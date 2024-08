15 Migliori App Timer Pomodoro per concentrarsi nel 2024

Se siete uno studente che ha bisogno di una gestione del tempo per migliorare la produttività durante le ore di studio, parliamo della tecnica del Pomodoro, un metodo che divide le sessioni lunghe in sessioni brevi e organizzate blocchi di tempo organizzati .

Succede anche ai migliori di noi: Siamo a mezz'ora da una sessione di studio e cinque minuti dopo, un medley di suoni - buzz, ding, pop, bark - ci distoglie dall'attività. Prima che ce ne accorgiamo, sono passate due ore. Ci diciamo: "Oh, l'esame è tra due settimane" e chiudiamo la giornata. Ci arrendiamo a distrazioni di studio come YouTube e improvvisamente ci ritroviamo a studiare il materiale di un semestre a tre giorni dall'esame. 😱

Grazie agli smartphone, le distrazioni sono costantemente a portata di mano e questo ci permette di perdere facilmente la concentrazione sulle nostre attività e il monitoraggio del tempo. In un'epoca di sovraccarico di informazioni e distrazioni, da fare per rimanere concentrati e riprendere il controllo del nostro tempo?

Uno studente universitario ha trovato un modo. ⏱

Che cos'è un Pomodoro Timer App?

Negli anni '80, lo studente italiano Francesco Cirillo aveva difficoltà a completare i suoi compiti universitari. Voleva capire quanto tempo ci volesse per finire le attività e cercava di ottenere più lavoro da fare in meno tempo .

Con solo una penna, un foglio di carta e un timer da cucina a forma di pomodoro, ha organizzato brevi sessioni di studio per aiutarlo monitorare il tempo dedicato alle attività e migliorare la concentrazione. Nasce così la Tecnica del Pomodoro, e decenni dopo, oltre 2 milioni di persone utilizzano questo metodo di gestione del tempo per migliorare la loro produttività!

Cosa cercare nelle app per il Pomodoro?

Interfaccia utente (UI): L'app deve essere intuitiva e facile da usare. Un'interfaccia pulita e priva di distrazioni aiuterà a mantenere la concentrazione sulle attività. Personalizzazione: Cercate un'app che vi permetta di personalizzare la durata degli intervalli di lavoro e di pausa in base al vostro ritmo di produttività personale. Gestione delle attività: Alcune app per il Pomodoro sono dotate di un sistema di gestione delle attività integratogestione delle attività funzionalità/funzione. Queste possono aiutare a organizzare le attività e a stabilire le priorità in modo efficace. Notifiche: Scegliete un'app con avvisi non invadenti ma efficaci per sapere quando è il momento di fare una pausa o di tornare al lavoro. Funzionalità di sincronizzazione: Se lavorate su più dispositivi, un'app che sincronizzi i vostri stati in tutti i dispositivi può essere preziosa. Funzionalità/funzione di reportistica: Alcune app forniscono report sulla produttività nel tempo. Questo può essere un ottimo modo per monitorare lo stato e identificare le aree di miglioramento. Prezzo: Esistono app per il Pomodoro gratis, ma alcune versioni premium offrono maggiori funzionalità/funzione. Considerate il vostro budget e le funzionalità/funzione più importanti per voi.

15 Migliori app e timer per il Pomodoro per concentrarsi nel 2024

1. ClickUp

La migliore per la produttività e la gestione delle attività

Monitoraggio dei tempi, stime, aggiunta di note e visualizzazione di reportistica da qualsiasi luogo con il timer globale di ClickUp ClickUp è una soluzione gratuita per la gestione delle attività e il monitoraggio del tempo segnare le date di scadenza e organizzare il lavoro del corso su un'unica piattaforma. Invece di correre e fare le cose in ordine sparso, potrete dare priorità a ciò che deve essere terminato per iniziare subito. Il piano Free di ClickUp è tutto ciò di cui avete bisogno per iniziare a progettare le vostre giornate in base a come voi lavorate meglio._ Non c'è condizione per passare a uno dei piani a pagamento perché ClickUp è gratis per sempre!

Le principali funzionalità/funzione di ClickUp per il monitoraggio del tempo includono:

🌐 Monitoraggio globale del tempo: Accesso alla finestra modale di monitoraggio del tempo da un'attività, dal menu delle azioni rapide, dalla vista Elenco, dalla vista Bacheca e dalla visualizzazione di un'attività Estensione per Chrome di ClickUp Integrazioni: scegliete tra 100 integrazioni native insieme a popolari app per il monitoraggio del tempo - Harvest , Everhour , Attivare/disattivare e altro ancora

📊 Reportistica: monitoraggio del tempo costruito Dashboard in ClickUp per avere un'idea visiva delle attività in corso e completate

✅ I professionisti di ClickUp

Pianificare, gestire e portare a termine i vostri compiti obiettivi giornalieri, settimanali, trimestrali e annuali * Visualizzate le attività, i progetti e i flussi di lavoro nel modo che più vi aggrada conLe oltre 15 visualizzazioni personalizzabili di ClickUp ❌ I vantaggi di ClickUp

Nessuna funzionalità/funzione di esportazione della dashboard

Non tutte le visualizzazioni di ClickUp sono disponibili sull'app mobile... ancora! 🔮

💸 Prezzi di ClickUp

Piano Free Forever (migliore per uso personale)

(migliore per uso personale) Piano Unlimited (migliore per piccoli team ($7/membro al mese))

(migliore per piccoli team ($7/membro al mese)) Piano Business (migliore per i team di medie dimensioni ($12/membro al mese)

Capterra: 4.7/5 (2.480+ recensioni)

2. Paymo

Il meglio per i freelance e i titolari di piccole aziende

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/Paymo-Pomodoro-Timer-1400x1000.png

/$$$img/

via Paymo Paymo è una soluzione di project management completa che si rivolge a freelance e piccole aziende. Gli utenti possono tenere traccia delle attività e dei progetti, trasformare le voci e i timesheet in report e fatture, il tutto tenendo d'occhio la propria redditività. Per quanto riguarda le funzionalità del Pomodoro, gli utenti possono avviare il cronometro in app, il widget desktop o utilizzare un timer automatico.

✅ Paymo pro

Ogni sessione di Pomodoro è collegata a una specifica attività, progetto, ecc.

Le funzionalità di monitoraggio del tempo fanno parte di una selezione più ampia di funzioni, tra cui la gestione delle attività, la pianificazione delle risorse e la fatturazione

❌ Paymo contro

Le interruzioni del Pomodoro interrompono le voci registrate nelle tabelle orarie

Non è possibile monitorare del tempo in assenza di connessione a Internet

💸 Prezzi di Paymo

Paymo offre piani gratis e a pagamento a partire da 4,95 dollari/utente al mese

G2: 4.6/5 (570+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (420+ recensioni)

3. PomoDone

Migliore app standalone per il Pomodoro

via PomoDone

PomoDone è uno strumento che aumenta le prestazioni e facilita la creazione di un sistema di monitoraggio del tempo utilizzando la Tecnica del Pomodoro. Da sola, l'app PomoDone è un ampio timer per il Pomodoro, ma con i vostri preferiti software di gestione delle attività come ClickUp, potete personalizzare il vostro flusso di lavoro! Iniziare a lavorare con PomoDone e ClickUp in tre semplici passaggi:

Installazione dell'estensione di PomoDoneApp Accedere o creare un account PomoDone Aprire un'attività di ClickUp per connettersi e iniziare il monitoraggio del tempo

Inoltre, è possibile scaricare l'app desktop di PomoDone per sincronizzare le attività di ClickUp e i dati del timer con le attività e gli stati di ClickUp.

✅ Pro di PomoDone

Cliccare sul pulsante play per iniziare subito a lavorare su un'attività

Blocco di alcuni siti web all'inizio del Pomodoro per limitare le interruzioni

❌ PomoDone contro

Sono consentiti fino a cinque diversi intervalli di tempo per il lavoro e brevi pause

Non è adatto come strumento di gestione delle attività da solo

💸 Prezzi di PomoDone

PomoDone offre piani gratuiti e a pagamento a partire da 4,96 dollari/utente al mese

💬 Valutazioni dei clienti di PomoDone

G2: 4.1/5 (7 recensioni)

Capterra: 4.4/5 (120+ recensioni)

4. Attivare/disattivare Toggl Track

Il migliore per il monitoraggio del tempo e le analisi

tramite Toggl Track

Toggl Track è un programma di attivazione/disattivato di strumento di gestione del tempo che mira a ridurre le ore di attività amministrative. I membri possono iniziare subito a svolgere i loro compiti di ricerca grazie a funzionalità/funzioni come il monitoraggio in background, l'avvio automatico dei Pomodori da parte del software e il rilevamento dei periodi di inattività. Per la migliore esperienza con il timer Pomodoro, integrare Toggl Track con ClickUp !

✅ Pro di Toggl Track

Suggerimenti per la voce in base al software attualmente in uso

100+ integrazioni di app per continuare il flusso di lavoro corrente

❌ Contro di Toggl Track

I membri del piano Free non possono fissare le voci utilizzate più di frequente per accedervi facilmente

Non è adatto come strumento di gestione delle attività da solo

💸 Toggl Track prezzi

Toggl Track offre piani gratuiti e a pagamento a partire da 9 dollari/utente al mese

💬 Valutazioni dei clienti di Toggl Track

G2: 4,6/5 (oltre 1.400 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (1.700+ recensioni)

Bonus:_ Toggl Track Vs. Clockify_

5. Pomofocus

Migliore app per il timer del Pomodoro per lo studio

via Pomofocus

Pomofocus è un timer personalizzabile che lavora su browser desktop e mobile. La sua semplice interfaccia presenta funzionalità/funzione per passare da una sessione all'altra e da una pausa all'altra, una finestra per l'inserimento delle attività con una stima dei $$$a e intervalli di timer personalizzati per adattarsi a qualsiasi preferenza.

✅ Pro di Pomofocus

Transizione di colore per passare dal tempo di lavoro al tempo di riposo

Notifiche audio al termine di un periodo di timer

❌ Pomofocus contro

Nessuna funzionalità avanzata di gestione delle attività

Funzionalità di monitoraggio del tempo limitate rispetto alle altre app Pomodoro più apprezzate

💸 Prezzi di Pomofocus

Pomofocus offre piani gratuiti e a pagamento. Informatevi presso Pomofocus per conoscere i prezzi

💬 Valutazioni dei clienti di Pomofocus

G2: N/D

Capterra: N/A

6. Foresta

Il migliore per combattere la procrastinazione con la gamification

via Forest

Migliorare la concentrazione può anche aiutare l'ambiente! Con l'app Forest aperta sul telefono, un seme cresce in un albero virtuale dopo aver completato con successo le sessioni di Pomodoro. Vedere una foresta visualizzata che si espande come risultato di tutte le ore di concentrazione registrate è gratificante!

Tuttavia, se durante una sessione di lavoro ci si allontana dall'app per fare cose come controllare Instagram o rispondere a un testo, l'albero appassisce. Il senso di soddisfazione nel vedere una foresta rigogliosa con ogni albero che rappresenta la vostra dedizione vi motiva a ridurre la procrastinazione e vi aiuta a costruire una buona abitudine di gestione del tempo!

✅ I professionisti della foresta

Gli utenti possono incassare le monete virtuali accumulate per piantare alberi reali grazie alla partnership di Forest con Trees for the Future

Gli utenti possono personalizzare i tag per ogni attività per monitorare la distribuzione del tempo

❌ Contro di Forest

L'app non è adatta come strumento di gestione delle attività

L'app limita a cinque il numero di alberi reali che ogni utente può piantare

💸 Prezzi di Forest

Forest è disponibile al prezzo di 3,99 dollari con acquisti in app

💬 Valutazioni dei clienti su Forest

G2: N/D

Capterra: N/A

7. Booster di concentrazione

Il migliore per migliorare la concentrazione

via Focus Booster

Focus Booster è un semplice Pomodoro timer che ha lo scopo di aiutare gli utenti a realizzare di più e a visualizzare lo stato. I report della dashboard evidenziano i momenti di maggiore produttività e i report settimanali via email condividono i dati delle settimane precedenti. Grazie a queste informazioni sui Pomodori passati, gli utenti possono pianificare in modo appropriato il futuro!

✅ Focus Booster pro

Gli utenti possono continuare a monitorare i Pomodori anche senza connessione di rete

Gli utenti possono facilmente riassegnare le date, le etichette, le durate e gli orari delle voci

❌ Contro Focus Booster

L'app è orientata agli utenti che hanno un'attività aziendale

Il piano Free dell'app ha un limite di 20 sessioni di Pomodoro al mese

💸 Prezzi di Focus Booster

Focus Booster offre piani gratis e a pagamento a partire da 4,99 dollari/utente al mese

💬 Valutazioni dei clienti su Focus Booster

G2: N/D

Capterra: N/A

8. Custode di Focus

Il migliore per i team e la collaborazione

via Focus Keeper

Simile a un timer da cucina a forma di pomodoro, gli utenti regolano il timer con le dita per personalizzare la durata del tempo sull'app Focus Keeper. La sua interfaccia intelligente, unita a funzionalità/funzioni come gli obiettivi giornalieri e i suoni della sveglia, la rende un'app utile per chi vuole passare a un piano premium.

✅ Focus Keeper pro

Gli utenti possono assegnare qualsiasi suono separatamente per la pausa breve, la pausa lunga e la sessione di Pomodoro

Gli utenti possono personalizzare le notifiche audio

❌ Contro di Focus Keeper

L'app non è adatta ai browser desktop

La versione gratis dell'app limita i personalizzazioni

💸 Prezzi di Focus Keeper

Focus Keeper offre un piano gratuito con acquisti in-app

💬 Valutazioni dei clienti di Focus Keeper

G2: N/D

Capterra: N/A

9. Pomello

Il migliore per gli utenti di Trello

via Pomello

Avviso a tutti gli utenti di Trello! Pomello è un timer per il Pomodoro con la possibilità di sincronizzarsi perfettamente con le schede di Trello. Gli utenti possono creare sessioni di pomodoro illimitate e monitorare il tempo a loro piacimento sul piano gratuito.

Tuttavia, la personalizzazione e le voci della lista di controllo, indispensabili per una vera esperienza Pomodoro, sono disponibili solo per i membri del piano premium.

✅ Pomello pro

L'app è disponibile gratis su Mac, Windows e Linux

L'app utilizza Trello per l'organizzazione delle attività

❌ Pomello contro

L'app presenta una curva di apprendimento per gli utenti che non utilizzano Trello

L'app ha un piano gratuito limitato rispetto alle altre app per il Pomodoro più apprezzate

💸 Prezzi di Pomello

Pomello offre piani gratis e a pagamento a partire da 20 dollari/utente all'anno

💬 Valutazioni dei clienti Pomello

G2: 4.6/5 (4 recensioni)

Capterra: N/A

10. Marea

Migliore per il rilassamento e l'integrazione della mindfulness

via Tide

Per gli appassionati di suoni e video ASMR, l'app Tide fa al caso vostro! Si tratta di un timer per la concentrazione e il Pomodoro dal design accattivante, con scene e melodie di suoni naturali per creare un'area di lavoro coinvolgente. Ascoltate verdure tagliate, neve scricchiolante o gocce di pioggia sulle rocce. Che siate da soli nel vostro dormitorio o in una biblioteca pubblica, mettete le cuffie, premete start e siete pronti!

✅ I professionisti della marea

Disponibile per iPhone, Android, iPad e Chrome

Citazioni giornaliere di ispirazione

❌ Tide contro

Nessuna integrazione con strumenti di gestione delle attività

Limitate funzionalità di monitoraggio del tempo e personalizzazione

💸 Prezzi di Tide

Tide offre piani gratuiti e a pagamento. Informatevi presso Tide per conoscere i prezzi

💬 Valutazioni dei clienti Tide

G2: N/D

Capterra: N/A

11. Essere focalizzati

Il migliore per i cicli di Pomodoro personalizzabili

via Be Focused

In pieno stile Pomodoro, Be Focused offre le funzionalità/funzione necessarie agli utenti per iniziare il monitoraggio del tempo e la gestione delle attività. L'app offre anche report personalizzati per una gestione facile e veloce delle attività monitoraggio degli obiettivi in modo che gli utenti possano vedere lo stato di avanzamento del loro lavoro.

✅ Essere focalizzati pro

L'app supporta l'Apple Watch

La sveglia dell'app suona in background

❌ I contro di Be Focused

La funzionalità di auto-backup dell'account dell'app non è presente sul piano gratuito

💸 Prezzi di Be Focused

Be Focused offre un piano gratuito con la possibilità di passare a un piano premium

💬 Valutazioni dei clienti di Be Focused

G2: N/D

Capterra: N/A

12. Marinara Timer

Ideale per i puristi della tecnica del Pomodoro

via Marinara Timer

"Come creativi che lavorano, abbiamo trovato il metodo Pomodoro troppo rigido. segmenti di lavoro di 25 minuti con pause di cinque o 15 minuti non sono ideali per tutti gli individui, le aziende o i settori", hanno dichiarato gli autori di Marina Timer. Gli utenti hanno la possibilità di scegliere tra tre timer: Pomodoro, Personalizzato e Cucina, per soddisfare le proprie esigenze e preferenze.

✅ I pro di Marinara Timer

La funzione semplice e intelligente dell'app la rende piacevole da usare regolarmente

L'app ha tre diverse impostazioni di timer per rendere uniche le sessioni di Pomodoro

❌ Marinara Timer contro

L'app non è uno strumento adeguato per la gestione delle attività

L'interfaccia dell'app è obsoleta

💸 Prezzi di Marinara Timer

Marinara Timer è gratis

💬 Valutazioni dei clienti su Marinara Timer

G2: N/D

Capterra: N/A

13. TimeCamp

Il migliore per il monitoraggio della produttività

via TimeCamp

TimeCamp è un'app per il timer del Pomodoro online, dotata anche di una serie di funzionalità di monitoraggio del tempo per controllare il tempo speso nelle attività online. È in grado di scansionare automaticamente i nomi di dominio delle app e di raggrupparli in categorie predefinite.

✅ Pro di TimeCamp

Il piano Free include il monitoraggio del tempo inattivo e automatico

Le voci di tempo possono essere aggiunte, modificate e cancellate

❌ Contro di TimeCamp

L'integrazione con il calendario è una funzionalità a pagamento

I report sulla produttività non sono disponibili sul piano free

💸 Prezzi di TimeCamp

TimeCamp offre piani gratuiti e a pagamento a partire da 6,30 dollari/utente al mese

💬 Valutazioni dei clienti di TimeCamp

G2: 4.7/5 (170+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (540+ recensioni)

14. Elenco di Focus

Ideale per il piano giornaliero e la definizione delle priorità

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Screenshot.jpeg

/$$$img/

Tramite FocusList

FocusList è un'ottima app per il timer del Pomodoro e un elenco di cose da fare che aiuta a rimanere concentrati e a gestire le attività in modo efficace. È progettata intorno al concetto di blocco del tempo, suddividendo la giornata in "sessioni di concentrazione" da dedicare a singole attività. FocusList è ideale per chiunque voglia aumentare la produttività e gestire meglio il tempo.

✅ I vantaggi di FocusList

Permette di pianificare la giornata, stimare la durata delle attività e monitorare il tempo impiegato.

L'app promuove la tecnica del Pomodoro, che alterna sessioni di lavoro concentrato di 25 minuti a pause di 5 minuti.

Fornisce statistiche che consentono di visualizzare lo storico delle prestazioni e di scoprire i modelli di produttività.

Lavora offline e si sincronizza perfettamente con i dispositivi quando si è online.

❌ FocusList contro

Mancano aggiornamenti regolari e supporto tecnico.

Disponibile solo su dispositivi Apple.

Nessun modo per mettere in pausa i timer del pomodoro una volta iniziata la sessione.

💸 Prezzi di FocusList

Gratis

💬 Valutazioni personalizzate su FocusList

Apple App Store: 3.2/5 (30+ recensioni)

15. Everhour

Migliore per la produttività del team

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Everhour-time-tracking-1400x875.png

/$$$img/

Via Everhour

Everhour è uno strumento di monitoraggio del tempo e del Pomodoro riunito in un'unica piattaforma. È un ottimo strumento per freelance, lavoratori da remoto e team che desiderano migliorare la produttività e monitorare efficacemente lo stato del proprio lavoro.

✅ Pro di Everhour

Timer semplice e intuitivo che segue la tecnica del Pomodoro.

Dispone di un'approfondita funzionalità di reportistica che fornisce informazioni sulla produttività, la gestione del tempo e il carico di lavoro.

Lo strumento consente una perfetta integrazione con strumenti di project management come Trello, Asana e Basecamp, fornendo un approccio olistico al monitoraggio delle attività e del tempo.

Dispone di una funzionalità per le ore fatturabili, ideale per i freelance e le aziende.

❌ Contro di Everhour

Non fornisce notifiche sul desktop, il che può rendere facile perdere il monitoraggio del tempo.

Alcuni utenti hanno segnalato problemi con la versione mobile dell'app.

Non è disponibile una versione gratis, anche se offre una versione di prova gratuita.

💸 Prezzi di Everhour

Everhour costa 10 dollari per utente al mese a partire da cinque utenti.

💬 Valutazioni dei clienti di Everhour

G2: 4,7/5 (oltre 120 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (260+ recensioni)

Come funziona la Tecnica del Pomodoro?

Scrivere le attività quotidiane su un elenco di cose da fare Scegliere un'attività da lavorare Impostate il timer per 25 minuti e iniziate a lavorare Terminare l'attività allo scadere del timer Fare una pausa di 5 minuti Ripetere i passaggi da 2 a 5 per completare tre sessioni di Pomodoro Effettuare una pausa più lunga (20 minuti) dopo quattro Pomodori

A onor del vero, Francesco Cirillo ha inventato questo metodo prima dell'evoluzione dei social media e degli smartphone, quindi non ha dovuto preoccuparsi di like, commenti e notifiche. O di rispondere alle chat di gruppo della famiglia. 👥

Ecco come si presenta la Tecnica del Pomodoro per lo studente di oggi:

Scrivere le attività quotidiane su un elenco di cose da fare la sera prima dormire bene la notte Preparate la mente e l'ambiente in un momento della giornata in cui siete al massimo dell'energia **Prendete spuntini e acqua **Spegnete il telefono Ok, controlla le notifiche uno ultima volta e poi spegni il telefono **Mettete in sottofondo musica rilassante o suoni ambientali Scegliere un'attività su cui lavorare Impostare il timer per 25 minuti e iniziare a lavorare Terminare l'attività allo scadere del timer Fare una pausa di 5 minuti Ripetere i passaggi da 2 a 5 per completare tre sessioni di Pomodoro Fare una pausa più lunga (20 minuti) dopo quattro Pomodori e alzarsi dalla postazione **Ritornare al passaggio 9

ClickUp: La migliore app per il Pomodoro per le vostre esigenze di concentrazione

Uno dei migliori miglioramenti che potete apportare alla vostra produttività è l'utilizzo di un potente software di gestione del tempo. Impedirete il burnout e ridurrete le ore necessarie per pianificare il carico di lavoro. Con questo tempo extra nella vostra giornata, come lo impieghereste?

Iniziate con La funzionalità nativa di ClickUp per il monitoraggio del tempo oggi! ✨