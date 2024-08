Abbiamo testato i 10 migliori software per wiki aziendali nel 2024

Nonostante Wikipedia sia il wiki più conosciuto al mondo, non tutti i wiki sono pubblici.

Le pratiche di condivisione delle conoscenze e di trasparenza all'interno delle organizzazioni hanno catapultato l'uso dei wiki aziendali interni. Ora, qualsiasi wiki è un archivio di informazioni facile da creare sotto forma di sito web. E tutti i tipi di utenti possono gestirne uno.

Dai team aziendali a quelli IT, tutti possono pubblicare contenuti su pagine specifiche tramite il software wiki. Possono anche commentare le pagine e modificare i contenuti pubblicati da altri.

Le aziende utilizzano i wiki come fonti uniche di verità per le procedure e le politiche aziendali. Costruiscono basi di conoscenza e gestiscono i loro documenti con strumenti software wiki. Ma usano i wiki anche per descrivere i processi di gruppo, specificare requisiti del progetto e di inserire o formare i nuovi assunti.

Qualunque sia il caso d'uso, la conoscenza nella testa dei membri del team è inutile se non viene applicata o condivisa. Il software per gli archivi wiki è il nastro trasportatore per la diffusione della conoscenza organizzativa.

Inoltre, gli strumenti wiki rendono molto più facile e veloce la ricerca delle informazioni rilevanti. Questi strumenti sono dotati di funzioni di ricerca, autenticazione, gestione degli accessi e cronologia delle versioni per organizzare le conoscenze in tutta l'azienda. Continuate a leggere per saperne di più sul miglior software wiki, su cosa sia, sulle migliori funzioni per gestire i progetti e sui vari tipi di gestione della conoscenza.

Cos'è il software Wiki?

Il software Wiki sostiene lo sviluppo e il funzionamento di pagine interne o esterne per essere il punto di riferimento per la conoscenza aziendale o la documentazione di un argomento specifico. Questo può anche includere la creazione, l'aggiornamento, l'organizzazione (o il collegamento ipertestuale) e la navigazione dei contenuti nei repository wiki online.

Ma la creazione o l'aggiornamento dei contenuti wiki è di tipo collaborativo, quindi il software per i siti wiki supporta la collaborazione di gruppo . I membri del team hanno bisogno solo di un browser Web per ottenere i permessi di accesso che consentono loro di creare nuove pagine all'interno del wiki e di modificare le pagine esistenti create da altri membri.

Le aziende utilizzano il software wiki per creare wiki interni per i dipendenti e wiki esterni per i clienti o gli utenti. Ad esempio, un wiki esterno potrebbe contenere istruzioni utili per un prodotto. In sintesi, gli strumenti wiki consentono di centralizzare la conoscenza dell'organizzazione o del prodotto. STORIA DEI WIKI

I wiki esistono dal 25 marzo 1995, quando Howard G. "Ward" Cunningham, un programmatore americano, pubblicò il primo wiki sul sito web della sua società di consulenza. Cunningham aveva programmato il software wiki che sosteneva il suo wiki, chiamato "WikiWikiWeb", fin dal 1994.

I 10 migliori software wiki da portare nella vostra organizzazione

1. ClickUp - Il meglio per i wiki aziendali

Create splendidi documenti, agende di riunioni, wiki e molto altro, quindi collegateli ai flussi di lavoro ed eseguite le idee con il vostro team

Naturalmente, cominciamo con il il miglior software di base di conoscenza : ClickUp! È la piattaforma di produttività all-in-one con tutto ciò che serve ai team per implementare e gestire i wiki.

Certo, è una soluzione per la gestione dei progetti e la produttività, con in più un software wiki integrato Documenti ClickUp . Ma ecco il punto: ClickUp è eccellente se i vostri progetti e flussi di lavoro sono ad alta intensità di documenti.

Creare lavagne e documenti in ClickUp e collegarvi le attività del progetto. Quindi, organizzate tutte queste conoscenze e collaborate su di esse, in tempo reale o meno. SOP, note di riunione, brief e specifiche dei requisiti: lavorate su tutti questi elementi con ClickUp Docs.

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Documenti nel contesto Allegate i documenti al fileprogetti e attività a cui sono pertinenti e accedervi dall'interno del progetto o dell'attività.

Allegate i documenti al fileprogetti e attività a cui sono pertinenti e accedervi dall'interno del progetto o dell'attività. Relazioni tra documenti : Collegarsi a un documento o a un'attività dall'interno di un altro documento.

: Collegarsi a un documento o a un'attività dall'interno di un altro documento. Nidificazione delle pagine nei documenti : Per organizzare i contenuti, suddividete i documenti in sottopagine annidate all'interno del documento principale.

: Per organizzare i contenuti, suddividete i documenti in sottopagine annidate all'interno del documento principale. Documenti archiviati : Invece di eliminare i documenti, archiviateli. La piattaforma nasconderà i documenti, ma li conserverà in modo da poterli ritrovare in seguito, se necessario.

: Invece di eliminare i documenti, archiviateli. La piattaforma nasconderà i documenti, ma li conserverà in modo da poterli ritrovare in seguito, se necessario. Formattazione del testo : Quando i documenti diventano lunghi, è possibile organizzarli con elenchi di selezione, sfondi colorati e colonne.

: Quando i documenti diventano lunghi, è possibile organizzarli con elenchi di selezione, sfondi colorati e colonne. Diritti di accesso personalizzati : Proteggete i vostri documenti da modifiche indesiderate da parte di un pubblico specifico.

: Proteggete i vostri documenti da modifiche indesiderate da parte di un pubblico specifico. Modifica in tempo reale : Collaborare in diretta con il proprio team sui contenuti e tagga i membri nei commenti.

: Collaborare in diretta con il proprio team sui contenuti e tagga i membri nei commenti. Categorie di documenti : Etichettate i documenti con categorie in modo da potervi accedere e trovarli facilmente.

: Etichettate i documenti con categorie in modo da potervi accedere e trovarli facilmente. Modelli : Salvate i documenti usati più di frequente come modelli da utilizzare in seguito. (Date un'occhiata a questimodelli di sommario esecutivo!)

: Salvate i documenti usati più di frequente come modelli da utilizzare in seguito. (Date un'occhiata a questimodelli di sommario esecutivo!) Creazione di attività : Convertire i commenti in attività e assegnarle ai membri del team.

: Convertire i commenti in attività e assegnarle ai membri del team. Supporto per Markdown : Tastiera eComandi Slash formatta il contenuto con il linguaggio Markdown.

: Tastiera eComandi Slash formatta il contenuto con il linguaggio Markdown. Formattazione dei blocchi di codice: Migliora la leggibilità del codice nella documentazione con l'evidenziazione della sintassi. Modelli di wiki sono un'ottima risorsa per avviare il vostro hub di conoscenza. Per garantire il successo duraturo delle informazioni del team su un wiki, è necessario creare una base solida con l'aiuto dei modelli Modello di Wiki ClickUp . Utilizzate questo modello come guida rapida per preparare il vostro team a un hub informativo ben documentato.

Fornite un facile accesso alle conoscenze a tutti i membri del team e consentite una più rapida creazione di nuovi contenuti con il modello Wiki di ClickUp

Limitazioni di ClickUp

ClickUp offre così tante possibilità di personalizzazione che all'inizio potreste sentirvi un po' sopraffatti.

Tutte le visualizzazioni di ClickUp non sono ancora disponibili nell'applicazione mobile.

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Impossibile : $7 per utente al mese

: $7 per utente al mese Business : $12 per utente al mese

: $12 per utente al mese Impresa: contattare le vendite

ClickUp valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. Confluence - Il migliore per la collaborazione tra team

Via AtlassianConfluence i wiki forniscono ai team spazi di lavoro per la condivisione delle conoscenze e mirano a promuovere la collaborazione intorno a tali conoscenze. Gli spazi di lavoro sono adatti a team e progetti di qualsiasi tipo e dimensione.

Inoltre, Confluence è adatto non solo ai progetti mission-critical con pratiche di alto livello, ma anche ai team che cercano un canale per sfruttare la trasparenza delle informazioni. Confronto tra Notion e Confluence , Confluenza Vs Squadre , & Confluence Vs Google Docs !

Le migliori caratteristiche di Confluence

Albero delle pagine : Una struttura gerarchica di spazi e pagine rende la ricerca dei contenuti facile e veloce.

: Una struttura gerarchica di spazi e pagine rende la ricerca dei contenuti facile e veloce. Integrazione con Jira : Collegare i problemi di Jira alle pagine di Confluence. Inoltre, aggiungete le roadmap di Jira alle pagine di Confluence e aggiornatele in tempo reale con la macro Jira Roadmap.

: Collegare i problemi di Jira alle pagine di Confluence. Inoltre, aggiungete le roadmap di Jira alle pagine di Confluence e aggiornatele in tempo reale con la macro Jira Roadmap. Integrazione con Trello : Incorporate schede e board di Trello nelle pagine di Confluence e gestitele in tempo reale proprio come fareste con Trello. Al contrario, è possibile collegare pagine di Confluence a schede di Trello, in modo da poter controllare le modifiche e i commenti alla pagina nel contesto delle attività.

: Incorporate schede e board di Trello nelle pagine di Confluence e gestitele in tempo reale proprio come fareste con Trello. Al contrario, è possibile collegare pagine di Confluence a schede di Trello, in modo da poter controllare le modifiche e i commenti alla pagina nel contesto delle attività. Modifica in tempo reale : Modificare le pagine con i membri del team in tempo reale.

: Modificare le pagine con i membri del team in tempo reale. Notifiche : taggate compagni di squadra o interi team e assegnate loro compiti.

: taggate compagni di squadra o interi team e assegnate loro compiti. Feed personalizzato : Confluence personalizza la homepage di ogni utente per visualizzare gli spazi visitati di recente, le bozze delle pagine in corso e l'attività della pagina.

: Confluence personalizza la homepage di ogni utente per visualizzare gli spazi visitati di recente, le bozze delle pagine in corso e l'attività della pagina. Blog : Creare blog e pubblicare post in Confluence.

: Creare blog e pubblicare post in Confluence. Etichette: Applicate etichette alle pagine e agli allegati per velocizzare la ricerca dei contenuti necessari e trovare quelli correlati.

Limitazioni di Confluence

Il livello di dettaglio dei messaggi di errore è talvolta inferiore alle aspettative degli utenti.

I risultati della ricerca testuale dei documenti potrebbero essere più accurati.

Alcuni utenti hanno segnalato difficoltà nell'incollare i contenuti delle pagine di Confluence in software di terze parti.

Prezzi di Confluence

Gratuito: per dieci utenti (solo abbonamento mensile)

Standard: 5,75 dollari per utente (stima)

Premium: $11 per utente (stima)

Enterprise: contattare le vendite

Valutazioni e recensioni di Confluence

G2: 4,1/5 (oltre 3.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)

Trova il migliore_ **Confluiscono le alternative: Struttura aziendale, suddivisione dei reparti ed elenchi dei dipendenti

Manuali per i dipendenti : Politiche aziendali, benefici, regole e termini

: Politiche aziendali, benefici, regole e termini **Linee guida del marchio : Toni, loghi, palette di colori e materiali per la stampa

: Toni, loghi, palette di colori e materiali per la stampa Dati del settore : Analisi della concorrenza e indagini o rapporti di settore

: Analisi della concorrenza e indagini o rapporti di settore Contenuto interno: Best practice, guide, schede di vendita e tutorial sui prodotti

Cosa cercare in un software Wiki?

Abbiamo già menzionato alcune caratteristiche dei wiki, ma quali dovrebbero essere utilizzate dalla vostra azienda? I wiki devono essere adattati alla vostra organizzazione e navigabili per tutti, soprattutto per gli utenti non tecnici. Ecco alcune caratteristiche da considerare:

Funzioni di ricerca : Il miglior software wiki consente al team, ai clienti o agli utenti di cercare e trovare le informazioni esatte, in modo rapido. Un wiki aziendale deve avere una funzione di ricerca accurata e intenzionale.

: Il miglior software wiki consente al team, ai clienti o agli utenti di cercare e trovare le informazioni esatte, in modo rapido. Un wiki aziendale deve avere una funzione di ricerca accurata e intenzionale. Navigazione : Le gerarchie organizzate dei contenuti sono essenziali per consentire agli utenti di esplorare i contenuti del vostro software wiki e attraverso elementi come i repository wiki percollegamento bidirezionale.

: Le gerarchie organizzate dei contenuti sono essenziali per consentire agli utenti di esplorare i contenuti del vostro software wiki e attraverso elementi come i repository wiki percollegamento bidirezionale. Collaborazione : La creazione, la modifica e l'aggiornamento continuo dei contenuti è un requisito indispensabile per un software wiki. Deve essere semplice formattare, aggiungere contenuti e includere immagini, link o codice.

: La creazione, la modifica e l'aggiornamento continuo dei contenuti è un requisito indispensabile per un software wiki. Deve essere semplice formattare, aggiungere contenuti e includere immagini, link o codice. Storia delle versioni : I migliori strumenti wiki tengono traccia di tutte le modifiche apportate alle pagine wiki per garantire la responsabilità, un aspetto cruciale per i software wiki open-source. Consentono inoltre di tornare in modo sicuro alle versioni precedenti.

: I migliori strumenti wiki tengono traccia di tutte le modifiche apportate alle pagine wiki per garantire la responsabilità, un aspetto cruciale per i software wiki open-source. Consentono inoltre di tornare in modo sicuro alle versioni precedenti. Gestione dell'autenticazione e degli accessi : La vostra soluzione wiki potrebbe non essere un wiki pubblico e includere informazioni aziendali private. Oppure potrebbe essere un misto di entrambe le cose: in ogni caso, avete bisogno di uno strumento in grado di garantire che i contenuti sensibili rimangano bloccati.

: La vostra soluzione wiki potrebbe non essere un wiki pubblico e includere informazioni aziendali private. Oppure potrebbe essere un misto di entrambe le cose: in ogni caso, avete bisogno di uno strumento in grado di garantire che i contenuti sensibili rimangano bloccati. Integrazioni : Le integrazioni di terze parti tra il software wiki e altre applicazioni aiutano a collegare dati e analisi alle pagine.

: Le integrazioni di terze parti tra il software wiki e altre applicazioni aiutano a collegare dati e analisi alle pagine. Documentazione e supporto all'utente : Se avete bisogno di ospitare un centro di assistenza, la vostra soluzione wiki deve essere in grado di funzionare come spazio centralizzato per i vostri utenti e i vostri contenuti.

: Se avete bisogno di ospitare un centro di assistenza, la vostra soluzione wiki deve essere in grado di funzionare come spazio centralizzato per i vostri utenti e i vostri contenuti. Template e personalizzazione: Se progettare il vostro wiki da zero è impegnativo e persino scoraggiante, cercate strumenti wiki con modelli integrati.

Quale software wiki è il migliore per il vostro team?

Scegliere i migliori strumenti software wiki non è un'impresa da poco. È necessario un software wiki complesso per un'esperienza utente e un hub di conoscenza più avanzati e sofisticati.

È intelligente scegliere il software wiki che consente agli utenti di creare e modificare le pagine con facilità, anche per progetti grandi e complessi. È qui che ClickUp è fondamentale!

Grazie a potenti funzioni come il controllo delle versioni, il controllo degli accessi e le funzionalità di ricerca, gli utenti possono gestire e navigare in modo efficiente tra una vasta quantità di informazioni in ClickUp Docs.

Inoltre, ClickUp è un'ottima opzione di software wiki perché è in grado di fornire opzioni di personalizzazione avanzate, consentendo agli utenti di adattare la piattaforma alle loro esigenze e preferenze specifiche.

Volete vedere come funziona ClickUp come wiki? Crea il tuo spazio di lavoro gratuito oggi stesso !