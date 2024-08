Che cos'è il collegamento bidirezionale?

È ora di usare la nostra metaforica enciclopedia delle informazioni salvate nel corso degli anni per migliorare le nostre idee facendole uscire dai nostri titoli e scrivendole. Gran parte del nostro esito positivo dipende dalla riemersione delle conoscenze conservate e dal capacità di gestione del tempo per raggiungere il nostro massimo potenziale, nel lavoro e nella vita!

Entrate in un concetto emergente di presa di nota: **il collegamento bidirezionale

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/image7-2.gif

/$$$img/

Insider via GIPHY Il collegamento bidirezionale fornisce un percorso di ritorno alla pagina in cui è stato inserito il link di riferimento, creando così un database di informazioni interconnesse, un secondo cervello. 🧠💡

Se siete amanti dell'apprendimento permanente, i sistemi di produttività per risparmiare tempo nella vostra giornata, o entrambe le cose, questo è per voi!

Come usare i collegamenti bidirezionali

Per capire il valore del collegamento bidirezionale, spieghiamo il suo predecessore: il collegamento monodirezionale.

Un collegamento monodirezionale è, beh, ogni pagina web su Internet, il che significa che c'è un link ipertestuale lineare da una pagina all'altra, che va in una nuova direzione.

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/image4-1.png

/$$$img/

Un collegamento bidirezionale stabilisce un backlink, un link di ritorno per tornare al punto della pagina a cui si è fatto riferimento. Una porta per navigare in avanti o all'indietro.

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/image3-3-1400x868.png

/$$$img/

I collegamenti bidirezionali possono essere costituiti da una singola parola o da una frase in qualsiasi punto della pagina. Aggiungono struttura alle note, sostituendo lo scorrimento infinito quando si iniziano ad aggiungere livelli di concetti nel tempo. Chiunque può utilizzare i collegamenti bidirezionali per:

Sfogliare i backlink per trovare informazioni correlate senza aprire nuove finestre del browser

Costruire in modo organico un sito personale diwiki della conoscenza* Collegare i riferimenti da più fonti per unire i punti tra le sequenze temporali, gli eventi, le idee e altro ancora

Una volta iniziato a usare i collegamenti bidirezionali per collegare file e note all'interno di un'unica app per prendere appunti, potrete migliorare la produttività e non guardate più indietro!

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/image1-3.gif

/$$$img/

via GIPHY 👉 Ecco un elenco di risorse di app per prendere appunti:

Esempi di casi d'uso con collegamenti bidirezionali

Vediamo alcuni modi in cui potete utilizzare i collegamenti bidirezionali nelle vostre attività lavorative e personali! 🤓

Collegamenti bidirezionali per le attività personali

🏠

Progetto casa Ricerca

Ogni persona che si occupa di "home hacks" sa che un elemento può essere usato o modificato per molteplici scopi. Collegate quindi i vostri video di YouTube, i siti di miglioramento della casa e altro ancora con link bidirezionali per intascare idee per esigenze future... e possibilmente inventare nuovi prodotti!

📚

Scuola **Corsi

Collegate le lezioni di storia e di lingua per costruire una sequenza mondiale di eventi e persone. Oppure ampliate il materiale del vostro corso online collegando argomenti correlati per una facile consultazione. Guarda questo Guida alla gestione dei progetti per gli studenti !

👥

Personale* CRM (Gestione delle Relazioni con i Contatti)

Un CRM personale è un'ottima alternativa e un miglioramento rispetto a il bullet journaling . Gestite le vostre relazioni registrando le interazioni e i viaggi con la famiglia e gli amici, ricordatevi cosa volete condividere con gli altri e salvate gli elementi consigliati.

Collegamento bidirezionale per le attività di lavoro

🌐

Azienda interna Wiki

Un wiki aziendale funge da unica fonte di verità per l'aggiunta e il mantenimento di contenuti in tutta l'organizzazione. Grazie al collegamento bidirezionale, i progetti aziendali di alto livello possono essere collegati a procedure operative standard, attività, brief e altro ancora per sostituire le catene di email sovraffollate.

🏆

OKR (Oggetti e Risultati Chiave)

La portata di OKR nella maggior parte delle organizzazioni la condivisione è un'email che riporta gli OKR approvati. Poi passano i mesi e i dipendenti cercano in migliaia di email per ritrovarla. Tuttavia, Gli OKR possono far parte della routine quotidiana e settimanale con collegamenti bidirezionali. Collegando attività e OKR, i dipendenti possono vedere come ognuno contribuisce agli obiettivi condivisi e concentrarsi sui lavori più importanti.

📁

Attività Gestione

Se siete i custodi dei verbali delle riunioni, sapete che c'è un'intera cartella di singoli documenti archiviati in Google Drive e che aspettano solo di essere sistemati. Applicate collegamenti bidirezionali per collegare i documenti in un'unica finestra, in modo che tutti i dati raccolti nelle riunioni precedenti siano accessibili da un unico luogo.

Cambia il modo di pensare, leggere e scrivere con i collegamenti bidirezionali in ClickUp

Siete voi in questo momento?

🙋‍♀️ Avete speso soldi per sottoscrizioni di app per prendere appunti che finiscono inutilizzate in poche settimane

🙋‍♀️ Il vostro flusso di lavoro si sta evolvendo e vi sentite limitati dal vostro attuale sistema app per la presa di note 🙋‍♀️ Volete la possibilità di scrivere una nota in qualsiasi momento, ovunque e da tutti i vostri dispositivi

Ci siamo passati e vogliamo che sappiate che non deve essere così! I collegamenti bidirezionali cambieranno il modo di consumare e acquisire contenuti, quindi avete bisogno del miglior software disponibile per prendere le vostre note in uno spazio sicuro e produttivo. questo software è ClickUp ClickUp è la piattaforma di produttività definitiva che offre alle persone uno spazio flessibile per prendere note, riscoprire informazioni e riunire tutti i lavori in un unico strumento. Inoltre, è possibile utilizzare il concetto di collegamento bidirezionale con il programma Relazioni ClickApp -una nuova potente serie di funzionalità/funzione per mettere in relazione attività, documenti e qualsiasi cosa in ClickUp!

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/Relationships20-20task20gif.gif

/$$$img/

Collegate le attività, i documenti o qualsiasi altra cosa in ClickUp

**Dove posso visualizzare le relazioni e i backlink in ClickUp Documenti?

È possibile vedere tutti i contenuti e i collegamenti collegati alla pagina corrente o all'intero documento nella sezione Relazioni e backlink della barra laterale destra.

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/image5-1.png

/$$$img/

Espandi il lato per visualizzare relazioni, backlink, opzioni di formattare e altro ancora

Barra di ricerca

Per trovare il contenuto e le attività relative a una pagina o a un documento specifico, basta digitare nella barra di ricerca.

2️⃣ Collegati alle pagine

Mettono in relazione pagine e documenti con altre pagine, documenti o attività nell'area di lavoro. I collegamenti di pagina sono ideali per creare relazioni tra contenuti e lavori senza fare riferimento a tali relazioni nel contenuto stesso.

3️⃣ Collegamenti a ritroso

ClickUp crea automaticamente dei backlink per tenere traccia dei contenuti collegati quando si fanno menzioni o si copia e incolla i link alle attività e ai documenti.

4️⃣ Collegamenti esterni

I link a siti web esterni a ClickUp sono visualizzati insieme nel menu Relazioni della barra laterale destra.

**Posso rimuovere una relazione?

Certo! È possibile collegare e scollegare qualsiasi relazione da un'attività, da un documento o da un'area di lavoro Vista Elenco .

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/image6-1.png

/$$$img/

Fare clic sulla X da un'attività o dalla vista Documento per rimuovere una relazione

**Posso creare relazioni tra le attività di ClickUp e i documenti di ClickUp?

Assolutamente sì! Perché fermarsi a ClickUp Docs? 😉

Se vi è mai capitato di essere coinvolti all'ultimo minuto in un progetto di grandi dimensioni, sapete quanto sia dispendioso in termini di tempo ottenere le informazioni necessarie per essere al passo con i tempi. Le Relazioni collegate all'attività che si sta visualizzando offrono un'esperienza senza stress per entrare nei livelli del progetto per ottenere gli stati aggiornati del progetto.

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/image2-2.gif

/$$$img/

Collegare attività e documenti con collegamenti alle pagine per creare relazioni tra i contenuti e i lavori in ClickUp

$$$a Nota su Pensiero in rete e sistemi di archiviazione

Possiamo usufruire di grandi idee rendendo la conoscenza accessibile a noi stessi e ad altre persone. Il problema dei sistemi di archiviazione è che raccogliamo tutte queste grandi informazioni, le conserviamo e poi le dimentichiamo fino a quando non ci servono di nuovo.

Il pensiero in rete è l'aggiornamento di un sistema di archiviazione. Si tratta di un database in stile wiki che permette di raccogliere strati di informazioni correlate con un solo clic. Da fare un favore a lungo termine e conservare molte più informazioni rispetto alla semplice memorizzazione e ai segnalibri.

Creare un account gratuito e provare Documenti di ClickUp la prossima volta che vi sedete a ricercare la vostra prossima idea. Le sensazioni di disagio e blocco dello scrittore non hanno nulla da invidiare a voi e a ClickUp insieme! 💪