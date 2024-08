Modelli gratuiti di lavagne di visione digitali per ispirare il vostro team

Perché dovrebbe servire una vision board per il progetto di lavoro del team? Non servono per piani personali, affermazioni e obiettivi di cura di sé ?

Sono certamente ottime per tutto questo, ma le vision board sono anche un fantastico strumento aziendale. Catturano le stesse informazioni che si possono inserire in elenchi e documenti, ma in modo visivo. Inoltre, sono un modo per comunicare l'aspetto e la sensazione del prodotto in un'immagine. 🖼️

Prima di tirare fuori forbici, adesivi e colla stick, ricordate che è necessario mantenere le cose efficienti in azienda. Il prodotto finale deve essere qualcosa da condividere digitalmente con il team e l'azienda. E si vuole evitare a tutti i costi il luccichio.

È qui che entra in gioco il modello di vision board di ClickUp. Vi permette di creare in modo collaborativo qualsiasi tipo di vision board di cui il vostro team abbia bisogno e di aggiornarlo allo stato del progetto.

Questo articolo contiene alcune indicazioni di base sui modelli di vision board. Condivideremo anche alcuni dei nostri preferiti, così sarete sicuri di guadagnarvi una stella d'oro dal vostro team (anche se non l'avete ottenuta in Arti e Mestieri). ⭐

Cos'è un modello di Bacheca?

Una bacheca personale, talvolta chiamata bacheca dei sogni, bacheca della manifestazione o bacheca degli obiettivi, è una rappresentazione visiva degli obiettivi della vostra vita personale o della vostra vita obiettivi professionali e desideri per il futuro. Di solito si tratta di un collage di parole e immagini ritagliate e incollate su una bacheca, pensato per fornire ispirazione, motivazione e pensieri positivi.

Per un'azienda, la vision board di un prodotto è simile. Ma invece degli obiettivi di vita, si concentra sugli obiettivi di un prodotto a cui il team sta lavorando. Il documento cattura gli obiettivi e lo stato ideale del prodotto in un formato digitale che il team può creare, rivedere e consultare in modo cooperativo.

Quando si crea una vision board, dovrebbe funzionare come uno strumento che guida la creazione di vision board da catturando gli OKR per un prodotto o un progetto . Il modello guida il team nelle attività di sviluppo delle vision board e può anche aiutare il team a prendere decisioni sulla visione del prodotto.

La disposizione, i colori e le immagini di una vision board di prodotto catturano gli aspetti emotivi e creativi del prodotto, non solo quello che fa ma anche come fa sentire gli utenti. Quando si crea una scheda di visione, la si guida anche nella connessione tra la visione aziendale e l'identità del marchio.

Cosa rende un buon modello di Vision Bacheca?

Creare una Bacheca non significa solo creare virtualmente un collage di foto. È un piccolo progetto in sé, e un buon modello di vision board guida il team attraverso il processo e suggerisce il layout.

Nella maggior parte dei casi, sono necessari due modelli: uno per gestire il processo di creazione della Bacheca e l'altro per aiutarci con l'aspetto e l'atmosfera della stessa.

Ecco alcune caratteristiche di un buon modello di vision board:

Si concentra sugli obiettivi aziendali e non su quelli personali

Include facilmente la visione e il marchio aziendale

Supporta un ambiente in cui i membri del team possono lavorare alla vision board contemporaneamente

Guida l'utente nella rappresentazione dei contributi degli stakeholder, della segmentazione del mercato, del branding, della funzione e delle informazioni sul target di mercato

Incoraggia l'uso di immagini, colori, testi, font, citazioni ispirazionali e altri tipi di media

Conserva tutte le idee della vision board in un formato attraente e professionale, pronto per le presentazioni

Lavora all'interno del vostro strumento di progetto

Chi non ama il gratis? L'uso di un modello gratis riduce la pressione quando si crea una vision board per la prima volta

3 Modelli di Vision Bacheca gratis da usare nel 2024

Il punto di partenza per definire la visione del vostro prodotto è uno di questi modelli di vision board facili da usare.

1. Modello di scheda di visione di ClickUp

Scarica questo modello

Per distinguersi dalla concorrenza è necessario avere una visione chiara del prodotto. Questo modello gratis Modello di Vision Bacheca di ClickUp aiuta il team a descrivere la funzione del prodotto, il traguardo, i client e gli utenti.

Una volta definite le basi, è possibile approfondire e rappresentare i problemi che il prodotto affronterà e le risorse necessarie per il successo. Quando il team inizia a organizzare il progetto della vision board, troverà quattro campi personalizzati utili e diverse categorie per ogni attività dell'elenco Da fare:

Visione: Riassume il quadro generale e la sensazione complessiva, sia che si tratti dell'intero prodotto o di un sottoinsieme del prodotto o del progetto

Riassume il quadro generale e la sensazione complessiva, sia che si tratti dell'intero prodotto o di un sottoinsieme del prodotto o del progetto Necessità: Condivisione di ciò che è necessario per completare le attività di ciascuna parte della vision board come team

Condivisione di ciò che è necessario per completare le attività di ciascuna parte della vision board come team Gruppo target: Scegliete tra una serie di gruppi demografici predefiniti in modo da poter assegnare un pubblico e uno scopo a ogni parte della vostra visione

Scegliete tra una serie di gruppi demografici predefiniti in modo da poter assegnare un pubblico e uno scopo a ogni parte della vostra visione Obiettivi aziendali: Contestualizzate il prodotto, il progetto o le attività identificando l'impatto che sperate di avere sulla vostra azienda, grande o piccola che sia

Questo modello di progetto di livello intermedio guida il team nella raccolta delle idee da includere nella vision board. Il progetto viene suddiviso in visione, traguardo, obiettivi aziendali e necessità.

Per ognuno di questi, i membri del team possono assegnare ed eseguire attività in modo collaborativo, assegnare priorità a ogni passaggio sviluppare liste di controllo e condividere i media che finiranno sulla vision board.

Il modello fornisce anche una pratica guida "Inizia da qui" per i membri del team su come sfruttare il modello e sviluppare un'ottima vision board. La guida spiega la struttura del progetto definita nel modello, oltre a un'utile panoramica su cosa sia una vision board e sul perché sia necessaria per il vostro prodotto.

Si tratta di promemoria a cui tutto il team può fare riferimento mentre lavora alla propria vision board.

Inoltre, poiché il modello costruisce il progetto della vision board in ClickUp, è possibile monitorare del tempo, chattare, documentare e pianificare, piano giornaliero delle attività e persino la generazione di testi IA come parte del processo. È inoltre possibile utilizzare la lavagna online di ClickUp per creare i propri grafici.

2. Modello di lavagna online ClickUp Vision Bacheca

Scaricate questo modello

Offriamo anche un modello di lavagna visionaria gratis per i pensatori visivi con elementi di design Whiteboard per ottenere esattamente ciò di cui avete bisogno. Il Modello di lavagna online ClickUp Vision completa il modello di lavagna per progetti.

Fornisce una struttura semplice per delineare e specificare gli oggetti e lo stato ideale del prodotto. Oppure, usatelo come mood board per l'ispirazione del prodotto, per fare brainstorming collaborativo su tutto, dal design al marketing.

Il modello ha un codice colore che suddivide la vision board in:

Visione

Gruppo di traguardo

Bisogni

Produttività

Valore

Ciascuna di queste sezioni è corredata da icone descrittive che potete mantenere o modificare per riflettere lo stile della vostra azienda o del vostro marchio. Questo modello vi permette di iniziare a definire in modo creativo la vostra visione del prodotto. Se avete ammirato modelli di vision board colorati ed eleganti come quelli offerti da Canva, questo è il modello che fa per voi. Vi offre il fascino visivo di una vision board artistica, oltre alla funzione e all'integrazione degli strumenti di ClickUp.

Questo modello gratis si collega direttamente a La lavagna online di ClickUp in cui è possibile accedere a tutte le opzioni di strumenti di progettazione di cui avete bisogno. Potete aggiungere testi, immagini, icone, video e molto altro ancora da un'interfaccia semplice da usare integrata nel vostro sito strumento di project management con tutte le funzionalità di collaborazione che utilizzate ogni giorno.

Questo è anche un modello di vision board stampabile, quindi se volete potete appenderlo su un cartellone e modificarlo nel mondo fisico. come file PDF. Questo modello è un punto di partenza per dare sfogo alla vostra creatività.

3. Modello di visione e valori ClickUp

Scarica questo modello

I termini "visione" e "valori" vengono spesso utilizzati. Ma sono più che parole d'ordine per rendere convincente una presentazione. Senza una visione e senza i valori necessari per realizzarla, i progetti e le produttività possono risultare insufficienti o vuoti.

Naturalmente, passare dal quadro generale della visione del prodotto ai dettagli importanti, come i valori necessari per raggiungere tale visione, richiede tempo e lavoro richiesto. Questo processo di pensiero a volte può essere difficile da comprendere, soprattutto se si proviene da un settore più tecnico. Ma non preoccupatevi. Abbiamo un modello anche per questo. Modello di visione e valori di ClickUp consente a voi e al vostro team di passare attraverso il processo di mappatura di tutti gli elementi necessari per documentare in modo completo la direzione che volete dare alla vostra azienda o al vostro progetto. Consideratelo come un foglio di lavoro da completare prima di costruire la vostra vision board digitale.

Include sezioni su:

Visione

Missione

Strategie, compresi i vantaggi competitivi e la strategia di prodotto

Oggetti aziendali, compresi obiettivi e metriche

Elementi di azione

Valori del cliente

Segmenti di clienti

Il modello sfrutta tutte le funzionalità disponibili in un documento ClickUp e il suo layout è attraente e attira l'attenzione, quindi non è necessario ricorrere a un grafico per ripulirlo. Sono presenti segnaposti per il nome e il marchio del prodotto e icone per ogni sezione.

E c'è un sacco di supporto incorporato. Il modello include note che spiegano lo scopo di ogni sezione e come completare al meglio quella parte del documento, in modo che voi e il vostro team possiate chiarire insieme i vostri valori e la vostra visione.

Poiché il nuovo documento si trova all'interno di un progetto ClickUp, il team può lavorare insieme alle sezioni, collaborando durante l'iterazione. E una volta che avrete messo a punto tutto, avrete un documento di alta qualità e di grande impatto che potrete usare come riferimento nel vostro team e condividere con tutti gli stakeholder.

Benefici dell'uso di una Bacheca delle Visioni per il team

La maggior parte dei team utilizza una Bacheca perché un'immagine vale più di mille parole. Tuttavia, l'atto di creare una Bacheca è ancora più importante. Il processo creativo di prendere le idee del team e consolidarle in grafici e testi aiuta il team a pensare e a prendere decisioni sul prodotto.

Supponiamo che il vostro team sia incaricato di sviluppare una nuova campagna di marketing digitale per i social media. Probabilmente avete un mucchio di email e proposte che delineano le metriche, i dati demografici di riferimento, lo stile grafico, la messaggistica del marchio e le altre decine di cose che il team deve sapere per eseguire una campagna di successo.

Per farli arrivare di fronte a un lavagna online con un modello di vision board ben progettato è come versare tutte le idee relative a un progetto in un imbuto e finire con una visione focalizzata e completata di ciò che il team sta cercando di produrre.

Una volta condivisa, una vision board mantiene il team in attività e può tirarlo fuori dagli impicci per guardare al vero quadro generale del progetto. Non dimenticate che alcune persone imparano e comunicano visivamente e la natura grafica di una vision board può far risparmiare ore di email e conversazioni.

Per riepilogare, un'ottima vision board può aiutarvi:

Identificare se il vostro prodotto è superiore agli standard

Verificare se il prodotto soddisfa i requisiti della vostra azienda

Creare una strategia di prodotto

Migliorare le funzionalità/funzione del prodotto

Comprendere le esigenze del vostro traguardo e sviluppare piani d'azione

Favorire la collaborazione del team e l'impostazione degli obiettivi, mantenendo tutti al lavoro per un oggetto unificato

I vantaggi della creazione e dell'utilizzo di una vision board dipendono da un fattore importante. Il team deve utilizzare questo potente strumento per tutta la durata del progetto. Iniziate con un buon modello di vision board che permetta al team di crearlo, modificarlo e consultarlo regolarmente, non come qualcosa di appeso a una parete virtuale da qualche altra parte.

Domande frequenti sui modelli di bacheca di visione

Da dove vengono ai team le idee per la vision board?

Quando i team si riuniscono per creare una vision board, è importante favorire la collaborazione e la comunicazione aperta. Iniziate programmando una riunione di lavoro sessione di brainstorming in cui tutti possono contribuire con le loro idee e visioni per il futuro del team.

Incoraggiate i membri del team a condividere obiettivi, aspirazioni e valori. Adottare un approccio collettivo alla raccolta di ispirazioni visive, come immagini, citazioni e simboli, che rappresentino la visione condivisa dal team.

Una Vision Bacheca virtuale è migliore di una Vision Bacheca fisica?

Mentre le vision board tradizionali sono collage fisici creati su cartelloni o lavagne di sughero, è possibile creare vision board digitali utilizzando strumenti o app online. Sia le vision board fisiche che quelle digitali possono essere efficaci per visualizzare gli obiettivi e le aspirazioni.

Quali domande dovrei pormi prima di creare una bacheca?

Riflettere sull'anno passato e su ciò che si vorrebbe cambiare o migliorare è un utile punto di partenza. Anche chiedersi di cosa si ha più bisogno in questo momento, cosa si ama della vita e quale storia si sta raccontando su se stessi può fornire spunti preziosi.

Utilizzate i modelli di Vision Bacheca per ispirare il vostro team

È sempre meglio sapere a che titolo si sta lavorando prima di iniziare un nuovo prodotto o progetto. Le Bacheche sono uno strumento potente per catturare ciò che il team ha bisogno di sapere e per mantenerlo in contatto con le persone nella stessa direzione per tutta la durata del progetto.

Creativi o tecnici, collaboratori individuali o team leader, tutti hanno lo stesso problema all'inizio di un progetto: capire da dove cominciare. Ma con i modelli di vision board di ClickUp, avete un punto di partenza collaudato ed efficiente per il vostro viaggio nella vision board. E avete iniziato il processo in una piattaforma collaborativa e facile da usare.

Questi modelli di vision board vi aiutano a gestire il processo di creazione della vision board, a disporla su una lavagna online di ClickUp e a documentare il quadro generale. Uno di questi modelli guida il team nel processo di ancoraggio della visione ai valori. Considerateli come un kit per la vision board, dove avete tutto ciò che vi serve per iniziare. 🏃

Se siete già utenti di ClickUp, aggiungete subito un modello alla vostra area di lavoro. Se non avete ancora provato la nostra potente piattaforma di project management e collaborazione, iscrivetevi a una versione di prova gratuita di ClickUp e fai un giro di prova, con i brillantini opzionali. ✨