I 10 migliori modelli di milestone di progetto

Le attività cardine sono cruciali per project management perché aiutano a tenere traccia degli eventi importanti e rivelano lo stato attuale. Aggiungete liste di controllo a queste attività cardine per tenere tutto sotto controllo!

Tuttavia, per utilizzare al meglio le pietre miliari, è necessario visualizzarle utilizzando un modello di pietra miliare del progetto o tracciando un grafico di Gantt.

In questo articolo spiegheremo brevemente cosa sono le attività cardine e come creare un grafico delle milestone. Inoltre, vi sveleremo il nostro elenco curato delle 10 migliori attività cardine.

Infine, vi sveleremo un segreto per mappare le vostre attività cardine in modo perfetto!

Iniziamo!

Cos'è un'attività cardine del progetto? Le attività cardine del progetto sono risultati chiave lungo la Sequenza del progetto.

Sono punti di controllo che indicano il completamento di eventi o attività chiave.

Ad esempio, il rilascio della prima versione di un videogioco è un'attività cardine per il team di sviluppo del gioco.

Qual è la differenza tra Sequenza e Attività cardine?

Una sequenza temporale è una serie di eventi relativi al progetto ordinati in ordine cronologico.

La Sequenza contiene tutti gli eventi relativi al progetto, sia grandi che piccoli.

Le attività cardine del progetto sono determinati punti della timeline che rappresentano solo eventi cruciali come l'inizio di una nuova fase del progetto, attività critiche e riunioni importanti con gli stakeholder.

Perché le attività cardine del progetto sono importanti?

Le attività cardine sono importanti perché:

Aiutano il team di progetto a mappare chiaramente le fasi principali e le dipendenze del progetto

Motivano il team dando loro un senso di realizzazione

Mantengono il vostroparti interessate per aumentare la loro fiducia nel progetto

in sostanza, avere delle attività cardine dà ai team e agli stakeholder un motivo per festeggiare!

Come creare un'attività cardine?

Ora che sappiamo perché le attività cardine sono importanti, dobbiamo imparare come creare un grafico delle milestone del progetto.

Ecco due cose da fare per creare un grafico delle attività cardine:

Scegliere le attività cardine

Utilizzare modelli di attività cardine del progetto

Ora diamo un'occhiata più da vicino a questi passaggi:

Passaggio 1: Scegliere le attività cardine

Prima di tutto, è necessario scegliere le attività cardine prima di creare un grafico e tracciarle.

Altrimenti, sarà come lanciare freccette con gli occhi bendati.

Non finirà bene.

Non preoccupatevi, tutto quello che dovete fare è rispondere a una semplice domanda:

da fare: "Questa è una pietra miliare del progetto?"

Quali sono le best practice per identificare le attività cardine del progetto?

Un'attività cardine è sempre un evento importante.

Esempi di attività cardine Ecco alcuni esempi di attività cardine per quasi tutti i tipi di progetto:

La data di fine o di inizio di una nuova fase del progetto, come la "fase di test" o la "fase di codice"

I risultati chiave del progetto, come il primo software funzionante

Eventi importanti come la "sanzione dello sponsor del progetto", 'proposta di progetto"o "approvazione del progetto"

Passaggio 2: utilizzare i modelli di attività cardine del progetto

Ora è il momento di implementare le attività cardine.

da fare?

Basta scaricare un nuovo modello di attività cardine e aprirlo in PowerPoint, Excel o come foglio di Google.

Poi, basta aggiungere i dati e il gioco è fatto.

Perché Da fare un modello di attività cardine?

I modelli di attività cardine sono utili perché:

Aiutano voi e il team del progetto a visualizzare chiaramente le attività cardine

Vi fanno risparmiare tempo e lavoro, poiché non dovete partire da zero

Fungono da guida per coloro che sono alle prime armi con il project management

10 Modelli ed esempi di attività cardine

Ci sono un sacco di modelli di attività cardine in circolazione, quindi da fare una scelta?

Non preoccupatevi, abbiamo fatto il lavoro per voi!

Ecco il nostro elenco curato delle migliori attività cardine in circolazione:

1. Roadmap di ClickUp con modello di Sequenza

Utilizzate il Modello di Roadmap e Sequenza di ClickUp per mantenere il team allineato sulle attività cardine e aiutare a informare visivamente il pubblico con questo modello di roadmap che include una sequenza temporale.

Scaricate questo modello Modello di Roadmap di ClickUp con Sequenza .

2. ClickUp Modello di Gantt semplice con attività cardine

Questo Modello di grafico Gantt semplice di ClickUp consente di mappare facilmente la sequenza temporale del progetto. Utilizzando questo modello è possibile aggiungere delle attività cardine per segnare le grandi svolte chiave quando si completa un gruppo di attività!

Scaricate questo Modello di grafico Gantt semplice di ClickUp .

3. Modello di Sequenza del progetto in PowerPoint con attività cardine

Questo è un modello di grafico per attività cardine in PowerPoint semplice e accattivante di Office Sequenza.

Scaricare questo modello di Sequenza del progetto .

4. Modello di elenco di attività cardine per la mappa delle parti interessate in Microsoft Word

Questo è un elenco di attività cardine minimalista, disponibile come modello Excel/Word. Si ottiene una tabella per elencare le attività cardine con la loro descrizione, il tipo e la data.

Scaricare questo modello di attività cardine del progetto .

5. Grafico Gantt in Excel con Sequenza e attività cardine

Questo modello di grafico Gantt di Excel permette di mappare la sequenza dell'intero progetto facilmente. Non solo permette di aggiungere le attività cardine, ma anche le dipendenze delle attività.

Inoltre, questo formato di Sequenza è visivamente accattivante, a differenza di molti altri modelli.

Scarica questo grafico della Sequenza modello.

6. Grafico Gantt di Excel con attività cardine per progetti Agile

Questo è un modello di grafico Gantt di Excel con attività cardine progettato specificamente per i progetti Agile Team agili .

Scaricare questo Modello di attività cardine di un progetto agile .

7. Modello di sequenza di PowerPoint di attività cardine e tabella di marcia

Questo modello di Sequenza per PowerPoint, lungo dieci diapositive e piacevole alla vista, offre vari grafici di roadmap per visualizzare le attività cardine da diverse angolazioni.

Scarica questo modello di Sequenza .

8. Sequenza di progetti in Excel con attività cardine

Questo modello di Sequenza di progetto in Excel offre una timeline di progetto dall'aspetto professionale per monitorare le attività cardine del vostro progetto.

Scaricare questo Modello di Sequenza del progetto in Excel con attività cardine .

9. Modello di Sequenza della crescita in PowerPoint

Questo semplice modello di Sequenza per la crescita in PowerPoint illustra le attività cardine del progetto con infografiche e icone di facile comprensione.

Scarica questo Modello di crescita in PowerPoint .

10. Modello di attività cardine e cronologia in PowerPoint

Utilizzate questo modello di PowerPoint per mettere in evidenza attività cardine della storia di un progetto.

Scarica questo Modello per attività cardine e storia in PowerPoint .

Altre risorse per i modelli: Modelli per il project management {\an8}Come un capo!

Le attività di ClickUp consentono di suddividere facilmente qualsiasi progetto lungo in attività e sottoattività secondarie. Ora, invece di tentare tutto in una volta, il vostro team può lavorare all'intero progetto in modo graduale.

la parte migliore?

Ciascuno Attività di ClickUp e attività secondarie è dotato di una barra di stato del progetto che consente di monitorare il progetto 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

È inoltre possibile aggiungere Liste di controllo a queste attività del progetto per un project management avanzato. Si tratta di semplici elenchi da fare per mappare piccole cose come gli elementi di controllo della qualità. In questo modo, barrandoli man mano che lo stato avanza, il team può occuparsi dei dettagli più piccoli.

Passaggio 2. Assegnare le attività cardine in modo organizzato

il vostro progetto ha una struttura, ottimo!

Ora è il momento di stabilire le priorità e organizzare le attività del progetto in base alla loro fase.

Ecco cosa Da fare prima di aggiungere le attività cardine:

Identificare le attività critiche e i prodotti da consegnare

Determinare le attività specifiche che iniziano o terminano una fase del progetto

Identificare le attività (comedecidere il budget del progetto)) che richiedono l'approvazione degli stakeholder

controllate questi modelli di proposta di bilancio !

È sufficiente aggiungere le attività cardine specifiche a queste attività.

e qual è il modo più organizzato e conveniente da fare?

Spoiler: Non è un modello di Sequenza.

{\an8}Ci sono i tempi di attesa

È ClickUp èAttività cardine .

ClickUp consente di aggiungere un'attività cardine a qualsiasi attività con un paio di clic.

Per semplificare ulteriormente le cose, ClickUp consente di identificare rapidamente le nuove attività di ClickUp mantenendo i nomi delle attività in grassetto e aggiungendo un'icona a forma di diamante accanto ad esse nella vista Elenco attività o nella vista Calendario.

Passaggio 3. Utilizzate un grafico Gantt per mappare le attività

Ora viene la parte più divertente: è il momento di visualizzare le attività.

da fare?

Utilizzando un grafico Gantt.

A Il diagramma di Gantt è una mappa visiva che mappa tutte le attività pianificate nell'intera sequenza temporale del progetto .

I grafici Gantt visualizzano un intervallo di dettagli del progetto come:

Attività e relativi assegnatari

Le dipendenze delle attività

Lo stato complessivo del progetto

certo, i grafici di Gantt sono molto interessanti

Ma con le attività cardine è ancora meglio.

Se aggiungete le attività cardine ai vostri grafici Gantt, avrete una vista Gantt di tutte le date, gli eventi, le consegne e le scadenze più importanti.

Per visualizzare le cose con la massima chiarezza, provate a La vista Gantt di ClickUp. I grafici Gantt di ClickUp non sono solo visivamente accattivanti, ma anche potenti e molto divertenti da usare.

Guardate voi stessi:

Ecco alcune cose interessanti che possono Da fare:

Regola automaticamentele dipendenze delle attività dopo la modifica della pianificazione del progetto

Calcolo automatico della percentuale di completamento del progetto

Può determinare il vostropercorso critico quando si ha a che fare con una tabella di marcia del progetto molto stretta

la parte migliore?

Per una maggiore visibilità, le attività cardine vengono automaticamente tracciate come icone a forma di diamante giallo nel grafico Gantt.

Volete saperne di più sui grafici Gantt? Leggete il nostro_ guida dettagliata sui grafici Gantt qui._

ma aspetta, non è tutto

questo era solo il drink di benvenuto

Abbiamo una keg piena di funzionalità/funzione che vi aspetta: Dipendenze e fate il primo passaggio verso il raggiungimento di tutte le attività cardine del vostro progetto oggi stesso. In questo modo, la prossima volta che finirete la prima versione del progetto, approverete il budget o raggiungerete qualsiasi altra attività cardine, potrete facilmente monitorarla in azione!