10 modelli gratuiti di piani di ricerca per team e professionisti

Iniziare un progetto di ricerca da zero può sembrare opprimente. Senza gli strumenti e i modelli giusti, ci si ritrova con una pagina bianca e senza direzione. Con questi strumenti, iniziare un nuovo progetto o organizzarne uno esistente è un gioco da ragazzi.

Ecco perché è necessario creare una libreria dei migliori modelli di piani di ricerca. E noi siamo qui per aiutarvi a Da fare.

Seguiteci mentre vi illustriamo i vantaggi dell'uso di un modello di piano di ricerca e condividiamo alcuni dei nostri preferiti, tutti progettati per aiutare i vostri progetti di ricerca a svolgersi come per magia.

Che cos'è un modello di piano di ricerca?

Un modello di piano di ricerca è un documento progettato per aiutarvi a costruire il piano di ricerca la migliore gestione della ricerca piano possibile. Invece di partire da zero con una schermata vuota, un documento di piano di ricerca vi fornisce i blocchi da riempire, in modo da non perdere nulla di importante.

Ci sono molti documenti di piano di ricerca solidi in circolazione, che coprono tutto, dalla ricerca UX (esperienza dell'utente) alla ricerca di mercato modelli di casi di studio . Questi modelli possono essere utili per qualsiasi team, sia che si lavori su prototipi per lo sviluppo di un prodotto o su obiettivi di ricerca per un progetto di marketing. Sono particolarmente utili per la progettazione di prodotti , ricerca UX e gestori del team.

Alcuni dei modelli di piano di ricerca più popolari includono:

Ognuno di essi serve a guidarvi verso la raccolta, la revisione e la reportistica della vostra ricerca in modo più strategico e organizzato. Considerate il piano di ricerca come il vostro utile compagno di ricerca: è lì per rendere le cose più facili, fornirvi una guida e aiutarvi ad affrontare al meglio la ricerca l'esecuzione del progetto .

Cosa rende un buon modello di piano di ricerca?

Ognuno di noi cerca qualcosa di diverso quando si tratta di modelli di progetto. Voi potreste prediligere la semplicità e l'ordine, mentre un altro team potrebbe preferire un approccio più creativo con molti colori e prompt.

Anche se le vostre esigenze sono uniche, ci sono alcuni elementi che quasi sempre fanno risaltare un modello di piano di ricerca rispetto a tutti gli altri.

I migliori modelli di piano di ricerca:

Mantengono l'organizzazione vostra e del vostro team di produzione

Aiutano a standardizzare il processo di ricerca e il metodo di ricerca utilizzato

Vi permettono di concentrarvi sulle chiavi di ricerca obiettivi del progetto e sui risultati da raggiungere

Forniscono suggerimenti per le metriche da registrare e analizzare

Aiutarvi a tenere le domande di ricerca in un unico posto

Aiutarvi a mantenere i vostri traguardi con il vostrosequenza del progetto* Fornisce un luogo definito per archiviare i pensieri e i risultati della ricerca

Non esiste un modello perfetto per ogni individuo o team. Considerate qual è il vostro scopo o obiettivo, quali sono i vostri flussi di lavoro del project management e quali sono le aree in cui avete bisogno di maggiore supporto o assistenza. Questo vi aiuterà a scegliere le funzionalità/funzione dei modelli e le modalità di utilizzo software wiki per costruire una collezione di modelli da utilizzare.

10 modelli di piani di ricerca da usare nel 2024

Esistono centinaia di modelli di piani di ricerca, ma non sono tutti uguali. Alcuni di essi fanno emergere il meglio del vostro capacità di project management mentre altre le ostacolano.

Abbiamo riunito il meglio del meglio per condividere con voi l'elenco definitivo dei modelli di piani di ricerca da aggiungere al vostro flusso di lavoro quest'anno. Volete sapere cosa c'è di meglio? Non c'è bisogno di acquistare un costoso piano tariffario: questi modelli sono tutti gratis!

1. Modello di piano di ricerca per utenti di ClickUp

Una delle prime cose che vengono in mente quando si dice "modello di piano di ricerca" è la ricerca sugli utenti. Per i team di sviluppo e di progetto, questo è un passaggio del processo in cui la strategia e l'organizzazione sono essenziali.

Il Modello di piano di ricerca sugli utenti di ClickUp vi permette di ottenere facilmente questo e altro. C'è spazio per condividere la panoramica del progetto e gli obiettivi della ricerca, gli oggetti della ricerca, le ipotesi e altro ancora, oltre a un documento bonus per il Debrief della ricerca sulle interviste.

Questo modello funge da risorsa centrale per tutte le parti interessate. Utilizzatelo per riunire il vostro team, riaffermare gli obiettivi e le finalità e rimanere in carreggiata durante l'esecuzione del progetto di ricerca qualitativa.

Strumenti di progettazioneUX !

2. Modello di ricerca di mercato ClickUp

Pianificare le ricerche di mercato è indispensabile per ottenere i migliori dati possibili. Dare al team tutto ciò di cui ha bisogno in un unico posto aiuta il processo a svolgersi senza intoppi.

Per aiutare il vostro team a essere sempre informato e pronto a partire, abbiamo sviluppato il Modello di ricerca di mercato di ClickUp . Si tratta di un modello di attività che fornisce informazioni chiave, tutte in un unico posto.

Il nostro modello di ricerca di mercato presenta cinque campi personalizzati: il collegamento alla presentazione della ricerca, il tipo di ricerca di mercato, il collegamento al documento del rapporto, la tecnica di raccolta dei dati e la fase della ricerca. Aggiungete i vostri collegamenti cliccabili e utilizzate gli elenchi a discesa per assegnare la fase o il tipo corretto man mano che procedete.

3. Modello di lavagna online per la ricerca ClickUp

È possibile raccogliere ricerche sugli utenti in molti modi. Questionari, interviste agli utenti, focus group, sessioni di ricerca sugli utenti o social media. Un altro modo super coinvolgente da fare è la lavagna online.

La collaborazione e la ricerca sugli utenti sono interattive e divertenti con la lavagna Modello di lavagna online per la ricerca di ClickUp . Incoraggiate il vostro team a condividere le intuizioni raccolte in questo modello altamente visivo, con note adesive digitali al posto di vuoti box bianchi.

Utilizzate questo Lavagna online come modello per visualizzare in modo più coinvolgente la ricerca sugli utenti. Si può anche utilizzare come strumento per progetti di ricerca interni: invitate i vostri stakeholder tramite un link e chiedete loro di commentare direttamente.

4. Modello di rapporto di ricerca azionaria ClickUp

Se l'attività aziendale consiste nel consigliare agli investitori cosa fare con il loro denaro, un report sulle azioni è indispensabile. Invece di scrivere manualmente un nuovo report ogni volta, un modello di piano di ricerca può aiutarvi a scorciare il processo e ad andare dritti ai dettagli.

Inserite il Modello di reportistica sulla ricerca azionaria di ClickUp . È stato progettato per aiutarvi a condividere le vostre conoscenze in modo più strategico. Condividete la panoramica della società, il gestore del team, la performance, la valutazione di mercato e le raccomandazioni.

Questo modello di piano di ricerca ha tutto ciò che serve per presentare le vostre scoperte agli investitori in modo organizzato ed efficace. Fate la figura del professionista con i vostri client e partner investitori e memorizzate tutti i dati in modo significativo per rifletterci in seguito.

5. Modello di ricerca e gestione SEO ClickUp

Tenere sotto controllo le prestazioni SEO della vostra azienda non è un'attività facile. Ci sono così tante parti in movimento, strumenti, progetti, obiettivi e membri del team che è necessario un modo per rimanere organizzati e produttivi.

Fortunatamente per voi, il Modello di ricerca e gestione SEO di ClickUp è qui per aiutarvi a semplificare il processo e a farvi fare bella figura con il vostro capo. Questo modello di cartella offre un luogo dedicato al lavoro sui vostri obiettivi SEO, con campi personalizzati relativi al SEO e molti tipi di attività personalizzate per aiutare il vostro team a comunicare gli stati di avanzamento e a vedere gli ostacoli nel vostro piano di ricerca.

Utilizzate questo modello per vedere a colpo d'occhio a che punto sono i vostri progetti SEO, in modo da essere più proattivi sul lavoro del vostro team. Potete anche scendere nei dettagli e capire le durate stimate, le date di pubblicazione e la posizione in classifica. Scopri questi strumenti di IA SEO !

6. Modello di rapporto di ricerca ClickUp

Non c'è bisogno di ricominciare da zero ogni volta che vi viene chiesto di redigere un rapporto di ricerca: utilizzate invece un modello per rendere tutte le vostre domande di ricerca e i rapporti di studio impressionanti come l'ultimo.

Scorciatoia per l'esito positivo con il modello Modello di rapporto di ricerca di ClickUp . Ci sono sezioni per il riepilogo/riassunto, l'introduzione, il metodo e le tecniche di ricerca, i risultati e la discussione, i riferimenti e le appendici. Aggiungete l'autore e i collaboratori, in modo da poter riconoscere tutti coloro che hanno contribuito alla stesura del rapporto.

Condividete i metodi, l'approccio e i risultati della vostra ricerca con gli stakeholder e i client con questo modello di grande effetto. È una base utile per aiutare il vostro team a organizzarsi e a trovare un modo migliore per aggiornare gli stakeholder sullo stato di avanzamento.

7. Modello per l'analisi dei dati di ClickUp

Il Modello di risultati dell'analisi dei dati di ClickUp aiuta a presentare i dati a tutti in modo più significativo. Invece di presentare numeri e grafici, questo modello può aiutare ad approfondire la dichiarazione del problema, scopo, analisi e metodo di ricerca, risultati e conclusioni.

Utilizzate questo modello per organizzare i vostri pensieri e comunicare i risultati del vostro studio in modo trasparente e di facile lettura. Spiegate il contesto e le informazioni di base accanto al vostro approccio, in modo che i vostri interlocutori possano comprendere appieno ciò che i dati mostrano.

8. Modello di analisi SWOT personale di ClickUp

Un'analisi SWOT personale può aiutarvi a capire i vostri punti di forza, le debolezze, le opportunità e le minacce. Queste informazioni non solo vi aiutano a lavorare meglio, ma vi permettono di essere più consapevoli del vostro impatto sull'intera azienda.

Il Modello di analisi SWOT personale di ClickUp può aiutarvi a ricordare di lavorare alla vostra analisi SWOT. Trovate i vostri punti di forza, di debolezza o di dolore, le opportunità e le minacce. Questo modello di attività presenta diversi campi personalizzati progettati per aiutarvi a monitorare il vostro stato, tra cui l'obiettivo, la sequenza temporale e la percentuale di completamento.

Questo modello può essere un'utile promemoria per concentrarsi sull'analisi SWOT personale, in modo da essere più intenzionati e consapevoli di come si contribuisce agli obiettivi del team e dell'azienda. Utilizzate la vostra SWOT personale per aiutarvi ad impostare obiettivi professionali per il lavoro e avere un impatto maggiore.

9. Modello di studio di caso ClickUp

I casi di studio offrono una visione potente di ciò che fanno i vostri marchi, i vostri client o i vostri concorrenti. Si tratta di uno sguardo approfondito su un'area aziendale specifica, basato su ricerche e risultati personali.

Semplificate il processo di creazione dei vostri casi di studio con il programma Modello di studio di caso di ClickUp . Questo modello vi offre una solida base per presentare casi di studio cancellati e ricchi di informazioni al vostro team, agli stakeholder o ai client. Presentate l'azienda, l'oggetto del caso di studio, le soluzioni e le statistiche e le vostre intuizioni.

Utilizzate questo modello per aiutarvi a creare casi di studio in scala. Presentate i dati in modo chiaro e conciso, con tutto il contesto di cui il team o gli stakeholder hanno bisogno per estrarre il maggior valore possibile dal caso di studio.

10. Modello di rapporto d'indagine ClickUp

Spesso le nostre ricerche ci aiutano a capire il mercato, i nostri concorrenti o quello che fa la nostra stessa azienda. A volte, invece, ci aiuta a capire incidenti e sfide.

È qui che la Modello di relazione investigativa di ClickUp viene fornito. Questo modello è stato progettato per aiutarvi a redigere un rapporto su incidenti, reclami, inconvenienti e violazioni. Spiegate i dettagli del caso, compreso un riepilogo/riassunto e le prove, quindi passate al controinterrogatorio con lo spazio per le domande e le risposte del colloquio e la vostra conclusione.

Questo modello è indispensabile per i team e le aziende che vogliono dimostrare come superano le sfide o gestiscono gli incidenti. È ottimo per la trasparenza e la costruzione della fiducia e serve come modo utile per documentare una traccia di prove in caso di necessità.

Come scrivere un piano di ricerca

Ora che disponete di un modello per il vostro piano di ricerca, passiamo ai dettagli su come scriverlo. Seguite questi passaggi per creare un piano di ricerca efficace che guidi la vostra ricerca e vi aiuti a raggiungere i vostri obiettivi.

Passaggio 1: identificare la domanda di ricerca

Il primo passaggio per scrivere un piano di ricerca consiste nel definire chiaramente la domanda o l'argomento della ricerca. Questa domanda servirà come base per tutta la vostra ricerca e vi aiuterà a guidare i metodi e l'analisi. Assicuratevi che la domanda sia specifica, pertinente e realizzabile nell'ambito del progetto.

Passaggio 2: Delineare gli oggetti

Successivamente, dovrete delineare gli oggetti o gli obiettivi specifici della vostra ricerca. Gli obiettivi devono essere in linea con la domanda di ricerca e fornire una chiara tabella di marcia per il progetto. Assicuratevi che siano misurabili e raggiungibili.

Passaggio 3: scegliere i metodi di ricerca

Sulla base della domanda e degli oggetti della ricerca, è possibile determinare i metodi più appropriati per raccogliere i dati e condurre l'analisi. Questi possono includere sondaggi, esperimenti, interviste o revisioni della letteratura. È importante scegliere metodi adatti all'argomento della ricerca e in grado di fornire risultati affidabili e accurati.

$$$a 4: Creazione di una Sequenza

Un piano di ricerca dovrebbe includere una Sequenza dettagliata per ogni fase del progetto. Questo vi aiuterà a mantenere il monitoraggio e a garantire che abbiate abbastanza tempo per completare ogni attività. Siate realistici con la vostra Sequenza e prevedete un po' di tempo di riserva per eventuali ritardi o sfide impreviste.

Passaggio 5: Considerare le implicazioni etiche

Quando si conduce una ricerca, è importante considerare tutte le potenziali implicazioni etiche. Ciò può includere l'ottenimento del consenso da parte dei partecipanti, la garanzia della privacy e della riservatezza o il rispetto delle linee guida etiche stabilite dalla vostra istituzione o dall'organo di governo.

Passaggio 6: anticipare i potenziali risultati

Come in ogni progetto di ricerca, ci sono sempre potenziali esiti che possono verificarsi. Questi possono essere sia positivi che negativi ed è importante prevederli e pianificarli. In questo modo sarete preparati ad affrontare eventuali sfide o cambiamenti che potrebbero verificarsi durante la ricerca.

Passaggio 7: Rivedere e perfezionare il piano

Una volta completati i passaggi precedenti, è essenziale rivedere e perfezionare il piano di ricerca, se necessario. È normale che i piani cambino durante lo stato di avanzamento del progetto, quindi siate disposti a fare aggiustamenti e a modificare i metodi o la Sequenza, se necessario.

Rimanere organizzati con i migliori modelli di piano di ricerca

A nessuno piace un progetto disorganizzato, soprattutto se si tratta di un progetto di ricerca. Lasciate che il vostro team tiri un sospiro di sollievo e fate sorridere i vostri stakeholder quando si renderanno conto che avete tutto sotto controllo.

Utilizzate questi modelli gratuiti di piano di ricerca per aiutarvi a organizzarvi, semplificare i flussi di lavoro e tenere tutti informati. Create una raccolta di modelli adatti ai vostri progetti e rendeteli parte integrante del vostro modo di lavorare in team. Standardizzate, semplificate e ottenete produttività.

