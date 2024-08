Miro Vs. Mural: Qual è il miglior software per lavagne bianche?

Qual è la cosa migliore della collaborazione tra team? E Da fare per riunire una miriade di idee in un unico spazio? Software per lavagne online come Miro e Mural hanno costruito le loro piattaforme su queste domande. Che si tratti di raccogliere idee diverse dai membri del team o di rendere la collaborazione più rapida ed efficiente, i software per lavagne online hanno lasciato il segno sulla produttività dei team.

Non è passato molto tempo da quando i team dovevano riunirsi in un'unica stanza e disegnare manualmente le idee sulla lavagna. Ora non è più importante se si ospita una riunione di lavoro sessione di brainstorming documentare una riunione o insegnare ai client un particolare flusso di lavoro dall'altra parte del mondo, le lavagne online sono ormai una necessità.

Tuttavia, con così tante opzioni sul mercato, potreste non sapere quale lavagna digitale sia più adatta alle vostre esigenze. Siamo qui per mettere a confronto due delle più importanti lavagne digitali presenti sul mercato e per vedere qual è la migliore tra Miro e Mural.

Immergiamoci in questa storia. 🤿

Che cos'è Miro? Miro è una piattaforma di lavagna online collaborativa dove i team organizzano riunioni, workshop e brainstorming di idee su una lavagna digitale.

Non importa se i team sono remoti o in ufficio, Miro mette in connessione i team con esperienze di collaborazione creative e coinvolgenti. Questa nuova connessione è uno dei tanti motivi per cui Miro è diventato una scelta comune per i team che desiderano acquistare un software per lavagne online.

Principali funzionalità/funzione di Miro

Miro offre numerose funzionalità/funzione sia comuni che uniche nel settore. Tra Miro e Mural, ci sono alcune funzionalità/funzione specifiche da conoscere.

Ecco la nostra ripartizione delle principali funzionalità/funzione di Miro:

Lavagna online

Esempio di un prodotto Miro bacheca in azione

La lavagna online di Miro è infinita, quindi potete fare tutto il brainstorming che volete senza limiti di spazio. La lavagna è anche zoomabile, consentendovi di concentrarvi su una singola parte o su un singolo dettaglio della vostra tela significativa e infinita.

È inoltre possibile creare hub di informazioni centrali sulla lavagna online allegando file, note adesive e idee del team. Miro consente di incorporare la maggior parte dei tipi di file, tra cui PDF, GIF, immagini, fogli di calcolo e altro ancora.

Inoltre, è possibile digitalizzare la lavagna online. Basta scattare una foto e Miro trasforma istantaneamente i contenuti della lavagna in versioni digitali! La lavagna digitalizzata è quindi modificabile e facile da modificare.

Videoconferenza

Miro offre la possibilità di effettuare videoconferenze sulle proprie lavagne online

Miro dispone anche di una pratica funzionalità di videochiamata che consente di partecipare a riunioni rapide mentre si collabora sulla lavagna online. In effetti, è possibile utilizzare Miro come una Alternativa a Zoom in modo che i team non debbano preoccuparsi di sessioni disordinate di condivisione dello schermo o di essere l'unico autista di tutti i partecipanti.

Mappe mentali

Utilizzo di Miro Modello di Mappa mentale Ci sono molti modelli di esempi di mappe mentali e le opzioni disponibili. Tuttavia, le mappe mentali di Teams sono un modo rapido per consentire al team di strutturare i processi, le idee di progettazione o qualsiasi altro flusso di lavoro che avete in mente. Le mappe mentali sono intuitive e facili da creare.

I membri del team possono collaborare alla creazione in tempo reale e sono disponibili diversi temi, colori e forme per rendere la mappa mentale interessante e coinvolgente. Miro offre anche mappe mentali illimitate per la lavagna online.

È possibile creare mappe mentali da zero o utilizzare modelli esistenti. È possibile anche incorporare le mappe mentali in siti web esterni ed esportarle in PDF ad alta risoluzione per utilizzarle su un'altra piattaforma.

voglia di imparare di più sulle mappe mentali vi forniamo tutte le risorse necessarie per crearne una tutta vostra. 🗺

modelli ####

Miro dispone di un'estensione di modelli sul suo Miroverse. 🪐

Troverete modelli che spaziano tra le mappe mentali, diagrammi a lisca di pesce , quadri di processo, generazione di idee, Bacheche Kanban e processi agili. È anche possibile trasformare una mappa mentale o un processo di flusso di lavoro in un modello da condividere, modificare o utilizzare in un'altra situazione.

È facile pubblicare il proprio modello affinché la comunità Miro possa utilizzarlo e diffondere l'amore per i modelli.

Flussi di lavoro agili

Flusso di lavoro agile Miro per una riunione retrospettiva

Da fare senza flussi di lavoro agili ? Allora il vostro team amerà Miro. Miro vi permette di collaborare al piano degli sprint, alle riunioni giornaliere e ai flussi di lavoro agili retrospettive . Miro può essere la soluzione ideale per le agenzie che si affidano a pratiche agili per terminare il lavoro.

Inoltre, sono disponibili più di 120 modelli relativi all'Agile per aiutarvi a far funzionare le cose in pochi minuti. Per semplificare i flussi di lavoro, è anche possibile importare attività da Asana e Jira come schede native per collaborazioni in tempo reale .

Integrazioni

Le integrazioni di terze parti sono un punto di forza di Miro. Infatti, le API di Miro consentono di integrarsi con oltre 100 strumenti. Tra le opzioni di integrazione più diffuse vi sono Google Calendar, Airtable, Notion, Slack e Box.

Inoltre, Miro consente l'integrazione con altri strumenti software per il project management come Jira, Asana e il nostro preferito clickUp, la nostra integrazione preferita in modo da avere la migliore area di lavoro digitale disponibile.

Miro Pro

Una lavagna digitale infinita da utilizzare a piacere

Videoconferenze integrate per migliorare la collaborazione in tempo reale

Centinaia di modelli per mappe mentali, flussi di lavoro e Kanban che semplificano la collaborazione

Un'interfaccia rapida e facile da usare

Un'ampia comunità e risorse per aiutarvi a iniziare a lavorare con Miro

Contro di Miro

La mancanza di collegamenti e tag rende difficile la creazione di un hub di conoscenza approfondito

I prezzi sono elevati per le agenzie più piccole

Funzioni offline al limite

Prezzi di Miro

Gratis : Unlimitato numero di membri del team, modelli predefiniti, gestione dell'attenzione di base, tre lavagne editabili

: Unlimitato numero di membri del team, modelli predefiniti, gestione dell'attenzione di base, tre lavagne editabili Teams : 8 dollari per membro, al mese, con funzioni di videoconferenza, lavagne illimitate, visitatori illimitati, lavagne private e supporto via email

: 8 dollari per membro, al mese, con funzioni di videoconferenza, lavagne illimitate, visitatori illimitati, lavagne private e supporto via email Business : 16 dollari per membro, al mese, con tutte le funzionalità del piano Teams di Miro, più backup manuale delle lavagne, diagrammi intelligenti e SSO

: 16 dollari per membro, al mese, con tutte le funzionalità del piano Teams di Miro, più backup manuale delle lavagne, diagrammi intelligenti e SSO Azienda: Contattate Miro per conoscere i prezzi e ottenere la gestione centralizzata dell'account, un Success Manager dedicato, Azure DevOps e le integrazioni CA Rally,sicurezza e conformità di livello aziendalegovernance dei dati e supporto premium

Valutazione Miro

G2: 4,8/5 (oltre 3.650 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (690+ recensioni)

Recentemente ho lavorato a un progetto di pianificazione dei contenuti che prevedeva l'organizzazione delle idee di contenuto in una strategia più ampia e, infine, in un programma di rilascio. Avevamo bisogno di catturare più dettagli di quanto fosse possibile su una nota adesiva. La funzionalità/funzione di Miro era perfetta. Potevo avere un titolo per un contenuto che fosse visibile sulla scheda, ma potevamo comunque catturare note, idee o domande nella descrizione della scheda.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/David-Daniel.jpeg

/$$$img/ David Daniel , autore di contenuti presso Design quotidiano

Che cos'è il murale?

Il murale è un altro strumento di collaborazione visiva per aiutare il team nel brainstorming. In effetti, Mural e Miro sono concorrenti molto vicini, con solo poche differenze.

Mural consente di riunire più persone su una lavagna online per riflettere su idee, pianificare obiettivi o monitorare progetti esistenti. Con Mural, il team può collaborare sia in tempo reale che in modo asincrono.

Principali funzionalità/funzione di Mural

Mural offre alcune opzioni uniche rispetto a Miro con la tecnologia whiteboard. Ecco cosa offre la lavagna digitale di Mural.

Lavagna online

Panoramica di Funzionalità/funzione lavagna online di Mural L'interfaccia di Mural consente la collaborazione su lavagne online con membri del team illimitati. È possibile allegare note adesive digitali immagini e mappe mentali o utilizzare una pletora di forme, icone e disegni. È facile condividere le creazioni di Mural con gli altri membri del team con un semplice link ipertestuale.

Collaborazione del team

Funzionalità/funzione di evocazione del Murale

Una delle migliori funzionalità/funzione di Mural è il suo teams per la collaborazione in team e funzioni di facilitazione. Per esempio, è possibile cronometrare le attività con il timer nativo e convocare i collaboratori in un punto particolare della lavagna online. Questo rende Mural ideale per chi lavora in uno sprint di progettazione. 👏

Inoltre, i membri del team possono commentare la lavagna online di Mural e partecipare a rapide chiamate audio per migliorare le sessioni di collaborazione in tempo reale.

Se volete che ogni individuo contribuisca, usate la modalità privata. In questo modo le idee di ogni collaboratore sono private e si evita il pensiero di gruppo.

Mural dispone anche di funzionalità/funzione di facilitazione che consentono di bloccare determinati oggetti su una lavagna online per semplificare la collaborazione e le sessioni di riunione per lavorare sulla stessa lavagna.

Modelli

Salvataggio di un nuovo modello con Mural

Mural è dotato di oltre 300 modelli per le retrospettive, kickoff di progetti , mappe mentali, flussi di lavoro agili e pianificazione del progetto. I team possono anche creare modelli da zero! Tra i modelli di entrambe le piattaforme, quello che vi piacerà dei modelli di Mural è la facilità con cui è possibile iniziare a usarli.

Integrazioni

Mural consente la connessione con altri strumenti utili per facilitare la collaborazione. Per istanza, poiché Mural non dispone di videoconferenze, è possibile collegare Mural a Zoom per ottenere questa funzione. Altre integrazioni importanti sono Airtable, Microsoft Teams, Adobe, Microsoft Word, Dropbox e GitHub.

Pro di Mural

Estensione del supporto per i file delle lavagne online

Facile da usare, condividere idee e personalizzare i modelli

Murales infiniti

Ottime funzionalità di facilitazione della lavagna online (modalità presentazione)

Contro Murales

Manca la funzionalità di chattare con i video

Manca l'opzione per creare grafici, tabelle o reportistica interattiva

Un po' più costoso rispetto ai concorrenti

L'interfaccia utente sembra un rompicapo per un numero significativo di nuovi utenti

Prezzi di Mural

**Gratis: 3 murales, membri del team illimitati, tutte le funzionalità visive e di collaborazione, accesso ai visitatori con un solo clic, canvas infinito

Teams + : $9,99 al mese, per membro, con murales illimitati, controllo della privacy delle stanze e dei murales, email e chattare e supporto

: $9,99 al mese, per membro, con murales illimitati, controllo della privacy delle stanze e dei murales, email e chattare e supporto Business : $$$$a al mese, per membro con SSO, supporto prioritario e ospiti illimitati (richiede un minimo di 10 membri)

: $$$$a al mese, per membro con SSO, supporto prioritario e ospiti illimitati (richiede un minimo di 10 membri) Azienda: Prezzi personalizzati disponibili per ottenere il controllo centralizzato degli amministratori, privacy e controllo migliorati per più aree di lavoro, API aziendali, revisioni della sicurezza, supporto MSA e gestione delle app mobili

Valutazione del Murale

G2: 4.6/5(960+ recensioni)

Capterra: 4.5(80+ recensioni)

Mural ci ha dato la possibilità di completare un'esperienza progettata per i nostri client e partner, attraverso barre degli strumenti personalizzate, percorsi coreografici per gli utenti e strumenti UI coinvolgenti. Facciamo leva su questo per offrire non solo un workshop, ma un'esperienza indimenticabile. Questo fa eco e supporta la nostra incessante ricerca di liberare il potenziale... qualcosa che condividiamo con tutti coloro con cui lavoriamo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Benio-Urbanowicz.jpeg

/$$$img/ Benio Urbanowicz , leader del settore Design presso Globale a foglia larga

Funzionalità/funzione di Miro vs. Murale a confronto

Nella battaglia tra Miro e Mural, entrambi condividono molte somiglianze. Per esempio, il loro obiettivo principale è migliorare la collaborazione con l'aiuto di una lavagna online. Dal momento che offrono uno spazio illimitato per la lavagna online, questi strumenti eliminano praticamente la necessità di riunioni di persona.

Inoltre, in queste due piattaforme gli utenti possono votare le idee, contribuire con note adesive, disegnare, aggiungere testo e allegare immagini.

Ma ci sono alcune differenze tra Mural e Miro.

Scopriamo le principali differenze tra Miro e Mural:

Miro lavora meglio con la sua interfaccia utente

Sia Mural che Miro hanno un'interfaccia piuttosto semplice rispetto ad altre app. Tuttavia, Mural potrebbe risultare un po' difficile per gli utenti alle prime armi. Ad esempio, inserire connettori o altre forme su una tela di Mural potrebbe essere problematico.

Inoltre, le prestazioni possono essere inferiori se si lavora con un gruppo più numeroso (ad esempio, più di 50 membri). Le mappe mentali sono anche più difficili da progettare e modificare se si confronta Mural con Miro. In generale, il menu di Miro è più chiaro e facile da lavorare.

Entrambi gli strumenti hanno app per iOS e Android che lavorano su dispositivi mobili iPhone e Android. Con entrambi è possibile creare nuove lavagne, modificare, commentare e condividere lavagne parziali o intere sulle app mobili.

Miro offre una maggiore collaborazione in tempo reale con la chattare in video

Sia Mural che Miro permettono ai partecipanti alla progettazione di commentare e partecipare alle sessioni allegando note adesive digitali, immagini e altri tipi di file. Ma Miro fa un ulteriore passaggio, offrendo la possibilità di effettuare videoconferenze per lavorare efficacemente tra i gruppi.

Mural non dispone di questa funzionalità, ma compensa con la funzione Quick Talk, che consente ai partecipanti di effettuare chiamate rapide in app per partecipare in tempo reale. Tuttavia, se volete dividere i partecipanti in gruppi su entrambi gli strumenti, dovrete ricorrere a Zoom o a un'altra opzione di videoconferenza.

La mia azienda è stata incaricata di supportare un piano strategico per rinominare due scuole di danza e di facilitare due sessioni di brainstorming. Abbiamo usato Miro per co-creare il piano e abbiamo scoperto che era uno strumento prezioso per creare facilmente una mappa del processo utilizzando una condivisione dello schermo con Zoom. Quando abbiamo facilitato le sessioni di brainstorming, abbiamo usato Mural per proporre i temi dei nomi e abbiamo ritenuto che fosse uno strumento migliore per il brainstorming con i partecipanti al programma.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Lauren-Green.jpeg

/$$$img/ Lauren Green , Facilitatrice visiva e titolare di Ballare con i marcatori

Mural ha modelli più semplici, ma meno opzioni di Miro

Miro ha più di 1.000 modelli per iniziare a lavorare in poco tempo. D'altra parte, Mural ha circa più di 300 modelli nel suo catalogo. I modelli di Miro sono anche più diversificati e si adattano a vari team, indipendentemente dalla dimensione o dalla funzione.

Tuttavia, i modelli di Mural potrebbero essere più semplici da lavorare. Da fare, Miro dispone di un'utile visualizzazione iniziale per personalizzare i modelli. Ma se volete un modello facile e veloce, Mural è probabilmente l'opzione migliore. Se si cerca qualcosa di più robusto, provare i modelli di Miro.

Più facilitazioni con Mural

Entrambi gli strumenti consentono ai facilitatori di controllare il timer e di spostare i collaboratori o i membri in una determinata parte della lavagna. Ma Mural ha più capacità in questo settore.

Per istanza, i facilitatori possono usare un puntatore laser per attirare l'attenzione su specifici dettagli della lavagna. I facilitatori possono anche bloccare o nascondere particolari oggetti della barra degli strumenti che i partecipanti alla sessione non richiedono.

Miro non è completamente privo di funzionalità di facilitazione. I facilitatori possono usare la funzionalità/funzione portami per portare i partecipanti dove il facilitatore desidera. Attualmente, la possibilità di bloccare alcune funzionalità/funzione della lavagna online su Miro è in fase beta.

Sia con Miro che con Mural, i facilitatori possono vedere cosa sta facendo un partecipante facendo clic sul suo avatar. Si tratta di una funzionalità/funzione utile se si organizzano workshop o sessioni di formazione.

Mural ha una funzione che manca a Miro: il timer. Grazie a questa funzionalità/funzione, posso programmare le attività per tutti i membri del team durante le nostre videochiamate. Ho scoperto che da quando lo uso ho molto più controllo sulle riunioni, con il risultato di un lavoro di squadra più efficace.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Maciej-Kubiak.jpeg

/$$$img/ Maciej Kubiak , titolo Persone di FotoAiD

I prezzi di Mural e Miro sono praticamente gli stessi

I prezzi di entrambe le app sono abbastanza simili. Sia Mural che Miro hanno quattro piani, ciascuno con un piano gratuito. È possibile provare Miro con la versione whiteboard senza obbligo di registrazione, mentre per provare Mural è necessario registrarsi.

In entrambi i piani è possibile avere membri del team illimitati, ma il limite è di 3 lavagne online. Mural consente di invitare un numero illimitato di visitatori, mentre Miro non offre questa possibilità.

I piani a pagamento hanno una differenza di $$$a, con Mural che tecnicamente è l'opzione più costosa. In un periodo economico in cui i budget sono più limitati che mai, i team che utilizzano più strumenti di produttività e collaborazione potrebbero non ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

Mural vs Miro su Reddit

Ci siamo rivolti a Reddit per vedere come si pone il dibattito tra Miro e Mural. Quando si cerca Miro vs Mural su Reddit molti utenti sembrano preferire le funzionalità/funzione visive e la facilità d'uso di Miro:

"Innovano e migliorano a un ritmo folle. Utilizzato dalle startup. Spesso introdotto dal basso verso l'alto dai dipendenti che iniziano a usarlo"

Altri utenti di Reddit hanno notato che, nonostante il design e l'UX di Miro, può diventare lento con molte informazioni. Alcuni utenti hanno notato che Mural è ottimo per i team di grandi aziende:

"Adoro Miro [Mural]! Pensavo che fosse un modo potente di collaborare. Ci facciamo le cerimonie di sprint, gli OKR e tutto ciò su cui vuoi che gli altri mettano le mani... per capire il contesto, sono un PM junior in una grande banca"

Questo porta a prendere decisioni difficili su cosa utilizzare o potenzialmente tagliare.

Per fortuna c'è una soluzione a tutto questo

Correlato:_

ClickUp: L'alternativa migliore a Miro vs. Murale

Con ClickUp offre più di un software per la lavagna online.

L'area di lavoro digitale di ClickUp offre ai team un hub centralizzato per la collaborazione, il brainstorming, l'assegnazione di attività, la comunicazione tra progetti e documenti, il monitoraggio del tempo, visualizzazioni personalizzate di ClickUp e molto altro ancora.

Disegnare connessioni tra qualsiasi forma o supporto della lavagna online per costruire il diagramma di flusso in ClickUp

ClickUp è davvero un'app che le sostituisce tutte e l'ultima versione di ClickUp Lavagne online lo rende l'opzione migliore in assoluto tra Miro e Mural.

Impostazione facile di sessioni di brainstorming, monitoraggio dei progetti in corso, mappare i nuovi processi o facilitare i workshop, tutto in un unico luogo.

Il vantaggio più evidente di Le lavagne online ClickUp è il modo in cui potete trasformare le idee del vostro team in attività realizzabili con un solo clic. Poi potete assegnare queste attività, impostare le date di scadenza e monitorare lo stato di avanzamento, tutto in ClickUp.

Significato: **Non avete bisogno di più strumenti per fare brainstorming, pianificare progetti e comunicare in modo efficace

ClickUp consente di collegare le lavagne online a documenti, file e attività per semplificare il lavoro gestione in un hub centralizzato.

Caratteristiche delle lavagne online ClickUp

Ecco cosa si ottiene scegliendo ClickUp per le proprie esigenze di lavagna online.

Una lavagna online infinita

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/Whiteboard-GA\_Convertire in attività_V2-1.gif Funzionalità/funzione della lavagna online ClickUp Convert to Task /$$$img/

Convertire facilmente gli elementi di una lavagna online in attività di ClickUp

ClickUp offre una lavagna online infinita dove è possibile disegnare, allegare file e immagini e aggiungere oggetti per collegare le idee. Le lavagne online sono disponibili su tutti i piani, compreso quello gratuito. È possibile lavorare su file, documenti, attività e disegnare mappe mentali sulle lavagne online di ClickUp per aiutare a gestire qualsiasi processo e flusso di lavoro.

Tante integrazioni

ClickUp supporta oltre 1.000 integrazioni, tra cui Zoom, Google Drive, Slack e Microsoft Teams, per ottimizzare i flussi di lavoro

Volete strumenti aggiuntivi per rendere le lavagne online un gioco da ragazzi per il vostro team? ClickUp vi copre. Avrete a disposizione il supporto esteso di oltre 1.000 integrazioni che spaziano dalle app per l'archiviazione, alla comunicazione, all'ottimizzazione del flusso di lavoro.

Grazie a queste integrazioni, potrete ottenere tutte le funzioni di cui avete bisogno dalla vostra lavagna online, senza i limiti degli strumenti alternativi del settore. ClickUp è semplicemente un'opzione più robusta, con funzionalità/funzione che vanno oltre quelle di altri software per lavagne online e piattaforme di collaborazione.

Modelli personalizzati

Impostazione di flussi di lavoro complessi in pochi minuti con il modello Agile Management Kanban Bacheca di ClickUp

Se siete il tipo di persona che ama i modelli e le risorse gratis, ClickUp potrebbe essere perfetto per le vostre esigenze. Con ClickUp, potete creare i vostri modelli da zero o utilizzare modelli precostituiti per rendere la lavagna online rapidamente operativa.

È sufficiente fare clic sul pulsante del modello e ClickUp vi presenterà i modelli da personalizzare e modificare in base alle vostre esigenze. Avrete inoltre accesso a oltre 50 automazioni ClickUp personalizzabili per semplificare la collaborazione riducendo le attività ripetitive.

Automazioni per attività ripetitive in pochi clic con una delle centinaia di programmi di ClickUp automazioni del flusso di lavoro modelli

Riducete il vostro set di strumenti e investite in un'unica soluzione: ClickUp

ClickUp è lo strumento perfetto se siete alla ricerca di una lavagna online con un'unica soluzione funzionalità di project management in un'unica soluzione. Voi e il vostro team apprezzerete la versatilità, la semplicità e la ricchezza di funzionalità/funzione di ClickUp Whiteboards.

Se desiderate un'opzione più economica, ClickUp offre un'ampia gamma di funzioni e di funzionalità/funzione vi permetterà di lavorare da un unico spazio per gestire meglio i progetti, semplificare i flussi di lavoro aziendali e collaborare ai progetti, il tutto rispettando il budget. Prova ClickUp oggi stesso gratuitamente e inizia a migliorare la tua collaborazione digitale.