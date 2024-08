10 Migliori software di Work Breakdown Structure (strumenti WBS) nel 2024

Immaginatevi davanti a un progetto enorme, elefantiaco. La scala delle attività e delle attività secondarie sembra insormontabile.

Da dove fare per iniziare?

La risposta è semplice: Struttura di ripartizione del lavoro o software WBS.

Se avete bisogno di aiuto per affrontare i risultati del vostro progetto, per quanto intimidatorio, il software WBS vi permette di fare un passo alla volta. Invece di essere sopraffatti da un'attività colossale, potrete suddividerla in attività più piccole e gestibili.

Abbiamo setacciato con cura la vasta giungla e abbiamo ridotto le opzioni migliori di software per la struttura di lavoro per i project manager e i team leader in 2024 anni. Analizzeremo le funzionalità/funzione chiave di ogni strumento ed esamineremo i punti di forza e di debolezza, i prezzi e le valutazioni dei clienti.

Con la tabella impostata, potrete scegliere strategicamente lo strumento perfetto per tagliare la complessità di un flusso di lavoro complesso e gestire le attività in modo efficiente . Pronti per iniziare? Mangiamo.

Cosa cercare in un software WBS?

La tecnologia ha eliminato la necessità di creare una WBS struttura di ripartizione del lavoro in Excel . Avete bisogno di uno strumento potente, flessibile e costruito ad hoc per visualizzare il vostro piano di progetto.

Un ottimo software WBS dovrebbe offrire ai project manager una rappresentazione visiva e gerarchica del piano di progetto del progetto . Deve essere facile da usare, offrire strumenti visivi interattivi come un diagramma WBS o un grafico Gantt online, fornire un'interfaccia per la gestione del progetto l'allocazione delle risorse e si integrano perfettamente con altri strumenti aziendali .

Dovrebbe inoltre vantare una vasta biblioteca di modelli di struttura di ripartizione del lavoro perché non c'è niente di peggio che fissare una pagina bianca quando si cerca di iniziare. Il miglior software WBS è in grado di bilanciare funzionalità robuste con un'interfaccia intuitiva e funzioni chiave che utilizzerete davvero, il tutto a un prezzo equo.

I 10 migliori software WBS per il project management nel 2024

Trasformate il vostro approccio alla gestione l'ambito del progetto con i nostri 10 migliori software per la struttura di ripartizione WBS, i diagrammi aziendali e i flussi di lavoro visivi. Ognuno di questi strumenti è costruito per aiutare il team a lavorare in modo efficiente, a comunicare chiaramente e a ottenere un esito positivo anche nei progetti più complessi.

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è una piattaforma completa di project management con più di 15 visualizzazioni progettate per facilitare il flusso di lavoro senza soluzione di continuità la gestione del team . Si tratta di uno sportello unico per la gestione delle attività e delle risorse, la condivisione dei documenti e il monitoraggio del tempo, che supporta i team a rispettare in modo efficiente le scadenze e a raggiungere i propri obiettivi gli oggetti dei progetti .

L'interfaccia utente intuitiva e personalizzabile consente di personalizzare Dashboard , Viste Tabella , le viste Elenco, le viste Gantt integrate e le visualizzazioni Lavagne online di ClickUp per adattarsi alla vostra specifica struttura di ripartizione del lavoro. La piattaforma si integra facilmente con molti strumenti popolari come Google Drive, Slack e GitHub.

L'estensione di ClickUp Libreria di modelli di WBS e la capacità di creare gerarchie all'interno delle attività lo rendono eccellente per le strutture di ripartizione del lavoro. Con le lavagne online di ClickUp è possibile ottenere rapidamente una chiara visualizzazione dei passaggi e delle responsabilità del progetto. Il software include anche funzionalità/funzione chiave per la definizione degli obiettivi e il monitoraggio, aiutando i team a rimanere allineati con gli obiettivi generali del progetto.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Trovate il costo di intere campagne, le ore fatturabili e altro ancora con le formule avanzate dei campi personalizzati di ClickUp

Tenete gli occhi sulla destinazione con l'aiuto delle roadmap di prodotto per costruire un grafico WBS

Una volta suddiviso l'enorme progetto in parti gestibili all'interno della struttura di ripartizione del lavoro, impostate le attività ricorrenti e aggiungetele automaticamente al calendario del team

Monitoraggio delle attivitàbudget del progettogestire le scadenze e anticipare i colli di bottiglia con una vista Gantt

Assicuratevi che il team non sia sovraccarico con le viste Riquadro per monitorare il lavoro e la capacità delle risorse

Modelli: Provate il modello di struttura di ripartizione del lavoro di ClickUp per il vostro team

Il modello di struttura di ripartizione del lavoro di ClickUp vi assiste nella gestione dei vostri progetti

Limiti di ClickUp

La ricchezza di funzionalità/funzione della struttura di lavoro può talvolta risultare eccessiva per i nuovi utenti

Alcune funzionalità/funzione del desktop non sono disponibili sull'app mobile

Gli strumenti analitici dedicati possono presentare maggiori funzionalità/funzione di reportistica rispetto a quelle disponibili su ClickUp

Prezzi di ClickUp

ClickUp offre vari piani tariffari per adattarsi a ogni team:

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

ClickUp Valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (6.790+ recensioni)

4.7/5 (6.790+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.670+ recensioni)

2. EdrawMax

Via EdrawMax EdrawMax è uno strumento software versatile per la creazione di diagrammi che semplifica la creazione di diagrammi complessi grazie alla sua estesa libreria di modelli e forme.

L'interfaccia intuitiva e le funzionalità di facile utilizzo sono utili per la creazione di una struttura di ripartizione del lavoro. La piattaforma supporta diversi tipi di diagrammi WBS, tra cui diagrammi di flusso , grafici di rete, diagrammi, grafici dell'organizzazione , piani e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzioni di EdrawMax

Scegliete tra oltre 20 temi e centinaia di modelli, oppure consultate il modello EdrawMax per ispirarvi alla struttura di ripartizione del lavoro più adatta al vostro prossimo progetto

Provate l'enorme libreria di simboli e forme di EdrawMax o createne di vostri con la dashboard integrata per i formati vettoriali

EdrawMax funziona direttamente dal browser, in modo da poter lavorare con il team da qualsiasi luogo, senza bisogno di scaricare nulla

Esportazione del diagramma WBS in HTML, Grafica,Strumenti della suite Microsoft e Visio. È anche possibile condividere gli strumentisui social media Limiti di EdrawMax

EdrawMax non dispone di capacità avanzate di gestione delle attività

Questo è complicatosoftware di project managementquindi potrebbe essere necessario un corso di formazione per un project manager che non ha familiarità con il diagramma della struttura di ripartizione del lavoro WBS

Alcune persone hanno segnalato ritardi nel supporto clienti

Nessuna opzione di software WBS gratuito

Prezzi di EdrawMax

Sottoscrizione: $99/anno

$99/anno A tempo indeterminato: $198

Valutazioni e recensioni su EdrawMax

G2: 4.3/5 (60+ recensioni)

4.3/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (190+ recensioni)

3. Disegno intelligente

Via Disegno intelligente SmartDraw è un robusto software per la struttura di lavoro che offre versioni sia desktop che online. Fornisce diversi modelli per la struttura di lavoro, che vanno da un diagramma di flusso o da un diagramma di grafico organizzativo a un grafico Gantt o a una mappa mentale.

Le sue funzionalità di disegno e formattazione automatizzate facilitano notevolmente il processo di pianificazione delle strutture di ripartizione del lavoro, consentendo di costruire il grafico della WBS in modo efficiente.

Le migliori funzionalità/funzioni di SmartDraw

Aggiunta di diagrammi WBS a prodotti Microsoft (MS Excel), Google, Atlassian e altri ancora

Il livello di annotazione AutoCAD di SmartDraw è stato creato appositamente per ingegneri e architetti

Partendo da migliaia di simboli e idee con la sua libreria di modelli

Creazione di diagrammi a partire da dati esistenti senza dover disegnare nulla

Condivisione dei diagrammi con Dropbox, Box, GoogleDrive o OneDrive

Limiti di SmartDraw

L'interfaccia utente scadente costringe a passare da una scheda all'altra per completare le attività

La ricerca dei simboli e delle forme appropriate per la struttura di lavoro del software WBS richiede molte ricerche

Alcune funzionalità/funzione "intelligenti" non sono in grado di gestire l'utente quando prende una decisione di progettazione inaspettata

Più persone non possono lavorare allo stesso progetto contemporaneamente

Prezzi di SmartDraw

SmartDraw ha tre piani tariffari.

Individuale: $9,95/mese per utente

$9,95/mese per utente Teams: 8,25 dollari/mese per utente

8,25 dollari/mese per utente Sito: $2.995/anno

Valutazioni e recensioni su SmartDraw

G2: 4.6/5 (oltre 200 recensioni)

4.6/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4.1/5 (110+ recensioni)

Controlla questi_

Alternative a SmartDraw_

!

4. Matchware

Via Matchware Matchware è un provider leader di servizi professionali di software per la mappatura della mente in particolare MindView. È noto per la sua integrazione con MS Office, per le funzionalità di collaborazione e per la possibilità di creare un grafico Gantt da una mappa mentale, il che lo rende adatto a pianificare una struttura di ripartizione del lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Matchware

La funzione di trascinamento facilita l'organizzazione di deliverable, pacchetti di lavoro e regole al 100%

Aggiungete il vostrocontrolli del progetto e le attività del team direttamente nel layout della struttura di ripartizione del lavoro

Scegliete tra sei layout, tra cui la struttura di ripartizione del lavoro, il grafico Gantt integrato e la Sequenza

Possibilità di passare facilmente da un layout all'altro o alla funzione grafico della WBS a piacimento

Controllo dell'accesso alle autorizzazioni e possibilità di modifica collaborativa

Limiti di Matchware

Solo la versione per desktop di Windows viene fornita completamente caricata

Si integra perfettamente con l'ecosistema della suite Microsoft, ma non si integra con altri strumenti WBS comunemente utilizzati

Prezzi di Matchware

Matchware ha tre piani tariffari

Un anno: $20/mese

$20/mese Due anni: $17/mese

$17/mese Tre anni: $15/mese

Matchware Valutazioni e recensioni

G2: 3.3/5 (2+ recensioni)

3.3/5 (2+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (15+ recensioni)

5. Lucidchart

Via Lucidchart Lucidchart è un programma web-based piattaforma di diagrammi nota per la sua interfaccia di facile comprensione e per le sue funzionalità/funzione. Provate i vari modelli personalizzabili per una struttura di ripartizione del lavoro, diagrammi di flusso, organigrammi e altro ancora. Il suo collaborazione in tempo reale la capacità di collaborazione in tempo reale lo rende uno strumento eccellente per i team che lavorano a progetti complessi.

Le migliori funzionalità/funzione di Lucidchart

Software basato su cloud che consente la collaborazione in tempo reale con i membri chiave del team attraverso menzioni e chattare in editor

Importazione di dati da Excel o Fogli Google direttamente nel diagramma wbs di Lucidchart e aggiornamento automatico della struttura di ripartizione del lavoro ogni volta che si modificano i dati nel foglio di calcolo

Creare ticket Jira direttamente in Lucidchart per automatizzare le richieste del progetto

Integrare la ripartizione visiva con descrizioni video incorporate direttamente nell'area di lavoro

Scegliete tra oltre 1.000 modelli di diagrammi per gestire progetti e altro ancora

Lucidchart riunisce un lungo elenco di certificazioni di sicurezza, in modo che i vostri dati siano al sicuro

Limiti di Lucidchart

I disegni complessi e di grandi dimensioni riducono le prestazioni dell'app

I diagrammi appaiono a bassa risoluzione quando vengono esportati su altre piattaforme

Lo scorrimento all'interno e all'esterno di disegni di grandi dimensioni risulta scomodo ad alcune persone

Prezzi di Lucidchart

Lucidchart ha quattro piani tariffari

**Gratuito

Individuale: $7,95/mese per utente

$7,95/mese per utente Teams: $9/mese per utente

$9/mese per utente Azienda: Chiama Lucidchart per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Lucidchart

G2: 4.6/5 (2.370+ recensioni)

4.6/5 (2.370+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (1.900+ recensioni)

Controlla questi_

Alternative a Lucidchart_

!

6. Paradigma visivo

Via Paradigma visivo Visual Paradigm è un potente strumento per la creazione di vari diagrammi, dai semplici diagrammi di flusso alle complesse strutture di lavoro.

Vanta una ricca serie di funzionalità/funzione come la simulazione dei processi, la guida alla gestione dei progetti e le capacità di modellazione avanzate, che lo rendono adatto alla gestione di progetti complessi.

Le migliori funzionalità di Visual Paradigm

Aggiunta e organizzazione di simboli e forme con il drag and drop

Esportazione in PNG, JPG, SVG, PDF e altro ancora

Creazione e connessione di forme con un semplice trascinamento. Posizione delle forme con la pratica guida all'allineamento

Oltre 40 modelli di struttura di scomposizione del lavoro

Si integra perfettamente con gli strumenti di MS Office

Importazione facile di file Visio

Creazione di forme, simboli e stencil personalizzati

Disegnare e modificare in modo collaborativo senza sovrascrivere il lavoro degli altri

Limiti di Visual Paradigm

Le linee non sempre si connettono correttamente

Alcuni trovano l'interfaccia dei pulsanti poco maneggevole

Non è possibile importare tutti i tipi di file di Visio

Non tutti gli strumenti sono disponibili in modalità online

Nessuna esportazione XML

Prezzi di Visual Paradigm

Visual Paradigm ha quattro piani tariffari

Modeler: $6/mese per utente

$6/mese per utente Standard: $19/mese per utente

$19/mese per utente Professionale: $35/mese per utente

$35/mese per utente Enterprise: $89/mese per utente

Visual Paradigm Valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (8+ recensioni)

4.4/5 (8+ recensioni) Capterra: 4.2 (15+ recensioni)

Bonus: Come creare una WBS in Excel !_

7. Creately

via Creately Creately è uno strumento di diagramma intuitivo progettato per collaborazione in team . Supporta una varietà di diagrammi, tra cui strutture di scomposizione del lavoro, diagrammi di flusso e mappe mentali; funzionalità esclusive come gli aggiornamenti in tempo reale e le videoconferenze in app supportano i lavori del team in piano del progetto .

Le migliori funzionalità/funzione di Creately

Aggiungere documenti, collegamenti, immagini e altri allegati a ciascun diagramma della struttura di ripartizione del lavoro o grafico Gantt per fornire un contesto

Utilizzare griglie di priorità per classificare visivamente le attività

Collegare le attività a o da altri strumenti di project management e migrare i dati da altri programmi senza soluzione di continuità

Assegnare scadenze e attività ai project manager in base al piano del progetto,vincoli di risorsecapacità e impostazioni disponibili

Limiti della creatività

Manca di funzionalità/funzione avanzate

Personalizzazioni limitate

Prezzi di Creately

Creately ha quattro piani tariffari

**Gratuito

Starter: $5/mese per utente

$5/mese per utente Business: $89/mese per utente

$89/mese per utente Azienda: Chiama Creately per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Creately

G2: 4.3/5 (520+ recensioni)

4.3/5 (520+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (160+ recensioni)

8. GanttPro

Via GanttPro GanttPro è un software per il project management incentrato sulla creazione di grafici Gantt, una parte fondamentale delle strutture di ripartizione del lavoro. Offre funzionalità/funzione di pianificazione di facile utilizzo, gestione delle risorse strumenti di gestione dei costi e funzionalità di collaborazione. È una scelta eccellente per la gestione delle sequenze dei progetti e delle attività.

Le migliori funzionalità/funzioni di GanttPro

Impostazione di un ordine specifico per le attività da eseguire con la funzionalità/funzione di dipendenza dalle attività

Misurazione delle prestazioni del team con attività cardine

Aggiungete date di scadenza, tracciate lo stato di avanzamento, stimate il budget e impostate le priorità del team direttamente dal diagramma o dal grafico WBS

Limiti di GanttPro

Integrazioni limitate

Nessuna opzione per la stampa delle strutture di ripartizione del lavoro se è necessaria una copia fisica

L'app per dispositivi mobili manca di alcune funzionalità/funzione del desktop

Nessuna opzione di software WBS gratis: solo 14 giorni di versione di prova

Prezzi di GanttPro

GanttPro ha quattro piani tariffari

Basic: $7,99/mese per utente

$7,99/mese per utente Pro: $12,99/mese per utente

$12,99/mese per utente Business: $19,99/mese per utente

$19,99/mese per utente Azienda: Chiamare GanttPro per i prezzi

Valutazioni e recensioni di GanttPro

G2: 4.8/5 (420+ recensioni)

4.8/5 (420+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (420+ recensioni)

9. Progetti Zoho

Via Progetti Zoho Zoho Projects è uno strumento di PM completo che offre una matrice di funzionalità/funzione per aiutare a pianificare, monitorare e collaborare.

Le sue capacità si estendono alla creazione di elenchi di attività, alla pianificazione con un grafico di Gantt, al monitoraggio del tempo e alla gestione dei progetti gestione dei documenti che supportano la creazione di strutture di ripartizione del lavoro efficaci.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho Projects

Costruite regole personalizzate per automatizzare azioni come l'assegnazione di attività, l'avviso ai Teams di modifiche al progetto, lo sforamento del budget o l'avvicinarsi delle scadenze

Registrare e tracciare il tempo e collegare automaticamente i dati alla fatturazione e alla bolletta

Pianificare il budget e gestire il progetto in base ai costi pianificati e a quelli effettivi

Integrare le attività del progetto direttamente nel calendario per gestire il flusso di lavoro con la funzione drag-and-drop

Opzioni di integrazione dei progetti Microsoft per MS Excel, Sheets, PowerPoint e altro ancora

Limiti di Zoho Projects

Non sono disponibili widget per il libro paga

La sincronizzazione dei file a volte fallisce

Richiede Zapier per lavorare su molte delle integrazioni mancanti

Nessuna opzione per le voci in blocco

Design obsoleto

Prezzi di Zoho Projects

Zoho Projects ha tre piani di prezzo

**Gratuito

Premium: $5/mese per utente

$5/mese per utente Enterprise: $10/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho Projects

G2: 4.3/5 (340+ recensioni)

4.3/5 (340+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (6.250+ recensioni)

10. WBS Schedule Pro

WBS Schedule Pro è un programma di strumento per il project management progettato per creare e gestire strutture di ripartizione del lavoro. Si integra con Microsoft Project, ideale per i file di MS Office, e con altri sistemi di project management.

La sua interfaccia intuitiva e le sue robuste funzionalità/funzione semplificano il piano visivo e la gestione dei componenti del progetto.

WBS Schedule Pro: le sue migliori funzionalità/funzioni

Visualizzazione rapida del progetto dall'alto verso il basso con fasi e attività secondarie. Aggiungere informazioni su piani, budget e assegnazioni di attività

Creare grafici da piani esistenti in altri software di project management

Arrotolare i dati del progetto dai livelli più bassi della gerarchia fino alla cima

Personalizzate tutto. Cambiate i colori in base all'importanza delle attività, allo stato di avanzamento del completamento, al livello della gerarchia e altro ancora

limiti di #### WBS Schedule Pro

Casi d'uso limitati al di fuori della WBS

Alcune recensioni affermano che l'interfaccia utente può risultare goffa

Prezzi di WBS Schedule Pro

WBS Schedule Pro ha otto piani tariffari

Da 1 a 4: $349/licenza

$349/licenza da 5 a 9: $315/licenza

$315/licenza da 10 a 24: $280/licenza

$280/licenza 25 a 49: $250/licenza

$250/licenza 50 a 74: $225/licenza

$225/licenza 75 a 99: $200/licenza

$200/licenza 100 a 150: $175/licenza

$175/licenza 150+: Chiamare WBS Schedule Pro per i prezzi

Valutazioni e recensioni di WBS Schedule Pro

G2: 4.2/5 (3+ recensioni)

4.2/5 (3+ recensioni) Capterra: N/A

Inizia a collaborare con gli strumenti WBS

Per scegliere le migliori soluzioni software per la WBS, è necessario comprendere le vostre esigenze organizzative e la natura dei vostri progetti.

Valutate come questi strumenti possono facilitare il vostro lavoro nella definizione delle attività, nell'assegnazione delle responsabilità e nel monitoraggio dello stato di avanzamento di compiti complessi. Prendete in considerazione la versione di prova di diversi strumenti per scoprire quale si allinea meglio alle vostre esigenze.

Ricordate, quando create una ripartizione del lavoro, avete bisogno di uno strumento come ClickUp che vanta una matrice di digrammi, elenchi di attività, grafici e altre funzionalità/funzioni visive per dare un contesto al vostro lavoro. La struttura di ripartizione del lavoro La WBS deve essere un mezzo di comunicazione e di piano professionale.

Ecco perché ClickUp è ideale per promuovere la chiarezza, favorire la collaborazione e garantire che ogni membro del team comprenda il proprio ruolo e il modo in cui il suo lavoro si inserisce nell'ambito o nel piano del progetto.