avete deciso di migliorare come leader e collegamento, lavorare sull'intelligenza emotiva e sulle capacità di comunicazione sarebbe un ottimo punto di partenza.

Oppure, se vi siete concentrati sul ruolo di portavoce, potreste aver bisogno di imparare le abilità di presentazione. D'altro canto, le vostre capacità di gestione dei disturbi trarranno probabilmente beneficio da una formazione sulla risoluzione dei problemi e dei conflitti. 🌻

Passo 3. Identificare le opportunità di apprendimento

Per trovare il modo più efficace di aggiornarsi, iniziate a chiedere se il vostro posto di lavoro offre corsi interni sulle competenze che vorreste apprendere. In caso contrario, potrebbe essere necessario iscriversi a un programma esterno. Chiedete ai colleghi che sono già bravi in queste competenze quali libri, podcast e blog consigliano.

Mentre imparate, prendete note in Blocco note di ClickUp . Quindi utilizzare ClickUp AI per riepilogare/riassumere le vostre note in modo da poterle consultare rapidamente quando ne avete bisogno, senza dover sfogliare gli scarabocchi originali. 📝

Passaggio 4. Programmare le attività di sviluppo

Quando si mette da parte del tempo per qualcosa, è molto più probabile che la si faccia. Estraete attività specifiche dal piano sviluppato nel passaggio precedente e programmatele nel calendario.

Generare un elenco di attività tracciabili Attività di ClickUp direttamente da qualsiasi altro documento ClickUp e aggiungere una sequenza temporale e una data di scadenza. È anche possibile collegare queste attività a specifici Obiettivi di ClickUp.

Inserite nel calendario i corsi che intendete frequentare e bloccate il tempo di apprendimento per leggere o ascoltare i podcast. Utilizzare Visualizza il calendario di ClickUp per visualizzare una comoda rappresentazione visiva del piano. 🗓️

Passo 5. Sfruttare gli strumenti online

Parte della padronanza dei ruoli manageriali consiste nello svolgere le attività nel modo più efficiente ed efficace possibile. Gli strumenti online fanno la differenza in questo caso, consentendo di risparmiare tempo sulle attività più banali e di avere più tempo per ciò che conta davvero. ⏱️

Strumenti online come software di gestione dei dipendenti e modelli di project management semplificano i flussi di lavoro del team, aumentando la produttività e l'efficacia.

In combinazione con modelli come quello di Registro del gestore ClickUp e vi forniscono tutte le informazioni necessarie per diventare un leader, un monitor, un allocatore di risorse e un gestore dei disturbi migliore.

Passo 6. Rimanere in contatto con i propri collaboratori

Un'attività chiave in tutte le definizioni di ruolo manageriale è la comunicazione. La comunicazione può avvenire con il proprio team, con altri reparti, con i vertici aziendali o con stakeholder esterni come client e provider. 💬

ClickUp semplifica le cose grazie a diversi strumenti di comunicazione. Lasciare commenti in ClickUp Docs taggando singoli o team con @menzioni. Oppure inviate messaggi in tempo reale a chiunque faccia parte del vostro team usando Visualizzazione della chat di ClickUp .

ClickUp si integra anche con app di comunicazione comuni come Zoom e Teams di Microsoft in modo da poter avviare una teleconferenza con un semplice pulsante.

Padroneggiare ruoli manageriali e aumentare la vostra carriera

La gestione di un team o di un'azienda richiede un ampio intervallo di competenze. Henry Mintzburg ha classificato queste competenze in tre categorie: ruoli interpersonali, informativi e decisionali. Queste sono ulteriormente suddivise in un totale di 10 ruoli manageriali, che i manager utilizzano in estensione durante la loro giornata lavorativa.

La comprensione dei ruoli che si ricoprono aiuta a definire il proprio lavoro e facilita l'identificazione delle aree in cui è possibile sviluppare ulteriormente le proprie competenze. L'intervallo di strumenti online di ClickUp vi offre tutto ciò di cui avete bisogno per questo processo di sviluppo e per ogni altro aspetto del vostro lavoro. 🤩 Iscrivetevi gratuitamente con ClickUp e preparatevi a portare la vostra carriera (e il vostro team) al livello successivo.