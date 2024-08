10 modelli gratuiti di contabilità in Excel e ClickUp

Se il pensiero di gestire le finanze della vostra azienda vi fa sudare freddo, allora iniziate subito a cercare i modelli di contabilità. La buona notizia è che, indipendentemente dal vostro livello di competenza o di esperienza, iniziare a usare questi modelli è piuttosto facile e immediato. ✨

Quindi, senza ulteriori indugi, tuffiamoci nel mondo della contabilità e della modelli di pianificazione contabile e scoprite le 10 gemme gratuite di Excel, ClickUp e Google Sheets che daranno maggiore organizzazione e stabilità al vostro processo di contabilità.

Che cos'è un modello di contabilità?

Un modello di contabilità è una struttura predefinita che facilita l'organizzazione, la tracciabilità e la visualizzazione delle transazioni quotidiane, in modo da tenere sotto controllo la salute finanziaria dell'azienda. 💸

Questi modelli sono dotati di colonne predefinite, formule e funzioni personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche della contabilità, eliminando le congetture sulla configurazione e consentendo di immergersi direttamente nelle attività di contabilità.

Dal monitoraggio dei documenti di conto economico e delle spese al mantenimento di un bilancio e alla generazione di rapporti finanziari, questi modelli snelliscono il processo di contabilità, evitano lo stress e liberano tempo prezioso per concentrarsi sulle attività di maggior valore della vostra azienda.

Cosa rende un buon modello di contabilità?

La contabilità può essere già di per sé impegnativa e l'ultima cosa da fare è scegliere modelli che rendano il processo ancora più complesso. Per questo motivo, nel valutare i diversi modelli, assicuratevi di prestare attenzione alle seguenti aree chiave:

Design chiaro e intuitivo: Deve essere semplice navigare, personalizzare i campi e inserire nuovi dati. Dovreste anche cercare colonne ben organizzate ed etichette chiare che rendano facile catturare i dettagli chiave e mantenere una chiara visione d'insieme dei vostri registri finanziari o del vostro bilancio

Deve essere semplice navigare, personalizzare i campi e inserire nuovi dati. Dovreste anche cercare colonne ben organizzate ed etichette chiare che rendano facile catturare i dettagli chiave e mantenere una chiara visione d'insieme dei vostri registri finanziari o del vostro bilancio Personalizzazione: Sebbene un modello di contabilità o di conto economico pre-progettato sia ottimo, avere la flessibilità di personalizzarlo in base alle specifiche esigenze aziendali è ancora meglio. Cercate quindi un modello di contabilità che vi permetta di aggiungere o modificare righe e colonne, di aggiustare le formule e di personalizzare il layout secondo i vostri gusti 🤩

Sebbene un modello di contabilità o di conto economico pre-progettato sia ottimo, avere la flessibilità di personalizzarlo in base alle specifiche esigenze aziendali è ancora meglio. Cercate quindi un modello di contabilità che vi permetta di aggiungere o modificare righe e colonne, di aggiustare le formule e di personalizzare il layout secondo i vostri gusti 🤩 **Alcuni modelli possono sembrare un po' confusi o intimidatori la prima volta, quindi è utile che il modello disponga di una breve guida o di un tutorial che vi faccia familiarizzare con la sua interfaccia, vi spieghi le aree chiave e vi indichi come iniziare ad aggiungere nuove voci

10 Modelli di contabilità da usare nel 2024

Ora che avete un'idea di cosa cercare in un modello di contabilità, entriamo nel vivo di questo articolo. Ecco il nostro elenco dei 10 migliori modelli per la contabilità: vi aiuteranno a tenere sotto controllo la vostra situazione finanziaria per tutto l'anno.

1. Modello di contabilità di base ClickUp

Modello base di contabilità ClickUp

Gestire le attività di contabilità per più clienti può sembrare di far girare i piatti su una dozzina di poli diversi!

Entrate nel Modello di studio contabile di ClickUp progettato per aiutare il vostro studio di contabilità a gestire i dati e i registri finanziari dei clienti, a rispettare le scadenze e a garantire una collaborazione perfetta sia con il vostro team che con i clienti.

Questo modello è confezionato in una cartella che può essere facilmente duplicata per ogni cliente del vostro elenco. La cartella contiene attività raggruppate in tre elenchi: Onboarding del cliente, Azioni mensili e Azioni annuali.

Le attività all'interno degli elenchi possono avere uno dei quattro stati: aperto, in corso, bloccato e chiuso, per visualizzare i progressi, identificare i vincoli delle risorse e assicurarsi che nessun compito sfugga al controllo. Ci sono campi personalizzati (o colonne) come l'assegnatario, la priorità e una barra di avanzamento che si aggiorna automaticamente quando le sottoattività vengono contrassegnate come completate.

Non è tutto... ci sono anche diversi modi per visualizzare gli elenchi. Passate alla sezione Kanban per spostare le attività lungo le fasi del flusso di lavoro, la vista Calendario per tenere traccia delle scadenze imminenti e la vista Documenti per l'archiviazione e la collaborazione dei documenti, siano essi rendiconti finanziari, bilanci o dati finanziari generali.

Questo modello gestisce il lavoro pesante della gestione di più clienti, in modo che possiate concentrarvi su ciò che vi riesce meglio: portare a termine il lavoro e rendere felici i vostri clienti! Scarica questo modello

2. Modello di prezzo per la contabilità ClickUp

Modello di prezzi per la contabilità ClickUp

Quando si tratta di offrire i propri servizi di contabilità, non esistono due clienti uguali. Mentre un cliente può aver bisogno di una mano in più con il suo software di contabilità, un altro potrebbe voler esternalizzare l'intera attività contabile.

Il Modello di prezzi per la contabilità di ClickUp vi permette di creare un preventivo personalizzato per le esigenze di ogni cliente e vi assicura un pagamento adeguato. È come un menu di tariffe e servizi diversi che potete offrire ai vostri clienti.

Si va dalla tariffa base a servizi più specializzati come la riconciliazione delle carte di credito e il rendiconto finanziario. Potete personalizzare questo "menu" per allinearlo alle offerte della vostra società di contabilità e creare duplicati personalizzati da inviare ai potenziali clienti.

Per ogni voce, ci sono campi personalizzati per impostare l'unità di misura, il prezzo unitario, il prezzo totale, il tipo di servizio (ad esempio, il conto economico, listino prezzi (ad esempio, elaborazione paghe, servizio di contabilità, ecc.) e ciclo di fatturazione (ad esempio, mensile, trimestrale e annuale). Inoltre, c'è un utile documento introduttivo per aiutarvi a navigare nel modello e iniziare a modificarlo.

Ora potete dormire sonni tranquilli sapendo che le esigenze di ogni cliente saranno soddisfatte e che sarete ben ricompensati per i vostri sforzi.

**Date un'occhiata a questi

_Modelli di citazione

! Scarica questo modello

3. Modello di contabilità ClickUp

Modello di contabilità ClickUp

Se la vostra azienda acquista o vende prodotti o servizi a credito, il modello di contabilità Modello di contabilità di ClickUp è quello che fa per voi. Questo modello due in uno è composto da Contabilità fornitori, che vi permette di tenere traccia dei pagamenti dovuti ai vostri venditori e fornitori, e da Contabilità clienti per tenere traccia dei saldi dovuti a voi.

Il modello consente di acquisire dettagli chiave come il nome del cliente, il contatto, il numero di fattura, il flusso di cassa, l'importo dovuto, il metodo di pagamento e la data di scadenza. È inoltre possibile impostare un livello di confidenza per valutare la probabilità di pagamenti e incassi nel bilancio.

In questo modo è possibile identificare e risolvere potenziali problemi che potrebbero influire sul flusso di cassa. E poi c'è la comoda funzione delle note, perfetta per fornire un contesto aggiuntivo o informazioni importanti su una transazione.

Come ogni modello ClickUp, anche questo può essere personalizzato in base alle proprie esigenze. È possibile aggiungere barre di avanzamento e formule o impostare promemoria per i pagamenti imminenti.

Con questo tipo di modello di bilancio in mano, potrete garantire un flusso di cassa regolare e costante nella vostra azienda e tenere sotto controllo le vostre transazioni finanziarie e la vostra salute. Scarica questo modello

4. Modello di processo per la gestione dei grandi clienti di ClickUp

Modello di processo per la gestione dei grandi clienti di ClickUp

Applicato al mondo degli affari, il principio di Pareto (noto anche come regola dell'80/20) afferma che l'80% delle entrate proviene solo dal 20% dei clienti. Immaginate quindi la differenza che potreste fare nella vostra attività se riusciste a identificare e a dare priorità a questi clienti di valore, dedicando loro l'attenzione che meritano. Ebbene, con Modello di processo per la gestione dei grandi clienti di ClickUp è possibile fare esattamente questo!

Questo modello vi permette di identificare i vostri clienti migliori (i cosiddetti "grandi clienti"), in modo da poter creare strategie su misura per coltivare queste relazioni e ottenere un successo a lungo termine.

È molto facile da usare e, tanto per cominciare, ha cinque compiti principali in un struttura di ripartizione del lavoro (WBS) -dall'identificazione dei clienti chiave su cui concentrarsi all'implementazione e al monitoraggio dei piani per la loro crescita e il loro successo.

È possibile assegnare i compiti ai membri del team e impostare la complessità dei compiti e i livelli di priorità. Naturalmente, ClickUp non delude quando si tratta di offrire viste dinamiche per visualizzare i progressi. La vista Kanban consente di spostare facilmente le attività dall'inizio al completamento.

D'altra parte, la vista Timeline consente di visualizzare la durata delle attività, mentre la vista Gantt va oltre, mostrando il flusso delle attività e le dipendenze. Utilizzate questo modello per concentrare strategicamente le vostre risorse nel coltivare relazioni forti con i vostri clienti migliori.

Il risultato? Maggiore soddisfazione dei clienti, tassi di fidelizzazione più elevati e, in ultima analisi, un aumento significativo delle vendite. Scarica questo modello

5. Modello di giornale contabile ClickUp

Modello di giornale contabile ClickUp

Tenere un registro dettagliato di ogni singola transazione aziendale non dovrebbe sembrare una scienza missilistica, anche in assenza di software di contabilità . Modello di giornale contabile di ClickUp semplifica questo processo utilizzando il metodo della partita doppia per registrare tutte le transazioni aziendali. È sufficiente inserire prima i dettagli del saldo a debito e poi quelli del saldo a credito, aggiungendo il numero di registrazione, la data della transazione, il tipo di giornale (Generale, Vendita, Pagamento, Ricevuta e altri) e il file della ricevuta.

Ma ecco la vera chicca: la vista "Elenco libri". Consente di visualizzare le transazioni, raggruppate per tipo di giornale. Questo è molto utile per identificare tendenze, come transazioni frequenti in aree specifiche come le vendite o le spese, e rende anche facile e veloce il recupero di informazioni da tipi di giornale specifici.

Se volete mantenere rendiconti e registri finanziari accurati e risparmiarvi molti grattacapi e stress, questo modello di contabilità non può mancare nel vostro kit di strumenti. Scarica questo modello

6. Modello di rapporto di bilancio ClickUp

Modello di rapporto di bilancio ClickUp

Il Modello di rapporto sul budget di ClickUp -progettato in ClickUp Docs, vi aiuta a creare rapporti che evidenziano le prestazioni mensili e annuali della vostra azienda e il riepilogo del budget.

Il riepilogo del bilancio è ulteriormente suddiviso nelle sezioni Profitti e perdite, Ripartizione delle vendite, Spese, Bilancio e Riepilogo della concorrenza, per una panoramica completa delle prestazioni finanziarie dell'azienda.

E la parte migliore? ClickUp genera automaticamente un indice che facilita la navigazione nelle diverse sezioni del documento. Inoltre, lavorare nell'ambiente Docs di ClickUp offre una grande flessibilità, dall'incorporazione di contenuti esterni (ad esempio, Google Drive, Fogli, YouTube, Figma, ecc.) alla personalizzazione del modello e dell'aspetto dell'account per adattarlo al marchio e alle linee guida dell'azienda.

Quando avete finito di preparare il budget cruscotto o il bilancio, è possibile condividerlo con i principali stakeholder tramite un link o esportarlo come file PDF, pronto per essere inviato via e-mail o stampato come copia cartacea. È possibile integrare il tutto con un rapporto sulle vendite per la revisione e il reporting degli obiettivi e delle prestazioni di vendita. Scarica questo modello

7. Modello di bilancio semplice ClickUp

Modello di bilancio semplice ClickUp

Questo modello di bilancio semplice di ClickUp semplifica il processo di stima del budget e consente di tenere sotto controllo le proprie finanze.

Il Modello di bilancio semplice di ClickUp consente di creare facilmente stime mensili e annuali delle entrate, dei flussi di cassa e delle spese della vostra azienda.

È possibile impostare stime delle entrate per i diversi servizi offerti e per gli investimenti aziendali effettuati. È anche possibile impostare stime di spesa per più categorie, come Salute, Trasporti, Vacanze e Passività: basta inserire le stime mensili per ogni voce di entrata e di spesa e lasciare che la colonna dei subtotali esegua automaticamente le somme per voi.

Se si desidera una ripartizione più dettagliata, è possibile passare alla visualizzazione Elenco entrate o Elenco spese per visualizzare le entrate e le uscite raggruppate in base alle rispettive fonti e fonti.

Questo modello di bilancio, combinato con l'efficace gestione del budget di progetto -ha molti vantaggi, come quello di aiutarvi a ottimizzare l'allocazione delle risorse, a prevenire le spese eccessive e a prendere decisioni informate su dove investire o tagliare. Scarica questo modello

8. Modello di foglio di cassa Excel per la contabilità per principianti

Via Principiante - Contabilità Mentre il modello precedente consente di creare stime di bilancio, questo modello di contabilità Excel permette di registrare e tenere traccia delle entrate e delle uscite effettive, in modo da rientrare al meglio nel budget stimato.

Questo modello di conto economico ha quattro versioni tra cui scegliere:

Libro cassa per un conto bancario Libro cassa per un conto bancario + caratteristiche dell'imposta sulle vendite Libretto di cassa per più conti bancari Libretto di cassa per più conti bancari + funzioni di imposta sulle vendite

Ciascuna di queste cartelle di lavoro è composta da fogli separati per ogni mese, per tenere traccia delle entrate e delle uscite attraverso sette conti delle entrate e 20 conti delle uscite.

Inoltre, è disponibile un rendiconto economico (anche detto conto economico) per avere un'idea del reddito netto e della redditività dell'azienda e un foglio di lavoro di riconciliazione bancaria per garantire l'accuratezza e l'allineamento tra le transazioni registrate e gli estratti conto bancari. Se siete alla ricerca di modelli di contabilità Excel gratuiti, questa è un'ottima scelta. Scarica questo modello

9. Modello di spese aziendali in Excel da Fondamenti di contabilità aziendale

Via Fondamenti di contabilità aziendale Senza un sistema strutturato per il monitoraggio delle spese, soprattutto quando si ha un team, si corre il rischio di errori, sviste e registrazioni finanziarie disorganizzate.

Questo modello di contabilità in Excel consente ai dipendenti di registrare e dichiarare facilmente le spese aziendali sostenute di tasca propria. Queste spese possono essere tracciate in diverse categorie, come viaggi, chilometri, parcheggi, telefono e articoli per l'ufficio.

Ogni voce di questo modello di contabilità Excel consente di acquisire i dettagli essenziali. Data della spesa? Controllare. Informazioni sul cliente o sul fornitore? Assolutamente sì. Numero della ricevuta o della fattura? Sì. Una descrizione chiara, un codice contabile e l'importo speso? C'è tutto.

Questo modello di nota spese semplifica il recupero del denaro da parte del personale e la tenuta di registri di spesa accurati da parte dell'azienda. Scarica questo modello

10. Modello di registro di Google Sheets da Spreadsheetpoint

Via Foglio di calcolo Questo modello di contabilità generale va di pari passo con il modello di giornale contabile di ClickUp.

Mentre il giornale registra le transazioni giornaliere (disposte in ordine cronologico per data), il modello di libro mastro è un riepilogo di tali transazioni (all'interno di un periodo contabile) raggruppate nei seguenti tipi di conto: attività, passività, entrate, spese e capitale.

Questo modello ha sette tipi di colonne per aiutare a catturare i dettagli chiave delle transazioni: data, riferimento, conto, spiegazione, credito, debito e saldo. È possibile creare facilmente dei duplicati del modello per registrare i libri mastri per periodi contabili separati e avere un'idea più precisa della propria situazione finanziaria.

Se mantenuto correttamente, questo modello di foglio di calcolo per la contabilità fornisce una solida base per la creazione di bilanci di prova e rendiconti finanziari accurati per ulteriori analisi e decisioni . Scarica questo modello

Prendi il controllo delle finanze della tua azienda con un modello di contabilità gratuito

Che siate liberi professionisti, imprenditori, proprietari di piccole imprese o parte di una startup dinamica, questi 10 modelli semplificheranno il vostro sistema di contabilità e vi consentiranno di avere rapporti finanziari accurati. Ma ricordate di scegliere il modello di ClickUp, Sheets o Excel che meglio si adatta alle vostre esigenze aziendali e di personalizzarlo secondo le vostre necessità. 🛠️

Quando si lavora in un software di contabilità come ClickUp, si ha accesso a colonne preformattate che facilitano l'acquisizione di diversi tipi di dati, oltre a molteplici visualizzazioni dinamiche che offrono una flessibilità illimitata per la visualizzazione dei dati. Inoltre, con un semplice clic, è possibile importare file Microsoft Excel e CSV in ClickUp o esportare i dati di ClickUp in formato CSV o Excel, ottenendo così il meglio di entrambi i mondi. 🌻 Esplorate la vasta libreria di modelli di ClickUp per trovare un'ampia gamma di strumenti per semplificare il vostro gestione aziendale e operazioni.