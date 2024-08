10 perdite di tempo in ufficio e cosa fare per evitarle

State cercando di lavorare alla vostra presentazione tra una telefonata Zoom e l'altra?

Pensate di poter rispondere a una telefonata con un client mentre rivedete una relazione in ritardo?

Ripensateci. Destreggiarsi tra più attività può sembrare un modo per risparmiare tempo, ma molto probabilmente finirete per esaurirvi e il vostro flusso di lavoro - e la qualità del lavoro - crollerà.

Le ricerche dimostrano che il multitasking può danneggiare la salute mentale e la produttività. Un passaggio per ridurre i livelli di stress e aumentare la produttività è riconoscere che il tempo è prezioso e assicurarsi di usarlo saggiamente per le cose che contano. Gli avvisi di lavoro, le notifiche, le email e le inviti a riunioni può sembrare infinita, ma è importante sapere come la tecnologia potrebbe consumare la vostra giornata e come gestirla meglio. ClickUp ha analizzato studi e risorse del National Institutes of Health, dell'Harvard Business Review e di reportistica per determinare 10 tra i più comuni perditempo in ufficio e da fare.

Lavorare in modo più intelligente, non più difficile, con 22 metodi per risparmiare tempo salvataggi per la produttività da ClickUp.

1. TV e Podcast

wavebreakmedia // Shutterstock

Con l'accesso a servizi di streaming con migliaia di programmi e milioni di podcast tra cui scegliere, non c'è dubbio che i media possano facilmente consumare il nostro tempo libero. Potreste notare che i vostri podcast si accumulano e vi sembra di ascoltarli in sottofondo mentre completate una ricerca.

Ma è possibile dedicare veramente la propria attenzione a entrambe le cose contemporaneamente?

Molte persone credono di poterlo fare passare da un'attività all'altra senza perdere un colpo. In realtà, gli adulti stanno diventando meno efficienti e sovraccaricando il loro cervello per il gusto di Da fare tutto contemporaneamente. L'attività singola può far risparmiare tempo e stress.

13 MIGLIORI APP PER IL TIMER DEL POMODORO PER LO STUDIO E LA CONCENTRAZIONE Il Pomodoro tecnica di gestione del tempo divide la giornata in piccoli blocchi di tempo produttivi. Trovare i momenti migliori app per il pomodoro per aiutarvi a mantenere il monitoraggio.

2. Riunioni

Girts Ragelis // Shutterstock

Avete mai voluto suggerire al vostro collega che la riunione che hanno tenuto avrebbe potuto essere un'email? Non siete i soli: molti lavoratori ritengono che le riunioni siano un'enorme perdita di tempo.

Uno studio del 2019 della società di consulenza Korn Ferry ha rilevato che il 67% dei lavoratori ritiene che il troppo tempo trascorso nelle riunioni impedisca loro di Da fare in modo efficace.

Per convincere il vostro capo a ridurre le riunioni settimanali, create un documento sintetico programma della riunione tenete d'occhio l'orario e assicuratevi che ogni riunione abbia uno scopo e un obiettivo da raggiungere, in modo da ridurre i check-in multipli e mantenere i membri del team in attività.

Offrire una verifica delle riunioni per il vostro capo può contribuire a ridurre gli sprechi di tempo e potrebbe addirittura risparmiare denaro all'azienda .

Bonus:_ Cadenza di riunione per team remoti

3. Capi elicottero

KeyStock // Shutterstock

Avere una micromanager per un capo può essere una miserabile e può essere considerato un modulo di mobbing. Essere costantemente monitorati o messi in discussione fa sentire i dipendenti privi di potere.

I capi elicottero diminuiscono il morale, portando a prestazioni inadeguate e perdite di tempo. L'impostazione di un processo di project management che delinei le stesse aspettative per tutto il team può mantenere tutti in carreggiata e informati.

I micromanager non hanno sempre cattive intenzioni; prendete in considerazione la possibilità di collaborare con loro in un progetto per contribuire a creare fiducia.

4. Media sociali

Canva

Controllate il tempo di schermo dei social media sul vostro telefono: potreste essere sorpresi di sapere quanto tempo state sprecando scorrendo i vostri feed. Tutti amano le nuove sfide di ballo di tendenza, ma il consumo eccessivo può significativamente ostacolare la produttività del lavoro.

A studio 2020 ha rilevato che l'uso dei social media può anche portare a depressione e ansia. Prendete in considerazione la possibilità di disattivare le notifiche dei social media o di fare una pausa cancellando alcune app dal vostro telefono.

5. Problemi informatici

Chaay_Tee // Shutterstock

I problemi tecnici possono causare molte perdite di tempo durante la giornata lavorativa. Vi è mai capitato di trovarvi nel bel mezzo di un'attività importante quando il Wi-Fi si spegne? Mentre il IT ci lavora, il reparto informatico e voi siete rimasti a girarvi i pollici.

In media, i lavoratori perdono quasi due settimane all'anno per risolvere i problemi tecnologici, secondo i dati di Robert Half Consulting . Con il lavoro da remoto questi problemi sono aumentati e le persone si affidano alla tecnologia di casa senza avere accesso a un consulente informatico.

L'aggiornamento del software e il riavvio periodico del computer possono fare miracoli per i problemi tecnologici minori.

6. Sovraccarico decisionale

Canva

Trovarsi in una posizione che richiede di prendere più decisioni al giorno può portare a un sovraccarico decisionale, che può provocare una una diminuzione della produttività e un corrispondente aumento dei livelli di stress.

La paralisi dell'analisi è una condizione che ritarda l'elaborazione dei risultati processo decisionale e inibisce la capacità di completare un'attività. Un modo per ridurre il peso è eliminare le distrazioni, consultare i colleghi se non si è sicuri della decisione migliore o delegare la scelta a un altro esperto della propria rete.

7. Gioco d'azzardo

Alexandru Nika // Shutterstock

Gli adulti statunitensi trascorrono quasi un'ora e mezza al giorno a giocare con i videogiochi per dispositivi mobili, secondo un sondaggio di febbraio 2022 di Editoria del futuro . Nel maggio 2020, 80% dei lavoratori a tempo pieno ha ammesso di giocare al lavoro, anche durante le riunioni. 😮

Giocare al lavoro può essere un'enorme perdita di tempo. Come per i social media, limitate il tempo di gioco rimuovendo temporaneamente le app di gioco durante le ore di lavoro e impostando un limite di tempo per giocare in un determinato giorno.

8. Produttività

Canva

Quante volte avete dovuto dimostrare al vostro capo la vostra produttività?

Aggiornando il vostro stato su Slack durante la giornata e inviando al vostro capo messaggi inutili per dimostrare che siete impegnati, potreste fare teatro di produttività e sprecare fino a un'ora al giorno per dare spettacolo. Invece di inviare al vostro capo infiniti indizi che state lavorando, prendete in considerazione un aggiornamento quotidiano dei vostri stati via Slack prima di timbrare il cartellino.

9. Sovraccarico di lavoro

Canva

Essere creativi è difficile se si è sovraccarichi di lavoro e stanchi. Molti persone in tutto il mondo sono vittime di burnout che può compromettere seriamente il nostro benessere.

Prendete in considerazione l'impostazione di limiti per voi stessi al lavoro. Se lavora in un ufficio non prendete l'abitudine di portare il computer di lavoro a casa e di spegnere le notifiche di Slack dopo l'orario di lavoro. Fate una pausa quando vi sentite stressati o vicini al burnout.

Molte aziende si rivolgono alle app per il benessere per aiutare il personale a evitare il burnout e la riduzione della produttività.

GESTIONE DEL TEMPO: UN'ABILITÀ FONDAMENTALE PER OGNI RUOLO Indipendentemente dal tipo di lavoro che si fa, imparare alcune nozioni di base sulla gestione del tempo è fondamentale per ogni ruolo gestione del tempo possono aiutarvi a mantenere la produttività e a ridurre notevolmente i livelli di stress.

10. Disorganizzazione

Canva

Disorganizzazione e produttività raramente vanno di pari passo. Mantenere ordinata la propria area di lavoro può aumentare la produttività e ridurre lo stress .

Passiamo molto tempo alla scrivania, quindi perché non renderla un ambiente piacevole? Prendetevi del tempo per riorganizzare la scrivania installando alcuni scaffali galleggianti per eliminare le distrazioni visive.

Prendete in considerazione l'idea di buttare gli elementi inutili che avete conservato. L'area di lavoro appena ripulita può dare un nuovo inizio alla giornata.

Identificate le vostre perdite di tempo e iniziate a creare migliori abitudini di lavoro oggi stesso

Non dovete vivere in uno stato di caos, in costante ritardo e sentendovi sopraffatti.

Identificando le più comuni perdite di tempo in ufficio, prendendo dei passaggi per ridurle e creando un piano d'azione, potrete aumentare la produttività e ritrovare l'equilibrio nella vostra vita.

Un modo per aiutarvi a creare migliori abitudini di lavoro e a mantenervi in carreggiata è quello di utilizzare un programma "tutto in uno" strumento per il project management come ClickUp . Offre funzionalità/funzione per il monitoraggio del tempo , impostazione e monitoraggio degli obiettivi e centinaia di altre funzionalità/funzione personalizzabili, tutte in un'unica piattaforma, per eliminare le distrazioni, aumentare la produttività e aiutare a rimanere concentrati sul lavoro.

Utilizzate questo potente strumento per ritrovare il controllo, recuperare il vostro tempo prezioso e iniziare a godere dell'equilibrio tra lavoro e vita privata a cui aspiravate. Provate ClickUp gratis oggi! scrittore Ospite:**_

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/Zanade-Mann-1400x1400.webp Zanade Mann /$$img/

Zanade Mann