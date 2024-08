10 modelli gratuiti di piani a 30-60-90 giorni in PPT e ClickUp

Iniziare un nuovo lavoro può essere stressante. Cosa si deve fare esattamente? A chi potete chiedere aiuto? E come si fa a sapere se si soddisfano le aspettative? 👀

Maggiore è la chiarezza e la guida di un nuovo dipendente, maggiori sono le probabilità che riesca a mettersi in gioco e a iniziare a dare il proprio contributo all'azienda il prima possibile. Ecco perché un modello di piano di 30-60-90 giorni vale tanto oro quanto pesa, sia per i nuovi assunti che per i responsabili delle assunzioni. ✨

Che cos'è un modello di piano di 30-60-90 giorni?

Un modello di piano a 30-60-90 giorni descrive tutti i compiti da svolgere nei prossimi tre mesi, completi di obiettivi e traguardi, con tappe a 30, 60 e 90 giorni. 🛠️

Un modello di piano a 30-60-90 giorni può essere utilizzato dai responsabili delle assunzioni per aiutare a supervisionare i nuovi membri del personale o dai nuovi assunti stessi. Ma questo tipo di modelli non si limita ai nuovi dipendenti: un modello di piano di 30-60-90 giorni può essere utilizzato da chiunque abbia bisogno di un piano di lavoro

piano di progetto

con chiare pietre miliari.

Nel contesto del processo di assunzione, questi servono come

modelli di definizione degli obiettivi

per supportare i nuovi assunti in modo che possano ambientarsi rapidamente nell'ambiente di lavoro e nella nuova cultura aziendale. Un modello di piano di 30-60-90 giorni può aiutarli a comprendere l'ambito di lavoro del loro nuovo ruolo.

Ordinare le attività in modo semplice e veloce e creare visualizzazioni a cascata con un solo clic per essere sempre all'avanguardia e dare priorità alle cose importanti

Questo tipo di modello può anche aiutare i nuovi assunti ad apprendere come

stabilire le priorità dei compiti

e di sapere chi sono i principali stakeholder del progetto

struttura di gestione del progetto

in modo da poter iniziare a costruire relazioni. Con aspettative chiare, i nuovi dipendenti sanno esattamente cosa fare fin dall'inizio, riducendo lo stress e il sovraccarico,

promuovendo l'autodisciplina

e di prepararli al successo.

Per i responsabili delle assunzioni, un modello di piano di 30-60-90 giorni aiuta a responsabilizzare il nuovo personale durante il processo di inserimento. Assicura che i nuovi assunti lavorino sui compiti giusti, in linea con gli obiettivi dell'azienda. E serve come

strumento di monitoraggio dei dipendenti

che si rivela molto utile nella preparazione delle valutazioni delle prestazioni.

In un contesto più ampio, i project manager e gli imprenditori possono anche utilizzare un modello di piano a 30-60-90 giorni come

strumento di pianificazione strategica

per aiutarli

a stabilire le priorità dei progetti

creare un

ambito di lavoro

, stabilire obiettivi chiave misurabili, e seguire i progressi delle loro nuove iniziative. 📚

Cosa rende un buon modello gratuito di piano a 30-60-90 giorni?

Un buon modello di piano di 30-60-90 giorni è modificabile e aiuta a snellire le attività e a ottimizzare la produttività in linea con le esigenze del cliente

con un piano aziendale

. Il modello:

Indica la missione dell'azienda e il modo in cui il ruolo del nuovo membro del team contribuisce a tale missione

Suddivide gli obiettivi a lungo termine in obiettivi a breve termine che possono essere raggiunti nei prossimi 30, 60 e 90 giorni

Assicura che tutti gli obiettivi siano SMART, cioè specifici, misurabili, raggiungibili, realistici e limitati nel tempo

Chiarisca le priorità, in modo che i dipendenti possano occuparsi prima dei compiti più urgenti e importanti

Specifica le metriche chiave che fungono da indicatori di performance, rendendo il piano di lavoro i deliverable del nuovo lavoro misurabili

Nomina i principali stakeholder e chiarisce quali sono i loro ruoli

Elenca le risorse a cui i nuovi dipendenti possono rivolgersi per ottenere supporto

In una frase, fornisce aspettative molto chiare, rendendo più facile per il nuovo dipendente - o per il project manager o l'imprenditore che utilizza il modello di piano di 30-60-90 giorni - soddisfarle. 🤩

10 Modelli gratuiti di piano a 30-60-90 giorni da usare nel 2024

La buona notizia è che non dovete partire da zero per mettere insieme il vostro piano di 30-60-90 giorni. Ci sono molti modelli gratuiti disponibili online, ognuno dei quali ha un obiettivo leggermente diverso.

Scegliete il vostro modello gratuito di piano di 30-60-90 giorni in base ai vostri obiettivi e alla quantità di dettagli che volete includere.

Non riuscite a decidere quale sia il modello più adatto a voi? Non preoccupatevi, siamo qui per aiutarvi. Ecco la nostra carrellata dei migliori modelli gratuiti di piano di 30-60-90 giorni. ✨

1. Modello di piano ClickUp 30-60-90 giorni

Il

Modello di piano ClickUp 30-60-90 giorni

è una manna per i responsabili delle assunzioni. Aiuta a creare una struttura per l'onboarding dei nuovi assunti, in modo che siano a regime entro i primi tre mesi.

Il Piano di onboarding fornisce una tabella di marcia da seguire, suddividendo gli obiettivi specifici in compiti da svolgere nel primo mese, nel secondo e nel terzo mese. Nel frattempo, la lavagna di onboarding visualizza promemoria amichevoli degli obiettivi da raggiungere. Grazie ai campi personalizzati che specificano la Fase di Onboarding e il Responsabile di ciascun compito, i nuovi membri del personale si sentiranno supportati fin dal primo giorno.

Il modello include anche un calendario per

per aiutare a programmare tutte le attività di onboarding

e una funzione di chat per consentire ai lavoratori di connettersi con i loro nuovi membri del team e di chiedere rapidamente aiuto quando ne hanno bisogno.

Per una rapida panoramica di tutte le attività del nuovo assunto, quattro schede colorate mostrano le attività completate, in corso, ancora da svolgere e in pausa in attesa di input da parte di qualcun altro. 📚

2. Modello di obiettivo giornaliero ClickUp

Molto simile a un modello di piano di 30-60-90 giorni, questo modello per principianti

Modello di obiettivo giornaliero ClickUp

aiuta voi e il vostro nuovo assunto a pianificare gli obiettivi per i prossimi 30, 60 o 90 giorni, o per il periodo di tempo che desiderate, e quindi a definire i compiti per aiutarli a raggiungerli.

Gli obiettivi possono essere di tipo professionale o personale. Durante il percorso, il modello ricorda di verificare che gli obiettivi siano SMART-specifici, misurabili, raggiungibili, realistici e limitati nel tempo (in altre parole, hanno una data di completamento).

I compiti vengono visualizzati in Note giornaliere. Per ogni nota è possibile aggiungere allegati e specificare il tipo di nota, ad esempio se si tratta di un compito, di una riflessione, di un'idea o di una gratitudine.

È anche possibile fare un passo indietro per vedere il quadro generale nell'elenco completo delle note. Le icone di stato colorate consentono di capire rapidamente quali compiti sono stati completati, quali sono stati esaminati da altri stakeholder e quali devono ancora essere svolti, in modo da poter supportare il nuovo membro del team nel raggiungimento dei suoi obiettivi.

3. Modello di inserimento dei dipendenti ClickUp

Il

Modello di inserimento dei dipendenti di ClickUp

consente a tutto il team di essere sulla stessa lunghezza d'onda quando c'è un nuovo membro. Inoltre, mantiene tutti allineati con gli obiettivi del team durante il processo di onboarding.

Questo tipo di modello illustra chiaramente la descrizione del lavoro del nuovo assunto, includendo la missione e la visione del ruolo e le responsabilità principali di questa nuova posizione. Gli obiettivi di onboarding per il periodo di tempo scelto sono elencati, insieme ai compiti chiave da svolgere.

Un campo personalizzato consente di specificare quali compiti devono essere svolti durante ogni settimana di onboarding, mentre le ClickApp aiutano a stabilire le priorità, a stimare i tempi, a elencare più assegnatari, se necessario, e a evidenziare eventuali dipendenze relative ai compiti.

Le schede colorate consentono di vedere facilmente quali compiti sono stati completati, quali sono in corso e quali restano da svolgere. I nuovi dipendenti possono anche segnalare il lavoro pronto per la revisione o quello per cui hanno bisogno di aiuto. 👀

4. Modello di piano d'azione per obiettivi SMART di ClickUp

Modello di piano d'azione per obiettivi SMART di ClickUp

vi aiuta a definire gli obiettivi con il vostro nuovo collaboratore e poi lo aiuta a raggiungere gli obiettivi prefissati.

I campi personalizzati consentono di specificare il tipo di compito, di stabilire le priorità e di elencare gli ostacoli che potrebbero intralciare il raggiungimento degli obiettivi.

La timeline offre una panoramica dell'intero progetto, mentre i campi di stato colorati indicano se un compito è in fase di pianificazione, pronto ma non ancora iniziato, in fase di esecuzione, completato o in fase di valutazione.

È anche possibile vedere lo stato di salute di un obiettivo, se è attualmente in linea con i tempi e con il budget, e monitorare il tasso di completamento delle attività.

5. Modello di piano d'azione per i dipendenti di ClickUp

Sostenete il vostro team nel suo sviluppo professionale con il modello

Modello di piano d'azione per i dipendenti ClickUp

.

Come tipo di

strumento di monitoraggio dei dipendenti

questo semplice modello può essere utilizzato da

gestori di squadre

o specialisti delle risorse umane per aiutare i membri del team a stabilire obiettivi di apprendimento e a creare un piano d'azione per lo sviluppo della loro carriera.

Le sezioni Rapporto di incidente, Risultati e Indicazioni di progresso sono utili per registrare le informazioni sulle prestazioni o sul comportamento di un dipendente prima di una valutazione delle prestazioni con i suoi diretti collaboratori. C'è anche una sezione per le iniziative correttive, che può essere usata per fissare obiettivi realistici e misurare il successo come base per un piano d'azione

piano di miglioramento delle prestazioni

. 🛠️

6. Modello di piano d'azione ClickUp

Un altro tipo di modello di piano d'azione 30-60-90 giorni, il modello

Modello di piano d'azione ClickUp

è un modello simile a una lavagna che aiuta a definire gli obiettivi e a gestire i progetti, sia che si tratti di un processo di inserimento dei dipendenti,

un piano di vendita

un piano di marketing o il programma di pubblicazione sui social media.

Aggiungete un

appiccicosa

per ogni compito e spostare i compiti tra le sezioni Da fare, Da fare e Fatto man mano che il nuovo assunto li svolge.

Ogni categoria è divisa in sezioni per chiarire se il compito è da rivedere quotidianamente, settimanalmente, mensilmente o trimestralmente. Inoltre, è possibile ingrandire o ridurre la visualizzazione, a seconda che si voglia avere una visione d'insieme o una visione focalizzata sulle attività.

7. Modello di obiettivi SMART di ClickUp

È possibile utilizzare il modello

Modello di obiettivi SMART di ClickUp

come modello di piano di 30-60-90 giorni o di un periodo di tempo a piacere, ad esempio un anno intero.

Mantenere obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, realistici e limitati nel tempo aumenta le possibilità che il nuovo assunto li raggiunga, soprattutto se si utilizza un modello come questo per organizzarli insieme.

I campi personalizzati aiutano a rispondere a domande importanti come il motivo per cui state fissando questo particolare obiettivo in questo momento, se il vostro nuovo collaboratore ha le competenze necessarie per raggiungerlo, chi deve essere coinvolto e se è allineato con gli obiettivi generali del vostro team e della vostra azienda.

Per mantenere la motivazione del nuovo assunto, gli indicatori di stato colorati gli dicono se è fuori strada, se è sulla buona strada o se sta facendo il botto. 🤩

8. Modello PowerPoint semplice 30-60-90 giorni di SlideModel

via

Modello di diapositiva

Questo semplice modello di PowerPoint 30-60-90 giorni è stato progettato per valutare l'idoneità di un candidato a un lavoro durante le fasi finali del colloquio di lavoro. Permette ai candidati di dimostrare la loro comprensione della descrizione del ruolo potenziale e la loro capacità di stabilire le priorità, oltre a indicare le loro capacità interpersonali e la loro passione per il lavoro.

Presentata in formato infografico, la prima diapositiva di PowerPoint utilizza icone ClipArt, mentre la seconda consente all'utente di creare un diagramma di flusso del processo con frecce. Ogni diapositiva presenta tre sezioni, in modo che il candidato possa elencare i propri obiettivi per un periodo di 30, 60 e 90 giorni.

9. Modello di PowerPoint di piano a 30-60-90 giorni di SlideHunter

via

Cacciatore di diapositive

Un altro modello gratuito di piano di 30-60-90 giorni per PowerPoint è uno strumento strategico progettato per presentare al pubblico obiettivi e traguardi a 30, 60 e 90 giorni.

Può essere utilizzato come parte del processo di assunzione per valutare le capacità di pianificazione strategica e di definizione delle priorità dei candidati o per delineare gli obiettivi e le fasi di azione del potenziale nuovo assunto per i vostri stakeholder.

10. Google Docs Piano di 30-60-90 giorni per i nuovi manager Modello di Campione.net

via

Campione.net

Pensato per i nuovi manager, questo modello gratuito di piano di 30-60-90 giorni aiuta a creare un piano d'azione per l'inserimento di un nuovo membro del team. Dalla creazione di un focus sull'apprendimento nel primo mese, alla pratica e all'inizio del contributo nel secondo mese, fino all'applicazione di quanto appreso nel terzo mese, questi modelli vi guidano attraverso il processo.

È possibile stabilire priorità, creare obiettivi SMART

e obiettivi

in diverse categorie e impostare delle metriche per monitorare i progressi compiuti.

Con oltre 73 esempi di piani, c'è sicuramente un modello che fa al caso vostro. È possibile scegliere tra diversi formati, come Microsoft Word, Google Docs, incluso Google Slides, e Apple Pages.

Esempi di piani a 30-60-90 giorni

Ora che avete accesso a tutti questi modelli, diamo un'occhiata ad alcuni esempi di come possono essere utilizzati in diversi scenari e settori.

Piano 30-60-90 giorni per un rappresentante di vendita

Primi 30 giorni:

Comprensione del prodotto e del mercato (settimana 1-2): Approfondite la conoscenza del prodotto o del servizio che venderete. Familiarizzate con i punti di vendita unici, i vantaggi per gli utenti e i concorrenti. Partecipate a sessioni di formazione, dimostrazioni del prodotto e analisi della concorrenza.

Approfondite la conoscenza del prodotto o del servizio che venderete. Familiarizzate con i punti di vendita unici, i vantaggi per gli utenti e i concorrenti. Partecipate a sessioni di formazione, dimostrazioni del prodotto e analisi della concorrenza. Conoscere i clienti (Settimana 3-4): Iniziate a impegnarvi con i potenziali clienti per capire le loro esigenze e i loro problemi. Partecipate a chiamate e incontri introduttivi per costruire relazioni.

I prossimi 30 giorni (30-60 giorni): Si tratta di un'attività di marketing

Formulazione della strategia di vendita (settimana 5-6): Sviluppare una strategia di vendita personalizzata basata sulla conoscenza del prodotto e sulle informazioni raccolte sui clienti. Questa strategia deve delineare i vostri obiettivi di vendita, le tattiche che userete per raggiungerli e la tempistica per raggiungere i vostri obiettivi.

Sviluppare una strategia di vendita personalizzata basata sulla conoscenza del prodotto e sulle informazioni raccolte sui clienti. Questa strategia deve delineare i vostri obiettivi di vendita, le tattiche che userete per raggiungerli e la tempistica per raggiungere i vostri obiettivi. Iniziare le vendite (settimana 7-8): Iniziare a implementare la strategia di vendita. Iniziate con gli sforzi di vendita iniziali, i follow-up e le trattative.

**30 giorni finali (60-90 giorni)

Ottimizzazione del processo di vendita (settimana 9-10): Raccogliere i dati di vendita, analizzare le prestazioni e identificare le aree di miglioramento. Ottimizzare il processo di vendita sulla base dei dati raccolti.

Raccogliere i dati di vendita, analizzare le prestazioni e identificare le aree di miglioramento. Ottimizzare il processo di vendita sulla base dei dati raccolti. Raggiungimento degli obiettivi di vendita (settimana 11-12): Alla fine dei 90 giorni, dovreste essere in grado di raggiungere i vostri obiettivi di vendita preliminari. Continuate a ottimizzare il processo e la strategia di vendita per ottenere risultati migliori.

Piano di 30-60-90 giorni per i nuovi membri del team

**Primi 30 giorni

Comprendere la cultura e i processi aziendali (settimana 1-2): Prendete il tempo necessario per comprendere i valori, la cultura e i processi dell'azienda. Partecipate alle sessioni di orientamento e incontrate i membri del team per comprendere meglio il vostro ruolo all'interno dell'organizzazione.

Prendete il tempo necessario per comprendere i valori, la cultura e i processi dell'azienda. Partecipate alle sessioni di orientamento e incontrate i membri del team per comprendere meglio il vostro ruolo all'interno dell'organizzazione. Conoscere il proprio team (Settimana 3-4): Costruire relazioni con i membri del team e i manager. Programmate incontri individuali per conoscere i loro ruoli, le loro responsabilità e le loro aspettative.

I prossimi 30 giorni (30-60 giorni): Si tratta di un'esperienza di lavoro

Imparare i requisiti del lavoro (settimana 5-6): Approfondite la comprensione del vostro ruolo e delle vostre responsabilità. Esaminate il materiale formativo o i manuali forniti dall'azienda. Incontrare il proprio manager per discutere di eventuali domande o dubbi.

Approfondite la comprensione del vostro ruolo e delle vostre responsabilità. Esaminate il materiale formativo o i manuali forniti dall'azienda. Incontrare il proprio manager per discutere di eventuali domande o dubbi. Contribuire ai progetti (settimana 7-8): Iniziare a partecipare attivamente ai progetti del team. Offrite le vostre idee e i vostri suggerimenti e assumete i compiti che corrispondono alle vostre competenze e ai vostri interessi.

**30 giorni finali (60-90 giorni)

Assunzione di nuove responsabilità (settimana 9-10): Con una migliore comprensione del vostro ruolo, assumete nuove responsabilità e compiti. Questo vi aiuterà a sviluppare ulteriormente le vostre capacità e a contribuire al team.

Con una migliore comprensione del vostro ruolo, assumete nuove responsabilità e compiti. Questo vi aiuterà a sviluppare ulteriormente le vostre capacità e a contribuire al team. Rivedere i progressi (11-12 settimane): Programmate un incontro con il vostro manager per esaminare i vostri progressi e discutere eventuali aree di miglioramento o di sviluppo. Tenete conto del feedback e continuate a lavorare per eccellere nel vostro ruolo.

Un modello gratuito di piano di 30-60-90 giorni è la chiave del successo dell'onboarding

I nuovi assunti hanno bisogno di molto supporto durante i primi tre mesi di lavoro, per imparare ciò che devono fare e adattarsi alla cultura della nuova azienda. Rendete il processo molto più semplice per tutti i soggetti coinvolti - il nuovo dipendente, gli altri membri del team e il suo manager - mettendo in atto un piano chiaro.

Un modello gratuito di piano di 30-60-90 giorni vi aiuta a chiarire gli obiettivi, a stabilire obiettivi SMART, a creare compiti e a monitorare l'intero processo. Inoltre, mantiene la vostra strategia di onboarding allineata con gli obiettivi dell'azienda e del team, dando al tempo stesso forza e sostegno al nuovo assunto nei primi 90 giorni. 🙌

Decidete esattamente cosa cercate in un modello di piano di 30-60-90 giorni, quindi scegliete tra le opzioni gratuite disponibili online.

Per avere la massima versatilità nella pianificazione strategica e nella gestione dei progetti, è difficile battere

ClickUp

.

ClickUp offre un'ampia gamma di modelli per ogni processo aziendale, compreso l'inserimento di un nuovo dipendente. È uno sportello unico che vi aiuta a migliorare la pianificazione, la produttività e il lavoro di squadra e a portare la vostra attività a un livello completamente nuovo. 🤩