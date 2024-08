Oltre il 90% dei direttori artistici e degli amministratori delegati lavora al proprio ritmo: ecco gli altri lavori migliori per uno stile di lavoro autonomo

È la cosa più desiderabile che un lavoro possa offrire ai lavoratori di oggi: la possibilità di lavorare ovunque e in qualsiasi momento.

Lo dimostrano i numerosi sondaggi condotti tra i lavoratori da quando la pandemia ha costretto i datori di lavoro ad adottare pratiche di lavoro da remoto. In uno di questi, condotto da Citrix nell'ambito del suo piano di valutazione del futuro del lavoro nel 2035 per i cosiddetti lavoratori della conoscenza, l'88% dei dipendenti ha dichiarato di voler completare la flessibilità.

Utilizzo del 2022 Dati del Bureau of Labor Statistics noi di ClickUp abbiamo stilato la classifica dei 15 migliori lavori che consentono di lavorare secondo i propri ritmi. Le professioni sono classificate in base alla percentuale di lavoratori che dichiarano che il loro carico di lavoro è autonomo e sono i lavori migliori su oltre 150 professioni con dati disponibili.

Solo il 17% circa dei lavoratori civili a livello nazionale ha dichiarato di controllare il ritmo del proprio carico di lavoro, secondo i dati del BLS. I dati del BLS evidenziano anche che i lavoratori che ricoprono ruoli dirigenziali sono quelli che dichiarano la maggiore flessibilità.

Non sorprende forse che gli amministratori delegati siano ai primi posti tra le posizioni lavorative che dichiarano di avere un lavoro più autonomo. Quando siete voi a comandare dall'alto di un'organizzazione, è probabile che la vostra giornata lavorativa non sia controllata da qualcuno che vi guarda le spalle.

Ciò che potrebbe essere più interessante per i lavoratori della conoscenza è che una buona parte dei manager delle pubbliche relazioni e di coloro che lavorano nella gestione delle emergenze dichiarano di avere livelli simili di controllo sui loro orari, nonostante lavorino in posizioni che spesso rispondono alle crisi.

Continuate a leggere per vedere se il vostro ruolo si riflette in quelli che dichiarano la maggiore flessibilità nel loro lavoro.

15. Manager del marketing

fizkes // Shutterstock

Percentuale di persone che dichiarano di lavorare in autonomia : 76.2%

: 76.2% Occupazione totale a livello nazionale : 278.690 (1,98 per 1.000 posti di lavoro)

: 278.690 (1,98 per 1.000 posti di lavoro) Stipendio medio annuo: 135.030 dollari (64,92 dollari l'ora)

Un responsabile marketing supervisiona i team che pianificano e distribuiscono i prodotti e i servizi di marketing campagne di marketing che convincono le persone ad acquistare i prodotti o i servizi della loro azienda. L'avvento del marketing digitale e dell'automazione ha reso possibile per il settore lavorare in orari strani e impostare le campagne in anticipo.

14. Responsabili delle retribuzioni e dei benefit

fizkes // Shutterstock

Percentuale di persone che dichiarano di lavorare in autonomia : 77.6%

: 77.6% L'occupazione totale a livello nazionale : 15.330 (0,11 per 1.000 posti di lavoro)

: 15.330 (0,11 per 1.000 posti di lavoro) Stipendio medio annuo: 127.530 dollari (61,31 dollari l'ora)

I manager delle retribuzioni e dei benefit sono professionisti delle risorse umane che collaborano con i piani sanitari e i provider esterni per far sì che i dipendenti vengano pagati in tempo e per offrire loro benefit interessanti. Intere suite di software che automatizzano alcuni aspetti di questo lavoro, come Workday, Gusto e Paycom, hanno saturato con esito positivo il mercato statunitense dei datori di lavoro.

13. Manager di sistemi informatici e di informazione

Filmati d'archivio su fotogrammi // Shutterstock

Percentuale di persone che dichiarano di lavorare in autonomia : 78.1%

: 78.1% Occupazione totale a livello nazionale : 485.190 (3,44 per 1.000 posti di lavoro)

: 485.190 (3,44 per 1.000 posti di lavoro) Salario medio annuo: 159.010 dollari (76,45 dollari l'ora)

I manager dei sistemi informatici e informativi lavorano come traduttori tra gli ingegneri informatici tecnici di un'organizzazione e i leader aziendali meno tecnici. Esplorano le opzioni per le decisioni di investimento nelle nuove tecnologie e aiutano le varie parti interessate dell'azienda a comunicare con esito positivo su problemi complessi.

12. Archivisti

Stokkete // Shutterstock

Percentuale di persone che dichiarano di lavorare in autonomia : 78.4%

: 78.4% Occupazione totale a livello nazionale : 6.120 (0,04 per 1.000 posti di lavoro)

: 6.120 (0,04 per 1.000 posti di lavoro) Stipendio medio annuo: 60.050 dollari (28,87 dollari l'ora)

Gli archivisti lavorano in organizzazioni del settore privato e pubblico raccogliendo e documentando informazioni preziose prima di conservarle in modo efficiente per usi futuri. Non si tratta di posizioni manageriali e la retribuzione è inferiore a quella di altri ruoli in cui i lavoratori hanno dichiarato di poter lavorare al proprio ritmo.

11. Manager della formazione e dello sviluppo

rawpixel.com // Shutterstock

Percentuale di persone che dichiarano di lavorare in autonomia : 78.7%

: 78.7% Occupazione totale a livello nazionale : 35.830 (0,25 per 1.000 posti di lavoro)

: 35.830 (0,25 per 1.000 posti di lavoro) Stipendio medio annuo: 120.130 dollari (57,76 dollari l'ora)

I responsabili della formazione e dello sviluppo aiutano i colleghi ad apprendere nuove competenze e ad affinare quelle vecchie. Si tratta di posizioni cruciali nelle aziende moderne, che negli ultimi anni hanno terminato le assunzioni, dato che i lavoratori si spostano da un posto all'altro per acquisire nuove competenze e migliorare se stessi.

10. Insegnanti di scienze politiche, scuole superiori

Monkey Business Images // Shutterstock

Percentuale di studenti che dichiarano di lavorare in autonomia : 79.1%

: 79.1% Occupazione totale a livello nazionale : 14.060 (0,10 per 1.000 posti di lavoro)

: 14.060 (0,10 per 1.000 posti di lavoro) Stipendio medio annuo: 81.980 dollari (tariffa oraria non disponibile)

Alcuni ruoli di insegnamento, tra cui gli insegnanti di scienze politiche di college e università, riportano alti livelli di lavoro autonomo. Sono tra i lavori meno pagati in questa coorte di lavori autonomi. I ruoli di insegnante di scienze politiche sono anche più scarsi rispetto alle posizioni di professionista della gestione di computer e sistemi informativi o di manager di marketing.

9. Curatori

Canva

Percentuale di persone che dichiarano di lavorare in autonomia : 79.4%

: 79.4% Totale occupazione a livello nazionale : 11.030 (0,08 per 1.000 posti di lavoro)

: 11.030 (0,08 per 1.000 posti di lavoro) Stipendio medio annuo: 60.110 dollari (28,90 dollari l'ora)

I curatori lavorano per ottenere e presentare opere d'arte e altri oggetti importanti per le organizzazioni. Possono lavorare in un museo d'arte o di storia e non sono manager.

8. Manager delle scienze naturali

VE.Studio // Shutterstock

Percentuale di persone che affermano che il loro lavoro si svolge in autonomia : 80.6%

: 80.6% Totale occupazione a livello nazionale : 74.760 (0,53 per 1.000 posti di lavoro)

: 74.760 (0,53 per 1.000 posti di lavoro) Stipendio medio annuo: 137.900 dollari (66,30 dollari l'ora)

I manager delle scienze naturali sono i supervisori che supervisionano il lavoro degli scienziati. Aiutano i lavoratori a orientarsi nella ricerca e nella verifica delle teorie.

7. Direttori della gestione delle emergenze

VE.Studio // Shutterstock

Percentuale di persone che dichiarano di lavorare in autonomia : 80.9%

: 80.9% Totale occupazione a livello nazionale : 10.320 (0,07 per 1.000 posti di lavoro)

: 10.320 (0,07 per 1.000 posti di lavoro) Stipendio medio annuo: 76.730 dollari (36,89 dollari l'ora)

I direttori della gestione delle emergenze hanno avuto un ruolo fondamentale nella società negli ultimi anni, dato che nessuna parte degli Stati Uniti è stata colpita dalla pandemia di $$$a-19. Pianificano e supervisionano l'implementazione dei servizi di assistenza e i lavori richiesti dopo tempeste, incidenti e altri disastri.

6. Responsabili delle relazioni pubbliche

Pressmaster // Shutterstock

Percentuale di persone che dichiarano di lavorare in autonomia : 81.7%

: 81.7% Totale occupazione a livello nazionale : 59.850 (0,43 per 1.000 posti di lavoro)

: 59.850 (0,43 per 1.000 posti di lavoro) Stipendio medio annuo: 125.780 dollari (60,47 dollari l'ora)

I manager delle pubbliche relazioni sono il braccio di risposta alle crisi della maggior parte delle organizzazioni private e pubbliche. Questi professionisti lavorano anche per creare un messaggio per il pubblico che aiuti l'azienda a vendere più beni e servizi.

5. Insegnanti di economia, scuole superiori

Syda Productions // Shutterstock

Percentuale di persone che dichiarano di lavorare in autonomia : 82.3%

: 82.3% Totale occupazione a livello nazionale : 11.790 (0,08 per 1.000 posti di lavoro)

: 11.790 (0,08 per 1.000 posti di lavoro) Stipendio medio annuo: $104.940 (Valutazione oraria non disponibile)

Come per gli insegnanti di scienze politiche, gli insegnanti di economia universitaria sono meno numerosi rispetto alle altre professioni autonome che compongono questa classifica. Questi lavoratori hanno anche una retribuzione mediana annua più alta.

4. Pianificatori urbani e regionali

Chad McDermott // Shutterstock

Percentuale di persone che dichiarano di lavorare in autonomia : 83.5%

: 83.5% Occupazione totale a livello nazionale : 38.940 (0,28 per 1.000 posti di lavoro)

: 38.940 (0,28 per 1.000 posti di lavoro) Stipendio medio annuo: 78.500 dollari (37,74 dollari l'ora)

Gli urbanisti e i pianificatori regionali lavorano spesso come ponte tra il settore pubblico e quello privato, comunicando con i privati sull'uso del territorio e sui progetti edilizi.

3. Analisti e collaudatori di qualità del software

Roman Samborskyi // Shutterstock

Percentuale di persone che dichiarano di lavorare in autonomia : 86.7%

: 86.7% Totale occupazione a livello nazionale : 190.120 (1,35 per 1.000 posti di lavoro)

: 190.120 (1,35 per 1.000 posti di lavoro) Stipendio medio annuo: 98.220 dollari (47,22 dollari all'ora)

Software e garanzia di qualità gli analisti e i tester sottopongono a stress test il software che le persone usano al lavoro e a casa e i video a cui si affidano per divertirsi. Questi lavoratori cercano i difetti nel codice e li risolvono in modo che i programmi funzionino senza problemi.

2. Direttori generali

Gorodenkoff // Shutterstock

Percentuale di persone che dichiarano di lavorare in autonomia : 90.2%

: 90.2% Occupazione totale a livello nazionale : 200.480 (1,42 per 1.000 posti di lavoro)

: 200.480 (1,42 per 1.000 posti di lavoro) Salario medio annuo: 179.520 dollari (86,31 dollari l'ora)

Sorpresa, sorpresa: è probabile che il vostro CEO imposti il proprio orario di lavoro. Anche se si tratta di orari lunghi, i direttori generali dichiarano di essere al secondo posto per flessibilità negli orari e nella posizione di lavoro.

1. Direttori artistici

rawpixel.com // Shutterstock

Percentuale di chi dichiara che il proprio lavoro è autonomo : 91%

: 91% Occupazione totale a livello nazionale : 42.080 (0,30 per 1.000 posti di lavoro)

: 42.080 (0,30 per 1.000 posti di lavoro) Stipendio medio annuo: 100.890 dollari (48,51 dollari l'ora)

I direttori artistici godono della massima libertà in termini di condizioni di lavoro. Questi professionisti occupano posizioni ambite in cima a società di intrattenimento, marketing, pubblicità e altre aziende creative.

Scrittore ospite:_

Dom DiFurio