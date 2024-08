Ricerca Notion vs Roam: Quale strumento per prendere appunti è il migliore?

Roam ha un seguito di tipo cult, con persone che condividono il suo utilizzo con l'hashtag #RoamCult su Twitter. D'altra parte, Notion è sul mercato da circa sette anni. È un bel po' di tempo per fare centro!

Ma non sempre una nuova linfa è una cosa negativa. Quindi, se siete in dubbio su Notion e Roam, siamo qui per chiarirvi le idee.

Il post di oggi vi aiuta a scoprire le differenze, le funzionalità/funzione e i migliori casi d'uso di Notion e Roam. Preparatevi e terminate questo confronto.

Notion vs. Roam in sintesi

Sia Notion che Roam sono strumenti per prendere note. Detto questo, è possibile estendere le capacità di Notion come strumento per il project management e Roam come strumento di gestione delle attività.

Ecco una panoramica delle principali differenze tra Notion e Roam.

Cos'è Notion? Notion è un'app per prendere appunti con funzionalità di project management e gestione delle attività. Alla fine dello scorso anno, questa pratica app contava 20 milioni di utenti. Si tratta di una crescita di 16 milioni di utenti rispetto al 2020$$a. 😲

Funzionalità/funzione di Notion

Ecco le funzionalità/funzione di Notion:

Note

Un esempio di note di riunione in Notion La capacità di Notion di prendere note è uno dei motivi principali per cui questa app è amata dai più. Notion consente di creare note rapide e di organizzarle in gerarchie per un facile accesso.

Con Notion, è possibile annotare qualcosa di complesso come riunioni del team o qualcosa di semplice come un elenco di libri da leggere.

È anche possibile collaborare alla modifica delle note con i membri del team. Notion punta molto sui commenti in linea, consentendo di menzionare le persone in modo che possano visualizzare e contribuire a un documento.

Se odiate le distrazioni quando prendete le note, Notion è perfetta. Questa app offre un'interfaccia che soddisfa il cervello e che è gratis. L'editor di testo è un pratico drag-and-drop. In questo modo è possibile strutturare le note a proprio piacimento.

Inoltre, con le note di Notion è possibile aggiungere immagini, tabelle, frammenti di codice e una marea di altri contenuti. L'aggiunta di tutti questi blocchi di contenuto è possibile grazie a utili scorciatoie da tastiera che rendono la presa di note un gioco da ragazzi per voi o per il vostro team !

Bonus:_ **Software per verbali di riunione e avrete un modello per tutta la vita!

Non è più necessario ripartire da zero ogni volta che si documenta qualcosa.

Integrazioni per facilitare il lavoro

Non dovrete mai lasciare ClickUp Documenti per terminare il vostro lavoro. Per istanza, potete creare documenti Google direttamente da ClickUp integrando i vostri documenti con Google Drive.

C'è di più.

Utilizzate l'integrazione con Slack per creare e gestire le attività di ClickUp senza lasciare le vostre conversazioni su Slack. Oppure, potete incorporare i video di YouTube nei commenti o nelle descrizioni delle attività e guardarli direttamente su ClickUp.

Con ClickUp il mondo è completamente nuovo: potete utilizzare più di 1.000 Integrazioni ClickUp app e strumenti per terminare il lavoro in modo più rapido ed efficiente.

$$$a Non sacrificare una sola funzionalità/funzione

Sia Notion che Roam hanno alcune funzionalità/funzione interessanti. Tuttavia, non si possono ignorare i limiti, che si tratti del prezzo elevato, delle funzioni di ricerca e di filtro limitate o dello spazio di archiviazione. Questi limiti possono creare lacune nel flusso di lavoro.

È qui che entra in gioco ClickUp.

ClickUp colma queste lacune, offrendovi il meglio di entrambi i mondi e un po' più di quanto vi aspettavate.

ClickUp può essere utilizzato per il project management, la gestione delle attività, la presa di note, la documentazione o come strumento di collaborazione. Come abbiamo detto, è come avere il proprio genio della produttività per raggiungere gli obiettivi prefissati!

per iniziare a creare una vita di note e connessioni di conoscenza