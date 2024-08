Come il lavoro asincrono cambia la collaborazione

Come il lavoro da remoto ha subito un'impennata durante la pandemia COVID-19 - che rappresenterà il 24% dei lavoratori statunitensi nel 2019 e il 38% nel 2021 - ha reso il lavoro e la comunicazione asincroni o "async" uno standard piuttosto che un'eccezione.

Alcuni dei vantaggi del lavoro asincrono , che si riferisce al lavoro completato nel tempo di un individuo piuttosto che dalle 9 alle 5 o in concomitanza con i colleghi, includono una programmazione flessibile che ottimizza la produttività individuale.

I dipendenti possono dedicare blocchi di tempo per un lavoro concentrato e approfondito su progetti complessi, senza essere interrotti da eccessive riunioni. Le persone possono lavorare da qualsiasi luogo e a qualsiasi ora, con una documentazione e una comunicazione accurate.

Anche l'onboarding migliora quando i messaggi registrati, i video informativi e i documenti condivisi sono prontamente disponibili per i dipendenti che possono rivederli in qualsiasi momento.

La comunicazione asincrona, tuttavia, ha anche i suoi lati negativi. Lavorare da casa significa essere raggiungibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e le persone soffrono di burnout a causa del sovraccarico di informazioni che arrivano a tutte le ore del giorno.

Il lavoro asincrono, inoltre, cambia inevitabilmente il modo in cui le persone collaborano poiché non condividono gli stessi orari o la stessa posizione per consentire riunioni giornaliere rapide o riunioni più lunghe . ClickUp ha curato un elenco di sfide comuni che si presentano negli ambienti di lavoro asincroni e come possono essere superate. Continuate a leggere per scoprire alcuni trucchi semplici per far funzionare riunioni, flussi di lavoro e sequenze quando i lavoratori sono sparsi in tutto il Paese o nel mondo.

Le riunioni, i messaggi e i flussi di informazioni devono essere riorganizzati

Il lavoro asincrono prospera quando attività cardine del progetto e lo stato di avanzamento non si basano su riunioni eccessive o l'aspettativa di risposte immediate ai messaggi. Ma molti lavori da remoto gli ambienti di lavoro a distanza non fanno altro che ricreare virtualmente la cultura tradizionale dell'ufficio, annullando così i potenziali vantaggi del lavoro asincrono.

Un passo falso comune nella cultura del lavoro a distanza è quello di compensare i dipendenti remoti con un sovraccarico di riunioni. Quando una persona media trascorre dal 35 al 50% del proprio tempo in riunioni virtuali e sincrone, è probabile che si ritrovi con Stanchezza da Zoom .

Per il lavoro asincrono funzioni le riunioni devono essere riorganizzate, così come il modo in cui i dipendenti comunicano le informazioni importanti. L'implementazione di strumenti e sistemi, come le Bacheche, può aiutare a facilitare il flusso di informazioni e la trasparenza.

I dipendenti possono controllare gli aggiornamenti sullo stato del progetto e collaborare in modo asincrono, invece di analizzare lunghi thread di email.

Formazione, documentazione e project management sono di estrema importanza

Esito positivo collaborazione asincrona richiede la creazione di sistemi specificamente progettati per ottimizzare la produttività del lavoro da remoto e ridurre i tempi di inattività. Formazione adeguata e aspettative cancellate non la microgestione -sono necessari per un lavoro asincrono positivo e produttivo.

Personalizzazione project management e gli strumenti di comunicazione possono contribuire a ridurre il tempo speso per la documentazione o per le chiamate Zoom di recupero e ad aumentare la velocità e la sintesi del lavoro da remoto. Impostazione di regole per le email o la messaggistica istantanea, registrare le riunioni importanti e la creazione di canali chiari per i progetti possono essere d'aiuto a semplificare la comunicazione e garantire che i lavoratori siano impostati per un esito positivo.

Il mio lavoro richiede un ripensamento dei ritardi nei messaggi e negli orari

Lavorare da casa rende i confini particolarmente difficili (e più importanti che mai) e la loro mancanza può essere un enorme svantaggio del lavoro asincrono. Adattare la tradizionale giornata lavorativa dalle 9 alle 5 a un ambiente virtuale e asincrono richiede l'impostazione delle aspettative con i colleghi.

Tuttavia, monitorare orari di lavoro flessibili e calendarizzare riunioni in tempo reale può diventare complicato.

Slack o altri sistemi di messaggistica istantanea piattaforme come Teams di Microsoft possono risolvere la confusione asincrona personalizzando i tempi di risposta e le notifiche e consentendo ai dipendenti di rivedere la cronologia dei messaggi per recuperare le conversazioni che potrebbero aver perso.

Nel frattempo, app per il calendario consentono ora ai collaboratori di vedere gli orari dei colleghi e di tenere conto della loro disponibilità e di lavoro. Per i messaggi e le riunioni che non possono aspettare, scegliete alcuni momenti di condivisione con il resto del team da riservare alle riunioni di tutti e alle discussioni vitali e sensibili al tempo.

Il mio lavoro e i progetti a lungo termine richiedono una sequenza e una tendenza alla comunicazione eccessiva

Le attività quotidiane e i progetti a lungo termine richiedono una sequenza. Riunione degli obiettivi del team mentre si lavora in modo asincrono dipende da una forte capacità di project management e da una comunicazione accurata.

Impostazione regolare di riunioni periodiche su Zoom, Teams o Slack sostituiscono le riunioni giornaliere in ufficio. I dipendenti possono fornire aggiornamenti sullo stato, sulle priorità e sui progetti in modo asincrono attraverso queste piattaforme online. È possibile programmare riunioni separate per il brainstorming creativo.

La necessità di un aggiornamento completo delle informazioni può risultare in una tendenza all'eccesso di comunicazione. Gli strumenti personalizzati - che si tratti di hashtag speciali, emoji o altri simboli - impediscono una comunicazione eccessiva o ridondante, perché trasmettono informazioni preziose in modo più efficiente.

Ottenere di più insieme con la comunicazione asincrona

Anche se può essere difficile abituarsi all'approccio asincrono, può essere un ottimo modo per aumentare la produttività. Tuttavia, è necessario che il strumenti e le tecniche giuste per garantire che il team comunichi efficacemente tra di loro.

Utilizzando i giusti strumenti di project management e di comunicazione, i team possono facilmente rimanere in connessione senza dover essere nello stesso posto. Mantenete i team organizzati e in connessione utilizzando software di project management, sistemi di chat e messaggistica per facilitare la comunicazione e app per la registrazione dello schermo per spiegare concetti complicati.

E fortunatamente per i team esistono strumenti come ClickUp che offrono tutte le funzionalità/funzione menzionate sopra e altro ancora, per dare al team tutto ciò di cui ha bisogno per rendere più produttivo il lavoro asincrono, tutto in un unico posto. Utilizzate il la visualizzazione integrata di Chattare , email, documenti, lavagne online, screen recorder e altri strumenti di collaborazione chiave per migliorare la comunicazione del team.

ClickUp è disponibile su tutti i dispositivi e si integra con altri 1.000 strumenti di lavoro per connettere tra loro tutte le app più utilizzate, tenere aggiornati i team anche in movimento e creare un flusso di lavoro senza soluzione di continuità che funzioni per tutti. Provate gratuitamente ClickUp e iniziate a realizzare più cose insieme da qualsiasi luogo.

scrittore ospite:**_ Jane Allison Gunn