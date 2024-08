5 strategie per migliorare e rendere più produttiva la presa di appunti

Dopo 24 ore, dimentichiamo fino a 40% delle nuove informazioni che apprendiamo. Ma possiamo conservare fino al 100% della nostra memoria con un semplice strumento: prendere nota.

In una studio del 2021 pubblicato sul Journal of Experimental Psychology i partecipanti che prendevano note riuscivano a ricordare le informazioni meglio di quelli che non lo facevano o che fotografavano le lezioni sui loro telefoni. Quando non cerchiamo di trattenere le informazioni, la nostra memoria di quell'esperienza diminuisce gradualmente fino a ricordare poco o nulla di quell'esperienza.

Fortunatamente, prendere appunti aiuta a la conservazione della memoria impegnandosi attivamente con il materiale per collegare le nuove conoscenze alle esperienze passate. 🔗

La strategia di annotazione più efficace per voi dipende dal tipo di contenuto o dalle informazioni che state raccogliendo, da come le valutate e dal tempo che avete a disposizione per conservarle.

Il vostro processo dovrebbe permettervi di prendere note in modo produttivo in qualsiasi ambiente e incoraggiarvi ad apprendere e conservare le informazioni in modo efficiente. ClickUp ha stilato un elenco di alcune strategie collaudate per migliorare e rendere più produttiva la presa di note virtuale e di persona.

Continuate a leggere per scoprire le cinque migliori strategie per aiutare chiunque a prendere note migliori e più produttive, sia che si tratti di ascoltare un podcast, di seguire una lezione o di guardare un documentario.

1. **Provate un metodo tradizionale per prendere le note

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/image3-2.jpg Una donna che scrive su un blocco note /$$$img/

via Jacob Lund/ Shutterstock

I metodi tradizionali per prendere appunti, come il metodo Cornell e il metodo Box, sono due dei più produttivi e ampiamente utilizzati. Il metodo Metodo Cornell sviluppato da Walter Pauk negli anni '50, suddivide gli appunti in tre parti: spunto, note e riepilogo/riassunto. Queste sezioni aiutano a migliorare la capacità di memorizzare e conservare le informazioni in modo organizzato.

Il metodo Boxing raggruppa le diverse informazioni in piccole scatole e le etichetta o include un'idea più ampia nella parte superiore di ogni scatola. Questo metodo mantiene le cose concise e lavora bene con le note digitali.

È più facile riordinare e spostare le sezioni dopo le lezioni. Anche altri metodi tradizionali, come il bullet journaling o il metodo dello schema, possono essere efficaci.

2. Utilizzare gli strumenti di IA per prendere note

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/image6-1.jpg Una donna con le cuffie e che scrive su un taccuino /$$$img/

via Yakobchuk Viacheslav/ Shutterstock Strumenti di IA per prendere appunti creano un percorso facile per dedicare a qualsiasi esperienza di apprendimento la massima attenzione. È possibile contribuire interamente alle lezioni e alle riunioni e farsi assorbire quanto si vuole senza dover scrivere in modo noioso.

In superficie, Gli strumenti di IA sembrano trascrivere le parole in note semplicemente . Ma eliminano anche il potenziale di errore umano, fornendo trascrizioni ricercabili e con data e ora, trasformando le idee in attività tracciabili e rendendo le lezioni disponibili in numerose lingue.

3. Breviate tutto nelle vostre note

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/image1-6.png Uno studente che scrive note con una penna /$$$img/

via Gorodenkoff/ Shutterstock

L'uso di lettere stenografiche e abbreviazioni è fondamentale per prendere appunti più velocemente. La stenografia consente di raccogliere rapidamente molte informazioni.

Mentre lettere stenografiche se le abbreviazioni possono essere un'attività troppo impegnativa da realizzare, le abbreviazioni funzionano perfettamente. Esistono tre tecniche di abbreviazione quando si scrive in forma breve: utilizzare le prime lettere di una parola, eliminare la maggior parte delle vocali da una parola e utilizzare le prime lettere delle frasi per formare acronimi.

Per sfruttare al meglio questa strategia, provate a inserire nel vostro quaderno un glossario da consultare in seguito.

4. Visualizza i tuoi diari

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/image5-4.png Una donna che utilizza un evidenziatore per sottolineare le note /$$$img/

via Abo Photography/ Shutterstock

Il codice colore è un modo efficace per ricordare informazioni specifiche nelle note. Questo metodo utilizza i colori per evidenziare le informazioni importanti e velocizza il processo di lettura, poiché è facile interagire con i colori per trovare punti particolari nelle note.

Per ottenere un risultato ancora più visivo, si possono utilizzare strumenti come ClickUp Mappe mentali e note di schizzo. A mappa mentale è uno strumento illustrativo, come un albero, che raggruppa le informazioni intorno a un argomento centrale.

Le note a schizzo sono note visive che utilizzano calligrafia, disegni ed elementi come cloud e Box per catturare le idee su una pagina.

5. Prendere note in modo collaborativo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/image4-4.png Persone che prendono appunti su Post-It /$$$img/

via Canva

La scrittura collaborativa in gruppo o con i partner può aiutare tutti a ricevere molteplici prospettive di una lezione e a valutare criticamente le idee di un argomento. Nel prendere appunti in modo collaborativo, le attività vengono divise in modo che ciascuno possa occuparsi di un diverso elemento di attenzione, che si tratti di un riepilogo/riassunto o di idee attuabili. Presa di nota collaborativa può migliorare l'interazione con l'argomento e creare spazio per domande migliori e più profonde. Questo stile di annotazione può anche aiutare i membri del gruppo a tenere traccia di ciò che è accaduto durante un'attività di apprendimento per potervi fare riferimento in seguito.

Portare l'abilità di prendere appunti al livello successivo

Esistono molti modi diversi di prendere appunti e le strategie più efficaci dipendono dalle circostanze e dagli obiettivi che si vogliono raggiungere.

Sia che dobbiate prendere appunti per il lavoro o per la scuola, sia che siate semplicemente alla ricerca di un modo migliore per annotare note veloci e scrivere appunti dettagliati per le riunioni, ClickUp può aiutarvi a diventare un appassionato di note grazie alle sue funzionalità robuste e flessibili come il Blocco note, Documenti ClickUp e Lavagne online .

Integrato nel piattaforma di project management queste funzionalità/funzione consentono di prendere e archiviare le note insieme al mio lavoro. Per non parlare del fatto che sono completamente personalizzabili: potete formattare e organizzare le note nel modo che preferite per soddisfare le esigenze del progetto e le preferenze personali. provate gratis ClickUp oggi stesso,{\i} e porta la tua capacità di prendere appunti al livello successivo!

**Scrittore ospite

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/Chidinma-Iwu-.webp

/%img/

chidinma Iwu