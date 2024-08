10 tecniche e strumenti di memorizzazione per migliorare la memoria

Un giorno sarete in grado di migliorare istantaneamente la vostra memoria grazie all'intelligenza artificiale... beh, forse. 🤖

Nel frattempo, esistono molte tecniche e strumenti di memorizzazione per non solo memorizzare le informazioni, ma anche per migliorare il ricordo e la memorizzazione di impostazioni più ampie.

Praticamente tutti sono in grado di affinare la propria capacità di memorizzare qualsiasi cosa. In effetti, la ricerca suggerisce che con una pratica sufficientemente prolungata nell'arco di circa una settimana, una persona media può aumentare la propria capacità di memoria di lavoro per richiamare da uno a quattro elementi.

Le menti sono luoghi straordinari. Ma non credeteci sulla parola.

Leggete questo post per scoprire come queste 10 migliori tecniche di memorizzazione possono lavorare per voi e quali strumenti specifici potete utilizzare per migliorare la vostra memoria.

Come funziona la memorizzazione?

La memorizzazione lavora come un processo in due fasi: codifica e recupero. Durante la fase di codifica, le nuove informazioni vengono immagazzinate sotto forma di ricordi utilizzando diversi processi cognitivi, come l'elaborazione, l'associazione e l'immaginazione visiva. Questi ricordi vengono poi richiamati nella fase di recupero attraverso connessioni neurali.

Le ricerche suggeriscono che alcune tecniche di memorizzazione sono più efficaci di altre per la memoria a lungo termine delle informazioni. Alcune di queste tecniche di memorizzazione, come la ripetizione a spazi e la codifica elaborativa, si sono dimostrate più efficaci per la ritenzione a lungo termine.

Altre, come il chunking e le mnemotecniche, tendono a rendere il materiale più facile da ricordare a breve termine.

Come memorizzare qualsiasi cosa in un approccio in 4 passaggi

L'atto di memorizzare qualsiasi cosa può essere suddiviso in quattro passaggi generali. Consideratele come ripetizioni per il vostro cervello. Si tratta di un muscolo altamente plastico che cresce quanto più lo si usa.

Seguite questi quattro passaggi per iniziare a memorizzare di più.

Passaggio 1: attenzione

Prima di tutto.. concentrarsi sul materiale e di esserne consapevoli in tempo reale. In altre parole, non ascoltate, leggete o guardate passivamente quando cercate di memorizzare qualcosa. Cercate di prendere il vostro tempo e di prestare attenzione a ogni dettaglio, permettendo al materiale di affondare in esso.

Da fare ripetutamente, si allena il cervello a lasciar cadere meno informazioni. ♻️

Passaggio 2: codifica

La codifica lavora sia con la memoria a lungo termine che con quella a breve termine. Per assicurarsi che le informazioni assunte rimangano impresse a lungo termine, spesso è utile connettere il materiale ad altre idee, concetti ed esperienze correlate o simili.

Questo aiuta a rafforzare la memoria e a memorizzare più facilmente il materiale.

Passaggio 3: spazio di archiviazione

Dopo aver codificato le informazioni e averle connesse ad altri concetti noti, è necessario memorizzare il materiale in modo ripetitivo e facile da ricordare, ad esempio utilizzando un palazzo della memoria o delle flashcard (maggiori informazioni su queste tecniche sono riportate di seguito).

Questo vi aiuterà a ricordare il materiale sul momento, che è uno dei vantaggi migliori del miglioramento della memoria! 💪

Passaggio 4: Recupero

Infine, per assicurarsi che il materiale venga ricordato correttamente, è necessario ricorrere a pratiche di richiamo attivo, come ad esempio sottoporsi a quiz, studiare in gruppo o utilizzare giochi di memoria. Non dimenticate di esercitarvi regolarmente sul materiale.

È possibile praticare questi esercizi sia con la recitazione che con il richiamo attivo. Questo metodo di richiamo si basa sul fatto che la memoria si indebolisce con il tempo.

Tecniche di memorizzazione verbale e visiva

Quando si parla di tecniche di memorizzazione, due metodi comuni sono quelli visivi e verbali.

Le tecniche visive prevedono l'uso di immagini, mappe e diagrammi per aiutare a ricordare. Questo metodo si concentra sulla creazione di un'immagine mentale o di una rappresentazione visiva delle informazioni apprese. Ad esempio, se si sta cercando di ricordare un elenco di elementi, si può creare un'immagine mentale di questi elementi disposti in un modo specifico. Alcuni esempi di tecniche di memorizzazione visiva sono:

Mappe mentali

Cartoline flash

Codici a colori

Infografiche

Diagrammi

Mnemoniche

Le tecniche verbali, invece, prevedono l'uso di parole e linguaggio per aiutare a ricordare. Questo metodo comprende la ripetizione, i dispositivi mnemonici e gli acronimi per aiutare a ricordare le informazioni. Ad esempio, se si sta cercando di ricordare un numero di telefono, si possono ripetere i numeri ad alta voce o utilizzare un dispositivo mnemonico come l'associazione di ogni numero con una parola che fa rima con esso. Alcuni esempi di tecniche di memorizzazione verbale sono:

La suddivisione in gruppi (chunking)

Ancronimi

Associazione

Registrazione

Ripetizione

Allitterazione

Approfondiamo queste tecniche!

Le 10 principali tecniche di memorizzazione che potete utilizzare

Non tutte le tecniche di memorizzazione funzionano bene per tutti. Ma ci sono un certo numero di metodi da provare! Elenco delle 10 migliori tecniche di memorizzazione che vi aiuteranno a ricordare meglio i dati.

1. Ripetizione spaziale

Ripetere il materiale a intervalli di tempo crescenti. Questo metodo di rievocazione si basa sul fenomeno psicologico del decadimento della memoria, che suggerisce che sia la memoria sia la perdita di memoria (o il ricordo si affievolisce) con il passare del tempo.

Un antidoto contro l'affievolimento della memoria, sia a breve che a lungo termine, è quello di esercitarsi in un periodo a richiamare o "ripetere" ciò che si è commesso.

2. Codifica elaborativa

Collegare il materiale ad altri concetti noti. Allegare ciò che si sta imparando in modo significativo alle conoscenze esistenti è un modo potente per ricordare le informazioni.

La codifica elaborativa è un tipo di mnemonica, cioè una tecnica semplice che aiuta a memorizzare. Un modo per facilitare il collegamento tra il nuovo materiale e ciò che già si conosce è quello di creare una lavagna online .

Strumenti come ClickUp Lavagne online consentono di collegare facilmente le attività e di utilizzare le lavagne tecniche di brainstorming in ordine. Disegnare un numero infinito di diagrammi del flusso di lavoro salvarli e consultarli quando si ha bisogno di un ripasso.

Disegnate connessioni e collegate gli oggetti per creare roadmap o flussi di lavoro dalle vostre idee insieme al vostro team in ClickUp Whiteboards

Volete iniziare con una semplice lavagna online per registrare le vostre idee e i vostri flussi di lavoro? Provate Modello di introduzione alle lavagne online di ClickUp !

3. Chunking

Suddividere lunghe informazioni in parti gestibili. Questo è un modo semplice per ricordare le informazioni, perché è meno opprimente e si riesce a memorizzare più velocemente pezzi di informazioni più piccoli.

Alcune ricerche dimostrano che il chunking riduce il pedaggio di memorizzare grandi quantità di informazioni sulla memoria di lavoro. Memorizzando le informazioni un po' alla volta, con il tempo si forma un modulo di dati più ampio, più facile da richiamare e che dà senso alla memoria.

4. Mnemotecnica

L'uso di tecniche come rime, acronimi o immagini visive per ricordare le informazioni in modo memorabile si chiama mnemotecnica. È un modo per rendere divertente la memorizzazione. Infatti, studi suggeriscono un sufficiente allenamento di mnemotecnica ortografica rimodella le reti cerebrali per supportare una migliore memoria e per recitare le informazioni.

Un esempio semplice di questa tecnica è recitare l'ABC a tempo di musica per ricordarlo più facilmente. Forse il vostro insegnante di arte vi ha insegnato "Roy G Biv" come metodo mnemonico per memorizzare i colori dell'arcobaleno nel giusto ordine: rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco, viola.

L'idea è chiara. 🌈

5. Richiamo attivo

Esaminate regolarmente il materiale appreso per testare la vostra memoria. Più lo si fa, più diventa facile ricordare il materiale nuovo e quello più vecchio. Ad esempio, se siete studenti, il richiamo attivo è una tecnica di studio molto utile.

Quando si pratica il richiamo attivo, si costringe il cervello a richiamare le informazioni che si vogliono memorizzare senza alcun aiuto. Questo metodo è ottimo per conservare la memoria.

6. Visualizzazione

Come menzionato in precedenza, l'uso di immagini è un altro metodo efficace per memorizzare i contenuti. Quando si creano immagini mentali del materiale e le si associa a una rappresentazione visiva, questa tecnica aiuta immensamente a committare le informazioni nella memoria.

Utilizzare un software per costruire Mappe mentali aiutano nella parte visiva del processo. Con ClickUp Mappe mentali è in grado di mappare rapidamente i piani, le idee e i processi in visualizzazioni di grande impatto. Create connessioni con le vostre visualizzazioni e aggiungete un contesto al vostro processo di memorizzazione, in modo da creare immagini intorno alle idee che volete ricordare.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/image9.gif Personalizzate la vostra ClickUp Mappa mentale /$$$img/

Aggiungete facilmente nodi, attività e connessioni alla vostra intuitiva Mappa mentale di ClickUp

7. Associazione

Connessione di informazioni simili con altre informazioni simili. Mettere insieme informazioni simili, soprattutto se non devono essere memorizzate in ordine, rende più facile ricordarle.

Questa tecnica è particolarmente utile quando si lavora con numeri o termini che iniziano con la stessa lettera iniziale. Il nostro cervello elabora la prima lettera e ci aiuta ad associare le informazioni di cui abbiamo bisogno.

8. Recitazione

Ripetete ad alta voce il materiale che state imparando. Sì, anche se siete da soli. Il cervello umano lo adora!

Tuttavia, è utile Da fare con un amico. Così come si impara il testo di una nuova canzone ascoltandolo e cantandolo, la recitazione aiuta a memorizzare le informazioni nell'ordine giusto. Sappiamo che in questo momento state ricordando l'orecchiabile jingle di quella pubblicità. 🎵

9. Organizzazione

Organizzazione di elementi correlati in una struttura facile da seguire e ricordare. In questo modo è più facile ricordare informazioni complesse in ordine cronologico. È un esempio ideale per chi ha bisogno di committare le informazioni in memoria in un ordine specifico.

In effetti, alcuni amano usare questa tecnica per creare un elenco della spesa, perché permette di organizzare visivamente gli elementi in un luogo o in un layout familiare.

10. Palazzo della memoria

Creare un palazzo della memoria significa semplicemente usare l'immaginazione per creare una mappa mentale del materiale che si sta imparando, associandolo a un luogo che si conosce bene. Quando si visualizzano spazi familiari e li si connette a singole informazioni, è più facile per il cervello ricordare nuove informazioni collegate a spazi familiari.

Per far sì che questa tecnica di memoria lavori per voi, innanzitutto prendetevi il tempo di individuare il vostro palazzo della memoria. Sarà la casa della vostra infanzia? Un parco familiare? La vostra vecchia scuola?

Da lì, indicate mentalmente le funzionalità/funzione di quello spazio che risaltano. Assicuratevi di indicarle in ordine. Questa tecnica del palazzo della memoria lavora su un'immagine mentale.

Se si immagina di camminare in una casa, si può incontrare per prima cosa una porta d'ingresso dai colori vivaci. Una volta entrati, si incontrano le scale, poi un cane e, continuando a camminare, si arriva direttamente in cucina.

Ora associate ciascuna delle funzionalità/funzione più importanti che visualizzate nel vostro palazzo della memoria, come quelle appena elencate, a un'informazione importante, finché ogni punto non sarà associato a uno spazio in questa tecnica di narrazione.

Infine, per richiamare i dati, visualizzate ancora una volta il vostro viaggio attraverso questa tecnica di memoria e cercate di ricordare ogni informazione associata a ogni spazio o elemento degno di nota. Da fare un numero sufficiente di volte, la memorizzazione di nuove informazioni e di altro materiale didattico diventerà un gioco da ragazzi!

I migliori strumenti di memorizzazione per migliorare i vostri pensieri

Conoscete le tecniche di memorizzazione. Ma vi servono anche degli strumenti. Ecco alcuni dei migliori strumenti di memorizzazione da utilizzare per migliorare i vostri lavori richiesti.

Software per prendere appunti

Annotare rapidamente le note, formattare con una ricca modifica e trasformare le voci in attività tracciabili a cui accedere da qualsiasi luogo

Utilizzate strumenti come ClickUp quando il vostro cervello è al limite nel tentativo di memorizzare attività, elenchi e promemoria. Con mappa mentale strumenti, Lavagna online e persino l'estensione Chrome del blocco note, ClickUp offre tutti gli strumenti necessari per archiviare le informazioni in modo rapido e semplice.

Cartoline

Un ottimo strumento per memorizzare fatti, definizioni e informazioni generali è l'uso delle flashcard. Hanno lavorato per voi quando stavate studiando per il grande test alle elementari, quindi perché non usarle per aiutarvi a memorizzare meglio?

Registrazioni audio e video

Condividete le registrazioni dello schermo per trasmettere con precisione il vostro messaggio senza bisogno di una catena di email o di una riunione di persona con Clip by ClickUp

Per chi preferisce le tecniche di memorizzazione verbale, l'apprendimento uditivo potrebbe essere un ottimo modo per utilizzare le registrazioni delle proprie parole per recuperare le informazioni. Le registrazioni audio sono tecniche di memorizzazione verbale efficaci per aiutare la memoria a lungo termine.

Un altro ottimo modo da fare è registrare un video di se stessi. Le tecniche di memorizzazione visiva funzionano per alcuni registrando un video di se stessi mentre completano qualcosa. È un'ottima idea per chi impara visivamente e ha bisogno di ricordare come ha fatto qualcosa molto tempo fa.

E se si sta cercando di ricordare un processo di lavoro, può essere utile utilizzare un video per ricordare il processo di lavoro software di registrazione dello schermo per registrare le vostre azioni. Strumenti come Clip in ClickUp consentono di riprodurre facilmente le registrazioni e di vedere effettivamente come Da fare.

Quizlet

Quizlet è una popolare risorsa di apprendimento online che offre diverse tecniche e strumenti di memoria, come flashcard, quiz e giochi. Questa risorsa lavora come una tecnica di costruzione per aiutare a migliorare la memoria per un certo periodo di tempo.

Apprendimento tra pari

Imparare con un amico o in un gruppo di studio aiuta a ricordare più attivamente il materiale e, in definitiva, a conservare le informazioni. Che si tratti di una sessione di studio approfondito per le lezioni di storia, dell'apprendimento di una nuova lingua o, in generale, della necessità di trattenere una tonnellata di informazioni in un breve lasso di tempo - stiamo parlando di studenti di medicina - l'apprendimento tra pari è una delle tecniche di memoria dall'esito più positivo.

App per la memoria

Esistono molte app per la memoria che possono aiutarvi a trovare le tecniche di memorizzazione più adatte alla vostra situazione. Molte di queste app sono dotate di giochi che aiutano a esercitare i muscoli mentali.

Diario

L'utilizzo di app per cellulari o desktop per prendere note o scrivere dei riepiloghi/riassunti del materiale sono utili per poterli consultare in seguito. È anche un modo per usare la ripetizione per committare le informazioni nella memoria mentre le si scrive ripetutamente.

Giochi

I giochi educativi o i puzzle sono modi coinvolgenti e divertenti per rafforzare la memoria.

Ecco qualcosa da ricordare - Da fare di più con ClickUp

Sia che si utilizzino lavagne online o mappe mentali per visualizzare e collegare le informazioni da impegnare nella memoria, sia che si decida di creare delle schede flash, memorizzare le informazioni è più facile di quanto si possa pensare.

Tuttavia, è necessario iniziare con le giuste mentalità produttiva alcuni strumenti e tecniche di memorizzazione e la volontà di imparare un metodo. Iniziare un percorso di account ClickUp gratis e vedere come è facile usare i suoi strumenti visivi per la memorizzazione.