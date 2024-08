10 dei migliori software di gestione della ricerca nel 2024

Siete alle prese con progetti di ricerca e faticate a tenere traccia di tutto? Non preoccupatevi. Con un nuovo strumento di gestione della ricerca a portata di mano, potreste essere molto più produttivi.

Ma se non avete tempo di passare al setaccio decine di strumenti e app per la gestione della ricerca per trovare quello perfetto? È qui che entriamo in gioco noi!

Abbiamo ristretto il campo ai 10 migliori strumenti software per la gestione della ricerca da utilizzare nel 2024, in modo che possiate scegliere tra il meglio del meglio.

È ora di salire di livello! 🙌

Cosa cercare in un software di gestione della ricerca?

Che siate ricercatori individuali o a capo di un team di ricerca, gli strumenti software di gestione della ricerca migliorano tutto. Ecco alcune delle funzionalità/funzione a cui abbiamo dato priorità quando abbiamo scelto i 10 strumenti del nostro elenco:

Istruzione intuitiva: La maggior parte degli strumenti presenta una curva di apprendimento, ma un'interfaccia utente configurabile rende più facile trovarsi a proprio agio

La maggior parte degli strumenti presenta una curva di apprendimento, ma un'interfaccia utente configurabile rende più facile trovarsi a proprio agio **Compatibilità: i migliori strumenti offrono software da scaricare, app per dispositivi mobili e applicazioni basate sul web, in modo che i membri del team possano lavorare su Android, iOS, Mac, Windows, Linux e sui loro browser preferiti

Integrazioni: Se voi e il vostro team utilizzate software di project management, cercate strumenti di gestione della ricerca che si integrino con tutti questi software

Se voi e il vostro team utilizzate software di project management, cercate strumenti di gestione della ricerca che si integrino con tutti questi software **AutomazioniAutomazione dei processi aziendali si occupa delle attività quotidiane e vi permette di concentrarvi sulle cose più importanti

Template: Cercate qualcosa che semplifichi il vostro flusso di lavoro con modelli preconfezionati per cose comegestione delle risorseproject management,mappa dei processiepiano di ricerca ## I 10 migliori software di gestione della ricerca da utilizzare nel 2024

Ok, smettiamo di perdere tempo e passiamo alle cose importanti. Ecco le nostre scelte per i 10 migliori strumenti software di gestione della ricerca nel 2024.

Create piani di ricerca efficaci e semplificate il progetto dall'ideazione al completamento con ClickUp

ClickUp è un potente strumento basato su cloud che offre tonnellate di ricerca e di software per il project management funzionalità/funzione per i progetti di ricerca. È la nostra scelta migliore per alcuni motivi.

Innanzitutto, abbiamo trascorso innumerevoli ore a perfezionarlo per renderlo uno degli strumenti più utili in circolazione. È valutato molto bene e si trova in cima a diversi altri elenchi, tra cui I migliori prodotti e strumenti software per il project management di G2 nel 2024 .

ClickUp ha collaborazione in tempo reale funzionalità/funzione, grafici di Gantt gratis , strumenti di scrittura IA, strumenti per la documentazione dei progetti e molto altro ancora. Da fare quasi tutto quello che chiedete, con strumenti personalizzabili ClickUp Dashboard e decine di pratici modelli.

Ad esempio, il modello Modello di piano per il progetto di ricerca ClickUp suddividere attività complesse, organizzare le risorse e comunicare lo stato di avanzamento utilizzando strumenti di visualizzazione dei dati . E Documenti ClickUp servono come una semplice software wiki che consente di creare splendidi documenti e wiki facili da connettere ai flussi di lavoro.

Abbiamo menzionato che molte di queste cose sono disponibili sul piano Free Forever? 🤩

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Integrazione con oltre 1.000 altri strumenti, tra cui Google Documenti, Google Scholar, Google Drive, Area di lavoro di Google, Microsoft Excel, Trello, Slack, Evernote, Dropbox, Chrome, GitHub e Asana

Dashboard personalizzabili, notifiche, fogli di calcolo, modelli, monitoraggio del tempo, automazioni e molto altro ancora

ClickUp AIassistente di scrittura riepilogare/riassumere metriche, comporre email, generare elementi d'azione, redigere metriche e creare post sui social media in pochi secondi

L'app mobile, l'app basata sul web e il software desktop lavorano su tutti i sistemi operativi

Le funzionalità di gestione delle attività organizzano e automatizzano il processo di ricerca, sia che si tratti di ricerche accademiche per la tesi, sia che si tratti di gestire i dati di ricerca della propria azienda

Molteplici visualizzazioni e strumenti permettono di organizzare grandi insiemi di dati con visualizzazioni complesse per gestire riferimenti, ricerche e altro ancora

Limiti di ClickUp:

Alcuni nuovi utenti segnalano una curva di apprendimento (risolta con tutorial semplici e gratuiti)

ClickUp AI non è disponibile sul piano Free Forever (provatelo prima con una versione di prova gratuita)

Prezzi di ClickUp:

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente pagato annualmente

$7/mese per utente pagato annualmente Business: $12/mese per utente pagato annualmente

$12/mese per utente pagato annualmente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (8.000+ recensioni)

4,7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. Tableau

via Tableau Tableau è uno strumento di visualizzazione dei dati basato su Salesforce. È stato progettato per la connessione di dati provenienti da diverse fonti in un'unica piattaforma di analisi. Il software di gestione delle referenze facilita l'organizzazione di dati di ricerca complessi utilizzando un'interfaccia drag-and-drop e dashboard interattivi.

Tableau vi semplifica la vita con l'accesso a un intervallo di opzioni di analisi e condivisione dei dati. È progettato per tutti, dagli studenti agli insegnanti, dagli scienziati dei dati ai titolari di aziende.

Le migliori funzionalità/funzione di Tableau:

Tableau Cloud fornisce una piattaforma analitica basata sul cloud che consente di migliorare i risultati aziendali e di gestire i dati in modo integrato

Tableau Prep è uno strumento moderno che rende più facile e veloce unire, modificare e organizzare i dati di ricerca per un'analisi efficiente

Integrazione con un'ampia gamma di produttività per facilitare la collaborazione, la narrazione dei dati e il processo decisionale

I moduli di formazione per l'onboarding del team riducono al minimo la curva di apprendimento con i numerosi strumenti di gestione della ricerca di Tableau

Limiti di Tableau:

Gli utenti segnalano che i file di grandi dimensioni a volte richiedono lunghi tempi di caricamento e possono risultare in crash

Alcune recensioni menzionano bug presenti nelle nuove versioni del software Tableau

Prezzi di Tableau:

Tableau Viewer: $15/mese per utente a pagamento annuale

$15/mese per utente a pagamento annuale Tableau Explorer: $42/mese per utente pagato annualmente

$42/mese per utente pagato annualmente Tableau Autore: $70/mese per utente a pagamento annuale

Valutazioni e recensioni di Tableau:

G2: 4,3/5 (1.000+ recensioni)

4,3/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 2.000 recensioni)

3. GanttPRO

via GanttPRO GanttPRO è un sistema di gestione delle risorse che utilizza i grafici di Gantt per un efficiente project management. È anche un software per la ricerca e la gestione delle referenze, perfetto per la gestione dei progetti la gestione del team e organizzare il flusso di lavoro.

Importate fogli di calcolo e grafici di Excel o usate modelli già pronti per far partire subito i vostri progetti. Tra tutti gli strumenti di gestione della ricerca presenti in questo elenco, GanttPRO vi aiuta a organizzare tutto ciò che vi serve per la ricerca della tesi, l'analisi dei dati aziendali, le pagine wiki, le bibliografie e altro ancora. 🛠️

Le migliori funzionalità/funzione di GanttPRO:

Le visualizzazioni multiple permettono di creareKanban e bacheca scrum oltre ai grafici di Gantt per una migliore ricerca e visualizzazione dell'area di lavoro

Le integrazioni con Slack, OneDrive, Google Drive e MS Teams raccolgono tutto il vostro lavoro in un unico luogo

I tempi registrati consentono di monitorare il tempo dedicato a ciascuna attività di ricerca

Gli strumenti di collaborazione consentono ai team di ricerca di lavorare insieme e comunicare in tempo reale

Limiti di GanttPRO:

Alcune visualizzazioni hanno opzioni di personalizzazione limitate

Le recensioni menzionano difficoltà nello spostare e convertire le attività

Prezzi di GanttPRO:

Basic: $9,99/mese per utente

$9,99/mese per utente Pro: $15,99/mese per utente

$15,99/mese per utente Business: $24,99/mese per utente

$24,99/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su GanttPRO:

G2: 4.8/5 (400+ recensioni)

4.8/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (400+ recensioni)

4. Klipfolio

via Klipfolio Klipfolio è uno strumento di dashboard aziendale che monitora i dati di ricerca in tempo reale. È una piattaforma incentrata sulle metriche che aiuta tutti a prendere decisioni migliori grazie all'accesso ai dati di cui hanno bisogno quando ne hanno bisogno. ✨

I singoli utenti e i team che si occupano di dati possono utilizzare questo potente strumento di analisi per catalogare i dati in una piattaforma di facile utilizzo che fornisce un accesso autonomo alle informazioni sulla ricerca. È possibile redigere reportistica efficace per progetti di team, organizzare citazioni per documenti di ricerca e creare dashboard utili per gli utenti finali.

Le migliori funzionalità/funzione di Klipfolio:

Integrazione con oltre 100 altri strumenti e app, da Ahrefs a Zapier, con decine di opzioni intermedie

Compatibilità con i dispositivi mobili Android e iOS e con i browser più diffusi

Klip Annotations consente di creare, aggiornare ed eliminare le annotazioni in modo semplice e veloce

L'interfaccia intuitiva aiuta a ridurre la curva di apprendimento per i nuovi utenti

Limiti di Klipfolio:

Alcune recensioni menzionano la mancanza di avvisi e notifiche

Alcuni utenti segnalano problemi legati alla necessità di riavviare l'applicazione dopo l'aggiunta di elementi al proprio dashboard

Prezzi di Klipfolio:

Go: $125/mese

$125/mese Pro: $300/mese

$300/mese Business: $800/mese

Valutazioni e recensioni su Klipfolio:

G2: 4.5/5 (200+ recensioni)

4.5/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

5. Cosa c'è

via Cosa c'è nel paragrafo Whatagraph è uno strumento di reportistica che aiuta a gestire e visualizzare i dati di ricerca con modelli personalizzabili per progetti di marketing efficienti. Sposta i dati, condivide i report con gli stakeholder e crea reportistica straordinaria. 🦋

Whatagraph sostituisce più strumenti e raccoglie il lavoro del team in una piattaforma di dati facile da usare e con un dashboard intuitivo. Questo strumento è stato progettato pensando ai team di ricerca dati e di marketing interni.

Le migliori funzionalità/funzione di Whatagraph:

Integrazione con oltre 40 strumenti e app, tra cui YouTube, Google BigQuery, LinkedIn e BigCommerce

Automazioni nel trasferimento dei dati di ricerca per risparmiare ore di lavoro ai membri del team e snellire il flusso di lavoro

Genera reportistica di qualità in meno tempo grazie al software di analisi dei dati

Analizza e gestisce i dati sulle prestazioni delle pagine web per fornire al team di marketing le informazioni necessarie per ottenere risultati

Limiti di Whatagraph:

Alcune Menzioni menzionano risposte lente da parte del servizio clienti

Alcuni utenti segnalano bug che rallentano il loro processo di ricerca

Nessuna vera funzionalità/funzione del project management

Prezzi di Whatagraph:

Professional: $223/mese pagati annualmente

$223/mese pagati annualmente Premium: $335/mese pagati annualmente

$335/mese pagati annualmente Personalizzato: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Whatagraph:

G2: 4.5/5 (200+ recensioni)

4.5/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (80+ recensioni)

6. Guardatore

via Google Looker (alias Google Looker Studio) è una piattaforma di analisi dei dati basata su browser che utilizza un linguaggio di modellazione unico per sfruttare, analizzare e visualizzare i dati di ricerca. Utilizzatela per la business intelligence (BI) governata e self-service e per costruire le migliori app per le metriche della vostra organizzazione.

Collaborate in tempo reale e sfruttate i database analitici più veloci disponibili. L'architettura leggera di Looker consente agli sviluppatori di creare rapidamente app flessibili per i dati e i ricercatori. 👀

Le migliori funzionalità/funzione di Looker:

L'interfaccia utente intuitiva riduce al minimo la curva di apprendimento per i nuovi utenti

Integrazione con diversi strumenti, tra cui i database BigQuery Standard SQL e BigQuery Legacy SQL

Grafici, tabelle e reportistica personalizzabili consentono di condividere i dati con il team, la classe o il mondo intero

Le impostazioni dei report offrono agli utenti e ai visualizzatori del database la possibilità di segnalibro le impostazioni esistenti per un uso futuro

Limiti di Looker:

Gli utenti segnalano problemi con la variegata struttura dei prezzi di Google Cloud e la mancanza di un canone mensile fisso

Alcune recensioni riportano problemi con le tabelle dinamiche che non visualizzano il testo completo delle intestazioni

L'attenzione ai dati implica poche funzionalità di project management

Prezzi di Looker:

Google Cloud Prezzi : Contattare per richiedere un preventivo

Valutazioni e recensioni di Looker:

G2: 4,4/5 (1.000+ recensioni)

4,4/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (200+ recensioni)

7. Bit.ai

via Bit.ai Bit.ai è un sito di collaborazione documentale piattaforma progettata per la presa di note, la creazione di documenti e la gestione delle ricerche in modo semplice e veloce. Crea basi di conoscenza, progetti e documenti tecnici dinamici con varie opzioni di condivisione e formattazione.

Gli utenti hanno accesso a opzioni di progettazione avanzate, robuste funzionalità di ricerca, potente monitoraggio del tempo e strumenti di collaborazione in tempo reale. Inoltre, i team possono lavorare insieme a questo strumento da tutto il mondo, su più piattaforme e dispositivi.

Le migliori funzionalità/funzione di Bit.ai:

Gli strumenti di collaborazione consentono a voi e al vostro team di lavorare insieme per creare documenti, wiki, note e pagine web

Integrazione con decine di altri strumenti e piattaforme, tra cui YouTube, Fogli Google, GitHub, Loom e Typeform

Il design intuitivo della collaborazione e del flusso di lavoro rende semplice la creazione di documenti anche per i nuovi utenti

Le automazioni consentono di completare più velocemente i progetti di ricerca occupandosi di piccole attività

Limiti di Bit.ai:

Alcuni utenti menzionano problemi con la creazione di documenti

Alcune reportistiche riportano problemi con l'interfaccia utente e la necessità di un'esperienza più user-friendly

Prezzi di Bit.ai:

Gratuito

Pro: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business: $20/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Bit.ai:

G2: 4/5 (10+ recensioni)

4/5 (10+ recensioni) Capterra: 5/5 (5+ recensioni)

8. SciSpace (precedentemente Typeset.io)

via SciSpace SciSpace, nota anche come Typeset.io, è una potente app per ricercatori progettata per farvi risparmiare tempo grazie alla potenza dell'IA. Scoprite ed esaminate una rete di documenti rilevanti e ottenete risposte semplici da ciascuno di essi senza dover passare ore ad approfondire il contenuto.

Riducete al minimo il tempo dedicato alle attività più banali e lasciate che SciSpace faccia le ricerche al posto vostro, mentre voi trovate le risposte. Avrete accesso a milioni di documenti e PDF per ottenere le informazioni di cui avete bisogno. È anche facile da usare in tandem con applicazioni come Zotero e Mendeley.

Le migliori funzionalità/funzione di SciSpace:

Accesso ai metadati di oltre 200 milioni di articoli e di oltre 50 milioni di testi PDF ad accesso libero

L'area di lavoro consente a editori, istituzioni e ricercatori di collaborare e lavorare in modo efficiente sui progetti di ricerca

Le automazioni riducono al minimo il tempo sprecato con attività ripetitive, in modo da scoprire le informazioni rapidamente

Il controllore di plagio integrato consente di verificare i documenti e di identificare i problemi che possono impedire la pubblicazione

Limiti di SciSpace:

Alcune recensioni menzionano problemi con i modelli LaTeX

Il piano Free non include nessuna funzionalità/funzione importante

Mancanza di recensioni sulle principali piattaforme

Prezzi di SciSpace:

Basic: Free

Free Premium: $9,99/mese

$9,99/mese Teams e Labs: $5,49/mese per utente

Valutazioni e recensioni di SciSpace:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Nota finale

via Nota finale Le aziende utilizzano EndNote per creare bibliografie e accedere ad articoli di ricerca. Questo software specializzato nella gestione delle referenze e della ricerca consente di gestire e formattare le citazioni. Inoltre, protegge il flusso di lavoro con funzioni efficienti di ripristino dei dati. 📁

Trovate, condividete e utilizzate le ricerche all'interno delle vostre librerie EndNote e lavorate sulle vostre ricerche da qualsiasi luogo e su qualsiasi dispositivo. Gli strumenti integrati per la creazione di documenti renderanno la vostra scrittura più efficiente.

Le migliori funzionalità/funzione di Endnote:

La licenza richiede un costo unico invece di pagamenti mensili

Integrazioni con strumenti popolari come Microsoft Word, Documenti Google e Open Office Writer

Compatibilità con desktop, iPad e con i più diffusi browser web

Strumenti utili per l'organizzazione e la gestione della ricerca che consentono ai ricercatori di redigere e citare le loro tesi o di scrivere articoli di ricerca approfonditi di terminare il loro lavoro più velocemente

Limiti di Endnote:

Alcune recensioni menzionano l'integrazione limitata consoftware di elaborazione testi al di fuori delle produttività di Microsoft e Google

Potrebbe essere necessario correggere manualmente alcuni errori di formattazione delle citazioni

Il sistema documentale non dispone di funzionalità software di gestione delle attività e dei progetti

Prezzi di Endnote:

Licenza completa: $274,95 una tantum

$274,95 una tantum Licenza per studenti: $149,95 una tantum

Valutazioni e recensioni di Endnote:

G2: 4.1/5 (100+ recensioni)

4.1/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (30+ recensioni)

10. Databox

via Databox Databox è uno strumento di analisi aziendale che connette i dati e li monitora da qualsiasi dispositivo. Monitorate i dati delle vostre ricerche in tempo reale utilizzando un unico dashboard per creare e condividere reportistica, scoprire intuizioni e monitorare le tendenze. 📈

Ricevete aggiornamenti giornalieri, settimanali e mensili sulle prestazioni, visualizzabili tramite email e Slack, e avvisi automatici per i cambiamenti nelle metriche più importanti. Tutto è terminato senza bisogno di codici o fogli di calcolo.

Le migliori funzionalità/funzione di Databox:

Integrazione con oltre 100 strumenti popolari, tra cui HubSpot Marketing, Google Analytics, Facebook Ads e Google Ads

Configurazione facile da gestire per gli utenti non tecnici e per i team che si occupano di ricerca dati

La reportistica dei dati semplifica lo stato di avanzamento degli obiettivi e la condivisione dei dati di ricerca con i client

Le metriche personalizzate e le percentuali di conversione sono calcolate in modo semplice e veloce

Limiti di Databox:

Le recensioni indicano che i singoli utenti potrebbero trovare i prezzi orientati all'azienda troppo elevati

Gli utenti menzionano la mancanza di strumenti personalizzati e visivi

La versione Free non include l'accesso alla maggior parte delle funzionalità/funzione e alle metriche

Prezzi di Databox:

Gratuito

Starter: $59/mese

$59/mese Professionale: $169/mese

$169/mese Crescita: $399/mese

$399/mese Premium: $999/mese

Databox valutazioni e recensioni:

G2: 4,7/5 (8.000+ recensioni)

4,7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

Liberate il potere della vostra ricerca

Con un'ampia varietà di software di gestione della ricerca elencati sopra, troverete sicuramente un'opzione che fa ciò che vi serve a un prezzo adatto al vostro budget. Preparatevi quindi a snellire il vostro flusso di lavoro, a collaborare in modo più efficace e a innamorarvi di nuovo della ricerca. 😍

Se desiderate uno strumento che faccia tutto questo a un prezzo accessibile a tutti, provate ClickUp . È gratis! Avrete accesso a tutto ciò che vi serve per la gestione della ricerca, oltre a molti altri servizi strumenti di project management che renderanno il vostro lavoro e la vostra vita più efficienti.