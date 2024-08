I 10 migliori trucchi e strategie per il successo del freelance

Non vi piace l'idea di guadagnare di più? E guadagnare denaro lavorando in modo flessibile, da un luogo che vi piace e per il numero di ore che preferite, sembra un sogno.

Solo che è stata la realtà per 64 milioni di americani che hanno lavorato come freelance nel 2023 .

Se da un lato i freelance godono di autonomia e flessibilità nel loro lavoro, dall'altro la gestione di un'azienda freelance comporta una certa dose di caos e imprevedibilità.

Ma cosa succederebbe se poteste lavorare alle vostre condizioni ed evitare i grattacapi? Ecco i trucchi per freelance. Si tratta di una formula magica per risparmiare tempo sui lavori di amministrazione che schiacciano l'anima, per ottenere clienti a pagamento e per dire addio al burnout.

Con i trucchi per freelance testati in questo articolo, potete far fluire la vostra giornata in modo produttivo e avvicinarvi all'equilibrio tra lavoro e vita privata che avete sempre desiderato.

Capire il freelance: Il mio lavoro

Il freelance consiste nel lavorare in modo indipendente su progetto o su base contrattuale per più client piuttosto che essere impiegati a lungo termine da un'unica organizzazione. Se da un lato ha molte attrattive, come la flessibilità degli orari e la varietà dei lavori, dall'altro presenta anche delle sfide.

Ecco alcune conoscenze e competenze procedurali fondamentali di cui avrete bisogno per avere successo e crescere come freelance.

Conoscenze procedurali

Alcune conoscenze procedurali del freelance includono:

Capire come valutare i progetti e i client potenziali per assicurarsi che siano adatti alle vostre esigenze

Saper impostare valutazioni appropriate in base alle proprie competenze, al livello di esperienza e al budget del cliente

Imparare le best practice di contrattazione, come avere un contratto freelance solido etermini di pagamento prima di iniziare a lavorare* Familiarizzare con la fatturazione, il monitoraggio del tempo, la compilazione delle tasse e altre procedure finanziarie

Ad esempio, bloccare due ore ogni Monday mattina per l'invio delle fatture e il follow-up dei pagamenti può essere una semplice tattica procedurale che vi fa risparmiare molto tempo nella ricerca dei pagamenti.

Competenze essenziali

Al di là delle procedure, alcune competenze morbide e dure essenziali per l'esito positivo di un freelance sono:

Capacità di comunicazione : Comunicare in modo efficace con i diversi client e impostare le proprie aspettative è fondamentale. Per istanza, rispondere prontamente alle email dei clienti e chiarire le ambiguità aiuta a evitare la frustrazione

: Comunicare in modo efficace con i diversi client e impostare le proprie aspettative è fondamentale. Per istanza, rispondere prontamente alle email dei clienti e chiarire le ambiguità aiuta a evitare la frustrazione Autodisciplina : Poiché come freelance siete voi il vostro capo, dovete avere l'autodisciplina necessaria per terminare il lavoro senza supervisione. Ad esempio, attenersi a un programma di lavoro prestabilito piuttosto che fare orari irregolari aumenta la produttività

: Poiché come freelance siete voi il vostro capo, dovete avere l'autodisciplina necessaria per terminare il lavoro senza supervisione. Ad esempio, attenersi a un programma di lavoro prestabilito piuttosto che fare orari irregolari aumenta la produttività Gestione del tempo : Gestire il proprio tempo tra progetti diversi e priorità concorrenti è fondamentale per un freelance. Mantenere un calendario per monitorare tutte le scadenze può aiutarvi a completare più progetti in tempo e a non impegnarvi troppo

: Gestire il proprio tempo tra progetti diversi e priorità concorrenti è fondamentale per un freelance. Mantenere un calendario per monitorare tutte le scadenze può aiutarvi a completare più progetti in tempo e a non impegnarvi troppo Marchio personale: Costruire un marchio personale solido che risuoni con il vostro traguardo aiuta ad attirare i client che corrispondono alle vostre competenze. Inoltre, a lungo termine, aumenterà la vostra credibilità

Ora che sapete cosa serve per essere un freelance, esploriamo alcuni trucchi per freelance provati e testati per semplificare la vostra vita da freelance.

10 Trucchi del freelance per il successo

Ecco 10 consigli e trucchi collaudati per aiutarvi a mantenere la produttività e la redditività come freelance e titolare di una piccola azienda.

1. Automazione delle attività ripetute

Come freelance, Da fare ripetutamente attività amministrative specifiche: inviare email di promemoria ai client, creare fatture, preparare contratti, ecc. Ripetere manualmente queste attività può richiedere molto tempo e ridurre la produttività. La soluzione? Le Automazioni.

I flussi di lavoro automatizzati vengono eseguiti in automatico sulla base di trigger definiti dall'utente, consentendogli di concentrarsi sui progetti di valore e di servire i clienti.

Piattaforme per la produttività come ClickUp offre diverse funzionalità/funzione di automazione che possono aiutare i freelance a implementare questo hack.

Selezione di oltre 100 Automazioni per semplificare i flussi di lavoro, le attività di routine, i passaggi di progetto e altro ancora in ClickUp

Scegliete tra oltre 100 automazioni già pronte Sequenze di automazione in ClickUp per semplificare il flusso di lavoro. Oppure costruite le vostre automazioni utilizzando il linguaggio naturale tramite ClickUp Brain .

È possibile automatizzare gli aggiornamenti sullo stato dei progetti, assegnare attività al team e inviare notifiche per far fluire tutto senza problemi, senza dover intervenire in nessun passaggio.

Ad esempio, si può dire: quando lo stato dell'attività viene terminato, applicare il modello di fattura mensile e inviare un'email di richiesta di approvazione della fattura all'indirizzo email del client associato all'attività

2. Bloccare la giornata

Con i client che si contendono la vostra attenzione tramite email e ping, per non parlare delle vostre distrazioni come i social media, è facile che la vostra concentrazione venga meno. Il lavoro profondo richiede più tempo e la qualità del pensiero e della produzione ne risentono.

Un ottimo rimedio è il blocco del tempo. Uno dei metodi di produttività preferiti dai freelance e dai dipendenti a tempo pieno, consiste nel dedicare blocchi di tempo specifici nel calendario per lavorare in modo mirato su una singola attività.

La chiave per ottenere il massimo dalle sessioni di lavoro con blocco del tempo è eliminare le distrazioni durante questi intervalli. Inoltre, evitate il multitasking perché il cambio di contesto può ridurre drasticamente la produttività.

Organizzate i progetti, pianificate le sequenze e visualizzate il vostro lavoro nella flessibile visualizzazione Calendario di ClickUp

I freelance possono utilizzare La visualizzazione del Calendario di ClickUp per pianificare le giornate e le settimane. Questa funzionalità/funzione consente di trascinare le attività in fasce orarie, creando una struttura chiara per la giornata lavorativa. La sincronizzazione dei blocchi di tempo all'interno di ClickUp con Google Calendar o altri calendari esterni consente inoltre di tenere aggiornati tutti i programmi.

ClickUp dispone anche di una modalità Focus all'interno del programma Documenti di ClickUp . Consente di concentrarsi su ciò che si sta digitando eliminando le altre distrazioni presenti sul documento durante la digitazione.

È possibile scegliere tra due opzioni:

Modalità di messa a fuoco a blocco

Nella modalità di messa a fuoco in blocco, il testo e il contenuto del documento vengono oscurati per consentire all'utente di concentrarsi su ciò che sta digitando.

Utilizzate la modalità di messa a fuoco in blocco in ClickUp Documenti per concentrarvi su ciò che state digitando

Modalità di messa a fuoco della pagina

La modalità di messa a fuoco della pagina crea un'esperienza di scrittura minimalista, nascondendo le barre laterali del documento durante la digitazione.

Utilizzate la modalità di messa a fuoco della pagina in ClickUp Docs per nascondere la barra laterale e ridurre al minimo le distrazioni

3. Dite no ai perditempo

In una piccola azienda, si è tentati di dire sì a tutti i progetti e i client che si presentano. Ma non tutti i progetti sono adatti alle vostre capacità o valutazioni.

Accettare progetti sottopagati o non in linea con i vostri punti di forza porta alla frustrazione, a un lavoro di qualità mediocre e all'esaurimento nel tempo.

Ecco perché è fondamentale imparare a dire di no con gentilezza e fermezza. Rifiutate i progetti che non vi entusiasmano o che non sono adatti alle vostre competenze, valutazioni e disponibilità. All'inizio può sembrare scomodo, ma con la pratica diventa più facile.

Da fare per stabilire quali progetti accettare e quali evitare?

Con Le funzionalità di monitoraggio del tempo di ClickUp !

Monitoraggio del tempo, impostazione di stime, aggiunta di note e visualizzazione di reportistica da qualsiasi punto di ClickUp

Monitorando il tempo dedicato alle diverse attività, i freelance possono analizzare i propri flussi di lavoro e individuare le aree in cui il tempo non viene utilizzato in modo efficace. Registrate il tempo dal desktop, dal cellulare o dal browser con L'estensione gratuita per Chrome di ClickUp .

L'aggiunta di note ed etichette alle voci del tempo consente di collegare facilmente il tempo monitorato all'attività di ClickUp.

4. Programmare il lavoro amministrativo

Come freelance, è facile essere talmente presi dal lavoro sui progetti da ignorare le attività amministrative. Ma il lavoro da freelance richiede anche di fare lavori amministrativi come:

Inviare le fatture

Seguire i pagamenti

Archiviare le tasse

Gestione dei contratti

Anche se queste attività sembrano banali, trascurarle può portare a problemi significativi come problemi di flusso di cassa o sanzioni fiscali.

Per rendere più fluido il vostro viaggio da freelance, dedicate del tempo a queste attività in modo costante. In ClickUp è possibile pianificare le attività amministrative utilizzando le attività ricorrenti e le promemoria.

È possibile assegnare delle fasce orarie specificamente dedicate al lavoro di amministratore e impostare attività ricorrenti per quelle che devono essere terminate regolarmente, come la fatturazione settimanale, assicurandosi di non perdere mai queste attività essenziali.

5. Allineate il vostro marchio e il vostro background alle aspettative dei client

Volete attirare i client che fanno al caso vostro? Uno dei migliori trucchi per freelance consiste nel presentare in modo appropriato le proprie competenze ed esperienze.

Ad esempio, se vi piace lavorare con startup tecnologiche su progetti di contenuto creativo, assicuratevi che il vostro sito web, le vostre proposte e il vostro portfolio mettano in evidenza questa specialità.

Studiate il settore, lo stile e la voce del client, e adattare le vostre proposte e il portfolio di conseguenza.

Fare leva I campi personalizzati di ClickUp e i tag per monitorare i progetti dei vostri clienti in base a criteri quali il settore, la formalità, il livello di competenza, ecc. L'esame di questi tag aiuta a identificare gli schemi dei tipi di client e progetti con cui lavorate meglio. Potete quindi posizionare il vostro marchio in modo coerente per attirare questi client.

Un suggerimento veloce: utilizzate Modello di proposta di progetto client di ClickUp per snellire il processo di proposta del progetto e garantire un'esperienza di onboarding del cliente senza problemi.

6. Attenzione ai fusi orari

Quando si lavora come freelance con client internazionali e con fusi orari diversi, la comunicazione può essere complicata.

Per istanza, programmare una riunione su Zoom alle 10 del mattino, senza rendersi conto che per il client all'estero è mezzanotte, può causare frustrazione. Oppure inviare messaggi urgenti su Slack mentre il cliente dorme può avere un impatto negativo sulla sua impressione di affidabilità.

Ecco perché è fondamentale considerare le differenze di fuso orario quando si collabora a livello globale.

ClickUp lo rende più facile. Impostazione del fuso orario personale in ClickUp per evitare di confondersi con gli altri membri dell'area di lavoro, compresi i client e il team (che sono sparpagliati). In questo modo è possibile tenere sotto controllo le attività ricorrenti e le date di scadenza.

Con un po' di anticipo sui fusi orari, è possibile programmare in modo proattivo le comunicazioni e le scadenze delle attività negli orari più consoni alle esigenze di entrambe le parti. Il risultato? Clienti internazionali più felici e una reputazione globale più solida.

7. Fate pause regolari e fissate un orario di chiusura

Come freelance, è probabile che non abbiate orari di lavoro rigidi. Con la flessibilità di lavorare in qualsiasi momento, il lavoro può facilmente confondersi con il vostro tempo libero. E si può continuare a lavorare senza sosta per ore, cercando di destreggiarsi tra più client e scadenze.

Lo sapete: l'impostazione dei limiti non è negoziabile. Ma è più facile a dirsi che a farsi.

Ecco alcuni modi per farlo:

Pause : Non avete tempo per una pausa completa? Non c'è problema: fate una pausa di una virgola. Alzate lo sguardo dallo schermo e lasciate che gli occhi si concentrino su un oggetto distante per un minuto per farli riposare. Da fare un esercizio di respirazione o di meditazione di 2 minuti. Potete anche alzarvi dalla scrivania e camminare per qualche passo o semplicemente sgranchirvi le gambe

: Non avete tempo per una pausa completa? Non c'è problema: fate una pausa di una virgola. Alzate lo sguardo dallo schermo e lasciate che gli occhi si concentrino su un oggetto distante per un minuto per farli riposare. Da fare un esercizio di respirazione o di meditazione di 2 minuti. Potete anche alzarvi dalla scrivania e camminare per qualche passo o semplicemente sgranchirvi le gambe Ora di interruzione: Stabilite un'ora di interruzione in cui smettete di accettare nuove richieste di lavoro per la giornata e fate spazio al riposo e al ringiovanimento. Qualsiasi richiesta al di fuori di questo orario può aspettare fino al giorno successivo Il timer del Pomodoro in ClickUp è uno strumento pratico che vi prompt a fare pause regolari. Strutturare le sessioni di lavoro con pause incorporate aiuta a mantenere la massima produttività senza avvicinarsi al burnout.

8. Sviluppare processi e creare procedure operative standard (SOP)

Come manager operativo, dovete sviluppare processi e sistemi efficienti per completare il lavoro. È probabile che abbiate processi e attività specifiche che si ripetono nei vari progetti, come l'onboarding di nuovi client, la creazione di mappe di strategia dei contenuti, ecc.

Ricordare tutti i passaggi ogni volta che Da fare queste attività ripetitive può essere impegnativo. Piccoli ma importanti dettagli possono sfuggire.

La risposta può essere rappresentata da procedure operative standard, liste di controllo e modelli per questi processi.

Identificate i flussi di lavoro comuni del vostro progetto e create processi standardizzati su di essi utilizzando Lista di controllo delle attività di ClickUp e modelli. In questo modo il vostro lavoro risulterà più strutturato e chiaro.

Utilizzate le liste di controllo delle attività in ClickUp per tenere sotto controllo i vostri commit e modellare i processi

Ad esempio, la lista di controllo del processo di scrittura di un articolo potrebbe avere questo aspetto:

Ricerca di idee per l'argomento

Delineare la struttura

Scrivere la prima bozza

Modificare e correggere

Aggiungere la grafica

Presentare la bozza finale

Le liste di controllo possono essere utilizzate per:

Creare attività e annidare sottoattività come elenchi di cose da fare all'interno dei progetti

Aggiungere assegnatari a ogni attività o sottoattività

Modellizzare flussi di lavoro frequenti

9. Investite in voi stessi

Non cadete nella tana del coniglio dell'autocompiacimento mentre lavorate da casa; mantenere le vostre competenze aggiornate e imparare nuove abilità rilevanti vi dà un vantaggio competitivo nel mondo dei freelance. Inoltre, rende il vostro lavoro più stimolante.

Ogni mese mettete da parte un budget e un tempo dedicati all'apprendimento continuo. Utilizzatelo per seguire corsi, partecipare a conferenze, acquistare strumenti, tutto ciò che serve a migliorare le vostre capacità.

Con ClickUp Obiettivi, non perdete l'occasione di raggiungere i vostri obiettivi grazie a Sequenze chiare, traguardi misurabili e monitoraggio automatico dello stato di avanzamento

Utilizzo Obiettivi di ClickUp per dare slancio all'aggiornamento professionale. Impostate un obiettivo del tipo "Completate 16 ore di sviluppo professionale questo mese" per tenervi in conto. Suddividete l'obiettivo in piccoli compiti di apprendimento settimanali o giornalieri e programmateli come qualsiasi altra attività lavorativa.

Per istanza, un grafico freelance potrebbe bloccare 2 ore ogni venerdì per mettere in pratica nuove abilità di progettazione attraverso tutorial online.

Trattate gli obiettivi di apprendimento come se fossero delle consegne di lavoro. L'investimento sarà ampiamente ripagato quando potrete offrire ai client competenze ampliate o migliorate a valutazioni più elevate.

10. Socializzare

Lavorare in isolamento per tutto il tempo come freelance può richiedere un pedaggio. Ecco perché è essenziale trovare il tempo per le interazioni sociali significative. Programmate delle videochiamate per incontrare gli amici, partecipate a eventi di networking, impostate un coworking con altri freelance e socializzate regolarmente.

Le connessioni sociali forniscono un ringiovanimento emotivo e un supporto che aumenta la produttività. La creazione di relazioni può anche portare a referenze, collaborazioni e un senso di comunità, particolarmente importante per chi lavora in modo indipendente.

I freelance possono utilizzare ClickUp per programmare eventi di networking, tenere traccia dei contatti e gestire i follow-up. Utilizzo di Rilevamento delle collaborazioni di ClickUp è possibile lavorare con altri in tempo reale, favorendo il lavoro di squadra e l'impegno all'interno della piattaforma.

Keeper Momentum nel vostro viaggio da freelance con ClickUp

L'implementazione di questi trucchi e best practice per il freelance richiede un certo lavoro richiesto all'inizio. Ma l'appagamento derivante dal successo della vostra carriera lo rende del tutto utile.

Quando automatizzate le attività ripetitive, bloccate il tempo libero da distrazioni, stabilite dei limiti e coltivate le vostre capacità, la produttività e la redditività come freelance crescono in modo esponenziale.

Inoltre, questi trucchi per freelance aiutano a evitare la frustrazione e il burnout, consentendo un esito positivo sostenibile. La chiave è iniziare in piccolo. Concentratevi sull'implementazione di un solo hack alla volta, finché non diventa un'abitudine, prima di aggiungerne un altro. Utilizzate strumenti come ClickUp per semplificare il processo.

Nel giro di pochi mesi lavorerete a livelli più alti rispetto a quelli precedenti. E vi godrete ancora di più il viaggio da freelance. Iscrivetevi a ClickUp e usufruisci di tutti questi vantaggi oggi stesso!

FAQ

1. Qual è il modo più semplice per diventare freelance?

Il modo più semplice per diventare freelance è quello di iniziare a offrire servizi in linea con le proprie competenze e di contattare potenziali client all'interno della propria rete di contatti immediata e allargata. Molti freelance trovano il loro primo progetto su siti popolari come Fiverr e Upwork.

Ecco una guida rapida per aiutarvi a iniziare:

Identificate un insieme di competenze che potete monetizzare. Ad esempio, copywriting, progettazione grafica, sviluppo di software, ecc. Questo vi aiuterà a definire la vostra nicchia

Create una presenza online dove il vostro traguardo possa trovarvi: siti e piattaforme di freelance o piattaforme di networking professionale come Twitter e LinkedIn

Sviluppate il vostro portfolio offrendo i vostri servizi e acquisendo esperienza o creando dei campioni di lavoro

Iniziate a fare rete con altri freelance e professionisti. Mantenete le vostre interazioni umane e non rivolgetevi a loro solo per ottenere ingaggi

Rivolgetevi direttamente ai potenziali client e proponete i vostri servizi come soluzioni ai loro problemi

Suggerimenti professionali: La creazione di un profilo su LinkedIn e la creazione di una rete di contatti possono mettervi in contatto con i potenziali client senza le difficoltà del cold pitching o delle offerte di lavoro sulle piattaforme per freelance. Offrire competenze freelance come il web design, la scrittura o la consulenza nella vostra comunità locale vi permette di iniziare senza una complessa infrastruttura online.

2. Come posso migliorare il mio lavoro di freelance?

Implementate i trucchi del freelance, ad esempio sviluppando le vostre competenze principali e le competenze trasversali. Semplificate i flussi di lavoro utilizzando strumenti di project management come ClickUp e utilizzate modelli e procedure operative standard per risparmiare tempo nelle attività ripetibili.

Cercate un tutoraggio da parte di freelance esperti, seguite corsi online sulle competenze aziendali e continuate a espandere i vostri servizi per aumentare le capacità.

Infine, non dimenticate di bloccare il tempo per il lavoro profondo, di programmare pause regolari, di dire no ai progetti che fanno perdere tempo e di trovare un compagno di responsabilità che vi mantenga motivati.

3. Qual è l'abilità migliore per i freelance?

Più che le competenze specifiche, le competenze trasversali come l'automotivazione, la disciplina, la comunicazione e la gestione del tempo sono fondamentali per l'esito positivo del freelance.

Competenze molto richieste come la programmazione, la scrittura, il design grafico, il marketing digitale e la consulenza rendono più facile attirare i client.

Essere un generalista adattabile, in grado di fornire servizi diversi come i social media, il web design, il supporto agli amministratori e così via, apre maggiori opportunità.