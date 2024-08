15 esempi di automazione dei processi aziendali (con modelli)

Sapevate che una piccola startup norvegese sta per lanciare la più veloce processo di rilevamento dei danni alle auto nella storia entro la pubblicazione di questo articolo?

In media, questo processo richiede 15 minuti per essere completato, ma grazie alle tecnologie IA e all'automazione dei processi aziendali (BPA), Wenn è riuscito a ridurre questo numero a 6 secondi, ovvero il 99,33% in meno rispetto all'attuale standard industriale.

Anche se può sembrare un'idea uscita da un film di fantascienza, interruzioni come queste stanno diventando comuni grazie all'automazione dei processi aziendali (BPA).

Tuttavia, la relazione tra automazione e processi aziendali non è sempre chiara e uno dei modi migliori per comprenderla è osservare degli esempi, come faremo in questo articolo. Vedrete esempi reali di automazione dei processi aziendali, realizzati da strumenti di gestione dei processi aziendali che chiunque può implementare in pochi minuti.

Ora, definiamo l'automazione dei processi aziendali in modo da essere tutti sulla stessa pagina prima di tuffarci negli esempi!

Che cos'è l'automazione dei processi aziendali?

In termini generali, l'automazione dei processi aziendali (BPA) si riferisce all'utilizzo della tecnologia per automatizzare e snellire i processi aziendali in ordine all'aumento dell'efficienza operativa, alla riduzione degli errori umani e dei costi e al miglioramento della produttività complessiva.

Creare ricette di automazione personalizzate o utilizzare quelle pre-costruite per automatizzare i lavori di routine e semplificare il flusso di lavoro complesso

In definitiva, l'obiettivo principale di BPA è l'efficienza. ⚡️

La BPA è un lavoro pianificato e di alto livello per automatizzare più attività manuali all'interno di un'azienda di un processo per migliorarne la produttività e l'efficienza . Questa è la stella polare di ogni strategia BPA, il motore principale di tutti i lavori richiesti per automatizzare i processi aziendali.

Come fa l'Automazione dei processi aziendali ad aiutare le organizzazioni?

Migliorando l'efficienza dei processi aziendali, la BPA aumenta la produttività, riduce i costi e permette alle persone di concentrarsi sulle attività ad alto valore che richiedono competenza e creatività umana.

Ciò si traduce in molteplici vantaggi, quali:

Riduzionecosti operativi* Minore dipendenza da risorse umane ad alta intensità di capitale

Scalabilità del processo

Meno errori dovuti a voci manuali

Migliore servizio clienti

Semplificazione delle operazioni aziendali

E ancora

Oltre a questi vantaggi tangibili e misurabili, la BPA può migliorare la soddisfazione dei dipendenti togliendo loro le attività più ripetitive e lasciando loro responsabilità che richiedono pensiero critico, creatività e capacità di risolvere i problemi.

In generale, i vantaggi della BPA sono chiarissimi: aiutare le organizzazioni a raggiungere una maggiore efficienza, accuratezza e coerenza nelle loro operazioni, riducendo al contempo i costi e migliorando la soddisfazione di clienti e dipendenti.

**CONSIGLIO PER I PROFESSIONISTI La mappatura dei processi è un elemento cruciale per l'esecuzione di flussi di lavoro e processi aziendali efficienti. Utilizzate un sistema di mappatura dei processi affidabile e altamente funzionale strumenti di mappatura dei processi affidabili e altamente funzionali e il Modello di diagramma di flusso del processo di ClickUp per creare una rappresentazione visiva dei vostri processi. La creazione di un diagramma di flusso dettagliato prima dell'impostazione dell'automazione può aiutare a garantire che il processo sia fluido e privo di errori.

Utilizzate il modello di diagramma di flusso dei processi di ClickUp per mappare i vostri processi e personalizzare il modello in base alle vostre esigenze

La BPA fa riferimento a soluzioni software?

La risposta è sì. L'automazione dei processi aziendali viene per lo più terminata con prodotti software dedicati o con codice personalizzato, di solito, ma non esclusivamente, con una combinazione di entrambi.

Il software BPA può coinvolgere una varietà di tecnologie, tra cui codice, automazione dei processi robotici (RPA), automazione dei flussi di lavoro basata su cloud, apprendimento automatico, intelligenza artificiale ed elaborazione del linguaggio naturale.

Inoltre, è possibile utilizzare più di uno strumento per automatizzare i processi aziendali contemporaneamente. Ad esempio, un'azienda può utilizzare gli strumenti RPA per automatizzare i processi che coinvolgono applicazioni legacy o self-hosted e poi utilizzare un'altra serie di strumenti per automatizzare i processi e i flussi di lavoro che coinvolgono app basate su cloud o API interne.

Gli strumenti e i software che consentono alle aziende di automatizzare i processi aziendali comprendono ClickUp e Fare soprattutto se il vostro stack di app è basato su cloud, ma ci sono altri processi aziendali software di automazione anche questi software possono essere presi in considerazione in dipendenza delle vostre esigenze, delle app che utilizzate e dei processi in atto.

CONSIGLIO PRO Il ClickUp e integrazione di Make può farvi risparmiare tempo e automatizzare qualsiasi processo tra ClickUp e altre app di lavoro, senza che siano necessarie competenze tecniche. Utilizzando ClickUp come software BPA e collegandolo a Make, sarete in grado di progettare, costruire e automatizzare flussi di lavoro semplici e complessi per ottimizzare il vostro lavoro. È sufficiente impostare trigger e condizioni per automatizzare centinaia di azioni e utilizzare modelli predefiniti per iniziare subito a lavorare.

Utilizzare modelli di automazione precostituiti e creare integrazioni personalizzate con Make e ClickUp

Che tipo di processi rientrano nella categoria BPA?

È importante notare che la BPA copre molte attività, da quelle manuali di tutti i giorni a quelle più complesse voce dei dati all'automazione di interi processi, flussi di lavoro e attività. La differenza tra questi sta nella complessità, nel numero di attività o passaggi e nelle attività secondarie coinvolte.

Ad esempio, la vostra strategia BPA potrebbe prevedere l'automazione di un intero processo di assunzione di candidati o di onboarding dei dipendenti. Tale processo includerebbe anche flussi di lavoro e attività specifiche. Un esempio di flusso di lavoro all'interno di questo processo potrebbe essere il coordinamento dei processi di assunzione dei candidati o di onboarding dei dipendenti processo di intervista con i candidati e la programmazione delle sessioni di formazione.

Utilizzate le ricette di automazione predefinite in ClickUp o personalizzate in base alle vostre esigenze, in modo che il vostro team possa concentrarsi su ciò che conta di più

All'interno di questo flusso di lavoro, è possibile automatizzare anche attività specifiche, come la creazione di riunioni Zoom, l'invio di inviti a tali riunioni tramite email, l'archiviazione delle registrazioni delle riunioni per ulteriori analisi e così via. L'automazione dei processi digitali semplificherà e snellirà tutte queste attività, flussi di lavoro e processi.

Quali processi aziendali dovrebbero essere automatizzati?

Il numero di processi aziendali che possono essere automatizzati si conta a migliaia. In realtà, la maggior parte dei processi aziendali può essere automatizzata, in toto o in parte, a prescindere dall'area o dal reparto.

Ad esempio, Le Automazioni possono automatizzare i processi come ad esempio reclutamento , l'onboarding e l'offboarding dei dipendenti. Il marketing può automatizzare quasi tutti i processi manuali, dalla ricerca di parole chiave alla produzione di contenuti, fino alle campagne pubblicitarie e alle campagne di marketing gestione dei social media . L'informatica, naturalmente, è un altro settore che può snellire i processi con l'automazione, compreso il monitoraggio dei bug e il monitoraggio, sviluppo di app , la gestione dei database e altri processi manuali.

Non ci sono praticamente limiti a quello che si può fare con gli strumenti e le piattaforme giuste, ed è quello che vi mostreremo ora: Esempi di automazione della BPA che potete implementare subito con l'integrazione di Make e ClickUp.

Per decidere se è il caso di automatizzare un processo, ponetevi queste domande:

Il processo richiede molto tempo al vostro team?

Da fare con attività ripetitive o con la voce manuale dei dati?

Da fare con più passaggi e più parti all'interno dell'organizzazione?

L'errore umano è un fattore di questo processo?

Se avete risposto affermativamente a una qualsiasi di queste domande, allora è una chiara indicazione che la BPA può contribuire a migliorare l'efficienza e l'accuratezza di tale processo.

CONSIGLIO PRO Scoprite come costruire l'automazione in ClickUp e date un'occhiata a 10 esempi di automazione per aiutarvi a creare flussi di lavoro automatizzati, aumentare la produttività e sfruttare i modelli per risparmiare tempo.

15 esempi reali di Automazioni dei processi aziendali

Esempio 1: Documentazione del processo aziendale #### Idea di automazione: Flusso di lavoro per la revisione dei documenti

La revisione dei documenti è un'attività che si ritrova in più processi nella maggior parte delle organizzazioni.

Dai contratti agli accordi sui livelli di servizio, dai post sui blog ai comunicati stampa, le aziende passano innumerevoli ore ad assicurarsi che i documenti vengano revisionati prima di raggiungere il loro scopo. Sebbene la parte di revisione possa essere delicata, tutti i passaggi che la circondano possono essere facilmente automatizzati con strumenti come Make.

Processo automatizzato di revisione dei documenti: Creazione di attività di ClickUp da nuovi caricamenti di Google Drive e invio di un messaggio Slack

Questo modello include Google Drive, ClickUp, Make e Slack e consente di di automatizzare il processo di revisione dei documenti in generale, "osservando" i nuovi Documenti Google in una cartella di Google Drive.

Una volta caricato un file su Google Drive, Make creerà e assegnerà un'attività di ClickUp e invierà il file in questione su Slack alla persona incaricata della revisione.

Il risultato è un processo di revisione dei documenti agile che consegna i documenti ai revisori e crea la traccia cartacea necessaria, il tutto senza intervento umano.

Bonus:_

**Reingegnerizzazione dei processi aziendali_

!

Esempio 2: Commerciale

Idea di automazione: Trigger le attività per coltivare e convertire nuovi lead

Le opportunità di Salesforce di solito innescano una serie di attività correlate che sono fondamentali per chiudere un potenziale accordo. Queste attività possono andare dall'invio di documenti con informazioni aggiuntive all'assegnazione di uno specialista, e spesso l'impostazione di queste attività richiede un'azione manuale da parte della persona che ha creato l'opportunità Salesforce.

Questo è tutt'altro che ideale, perché consuma risorse ed è soggetto a errori (di solito qualcuno dimentica di assegnare le attività richieste). Tuttavia, è anche evitabile e facile da automatizzare.

Processo automatizzato di lead nurturing: Utilizzare questo modello per creare automaticamente un'attività di ClickUp e inviare una notifica Slack quando viene creata una nuova opportunità Salesforce

Questo modello, che include ClickUp, Make, Salesforce, Slack e Flow Control, è incredibilmente utile per questo, in quanto consente di di automatizzare il processo di lead nurturing -triggerare qualsiasi attività immaginabile dopo la creazione di un'opportunità in Salesforce.

Immaginiamo un semplice caso d'uso: Avete un eBook per generare lead e lo offrite gratis a coloro che vi forniscono i loro dati di contatto.

Una volta che un nuovo lead si presenta, si crea l'opportunità in Salesforce e si ha bisogno di nutrirlo tramite email e retargeting con Facebook Ads.

Con il modello qui sopra, potete triggerare queste (e altre) attività automaticamente ogni volta.

Esempio 3: Analisi web

Idea di automazione: Monitoraggio e aggregazione dei dati sulle prestazioni web

Come per la revisione dei documenti, tenere traccia delle prestazioni dei siti web è qualcosa che la maggior parte delle aziende, se non tutte, deve fare costantemente.

Tuttavia, c'è un problema: Google Analytics non è esattamente un'app velocissima e collegarsi ogni giorno per ottenere i dati è un'enorme perdita di tempo.

Tuttavia, è possibile automatizzare l'intero processo e iniziare a ricevere i dati invece di cercarli.

Automazioni di analisi: Ogni volta che viene generato un nuovo report in Google Analytics, Make aggiungerà automaticamente i dati a un Foglio Google e creerà una nuova attività in un elenco di ClickUp a scelta

In cima a aggregare i dati analitici su un foglio di calcolo è possibile assegnare a chiunque il compito di esaminarli, creando un'attività di ClickUp: in questo modo, nessun evento chiave verrà tralasciato.

Esempio 4: Influencer Marketing #### Idea di automazione: Creare attività di influencer outreach

Il processo manuale di contattare gli influencer, tenere traccia delle loro risposte e fare follow-up può richiedere molto tempo. L'automazione di questo processo può far risparmiare al team una quantità significativa di tempo e risorse.

Esempio 5: Assistenza clienti

Idea di automazione: Rispondere automaticamente ai ticket di assistenza clienti

L'automazione della risposta iniziale alle query dei clienti può garantire un rapido riscontro e può anche classificare i problemi in base alla loro natura per una risoluzione efficiente.

Esempio 6: Project management

Idea di automazione: Assegnazione di ruoli e responsabilità

L'assegnazione automatica dei ruoli e la delega delle attività all'interno di un progetto possono migliorare la produttività eliminando la delega e il monitoraggio manuale delle responsabilità.

Imparate ad automatizzare i processi con_

software gratuito di project management_

!

Esempio 7: Account

Idea di automazione: Automazioni per la generazione delle fatture

È possibile automatizzare la generazione delle fatture per i servizi completati o per i prodotti consegnati, riducendo gli errori manuali e garantendo l'invio tempestivo delle fatture. Automazioni di processi come la tenuta della contabilità non solo elimina il rischio di errori umani, ma garantisce anche una gestione accurata e tempestiva dei documenti finanziari, contribuendo a migliorare il processo decisionale aziendale.

Esempio 8: Garanzia di qualità

Idea di automazione: Test triggerati automaticamente

L'automazione dei controlli e dei test di qualità dopo ogni aggiornamento o modifica aiuta a mantenere costante la qualità del prodotto.

Vedi il_

**Strumenti di test QA_

!

Esempio 9: Risorse Umane

Idea di automazione: Automazioni per la raccolta dei feedback dei dipendenti

Un sistema automatico per la raccolta e l'analisi dei feedback dei dipendenti può aiutare i dipartimenti HR a comprendere i sentimenti dei dipendenti in modo efficace e tempestivo.

Imparate come automatizzare i processi HR con_

**Software HR_

!

Esempio 10: Marketing

Idea di automazione: Pianificazione dei contenuti

L'automazione della programmazione dei contenuti per le diverse piattaforme può aiutare i team di marketing a garantire una presenza e un coinvolgimento coerenti del marchio sui vari canali.

**Date un'occhiata a questi esempi

**Modelli di calendario dei contenuti_

per iniziare ad automatizzare il calendario dei contenuti del vostro team.

Esempio 11: IT

Idea di automazione: Reportistica generata automaticamente

La generazione e l'invio automatico di report IT può far risparmiare una quantità significativa di tempo, garantendo al contempo un monitoraggio e una reportistica regolari dell'infrastruttura IT.

Esempio 12: Operazioni

Automazioni: gestione dell'inventario Automazioni per la gestione dell'inventario può aiutare a tenere sotto controllo i livelli delle scorte, innescando ordini in base alle necessità e riducendo le possibilità di esaurimento o di eccesso di scorte.

Esempio 13: Logistica

Idea di automazione: Automazioni per l'ottimizzazione dei percorsi

L'automazione del piano e dell'ottimizzazione dei percorsi di consegna può aiutare le aziende di logistica a ridurre i tempi e i costi del carburante e ad aumentare l'efficienza. Esempio 14: Coinvolgimento dei clienti

Esempio 14: Coinvolgimento dei clienti

Idea di automazione: Contenuti personalizzati generati automaticamente

Automazioni per la personalizzazione dei contenuti comunicazione con i clienti può garantire un'esperienza più personalizzata per i clienti, aumentando il coinvolgimento e la fedeltà.

Esempio 15: Finanza

Idea di automazione: Automazioni della reportistica finanziaria

L'automazione della creazione di report finanziari può far risparmiare una notevole quantità di tempo ai team finanziari, riducendo al contempo le possibilità di errore nella reportistica finanziaria.

Come utilizzare il software per le Automazioni dei processi aziendali

Esistono due modi semplici per iniziare ad automatizzare i processi di ClickUp.

La prima opzione consiste nell'affidarsi a ClickUp Automazioni una serie di soluzioni native offerte da ClickUp.

Se vi affidate a ClickUp per l'esecuzione e il monitoraggio dei processi aziendali principali, troverete in questa offerta un sacco di valori.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/ClickUp-Automations.png Automazioni di ClickUp /$$$img/

Le automazioni vengono utilizzate per triggerare i risultati quando un'azione avviene automaticamente. Ad esempio, utilizzando l'automazione "quando lo stato cambia", applichiamo un modello a un'attività per garantire che non vadano perse informazioni preziose durante i passaggi di consegne ai client

La seconda opzione è quella di integrare una piattaforma di automazione come Fare che consente di progettare, costruire e automatizzare qualsiasi cosa in un'unica piattaforma visiva.

Se avete uno stack di app in crescita e cloud-first e volete scalare la vostra strategia di automazione, troverete in Make una soluzione unica in grado di gestire qualsiasi tipo di processo.

Ottimizzare i flussi di lavoro con l'Automazione dei processi aziendali

Una delle cose più interessanti dell'automazione è che, secondo l'associazione 2023 State of SaaSOps (Stato delle soluzioni SaaSOps) 7 aziende su 10 hanno già automatizzato almeno un processo chiave e 4 su 10 hanno ruoli di automazione dedicati.

Questo dato la dice lunga sull'automazione dei processi aziendali: Non è solo una possibilità, come qualcosa che può accadere o meno.

È invece qualcosa che viene già implementato nelle aziende leader del settore.

Alla luce di ciò e di come gli strumenti di automazione siano oggi di facile utilizzo, è solo questione di tempo prima che ogni azienda inizi a sbarazzarsi delle attività noiose e ripetitive e a passare ad attività soddisfacenti per far progredire la propria azienda e ridurre i rischi dovuti all'errore umano.

Il modo migliore per dare il via a questi lavori richiesti è l'utilizzo di due potenti strumenti di automazione software per l'automazione dei processi aziendali insieme: ClickUp e Fare . Con questi strumenti, sarete in grado di creare facilmente processi aziendali automatizzati con un intervento umano e un lavoro richiesto minimi.

È il momento di potenziare la vostra azienda. Iniziate oggi stesso la vostra trasformazione digitale con il software BPA: automatizzate i processi manuali per lavorare più velocemente e in modo più intelligente di quanto non sia mai stato fatto prima. ⚡️ /$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Automations-Feature-Blog-CTA.jpg ClickUp Automazioni Funzionalità/funzione Blog CTA /%img/ ---

Scrittore ospite:_

martin Etchegaray _è Content Manager e Senior Editor di Make. Gli piace leggere e scrivere di storia, scienza e tecnologia