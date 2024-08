10 modelli di mappa delle carriere per potenziare il percorso di crescita del vostro team’

I manager svolgono un ruolo cruciale nell'aiutare i propri dipendenti a raggiungere i loro obiettivi di carriera. 🏆

I modelli di mappa di carriera sono uno strumento potente per aiutare i manager e i membri del loro team a identificare le opportunità di crescita professionale e a supportarli con una tabella di marcia per raggiungere le tappe fondamentali.

Nel mercato del lavoro odierno, frenetico e competitivo, i dipendenti devono sviluppare costantemente nuove competenze e conoscenze per progredire nella loro carriera. Per i nuovi assunti è essenziale personalizzare l'esperienza di onboarding per fornire un quadro chiaro di come avere successo nel proprio ruolo.

I modelli di roadmap di carriera aiutano anche le organizzazioni a trattenere i talenti, offrendo ai dipendenti l'opportunità di raggiungere il loro pieno potenziale. Sostenere la crescita dei dipendenti dimostra al team che la leadership investe nel loro futuro e vuole che crescano con l'azienda.

Scoprite cosa sono i modelli di career map, cosa rende un buon modello e 10 dei migliori modelli di career roadmap che potete utilizzare per preparare il percorso di crescita del vostro team.

Che cosa sono i modelli di mappa di carriera?

I modelli di mappa di carriera sono strumenti visivi e motivazionali che aiutano i dipendenti e i loro manager a identificare gli obiettivi di carriera valutare le capacità e le competenze attuali e delineare un piano d'azione per raggiungere tali obiettivi.

Possono includere sezioni per definire Obiettivi SMART identificare la formazione e la opportunità di sviluppo , metriche di produttività e di monitorare i progressi nel tempo. I modelli di roadmap di carriera possono essere personalizzati per adattarsi alle esigenze specifiche e agli obiettivi di carriera di ciascun individuo.

Cosa rende un buon modello di Career Map?

Un buon modello di mappa di carriera deve essere facile da usare e da capire. Dovrebbe suddividere gli obiettivi di carriera misurabili, valutare le abilità e le competenze attuali o particolari e delineare gli elementi d'azione e gli obiettivi da raggiungere abitudini di lavoro per raggiungere tali obiettivi.

Per garantire l'efficacia della mappa delle carriere, è necessario che sia facilmente accessibile e integrata nei flussi di lavoro esistenti. È utile collegare la mappa delle carriere di ciascun dipendente alle agende individuali, alle mansioni pertinenti o alle attività di alle revisioni delle prestazioni per tenere a mente il piano e facilitare i controlli regolari.

Nel caso in cui le priorità di un dipendente cambino, la mappa delle carriere deve consentire la personalizzazione per adattarsi al ruolo o alle esigenze specifiche di ciascun dipendente e ai suoi obiettivi di carriera. Le mappe di carriera dei dipendenti devono essere aggiornate regolarmente per riflettere le modifiche agli obiettivi di carriera e mostrare i progressi compiuti nel tempo.

In che modo le mappe di carriera motivano i dipendenti?

Mappe di carriera forniscono ai dipendenti un senso di orientamento e di scopo nel loro lavoro. Quando i dipendenti hanno una chiara percezione delle aspettative e dell'aspetto del successo, è meno probabile che si sentano bloccati nel loro ruolo attuale, il che può portare al disimpegno e alla mancanza di motivazione.

I manager possono anche utilizzare le mappe di carriera per promuovere una cultura di trasparenza ed equità. Quando i dipendenti comprendono i criteri di promozione e avanzamento, è più probabile che credano che i loro datori di lavoro prendano decisioni basate sul merito. Questo può portare a una maggiore fiducia nell'organizzazione e a un maggiore senso di lealtà tra i dipendenti.

10 Modelli di mappe di carriera

La costruzione di un team produttivo e di successo inizia con gli strumenti giusti per promuovere la crescita e lo sviluppo professionale a lungo termine. Utilizzate i seguenti modelli di roadmap di carriera per supportare i dipendenti nel loro percorso professionale.

1. Modello di percorso di carriera ClickUp

Modello di percorso professionale ClickUp

Avete bisogno di impostare rapidamente un dipendente con obiettivi di carriera chiaramente definiti? Utilizzate il modello Modello di percorso di carriera ClickUp per creare un piano di carriera dettagliato che tenga conto delle aspirazioni personali e degli obiettivi organizzativi per promuovere le opportunità di crescita.

Aggiungete sezioni per identificare le abilità e le competenze chiave, piani d'azione per ogni obiettivo e metriche target su cui concentrarsi. Potete anche usare questo modello per tenere traccia dei progressi in un unico posto per una solida tabella di marcia della carriera. Scaricate questo modello

2. Modello di piano di sviluppo dei dipendenti ClickUp

Modello di piano di sviluppo dei dipendenti ClickUp

Ogni dipendente apporta un insieme unico di punti di forza e conoscenze a un team o a un reparto. Seguite il Modello di piano di sviluppo dei dipendenti ClickUp per creare un piano di sviluppo per migliorare le capacità e le competenze dei dipendenti. Questo modello include sezioni per l'identificazione delle aree di sviluppo, la definizione degli obiettivi e la definizione delle competenze creare piani d'azione per raggiungere tali obiettivi. Scarica questo modello

3. Modello di piano di sviluppo personale ClickUp

Modello di piano di sviluppo personale ClickUp

Aiutare i membri del team a prendere in mano il proprio piano di sviluppo personale e di carriera comporta numerosi vantaggi sia per il dipendente che per l'organizzazione. Quando i dipendenti hanno la possibilità di identificare le proprie aree di sviluppo e di creare piani attuabili per affrontarle, è più probabile che siano impegnati e motivati nel loro lavoro.

Il Modello di piano di sviluppo personale ClickUp aiuta i dipendenti a creare una tabella di marcia per la crescita e lo sviluppo personale. Il modello comprende sezioni per la definizione degli obiettivi personali, l'identificazione dei punti di forza e di debolezza e la creazione di piani d'azione per raggiungere gli obiettivi di carriera. Scarica questo modello

4. Modello di rapporto sulle prestazioni di ClickUp

Modello di rapporto sulle prestazioni di ClickUp

Senza un'adeguata documentazione, è facile cadere nella trappola del recency bias. Si tratta di un pregiudizio cognitivo che privilegia gli eventi recenti rispetto a quelli storici, e che spesso si verifica quando non ci sono fatti o metriche a cui fare riferimento al momento della revisione delle prestazioni.

Il Modello di rapporto sulle prestazioni di ClickUp è stato progettato per aiutare i manager a valutare accuratamente le prestazioni dei dipendenti per ottenere il miglior piano di carriera. Il modello include sezioni per tracciare i progressi verso gli obiettivi, identificare le aree di miglioramento e creare piani d'azione per affrontare i gap di performance. Scarica questo modello

5. Modello di valutazione delle prestazioni ClickUp

Modello di valutazione delle prestazioni ClickUp

Il Modello di valutazione delle prestazioni ClickUp è un modello personalizzabile che aiuta i manager e i dipendenti a prepararsi per le valutazioni delle prestazioni. Il modello include sezioni per la valutazione delle prestazioni, l'identificazione delle aree di miglioramento e la creazione di piani d'azione per affrontare le lacune delle prestazioni.

Con questo modello, i dipendenti possono arrivare preparati alle valutazioni delle prestazioni con esempi concreti dei loro risultati e delle aree di opportunità. Il modello può anche aiutare i manager a facilitare conversazioni produttive con i loro dipendenti e a fornire un feedback fattibile sulle aree di miglioramento.

Utilizzando questo modello, i manager possono creare un ambiente più trasparente e collaborativo che promuove la responsabilità, la crescita e lo sviluppo! Scarica questo modello

6. Modello di piano ClickUp 30-60-90 giorni

Modello di piano ClickUp 30-60-90 giorni

Un onboarding di successo inizia con la preparazione. Il Modello di piano ClickUp 30-60-90 giorni è stato progettato per aiutare i nuovi assunti a creare un una tabella di marcia per il successo nei primi 90 giorni di lavoro .

Il modello comprende sezioni per la definizione degli obiettivi, l'identificazione delle opportunità di formazione e sviluppo e la creazione di piani d'azione per raggiungere tali obiettivi.

Con questa risorsa, i manager possono fornire ai nuovi assunti una chiara comprensione delle loro responsabilità lavorative, degli obiettivi organizzativi e delle aspettative. Scarica questo modello

7. Modello di matrice di bonus ClickUp

Modello di matrice di bonus ClickUp

Chi non ama i programmi di incentivazione? Mostrate i vantaggi offerti ai dipendenti per il raggiungimento di specifici traguardi per dare una spinta in più!

Il Modello di matrice del bonus ClickUp è un modello personalizzabile che aiuta i manager a calcolare i bonus dei dipendenti in base alle prestazioni. Il modello include sezioni per la definizione dei criteri di rendimento, il calcolo degli importi dei bonus e il monitoraggio dei pagamenti dei bonus. Scarica questo modello

8. Modello di lavagna ClickUp Roadmap

Modello di lavagna ClickUp Roadmap

Il Modello di lavagna ClickUp Roadmap è un modello di pianificazione universale che aiuta i team a creare una tabella di marcia visiva per la definizione dei progetti . Il modello di piano di carriera comprende sezioni per la definizione degli obiettivi del progetto, l'identificazione dei principali pietre miliari e creare piani d'azione per raggiungere questi obiettivi all'interno delle loro roadmap di carriera. Scarica questo modello

9. Modello di piano d'azione per obiettivi SMART di ClickUp

Modello di piano d'azione per obiettivi SMART di ClickUp

Il Modello di piano d'azione per obiettivi SMART di ClickUp è un modello personalizzabile che aiuta gli individui e i team a stabilire obiettivi SMART e a creare piani d'azione per raggiungerli. Tra i modelli di roadmap di carriera, questo include sezioni per la definizione di obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e vincolati nel tempo. Scarica questo modello

10. Modello di diagramma delle pietre miliari ClickUp

Modello di diagramma delle pietre miliari di ClickUp

Il Modello di diagramma delle pietre miliari di ClickUp è un modello personalizzabile che aiuta i team a visualizzare le tappe e le scadenze del progetto. Il modello comprende sezioni per l'identificazione delle tappe fondamentali, la definizione delle scadenze e il monitoraggio dei progressi verso tali tappe. Scaricate questo modello

