Che cos'è la Work Breakdown Structure (WBS) nella gestione dei progetti?

Il modo più semplice per conquistare qualcosa è romperlo in piccoli pezzi.

Dopo tutto, Roma non è stata costruita in un giorno. Ma sì, una delle strategie chiave di un project management efficace consiste nel suddividere il progetto in componenti più piccoli e organizzare il team di conseguenza, il che ci porta alle WBS, o Work Breakdown Structures.

Quando si intraprende un progetto, alcune delle sfide chiave che ogni project manager deve affrontare sono l'assegnazione e il monitoraggio. Spesso i team non hanno ben chiara la portata dei loro compiti, lo stato di avanzamento o le risorse di cui hanno bisogno per portare a termine una determinata attività.

A questo punto diventa necessaria una struttura di ripartizione del lavoro. Essa aiuta a suddividere qualsiasi progetto in parti più piccole, a organizzarlo, ad assegnarlo, a monitorarlo e a portarlo a compimento.

Che siate project manager, membri di un team di progetto o stakeholder, la comprensione della WBS può aiutarvi a realizzare progetti, a collaborare meglio e a prendere decisioni aziendali migliori. Preparatevi quindi a imparare tutto quello che c'è da sapere sulla Work Breakdown Structure, da cos'è a come crearla per i vostri progetti!

Immergiamoci subito!

Cos'è una struttura di ripartizione del lavoro?

Una struttura di ripartizione del lavoro è un metodo orientato alle consegne che consente di suddividere visivamente il lavoro in più componenti con l'obiettivo di oggetto del progetto al timone.

Fornisce un approccio graduale al progetto e facilita l'assegnazione e il monitoraggio del lavoro, in quanto organizza le consegne e l'ambito del progetto in gruppi logici o in un gruppo di progetti fasi del progetto ogni livello è sempre più dettagliato e specifico.

Suddividete progetti complessi in attività gestibili e controllate tutti i vostri lavori con stati personalizzati, campi personalizzati e altro ancora

Benefici della struttura di ripartizione del lavoro nel project management

Una WBS offre diversi vantaggi ai project manager:

Permette di migliorare il piano e il controllo del progetto

Suddividendo il progetto in parti più piccole, i project manager possono stimare più accuratamente la durata e il costo necessari per completare ogni attività

Aiuta a garantire che tutti i deliverable del progetto siano tenuti in conto e che il progetto rimanga in carreggiata

Promuove la comunicazione tra i membri del team e le parti interessate, assicurando che tutti siano sulla stessa pagina quando si tratta di obiettivi e sequenze del progetto

Non solo è un ottimo sistema per un project manager che vuole programmare, pianificare e monitorare tutte le fasi del progetto, ma anche per un team che vuole comunicare bene. Assicura che tutti i membri del team di progetto siano sulla stessa pagina per quanto riguarda tutte le attività e lo stato del progetto.

Struttura di ripartizione del lavoro in ClickUp Whiteboards. Imparate a usare le lavagne online di ClickUp con la struttura di ripartizione del lavoro di ClickUp Introduzione al modello delle lavagne online Il risultato finale è una rappresentazione grafica delle attività del progetto, che aiuta a garantire che tutti i lavori necessari vengano contabilizzati e che tutti comprendano il proprio ruolo nel completare il progetto.

Ecco i componenti essenziali di qualsiasi struttura di ripartizione del lavoro:

Ambito del progetto : Definisce i limiti del progetto, il nome, la descrizione e il piano del progetto. Documentate tutti i risultati e inserite quelli chiave nella carta del progetto.

: Definisce i limiti del progetto, il nome, la descrizione e il piano del progetto. Documentate tutti i risultati e inserite quelli chiave nella carta del progetto. Stakeholder : Gli stakeholder interni ed esterni del progetto

: Gli stakeholder interni ed esterni del progetto Sequenza del progetto : Una tabella di marcia dettagliata sequenza del progetto che copra le fasi del progetto coinvolte è la chiave per rimanere in carreggiata

: Una tabella di marcia dettagliata sequenza del progetto che copra le fasi del progetto coinvolte è la chiave per rimanere in carreggiata Consegne del progetto : Il progetto complessivo è suddiviso in attività chiare e attuabili, chiamate deliverable di progetto, che possono essere misurate e monitorate. Devono rientrare nell'ambito del progetto e avere un ruolo preciso nella realizzazione del progetto complessivo

: Il progetto complessivo è suddiviso in attività chiare e attuabili, chiamate deliverable di progetto, che possono essere misurate e monitorate. Devono rientrare nell'ambito del progetto e avere un ruolo preciso nella realizzazione del progetto complessivo Attività secondarie dei deliverable: Ciascuna deliverable può essere ulteriormente suddivisa in attività più agibili che contribuiscono a rendere la WBS più granulare e chiara

A questo punto, qualsiasi manager terrebbe conto della gerarchia delle attività secondarie e del lavoro da fare per assegnare le attività e avere un'idea dei costi associati. Tenendo conto di queste variabili, non solo si assicura il completamento tempestivo del progetto, ma si cerca anche di ottimizzarne la realizzazione.

Da cosa dipende la struttura di ripartizione del lavoro per il project management? Software per la struttura di ripartizione del lavoro può rendere più efficiente il project management in diversi modi. Vediamone alcuni.

1. Creare attività indipendenti e misurabili

Una struttura di ripartizione del lavoro suddivide qualsiasi lavoro in attività più piccole. Queste attività aiutano a semplificare le attività più complicate gli oggetti del progetto e devono avere determinate metriche di completamento associate. Si tratta di elementi perseguibili che rendono più chiaro l'obiettivo finale.

Per istanza, supponiamo che il vostro oggetto sia un viaggio.

Se l'oggetto del progetto è semplice, diventa ancora più facile se lo si considera sotto forma di moduli, come la conduzione di ricerche di mercato, la scelta del traguardo, la decisione dei canali, la definizione del budget e così via. Ora, anche queste attività possono avere delle attività secondarie che riguardano la ricerca, il benchmarking e l'esecuzione che aiutano a suddividerle ulteriormente.

2. Monitoraggio dello stato di avanzamento

Con limiti e scadenze chiaramente definiti per ogni attività, i membri del team possono facilmente monitorare lo stato di avanzamento del progetto. A ogni attività viene assegnato uno stato specifico, che indica se è completata, in corso o ancora da iniziare. Questo sistema consente al team di rimanere sempre organizzato e informato sullo stato del progetto.

CONSIGLIO PRO Utilizzate una strumento di project management come ClickUp per gestire tutti i progetti, i team, le risorse e altro ancora in un unico posto, e utilizzare la funzione Modello di Project Tracker di ClickUp per raggruppare qualsiasi attività in una fase designata e monitorarla di conseguenza. I membri del team assegnati possono ora tracciare le loro attività in modo tempestivo insieme a quelle degli altri co-membri di un progetto.

3. Migliore account

Ci sono assegnatari precisi per ogni attività e il team è sempre al corrente del flusso di lavoro. I membri del team sono più propensi a portare a termine le loro attività in tempo per evitare di essere il collo di bottiglia.

4. Chiarezza sull'ambito del lavoro

Una Work Breakdown Structure fa sì che il team garantisca il completamento dell'intero lavoro all'interno del progetto, senza fare alcun lavoro extra. In questo modo, nessuna parte del progetto viene tralasciata e si riducono la confusione e le ripetizioni. Aiuta a identificare le percorso critico per completare il progetto in modo più efficace.

5. I team diventano più adattivi

Una Work Breakdown Structure offre maggiore flessibilità ai team di progetto non solo durante lo sviluppo dell'ambito del progetto, ma aiuta anche a cambiare tempestivamente la traiettoria, se necessario. Aiuta i team di progetto ad adottare un approccio mentalità agile e rende il team del progetto più adattabile ai cambiamenti interni ed esterni, in base alle esigenze degli stakeholder del progetto.

Questi sono solo alcuni dei modi in cui la WBS è assolutamente chiave per un project management efficace. Ora approfondiamo un po' gli aspetti tecnici di una struttura di Work Breakdown e discutiamo quali sono i suoi tipi.

3 tipi di strutture di ripartizione del lavoro

Nel project management esistono tre tipi di strutture di ripartizione del lavoro:

1. Struttura di ripartizione del lavoro basata sui deliverable

Una struttura di ripartizione del lavoro basata sui deliverable è un metodo per suddividere l'intero progetto in attività secondarie gerarchiche.

Consiste nel mantenere le aree principali dell'ambito del progetto in cima all'albero e nel ramo delle varie attività secondarie e dei deliverable che supportano il completamento dell'ambito del progetto. Questo tipo di WBS utilizza i deliverable piuttosto che le fasi per segnare il completamento del progetto.

Suddivisione di progetti grandi e complessi in deliverable, dipendenze e attività secondarie nelle lavagne online di ClickUp via Amine Boussassi

Questo tipo di struttura di ripartizione del lavoro è più comune nel mondo del project management. È generalmente utilizzata per progetti di breve durata con risultati chiaramente cancellati. Presenta attività multiple che si svolgono in parallelo l'una con l'altra e che non fungono da prerequisito per l'attività successiva.

Ad esempio, il progetto prevede l'impostazione di un centro dati cloud per la vostra piattaforma D2C online. I risultati del progetto possono includere la ricerca di un software per il cloud, la definizione del budget, la decisione sulla ottimizzazione dei costi del cloud software, la posa dei macchinari, ecc.

2. Struttura di ripartizione del lavoro per fasi

Questo tipo di struttura di ripartizione del lavoro suddivide il progetto in varie fasi, vincolate al tempo, che contengono determinati pacchetti di lavoro. Non è di uso comune e viene utilizzata per progetti da fare senza risultati specifici. La Struttura di ripartizione del lavoro per fasi pone il risultato finale in cima e divide il progetto in cinque fasi di project management: avvio, pianificazione, esecuzione, controllo e chiusura.

È generalmente utilizzata per progetti a lungo termine, ad esempio l'impostazione di una piattaforma D2C online per la vostra azienda. Queste fasi includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la progettazione, l'immagazzinamento, la catena di fornitura e la gestione del progetto partner 3PL , marketing, ecc.

3. Struttura di ripartizione del lavoro basata sulle responsabilità

È un tipo di struttura di ripartizione del lavoro in cui il progetto viene suddiviso e strutturato in base ai team che vi lavoreranno. Ad esempio, quando si lancia una nuova app, si struttura il lavoro in base al team di progettazione, al team di sviluppo, al team di marketing, ecc.

Abbiamo già imparato che la Work Breakdown Structure di un progetto è composta da più elementi, tra cui l'attività del progetto e le attività secondarie. Ci sono alcuni livelli che possono essere o meno facili come quelli di Candy Crush. Ma vediamo di saperne di più.

3 Livelli della Struttura di ripartizione del lavoro

Con un numero così elevato di attività, dipendenze e sottodipendenze, la situazione può diventare confusa per tutti. Per questo motivo, abbiamo tre livelli che aiutano a separarli tutti. Il numero di livelli varia da progetto a progetto; può essere, più o meno, anche la base del vostro progetto.

Un esempio di Struttura di ripartizione del lavoro in ClickUp Whiteboards via Amine Boussassi

Livello 1: oggetto del progetto

È la parte più semplice del progetto. L'oggetto del progetto, ovvero l'attività principale del primo livello della struttura di ripartizione del lavoro. Dopo tutto, non si può iniziare un progetto se non si sa cosa si deve ottenere, giusto?

Ad esempio, se il progetto prevede la progettazione e lo sviluppo di un sito web, il primo livello sarebbe: Lanciare un'app mobile.

Disegnare l'interfaccia utente di uno smartphone ($$$a?)

Sembra piuttosto semplice, vero? È così che si presenta anche il primo giorno in palestra. Ma sapete che è per iniziare in modo semplice. Ora passiamo alle parti più complicate.

Livello 2: Dipendenze e attività

Questo livello è costituito dalle attività secondarie o dalle dipendenze che mirano a raggiungere l'obiettivo del progetto. Prendendo in considerazione l'esempio precedente, diamo un'occhiata alle attività da fare per progettare l'interfaccia utente dell'app:

Creazione di wireframe

Completamento del prototipo

Esecuzione di test

Analisi post-lancio

E altro ancora

Questa è ancora una visualizzazione elevata delle attività. Ora dobbiamo diventare più granulari ed elencare attività più piccole per poterle realizzare. Questo ci porta al terzo livello di una struttura di ripartizione del lavoro.

Livello 3: Sub-dipendenze

Creare un wireframe può sembrare facile, ma chi l'ha terminato sa che non si tratta di un processo di un solo passaggio! Dopo aver condotto una ricerca sull'utente, aver effettuato un benchmarking con la concorrenza e aver raccolto le tendenze dell'interfaccia utente più interessanti, è necessario iniziare con il wireframe. Vi fornisco quindi un esempio di come potrebbero essere le dipendenze per progettare un wireframe per l'interfaccia utente di uno smartphone:

Definire la struttura

Mappare il percorso dell'utente

Decidere il posizionamento dei contenuti

Applicare elementi di design visivo

Si tratta di attività chiare, attuabili e misurabili, che possono avere scadenze e ambiti assolutamente definiti. In questo modo l'intero progetto è molto chiaro per le parti interessate.

CONSIGLIO PRO Suddividete i progetti più grandi e complessi in attività , sottoattività, sottoattività annidate e persino aggiungere liste di controllo all'interno di attività di ClickUp. Le attività secondarie annidate sono ancora più granulari rispetto a attività secondarie ! Come per le attività e le sottoattività, è possibile aggiungere informazioni dettagliate come assegnatari, date di scadenza e priorità alle attività secondarie annidate.

Suddivisione dei progetti in attività, sottoattività e attività secondarie annidate in ClickUp

Abbiamo fatto un discreto lavoro richiesto per capire che cos'è una Struttura di ripartizione del lavoro e perché si dovrebbe usarla per il proprio progetto. Questo ci porta alla prossima domanda: Come potete creare una Work Breakdown Structure per il vostro prossimo progetto?

Beh, siamo qui per mostrarvelo!

Come creare una struttura di lavoro efficace?

Ecco i passaggi per creare la vostra Work Breakdown Structure da zero!

1. Definire l'ambito del progetto

Comprendete il lavoro da fare attraverso gli obiettivi e le finalità. Identificate i limiti e l'effettiva portata del progetto per soddisfare le esigenze dei vostri stakeholder.

CONSIGLIO PRO Avete bisogno di indicazioni su come costruire il vostro progetto? Imparate a costruire il vostro progetto in modo efficace sviluppare l'ambito di un progetto e utilizzare il Modello di lavagna online per l'ambito del progetto di ClickUp per aiutarvi a iniziare sulla strada giusta.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/06/ClickUp-Project-Scope-Whiteboard-Template.png Modello di lavagna online per l'ambito del progetto ClickUp /$$$img/

Costruite visivamente un percorso chiaro per l'esito positivo del progetto, dal calcio d'inizio alla consegna

2. Categorizzazione del progetto in fasi principali

Dividete l'ambito del progetto più ampio in diverse fasi e stadi che contengono varie attività secondarie e portano il progetto dall'inizio alla fine. Queste fasi fasi del progetto aiutano a dividere il lavoro e a semplificare il processo di project management.

CONSIGLIO PRO Utilizzate stati personalizzati in ClickUp per dare a ogni fase un nome specifico e cambiare lo stato in corso d'opera del progetto. È anche possibile utilizzare l'opzione Modello di project management di ClickUp per offrire ai gestori del progetto, ai team e alle parti interessate un flusso di lavoro organizzato e personalizzabile.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/edit-project-statuses-for-a-custom-workflow-in-clickup.png Creare stati personalizzati in ClickUp per ottimizzare il flusso di lavoro /$$$img/

Creare stati personalizzati in ClickUp per snellire il flusso di lavoro e mantenere i progetti in ordine

3. Identificare le consegne e le attività chiave

Elencate il vostro elenco di risultati chiave all'interno della pianificazione del progetto, le diverse fasi e le risorse e attività secondarie necessarie per raggiungere tali deliverable. Ogni deliverable, insieme alle sue attività e sottoattività, costituisce un pacchetto di lavoro. Questo aiuta anche a identificare gli oggetti e le consegne del progetto e a stabilire i periodi di riferimento attività cardine nel progetto, in ordine di motivare meglio il team.

CONSIGLIO PRO Imparate a suddividere i deliverable del progetto e applicare il Modello per i deliverable di progetto di ClickUp per aiutare voi e il vostro team a monitorare, gestire e consegnare progetti di esito positivo.

4. Assegnazione delle attività ai membri del team

Ora è il momento di assegnare il lavoro ai team. In base alle competenze, alle responsabilità e alla portata di ciascun team, assegnerete loro attività diverse. Per istanza, se state per lanciare un'app mobile per la vostra azienda, assegnerete il lavoro a diversi team come il team di progettazione, il team di sviluppo, il team di marketing, il team di prodotto e così via.

CONSIGLIO PRO È possibile assegnare facilmente i lavori e assegnarli a gruppi o persone designate con l'applicazione assegnatari multipli funzionalità/funzione in ClickUp.

5. Determinazione di costi e risorse

Fornite al vostro team le risorse, gli strumenti, le sequenze e le attività. Per istanza, supponiamo che stiate intraprendendo il progetto di progettare una strategia per i media digitali. Assegnerete le rispettive attività ai team che si occupano di contenuti, social media, analisi e così via. Dovreste cercare di fornire loro provider come strumenti di automazione dei social media strumenti di CRM, strumenti di sviluppo dei contenuti, ecc. Quindi, darete loro la Sequenza per le rispettive attività. Si tratta di un ottimo modo per prendersi cura della vostra azienda controllo del progetto .

Una cosa da tenere a mente per un project management efficace è che i deliverable devono essere MECE (Mutually Exclusive Completely Exhaustive). Perdonate il gergo, ma in parole povere tutti i deliverable non devono avere sovrapposizioni minime. E, una volta messi insieme, devono essere in grado di soddisfare i requisiti dell'intero progetto.

CONSIGLIO PRO Scoprite i vantaggi di allocazione efficace delle risorse e utilizzare il Modello di piano delle risorse di ClickUp per visualizzare la capacità delle risorse e aiutarvi ad allocarle tra i team del progetto.

Ora che conoscete i passaggi necessari per creare una WBS efficace, abbiamo una sorpresa speciale per voi che renderà la creazione di una WBS ancora più semplice.

Continuate a leggere per sapere come potete utilizzare la nostra migliore arma dell'artiglieria, ClickUp, per la vostra prossima struttura di ripartizione del lavoro!

Usare ClickUp per organizzare e gestire la struttura di ripartizione del lavoro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif Visualizzazioni di ClickUp /$$$img/

Scegliete tra oltre 15 visualizzazioni personalizzate in ClickUp per organizzare e gestire i progetti a modo vostro e personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze ClickUp è lo strumento all-in-one di project management e collaborazione tra team per qualsiasi azienda e per tutti i team dell'organizzazione.

È stato costruito pensando ai team tecnici e non, e offre centinaia di funzionalità/funzione personalizzabili per snellire e semplificare il flusso di lavoro e gestire con facilità più progetti complessi, di qualsiasi tipo. Poiché offre una piattaforma completamente personalizzabile, ClickUp è in grado di supportare facilmente qualsiasi progetto di project management e di gestione metodologie agili e questo lo rende una soluzione perfetta per tutti i gestori del team e per tutti i progetti della vostra organizzazione.

Inutile dire che questo strumento ha tutto ciò che serve per aiutarvi a creare una WBS efficace e a realizzare progetti dall'esito positivo nei tempi previsti. In effetti, ClickUp vi aiuta a consolidare le vostre app e a evitare di usare cento tipi di strumenti diversi, ma a riunire tutti i vostri lavori, i team, le comunicazioni e altro ancora in un unico luogo centralizzato. 👏

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/image10.png Esempio di struttura di ripartizione del lavoro nelle lavagne online di ClickUp /$$$img/

Esempio di struttura di ripartizione del lavoro in ClickUp Whiteboards via Amine Boussassi

Ecco alcune delle funzionalità/funzione che lo rendono uno strumento perfetto per la WBS:

1. Rimanere organizzati con una solida struttura gerarchica

Visualizzate tutte le attività del progetto a volo d'uccello su tutti i livelli grazie alla solida struttura gerarchica Sistema di gerarchia in ClickUp . Questa struttura consente di organizzare le attività sotto forma di Spazi, Cartelle o Elenchi che permettono di creare una chiara gerarchia visiva per progetti, team, reparti e così via.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/image7-1400x889.png Gerarchia ClickUp con aree di lavoro, spazi, elenchi, attività, sottoattività e attività secondaria annidata /$$$img/

Ogni livello di ClickUp offre maggiore flessibilità e controllo per organizzare tutto ciò che serve

2. Delegare il lavoro attraverso attività e sotto-attività secondarie

Suddividete i progetti più grandi e complessi in attività e sottoattività e assegnateli a singoli o gruppi.

3. Personalizzate ogni parte del flusso di lavoro

L'intera piattaforma è personalizzabile, il che significa che i team, i gestori del progetto, gli stakeholder e altri possono configurare ClickUp e utilizzare le funzionalità di un'applicazione ClickApps per adattarsi alle esigenze del progetto, ai flussi di lavoro complessi e alle preferenze.

4. Migliorare la visualizzazione dei progetti

ClickUp dispone di oltre 15 visualizzazioni personalizzate tra cui la vista Elenco, la vista Bacheca, la vista Gantt e la vista Lavagna online, che aiutano a visualizzare e gestire la WBS. Le lavagne online creano una visualizzazione di progetti, attività, deliverable, obiettivi, flussi di lavoro e altro ancora. Il Gantt Chart mostra la Sequenza e le dipendenze della WBS. La vista Elenco visualizza le attività in una gerarchia strutturata, mentre la vista Bacheca offre una rappresentazione visiva in stile Kanban

5. Migliora la collaborazione e la comunicazione tra i team

ClickUp offre robuste funzionalità/funzione di collaborazione che facilitano comunicazione efficace tra i membri del team. È possibile assegnare attività, impostare date di scadenza e aggiungere commenti o allegati alle attività, facilitando la collaborazione e la condivisione delle informazioni relative alla WBS.

Inoltre, ClickUp fornisce notifiche e aggiornamenti in tempo reale, assicurando che i membri del team siano sempre informati sulle modifiche e sullo stato di avanzamento.

6. Monitora le metriche chiave e mantiene l'allineamento sugli obiettivi Obiettivi di ClickUp offre Sequenze chiare, traguardi misurabili e monitoraggio automatico dello stato di avanzamento per aiutare a creare l'allineamento degli obiettivi tra i team di progetto, gli stakeholder e altri soggetti e a rimanere sulla strada giusta per raggiungere ogni obiettivo.

7. Gestire le dipendenze e le relazioni tra le attività

Create collegamenti tra attività, documenti e dipendenze per accedere a tutto ciò che vi serve in un unico posto. Questo può essere utile quando le attività o le sottoattività secondarie della WBS dipendono dal completamento di obiettivi o attività cardine specifici. Gestione delle dipendenze delle attività e relazioni in ClickUp contribuirà a mantenere l'integrità e la coerenza della WBS.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/11/Relationships20-20dependencies.gif funzionalità/funzione di dipendenza in ClickUp /$$$img/

Come aggiungere una dipendenza a una relazione in ClickUp

8. Semplificate il vostro flusso di lavoro con una potente integrazione e automazione dei flussi di lavoro

ClickUp si integra con oltre 1.000 strumenti di terze parti come Google Drive, Dropbox e Slack. Questa funzionalità consente di collegare ClickUp al flusso di lavoro esistente e di importare o esportare i dati relativi alla WBS. Inoltre, ClickUp dispone di funzionalità/funzioni di automazione, tra cui personalizzate e precostituite automazioni del flusso di lavoro personalizzate e precostituite che aiutano a snellire le attività ripetitive e ad aumentare la produttività.

9. Migliorano la gestione del tempo nei team e monitorano la capacità del carico di lavoro

È possibile valutare il carico di lavoro del team utilizzando stime di durata stimate e monitoraggio del tempo in ClickUp . Lo strumento di monitoraggio del tempo di ClickUp aiuta a migliorare la gestione del tempo del team e a responsabilizzarlo. Questa funzionalità/funzione consente anche di calcolare la somma, la media e la mediana del tempo impiegato per attività simili, per consentire ai project manager di prendere decisioni relative all'assegnazione.

Con la vista Carico di lavoro è possibile monitorare facilmente la capacità di lavoro, riallocare il lavoro, automatizzare le promemoria e così via.

10. Monitoraggio dello stato e decisioni aziendali migliori con reportistica e analisi in tempo reale

ClickUp fornisce anche dashboard personalizzati che offrono reportistica approfondita per facilitare le decisioni del team in merito al project management. Fornisce tutte le informazioni in un'unica posizione e consente di filtrare le informazioni desiderate funzionalità di reportistica e analisi . Generate reportistica sul completamento delle attività, sulla produttività del team e su altre metriche per valutare l'efficienza del progetto e prendere decisioni basate sui dati.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-Dashboard-Software-Development-1400x930.png Monitoraggio e controllo delle attività, delle risorse e dello stato del progetto nella visualizzazione di ClickUp Dashboard /$$$img/

Monitoraggio e controllo delle attività, delle risorse e dello stato di avanzamento del progetto nella visualizzazione ClickUp Dashboard

11. Tracciamento rapido del lavoro e esempi strutturati con i modelli ClickUp

Accesso a oltre 1.000 modelli modelli personalizzabili per qualsiasi team e per qualsiasi caso d'uso, tra cui modelli gratuiti per il project management , Struttura di ripartizione del lavoro e molto altro ancora.

Strutture di ripartizione del lavoro Esempi in ClickUp

Per aiutarvi a visualizzare meglio le cose, abbiamo pensato di fornirvi un esempio di come potrebbe apparire una Struttura di ripartizione del lavoro.

Supponiamo che siate un product manager di un'azienda e che abbiate intrapreso un progetto per il lancio di una nuova app mobile. Ecco come si presentano le diverse fasi della Work Breakdown Structure. Vi mostriamo anche come le diverse visualizzazioni di ClickUp mostrano queste fasi in modo diverso.

L'esempio di struttura di ripartizione del lavoro che abbiamo selezionato delinea le attività (dipendenze) e le sottoattività (sottodipendenze) necessarie per creare pacchetti di lavoro per il lancio di una nuova app mobile.

Ricordate: per poter tenere traccia di un elenco completo di attività in un progetto, assegniamo un numero unico a ogni compito o attività principale, seguito da un sistema di sotto-numerazione per ogni attività secondaria. Questo ci aiuta non solo a identificare ogni attività in modo univoco, ma anche a facilitare la comunicazione all'interno di ogni team di progetto.

$$$a Fasi di esempio all'interno di una Struttura di ripartizione del lavoro

1. Esempio di Struttura di ripartizione del lavoro nella vista Elenco di ClickUp

Esempio di struttura di ripartizione del lavoro in vista Elenco in ClickUp via Amine Boussassi

Esempio di struttura di ripartizione del lavoro in vista Elenco in ClickUp via Amine Boussassi

**1. Fase di ricerca | Responsabile (Alexandre Sharpe)

1.1 Condurre una ricerca di mercato

1.2 Analizzare i concorrenti

1.3 Identificare il pubblico di riferimento

1.4 Determinazione di funzionalità/funzione

**2. Fase di progettazione | Manager (Livia Grimes)

2.1 Creazione di wireframe e mockup

2.2 Sviluppare l'interfaccia utente e il design dell'esperienza

2.3 Finalizzare il design dell'app

3. Responsabile della fase di sviluppo (Stefan Boyd)

3.1 Sviluppo del front-end e del back-end dell'app

3.2 Esecuzione di test e debug dell'app

3.3 Creazione dell'architettura del database e configurazione del server

3.4 Preparare l'app per il rilascio

4. Fase di lancio - Responsabile (Gregory Dotson)

4.1 Presentazione dell'app su App Store e Google Play

4.2 Preparare la campagna di marketing e PR dell'app

4.3 Impostazione di analisi e monitoraggio delle prestazioni

4.4 Lancio dell'app e monitoraggio delle prestazioni

5. Fase post-lancio - Manager (Grace Schultz)

5.1 Raccolta di feedback e recensioni degli utenti

5.2 Analizzare le prestazioni e le metriche dell'app

5.3 Rilascio di aggiornamenti e correzioni di bug dell'app

In questo esempio, la struttura di ripartizione del lavoro permette di sviluppo dell'app team per monitorare lo stato di avanzamento, assegnare le responsabilità ai partecipanti al progetto e garantire che il lancio dell'app avvenga nei tempi previsti e nel rispetto del budget.

2. Esempio di struttura di ripartizione del lavoro nella vista Bacheca di ClickUp

Esempio di struttura di ripartizione del lavoro in visualizzazione Bacheca in ClickUp via Amine Boussassi

3. Esempio di struttura di ripartizione del lavoro nella visualizzazione Sequenza di ClickUp

Esempio di struttura di ripartizione del lavoro nella visualizzazione della Sequenza ClickUp via Amine Boussassi

Struttura di ripartizione del lavoro ClickUp in visualizzazione Sequenza: Raggruppati per manager

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/image15.png Esempio di Struttura di ripartizione del lavoro nella visualizzazione Sequenza di ClickUp /$$$img/

Esempio di struttura di ripartizione del lavoro nella visualizzazione della Sequenza ClickUp via Amine Boussassi

Struttura di ripartizione del lavoro nella visualizzazione della sequenza temporale di ClickUp: Raggruppati per stato

Esempio di struttura di ripartizione del lavoro nella visualizzazione della Sequenza ClickUp via Amine Boussassi

4. Esempio di struttura di ripartizione del lavoro nella vista Gantt di ClickUp

Esempio di struttura di ripartizione del lavoro nella vista Gantt di ClickUp via Amine Boussassi

Esempio di Work Breakdown Structure nella vista Gantt di ClickUp: Ordinato per stato

Esempio di struttura di ripartizione del lavoro nella vista Gantt di ClickUp via Amine Boussassi

5. Esempio di struttura di ripartizione del lavoro nella visualizzazione Whiteboard di ClickUp

Esempio di struttura di ripartizione del lavoro nella visualizzazione ClickUp Whiteboard via Amine Boussassi

Visualizzazione a zoom della WBS nelle lavagne online di ClickUp via Amine Boussassi

Legenda per l'esempio di Work Breakdown Structure nella visualizzazione ClickUp Whiteboard via Amine Boussassi

Chi trae vantaggio dall'utilizzo di una struttura di ripartizione del lavoro?

Teams: Le strutture di ripartizione del lavoro sono essenziali per i team finanziari per comprendere la portata di un progetto e monitorare le spese. Questo documento permette di creare una struttura organizzata per i progetti e di assicurarsi che tutti i membri del team siano a conoscenza di eventuali modifiche o aggiornamenti necessari per il progetto.

Gestione: Le strutture di ripartizione del lavoro sono importanti per il project management per garantire che tutti i progetti siano completati in tempo e rispettino gli standard desiderati. Questo documento delinea la Sequenza, il budget, l'ambito, gli obiettivi, gli oggetti e qualsiasi altra informazione necessaria relativa a un progetto.

Gestire efficacemente i progetti con una struttura di ripartizione del lavoro (WBS) oggi stesso

Ecco la guida definitiva su come creare una Work Breakdown Structure efficace per il vostro prossimo progetto. Con ClickUp è più facile che mai realizzare un grande progetto e renderlo un esito positivo.

Anche se non siete tutti organizzati come Monica Geller del telefilm FRIENDS, con ClickUp potete sicuramente arrivarci. Utilizzatelo per semplificare il vostro lavoro, per riunire tutti i vostri team e progetti in un unico luogo centralizzato e per migliorare la pianificazione dei progetti, l'assegnazione del lavoro, la collaborazione tra i team e molto altro ancora.

Iniziare è gratis.. iscriviti gratis oggi stesso e inizia a costruire le tue strutture di lavoro! ---

