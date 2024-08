10 modelli gratuiti di contabilità generale in Excel e ClickUp

Sappiamo che sei un perfezionista. E sappiamo che quando si tratta di snocciolare numeri, sei inarrestabile.

Ma sappiamo anche che è ora di smetterla... di creare i libri contabili generali da zero! Certo, le vostre abilità folli sono impressionanti, ma perché non abbracciare la gioia dei modelli?

Quando si tratta di gestire e organizzare i documenti finanziari, un libro mastro è il modello di contabilità segreto per eccellenza arma. Dite addio alla monotonia e lasciate che la vostra mente si concentri su ciò che conta davvero: tenere sotto controllo i numeri. 📈

Quindi lasciate che vi semplifichiamo le cose con 10 modelli gratuiti di contabilità generale che elimineranno quelle noiose attività di foglio di calcolo e vi garantiranno precisione e più tempo libero! 🙌

Cos'è un modello di contabilità generale?

I professionisti sanno che la contabilità generale è un registro completo di tutte le transazioni finanziarie e dei saldi dei conti di un'azienda o di un'organizzazione. Un modello di contabilità generale è un quadro preconfezionato che fornisce un formato standardizzato per la registrazione e l'organizzazione di queste transazioni finanziarie.

I modelli di contabilità generale creano rapidamente una base per registrazioni contabili accurate e complete, spesso combinando questa funzione con altri strumenti per facilitare il lavoro. Tutto ciò consente di avere una contabilità efficiente e coerente, con meno noie.

Generalmente creati in Excel, i modelli di contabilità generale coprono le attività, le passività, il patrimonio netto, le entrate, le spese e tutti gli altri aspetti delle finanze aziendali. E, naturalmente, le colonne corrispondenti per le date, le descrizioni, gli importi e i numeri di riferimento.

Ogni azienda ha esigenze e requisiti diversi, quindi i migliori modelli di contabilità generale consentono la personalizzazione e l'adattabilità.

I modelli di contabilità generale di Excel non sono l'unica soluzione possibile. Software di gestione dei progetti come ClickUp può fungere da piattaforma centrale per la contabilità generale, le attività quotidiane e tutto ciò che un commercialista impegnato può chiedere.

I modelli di contabilità generale sono spesso ottimizzati per la generazione di bilanci, l'analisi delle prestazioni finanziarie e la garanzia di pratiche contabili accurate. ✨

Cosa rende un buon modello di contabilità generale?

Non abbiate timore di fare un salto di qualità quando cercate un fantastico modello di contabilità generale. Con dolci automazione dei processi aziendali , si può effettivamente godere della tenuta dei registri e della trasformazione di un lavoro noioso in un lavoro divertente molto più velocemente! 🤩

Ecco cosa fa brillare un modello di libro mastro:

Personalizzabile: Un buon modello di contabilità generale dovrebbe facilitare l'organizzazione delle informazioni finanziarie con varie opzioni di personalizzazione. Dalle spese, alle entrate, alle attività, il modello deve consentire di registrare tutto ciò che serve senza intasare lo schermo con dati che non si utilizzano

Un buon modello di contabilità generale dovrebbe facilitare l'organizzazione delle informazioni finanziarie con varie opzioni di personalizzazione. Dalle spese, alle entrate, alle attività, il modello deve consentire di registrare tutto ciò che serve senza intasare lo schermo con dati che non si utilizzano Stampabile: Il mondo sembra funzionare su cloud storage e file sharing, ma a volte abbiamo bisogno di copie fisiche dei documenti finanziari, quindi cercate un'opzione stampabile

Il mondo sembra funzionare su cloud storage e file sharing, ma a volte abbiamo bisogno di copie fisiche dei documenti finanziari, quindi cercate un'opzione stampabile semplici : Lo scopo dei modelli è semplificare la vita, quindi cercatene uno che renda più facile organizzare le transazioni aziendali, tracciare il flusso di cassa e semplificare i rendiconti o i dati finanziari. I tutorial per i principianti e le guide per iniziare non dovrebbero essere facoltativi

Lo scopo dei modelli è semplificare la vita, quindi cercatene uno che renda più facile organizzare le transazioni aziendali, tracciare il flusso di cassa e semplificare i rendiconti o i dati finanziari. I tutorial per i principianti e le guide per iniziare non dovrebbero essere facoltativi **Trova un tipo di modello di libro mastro che si adatti alle tue esigenze specifiche, sia che si tratti di un libro mastro generale, di un bilancio dei crediti, di un sotto libro mastro, rapporto sulle vendite, foglio di lavoro per rapporti finanziari, o tutti i precedenti

Divertente: Sì, avete letto bene, abbiamo detto divertente! I modelli di libro mastro non devono essere per forza noiosi. Cercate opzioni che vi permettano di aggiungere un tocco di colore, note piene di emoji e qualche collaboratore esperto per tenervi compagnia 🌻

Solo cinque cose? Sì. Perché siamo qui per aiutarvi. Perché noi siamo qui per aiutarvi a capire come essere più produttivi e non come essere più occupati.

Ricordate che i modelli di contabilità generale non sono solo colonne e numeri. Si tratta di portare precisione, efficacia e (osiamo dire) gioia nella contabilità aziendale.

10 modelli di contabilità generale da usare nel 2024

Pronti a passare alle cose belle? Anche noi! Senza ulteriori indugi, ecco i 10 migliori modelli gratuiti di contabilità generale in Excel e ClickUp.

1. Modello di contabilità generale di ClickUp

Modello di contabilità generale ClickUp

Il Modello di contabilità generale ClickUp è stato progettato per essere la vostra base di partenza per l'incredibile viaggio conosciuto come contabilità. È un modello di elenco facile da usare per i principianti, progettato per semplificare la compilazione dei numeri e per aiutarvi a tenere un piano contabile ordinato senza problemi. 🛠️

Questo modello può essere utilizzato per tenere traccia delle transazioni di debito e credito, confrontare le attività e le passività e mantenere organizzato il sistema contabile della vostra azienda, e lo fa con stile! Tutto è personalizzabile, colorato e facile da usare per i collaboratori.

Il modello di contabilità generale di ClickUp presenta comode visualizzazioni, tra cui Transazioni, Bilanci, Profitti e Perdite e (naturalmente) un libro mastro. È inoltre possibile utilizzare stati personalizzati, come ad esempio:

Ricevuta

Titolo del conto

Credito

Addebito

DrCr

Data della transazione

Tipo di conto

Numero di registrazione

Tipo di giornale

Come tutti i prodotti ClickUp, l'iscrizione a questo modello comporta un grande bonus: l'accesso a oltre 100 strumenti gratuiti. Certo, si tratta di una pubblicità spudorata, ma siamo orgogliosi dei nostri strumenti gratuiti Software CRM gratuito .

È ottimizzato sia per le grandi che per le piccole imprese, con oltre 1.000 integrazioni e funzioni che semplificano ogni aspetto del vostro lavoro, dalla collaborazione alla contabilità. E non avete nulla da perdere se lo provate.

Date un'occhiata a queste Modelli di listino prezzi ! Scarica questo modello

2. Modello di giornale e libro mastro ClickUp

Modello di giornale e libro mastro ClickUp

Il Modello di giornale e libro mastro ClickUp è un modello di cartella che consente a tutti, principianti compresi, di registrare e organizzare accuratamente le transazioni commerciali, di tenere traccia dei dati finanziari, di tenere sotto controllo il piano di spesa e di ottenere informazioni sulla salute finanziaria dell'azienda.

Questo modello consente di creare rapidamente voci di giornale per tenere traccia degli accrediti totali, degli addebiti totali e dei saldi dei crediti. È possibile inserire i nomi dei conti, i tipi di conti, gli ID delle attività, i nomi delle attività e tutto ciò che serve per semplificare la contabilità. ✨

Poiché ClickUp si integra con Excel, Google Sheets e molti altri strumenti, è possibile raccogliere tutti i dati in un unico cruscotto. Che ne dite di una contabilità semplificata? Scarica questo modello

3. Modello di gestione finanziaria ClickUp

Modello di gestione finanziaria ClickUp

Il Modello di gestione finanziaria ClickUp è la vostra soluzione contabile unica. È uno spazio completamente personalizzabile, perfetto per tutti, dalle piccole imprese alle ditte individuali. Con viste come Elenco e Calendario, oltre a una guida introduttiva, non dovrete preoccuparvi della curva di apprendimento.

Questo strumento di collaborazione può aiutarvi a creare preventivi e fatture, a tenere traccia dei conti di cassa, a organizzare i numeri di conto, a generare rapporti e a mantenere accurata la vostra dichiarazione dei redditi. Le sue caratteristiche includono il tracciamento del tempo, le priorità, i tag, gli assegnatari multipli, gli avvisi di dipendenza, le stime dei tempi e altro ancora.

Questo modello consente di automatizzare gli elementi del vostro Flusso di lavoro del CRM con campi personalizzati e stati basati su vari criteri per rendere la vita molto più facile. Scarica questo modello

4. Modello di conto fornitori ClickUp

Modello di conto corrente ClickUp

Il modello Modello di conto corrente ClickUp è un segnaposto facile da usare per i record degli ordini di fatturazione. Questo modello in stile elenco consente di non perdere mai le scadenze di pagamento e di tenere traccia di ogni acquisto.

Siate i professionisti che hanno tutto sotto controllo, grazie ai campi personalizzati per i saldi in sospeso, gli importi delle fatture, le date di scadenza del pagamento iniziale, le date di scadenza del saldo totale, i pagamenti finali, i tipi di pagamento, le e-mail e i termini di pagamento. Passate da una vista all'altra, come Processo di pagamento, Tipo di pagamento e Contabilità fornitori, a seconda delle necessità.

Se non l'avete notato, questo va un po' oltre un modello di registro contabile ed entra nel regno di un software CRM davvero fantastico. E con il prezzo basso di Free Forever, non avete nulla da perdere! 👀 Scarica questo modello

5. Modello di riepilogo dei conti finanziari ClickUp

Modello di riepilogo dei conti finanziari ClickUp

Il Modello di riepilogo dei conti finanziari di ClickUp è stato ideato per riunire in un unico elenco tutto ciò che è necessario sapere sui conti della contabilità generale. È pensato sia per i principianti che per i professionisti più esperti e consente di classificare i titoli dei conti nei rispettivi gruppi di conti per avere una visione dall'alto verso il basso delle vostre finanze.

È possibile organizzare questo modello di riepilogo utilizzando campi personalizzati come:

DrCr

Credito

Addebito

Gruppi di conti

Numero del gruppo

Tipo di conto

Liquidità

Da qui è possibile scegliere tra visualizzazioni come Conti e Gruppi di conti per mantenere organizzate le informazioni finanziarie. In questo modo è facile avere una visione d'insieme di elementi essenziali come gli importi dei crediti e la liquidità complessiva. Scarica questo modello

6. Modello di giornale contabile ClickUp

Modello di giornale contabile ClickUp

Il Modello di giornale contabile ClickUp è stato progettato per aiutarvi a tenere traccia in modo accurato di ogni transazione aziendale in un comodo foglio in stile elenco. Ogni voce del giornale include informazioni relative a ciascun conto su cui la transazione ha un impatto, per garantire che non si perda nulla.

È possibile visualizzare a colpo d'occhio il numero della voce, la data della transazione, il tipo di giornale, la ricevuta, gli addebiti e i crediti associati alla voce. È inoltre possibile passare dalla visualizzazione Libri a quella Giornale per semplificare la vita.

Poiché ClickUp è stato progettato per una collaborazione senza sforzo, non è necessario tenere traccia di tutto da soli. Invitate i membri del team a modificare e gestire il vostro giornale contabile e qualsiasi altra cosa su ClickUp per semplificare ogni giornata di lavoro. 🙌 Scarica questo modello

7. ClickUp mensile Modello di nota spese

Modello di nota spese mensile ClickUp

Utilizzate questo modello di ClickUp per tenere sotto controllo le vostre note spese mensili

Chi dice che le note spese debbano essere una sofferenza? Il Modello di nota spese mensile ClickUp è un modello di documento super semplice, progettato per facilitare il monitoraggio delle spese. Il modello consente di tenere sotto controllo la contabilità grazie a funzioni che permettono di tenere traccia dei dettagli del bilancio e di gestire gli affari finanziari dell'azienda.

Con una sola vista e un design adatto ai principianti, chiunque può creare una nota spese mensile con questo strumento. Tenete traccia delle informazioni sui dipendenti, dei riepiloghi delle spese e delle note relative a qualsiasi costo sostenuto.

Inoltre, come tutto ciò che è presente su ClickUp, è stampabile, in modo da poter tenere anche una buona documentazione fisica. 📚 Scarica questo modello

8. Modello di relazione finanziaria trimestrale ClickUp

Modello di rapporto finanziario trimestrale ClickUp

Il Modello di relazione finanziaria trimestrale ClickUp è il sogno di ogni contabile: semplifica la compilazione della relazione finanziaria trimestrale (il buon vecchio QFR), in modo da evitare il mal di testa ogni tre mesi.

Questo documento è pensato sia per i principianti che per i professionisti, con un modello e uno strumento di facile utilizzo per i rapporti Q1, Q2, Q3 e Q4. Oltre ai dati trimestrali, ogni rendiconto può includere anche risultati comparativi e aggiornati all'anno, in modo da avere tutto ciò che serve a portata di mano.

La parte migliore? Questo modello vi aiuterà anche a ridurre i saldi di prova. Scaricate questo modello

9. Modello di registro dei crediti in Excel per la contabilità dei principianti

via Contabilità per principianti Il modello di registro dei crediti in Excel di Beginner Bookkeeping è perfetto per i contabili che vogliono un foglio Excel invece di un modello ClickUp. Lo capiamo: ogni azienda ha mappatura dei processi è diverso!

Questo registro dei crediti gratuito organizza le fatture di vendita e i pagamenti della vostra azienda in un'unica pagina accessibile. È pensato per i clienti che hanno un accordo di acquisto/ pagamento immediato, invece che di pagamento immediato della merce.

Il modello include righe e colonne formattate, un foglio di esempio, il totale attuale delle fatture di vendita in sospeso e calcoli automatici per mantenere tutto aggiornato. È inoltre possibile filtrare le informazioni per visualizzare le fatture non pagate o pagate in pochi secondi.

E se volete comunque tenere tutto il vostro lavoro in un unico posto, ClickUp si integra con Excel per permettervi di farlo!

10. Modello di riconciliazione della contabilità generale di Google Sheets by Sample Templates

via Modelli di esempio Il modello di riconciliazione della contabilità generale di Google Sheets di Sample Templates è stato progettato per garantire l'accuratezza dei vostri documenti finanziari in ogni momento. Vi aiuterà a mantenere la conformità, a identificare e risolvere le discrepanze e a diventare il supereroe del reporting finanziario della vostra azienda. È possibile scaricarlo sia per Excel che per Google Sheets. 🤩

Potete anche pagare 49 dollari per far personalizzare a Sample Templates questo modello di contabilità generale o pagare un abbonamento mensile per personalizzare il modello da soli.

Dal momento che ClickUp si integra sia con Google Sheets che con Excel, potete tenere il vostro lavoro in un unico posto, indipendentemente dall'uso che farete di questo modello. E se volete altri modelli come questo, abbiamo anche 10 modelli gratuiti solo per Gestione dei progetti con Google Sheets !

Pronti a decifrare il codice del libro mastro?

È il momento di scegliere il vostro modello preferito e di osservare come le nuvole della miseria del foglio di calcolo si diradano, rivelando un orizzonte soleggiato. Accogliete l'opportunità di avere più tempo libero per dedicarvi agli hobby, godervi la famiglia o semplicemente crogiolarvi nella soddisfazione di un lavoro ben fatto. 🌻

Ricordate solo che quando scegliete ClickUp è possibile iscriversi a un piano gratuito per sempre e ottenere l'accesso a oltre 100 strumenti e a più di 1.000 integrazioni. Siamo il pacchetto completo: uno strumento di gestione dei progetti basato sul cloud, una piattaforma di collaborazione e una piattaforma di software per la struttura del lavoro per ogni azienda.

Strumenti di comunicazione, strumenti di collaborazione, avvisi, stati, incarichi, un'utilissima barra degli strumenti per le attività e un'ampia gamma di funzioni Creazione di contenuti AI sono solo alcune delle numerose offerte di ClickUp. Quindi cosa state aspettando? È ora di far scricchiolare questi modelli!